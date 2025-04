10 migliori strumenti software di collaborazione commerciale per i team nel 2025

Ogni moderno processo commerciale e operativo non si tratta solo di telefonate a freddo o di un singolo venditore che segue il cliente per aggiudicarsi l'affare. È necessario comunicare tra i vari dipartimenti e mantenere una chiara visualizzazione della pipeline commerciale, follow-up tempestivi e una stretta collaborazione tra i team.

Per ottimizzare questo processo, sono necessari impegno, un processo efficiente e l'ingrediente magico di un software di collaborazione commerciale. Sfruttando una piattaforma di collaborazione commerciale end-to-end, è possibile trasformare il team da un gruppo di solisti di talento in una mente alveare efficiente, che porta avanti le trattative con maggiore efficacia.

Ma quale magia strumento commerciale da fare per il vostro marchio? Per aiutarvi a scegliere l'opzione giusta, abbiamo stilato un elenco dei 10 migliori strumenti software di collaborazione commerciale. Inoltre, abbiamo una raccomandazione speciale che può essere il vostro punto di riferimento strumento per l'automazione commerciale .

**Cosa si deve cercare in un software di collaborazione commerciale?

Prima di immergersi nella elenco delle migliori app commerciali vediamo quali sono i fattori da considerare nella scelta di un software di collaborazione commerciale. I migliori strumenti devono avere le seguenti caratteristiche:

Comunicazione centralizzata: Se i team parlano in silos e archiviano i dati in più piattaforme, è inevitabile che si creino discrepanze. Assicuratevi che gli strumenti di collaborazione che prendete in considerazione forniscano una comunicazione collaborativa funzionalità/funzione. Ciò consentirà ai team commerciali e di marketing, insieme al resto dell'organizzazione, di archiviare facilmente le informazioni sui clienti, condividere file, tenere riunioni in videoconferenza e trovarsi sulla stessa pagina

I 10 migliori software di collaborazione commerciale da utilizzare nel 2024

1. ClickUp

ClickUp è tra i migliori strumenti software di collaborazione commerciale e offre diverse funzionalità/funzione che vanno oltre la semplice collaborazione tra team commerciali o la gestione della pipeline di vendita.

tutti i rappresentanti commerciali sulla stessa pagina grazie a ClickUp Sales Plan_

Con ClickUp è possibile monitorare le vendite, gestire i lead e le informazioni sui clienti utilizzando un software CRM e creare flussi di lavoro e reportistica efficienti per misurare i KPI delle vendite. La piattaforma diventa il vostro per la gestione dei lead , l'acquisizione di dati CRM, la creazione e la condivisione di materiale commerciale, l'assegnazione di attività e la vendita collaborativa.

Inoltre, è possibile impostare e gestire i processi commerciali in modo più efficiente grazie al suo modelli di piano commerciale . I modelli pronti all'uso Modello di piano commerciale di ClickUp è ottimo per i principianti e vi aiuta a:

Impostare obiettivi SMART e significativi per il vostro reparto commerciale

Sviluppare strategie per raggiungere gli oggetti più velocemente

Organizzare le informazioni in un unico luogo per renderle facilmente accessibili a tutti i professionisti del settore commerciale

ClickUp migliori funzionalità/funzione

Pianificate visivamente e fate brainstorming sulle strategie commerciali con il vostro team in tempo reale usando ClickUp commerciale per chiudere più velocemente e migliorare l'esito positivo delle vendite

Automatizzate le attività ripetitive e liberate il tempo del vostro team per concentrarvi sulla chiusura delle transazioni utilizzando ClickUp Automazioni funzionalità/funzione

Garantite una comunicazione chiara e tenete tutti informati con la messaggistica diretta e le @ menzioni utilizzando Visualizzazione della ClickUp Chat Gestite e fissate obiettivi chiari per la vostra pipeline commerciale e seguite visivamente lo stato di avanzamento usando ClickUp Obiettivi Sfruttate molteplici visualizzazioni e dashboard per ottenere report immediati e metriche personalizzate, consentendovi di monitorare e identificare le metriche chiave che contano per i vostri responsabili commerciali

Collaborare e fare brainstorming con i vostri rappresentanti commerciali usando Lavagne online di ClickUp una funzionalità/funzione per la collaborazione del team commerciale che consente di ottenere una lavagna online virtuale per aggiungere note, tracciare piani dettagliati e aggiungerli allo strumento di project management

Utilizzate la potenza di ClickUp Brain , un assistente IA, per aiutarvi a semplificare i flussi di lavoro delle vendite, scrivere email commerciali, riepilogare testi e accelerare lo stato delle vostre attività di vendita

Mantenere tutti sulla stessa pagina usando Rilevamento della collaborazione ClickUp che consente di sapere quali documenti sono in fase di modifica e di ottenere aggiornamenti istantanei in tempo reale sulla piattaforma

Limiti di ClickUp

Data l'estensione delle sue funzionalità/funzione, alcuni utenti possono ritenere che ci sia una leggera curva di apprendimento quando iniziano a utilizzare la piattaforma

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Si aggiunge a qualsiasi piano a pagamento per $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (9.400+ recensioni)

4,7/5 (9.400+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (4.000+ recensioni)

2. Sonaglio

Rattle è una piattaforma RevOps progettata per mantenere il team concentrato e allineato durante l'intero ciclo commerciale. Lo strumento di collaborazione commerciale integra i dati di Salesforce direttamente con Slack, consentendo alle operazioni di vendita di essere più veloci, più snelle e più efficaci.

via Rattle DealHub è una soluzione di automazione per la determinazione dei ricavi, ideale per i team commerciali. È dotata di funzionalità/funzione per la fatturazione e la sottoscrizione. Consente di centralizzare tutte le attività di vendita, le comunicazioni e le proposte in un unico luogo.

Le migliori funzionalità/funzione di DealHub

Gestisce tutti i documenti, le comunicazioni e le attività relative alle trattative in un'unica piattaforma sicura

Sfruttare l'IA per identificare i potenziali ostacoli e suggerire le best practice per ottimizzare il flusso delle trattative

Favorire la comunicazione con gli stakeholder interni ed esterni attraverso discussioni a thread e aggiornamenti in tempo reale

Eliminare la voce manuale e garantire l'accuratezza dei dati con l'automazione dell'acquisizione di dati da email e altre origini dati

Connessione perfetta di DealHub con la piattaforma CRM esistente e altri strumenti per un'esperienza commerciale unificata

Limiti di DealHub

La struttura dei prezzi di DealHub può essere complessa per alcune aziende, in quanto le funzionalità e i servizi aggiuntivi hanno prezzi separati

Prezzi di DealHub

DealRoom : Contatti commerciali

: Contatti commerciali DealHub CPQ : Contatto commerciale

: Contatto commerciale fatturazione DealHub: Contatto commerciale

Valutazioni e recensioni di DealHub

G2: 4.7/5 (550+recensioni)

4.7/5 (550+recensioni) Capterra: 4.8/5 (40+recensioni)

4. RingCentral

via RingCentral RingCentral è una soluzione di comunicazione alimentata dall'IA che offre una suite completa di strumenti di collaborazione specificamente progettati per i team commerciali remoti e ibridi. Grazie a funzionalità/funzione come le note delle chiamate in tempo reale e gli approfondimenti personalizzati sulle conversazioni, questo strumento può aiutarvi a consolidare i vostri lavori richiesti e a ottenere informazioni commerciali.

Le migliori funzionalità/funzione di RingCentral

Consolidamento di telefonate, videoconferenze, team messaging e fax in un'unica piattaforma di facile utilizzo

Integrazione di RingCentral con il CRM esistente e altri strumenti commerciali per un flusso di lavoro semplificato

Mantenere una comunicazione chiara e collaborare con team e client di tutto il mondo grazie alle funzionalità di chiamata e videoconferenza internazionali

Limiti di RingCentral

I piani tariffari di RingCentral variano in base alle funzionalità/funzione e al numero di utenti richiesti

Alcuni recensori hanno menzionato una leggera curva di apprendimento per alcune funzioni avanzate della piattaforma

Prezzi di RingCentral

Core : $30/mese per utente

: $30/mese per utente Avanzato : $35/mese per utente

: $35/mese per utente Ultra: $45/mese per utente

Valutazioni e recensioni di RingCentral

G2: 4.5/5 (890+recensioni)

4.5/5 (890+recensioni) Capterra: 4.2/5 (1100+recensioni)

5. Pipedrive

via Pipedrive Pipedrive è un efficace cRM collaborativo e piattaforma di gestione delle vendite che consente di monitorare la pipeline commerciale, gestire i lead e automatizzare l'intero processo di vendita. La parte migliore è che permette di connettere il vostro stack tecnologico con il CRM di Pipedrive, consentendovi di ottenere dati in tempo reale da più strumenti in un'unica piattaforma.

Le migliori funzionalità/funzione di Pipedrive

Ottenete una panoramica chiara della vostra pipeline commerciale con fasi personalizzabili e funzioni drag-and-drop

Monitoraggio di tutte le attività commerciali, comprese chiamate, email e riunioni, in una posizione centrale

Promuovere la comunicazione e la collaborazione con gli stakeholder interni ed esterni grazie a discussioni con thread e note sulle trattative

Automazioni di attività ripetitive come l'invio di email di follow-up e la programmazione di riunioni, liberando il tempo del team per concentrarsi sulla chiusura delle trattative

Limiti di Pipedrive

Pipedrive offre una versione di prova gratuita, ma alcune funzionalità avanzate sono disponibili esclusivamente su piani a pagamento

Le funzioni di Pipedrive possono essere più adatte alle organizzazioni commerciali piuttosto che ad altri settori che necessitano di uno strumento incentrato sulle vendite per il proprio team.

Prezzi di Pipedrive

Essenziale : $14/mese per utente

: $14/mese per utente Avanzato : $29/mese per utente

: $29/mese per utente Professionale : $59/mese per utente

: $59/mese per utente Power : $69/mese per utente

: $69/mese per utente Azienda: $99/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Pipedrive

G2: 4.2/5 (1800+ recensioni)

4.2/5 (1800+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (2900+ recensioni)

6. Recapped.io

via Recapped.io Recapped.io adotta un approccio diverso alla collaborazione commerciale, concentrandosi sulla cattura e sulla condivisione delle chiavi di lettura delle chiamate e delle riunioni commerciali. Grazie a un playbook pronto all'uso, a modelli personalizzabili e ad aree di lavoro collaborative, è possibile garantire che i team seguano le best practice e trovino facilmente i documenti e le risorse commerciali necessarie.

Le migliori funzionalità/funzione di Redcapped.io

Acquisire preziose informazioni commerciali dalle chiamate e condividerle con tutto il team per costruire una conoscenza collettiva

Assegnazione di elementi d'azione chiari ai membri del team dopo ogni chiamata e monitoraggio dello stato di completamento

Rivedere i momenti chiave delle chiamate commerciali con videochiamate di facile accesso e trascrizioni ricercabili

Analizzare le registrazioni e le trascrizioni delle chiamate per identificare le aree di miglioramento e fornire un coaching mirato ai rappresentanti

Aumentare la responsabilità del team assicurando che vengano assegnati elementi chiari di follower e di azione dopo ogni chiamata commerciale

Limiti di Redcapped.io

Il prezzo di Recapped.io potrebbe non essere adatto a tutti i budget, soprattutto per i team commerciali più grandi

Alcuni recensori hanno menzionato limiti in termini di integrazioni avanzate rispetto ad altri strumenti commerciali

Prezzi di Recapped.io

**Gratuito

Professionale : $85/mese per utente

: $85/mese per utente Business: $125/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Redcapped.io

G2: 4.6/5 (150+ recensioni)

4.6/5 (150+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (40+ recensioni)

7. Salesforce

Salesforce è un titano del CRM, che offre una solida piattaforma con un ampio intervallo di funzionalità/funzione, tra cui forti capacità di collaborazione commerciale. Partendo da questa base, offre molteplici componenti aggiuntivi che la rendono una piattaforma end-to-end per la gestione delle vendite e del marketing, consentendo alle organizzazioni di automatizzare e semplificare i lavori richiesti per la generazione di entrate.

via Salesforce

Le migliori funzionalità/funzione di Salesforce

Favorisce la comunicazione senza soluzione di continuità con funzionalità come Chatter per la messaggistica del team, la gestione delle attività e gli aggiornamenti in tempo reale delle trattative

Permette al team di rimanere in connessione e di gestire le trattative anche in movimento grazie a un'app mobile di facile utilizzo

Adattate Salesforce alle vostre esigenze specifiche con un ampio intervallo di campi, flussi di lavoro e dashboard personalizzabili

Ottenete informazioni approfondite sulle prestazioni commerciali con potenti strumenti di reportistica e di visualizzazione dei dati

Limiti di Salesforce

Per alcuni individui, Salesforce è una piattaforma complessa con una curva di apprendimento più ripida rispetto ad altre opzioni

La struttura dei prezzi è costosa per le piccole aziende, con costi spesso basati sul numero di utenti e sulle funzionalità/funzione richieste

Prezzi di Salesforce

Starter Suite : $24/mese per utente

: $24/mese per utente Professionale : $80/mese per utente

: $80/mese per utente Azienda : $165/mese per utente

: $165/mese per utente Unlimitato : $330/mese per utente

: $330/mese per utente Einstein 1 Commerciale: $500/mese per utente

Valutazioni e recensioni su Salesforce

G2: 4.3/5 (19.500+ recensioni)

4.3/5 (19.500+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (18.300+ recensioni)

8. SalesRabbit

via SalesRabbit SalesRabbit è una piattaforma dinamica per la gestione delle vendite in campo che automatizza e ottimizza gli interi processi commerciali in un'unica piattaforma. Offre diverse funzionalità/funzione per aiutare i team commerciali a migliorare le loro prestazioni, a ridurre i costi e a concludere gli affari.

La parte migliore di questo strumento commerciale è che si integra con oltre 1000 strumenti compatibili, consentendo di accedere a tutti i dati di vendita in un unico luogo.

Le migliori funzionalità/funzioni di SalesRabbit

Consolida tutti i canali di comunicazione commerciale - email, chiamate, testi e interazioni sui social media - in un'unica piattaforma

Monitorare e analizzare la comunicazione del team per identificare le opportunità di coaching e migliorare l'efficacia commerciale complessiva

Facilitare la collaborazione con funzionalità/funzione come la chat del team, la condivisione di file e la gestione del team

Progettare e gestire processi commerciali personalizzati con funzioni drag-and-drop e strumenti visivi per la pipeline

Visibilità in tempo reale della pipeline commerciale con dashboard personalizzabili e funzionalità di monitoraggio delle attività

Limiti di SalesRabbit

Sebbene SalesRabbit offra un piano Free, alcune funzionalità avanzate sono limitate o non disponibili nel livello gratuito

Alcune recensioni di utenti menzionano che le integrazioni con alcuni CRM e strumenti di automazione del marketing potrebbero essere limitate rispetto a piattaforme più consolidate

Prezzi di SalesRabbit

SalesRabbit Lite : $0

: $0 SalesRabbit Team : $29/mese per utente

: $29/mese per utente SalesRabbit Pro : $39/mese per utente

: $39/mese per utente SalesRabbit Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su SalesRabbit

G2: 4.5/5 (350+ recensioni)

4.5/5 (350+ recensioni) Capterra: 4.2/5 (190+ recensioni)

9. LiquidPlanner

LiquidPlanner è una soluzione per il project management e la gestione delle pipeline commerciali che si adatta ai cambiamenti e alle esigenze dei team. Aiuta a gestire i progetti commerciali utilizzando una programmazione predittiva, previsioni accurate e un bilanciamento realistico del carico di lavoro per aiutare l'intero team a gestire le proprie attività in modo efficiente.

via LiquidPlanner È noto soprattutto per le sue capacità di pianificazione visiva, che vengono sfruttate per un'efficace collaborazione commerciale.

Le migliori funzionalità/funzione di LiquidPlanner

Visualizza la pipeline commerciale con grafici Gantt personalizzabili, che consentono una comunicazione chiara delle scadenze e delle dipendenze

Facilitare la comunicazione in tempo reale e la gestione delle attività con funzionalità/funzione quali discussioni in thread e documenti condivisi

Visualizzazione del carico di lavoro del team e identificazione di potenziali colli di bottiglia all'interno della pipeline commerciale per un'allocazione ottimale delle risorse

Ottenere una maggiore visibilità sullo stato delle vendite e migliorare l'accuratezza della vostra previsioni commerciali Limiti di LiquidPlanner

La struttura dei prezzi di LiquidPlanner potrebbe non essere adatta a tutti i budget, soprattutto per i team più piccoli

Alcune recensioni di utenti menzionano una leggera curva di apprendimento per padroneggiare le funzionalità/funzione avanzate di pianificazione

Prezzi di LiquidPlanner

Essenziale : $15/mese per utente

: $15/mese per utente Professionale : $28/mese per utente

: $28/mese per utente Ultimo: $42/mese per utente

Valutazioni e recensioni su LiquidPlanner

G2: 4.2/5 (290+recensioni)

4.2/5 (290+recensioni) Capterra: 4.3/5 (650+recensioni)

10. HubSpot Commerciale

via Hubspot HubSpot è un popolare strumento all-in-one per le vendite e il marketing. Il suo CRM gratuito lo rende ideale per le organizzazioni commerciali. La piattaforma HubSpot Sales è dotata di funzionalità/funzione che si aggiungono al CRM e alla pipeline commerciale.

Permette ai team di ottenere strumenti di collaborazione e coinvolgimento commerciale, funzionalità di gestione delle trattative, reportistica e funzioni analitiche, strumenti di gestione dei pagamenti e dei preventivi e altro ancora.

Le migliori funzionalità/funzione di HubSpot

Automazioni di attività ripetitive come il lead nurturing, il follow-up delle email e l'inserimento dei dati, gratis per il team che si concentra sulla chiusura delle trattative

Eliminare il back-and-forth di pianificazione con prospect e client con un assistente di pianificazione di facile utilizzo

Gestire tutte le informazioni, le comunicazioni e le attività relative alle trattative all'interno di un'unica piattaforma per migliorare la visibilità e la collaborazione

Standardizzare il processo commerciale con playbook precostituiti o personalizzabili e dotare i rappresentanti di strumenti di coaching efficaci

Integrare i dati commerciali con oltre 1400 strumenti disponibili nel Marketplace di HubSpot

Limiti HubSpot

HubSpot Commerciale offre un livello gratuito con funzionalità/funzione limitate. Le funzioni avanzate richiedono una sottoscrizione a pagamento

Alcuni recensori hanno menzionato che HubSpot Sales potrebbe essere più adatto alle aziende che hanno già investito nell'ecosistema HubSpot

Ha una curva di apprendimento ripida: gli utenti devono seguire i corsi della HubSpot Academy per capire come utilizzare lo strumento in modo efficace

Prezzi HubSpot

**Gratis

Starter : $15/mese per utente

: $15/mese per utente Professionale: $90/mese per utente

Valutazioni e recensioni di HubSpot

G2: 4.4/5 (11.200+ recensioni)

4.4/5 (11.200+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (450+ recensioni)

Aumenta la tua collaborazione commerciale con ClickUp

Con questo siamo giunti alla fine di questa guida completa sui 10 migliori strumenti software per la collaborazione commerciale nel 2024. Ricordate che ogni team commerciale ha il suo ritmo.

Lo strumento ideale dovrebbe integrarsi perfettamente nel flusso di lavoro esistente, migliorare la collaborazione del team e portare avanti le vendite con maggiore efficienza.

collaborate con i vostri team e trasformate le idee in attività con ClickUp Whiteboard_

Se ci chiedeste quale software di collaborazione commerciale spicca in questo elenco, diremmo ClickUp. Questo strumento all-in-one di project management e produttività funge anche da lavagna per le attività commerciali cRM collaborativo , software per la gestione delle attività, software per il monitoraggio delle proposte di vendita, software per l'automazione del marketing, strumenti di collaborazione online e una soluzione completa per la gestione delle vendite e delle operazioni.

Le versatili funzionalità/funzione di ClickUp consentono di integrare l'intera pipeline commerciale in un'unica piattaforma, creando una cultura collaborativa che unisce l'intera organizzazione. Iscrivetevi a ClickUp oggi stesso per vedere come trasforma in modo completo l'intero processo commerciale!