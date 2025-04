10 alternative a reMarkable 2 per la presa di note digitali nel 2025

La gioia di scrivere su carta è grande, ma ha più svantaggi che vantaggi, almeno per quanto riguarda la presa di note: Cosa succede se le note vanno perse? E se si inzuppano o si strappano?

E poi c'è la questione dello spazio e dell'organizzazione: si esauriscono le pagine, non si riesce a organizzarle in modo efficace e c'è poca flessibilità se si ha la necessità di condividere le proprie note collaborare con altri o cercare informazioni specifiche.

I tablet e-ink come reMarkable 2 sono l'alternativa perfetta.

Il mercato degli appunti digitali è in piena espansione e ci sono diversi concorrenti di reMarkable 2 che potete esplorare. Se desiderate il colore, un maggior numero di funzionalità o semplicemente un tag diverso, questa guida analizza 10 delle migliori alternative a reMarkable 2.

Cosa cercare nelle alternative a reMarkable 2?

Prima di immergervi in dispositivi specifici, considerate le funzionalità/funzione più importanti per voi:

Display: La qualità del display e-ink varia. Considerate fattori come la risoluzione, la reattività e la presenza di una luce frontale per leggere in condizioni di scarsa illuminazione

La qualità del display e-ink varia. Considerate fattori come la risoluzione, la reattività e la presenza di una luce frontale per leggere in condizioni di scarsa illuminazione Esperienza di scrittura: Se vi piace l'esperienza di scrittura da penna a carta su reMarkable 2, la sensazione naturale della penna, la sensibilità alla pressione e il rifiuto del palmo della mano saranno fondamentali da valutare

Se vi piace l'esperienza di scrittura da penna a carta su reMarkable 2, la sensazione naturale della penna, la sensibilità alla pressione e il rifiuto del palmo della mano saranno fondamentali da valutare Funzionalità/funzioni : Funzionalità come gli strumenti di organizzazione, la conversione da nota a testo e lo spazio di archiviazione cloud possono semplificare il flusso di lavoro

: Funzionalità come gli strumenti di organizzazione, la conversione da nota a testo e lo spazio di archiviazione cloud possono semplificare il flusso di lavoro Esperienza di lettura: Se la lettura di e-book è una priorità, considerate le dimensioni dello schermo, l'integrazione con le librerie e la regolazione dei font

Se la lettura di e-book è una priorità, considerate le dimensioni dello schermo, l'integrazione con le librerie e la regolazione dei font Sistema operativo: I sistemi basati su Android offrono una maggiore versatilità delle app, mentre i sistemi chiusi danno priorità alla sicurezza e all'attenzione

I sistemi basati su Android offrono una maggiore versatilità delle app, mentre i sistemi chiusi danno priorità alla sicurezza e all'attenzione $$$a: reMarkable 2 si colloca a un livello di prezzo superiore. Da fare con tutte le sue funzionalità/funzione o è sufficiente un'opzione più economica?

Le 10 migliori alternative a reMarkable 2 da usare nel 2024

Ora che sapete cosa cercare nelle alternative a reMarkable 2, diamo un'occhiata alle 10 migliori opzioni.

1. Onyx Boox

via Boox Onyx Boox offre un intervallo di e-reader e dispositivi per prendere appunti che funzionano con Android 11. Questo permette una maggiore flessibilità delle app rispetto a reMarkable 2. Tra le opzioni più popolari ci sono il Note Air 3, il Note Air 3 C e la scheda Ultra C Pro.

Questi dispositivi supportano diverse funzionalità di annotazione e presa di nota, come la possibilità di scrivere direttamente su PDF ed ebook. È anche possibile creare e organizzare note scritte a mano in vari formati.

Le migliori funzionalità/funzione di Onyx Boox

Accesso a un ampio intervallo di funzioni di $$$a app per la presa di note lettura e organizzazione

Possibilità di scegliere tra diverse dimensioni del display per soddisfare le proprie esigenze

Sfruttare diverse opzioni di penna per soddisfare diversi stili di scrittura e preferenze

Limiti di Onyx Boox

L'interfaccia può risultare meno intuitiva per gli utenti non esperti di tecnologia

Prezzi di Onyx Boox

Note Air 3: $399,99

$399,99 Note Air 3 C: $499,99

$499,99 Tab Ultra C Pro: $649.99

Onyx Boox valutazioni e recensioni

Amazon: 4.1/5 (450+ recensioni)

4.1/5 (450+ recensioni) Best Buy: 4.7/5 (700+ recensioni)

2. Kindle Scribe

via Amazon Combinando la sensazione familiare della lettura di un libro fisico con una penna integrata per prendere appunti e annotazioni, Kindle Scribe si rivolge a coloro che amano l'ecosistema Kindle e desiderano un modo semplice per catturare le idee direttamente sui loro ebook.

Rispetto a reMarkable 2, Kindle Scribe offre un'integrazione più profonda con la vasta libreria Kindle, rendendolo ideale per coloro che danno priorità alla lettura di ebook e alla presa di note all'interno di tale ecosistema.

Sebbene reMarkable 2 offra un sistema di gestione dei documenti più versatile e un intervallo più ampio di opzioni per la penna, manca della facilità di organizzazione delle note all'interno degli ebook.

Le migliori funzionalità/funzione di Kindle Scribe

Leggere e annotare la libreria Kindle direttamente sul dispositivo

Migliora l'esperienza di lettura in condizioni di scarsa illuminazione

Ampio spazio per la scrittura con un display da 10,2 pollici

Limiti di Kindle Scribe

Si concentra principalmente sull'ecosistema Kindle, con un numero inferiore di app di terze parti disponibili

Alcune funzionalità avanzate di annotazione richiedono una sottoscrizione separata

Prezzi di Kindle Scribe

$339.99

Valutazioni e recensioni di Kindle Scribe

Amazon: 4,2/5 (oltre 5.700 recensioni)

4,2/5 (oltre 5.700 recensioni) Best Buy: 4,6/5 (oltre 280 recensioni)

3. Kobo Elipsa 2E

via Rakuten Kobo Kobo Elipsa 2E è un'opzione interessante per coloro che danno priorità a un display di grandi dimensioni per leggere e prendere appunti. Il dispositivo è realizzato con plastica riciclata proveniente dagli oceani e lega di magnesio, un'opzione interessante per chi è attento all'ambiente.

Kobo Elipsa 2E offre uno schermo di dimensioni simili a quello del reMarkable 2, ma lo batte nell'esperienza di lettura. Kobo vanta funzionalità/funzione superiori, come l'accesso integrato all'ebook store Kobo, la ComfortLight Pro regolabile calda e fredda per la lettura notturna e il supporto Overdrive per il prestito di ebook in biblioteca.

Mentre reMarkable 2 offre un'interfaccia più incentrata sulla penna e ottimizzata per prendere appunti e fare schizzi, Kobo Elipsa 2E dà la priorità a un'esperienza di lettura confortevole con la possibilità di annotare e scrivere note direttamente sugli ebook.

Le migliori funzionalità/funzione di Kobo Elipsa 2E

Garantisce un'esperienza di scrittura naturale grazie a una penna precisa e reattiva

Sfruttare diversi formati e librerie di ebook

Scrivere direttamente su eBook e PDF

Limiti di Kobo Elipsa 2E

Si concentra sull'ecosistema Kobo, con un numero ridotto di terze parti app di terze parti per la presa di note disponibili rispetto ai dispositivi basati su Android

Prezzi di Kobo Elipsa 2E

$399.99

Valutazioni e recensioni di Kobo Elipsa 2E

Amazon: 4.1/5 (130+ recensioni)

4.1/5 (130+ recensioni) Best Buy: Non ci sono abbastanza recensioni

4. Fujitsu Quaderno A5

via Fujitsu Quaderno Store Il Fujitsu Quaderno A5 è un dispositivo digitale per prendere appunti progettato per sostituire i quaderni e i documenti cartacei. È la seconda generazione del modello A5 e risolve in modo positivo alcune carenze della prima iterazione.

Fujitsu Quaderno A5 privilegia l'economicità e le funzionalità/funzione pratiche per prendere appunti rispetto a reMarkable 2. Vanta funzioni come modelli riutilizzabili e riconoscimento della scrittura a mano per una facile ricerca.

Le migliori funzionalità/funzione di Fujitsu Quaderno A5

Riproduce l'esperienza tattile della scrittura su carta con una precisa sensibilità alla pressione

Privilegiare la presa di note senza distrazioni grazie a un'interfaccia semplificata

Portatelo facilmente in giro grazie alle sue dimensioni compatte da A5

Limiti di Fujitsu Quaderno A5

Nessuna funzionalità di email, navigazione web o registrazione audio

Prezzi di Fujitsu Quaderno A5

$549.99

Valutazioni e recensioni di Fujitsu Quaderno A5

Amazon: 4.1/5 (oltre 360 recensioni)

4.1/5 (oltre 360 recensioni) Best Buy: 4.7/5 (400+ recensioni)

5. iPad Air

via Mela Con una copertura contro le cadute accidentali e un processore potente, l'iPad Air offre un'alternativa versatile al reMarkable 2, soprattutto se avete già investito nell'ecosistema Apple.

Oltre alla resistenza e alla potenza di elaborazione, una funzionalità/funzione chiave dell'iPad Air che lo rende ideale per prendere appunti è il supporto per la Apple Pencil (di seconda generazione su alcuni modelli).

Le migliori funzionalità/funzione dell'iPad Air

Accesso a una matrice di app per la presa di note, l'organizzazione e la creatività

Gestione di attività impegnative come la presa di note con più app aperte

Integrazione perfetta con iPhone, Mac e altre produttività Apple

limiti dell'iPad Air

Più costoso della maggior parte degli e-reader dedicati

Pur offrendo un'app opzionale per prendere appunti con supporto per Apple Pencil, il display non è e-ink. Ciò significa che potrebbe non essere l'ideale per sessioni di lettura prolungate a causa dell'affaticamento degli occhi

Prezzi dell'iPad Air

64GB: A partire da $599

A partire da $599 256GB: A partire da $749

Valutazioni e recensioni di iPad Air

Amazon: 4,8/5 (oltre 12.500 recensioni)

4,8/5 (oltre 12.500 recensioni) Best Buy: 4,8/5 (oltre 26.300 recensioni)

6. MeeBook

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/image-175.png MeeBook /%img/

via Amazon Il MeeBook P10 Pro offre una comoda esperienza di lettura e scrittura. È un dispositivo digitale per prendere appunti con la versatilità di un tablet Android completo. Questo differisce dal reMarkable 2 che si concentra su un'esperienza di scrittura più minimalista.

Il dispositivo funziona con Android 11 ed è dotato di Google Play Services preinstallato, che consente agli utenti di accedere a un ampio intervallo di app. È un'alternativa economica che consente di scrivere in modo naturale, con linee che diventano più spesse o più sottili a seconda della pressione esercitata.

Le migliori funzionalità/funzione di MeeBook

Si porta facilmente in giro per prendere note in movimento

Eccellente durata della batteria con un uso moderato

Possibilità di scegliere tra un intervallo di formati, tra cui PDF, EPUB, TXT, DOCX, MOBI e anche i più diffusi formati immagine e audio come JPG, MP3 e CBR

Limiti di MeeBook

Si concentra sull'annotazione, con capacità minime di lettura elettronica e nessun supporto per le app

Potrebbe non essere l'ideale per gli utenti che preferiscono un'ampia superficie di scrittura

Prezzi di MeeBook

A partire da 259 dollari

Valutazioni e recensioni del MeeBook

Amazon: 3.9/5 (oltre 100 recensioni)

3.9/5 (oltre 100 recensioni) Best Buy: Non ci sono abbastanza recensioni

7. Supernote

via Supernota Supernote Nomad è stato progettato per imitare la sensazione della scrittura su carta. Dispone di uno schermo e-ink, di uno stilo con punta rigida, di un sistema di organizzazione delle note e di annotazione della documentazione. Il design sottile e leggero e lo stilo a punta fine offrono un'esperienza di scrittura naturale.

A differenza dello schermo in vetro di reMarkable 2, la tavoletta di carta Nomad vanta una pellicola unica che produce un'impronta soddisfacente a ogni tratto di penna, imitando il feedback tattile della penna sulla carta.

Mentre reMarkable 2 offre un semplice sistema di cartelle, Supernote Nomad consente di creare un taccuino digitale, cartelle e sottocartelle per prendere appunti in modo organizzato.

Le migliori funzionalità/funzioni di Supernote

Annotazione e marcatura efficace di documenti PDF esistenti

Converte la scrittura a mano in testo modificabile e ricercabile

Velocizzare la presa di note con modelli personalizzabili Supporto per oltre sessanta lingue

Collegate una tastiera Bluetooth per un'esperienza di digitazione priva di distrazioni

Limiti di Supernote

Si concentra sull'app proprietaria per la presa di note, con meno opzioni di terze parti

Prezzi di Supernote

$299

Valutazioni e recensioni di Supernote

Amazon: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Best Buy: 4.7/5 (190+ recensioni)

8. MobiScribe

via MobiScribe Rispetto a reMarkable 2, MobiScribe offre un dispositivo più versatile ma con una dimensione dello schermo più piccola.

MobiScribe non è solo un dispositivo per prendere appunti. Combina i vantaggi di un blocco note, di un e-reader e di un'agenda digitale in un unico dispositivo. È possibile annotare idee, memorizzare e leggere ebook e gestire le note con cartelle.

Il display e-ink imita la carta reale per un'esperienza di scrittura confortevole e familiare. Inoltre, la funzionalità/funzione antiriflesso ne facilita l'uso all'aperto o in piena luce.

MobiScribe è dotato di uno stilo sensibile alla pressione che consente di scrivere e disegnare in modo naturale su una tavoletta e-ink impermeabile e priva di riflessi. Il dispositivo può anche convertire le note scritte a mano in testo digitale, rendendole facili da condividere e ricercare.

Funzionalità/funzione migliori di MobiScribe

Scrive in sei colori, in modo simile a note adesive e dare vita ai vostri schizzi

Riduzione dell'affaticamento degli occhi e migliore visibilità durante i lunghi periodi di lettura

Supporto per più di 100 lingue

Limiti di MobiScribe

La navigazione sul Web è una sfida a causa dell'assenza di un browser integrato

Alcuni utenti lo trovano lento a causa di frequenti malfunzionamenti

Prezzi di MobiScribe

A partire da 320 dollari

Valutazioni e recensioni di MobiScribe

Amazon: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Best Buy: Non abbastanza recensioni

9. Libro a razzo

via Libro razzo Rocketbook offre un approccio ibrido unico, che combina quaderni di carta riutilizzabili con una connessione digitale. A differenza del display e-ink di reMarkable 2, che non si può cancellare fisicamente, Rocketbook utilizza carta vera che si può pulire e riutilizzare.

Si scrive sulle pagine come su un normale quaderno. Quando si vuole riutilizzare una pagina, basta pulirla con un panno umido per ottenere una pagina nuova.

Una volta terminata una pagina, si utilizza l'app Rocketbook per scansionarla. Questa app per taccuini intelligenti può quindi inviare le note a varie destinazioni digitali come Google Drive e Dropbox.

Le migliori funzionalità/funzione di Rocketbook

Scannerizzare le note con l'app Rocketbook per caricarle su spazi di archiviazione cloud o piattaforme digitali per prendere appunti

Possibilità di scegliere tra vari modelli predefiniti modelli per prendere appunti per diverse esigenze di piano e organizzazione

Personalizzazione del tipo di miglioramento del colore nelle impostazioni per una scansione ottimale

Limiti di Rocketbook

Si affida molto all'app per le funzionalità/funzione avanzate

Il processo di cancellazione e scansione di ogni sessione di lavoro tramite l'app sul telefono può risultare noioso per la presa di note frequenti

Prezzi di Rocketbook

A partire da 17,99 dollari

Valutazioni e recensioni di Rocketbook

Amazon: 4,5/5 (oltre 50.000 recensioni)

4,5/5 (oltre 50.000 recensioni) Best Buy: 4,3/5 (oltre 70 recensioni)

10. Sony DPT-RP1

via Sony Il Sony DPT-RP1 è un dispositivo digitale cartaceo con uno schermo da 13,3 pollici che ricorda da vicino un foglio di dimensioni standard.

Lo stilo in dotazione offre una punta sensibile alla pressione che riproduce la sensazione della scrittura su carta, rendendo l'annotazione e la presa di note un'esperienza fluida.

È simile alla stilo reMarkable 2. Sebbene entrambi puntino a una sensazione naturale, secondo le recensioni degli utenti il DPT-RP1 di Sony potrebbe avere un leggero vantaggio grazie al design del pennino.

Lo stilo Sony DPT-RP1 dispone anche di un pulsante dedicato per la cancellazione precisa, a differenza di reMarkable2, che si affida a uno strumento separato all'interno del software.

Grazie al display e-ink del Sony DPT-RP1, che riflette la luce come la carta, la lettura e l'annotazione di documenti per periodi prolungati è più facile per gli occhi rispetto ai tablet tradizionali.

Le migliori funzionalità/funzione del Sony DPT-RP1

Esaminare i documenti in movimento grazie al design ultraleggero

Possibilità di effettuare marcature dettagliate dei documenti grazie ai solidi strumenti di evidenziazione, sottolineatura e presa di note

Trasferimento dei documenti da e verso il computer tramite Wi-Fi o Bluetooth per una facile gestione e condivisione

Archiviazione di un numero elevato di documenti (circa 10.000 PDF) nella memoria interna da 16 GB, per mantenere tutto organizzato e accessibile in un unico posto

Limiti del Sony DPT-RP1

Potrebbe non essere l'ideale per gli artisti che cercano uno sketchpad digitale

Il limite di 16 sfumature della carta elettronica rende strane alcune immagini o diagrammi

Prezzi del Sony DPT-RP1

$656.19

Valutazioni e recensioni di Sony DPT-RP1

Amazon: 3,8/5 (oltre 350 recensioni)

3,8/5 (oltre 350 recensioni) Best Buy: Non ci sono abbastanza recensioni

Altri strumenti per prendere appunti

Non avete ancora trovato lo strumento per prendere appunti perfetto per sostituire reMarkable 2? Raccomandiamo ClickUp, la cui robusta suite di funzionalità/funzione personalizzabili non solo facilita l'uso di reMarkable 2, ma anche di reMarkable 2 e di reMarkable 2 la creazione e la scrittura delle note ma offre anche opzioni di organizzazione manuale e guidata dall'IA, in base alle proprie preferenze.

Sia che siate sul web o che utilizziate dispositivi mobili e desktop, ClickUp garantisce un accesso continuo su tutte le piattaforme e i dispositivi. Si integra con oltre 1.000 app, evitando di dover cambiare piattaforma per accedere alle note.

Ecco alcune funzionalità/funzione che rendono ClickUp un'ottima alternativa per prendere appunti:

1. ClickUp Documenti

È possibile creare documenti belli e significativi con un'ampia gamma di opzioni di formattazione, strutture nidificate intuitive e widget integrati con ClickUp Documenti . Organizza i documenti in cartelle e spazi per una chiara categorizzazione e gestione degli accessi.

Crea splendidi documenti, wiki e molto altro ancora, quindi collegali ai flussi di lavoro con ClickUp Docs

ClickUp Docs permette anche la collaborazione in tempo reale, consentendo a più persone di lavorare contemporaneamente sullo stesso documento. È utile per le sessioni di brainstorming o per la condivisione delle note delle riunioni.

2. ClickUp Brain ClickUp Brain è il vostro assistente di scrittura virtuale che migliora la vostra esperienza di presa di note digitali. Trascrive automaticamente le riunioni, trasformando le parole pronunciate in note digitali.

In questo modo si risparmia tempo e ci si assicura di catturare tutto ciò che è importante senza dover scrivere freneticamente tutto da soli.

Scatenate la creatività con il vostro partner virtuale per il brainstorming: ClickUp Brain

Create e perfezionate i vostri documenti con i prompt e i suggerimenti dell'IA.

Ad esempio, ClickUp Brain è in grado di identificare attività correlate o di collegare le note a fasi specifiche del progetto e di cercare concetti o idee all'interno dei vostri appunti, rendendoli più facili da trovare e utilizzare in seguito.

3. ClickUp Blocco note

Utilizzare ClickUp Notepad per prendere vari tipi di note e organizzarle nell'area di lavoro. Formattate le vostre note, convertitele in attività da svolgere e rimanete organizzati con elenchi di cose da fare in viaggio .

Annotare rapidamente le note, formattare con una ricca modifica e trasformare le voci in attività tracciabili con ClickUp Notepad

La parte migliore? Il blocco note è facilmente accessibile a tutti, indipendentemente dalle competenze tecniche.

4. Modello di note giornaliere

Vorreste che ci fosse un hub centrale per i vostri brainstorming quotidiani, le idee fugaci e gli elenchi della spesa, in modo da poterli trovare quando ne avete effettivamente bisogno? Modello per le note giornaliere di ClickUp potrebbe essere il sostituto perfetto delle note adesive sparse e dei numerosi quaderni.

Include stati personalizzati che facilitano il monitoraggio e la categorizzazione delle note in "da fare" e "terminate"

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/ClickUp-Daily-Notes-Template.png Registrate le informazioni chiave e monitorate le attività di ClickUp Daily Notes Template https://app.clickup.com/signup?template=t-900200039636 Scaricate questo modello /$$$cta/

Oltre ad annotare le idee e i compiti da svolgere, potete monitorare lo stato di avanzamento della loro esecuzione e assicurarvi che nulla vada perso in un mare di pensieri.

Trasformando le note in Attività di ClickUp con gli stati, potete garantire il follower delle vostre idee e dei vostri impegni. In questo modo le note non sono solo un semplice documento, ma diventano parte del vostro flusso di lavoro.

È possibile utilizzare il modello strutturato per:

Definire le priorità delle attività e dei progetti in base all'importanza e all'urgenza

Impostare obiettivi realistici e tenere traccia dello stato di avanzamento

Conservare i dettagli o le note importanti in un unico posto

Migliorare la comunicazione e la collaborazione con i membri del team

Funzionalità/funzione migliori di ClickUp

Riepilogare/riassumere automaticamente gli elementi chiave delle note con ClickUp Brain

Integrazione delle app per la presa di note e lo spazio di archiviazione già utilizzate tramite Integrazioni ClickUp Sviluppare idee in modo visivo e collaborativo con l'interattività Lavagne online ClickUp . A lavagna online rende l'esperienza di annotazione più coinvolgente e accessibile per il brainstorming collaborativo

Ottenete informazioni immediate sul vostro lavoro grazie a una reportistica chiara e personalizzabile ClickUp Dashboard Organizzate le vostre note utilizzando oltre 15 schede personalizzabili Visualizzazioni ClickUp come ad esempio visualizzazione del calendario , Bacheca Kanban o vista Carico di lavoro). Questo può aiutare a trovare più rapidamente le informazioni e le note pertinenti associate a quelle attività

Definire gli stati personalizzati delle attività che si adattano perfettamente alle esigenze del progetto. Quando si prendono le note, si può fare riferimento allo stato specifico dell'attività, fornendo un contesto alle note e rendendole più significative in seguito

Limiti di ClickUp

I nuovi utenti notano una curva di apprendimento ripida a causa di una serie di funzionalità/funzione

Prezzi di ClickUp

**Gratis

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Aziende: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Disponibile su tutti i piani a pagamento per $5/Area di lavoro di ClickUp/mese

Valutazioni e recensioni su ClickUp

G2: 4.7/5 (9000+ recensioni)

4.7/5 (9000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (4000+ recensioni)

Scegliere la giusta soluzione per prendere appunti

reMarkable 2 è ottimo per appuntare le idee, ma e se le vostre note potessero aiutarvi ad aumentare la produttività? ? Con ClickUp, potete prendere note e trasformarle in elementi d'azione, wiki o programmi collaborativi.

ClickUp mantiene tutte le note organizzate, ricercabili e accessibili da qualsiasi dispositivo. In questo modo è possibile evitare i limiti di reMarkable 2 e portare la presa di note a un livello superiore. Prova ClickUp oggi!