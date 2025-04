Recensione di Perplexity IA: Funzionalità/funzione, vantaggi e alternative

Gli strumenti di IA hanno cambiato radicalmente il modo in cui cerchiamo, creiamo e consumiamo contenuti. Tra questi, Perplexity IA ha guadagnato costantemente popolarità come motore di ricerca e di risposta sin dalla sua nascita nel 2022.

Pensate a un compagno di ricerca che capisce le vostre preferenze, fornisce raccomandazioni personalizzate e risponde alle vostre query in modo contestuale utilizzando l'elaborazione del linguaggio naturale.

In questo blog tratteremo Perplexity IA in dettaglio, analizzeremo le sue funzionalità/funzioni e i suoi difetti e proporremo un'alternativa con funzionalità avanzate di IA.

**Che cos'è Perplexity IA?

Perplexity è un motore di ricerca alimentato dall'IA. Come Google e altri motori di ricerca, può aiutarvi a trovare le risposte alle vostre query. La parte migliore? Perplexity IA cita le sue fonti in modo che possiate verificare se le informazioni generate dallo strumento sono credibili.

Perplexity IA utilizza l'elaborazione del linguaggio naturale (NLP) per interpretare la query e comprenderne l'intento. Quindi setaccia il web per trovare le informazioni più rilevanti e prepara la risposta. Il Strumento di IA riepilogherà e presenterà le informazioni e i riferimenti utilizzati. Nella maggior parte dei casi, il riepilogo/riassunto è quello che cercate. Nei casi in cui si desidera un Outlook più dettagliato, è necessario fare riferimento alle fonti citate e formulare la propria risposta.

Se chiedete: "Quali sono i vantaggi della chattare dal vivo?" La perplessità è d'obbligo:

Scansiona siti web autorevoli e compila i vantaggi

Citare le fonti

Dare immagini e video per aiutare l'utente a capire l'argomento

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/Perplexity-AI-1400x701.png Perplexity IA dashboard /$$$img/

via Perplessità IA Il vantaggio di Perplexity IA rispetto agli altri motori di ricerca è che comporta una minore ricerca di informazioni attraverso i risultati della ricerca e un maggiore apprendimento attraverso le conversazioni.

È inoltre possibile utilizzare l'estensione di Perplexity IA per Chrome per passare da Perplexity.ai ad altri motori di ricerca.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/Perplexity-AI-Chrome-Extension.png /IA Estensione di Perplexity IA per Chrome /$$$img/

via Estensione Chrome di Perplexity IA Vediamo le funzionalità/funzione chiave di Perplexity IA che la rendono utile a ricercatori, programmatori, esperti di marketing e scrittori per porre domande, creare contenuti e riepilogare/riassumere informazioni.

Caratteristiche/funzioni chiave di Perplexity IA

1. Copilota di Perplexity

Perplexity Copilot offre un'esperienza di ricerca interattiva, proprio come un utile bibliotecario in una biblioteca pubblica.

Si dice al bibliotecario che si stanno cercando informazioni specifiche. Il bibliotecario si confronta con l'utente e gli pone delle domande per capire esattamente cosa sta cercando e aiutarlo a trovare libri o documenti di ricerca pertinenti, invece di fornirgli un elenco.

Il Copilot delle perplessità lavora allo stesso modo. Quando si inserisce una query, Copilot pone domande di follower per chiarire le ambiguità e comprendere le richieste complesse. Lo strumento utilizza GPT-4 e Claude-3 come modelli di apprendimento automatico ed esegue ricerche per fornire le informazioni più pertinenti.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/Perplexity-Copilot-1400x683.png Copilota della perplessità /$$$img/

Utilizzare Perplexity Co-pilot come chatbot di IA in conversazione

2. Ricerca sul web in tempo reale

Perplexity IA può eseguire ricerche online in tempo reale per recuperare informazioni su richiesta. Lo strumento esegue il crawling di siti web, forum, social media e articoli di notizie per fornire le informazioni più recenti su qualsiasi query di ricerca. Perplexity IA analizza regolarmente queste fonti online per trovare risultati aggiornati e quasi accurati.

Perplexity IA vi aiuta a rimanere aggiornati su tutti gli ultimi avvenimenti in tempo reale. È possibile utilizzarla anche per consolidare le notizie provenienti da più fonti e visualizzare in modo equilibrato gli eventi attuali.

Gli algoritmi avanzati comprendono il contesto e forniscono risultati simili a quelli umani per informare e non sommergere di informazioni.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/Real-time-web-search-in-Perplexity-AI.png Ricerca sul web in tempo reale in Perplexity IA /$$$img/

Ricerca sul web in tempo reale in Perplexity IA

Pro tip💡: Quando state ponendo una domanda all'IA _, siate specifici, fornite un contesto sufficiente e testate diversi input

3. Citazione trasparente della fonte

Poiché i motori di ricerca IA sono relativamente nuovi, è necessario assicurarsi che le informazioni siano credibili. La cosa migliore di Perplexity IA è che cita tutte le fonti da cui ha raccolto le informazioni per la query di ricerca. Si tratta di una funzionalità/funzione eccezionale per coloro che utilizzano lo strumento per la ricerca e il processo decisionale.

Pro tip💡: _Controllare le citazioni per convalidare le informazioni prima di pubblicarle

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/Source-citation-in-Perplexity-AI.png Citazione della fonte in Perplexity IA /$$$img/

Citazione della fonte in Perplexity IA

4. Integrazione di fonti diverse

Perplexity IA non si affida a un'unica fonte per consolidare la risposta alla query. Al contrario, per ottenere le informazioni, esamina riviste accademiche, documenti di ricerca, piattaforme di social media, articoli di notizie e forum.

Ad esempio, se siete un esperto di marketing che vuole redigere una reportistica sui vostri concorrenti e sui loro vantaggi chiave, Perplexity IA può essere il vostro assistente di ricerca. La ricerca Pro di Perplexity scava tra i siti web dei concorrenti, chiede all'utente cosa sta cercando e fornisce un elenco personalizzato di fonti. Può anche riepilogare/riassumere i risultati della ricerca utilizzando un'architettura a rete neurale, in modo che possiate trarne preziosi insegnamenti.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/Using-Perplexity-AI-to-create-a-competitor-advantages-report.png Utilizzo di Perplexity IA per creare un report sui vantaggi della concorrenza /$$$img/

Utilizzo di Perplexity IA per creare un report sui vantaggi della concorrenza

Prezzi di Perplexity IA

**Free

Pro: $20/mese

Pro dell'utilizzo di Perplexity IA

Recupero di informazioni in tempo reale

Perplexity IA analizza le query degli utenti ed elabora una vasta quantità di dati per fornire informazioni contestuali e pertinenti. Arriva al cuore della query e consente di porre domande di follow-up in base ai risultati.

Interfaccia facile da usare

L'interfaccia di facile utilizzo facilita la conversazione e mantiene un flusso conversazionale quando si affrontano le query. Da fare è digitare le domande nella barra di ricerca e Perplexity IA vi darà risposte coerenti.

Risultati pertinenti senza pubblicità

A differenza della ricerca sul web e di Google, Perplexity ha un'interfaccia priva di pubblicità. È anche in grado di filtrare i contenuti di promozione e di dare priorità alle fonti autorevoli, in modo che le informazioni ottenute siano informative e imparziali.

Citazioni per le risposte

Perplexity cita tutte le fonti da cui ha tratto la risposta alla query. L'utente può verificare l'accuratezza delle informazioni ricevute e prendere decisioni informate.

Punti dolenti dell'utilizzo di Perplexity IA

Dettagli extra non sempre veritieri

Nella maggior parte dei casi, Perplexity IA si sforza di fornire risposte credibili e accurate in base agli input ricevuti. Tuttavia, di tanto in tanto, si scopre che le risposte generate contengono alcuni dettagli extra che non sono sempre veri.

Per istanza, abbiamo cercato rapidamente su Perplexity i migliori pub degli Stati Uniti. I risultati visualizzati da Perplexity includevano alcuni nomi che, in realtà, non avevano sede negli Stati Uniti ma in India. Ecco perché quando si pongono domande è importante fornire indicazioni specifiche e chiare.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/Perplexity-AI-hallucinations.png Risultati dell'IA di Perplexity per le migliori barre negli USA /$$$img/

Istanze in cui l'IA di Perplexity ha delle allucinazioni

Invece, restringere il prompt per cercare i migliori pub in 'Città', 'USA'.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/Perplexity-AI-prompts.png Prompt specifici su Perplexity IA /$$$img/

Per ottenere i migliori risultati, siate più specifici quando date prompt su Perplexity IA

Pro tip💡: Considerare l'utilizzo di Modelli di prompt per l'IA per input dettagliati e strutturati come principianti

Manca di una vasta quantità di dati indicizzati

I motori di ricerca come Google esistono da anni e gestiscono grandi quantità di informazioni indicizzate e aggiornate.

La capacità di fornire risposte contestuali e conversazionali distingue gli strumenti di IA come Perplexity IA. Tuttavia, non sono in grado di fornire risultati di ricerca completi come quelli di Google, perché non dispongono della grande quantità di dati indicizzati che Google possiede.

Per istanza, se si digita la query "_Come impatterà l'IA sul mercato del lavoro?", si noterà che Perplexity risponde con una risposta più narrativa. Da fare la stessa ricerca su Google, si ottengono informazioni da decine di siti web autorevoli.

È possibile esplorare prospettive e risultati diversi dai risultati della ricerca. Tuttavia, se si vuole ottenere un'esperienza simile da Perplexity, è necessario porre più domande di follower.

Sensibile alla dimensione e alla diversità degli insiemi di dati

Strumenti come Perplexity generano risposte basate sui set di dati su cui sono stati addestrati. Poiché questi LLM sono di sviluppo abbastanza recente, i loro insiemi di dati sono ancora piccoli e non molto diversificati.

Questo è uno dei motivi per cui i motori di ricerca interattivi come Perplexity non sempre forniscono risposte accurate.

Per istanza, abbiamo chiesto a Perplexity di fornirci titoli di annunci che non superassero i 60 caratteri per aiutarci a promuovere un prossimo webinar. Le risposte generate erano inferiori a 30 caratteri e non molto coinvolgenti. Con ogni probabilità, la formazione non comprendeva un numero sufficiente di copie pubblicitarie simili o di linguaggio di marketing.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/image-392.png La mancanza di diversità dei dati in Perplexity IA /$$$img/

Perplexity IA potrebbe non fornire sempre informazioni accurate a causa della mancanza di diversità dei dati

Recensioni di Perplexity IA su Reddit

Abbiamo usato Reddit per scoprire cosa pensano le persone di Perplexity. Molti utenti hanno sottolineato che Perplexity è in grado di scrivere codici in modo efficiente facendo riferimento a fonti online.

Tuttavia, gli utenti hanno notato anche che La perplessità dà risposte incoerenti e brevi alle query di ricerca. Questo può limitare la risoluzione dei problemi e la ricerca.

"TL;DR: Perplexity IA eccelle nella codifica con fonti online, nella risoluzione di problemi matematici difficili con l'aiuto di WolframAlpha, nell'offerta di modalità di ricerca specifiche, nella ricerca efficace su Reddit, nella ricerca di aziende locali e nella fornitura di risposte concise. Tuttavia, non è all'altezza delle scienze complicate al di fuori della matematica, manca di capacità di risoluzione dei problemi, a volte fornisce risposte incoerenti e brevi e presenta limiti nell'ampiezza e nella formattazione della ricerca. Nonostante i suoi limiti, vale la pena provare Perplexity IA, soprattutto se combinata con altri modelli di IA per una migliore accuratezza delle informazioni"

Strumenti alternativi da usare al posto di Perplexity

I progressi tecnologici consentono di disporre di diversi alternative agli strumenti di IA come ChatGPT e Perplexity.

Da fare: ClickUp ha una propria IA?

Riunione ClickUp Brain -progettato per automatizzare le attività ripetitive all'interno della piattaforma di produttività all-in-one.

ClickUp Brain è in grado di scrivere testi creativi, compilare progetti, tradurre testi, riepilogare note di riunioni e creare blog.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/AI-Tools\_PMO-Project-Brief.gif Utilizzo di ClickUp Brain per scrivere un brief di progetto /$$$img/

Ecco come ClickUp Brain inserisce i dettagli importanti in un brief PMO

Lo strumento ha un'interfaccia di conversazione e si possono fare domande come a un amico. È possibile accedervi da qualsiasi punto della piattaforma senza attivare/disattivare applicazioni.

Ecco alcune delle funzioni chiave di ClickUp Brain, che lo rendono uno dei migliori alternative a Perplexity IA .

AI Knowledge Manager

Diciamo che state lavorando a un progetto e dovete fare riferimento al processo QA per una particolare attività. Ma non si ricorda il nome del file e non si vuole nemmeno perdere tempo a cercarlo.

In queste situazioni è possibile utilizzare ClickUp Brain per ottenere risposte immediate alle query relative al lavoro. Da fare è solo digitare la query di ricerca.

In questa istanza, "Come funziona il nostro processo di QA?". L'AI Knowledge Manager analizza la query e recupera le informazioni pertinenti dalle attività, dai documenti, dal wiki aziendale e da altre fonti. ClickUp Brain visualizza le informazioni come risposta alla query e voi potete tornare al vostro lavoro in un attimo.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/ClickUp-Brain-answers-your-queries-within-ClickUp-.png Utilizzo di ClickUp Brain per rispondere a query relative al progetto /$$$img/

ClickUp Brain risponde alle vostre query direttamente all'interno della piattaforma

AI Project Manager

Invece di dedicare il vostro tempo ad attività quali la creazione di incarichi, la stesura di riepiloghi/riassunti di riunioni, la preparazione di reportistica, la creazione di brief di progetto e così via, utilizzate ClickUp Brain come AI Project Manager. Allo stesso tempo, potrete concentrarvi su attività più importanti e complesse.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/image-41.gif ClickUp Brain per la scrittura di note e riepiloghi/riassunti di riunioni /$$$img/

Generate note accurate per le riunioni senza fatica con ClickUp Brain

ClickUp Brain è in grado di aggiornare automaticamente lo stato delle attività e di aiutare a creare sottoattività all'interno di ClickUp Tasks. Può anche esaminare le attività e i progetti per creare aggiornamenti sullo stato di avanzamento. In questo modo è possibile avere una panoramica di tutto ciò che è accaduto nel progetto e dello stato di avanzamento delle attività.

AI Project Manager è in grado di creare standup, riepilogare/riassumere le informazioni da Documenti ClickUp, e persino creare automazioni personalizzate per scenari specifici.

I team possono utilizzare ClickUp Brain per riepilogare/riassumere whitepaper, documenti di ricerca e thread di conversazione per comprendere fatti e informazioni essenziali. Può estrarre elementi d'azione dai programmi delle riunioni e assegnarli ai membri del team appropriati, rendendo il project management un gioco da ragazzi.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/ClickUp-Thread-Summarization.gif ClickUp Brain per la riepilogazione/riassunto dei thread /$$$img/

Usate ClickUp Brain per riepilogare/riassumere le vostre riunioni e creare elementi d'azione

AI Writer for Work

L'IA Writer può aiutarvi a scrivere articoli di blog, testi per pagine di destinazione, email e altro ancora. Il controllo ortografico integrato rileva automaticamente gli errori di ortografia in tempo reale. Perfeziona il tono e lo stile della tua scrittura e crea copie sempre perfette.

ClickUp Brain, il vostro assistente virtuale /IA ha modelli di prompt dell'IA in GPT che consentono di ottenere risposte mirate senza lavoro manuale e di ottenere risultati più rapidamente.

Ecco alcuni modelli di prompt AI popolari di ClickUp per iniziare:

ClickUp ChatGPT Modello di prompt per il marketing

Gli oltre 600 prompt presenti in Modello di prompt di ClickUp per il team di marketing portano il vostro marketing al livello successivo. Grazie a prompt in oltre 40 categorie, potrete dare il via a campagne innovative, coinvolgere il vostro pubblico e aumentare le vendite.

ClickUp ChatGPT Modello di prompt per il marketing

Gli oltre 600 prompt presenti in Modello di prompt di ClickUp per il team di marketing portano il vostro marketing al livello successivo. Grazie a prompt in oltre 40 categorie, potrete dare il via a campagne innovative, coinvolgere il vostro pubblico e aumentare le vendite.

ClickUp ChatGPT Prompts per il modello di project management

I project manager utilizzano Modello di prompt di ClickUp per il project management per fare un brainstorming e generare soluzioni e best practice per i potenziali problemi.

ClickUp ChatGPT Prompts per il modello di project management

I project manager utilizzano Modello di prompt di ClickUp per il project management per fare un brainstorming e generare soluzioni e best practice per i potenziali problemi.

I prompt di questo modello aiutano a creare un piano di progetto completo che delinea le attività, le risorse e le sequenze necessarie per completare con successo il progetto.

I prompt di questo modello aiutano a creare un piano di progetto completo che delinea le attività, le risorse e le sequenze necessarie per completare con successo il progetto.

Modello di prompt per l'ingegneria di ClickUp ChatGPT Modello di ChatGPT Prompts for Engineering di ClickUp viene utilizzato per ricercare e studiare soluzioni ingegneristiche per sfide e progetti complessi.

Modello di prompt per l'ingegneria di ClickUp ChatGPT Modello di ChatGPT Prompts for Engineering di ClickUp viene utilizzato per ricercare e studiare soluzioni ingegneristiche per sfide e progetti complessi.

Ecco un prompt che potreste usare: Devo creare un modello in grado di prevedere con precisione la soddisfazione dei clienti in base ai loro feedback.

Utilizzate i risultati di questo modello per migliorare il vostro punteggio di soddisfazione dei clienti.

Ecco un prompt che potreste usare: Devo creare un modello in grado di prevedere con precisione la soddisfazione dei clienti in base ai loro feedback.

Utilizzate i risultati di questo modello per migliorare il vostro punteggio di soddisfazione dei clienti.

Per saperne di più: Ecco alcuni dei migliori modelli di valutazione Strumenti di IA per la visualizzazione dei dati e Strumenti di IA per DevOps

Tradurre con ClickUp Brain

ClickUp Brain può anche tradurre contenuti. Copiare e incollare il testo da tradurre nel documento ClickUp. Evidenziate e traducete il testo in qualsiasi lingua: avrete subito una traduzione rapida e accurata. Questo è particolarmente utile quando i vostri clienti sono globali e volete comunicare con loro in modo efficace.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/image-393.png Utilizzate ClickUp Brain per tradurre il vostro testo /$$$img/

Traducete il vostro testo in più di 10 lingue con ClickUp Brain

Prezzi

**Free Forever

Unlimited: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda : Prezzo personalizzato

: Prezzo personalizzato ClickUp Brain: Disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5/mese per membro dell'area di lavoro

Sfrutta ClickUp Brain per migliorare la produttività del tuo ambiente di lavoro

Perplexity si distingue tra i motori di ricerca alimentati dall'IA per ottenere risposte rapide e personalizzate alle query e per aiutare ulteriormente la generazione e la riepilogazione dei contenuti.

Anche la versione gratuita dell'app Perplexity IA può arricchire il processo di scoperta della conoscenza, soprattutto come chatbot di conversazione autonomo.

Tuttavia, se siete alla ricerca di un assistente IA profondamente integrato nel vostro software di project management, ClickUp è un'ottima alternativa.

Grazie all'AI, ClickUp Brain automatizza le attività che richiedono molto tempo, come la creazione di copie di marketing, di brief per il project management, l'assegnazione di attività e il riepilogo di riunioni, whitepaper e thread di commenti.

Per scoprire come ClickUp Brain aumenta la produttività, iscrivetevi gratis su ClickUp .