10 alternative a Raycast per l'integrazione delle app nel 2025

Ricordate l'ultima volta che avete provato a caricare il vostro nuovo telefono con un vecchio caricabatterie? La frustrazione di connessioni incompatibili è una sensazione che conosciamo bene. Ora immaginate questo scenario nell'area di lavoro digitale, dove i sistemi software si rifiutano di "parlare" tra loro.

Dalle difficoltà di comunicazione e dall'incoerenza dei dati, all'aumento della complessità informatica e alla crescita dei costi di gestione gestione del flusso di lavoro inefficienze, i sistemi disparati possono creare molti colli di bottiglia, ostacolando l'innovazione e la crescita.

Raycast è un launcher di app e un software di produttività ampiamente utilizzato per macOS. Offre un'interfaccia potente e personalizzabile per la gestione delle attività, l'esecuzione di comandi e la ricerca locale e online.

Pur essendo una scelta popolare, Raycast ha i suoi svantaggi. Gli utenti devono spesso affrontare una curva di apprendimento e le opzioni di integrazione potrebbero non essere così complete come ci si aspetta. Inoltre, il software può richiedere molte risorse, soprattutto quando si eseguono script complessi.

Quindi, se siete alla ricerca di un prodotto indispensabile per la vostra azienda software di integrazione oltre a Raycast, che funge da connettore definitivo e garantisce una collaborazione perfetta tra i vostri strumenti digitali, continuate a leggere. Questo post del blog passa in rassegna le dieci migliori alternative a Raycast da non perdere.

Cosa cercare nelle alternative a Raycast?

Non tutte le app per l'integrazione del software sono uguali, per questo è necessario valutare come si comportano rispetto ai seguenti parametri:

**L'interfaccia utente dello strumento scelto deve essere intuitiva e facile da navigare. Una curva di apprendimento troppo ripida può avere un impatto negativo sul funzionamento del sistema obiettivi di produttività . Cercate un'opzione che offra processi di configurazione semplici e istruzioni chiare e concise

**L'alternativa deve essere leggera e veloce, in grado di eseguire rapidamente i comandi senza ritardi significativi. Non dovrebbe utilizzare risorse di sistema eccessive, assicurando che le prestazioni del computer non vengano influenzate negativamente

Flessibilità dell'interfaccia: La scelta del software deve consentire di personalizzare l'interfaccia con scorciatoie, temi e layout che migliorino la comodità del lavoro

Flessibilità dell'interfaccia: La scelta del software deve consentire di personalizzare l'interfaccia con scorciatoie, temi e layout che migliorino la comodità del lavoro Compatibilità con la piattaforma: Assicuratevi che il software sia compatibile con il vostro sistema operativo, sia che usiate macOS, Windows o Linux. Alcuni strumenti sono progettati con supporto multipiattaforma, mentre altri sono specifici per il sistema operativo

Sviluppo e supporto: Gli aggiornamenti regolari indicano miglioramenti continui, correzioni di bug e potenzialmente nuove funzionalità/funzione. Forum di assistenza, modelli di documentazione del processo e un solido servizio clienti sono anch'essi essenziali

Capacità di integrazione: Il vostro software consente integrazioni con i più diffusi software di gestione quotidiana flusso di lavoro giornaliero e servizi, come calendari, gestori di attività e strumenti di sviluppo? Più integrazioni supporta uno strumento, più diventa potente

10 alternative Raycast per l'integrazione delle app nel 2024

Entriamo nel dettaglio delle dieci migliori alternative a Raycast.

1. ClickUp

Semplificate il project management, migliorate la collaborazione e agevolate un piano aziendale più intelligente con ClickUp ClickUp è una piattaforma di project management che consente di integrare tutte le applicazioni di lavoro in un unico ambiente collaborativo e di automatizzare flussi di lavoro personalizzati.

Ecco una panoramica su ciò che Integrazioni di ClickUp da fare con oltre 1000 app:

Permette di ricevere notifiche, creazione di attività e aggiornamenti dei progetti all'interno del vostro strumento di comunicazione preferito grazie all'integrazione con le piattaforme di comunicazione più diffuse, come ad esempio Integrazioni con Slack e Integrazione con Microsoft Teams Beneficiate della sincronizzazione con i servizi di calendario, tra cui Google Calendar sync e Outlook Calendar; incorporate attività e scadenze nei calendari personali o del team

Allegare file alle attività e ai progetti da qualsiasi account di archiviazione grazie alle integrazioni con i principali servizi di archiviazione cloud, come Google Drive e Dropbox

Semplificare il monitoraggio e la condivisione dei problemi spunti per la produttività all'interno del ciclo di sviluppo del software grazie alla connessione della vostra applicazione con GitHub, Gitlab e Bitbucket

Semplificate la registrazione delle ore di lavoro, la gestione del tempo fatturabile e l'analisi della produttività del vostro team con strumenti di monitoraggio del tempo come Toggl, Time Doctor e Harvest

Inoltre, aumentate l'efficienza del vostro team con gli strumenti Modello di integrazione del software ClickUp .

Questo modello fornisce un processo semplice per valutare le modalità di connessione tra diverse soluzioni software, assegnare attività per una collaborazione più efficiente tra i team e organizzare tutte le funzioni relative all'integrazione in un unico ordine.

Funzionalità/funzione migliori di ClickUp

Creazione di attività con 15 diversi stati personalizzati, come In corso, Completato, Da fare, Annullato, ecc. per tenere traccia dello stato di ogni passaggio dell'integrazione

Sfruttare Automazioni di ClickUp per semplificare l'integrazione del software, modificare gli stati e creare nuove attività scegliendo tra oltre 100 automazioni precostituite

Costruite automazioni personalizzate basate sui vostri flussi di lavoro grazie a ClickUp Automazioni

Trovate rapidamente qualsiasi file, sia che si trovi in ClickUp, in un'app connessa o nel disco locale, utilizzando l'opzione ClickUp Ricerca universale funzionalità/funzione

Aggiungete azioni personalizzate o comandi di ricerca, come scorciatoie per i collegamenti, memorizzazione di testi da utilizzare in seguito e altro ancora, per cercare qualsiasi cosa in un unico posto

Ricerca e accesso ai dati ClickUp in tutte le app, dalle visualizzazioni degli spazi a specifiche attività secondarie

Create integrazioni personalizzate e app ClickUp con la nostra interfaccia di programmazione delle applicazioni (API) pubblica

ClickUp Brain è uno strumento nativo di IA con potenti funzionalità come AI Knowledge Manager che consente di cercare e ottenere risposte per qualsiasi cosa all'interno dell'app

Utilizzate ClickUp Brain AI Knowledge ManagerTM per ottenere risposte immediate a tutte le vostre domande sul lavoro, sulle attività, sui documenti e altro ancora

Limiti di ClickUp

ClickUp Brain, la rete neurale IA, è una funzionalità a pagamento

Non tutte le funzionalità di ClickUp sono attualmente disponibili offline o sull'app mobile

Prezzi di ClickUp

Free Forever

Unlimitato: $7 al mese per utente

$7 al mese per utente Business: $12 al mese per utente

$12 al mese per utente Azienda: Prezzo personalizzato

Prezzo personalizzato ClickUp Brain: Disponibile su tutti i piani a pagamento per $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

Valutazioni dei clienti di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 9.400 recensioni)

4,7/5 (oltre 9.400 recensioni) Capterra: 4.7/5 (4.000+ recensioni)

2. Alfred

via Alfred Alfred è un'applicazione di produttività per macOS nota per le sue robuste funzionalità/funzione che vanno oltre il semplice lancio delle app. Con altre funzionalità/funzioni come i flussi di lavoro personalizzati, la cronologia degli appunti e l'espansore di testo, offre un'ampia suite di strumenti per migliorare l'efficienza. Questa alternativa a Raycast si adatta alle vostre esigenze, rendendola adatta alla digitalizzazione di attività ripetitive.

Alfred migliori funzionalità/funzione

Collega tasti di scelta rapida, parole chiave e azioni per creare flussi di lavoro complessi senza scrivere una sola riga di codice

Agite su file e contatti, gestite il lettore musicale e inviate comandi di sistema al vostro MacBook

Utilizzate la "Cronologia appunti" per individuare qualsiasi testo, immagine o file copiato in precedenza senza dover digitare le stesse risposte di volta in volta

Digitate una breve abbreviazione e la espanderete automaticamente in un frammento di testo completo

Limiti di Alfred

Limitato a macOS

Funzionalità/funzione avanzate bloccate dietro l'acquisto del Powerpack

Prezzi di Alfred

Licenza v5 per utente singolo: £34

£34 Mega assistenza: £59

Valutazioni dei clienti di Alfred

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

3. HeyTaco

via HeyTaco HeyTaco è un software per il riconoscimento e il coinvolgimento dei colleghi. Si concentra sulla costruzione di una cultura positiva attraverso un sistema di gamification che invia "tacos" come token di apprezzamento ai membri del team, celebra i risultati ottenuti e stimola le conversazioni.

Oltre alla valuta digitale dei tacos, HeyTaco può essere configurato per integrarsi con altri strumenti o sistemi per riscattare i tacos in cambio di ricompense reali.

Le migliori funzionalità/funzione di HeyTaco

Costruire app personalizzate per donare taco e visualizzare classifiche di taco utilizzando l'API Taco Giving, su misura per eventi aziendali specifici come compleanni o anniversari

Utilizzate la semplice documentazione disponibile sul sito web per iniziare a lavorare

Valutare il coinvolgimento e calcolare i taco donati, nonché le tendenze e gli schemi con le analisi di HeyTaco

Limiti di HeyTaco

Attualmente offre solo un formato di risposta JSON per l'integrazione

Ogni utente di HeyTaco riceve 5 tacos da utilizzare quotidianamente e il limite può essere regolato solo dagli amministratori di HeyTaco

Prezzi di HeyTaco

Piano per tutti: $3 per utente al mese

$3 per utente al mese Piano Teams: $3 per utente al mese

$3 per utente al mese Piano Enterprise: Prezzo personalizzato

Valutazioni dei clienti di HeyTaco

G2: 4.8/5 (403 recensioni)

4.8/5 (403 recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

4. Keypirinha

via Keypirinha Keypirinha è un veloce lanciatore di tasti per Windows. La sua interfaccia minimalista permette di cercare ed eseguire rapidamente comandi, lanciare app e trovare file senza lasciare la tastiera.

Personalizzabile tramite plugin e un sistema di configurazione flessibile, Keypirinha si rivolge a coloro che desiderano un'esperienza personalizzata senza i costi generali degli strumenti di produttività più pesanti. I plugin ufficiali e l'API Python sono open-source.

Funzionalità/funzione migliori di Keypirinha

Lancia una ricerca su qualsiasi sito web, pagina web o dizionario online configurato e scopre in un attimo app, file, segnalibri, URL e chiavi di registro

Tradurre testi in qualsiasi lingua utilizzando il pacchetto GoogleTranslate

Scaricare, decomprimere e installare facilmente lo strumento

Dividere un URL e convertirne gli argomenti in JSON

Limiti di Keypirinha

Gli utenti che non hanno dimestichezza con la modifica dei file di configurazione possono trovare difficile usufruire di tutto il suo potenziale

Applicazione solo per Windows, che ne limita l'utilità per gli utenti che lavorano su diversi sistemi operativi

Prezzi di Keypirinha

Gratuito

Valutazioni dei clienti su Keypirinha

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

5. Ulauncher

via Ulauncher Ulauncher è un lanciatore di app per Linux progettato per migliorare la produttività dell'utente attraverso ricerche veloci ed estensioni personalizzate. Il supporto alla ricerca consente di accedere ad applicazioni, file e servizi web con pochi tasti. È anche possibile scrivere email digitando un indirizzo di posta elettronica.

Questo software open-source è comunemente usato dagli utenti Linux che danno priorità all'efficienza e al minimalismo nel loro processo di lavoro.

Le migliori funzionalità/funzioni di Ulauncher

digitate il nome di un'applicazione anche se non ne conoscete l'ortografia e la funzionalità di espansione del testo capirà cosa intendete

Creare scorciatoie da tastiera per la ricerca sul web o per i vostri script, oppure installare un'estensione di terze parti

Utilizzate i quattro temi integrati o create la vostra combinazione di colori

sfogliare file e directory con facilità: digitare ~ o / per iniziare

limiti di #### Ulauncher

Sviluppato specificamente per Linux, limita il suo uso all'ecosistema Linux

Le sue estensioni devono essere scritte in Python, il che potrebbe ostacolare gli sviluppatori che preferiscono o sono più esperti in altri linguaggi di programmazione

Prezzi di Ulauncher

Gratuito

valutazioni dei clienti su #### Ulauncher

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

6. Wox

via Wox Wox è un launcher completo e gratuito per Windows che aiuta ad automatizzare le attività e ad accedere rapidamente alle informazioni. Come altri strumenti di automazione dei processi questa alternativa a Raycast si integra con tutto, dalle cartelle e file locali alle ricerche sul web, ai plugin e ai temi. Wox è open-sourced su GitHub ed è ideale per chi ha valore per un'esperienza informatica personalizzata.

Le migliori funzionalità/funzioni di Wox

È possibile creare un plugin per Wox con qualsiasi linguaggio di programmazione, come NodeJS, Golang, Python e C-Sharp

Progettare il tema del proprio desktop scegliendo colori, font, dimensioni, ecc. nel costruttore di temi

Esplorare il web anteponendo alla ricerca parole chiave come "wiki" e "g"

Ordinamento automatico dei file locali in base all'utilizzo

Limiti di Wox

La funzione di Wox è fortemente dipendente dai plugin e gli utenti hanno segnalato problemi di compatibilità e stabilità dei plugin

Aggiornamenti e sviluppo occasionali e incoerenti che sollevano preoccupazioni sulla sua sostenibilità a lungo termine

Prezzi di Wox

Gratuito

Valutazioni dei clienti di Wox

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

7. ueli

via ueli ueli è un lanciatore di tasti per Windows e macOS, noto per la sua estetica pulita e le sue funzioni semplici. Supporta la ricerca di applicazioni, file e segnalibri e l'esecuzione di comandi di sistema.

Con ueli è possibile ridurre la navigazione con il mouse, il che lo rende adatto agli utenti che desiderano ottimizzare il proprio ambiente desktop.

ueli migliori funzionalità/funzione

Cerca i segnalibri del browser su Google Chrome, Da fare semplici calcoli matematici e convertire i colori in formati diversi

Specificare le cartelle in cui sono installate le app e l'estensione dei file da utilizzare per riconoscerle

Utilizzare la ricerca nativa di macOS per trovare file e cartelle nel file system locale

Eseguire comandi a riga di comando, come dir, cd , cls e ipconfig per Windows, e ls, cp , e ifconfig per macOS/Linux

limiti di ueli

Costruito con il framework Electron, che può comportare un maggiore utilizzo di memoria e CPU rispetto alle app native

ueli prezzi

Gratis

ueli valutazioni dei clienti

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

8. Lanciatore di flusso

via Lanciatore di flusso Flow Launcher è un programma di ricerca di file e di avvio di app per Windows che consente di eseguire ricerche sul Web, calcolare, eseguire script e cercare file e app, il tutto da un'interfaccia unificata.

Flow Launcher, progettato come alternativa open-source, ha una forte comunità che supporta lo sviluppo di nuove funzionalità. La sua ultima versione è stata rilasciata il 13 febbraio 2024.

Le migliori funzionalità/funzioni di Flow Launcher

Aggiungere nuove funzionalità di ricerca installando diverse app, come Google Search Plus, Cronologia Appunti e Indirizzo IP

Eseguire facilmente comandi batch e PowerShell come amministratore o altro utente

Trigger immediatamente la finestra di ricerca utilizzando un tasto di scelta rapida personalizzabile

Scrivere i propri plugin in C#, F#, Python, JavaScript o TypeScript

Limiti di Flow Launcher

Essendo un progetto relativamente nuovo e in evoluzione, può mancare della profondità delle funzionalità/funzione o della stabilità che si trovano in strumenti più consolidati

L'ecosistema di plugin è limitato

Prezzi di Flow Launcher

Gratuito

Flow Launcher valutazioni dei clienti

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

9. Argento vivo

via Quicksilver Quicksilver è un'app gratuita per la produttività di macOS che consente di controllare efficacemente il Mac. Impara dalle vostre abitudini per offrirvi rapidamente le opzioni più pertinenti.

Le capacità di Quicksilver si estendono alla ricerca sul web, all'esecuzione di script e alla rapida automazione delle attività quotidiane.

Le migliori funzionalità di Quicksilver

Gestione dei contenuti tramite drag-and-drop o presa diretta dei contenuti selezionati

Sfrutta il filesystem del MacBook utilizzando parole chiave e corrispondenza "fuzzy"

Aprire applicazioni, documenti, contatti e musica senza alcun lag

Interagire con le applicazioni installate attraverso i plugin

Limiti di Quicksilver

Curva di apprendimento ripida a causa della sua interfaccia unica e delle estese opzioni di personalizzazione

Prezzi di Quicksilver

Gratuito

Valutazioni dei clienti di Quicksilver

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

10. Zapier

via Zapier Zapier è un'applicazione di gestione dei flussi di lavoro software di automazione e gestione dei flussi di lavoro che fornisce integrazioni per le web app di tutti i reparti, come le risorse umane, il marketing, la finanza, le vendite e le operazioni.

Alcuni dei suoi esempi di automazione dei processi aziendali tra gli esempi di automazione dei processi aziendali vi sono l'acquisizione di contatti da più fonti, il monitoraggio dei candidati per un'offerta di lavoro, la gestione degli ordini dei clienti online, la creazione, la programmazione e il monitoraggio dei post sui social media e il mantenimento di un hub per le spese.

Le migliori funzionalità/funzioni di Zapier

Trascinare e rilasciare le app nel visual builder per avviare il flusso di lavoro (chiamato anche Zap); applicare logiche, condizioni e filtri personalizzati

Proteggete i vostri dati con l'aiuto di rigorosi controlli di sicurezza interni. Zapier effettua audit annuali SOC 2 (tipo II)

Descrivete il modo in cui desiderate personalizzare il vostro trigger o la vostra azione e l'IA scriverà il codice Javascript o Python per voi

Ricevere dati da qualsiasi servizio o inviare richieste a URL senza scrivere codice o gestire server

Limiti di Zapier

A volte l'automazione fallisce, con il risultato di perdere tempo e di dover monitorare costantemente gli Zap per assicurarsi che vengano eseguiti correttamente

L'impostazione delle connessioni con altre piattaforme può essere impegnativa e il supporto è orientato principalmente alle risposte delle FAQ, rendendo meno accessibile l'assistenza personalizzata

Prezzi di Zapier

Free: 0 dollari al mese

0 dollari al mese Starter: $19,99 al mese

$19,99 al mese Professionale: $49 al mese

$49 al mese Teams: $69 al mese

$69 al mese Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni dei clienti di Zapier

G2: 4,5/5 (oltre 1.200 recensioni)

4,5/5 (oltre 1.200 recensioni) Capterra: 4,7/5 (oltre 2.700 recensioni)

Ridurre al minimo le attività ripetitive e unificare il flusso di lavoro attraverso l'integrazione delle app

Integrare le app è come mettere insieme un team da sogno. Che si tratti di una grande azienda o di una piccola impresa in rapida espansione, il software di integrazione delle app può cambiare le carte in tavola.

Possono aiutarvi a sincronizzare i sistemi, a snellire i processi e ad aumentare la produttività risparmiando tempo e lavoro richiesto. Iscrivetevi gratuitamente a ClickUp per iniziare a beneficiare delle sue funzionalità/funzione.