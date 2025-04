Come creare un grafico a linee in Excel per la visualizzazione dei dati

Il grafico a linee o a Sequenza è sempre stato uno dei modi migliori per rappresentare i dati come una serie di punti. Questa curva a linee ci aiuta a capire visivamente e a monitorare i cambiamenti nel corso degli anni ed è ideale per l'uso nella reportistica e nei documenti.

Sono molto utilizzati per mostrare i dati commerciali, la crescita del traffico sul sito web o lo stato di avanzamento di un progetto.

Molte organizzazioni utilizzano ancora Microsoft Excel, un semplice programma di software per la voce dati per memorizzare e monitorare i dati e creare grafici.

Tuttavia, creare grafici complessi o la modifica di grafici a linee può essere un po' complicata con questo strumento. Vi guideremo attraverso il processo di creazione di un grafico a linee in Excel, passo dopo passo, dalla selezione dei dati alla personalizzazione del grafico per una chiarezza ottimale.

Esploreremo anche alcuni limiti di Excel e vedremo una soluzione alternativa ideale per la gestione interattiva e collaborativa dei dati.

**Che cos'è un grafico a linee?

un grafico a linee _via CueMath Un grafico a linee rappresenta visivamente punti di dati connessi da una linea. Ogni punto di dati sul grafico corrisponde a una categoria o a un periodo specifico sull'asse orizzontale (asse x) e a un valore corrispondente sull'asse verticale (asse y). I grafici a linee sono particolarmente adatti a rivelare le tendenze e i cambiamenti nel tempo.

L'uso dei grafici a linee trasforma efficacemente i dati grezzi in informazioni chiare e attuabili per prendere decisioni informate in tutta l'organizzazione. Questo può aiutare a comunicare il messaggio chiave di una serie di dati, offrendo una migliore leggibilità e comprensione delle tendenze.

Come realizzare un grafico a linee in Excel

Per creare un grafico a linee in Excel, è necessario un set di dati formattare che mostri i dati in una serie temporale logica. Nel nostro set di dati, dato che l'intervallo di tempo o periodo è di un anno, il grafico a linee che verrà creato mostrerà la variazione del prezzo nel corso degli anni.

Di seguito viene illustrato, con un passaggio, come trasformare questa tabella in un grafico a linee.

Passo 1: Preparare i dati

Organizzare i dati in una tabella chiara e concisa. Assicurarsi che ogni colonna rappresenti una singola serie di dati, con etichette nella prima riga per definire i punti di dati.

tabella di dati in Excel

Passaggio 2: Inserire un grafico a linee

Evidenziare l'intero intervallo di dati che si desidera includere nel grafico. Questo dovrebbe comprendere i punti di dati e le corrispondenti etichette della tabella. Dopo aver selezionato l'insieme dei dati, passare alla scheda "Inserisci" nella barra superiore del menu di Excel.

inserire un grafico a linee in Excel_

Posizionate il gruppo "Grafici" nella scheda "Inserisci". Vedrete varie icone di tipo grafico. Fate clic sul menu a discesa sotto le icone dei grafici e selezionate l'opzione "Grafico a linee".

grafico a linee inserito in Excel

Passo 3: Formattare il grafico

Excel potrebbe generare un tipo di grafico a linee predefinito (ad esempio, Linea con marcatori). Per esplorare altre varianti di grafico, fare clic sul pulsante "Cambia tipo di grafico" nell'angolo in alto a destra del grafico.

cambiare il tipo di grafico a linee rispetto a quello per impostazione predefinita di Excel

Verrà visualizzato un menu con vari sottotipi di grafico (ad esempio, Linea impilata, Linea con marcatori). Scegliete quello più adatto ai vostri dati e alle vostre preferenze visive.

scegliere un sottotipo di grafico a linee adatto ai propri dati

Passo 4: Scegliere il tipo di grafico adatto alle proprie esigenze

Il grafico è stato creato e può essere utilizzato nel foglio di calcolo. Ora è possibile modificare il grafico in base alle proprie esigenze, ad esempio modificando il titolo del grafico e l'etichetta dei dati e selezionando il disegno del grafico più adatto alle proprie esigenze. Tra le opzioni disponibili vi sono:

Grafico a linee impilate in Excel

grafico a linee sovrapposte in Excel

In questo tipo di grafico, tutti gli elementi sono impilati l'uno sull'altro. La linea superiore del grafico rappresenta la somma di tutte le linee sottostanti e aiuta a comprendere chiaramente ogni elemento.

Grafico a linee impilate al 100% in Excel

100% Grafico a linee impilate in Excel_

Questo tipo di grafico differenzia ogni linea, con l'asse delle ordinate che visualizza le percentuali anziché i numeri assoluti. L'asse delle ascisse, che copre la parte superiore del grafico, indica la somma del 100% in ogni momento.

Grafico a linee 3-D

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/3-D-Line-graph.png Un grafico a linee 3-D in Excel /$$$img/

grafico a linee 3D in Excel

Un'opzione non convenzionale, il grafico a linee tridimensionale, è in grado di rappresentare visivamente i dati ed è ideale da aggiungere a reportistiche o presentazioni.

Suggerimenti per la creazione di un grafico a linee

Creare un grafico a linee in Excel non significa solo selezionare i punti di dati e scegliere l'opzione giusta per il grafico di Excel. È necessario convalidare la serie di dati e le etichette per garantire che il grafico sia autoesplicativo e spieghi logicamente i dati continui. Per creare un grafico in Excel, assicuratevi di seguire alcune best practice quali:

Utilizzare una Sequenza con punti di dati simili. Ad esempio, se si utilizza un grafico a linee per visualizzare le tendenze nel corso degli anni, assicurarsi che ogni anno sia monitorato correttamente. Se gli anni non vengono inseriti correttamente, le rappresentazioni non saranno mostrate accuratamente nel grafico

Dare al grafico un titolo chiaro e conciso utilizzando l'editor di grafici. Il titolo deve riflettere accuratamente le informazioni presentate

Quando si creano grafici a linee multiple con più impostazioni di dati, assicurarsi che ogni linea abbia un'etichetta chiara e distinta nella legenda per una facile identificazione

Scegliere colori visivamente attraenti che gli spettatori possano distinguere, soprattutto quando si tratta di più impostazioni di dati. Evitare colori troppo vivaci o saturi che possono affaticare gli occhi

Considerare la complessità dei dati e la gerarchia visiva complessiva. Per i grafici più semplici, le linee di griglia potrebbero essere superflue. Per le impostazioni complesse, utilizzare linee di griglia sottili per facilitare l'interpretazione senza sovraccaricare l'osservatore

Excel offre diverse opzioni di linee di tendenza (lineari, esponenziali, ecc.). Selezionate il tipo di linea di tendenza dal riquadro formattare le serie di dati che meglio rappresenta il modello sottostante della vostra impostazione

Limiti all'uso di Excel per la creazione di un grafico a linee

Microsoft Excel è uno strumento eccellente che rappresenta l'opzione preferita per la voce e il monitoraggio dei dati. Le sue formule e le funzioni del foglio di calcolo possono anche aiutare nella reportistica e nella visualizzazione dei dati, ma solo fino a un certo punto.

Dispone inoltre di funzionalità/funzioni come il Calendario di Excel oppure Grafico a cascata per il monitoraggio della Sequenza. Tuttavia, questi strumenti sono limitati alla voce e alla gestione dei dati di base e diventano difficili da gestire in scenari reali con requisiti complessi. Senza funzionalità di drag-and-drop e senza la possibilità di sincronizzazione in tempo reale con altri strumenti di project management, la gestione di progetti su larga scala in Excel può essere difficile.

Ad istanza, ci sono scelte migliori di questa quando si devono rappresentare dati qualitativi e utilizzando i diagrammi è una buona opzione.

Tra i suoi limiti vi sono:

Mancanza di dashboard interattivi, mappe di calore e mappe ad albero

Incapacità di gestire e manipolare impostazioni di dati estese e complesse, che spesso comportano problemi di ritardo o di prestazioni per la pulizia o la trasformazione

Sebbene offra una certa flessibilità di formattazione e progettazione, gli utenti non possono avere un controllo esteso sull'aspetto e sulle funzioni dei grafici rispetto a software per diagrammi di flusso che consente opzioni di formattazione estese

Impossibilità di combinare più tipi di grafico in un'unica visualizzazione o dashboard

Limiti alle funzionalità/funzione di modifica collaborativa, in quanto i team possono modificare solo i dati nella tabella e non direttamente il grafico

Strumenti alternativi per i grafici a linee

Questo è tutto quello che c'è da sapere sulla creazione di un grafico a linee in Excel. Anche se questo semplice visualizzazione dei dati aiuta a presentare meglio i dati e ad attirare l'attenzione sulle chiavi di lettura di una particolare impostazione, ma c'è molto di più da fare con i dati.

Nella maggior parte degli usi aziendali, i grafici vengono utilizzati per la semplice comprensione, il brainstorming, la collaborazione e l'esportazione in altri formati.

Per questi requisiti avanzati, è necessario andare oltre i grafici di base software per database e considerare Alternative di Excel come ClickUp .

schermata di un grafico a linee creato con ClickUp

ClickUp è uno strumento all-in-one per la produttività e il project management, pensato per team di ogni dimensione e settore. Consente di organizzare tutte le attività, i documenti e la base di conoscenze in un unico luogo e di trasformare rapidamente i dati in potenti visualizzazioni.

Diversi modelli di fogli di calcolo e Modelli di moduli Excel permettono di visualizzare i dati in diversi formati. Questi modelli di moduli Excel compilabili consentono di raccogliere facilmente informazioni, che si tratti di feedback dei client, sondaggi sui clienti o scopi interni come la raccolta di dati dalle domande di lavoro, rendendo il tutto più snello ed efficiente per le varie parti interessate.

Inoltre, il programma offre potenti funzionalità/funzione che consentono di usufruire di un nuovo livello di visualizzazione dei dati:

disegnate e collaborate con i membri del team utilizzando grafici e altri diagrammi con ClickUp Whiteboards

Create grafici a linee e fate brainstorming con i vostri team usando Lavagne online di ClickUp una tela bianca per la collaborazione. A differenza dei modelli predefiniti di Excel, è possibile personalizzare ogni aspetto del grafico utilizzando i file di Modelli di lavagna online . Aggiungete note, modificate e adattate il vostro grafico a linee direttamente senza dover passare dal set di dati al grafico

Collaborate con i membri del team per modificare e aggiornare simultaneamente i grafici, assicurando che tutti siano sulla stessa pagina e che le decisioni siano basate sugli ultimi dati

gestire e semplificare l'impostazione dei dati con ClickUp Tabella View

Andate oltre i semplici grafici a linee con Vista Tabella di ClickUp . Consente di gestire con facilità anche gli insiemi di dati più complessi, offrendo potenti funzioni di filtraggio, ordinamento e raggruppamento all'interno della vista Tabella

Convertire i grafici a linee in altre visualizzazioni di dati, come ad esempio Grafici Gantt , Bacheche Kanban grafici a barre, a torta e a dispersione, per trovare la rappresentazione perfetta di qualsiasi serie di dati

Sfruttate la potenza di Dell'IA per la visualizzazione dei dati permettendovi di creare, modificare, condividere e gestire documenti importanti e di ottenere informazioni sulla vostra completa base di conoscenze

Esportare i grafici a linee e utilizzarli per le attività, le roadmap o i flussi di lavoro. In questo modo si crea un hub centrale per il processo decisionale guidato dai dati e l'esecuzione dei progetti

ClickUp non si limita a creare grafici professionali, ma consente di sfruttarli all'interno di una potente area di lavoro di ClickUp. Immaginate un mondo in cui la visualizzazione dei dati si integri perfettamente con le attività, le riunioni e le comunicazioni, favorendo un ambiente di lavoro realmente orientato ai dati.

Volete portare la visualizzazione dei dati e la collaborazione a un livello superiore? Iscrivetevi oggi stesso a ClickUp e sperimentate il futuro della visualizzazione dei dati!

FAQs

1. Da fare per creare un grafico a linee in Excel?

Per creare un grafico a linee in Excel, è possibile seguire i passaggi indicati di seguito:

Preparare i dati e selezionare l'impostazione che si desidera utilizzare. Assicurarsi che la prima colonna contenga le etichette dei punti dati (ad esempio, Mese, Sequenza, ecc.) Evidenziare entrambe le colonne di dati che si desidera includere nel grafico, includendo i punti di dati e le loro etichette. Passare alla scheda "Inserisci" e posizionare il gruppo "Grafici". Fare clic sul menu a discesa sotto le icone del grafico e selezionare "Linea" Excel genererà un grafico a linee con le impostazioni dei dati rappresentate da linee separate. È possibile personalizzare il grafico utilizzando i suggerimenti menzionati in questo post.

**2. Da fare per creare un grafico a linee in Excel con due impostazioni di dati?

Il processo è simile alla creazione di un grafico con due impostazioni di dati. Preparate la tabella dei dati con una colonna per i punti e le etichette. Evidenziate l'intera colonna e seguite gli stessi passaggi per creare un grafico a linea singola in Excel.

**3. Posso esportare il mio grafico a linee per le presentazioni o la reportistica?

Sì. Excel consente di esportare i dati del grafico in due modi:

Metodo copia-incolla : Basta fare clic con il tasto destro del mouse sul grafico e selezionare "Copia" A questo punto è possibile incollare il grafico nel software di presentazione o database desiderato (Fogli Google, Smartsheet o altri)

: Basta fare clic con il tasto destro del mouse sul grafico e selezionare "Copia" A questo punto è possibile incollare il grafico nel software di presentazione o database desiderato (Fogli Google, Smartsheet o altri) Esportazione come immagine: Fare clic con il tasto destro del mouse sul grafico e selezionare "Salva come immagine" Scegliere il formato di file desiderato (ad esempio, PNG, JPEG) e personalizzare la qualità dell'immagine prima di salvarla. È ideale per l'uso in software di visualizzazione dati o di presentazione (Powerpoint, Canvas, Keynote o altri)

**4. Posso aggiungere una linea di tendenza al mio grafico a linee in Excel?

Assolutamente sì! Una volta creato il grafico, selezionarlo. Fare clic sul segno "+" nell'angolo superiore destro del grafico. Si apre il menu "Elementi grafico". Passare all'opzione "Trendline" e selezionare il tipo di trendline che si desidera aggiungere (lineare, esponenziale, ecc.).