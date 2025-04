4 Alternative e concorrenti di Spotlight Search 2025

Spotlight è uno strumento di ricerca integrato che è un pilastro del sistema operativo Mac dal 2005. Apple lo ha costantemente migliorato nel corso degli anni. Ad oggi è in grado di risolvere equazioni, eseguire conversioni di unità di misura e di valuta e cercare all'interno dei documenti, a differenza della ricerca di Windows.

Tuttavia, presenta alcune carenze che lasciano gli utenti Mac a desiderare di più. Se rientrate in questa categoria, siete nel posto giusto.

Questo blog elenca le migliori alternative a Spotlight oggi disponibili e fornisce tutte le informazioni essenziali per decidere quale sia la soluzione migliore per voi.

**Cosa si deve cercare nelle alternative di ricerca Spotlight?

Non esiste una serie di linee guida definitive su cosa cercare nelle alternative a Spotlight, poiché ciò dipende dalle esigenze e dai requisiti individuali. Elenchiamo qui alcuni punti critici specifici che gli utenti riscontrano con la ricerca Spotlight:

Operatori di ricerca limitati e risultati incoerenti : cercate alternative che offrano funzionalità di ricerca avanzate con operatori di ricerca potenti, come la ricerca nei metadati dei file o per tipo di file

: cercate alternative che offrano funzionalità di ricerca avanzate con operatori di ricerca potenti, come la ricerca nei metadati dei file o per tipo di file Limiti di personalizzazione : Concentratevi sulle opzioni che offrono un'estensione personalizzata. Cercate funzionalità/funzione come l'espansione del testo, azioni personalizzate e flussi di lavoro avanzati per adattare l'esperienza di ricerca alle vostre esigenze

: Concentratevi sulle opzioni che offrono un'estensione personalizzata. Cercate funzionalità/funzione come l'espansione del testo, azioni personalizzate e flussi di lavoro avanzati per adattare l'esperienza di ricerca alle vostre esigenze Mancanza di integrazione al di là dell'ecosistema Mac: L'opzione deve andare oltre la ricerca di file Mac. Deve integrarsi con le app del cloud, come i documenti Google, con i lanciatori di funzionalità/funzione e deve essere in grado di effettuare ricerche simultanee sul web

L'opzione deve andare oltre la ricerca di file Mac. Deve integrarsi con le app del cloud, come i documenti Google, con i lanciatori di funzionalità/funzione e deve essere in grado di effettuare ricerche simultanee sul web Mancanza di indicizzazione efficiente: Privilegiare le alternative note per la loro velocità ed efficienza e quelle che indicizzano solo i file e le cartelle che necessitano di indicizzazione

Privilegiare le alternative note per la loro velocità ed efficienza e quelle che indicizzano solo i file e le cartelle che necessitano di indicizzazione **Oltre a ricerche più veloci, cercate funzioni aggiuntive come la gestione della cronologia degli appunti, la possibilità di eseguire comandi di sistema, risultati di ricerca istantanei, una migliore interfaccia utente, ecc.

Le 4 migliori alternative a Spotlight da usare nel 2024

Il modo in cui lavoriamo sta cambiando: IA, personalizzazione e integrazione sono le parole d'ordine del momento. Per mantenere la produttività, è necessario disporre di strumenti al passo con i tempi. Ecco le nostre quattro migliori alternative a Spotlight per il 2024.

1. ClickUp

utilizzate la Ricerca Universale di ClickUp e la sua suite per la produttività per semplificare la gestione dei progetti

Se siete alla ricerca della migliore alternativa a Spotlight per aumentare la vostra produttività e proiettarvi nel futuro, allora dovete provare ClickUp.

ClickUp è uno strumento di produttività unico che risolve tutte le esigenze moderne di project management. Ma perché stiamo parlando di uno strumento di project management?

La risposta è duplice: Ricerca universale di ClickUp University che si avvale del suo strumento nativo di IA ClickUp Brain e insieme sono il futuro della produttività .

Approfondiamo il perché. La funzionalità/funzione di ricerca in L'ultima versione di ClickUp (V3) comprende il linguaggio naturale. Questo trasforma il modo in cui si posizionano file e cartelle all'interno del computer.

Da fare la presentazione di marketing a cui avete collaborato con Tom il mese scorso?

Digitate "trova la presentazione sul marketing con Tom del mese scorso" e la ricerca vi fornirà immediatamente il nome del file.

ricerca con raccomandazioni adattive e personalizzate con la Ricerca Universale di ClickUp_ I vantaggi di ClickUp vanno oltre la possibilità di cercare nei file e nelle cartelle locali. La ricerca di una voce sul vostro da fare, l'app per l'elenco delle cose da fare ? ClickUp può integrarsi con oltre 20 app come Google Drive, HubSpot, Confluence, GitHub, Slack e altre ancora.

avvia e cerca in tutte le app integrate da ClickUp_

La ciliegina sulla torta è che potete lanciare app, trovare file, avviare ricerche sul web ed eseguire comandi di sistema tramite la funzionalità di ricerca universale accessibile dal Centro di comando, dal desktop e dalla barra delle azioni globali.

avviare una ricerca universale da più postazioni

Parliamo ora della robusta rete neurale che ha reso possibile tutto ciò ClickUp Brain . Se dovessimo scegliere un solo punto per spiegare perché raccomandiamo ClickUp come una delle migliori alternative a Spotlight, sarebbe questo.

eseguire più attività con pochi clic grazie a ClickUp Brain_

Mentre Spotlight si basa su tecnologie come l'indicizzazione, l'importazione di metadati e la corrispondenza delle parole chiave, ClickUp Brain si basa sull'elaborazione del linguaggio naturale per comprendere il contesto e l'intento delle ricerche.

ClickUp è un pratico strumento di project management se si segue la metodologia Agile. Funzionalità/funzione come Bacheche Kanban di ClickUp e Modelli di grafico ClickUp Burndown vi aiuteranno a tenere sotto controllo i vostri progetti agili con una rappresentazione visiva del flusso di lavoro e dello stato.

È inoltre possibile utilizzare l'IA di ClickUp Brain per creare Documenti agili in una frazione di tempo.

Inoltre, funzionalità/funzione quali ClickUp Dashboard consentono di creare numerosi dashboard personalizzabili come widget da trascinare. Questi possono visualizzare qualsiasi cosa, dai KPI critici ai dati importanti del progetto per voi e i vostri team.

ClickUp permette inoltre di progettare moduli personalizzati per raccogliere informazioni dai client o dai membri del team, automatizzando attività ripetitive come l'assegnazione di compiti o l'invio di notifiche in base all'invio di moduli.

ClickUp offre diverse funzionalità/funzione, come ad esempio Mappe Mentali di ClickUp e Lavagne online ClickUp che lavorano a meraviglia per il brainstorming delle idee, l'organizzazione e la collaborazione con il team, che sono la necessità del momento.

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Ricerca universale di ClickUp : Trova file, avvia applicazioni ed effettua ricerche in tutte le app integrate

: Trova file, avvia applicazioni ed effettua ricerche in tutte le app integrate ClickUp Brain : Usa il linguaggio naturale per trovare file e documenti. Si adatta costantemente al vostro stile di lavoro

: Usa il linguaggio naturale per trovare file e documenti. Si adatta costantemente al vostro stile di lavoro ClickUp AI Knowlege Manager : Ottiene le risposte alle vostre domande dai vostri documenti, sia dal computer che dalle app in connessione

: Ottiene le risposte alle vostre domande dai vostri documenti, sia dal computer che dalle app in connessione ClickUp AI Project Manager: Automazioni di attività ripetitive, generazione di reportistica approfondita e riepilogare/riassumere i documenti in pochi clic

Limiti di ClickUp

Lievi problemi di visualizzazione in alcune situazioni

Pochi utenti affermano che l'app mobile di ClickUp è priva di funzionalità/funzione rispetto alle versioni desktop

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato : $7 per utente al mese

: $7 per utente al mese Business : $12 per utente al mese

: $12 per utente al mese Azienda : Contatto ClickUp per prezzi personalizzati

: Contatto ClickUp per prezzi personalizzati ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di 5 dollari al mese per ogni membro dell'area di lavoro di ClickUp.

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 2.000 recensioni)

4,7/5 (oltre 2.000 recensioni) Capterra: 4,7/5 (oltre 2.000 recensioni)

2. Alfred

capacità del flusso di lavoro via_ Alfred Alfred è la seconda alternativa a Spotlight che consigliamo. Offre molto di più della ricerca a livello di sistema offerta da Spotlight. Se siete utenti Mac che vogliono un'app Da fare per tutto, dalla ricerca sul computer al controllo della musica, questa è una buona scelta.

Le migliori funzionalità/funzione di Alfred

Posizione rapida dei file sul computer o delle informazioni in Internet in base alla cronologia di navigazione e ai criteri di ricerca

Crea frammenti di testo personalizzati tenendo traccia della cronologia degli appunti

Possibilità di creare potenti flussi di lavoro (componente aggiuntivo a pagamento) che consentono di automatizzare attività ripetitive, cercare nell'intero file system del Mac o eseguire azioni complesse con pochi tasti

Limiti di Alfred

Mentre la versione di base di Alfred è gratis, per accedere ad alcune delle funzionalità più avanzate qui elencate è necessario acquistare il Powerpack

Alfred ha una curva di apprendimento ripida se si vuole sfruttare al meglio le sue funzionalità/funzione

Prezzi di Alfred

Strumento base: Free

Free Powerpack Licenza singola: €34

Licenza singola: €34 Powerpack Mega Assistenza: €59

Valutazione e recensioni di Alfred

G2: 4.5/5 (34 recensioni)

4.5/5 (34 recensioni) Capterra: 2.8/5 (13 recensioni)

3. Raycast

Editore di codice via {\an8}Castello a raggi infrarossi Raycast è una delle migliori alternative a Spotlight se per voi la produttività e l'accesso rapido alle app più utilizzate sono importanti. Sebbene manchi di alcune funzionalità uniche che altre app di questo elenco offrono, compensa offrendo gratuitamente la maggior parte delle sue funzioni chiave.

Le migliori funzionalità/funzione di Raycast

Trovare file e cartelle più velocemente: Raycast è leggero, reattivo e non occupa molto spazio su disco

Avviare le app e controllare il Mac con pochi tasti, poiché supporta i comandi di sistema

Creare scorciatoie per frasi o risposte di uso comune con la sua funzionalità/funzione "testo" che offre una funzionalità simile a quella di Alfred

Limiti di RayCast

Se si utilizza Raycast su più dispositivi, è necessario passare al piano Pro

Aspettatevi una curva di apprendimento ripida con questo strumento

La versione gratis non offre le funzionalità/funzione dell'IA

Prezzi di RayCast

**Gratis

Pro: $10 al mese

$10 al mese Teams: Gratis

Gratis Team Pro: $15 al mese

Valutazione e recensioni di RayCast

G2: 4.6/5 (11 recensioni)

4.6/5 (11 recensioni) Capterra: NA

4. Barra di lancio

ricerca rapida sul Web via_ barra di lancio LaunchBar è stata rilasciata nel 2016 ed è stata costantemente migliorata per diventare un potente strumento per la ricerca di file su Mac.

LaunchBar è principalmente un lanciatore di applicazioni che utilizza un algoritmo di abbreviazioni adattativo in grado di trovare elementi digitando brevi acronimi dei loro nomi. Supporta anche la ricerca diretta sul web su Google, Wikipedia e DuckDuckGo.

Le migliori funzionalità/funzioni di LaunchBar

Trova elementi digitando brevi acronimi dei loro nomi (ad esempio, "SP" per Preferenze di Sistema)

Consente di scrivere le azioni per ottenere la massima personalizzazione

Visualizza informazioni aggiuntive su file specifici, poiché LaunchBar è in grado di esaminare i metadati dei file

Limiti di LaunchBar

Le prime ricerche richiedono tempo per visualizzare tutti i risultati, poiché l'indice iniziale può essere dolorosamente lento

Prezzi della barra di lancio

Licenza singola : €35

: €35 Licenza per famiglie: €59

Valutazione di LaunchBar e recensioni

G2: NA

NA Capitolare: NA

Prova la tua produttività con ClickUp

Ecco le quattro migliori alternative a Spotlight per il 2024. Spotlight ha goduto del suo "riflettore" per gli utenti Mac per anni. Ma la natura del lavoro sta cambiando e se state leggendo queste righe, è chiaro che state cercando un'alternativa migliore.

Ogni strumento elencato eccelle nella sua nicchia e offre tutto, dalla ricerca universale contestuale alla possibilità di automatizzare le attività. Tuttavia, ciò che funziona meglio per voi dipenderà dalla vostra esperienza specifica di ciò che manca a Spotlight.

Detto questo, se lavorate con molte integrazioni cloud e volete qualcosa di più di una migliore alternativa a Spotlight per quanto riguarda le funzioni di ricerca, ClickUp è la strada da percorrere. È molto più di un semplice strumento di ricerca intelligente; è una centrale di produttività che può migliorare il vostro lavoro.

Quindi perché aspettare? Iscrivetevi con ClickUp per sperimentare in prima persona le sue capacità.

Domande frequenti

1. RayCast è un'alternativa migliore di Spotlight?

RayCast offre funzioni simili a Spotlight. Tuttavia, è un'app più leggera, molto più reattiva e meno avida di risorse rispetto a Spotlight.

2. C'è un equivalente di Spotlight su Windows?

L'ultima versione di Windows (11) ha una funzione di ricerca predefinita simile a Spotlight, ma manca di alcune funzionalità avanzate che Spotlight Search offre agli utenti Mac. Se si desidera un'app in grado di fare ciò che Spotlight Search fa su Mac e molto di più, si può provare ClickUp.

**3. Alfred è un'alternativa migliore a Spotlight?

La versione gratuita di Alfred offre circa le stesse funzioni di Spotlight Search. Tuttavia, acquistando il Powerpack, è possibile accedere a molte potenti funzionalità/funzione che lo rendono una migliore alternativa a Spotlight.

**4. RayCast vs. Alfred: Da fare per scegliere?

Se la vostra esigenza principale è una maggiore velocità di ricerca e l'accesso gratuito ad alcune funzionalità fondamentali, scegliete RayCast. Se siete utenti potenti del Mac e avete bisogno di molte altre funzionalità, come flussi di lavoro avanzati, snippet di testo, cronologia degli appunti e altro ancora, e non vi dispiace pagare un piccolo extra per il Powerpack, Alfred è l'app che fa per voi.