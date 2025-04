10 Migliori software per screencast nel 2025 (Free & a pagamento)

Semplice. Cancellato. Prompt. Coinvolgente. Queste sono le caratteristiche di una buona comunicazione sul posto di lavoro. Pochi formati di file aiutano a comunicare idee, istruzioni e informazioni meglio delle registrazioni dello schermo.

Gli strumenti di screencast consentono di registrare schermate e creare video che possono essere modificati e condivisi per vari scopi. Che siate insegnanti, professionisti aziendali o autori di contenuti, queste piattaforme rendono la registrazione, la modifica e la condivisione delle registrazioni dello schermo del computer più facile che mai.

Con i vari strumenti di screencasting disponibili, la scelta di quello migliore può risultare travolgente. La chiave sta nel capire le vostre esigenze specifiche. Una volta definite, avrete un'idea più precisa di quale sia il miglior registratore di schermo per voi.

Detto questo, esploreremo i 10 migliori strumenti di screencasting, comprese le versioni premium e quelle gratuite, ognuna delle quali offre funzionalità uniche per soddisfare le vostre esigenze.

Se siete alla ricerca del i migliori strumenti gratuiti per la registrazione dello schermo o soluzioni premium con funzionalità/funzioni avanzate, siamo certi che almeno una di queste piattaforme vi interesserà.

Ma prima di questo, definiamo cosa rende un buon software di screencast!

Cosa cercare in un software per screencast?

Quando si seleziona uno strumento di screencast, la scelta deve basarsi sulle proprie esigenze specifiche. Indipendentemente dal piano di utilizzo del software, è importante considerare alcuni fattori comuni:

Non ci sono filigrane : Assicurarsi che il software non aggiunga filigrane alle registrazioni, soprattutto se si intende utilizzarle come file di riferimento video di formazione . Le filigrane possono oscurare parti dello schermo e sminuire la qualità e la professionalità dei video

: Assicurarsi che il software non aggiunga filigrane alle registrazioni, soprattutto se si intende utilizzarle come file di riferimento video di formazione . Le filigrane possono oscurare parti dello schermo e sminuire la qualità e la professionalità dei video Opzioni personalizzate : Cercate un software che vi permetta di personalizzare le registrazioni con funzionalità/funzioni quali cursori personalizzati, annotazioni e sovrapposizioni. Questo può aiutarvi a creare video dall'aspetto professionale e adatti alle vostre esigenze specifiche

: Cercate un software che vi permetta di personalizzare le registrazioni con funzionalità/funzioni quali cursori personalizzati, annotazioni e sovrapposizioni. Questo può aiutarvi a creare video dall'aspetto professionale e adatti alle vostre esigenze specifiche Qualità e formati video : Selezionare un'opzione che supporti registrazioni video di alta qualità e offra flessibilità nell'esportazione delle registrazioni in diversi formati. Questo può garantire la compatibilità con diversi dispositivi e piattaforme

: Selezionare un'opzione che supporti registrazioni video di alta qualità e offra flessibilità nell'esportazione delle registrazioni in diversi formati. Questo può garantire la compatibilità con diversi dispositivi e piattaforme Collaborazione : Per gli scenari di lavoro da remoto, scegliete un software che offra funzionalità/funzione come la condivisione dello schermo, le annotazioni dal vivo e la modifica in tempo reale. Questi strumenti di lavoro da remoto possono migliorare la comunicazione e la produttività dei team internazionali

: Per gli scenari di lavoro da remoto, scegliete un software che offra funzionalità/funzione come la condivisione dello schermo, le annotazioni dal vivo e la modifica in tempo reale. Questi strumenti di lavoro da remoto possono migliorare la comunicazione e la produttività dei team internazionali Interfaccia di facile utilizzo : Un'interfaccia facile da usare è fondamentale per utilizzare lo strumento in modo efficiente. Cercate controlli intuitivi e un layout ben progettato che vi permetta di navigare e accedere facilmente alle funzionalità/funzione

: Un'interfaccia facile da usare è fondamentale per utilizzare lo strumento in modo efficiente. Cercate controlli intuitivi e un layout ben progettato che vi permetta di navigare e accedere facilmente alle funzionalità/funzione Capacità di trascrizione: Un software per screencast con funzionalità di trascrizione integrate Trascrizione dell'IA può farvi risparmiare tempo e lavoro richiesto trascrivendo automaticamente le registrazioni in testo

Ora, alcuni di questi fattori possono essere considerati essenziali, mentre altri sono da considerarsi "nice-to-have", ma una buona piattaforma per screencast dovrebbe essere abbastanza versatile da fornire tutte queste funzioni.

I 10 migliori software per screencast da utilizzare nel 2024

Esistono decine di software per screencast e molti offrono un'ottima esperienza.

Per farvi risparmiare tempo, abbiamo messo insieme un elenco dei 10 migliori software per screencast nel 2024, completato da una recensione delle loro funzionalità/funzioni. Troverete anche informazioni sui prezzi e su ciò che li distingue dal mercato!

1. ClickUp: Il migliore per screencast trascritti in IA da incorporare nel flusso di lavoro

ClickUp è una piattaforma versatile nota per le sue complete funzionalità di project management. Oltre alla gestione dei progetti, ClickUp offre un intervallo di strumenti e funzionalità innovative che la rendono una scelta eccellente per varie attività, tra cui lo screencasting.

A nostro avviso, si tratta di uno dei migliori strumenti gratuiti per lo screencasting: nessun watermark, nessun limite di tempo per le registrazioni, trascrizione assistita dall'IA, creazione e assegnazione di attività lavorative a partire dalle registrazioni e altro ancora.

Utilizzate ClickUp Clip per registrare lo schermo e creare istruzioni video

Registrate e condividete catture di schermate, finestre di app o schede del browser senza soluzione di continuità all'interno delle attività di ClickUp con Clip

La funzionalità di screencast gratuita di ClickUp, ClickUp Clip consente di registrare la schermata del desktop, aggiungere l'audio e condividere i video attraverso un collegamento. È possibile accedere al file registratore di schermo attraverso la funzionalità/funzione Estensione ClickUp per Chrome per acquisire messaggi e filmati di produttività senza dover aprire un'altra console.

Condivisione facile dello schermo per comunicare più velocemente con altri utenti senza scaricare altri strumenti di registrazione dello schermo

Secondo statistiche sul video marketing del 2022 il 96% delle persone guarda i video esplicativi per scoprire nuovi prodotti e valutarne il potenziale. Questa funzionalità/funzione è particolarmente utile per creare tutorial dettagliati sui prodotti o demo di software (salve, team commerciali!).

Inoltre, è possibile utilizzare Clip per registrare i passaggi dei dipendenti o le registrazioni delle schermate didattiche.

Utilizzate ClickUp Brain per trascrivere i clip

Trascrivere automaticamente le note vocali dai Clip utilizzando ClickUp Brain

Ciò che rende Clip un ottimo strumento di collaborazione è la sua funzionalità di trascrizione alimentata dall'IA. Gli utenti possono trascrivere automaticamente i loro Clip, quindi scorrere i punti salienti, saltare a specifiche date e persino copiare frammenti da utilizzare in altri contesti.

Per utilizzare questa funzionalità/funzione, è sufficiente caricare il clip vocale su ClickUp Brain, che trascriverà l'audio in testo. Il testo può essere utilizzato come sottotitolo nei vostri screencast, in modo che gli spettatori possano seguire anche senza audio.

Questa funzionalità/funzione è utile per la creazione di tutorial, video di formazione e altri contenuti educativi in cui è essenziale una comunicazione chiara.

Risparmiate tempo e comunicate in modo chiaro con il riepilogare/riassumere potenziato dall'IA di ClickUp Brain

Un'altra grande funzione è la possibilità di abbinare ClickUp Brain a Clip per creare registrazioni audio delle riunioni e trascriverne le note. È quindi possibile inviare note dettagliate sulle riunioni a coloro che vi hanno partecipato e recuperare i contatti con coloro che non vi hanno partecipato.

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Entrate più rapidamente in contatto con i clienti grazie alla condivisione di demo di prodotti di livello professionale con ClickUp Clip

Condivisione delle registrazioni delle schermate direttamente tramite email in ClickUp per semplificare la comunicazione

Registrazioni senza limiti di tempo o filigrane sulle registrazioni dello schermo

Accesso ai video da qualsiasi dispositivo attraverso l'hub centralizzato per tutti i Clip

Scrivete il vostro copione vocale per le registrazioni audio con Documenti di ClickUp Trasformate le Clip in attività con un solo clic, quindi assegnatele ai membri del team

Utilizzo strumenti di presentazione per creare presentazioni coinvolgenti e creative

Limiti di ClickUp

I nuovi utenti possono trovare la matrice di funzionalità/funzione di ClickUp eccessiva

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7/utente al mese

$7/utente al mese Business: $12/utente al mese

$12/utente al mese Aziende: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp Brain è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro per area di lavoro di ClickUp al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (9.000+ recensioni)

4,7/5 (9.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (4.000+ recensioni)

2. Loom: Il migliore per video semplici e veloci

via Loom

Loom è una piattaforma di video hosting nota per il suo player di alta qualità e la perfetta integrazione con le piattaforme di social network. Offre una riproduzione fluida e un'eccellente interfaccia utente, consentendo agli utenti di caricare facilmente contenuti video dal proprio computer.

Inoltre, gli utenti possono gestire diversi account utilizzando il loro dashboard. Con il piano Free di Loom è possibile registrare fino a 25 video di cinque minuti per persona. Il piano gratuito include una cam bubble con le registrazioni dello schermo, gli insight degli spettatori, un'area di lavoro del team e opzioni di modifica istantanea.

Le migliori funzionalità/funzione di Loom

Registrazione di contenuti in qualsiasi applicazione su qualsiasi dispositivo

Modifica dei video nel browser, nell'app Loom o con una comoda estensione Chrome

Usate le reazioni emoji e i commenti con data e ora per rispondere a momenti specifici del video

Registrazione di schermate su dispositivi Mac iOS

Ricevere 5GB di spazio di archiviazione gratis come nuovo utente Loom

Limiti di Loom

Limitate capacità di modifica dei video online

La versione gratuita ha limiti sulla lunghezza dei video e sul numero di video per utente

Prezzi di Loom

Starter: Free

Free Business: $15/ autore al mese

$15/ autore al mese Azienda: Prezzo personalizzato

Loom valutazioni e recensioni

G2: 4,7/5 (1.800+ recensioni)

4,7/5 (1.800+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (oltre 400 recensioni)

3. ScreenPal (ex Screencast-O-Matic): Il migliore per la registrazione dello schermo e la modifica dei video

via ScreenPal

Un alternativa a Loom screenplay (ex Screencast-O-Matic) è un popolare software per la registrazione di schermate e la modifica di video, con un intervallo di funzionalità/funzione pensate per soddisfare le esigenze delle aziende. Con Screenpal, gli utenti possono creare facilmente screencast e registrazioni video di qualità professionale per comunicare idee, dimostrare processi e condividere video di formazione.

Può migliorare le registrazioni con testi, immagini ed effetti di design e registrare video interattivi per le presentazioni. Tuttavia, il piano Free di Screenpal limita le registrazioni video a 15 minuti, il che potrebbe essere limitativo per alcuni utenti.

Le migliori funzionalità/funzione di ScreenPal

Migliora le registrazioni con testi, immagini ed effetti di design

Utilizzo di effetti green screen per un look raffinato

Condivisione dei video con i client e i membri del team con URL univoci

Accesso a strumenti di modifica come Zoom e narrazione audio per personalizzare i video

Limiti di ScreenPal

Il piano Free limita le registrazioni video a 15 minuti

Le funzionalità/funzione avanzate di modifica sono disponibili solo nei piani a pagamento

Prezzi di ScreenPal

Solo: Gratis

Solo Deluxe: $3/mese (addebitato annualmente)

$3/mese (addebitato annualmente) Solo Premium: $6/mese (addebitato annualmente)

$6/mese (addebitato annualmente) Solo Max: $10/mese (fatturati annualmente)

$10/mese (fatturati annualmente) Teams Business: $8/mese (fatturati annualmente)

Valutazioni e recensioni di ScreenPal

G2: 4.4/5 (90+ recensioni)

4.4/5 (90+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (80+ recensioni)

4. Camtasia: il migliore per la modifica avanzata dei video

via Camtasia

Camtasia offre un ampio intervallo di funzionalità per la creazione di screencast e video di alta qualità. È stato progettato per essere di facile utilizzo, in modo che le aziende possano creare facilmente contenuti dall'aspetto professionale senza dover disporre di competenze tecniche avanzate.

È possibile registrare simultaneamente filmati dello schermo e della webcam, modificare i video dopo la registrazione e aggiungere annotazioni ed effetti per migliorare la presentazione complessiva dei video registrati. Inoltre, Camtasia offre una varietà di opzioni di condivisione, rendendo facile la condivisione dei video su diverse piattaforme.

Le migliori funzionalità/funzione di Camtasia

Tagliare, tagliare e aggiungere transizioni ai video con un intervallo di strumenti di modifica

Migliorare i video con annotazioni, animazioni ed effetti per renderli più coinvolgenti

Esportazione dei video in una varietà di formati come MP4, GIF, M4A (Windows) e MOV (Mac) per una facile condivisione su diverse piattaforme

Limiti di Camtasia

Camtasia è relativamente costoso rispetto ad altri software di screencasting

Sebbene Camtasia sia facile da usare, potrebbe esserci una curva di apprendimento per gli utenti che sono alle prime armi con i software di modifica video

Prezzi di Camtasia

Sottoscrizione individuale: $179,88 (fatturati annualmente)

$179,88 (fatturati annualmente) Licenza perpetua: 299,99 dollari

Valutazioni e recensioni di Camtasia

G2: 4.6/5 (1.200+ recensioni)

4.6/5 (1.200+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (300+ recensioni)

5. Adobe Captivate: Il migliore per le registrazioni interattive dello schermo

via Adobe Captivate

Adobe Captivate è un potente software per screencast che offre diverse funzionalità/funzione per creare registrazioni interattive e coinvolgenti. È ampiamente utilizzato da aziende ed educatori per creare tutorial, video di formazione e simulazioni di software.

Con Adobe Captivate è possibile registrare simultaneamente filmati dello schermo e della webcam. Lo strumento offre anche opzioni avanzate di modifica e pubblicazione.

Inoltre, la piattaforma offre un intervallo di elementi interattivi. È possibile creare quiz e valutazioni interattive da incorporare negli screencast per migliorare l'apprendimento e il coinvolgimento.

Le migliori funzionalità/funzione di Adobe Captivate

Modificare gli screencast con un intervallo di strumenti di modifica, tra cui taglio, ritaglio e annotazioni

Incorporare elementi interattivi come quiz e valutazioni negli screencast per migliorare l'apprendimento

Utilizzo di widget visivi drag-and-drop dalla galleria per creare screencast interattivi e di qualità professionale

Creazione di screencast reattivi che possono essere visualizzati su qualsiasi dispositivo

Limiti di Adobe Captivate

Ha una curva di apprendimento ripida, soprattutto per gli utenti che sono alle prime armi con i software di screencast

Prezzi di Adobe Captivate

33,99 dollari al mese

Valutazioni e recensioni di Adobe Captivate

G2: 3.9/5 (190+ recensioni)

3.9/5 (190+ recensioni) Captivate: 4.5/5 (oltre 200 recensioni)

6. Vidyard: Il migliore per il video marketing

via Vidyard

Vidyard è stato progettato per aiutare le aziende a creare, ospitare e condividere video per coinvolgere potenziali client e ottenere risultati. Permette di creare screencast di alta qualità e video dall'aspetto professionale, senza bisogno di conoscenze tecniche estese.

Inoltre, Vidyard offre un intervallo di altre funzionalità/funzione, come l'hosting di video, l'analisi e l'integrazione con altri strumenti di marketing, che lo rendono uno strumento prezioso per i team commerciali che desiderano migliorare i loro lavori di marketing basati sui video.

Su Vidyard è anche possibile creare avatar IA, che possono essere utilizzati per creare video interattivi e coinvolgenti, in grado di connettersi con il pubblico a un livello più personale.

Le migliori funzionalità di Vidyard

Ospitate tutti i vostri video in un unico punto centrale utilizzando Vidyard Hosting

Modificare gli screencast con facilità utilizzando gli intuitivi strumenti di modifica di Vidyard, tra cui ritaglio, taglio e aggiunta di annotazioni

Creare avatar IA iper-realistici che hanno l'aspetto e la voce dell'utente

Aggiungete elementi interattivi ai vostri screencast, come pulsanti e collegamenti cliccabili

Limiti di Vidyard

La versione gratuita di Vidyard ha dei limiti, come il numero limitato di video e le opzioni di branding, che potrebbero non essere adatti a tutti gli utenti

Prezzi di Vidyard

**Gratuito

Pro: $29/utente al mese

$29/utente al mese Plus: $89/utente al mese

$89/utente al mese Business: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Vidyard

G2: 4.5/5 (750+ recensioni)

4.5/5 (750+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (100+ recensioni)

7. Riverside: Il migliore per podcasting, registrazione e modifica di video

via Riverside

Riverside è uno studio online che migliora le comunicazioni aziendali attraverso la registrazione di podcast di alta qualità e le funzionalità di modifica video. È specializzato nelle funzionalità di screencast, che permettono agli utenti di registrare separatamente i flussi audio e video. Questa capacità è particolarmente utile per creare presentazioni video dettagliate e tutorial.

Riverside è progettato per migliorare l'esperienza dell'utente, con funzionalità/funzione quali la registrazione locale per risultati di alta qualità e strumenti di IA per facilitare la modifica e la trascrizione.

Le migliori funzionalità/funzione di Riverside

Registra con una qualità audio e video cristallina, anche in caso di connessioni Internet scadenti, registrando ogni flusso localmente

Controllo esteso della post-produzione con tracce audio e video separate per ogni partecipante

Creazione di contenuti brevi (Magic Clip) coinvolgenti e condivisibili con facilità grazie agli strumenti di IA per la modifica

Invitare i membri del team a partecipare alle sessioni di registrazione tramite un link; non è necessario scaricare il software, per garantire la facilità di accesso e partecipazione

Limiti di Riverside

La versione gratuita limita la risoluzione di esportazione dei video a 720p, il che potrebbe non soddisfare le esigenze degli utenti che necessitano di output a risoluzione più elevata

Prezzi di Riverside

**Gratuito

Standard: $15/utente al mese

$15/utente al mese Pro: $24/utente al mese

$24/utente al mese Aziendale: Prezzo personalizzato

Riverside valutazioni e recensioni

G2: 4.8/5 (700+ recensioni)

4.8/5 (700+ recensioni) Capterra: (Valutazioni insufficienti)

8. Screencastify: Il migliore per la registrazione dello schermo e la modifica dei video

via Screencastify

Una grande Alternativa Vidyard screencastify è un software per screencast gratuito e facile da usare che offre la registrazione via webcam. Si rivolge sia ai principianti che ai professionisti.

I suoi strumenti di annotazione permettono di evidenziare le sezioni chiave della registrazione, rendendo i video più leggibili e assicurando che il pubblico possa navigare facilmente tra i contenuti.

Funzionalità/funzione migliori di Screencasttify

Aggiunta di didascalie e annotazioni alle registrazioni

Riorganizzazione di più clip video nell'ordine preferito con una funzionalità di trascinamento e rilascio

Importazione di video da Google Drive nell'editor per una modifica senza interruzioni

Limiti di Screencastify

La versione gratuita di Screencastify ha un limite di registrazione di cinque minuti per video, che può essere limitante per le registrazioni più lunghe

Prezzi di Screencastify

**Gratis

Starter: $15/utente al mese

$15/utente al mese Pro: $20/utente al mese

$20/utente al mese Teams: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Screencastify

G2: 4.6/5 (80+ recensioni)

4.6/5 (80+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (130+ recensioni)

9. OBS Studio: Il migliore per la registrazione di video e lo streaming in diretta

via Studio OBS

OBS è comunemente noto come editor di video. Ma questo software di registrazione video e live-streaming, completato e gratuito, è pensato soprattutto per i videografi. Offre funzionalità video, audio e visive per creare contenuti di qualità professionale senza dover pagare un prezzo elevato.

Anche se non è ricco di funzionalità/funzione come altri software Alternative di Camastasia oBS Studio consente agli utenti di creare tasti di scelta rapida personalizzati per azioni quali il silenziamento delle fonti audio e il cambio di schermata.

Inoltre, i team possono utilizzare la soppressione del rumore per filtrare la musica e i suoni di sottofondo.

Le migliori funzionalità/funzione di OBS Studio

Integrazione perfetta con piattaforme come YouTube, Facebook e Twitch per un facile live-streaming

Compatibilità con piattaforme come Windows, Mac e Linux

Supporto per diversi tipi di file per un utilizzo versatile

Utilizzo di elementi di branding personalizzati come loghi e testi

Limiti di OBS Studio

Alcuni utenti segnalano problemi di congelamento o crash quando si interrompe e si riavvia inaspettatamente un live streaming

Gli utenti menzionano una curva di apprendimento per acquisire familiarità con il programma e le sue funzionalità/funzioni

Prezzi di OBS Studio

**Gratis

Valutazioni e recensioni di OBS Studio

G2: 4.6/5 (100+ recensioni)

4.6/5 (100+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (1.000+ recensioni)

10. ScreenFlow: il migliore per gli utenti Mac

via Flusso di schermo

Il prossimo elenco è quello di un Alternativa a OBS Studio , ScreenFlow. Questo popolare software per screencast offre potenti funzionalità per la registrazione e la modifica delle registrazioni dello schermo.

È ampiamente utilizzato da aziende e autori di contenuti per creare tutorial, video di formazione e dimostrazioni di prodotti.

La funzionalità/funzione distintiva di Screenflow è l'interfaccia intuitiva, che rende facile la creazione di video dall'aspetto professionale. Inoltre, Screenflow offre un intervallo di funzionalità e strumenti di modifica, tra cui animazioni, transizioni ed effetti audio, che consentono agli utenti di migliorare i propri video e coinvolgere il pubblico.

Le migliori funzionalità di ScreenFlow

Migliorate la qualità dell'audio con gli strumenti di modifica di Screenflow, tra cui la riduzione del rumore e gli effetti audio

Aggiungere animazioni e transizioni ai video per renderli più dinamici e coinvolgenti

Utilizzate la libreria multimediale integrata di ScreenFlow con 500.000 immagini, audio e video unici

Esportazione di video in diversi formati, tra cui HD e 4K, per una facile condivisione su diverse piattaforme

Limiti di ScreenFlow

Screenflow è relativamente costoso rispetto ad altre opzioni software per lo screencasting

Prezzi di ScreenFlow

ScreenFlow: $169

$169 ScreenFlow Super Pak: $229

$229 ScreenFlow Super Pak+: $259

Valutazioni e recensioni di Screenflow

G2: 4.5/5 (oltre 50 recensioni)

4.5/5 (oltre 50 recensioni) Capterra: 4.8/5 (oltre 20 recensioni)

Alimenta le tue esigenze di screencasting con soluzioni moderne

Gli screen recorder sono tra i formati di comunicazione più popolari per gli autori e le organizzazioni. Per creare un maggiore impatto con i vostri messaggi, dovete fare dello screencast, della produttività video e della modifica una parte del vostro flusso di lavoro.

Se siete un'azienda che vuole creare video di formazione coinvolgenti, un autore che vuole produrre tutorial di alta qualità o un educatore che vuole migliorare l'apprendimento online, questi strumenti offrono la funzione e la flessibilità di cui avete bisogno!

Dalla semplicità di Screencastify alle funzionalità/funzione avanzate di Adobe Captivate, ce n'è per tutti i gusti. Il punto è che potete rendere il vostro processo di creazione di video semplice o avanzato quanto volete.

Tuttavia, ClickUp va oltre la registrazione delle schermate: offre la trascrizione IA senza soluzione di continuità, la ricerca universale e molte altre funzionalità/funzione di collaborazione, il tutto su un'unica piattaforma.

Con Il recente annuncio di ClickUp di Clip 3.0 gli utenti possono aspettarsi funzionalità ancora più potenti e intuitive per migliorare l'intera esperienza di screencasting!

Provate ClickUp oggi stesso e da fare con il tuo screencasting!