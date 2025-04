25 KPI delle agenzie di marketing da monitorare nel 2025

I vostri chiave client hanno firmato un contratto a lungo termine con la vostra agenzia di marketing e le vostre campagne hanno vinto premi prestigiosi. Sono risultati incoraggianti, ma vi chiederete se avreste potuto fare di meglio.

Da fare, ad esempio: sapete da dove vengono i vostri client? Da quanto costa acquisirli? Da dove viene il rapporto tra spesa di marketing e ROI? E infine, i vostri lavori richiesti dal marketing portano a risultati accurati?

Per rispondere a queste domande, avete bisogno di dati. Tuttavia, la raccolta, l'archiviazione e l'analisi continua dei dati relativi a ogni aspetto della vostra organizzazione può risultare eccessiva. Ecco dove la definizione di indicatori di performance chiave (KPI) può aiutarvi.

I KPI sono punti di riferimento sulla mappa del marketing. La definizione di KPI comporta la scomposizione degli obiettivi organizzativi in obiettivi più piccoli e gestibili, definiti da metriche basate sui dati. Il monitoraggio dei KPI vi aiuta a capire dove state superando, riunendo o perdendo terreno e a correggere la rotta per graficare un percorso efficiente verso l'esito positivo.

In questo post spiegheremo i KPI per le agenzie di marketing digitale e i professionisti del marketing e condivideremo 25 KPI essenziali, come monitorarli e come utilizzare questi dati per prendere decisioni strategiche.

Utilizzate questi dati per servire meglio i vostri client, fidelizzare i clienti e rendere più efficiente il vostro team di marketing. In questo modo si otterranno migliori risultati di crescita aziendale e si aumenteranno i ricavi.

Vantaggi del monitoraggio dei KPI delle agenzie di marketing

Considerate i KPI delle agenzie di marketing, che sono un insieme di metriche per valutare lo stato di salute della vostra agenzia. Gli indicatori di performance chiave sono numeri critici da analizzare per determinare se la redditività della vostra agenzia è sulla strada giusta.

I vantaggi di monitoraggio delle metriche KPI sono:

Verifica generale prima che la campagna vada in onda: Con kPI di marketing il team commerciale e di marketing è consapevole dei propri obiettivi, dispone di un piano d'azione per raggiungerli e monitora di conseguenza i risultati della campagna

Con kPI di marketing il team commerciale e di marketing è consapevole dei propri obiettivi, dispone di un piano d'azione per raggiungerli e monitora di conseguenza i risultati della campagna Analisi post-campagna : utilizzare i KPI di marketing per identificare gli obiettivi superati e quelli mancati e utilizzare questi risultati per correggere la rotta al termine della campagna

: utilizzare i KPI di marketing per identificare gli obiettivi superati e quelli mancati e utilizzare questi risultati per correggere la rotta al termine della campagna Misurare il ritorno sugli investimenti : Misurare il costo e i risultati delle strategie implementate per misurare e migliorare il ROI. Quando si conosce il costo effettivo del progetto rispetto al costo stimato, diventa più facile prevedere la redditività dell'agenzia

: Misurare il costo e i risultati delle strategie implementate per misurare e migliorare il ROI. Quando si conosce il costo effettivo del progetto rispetto al costo stimato, diventa più facile prevedere la redditività dell'agenzia Migliorare la soddisfazione dei clienti: I KPI relativi ai clienti, come il tasso di abbandono, indicano relazioni scadenti con i clienti. Questo è un indicatore del fatto che l'agenzia deve concentrarsi sulla conservazione dei clienti esistenti e sull'aumento del valore della vita del cliente (CLV)

Quali sono quindi i KPI critici da monitorare? Diamo un'occhiata.

25 KPI per le agenzie di marketing

Ecco 25 KPI di marketing dalle prestazioni eccellenti che vi aiuteranno a monitorare e gestire le vostre prestazioni complessive e a ottimizzare i budget.

KPI personalizzati

1. Valore della vita del cliente (CLV)

Il valore della vita del cliente indica il ricavo totale che ci si può aspettare da un singolo client per tutta la durata della relazione aziendale. Mette a confronto i ricavi con la durata di vita prevista.

Un CLV alto indica che la vostra agenzia è brava a trovare e mantenere nuovi client .

Se il CLV è basso, è necessario adottare misure correttive, come la presenza di project manager dedicati, il miglioramento del cross-selling e dell'upselling e l'impostazione di un programma di affiliazione o di referral.

Valore della vita del cliente = Valore del cliente X Durata media del cliente

via In ritardo

Importanza del valore della vita del cliente

Riduce i costi di acquisizione dei clienti: Utilizza le metriche del valore della vita del cliente per migliorare la sua fedeltà e il passaparola per ottenere più clienti, riducendo così le spese commerciali e di marketing

Utilizza le metriche del valore della vita del cliente per migliorare la sua fedeltà e il passaparola per ottenere più clienti, riducendo così le spese commerciali e di marketing Offre spunti per migliorare i vostri servizi: Identificate i punti dolenti dei vostri clienti e le aree di miglioramento per aumentare la loro fedeltà e soddisfazione utilizzando le metriche del CLV

2. Costo di acquisizione clienti (CAC)

Il KPI dell'agenzia CAC è il costo commerciale e di marketing totale per l'acquisizione di un nuovo cliente in un periodo specifico.

Si tratta di una metrica cruciale per determinare la redditività della vostra agenzia di marketing digitale, in quanto confronta la quantità di denaro speso per acquisire un nuovo cliente con il numero di clienti acquisiti.

Confrontate il CAC con l'LTV, soprattutto quando i vostri clienti sono in circolazione da molto tempo, per capire meglio la vostra redditività futura.

Costo di acquisizione dei clienti (CAC) = Costo totale delle vendite e del marketing / Numero di clienti acquisiti

Come migliorare il CAC?

Investire nell'ottimizzazione del tasso di conversione (CRO): Testare il copy del sito web e le CTA per assicurarsi che siano chiare e comprensibili, ottimizzare il sito web per i dispositivi mobili e utilizzare i test A/B per massimizzare i risultati

Testare il copy del sito web e le CTA per assicurarsi che siano chiare e comprensibili, ottimizzare il sito web per i dispositivi mobili e utilizzare i test A/B per massimizzare i risultati Semplificare il ciclo commerciale: Un CRM o un sistema end-to-end per la gestione delle vendite software di gestione delle agenzie possono aiutarvi a catturare un maggior numero di lead qualificati, a coinvolgerli e a coltivarli fino alla loro conversione in clienti

3. Tasso di conversazione

Il tasso di conversazione indica se il cliente si è convertito o ha compiuto l'azione desiderata. Ad esempio, le conversioni includono la richiesta di una demo, l'iscrizione alla newsletter e l'acquisto del primo servizio di marketing.

Un tasso di conversione elevato indica l'efficacia della vostra strategia di marketing.

Tasso di conversione = (Numero di conversioni/ Totale interazioni) X 100

Importanza della conoscenza del tasso di conversione

Confrontare le prestazioni dei canali di marketing: Se si sta conducendo una campagna con un pubblico impostato su più canali, i tassi di conversione possono essere utilizzati per stabilire le aspettative di ROI su scala e per ottimizzare le prestazioni della campagna

Se si sta conducendo una campagna con un pubblico impostato su più canali, i tassi di conversione possono essere utilizzati per stabilire le aspettative di ROI su scala e per ottimizzare le prestazioni della campagna Rivelare i canali più efficaci: Utilizzare l'analisi del tasso di conversione per determinare quali canali sono più efficaci nella promozione del prodotto o del servizio del cliente

4. Valutazione del tasso di abbandono

Il tasso di abbandono misura il numero di clienti che hanno smesso di fare affari con voi in un certo periodo di tempo. Un tasso di abbandono elevato indica una minore soddisfazione del cliente. Questo KPI ha un impatto sul margine netto, in quanto comporta maggiori costi e cerca di acquisire e mantenere nuovi clienti.

Tasso di abbandono = (Clienti persi/Clienti totali all'inizio del periodo) X 100

Importanza del monitoraggio del tasso di abbandono dei clienti

Comprendere i fattori alla base della perdita di clienti Il vostro tasso di abbandono dovrebbe essere generalmente costante. Osservate le fluttuazioni. Ad esempio, dopo aver aumentato la quota di mantenimento annuale, è possibile che alcuni clienti si trasferiscano in altre agenzie o riducano il loro impegno

5. Valutazione dell'upsell

L'upselling a un cliente acquisito è conveniente e più semplice rispetto alla vendita a un nuovo cliente. Il tasso di upsell calcola il numero totale di clienti che accettano l'offerta di acquisto di un elemento, di un upgrade o di un componente aggiuntivo di prezzo superiore rispetto al numero totale di clienti a cui viene proposto.

Tasso di upsell = (Numero di upsell esiti positivi / Numero totale di tentativi di upsell) X 100

6. Partecipazione all'evento

Le agenzie di marketing conducono diverse campagne per acquisire nuovi client per i loro servizi. Valutate le prestazioni di ogni campagna in base all'affluenza, all'interesse dimostrato e, soprattutto, al numero di client acquisiti.

L'affluenza agli eventi è un KPI prezioso che vi aiuterà a valutare se l'evento ha raggiunto l'obiettivo di aumentare la visibilità e il coinvolgimento.

KPI finanziari

7. Ricavi ricorrenti mensili (MRR)

Le entrate ricorrenti mensili (MMR) mostrano le entrate garantite mensilmente e includono le entrate ricorrenti derivanti da contratti mensili, sottoscrizioni, sconti e coupon. Sono escluse le spese una tantum.

I team finanziari, commerciali e di marketing utilizzano l'MRR per valutare la salute finanziaria dell'organizzazione e prevedere i guadagni futuri in base alle sottoscrizioni attive.

MRR = Numero totale di clienti paganti X Ricavo medio per utente (ARPU) al mese

Importanza del monitoraggio dell'MRR

**Monitoraggio delle prestazioni: l'MRR consente al team commerciale di visualizzare la dimensione degli account gestiti e di identificare i modi per modificare l'approccio commerciale per chiudere accordi ad alto MRR

Previsione delle vendite: Aiuta il team di marketing a pianificare la crescita a lungo e a breve termine e offre ai leader visibilità sull'andamento generale del team

Aiuta il team di marketing a pianificare la crescita a lungo e a breve termine e offre ai leader visibilità sull'andamento generale del team **I leader aziendali utilizzano l'MRR per sapere quante entrate mensili possono essere reinvestite nell'azienda

Utilizzo Obiettivi di ClickUp per impostare obiettivi specifici e misurabili per i team commerciali e di marketing. Se utilizzate il framework degli obiettivi e dei risultati chiave (OKR), ClickUp suddivide ogni obiettivo in risultati chiave quantificabili per misurare lo stato di avanzamento e l'esito positivo.

Mantenete gli obiettivi e gli OKR organizzati in cartelle facili da usare in ClickUp Obiettivi

8. Margine di profitto netto

Il margine di profitto netto è il profitto dopo aver dedotto tutte le spese. Un basso margine di profitto netto può significare un aumento delle spese o una riduzione delle vendite. Si calcola sottraendo alle entrate le spese di pubblicità e marketing e i costi generali.

Gli stakeholder utilizzano questo KPI per valutare se l'azienda sta generando sufficienti profitti commerciali e se i costi operativi e le spese generali sono sotto controllo. Il margine di profitto netto indica la salute finanziaria complessiva dell'azienda.

9. Ritorno sugli investimenti (ROI)

Il ritorno sull'investimento indica il rapporto costo-efficacia della campagna di marketing e il ritorno sul denaro speso.

Esempio di ROI nel marketing

Un negozio online di giardinaggio utilizza il PPC per diffondere la conoscenza della sua nuova linea di tosaerba, che costa 1000 dollari l'uno.

Nella prima campagna, l'azienda non ha mostrato il prezzo del tosaerba e ha speso 1.000 dollari per gli annunci PPC. Di tutti i visitatori, tre hanno aggiunto l'elemento al carrello e uno lo ha acquistato.

Nella campagna successiva, hanno mostrato il prezzo e speso 500 dollari. Di tutti i visitatori, 12 hanno aggiunto l'elemento al carrello e 7 lo hanno acquistato.

Campagna 1: [((3 X 0,33 X 1000$) - 1000$ / 1000$] = -$1

Campagna 2: [((12 X 0,583 X $1000) - $500) / $500] = 129,92%

Suggerimento: Il

{\an8}Href/ /blog?p=130341 kPI di ricerca a pagamento /%href/

i risultati indicano che la trasparenza dei prezzi può spingere un maggior numero di clienti qualificati a cliccare sull'annuncio ed evitare i clic di persone che non possono permettersi l'elemento

KPI del marketing digitale

10. Tassi di conversazione sui social media

I tassi di conversione dei social media aiutano a capire l'impatto della strategia sui social media sulle vendite e sul marketing in generale. Misurano la percentuale di conversione del pubblico in base ai lavori richiesti sui social media.

Indica se i contenuti, i post, l'impegno e le pubblicità del vostro team hanno risonanza con il buyer persona. Se le percentuali di conversione sui social media non sono quelle attese, considerate la possibilità di dare priorità ai contenuti generati dagli utenti e di creare post più meritevoli di clic. Impiegati strumenti per i social media per semplificare la gestione e misurare le prestazioni.

Tasso di conversione sui social media = (Numero di conversioni dai social media / Numero totale di visitatori che hanno cliccato sui collegati ai social media) X 100

11. MQL e SQL

I Marketing Qualified Leads (MQL) misurano il numero di lead che provengono dai lavori richiesti dal team di marketing ma che non sono stati approvati dal reparto commerciale. Una volta che il team commerciale approva i lead, questi diventano Sales Qualified Leads (SQL).

Lo scarto ridotto tra le due metriche indica un coordinamento e un allineamento perfetto tra i team commerciali e di marketing.

Differenza tra SQL e MQL

via HubSpot

12. Tasso di penetrazione dei clic (CTR)

Il tasso di clic indica l'esito positivo degli annunci digitali, dei contenuti e delle campagne di marketing online. Si riferisce alla percentuale di utenti che hanno collegato un determinato link rispetto al numero totale di persone che lo hanno visualizzato.

Un CTR elevato indica che i vostri annunci catturano efficacemente l'attenzione e incoraggiano il coinvolgimento. Il monitoraggio di questa metrica consente di ottimizzare l'allocazione del budget e di valutare l'efficacia delle vostre creazioni pubblicitarie.

CTR = (Totale clic / Numero totale di impressioni) X100

Importanza del tasso di click-through

Indica cosa non va e cosa funziona: quando si cerca di raggiungere il proprio traguardo, il CTR indica cosa funziona e cosa no. Un CTR basso indica che state puntando al pubblico sbagliato o che avete bisogno di una copia più persuasiva per convincerli a cliccare

13. Costo per clic (CPC)

Il costo per clic è un KPI del marketing digitale che indica il costo di un clic nella pubblicità pay-per-click (PPC). Come il CTR, aiuta a comprendere le prestazioni della campagna e a controllare facilmente i budget pubblicitari.

Visualizza in modo più realistico i costi sostenuti per i servizi di marketing e aiuta a ottimizzare l'allocazione delle risorse.

Costo medio per clic = Costo totale dei clic / Numero totale di clic

14. Posizione media

La posizione media è una metrica di crescita del marketing digitale che indica la posizione del vostro sito web o annuncio in un risultato di ricerca. Aiuta a determinare la visibilità e l'efficacia dei vostri annunci online o del vostro sito web. Monitorando la posizione, è possibile ottimizzare gli annunci o il sito web in termini di visibilità e prestazioni.

Posizione media = Somma delle posizioni degli annunci / Numero di annunci visualizzati per la parola chiave specifica

15. Crescita dei follower

Dopo avviare un'agenzia di marketing digitale la crescita dei follower aiuta a valutare l'esito positivo delle campagne sui social media. Si tratta di calcolare il numero di follower che avete sui canali dei social media.

Crescita dei follower = (Follower in un periodo/Follower totali) X 100

16. Ritorno sulla spesa pubblicitaria (ROAS)

Il ritorno sulle spese pubblicitarie è una metrica utilizzata per misurare l'esito positivo delle campagne pubblicitarie. Riflette i ricavi ottenuti per ogni dollaro speso in una campagna pubblicitaria.

ROAS = (ricavi attribuiti agli annunci/costo degli annunci) X 100

È possibile misurare il ROAS della propria strategia di marketing o esaminare le prestazioni a livello di annuncio, campagna o traguardo.

17. Porta a opportunità

Il rapporto tra lead e opportunità è una metrica che traccia le conversioni e indica se le campagne pubblicitarie attirano i lead giusti. Il KPI "lead to opportunities" misura il numero di lead convertiti in opportunità.

KPI del sito web e del traffico

18. Metriche di notorietà del marchio

La consapevolezza del marchio comporta il monitoraggio di metriche quali menzioni del marchio, social media e rilevanza, traffico web, visibilità sui motori di ricerca, sondaggi e recensioni dei clienti, impatto degli influencer e impressioni dei media.

19. Fonti di traffico web

Il vostro sito web riceve traffico da più fonti e capire come un visitatore è arrivato sul vostro sito è fondamentale per formulare strategie che garantiscano un flusso costante da varie fonti. La ricerca, le visite dirette e le visite di riferimento sono tre delle fonti più comuni per i visitatori del vostro sito web.

Con Google Analytics è possibile suddividere ulteriormente il traffico in base alla pagina di destinazione e al posizionamento delle parole chiave.

20. Valutazione dei rimbalzi

La frequenza di rimbalzo è una metrica del sito web che misura il numero di persone che abbandonano il sito dopo aver visualizzato una singola pagina senza interagire ulteriormente.

Fattori come l'esperienza dell'utente e l'attrattiva della pagina di destinazione contribuiscono alla frequenza di rimbalzo.

21. Classifica delle parole chiave

Le metriche relative al posizionamento delle parole chiave indicano l'efficacia dei lavori richiesti per l'ottimizzazione dei motori di ricerca (SEO). Il monitoraggio delle classifiche delle parole chiave consente di identificare le opportunità e le sfide SEO che hanno un impatto sulla strategia e sui lavori richiesti.

Monitorate e seguite regolarmente il posizionamento delle parole chiave utilizzando gli strumenti SEO per controllare la posizione delle parole chiave di destinazione nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (SERP).

KPI del progetto

22. Tempi e costi stimati e reali del progetto

Questa metrica indica l'accuratezza delle capacità di stima dei tempi del progetto. Confronta il tempo previsto per completare il progetto con il tempo effettivamente impiegato. Le stime accurate indicano l'efficienza del team e la gestione efficace del carico di lavoro.

Da fare, calcolare la durata stimata del progetto e l'allocazione delle risorse. Una volta eseguita l'attività, si confronta la stima con la durata stimata e le risorse effettivamente utilizzate.

23. Valutazione dell'utilizzo

La metrica del tasso di utilizzo indica il tempo che un dipendente dedica al lavoro relativo al progetto. Calcolato in percentuale, mostra l'efficienza e la produttività dei membri del team. Si tratta di un indicatore prezioso per identificare potenziali problemi all'interno del team e per proporre il giusto prezzo al client.

Tasso di utilizzo = Ore totali fatturabili/ore totali di lavoro X 100

24. Percentuale di redditività di fondo

La percentuale di redditività di fondo indica la redditività dell'agenzia in un periodo di account. Aiuta a monitorare il livello di avvicinamento agli obiettivi fissati all'inizio dell'anno.

Percentuale di redditività di fondo = Fatturato lordo (linea superiore) - Spese totali

25. Soddisfazione dei dipendenti

Il KPI della soddisfazione dei dipendenti misura la felicità e il quoziente di coinvolgimento dei dipendenti in un determinato momento. Utilizzate questo KPI per valutare la soddisfazione dei dipendenti. Più i dipendenti sono impegnati nell'azienda, meno è probabile che se ne vadano e cerchino altre opportunità.

Sondaggi, interviste e colloqui individuali possono aiutarvi a monitorare la soddisfazione dei dipendenti, a migliorare l'ambiente di lavoro e a ridurre il turnover e i costi correlati, come quelli di formazione.

Utilizzo ClickUp Brain per scrivere le domande dell'intervista di sondaggio, aggiungerle a Moduli ClickUp e inviarli ai dipendenti. Si tratta di un modo strutturato di raccogliere e analizzare le informazioni per trovare il tasso di soddisfazione dei dipendenti.

ClickUp Brain vi aiuta a porre domande volte a misurare la soddisfazione dei dipendenti all'interno dell'organizzazione

Come monitorare i KPI delle agenzie di marketing con ClickUp

È possibile monitorare i KPI dell'agenzia di marketing utilizzando fogli di calcolo o elencarli in un formato più strutturato usando Modello KPI di ClickUp .

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/pasted-image-0-1.png Tenete traccia delle vostre metriche di esito positivo grazie al modello Key Performance Indicator (KPI) di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-182201584 Scarica questo modello /$$$cta/

Ecco perché le agenzie di marketing preferiscono utilizzare il modello KPI di ClickUp per tenere sotto controllo gli indicatori di performance chiave:

Fare chiarezza sullo stato di avanzamento del team verso gli obiettivi

Assicurarsi che tutti siano allineati sugli obiettivi e sul modo in cui essi contribuiscono al quadro generale

Monitoraggio delle prestazioni attraverso dashboard visivamente accattivanti

Le visualizzazioni personalizzate facilitano l'analisi dei dati e l'identificazione delle aree di miglioramento

Migliorare il monitoraggio dei KPI con email, notifiche, tag e monitoraggio del tempo ClickUp per i team di marketing consente ai team di collaborare, pianificare e organizzare le campagne, i flussi di lavoro e i traguardi in una dashboard centralizzata. Su ClickUp è possibile fare brainstorming per una campagna, eseguire e monitorare i programmi di marketing, misurare e analizzare i KPI.

Organizzate le vostre idee e ispirazioni di marketing attraverso lo strumento di Marketing Project Management di ClickUp Il software di project management per agenzie creative di ClickUp è un potente strumento per gli account manager e i digital marketer, in particolare per i dirigenti che lavorano nelle agenzie creative. Ecco come aiuta a riunire il processo creativo in un unico luogo:

ClickUp Chattare: Conversazioni rapide grazie all'utilizzo di ClickUp Chattare taggare i membri del team, condividere documenti rilevanti e ottenere approvazioni più velocemente

Permettete un lavoro di squadra senza soluzione di continuità con la visualizzazione di ClickUp Chat

ClickUp Documenti: Elenco delle procedure operative standard del progetto con ClickUp Documenti modificare i documenti in tempo reale e tenere tutti aggiornati con la base di conoscenze condivisibile

Con il rilevamento della collaborazione in tempo reale, lavorate con i membri del vostro team su ClickUp Documenti

lavagne online ClickUp: Idee per campagne di brainstorming su Lavagne online di ClickUp una tela creativa per i team di marketing e creativi. È possibile aggiungere note adesive e definire l'ambito del progetto per i team virtuali e ibridi

Trasformate le idee in azioni coordinate con le lavagne online ClickUp

Se siete alla ricerca di un modo più efficiente per monitorare i KPI delle agenzie di marketing, iscrivetevi gratis su ClickUp e iniziate.