Le 10 migliori alternative a BombBomb per i messaggi video nel 2025

L'aumento del lavoro da remoto e della comunicazione digitale ha alimentato la necessità di un'interazione coinvolgente e personalizzata. Le piattaforme di video messaggistica come BombBomb sono diventate strumenti preziosi, consentendo agli utenti di aggiungere un tocco umano a email e presentazioni.

Tuttavia, con un mercato in crescita, molte alternative a BombBomb offrono una varietà di funzionalità/funzioni.

Questa guida elenca le 10 migliori alternative a BombBomb nel 2024 e le loro funzionalità chiave, limiti, prezzi e recensioni degli utenti.

Ci auguriamo che vi aiutino a trovare la soluzione perfetta per le vostre esigenze di messaggistica video.

Cosa cercare nelle alternative a BombBomb?

La scelta della piattaforma giusta dipende dalle vostre esigenze specifiche e dal vostro budget. Ecco alcuni fattori chiave da considerare:

Registrazione e modifica: Assicuratevi che la piattaforma offra un solido set di funzionalità, come la registrazione dello schermo e della webcam e gli strumenti di modifica di base

Condivisione e monitoraggio: Scegliete un'alternativa che vi permetta di condividere i video tramite email e social media o di incorporarli nel vostro sito web. Cercate funzionalità di analisi aggiuntive che vi aiutino a monitorare il coinvolgimento

Sicurezza e conformità: Selezionate una piattaforma che disponga di uno spazio di archiviazione video sicuro e che offra le funzionalità necessarie per i requisiti di conformità del vostro settore

Integrazioni: Verificate se la piattaforma è in grado di integrarsi con gli strumenti e i flussi di lavoro esistenti, tra cui CRM, email marketing o software di project management, per garantire una transizione fluida e la compatibilità con la vostra piattaforma attuale

Facilità d'uso: Scegliete una piattaforma facile da usare e intuitiva per gli autori e i visualizzatori. Verificate se vi permette di creare video senza una formazione estesa

Valutando a fondo queste funzionalità, potrete scegliere l'alternativa a BombBomb più adatta a soddisfare tutte le vostre esigenze di video e registrazione.

Le 10 migliori alternative a BombBomb da usare nel 2024

Tenendo conto dei fattori sopra elencati, esploriamo le 10 migliori alternative a BombBomb che potrete utilizzare nel 2024:

1. ClickUp

Create e condividete video, trascriveteli, commentateli e trasformateli in attività di ClickUp Clip

ClickUp è una potente suite di project management dotata di uno strumento di registrazione video e schermo integrato, Clip. Questa funzionalità/funzione permette di registrare brevi video direttamente all'interno della piattaforma.

Una funzionalità entusiasmante di ClickUp Clip è la sua integrazione con l'IA, che trascrive automaticamente i messaggi video per una maggiore accessibilità.

Ecco perché Clip è una valida alternativa a BombBomb:

Poiché Clip fa parte di ClickUp, non è necessario passare da uno strumento all'altro per registrare e trascrivere i messaggi condividere le schermate e video. Tutto è accessibile all'interno del flusso di lavoro esistente

Incorporate le Clip nelle attività, nei commenti o nei Documenti, rendendole prontamente disponibili ai collaboratori nel contesto

ClickUp Brain trascrive automaticamente le Clip, rendendole ricercabili e fornendo un contesto aggiuntivo ai provider

Commentare direttamente momenti specifici all'interno di una Clip, consentendo discussioni e feedback sulla registrazione

Gestire le Clip di ClickUp nell'Hub Clip centralizzato

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Fare clic sui timestamp per saltare all'interno del video e copiare frammenti da utilizzare ovunque sia necessario

Condivisione dei Clip con chiunque, utilizzando un link pubblico o un file video

Garantire una qualità video e audio di livello professionale

Registrare senza limiti di tempo o filigrane sulle registrazioni dello schermo

Gestite tutti i vostri video e clip audio in un unico posto con Hub Clip

Eliminate gli interminabili thread di commenti e la confusione registrando un video e condividendo le vostre idee in modo chiaro con ClickUp Clip

Limiti di ClickUp

Alcuni nuovi utenti notano una curva di apprendimento ripida

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato : $7/utente al mese

: $7/utente al mese Business : $12/utente al mese

: $12/utente al mese Azienda : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi ClickUp Brain è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $7 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4.7/5 (9.000+ recensioni)

4.7/5 (9.000+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (4.000+ recensioni)

2. Loom

via Loom Loom può essere migliore di BombBomb se si dà priorità a un'esperienza gratuita e facile da usare con un'alta qualità registrazione dello schermo strumenti.

Mentre molti Alternative al Loom per il 2024 per creare contenuti video avvincenti, ha mantenuto la sua popolarità tra un'ampia base di utenti.

È possibile catturare contemporaneamente lo schermo e la fotocamera e utilizzare strumenti di modifica di base per tagliare i video. Loom offre anche una facile condivisione dei video attraverso collegamenti unici che possono essere incorporati nei siti web o utilizzati nelle email.

Le migliori funzionalità/funzione di Loom

Cattura schermo e audio su MacOS, Windows e Chrome

Modifiche rapide nel browser o nell'app mobile

Utilizzare gli strumenti di disegno per annotazioni e sottolineature

Limiti di Loom

Problemi ricorrenti con la funzione di modifica

Problemi di riproduzione frequenti

Prezzi di Loom

Starter: Free

Free Aziendale : $15/ autore al mese

: $15/ autore al mese Azienda: Prezzi personalizzati

Loom valutazioni e recensioni

G2: 4,7/5 (1.800+ recensioni)

4,7/5 (1.800+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (420+ recensioni)

3. Vidyard

via Vidyard Vidyard offre una piattaforma di gestione video più completa, con analisi, modifica e funzionalità di condivisione avanzate, rispetto a BombBomb che si concentra solo su semplici strumenti di messaggistica video.

Come molti Alternative a Vidyard e BombBomb offre strumenti avanzati per la modifica dei video, analisi per monitorare il coinvolgimento e funzionalità/funzione progettate per creare demo di prodotti convincenti e video di sensibilizzazione personalizzati.

Le migliori funzionalità/funzioni di Vidyard

Semplificate il piano dei video e liberate la vostra creatività con il generatore di script IA di Vidyard

Centralizzazione di video, documenti e altre risorse commerciali in un unico spazio di facile accesso

Sposta le conversazioni dalla finestra In arrivo con la condivisione e la collaborazione centralizzate

Limiti di Vidyard

Ha bisogno di migliori opzioni di personalizzazione per i caricamenti e gli sfondi

L'elaborazione dei video può richiedere troppo tempo per ritagliarli/modificarli

Prezzi di Vidyard

**Gratuito

Pro : $29/mese

: $29/mese Plus : $89/mese

: $89/mese Aziendale: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Vidyard

G2: 4.5/5 (700+ recensioni)

4.5/5 (700+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (100+ recensioni)

4. Zight

via Zight Zight è un'alternativa a BombBomb per spiegazioni approfondite e asincrone con registrazione dello schermo, annotazioni e trascrizioni.

Consente di incorporare nei video elementi cliccabili, come collegamenti, sondaggi e CTA (call to action). Ciò rende Zight un'opzione eccellente per coinvolgere gli spettatori e incoraggiarli ad agire dopo aver visto il messaggio video.

Le migliori funzionalità di Zight

Registra lo schermo con le app Zight per desktop, mobile e Chrome

Cattura, annota e condivide istantaneamente gli screenshot con i loro strumenti di annotazione

Creare GIF animate da qualsiasi cosa sullo schermo e decorarle con didascalie e adesivi

Limiti di Zight

UX scadente a causa di cambiamenti di colore poco attraenti

I suoni di clic rumorosi e inutili non possono essere disabilitati su Chrome

Prezzi di Zight

**Gratuito per gli utenti privati

Pro : $9,9/mese su piano annuale

: $9,9/mese su piano annuale Team : $8/mese su piano annuale

: $8/mese su piano annuale Azienda: Prezzi personalizzati

Zight valutazioni e recensioni

G2: 4.6/5 (1200+ recensioni)

4.6/5 (1200+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (180+ recensioni)

5. ScreenRec

via ScreenRec ScreenRec si concentra sulla semplice registrazione dello schermo e della webcam, il che lo rende una buona scelta per i messaggi video veloci rispetto all'approccio incentrato sulle email di BombBomb.

Come Loom, offre un'interfaccia user-friendly e una condivisione senza sforzo attraverso la creazione di collegamenti personalizzati. ScreenRec vanta anche alcune funzionalità/funzione uniche, come gli strumenti di disegno per le annotazioni.

Le migliori funzionalità di ScreenRec

Cattura lo schermo con un solo clic, annota gli screenshot e li condivide immediatamente

Registrazione e condivisione in privato di video di formazione interna

Pubblicate i video sul web e utilizzate le analisi per scoprire chi ha guardato i vostri video, quando e per quanto tempo

Limiti di ScreenRec

Non c'è un'opzione per modificare i video

Interfaccia utente e barra degli strumenti di annotazione obsolete

Prezzi di ScreenRec

**Gratuito

Pro : $8,32/mese

: $8,32/mese Premium: $81,66/mese

ScreenRec valutazioni e recensioni

G2: 4.8/5 (Non abbastanza recensioni)

4.8/5 (Non abbastanza recensioni) Capterra: 5/5 (Non abbastanza recensioni)

6. Wistia

via Wistia Se volete concentrarvi su una strategia di contenuti video basata sul web, Wistia eccelle in strumenti di hosting video e l'integrazione con i siti web, che lo rendono una valida alternativa a BombBomb. È stato progettato principalmente per le aziende che desiderano mostrare contenuti video di alta qualità sui loro siti web e materiali di marketing.

La scatola di sapone di Wistia Estensione per Chrome consente di registrare contemporaneamente lo schermo e la webcam.

Sebbene Wistia non offra funzioni di monitoraggio diretto, eccelle nella fornitura di provider video sicuri e personalizzabili, con analisi avanzate per monitorare il coinvolgimento degli spettatori.

Le migliori funzionalità/funzione di Wistia

Registrare, modificare e collaborare ai video direttamente dal browser

Dare ai vostri video una casa con cartelle, filtri e tag che rendono la gestione un gioco da ragazzi

Utilizzate gli strumenti integrati di Wistia per la SEO dei video e la lead gen per il marketing dei video Misurate e ottimizzate le prestazioni dei vostri video con analisi e test A/B



Limiti di Wistia

La padronanza di alcune delle funzionalità più avanzate, come la personalizzazione del comportamento dei video o l'impostazione di integrazioni, potrebbe richiedere una curva di apprendimento per gli utenti che non conoscono le piattaforme di hosting video

Prezzi di Wistia

Free

Plus: 24$/mese

24$/mese Pro: $99/mese

$99/mese Avanzato: $399/mese

$399/mese Premium: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni su Wistia

G2: 4.6/5 (500+ recensioni)

4.6/5 (500+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (100+ recensioni)

7. Video Hippo

via Video Hippo Hippo Video offre un'alternativa a BombBomb per la messaggistica video incentrata sulle vendite e sul marketing. Semplifica la creazione di video personalizzati per le attività di outreach e di prospezione, grazie a funzionalità/funzione quali il supporto per il teleprompter, i modelli di video e i moduli per l'acquisizione di contatti.

È ideale per i team commerciali e di marketing che desiderano un flusso di email video semplificato con strumenti di generazione di contatti.

Le migliori funzionalità/funzione di Hippo Video

Creazione di video personalizzati per qualsiasi scenario in pochi clic da una vasta collezione di modelli pre-progettati

Generazione istantanea di script video tramite l'inserimento di prompt

Assistenza per avatar in più di 140 lingue internazionali

Limiti dei video Hippo

A volte, la piattaforma sembra più orientata ai team, lasciando ai giocatori solitari il compito di risolvere i problemi da soli

UX/UI obsoleta

Prezzi di Hippo Video

**Gratis

Pro : $20/utente al mese con fatturazione annuale

: $20/utente al mese con fatturazione annuale Teams : $60/utente al mese con fatturazione annuale

: $60/utente al mese con fatturazione annuale Azienda: $80/utente al mese con fatturazione annuale

Hippo Video valutazioni e recensioni

G2: 4.5/5 (700+ recensioni)

4.5/5 (700+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (90+ recensioni)

8. Inviare il parco

via Invia il parco Sendspark è una piattaforma di facile utilizzo progettata per creare e condividere video messaggi personalizzati.

Vanta interfacce user-friendly e analisi video approfondite a un prezzo inferiore rispetto ai piani di BombBomb per funzionalità/funzione simili. Se si dà priorità alla convenienza e alla facilità d'uso, Sendspark è un'opzione interessante.

Le migliori funzionalità/funzione di Sendspark

Creazione di video personalizzati da condividere con clienti e potenziali clienti

Combinazione con video preregistrati per la scalabilità

Personalizzazione automatica dell'esperienza video per ogni spettatore, per renderla personale e rilevante su scala

Limiti di Sendspark

Lunghi tempi di elaborazione dei video

Problemi tecnici ricorrenti sulla piattaforma

Prezzi di Sendspark

Messaggi video 1:1: $15/postazione al mese

$15/postazione al mese Video personalizzati IA : $49/postazione al mese

: $49/postazione al mese Pacchetto video per team : $149/team al mese

: $149/team al mese Riunione ad alto volume: $499/team al mese

Valutazioni e recensioni di Sendspark

G2: 4.8/5 (300+ recensioni)

4.8/5 (300+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (80+ recensioni)

9. Vimeo

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/image-357.png Vimeo /$$img/

via Vimeo Vimeo è una popolare piattaforma di video hosting nota per la riproduzione di video di alta qualità e per i controlli avanzati sulla privacy.

Anche se non è stato progettato specificamente per la messaggistica video, Vimeo consente di caricare video in sicurezza, di proteggere con password e di personalizzare le opzioni per incorporare i video nelle email o nei siti web.

Se il vostro obiettivo principale sono le email video personalizzate con funzionalità commerciali e di marketing, BombBomb potrebbe essere più adatto. Tuttavia, Vimeo potrebbe essere una buona alternativa se avete bisogno di una piattaforma di hosting video più versatile e con funzionalità/funzioni di gestione robuste.

Le migliori funzionalità/funzioni di Vimeo

Utilizza un potente motore IA per la modifica dei video in base al testo

Mantenere i contenuti organizzati in una bella libreria di video

Creare e ospitare video su un player privo di pubblicità

Limiti di Vimeo

La piattaforma può essere difficile da navigare per i nuovi utenti

Problemi di riproduzione occasionali

UI scadente per il pannello delle impostazioni

Prezzi di Vimeo

**Gratis

Starter : $20/mese

: $20/mese Standard : $33/mese

: $33/mese Avanzato: $108/mese

Valutazioni e recensioni su Vimeo

G2: 4,3/5 (oltre 400 recensioni)

4,3/5 (oltre 400 recensioni) Capterra: 4,6/5 (oltre 1.000 recensioni)

10. Bonjoro

via Bonjoro Bonjoro si concentra sulla potenza dei video di saluto e delle presentazioni personalizzate. Consente agli utenti di registrare brevi messaggi video direttamente dal proprio browser e di inviarli automaticamente in base a trigger come nuovi contatti o interazioni con i clienti.

Bonjoro dà la priorità alla creazione di rapporti e di una prima impressione solida. Pertanto, potrebbe essere più adatto a voi se le vostre priorità sono la convenienza, l'integrazione con strumenti di email marketing e la raccolta di testimonianze video.

Il piano Free consente di provarlo, il prezzo è adatto a piccoli team e si integra con i più diffusi CRM e piattaforme di email.

Mentre BombBomb vanta funzionalità di rilievo, Bonjoro si concentra su queste aree per migliorare la vostra attività di video outreach.

Le migliori funzionalità/funzione di Bonjoro

Connessione con il vostro CRM per inviare facilmente video personali ogni volta che ricevete un nuovo lead, una registrazione o una richiesta di informazioni

Registrate e inviate i vostri video da mobile o da desktop, con campi personalizzati dal vostro CRM visibili al momento della registrazione

Ottenete più conversazioni e aumentate le conversioni includendo collegamenti al vostro sito web, al calendario o ad altre risorse chiave

Limiti di Bonjoro

Possibilità di migliorare l'interfaccia utente

Problemi occasionali con i caricamenti

Problemi occasionali con le integrazioni

Prezzi di Bonjoro

**Gratuito

Starter : $25/mese

: $25/mese Pro : $39/mese

: $39/mese Crescita: $99/mese

Bonjoro valutazioni e recensioni

G2: 4.8/5 (50+ recensioni)

4.8/5 (50+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (6+ recensioni)

Scegliere la giusta piattaforma per i messaggi video

Non lasciatevi impantanare da un mare di opzioni per la messaggistica video!

La scelta della piattaforma giusta per l'invio di video può sembrare travolgente, ma con un'attenta considerazione, potrete esplorare un mondo di possibilità per comunicazione interna e di sensibilizzazione verso l'esterno.

E se siete ancora indecisi, possiamo suggerirvi ClickUp?

ClickUp è una soluzione eccellente per le esigenze di messaggistica video. Integra perfettamente la messaggistica video con le sue già robuste funzionalità di project management, consentendo di mantenere tutte le comunicazioni e la collaborazione in un hub centralizzato.

Niente più salti da un'app all'altra: ClickUp favorisce un flusso di lavoro semplificato che mantiene il team sulla stessa pagina.