i 10 migliori podcast sulla gestione del tempo per massimizzare il vostro tempo nel 2024

William Penn disse: "Il tempo è ciò che vogliamo di più, ma che usiamo peggio"

Gestire il tempo con saggezza non è solo un'abilità, ma una necessità. Ma non è facile acquisire questa capacità.

Cosa succederebbe se il tempo del viaggio o della palestra si trasformasse in una sessione di crescita personale? O se poteste imparare a gestire meglio il vostro tempo mentre andate a fare la spesa? il 90% delle persone ritiene che una migliore gestione del tempo possa aumentare la produttività del proprio lavoro. Inoltre, il 76% investirà da 15 a 30 minuti al giorno per raggiungere questo obiettivo.

Perché non utilizzare il tragitto casa-lavoro, il tempo per l'esercizio fisico o le pause come un'opportunità di sviluppo personale?

In questo articolo esploreremo i migliori podcast sulla gestione del tempo, ricchi di consigli di esperti, suggerimenti pratici e storie motivazionali per aiutarvi a massimizzare ogni momento della vostra giornata.

È arrivato il momento di usare i minuti con saggezza e di far contare ogni secondo!

Come i podcast sulla gestione del tempo migliorano la produttività

Gestire il proprio tempo significa fare una cernita di ciò che è essenziale, impostare obiettivi chiari e utilizzare strategie per riuscire a terminare le cose più velocemente. Questo significa più produttività e meno stress, da fare senza sentirsi sommersi.

Diversi app per la gestione del tempo aiutano ad affrontare l'elenco delle cose da fare e a trarre il massimo da ogni giorno.

I podcast consentono di accedere facilmente a una grande quantità di informazioni e sono quindi ottimi provider di produttività per chiunque voglia organizzare meglio il proprio tempo e lavorare in modo più efficiente.

Invece di ingombrare la vostra giornata con altro rumore, i podcast sulla gestione del tempo offrono consigli pratici e motivazione per aiutarvi a usare il vostro tempo in modo saggio.

Ecco come:

Imparare in movimento: I podcast vi permettono di essere multitasking, imparando mentre fate il pendolare, lavorate o fate le faccende di casa

I podcast vi permettono di essere multitasking, imparando mentre fate il pendolare, lavorate o fate le faccende di casa Contenuto motivazionale: I podcast ispirazionali offrono motivazione, incoraggiamento, consigli e strategie da parte di persone di esito positivo, consentendovi di acquisire preziose intuizioni e ispirazioni da una varietà di prospettive

I podcast ispirazionali offrono motivazione, incoraggiamento, consigli e strategie da parte di persone di esito positivo, consentendovi di acquisire preziose intuizioni e ispirazioni da una varietà di prospettive Rimanere aggiornati: I podcast vi tengono informati sulle tendenze del settore, gli eventi attuali, le notizie e gli sviluppi, aiutandovi a rimanere rilevanti e informati sul vostro campo

I podcast vi tengono informati sulle tendenze del settore, gli eventi attuali, le notizie e gli sviluppi, aiutandovi a rimanere rilevanti e informati sul vostro campo **Riduzione dello stress: l'ascolto di podcast piacevoli può ridurre lo stress e aumentare la concentrazione e la produttività, offrendo pause rilassanti durante la giornata

Sviluppo personale: I podcast che trattano argomenti di sviluppo personale come mindfulness, auto-miglioramento e leadership migliorano la produttività alimentando una mentalità di crescita

Inclusione dei podcast nella routine quotidiana

Scegliete gli argomenti che vi piacciono o che desiderate approfondire e integrateli nella vostra agenda utilizzando app di pianificazione giornaliera .

Potete pianificare la vostra giornata e impostare una playlist o un programma per riservare del tempo all'ascolto. Durante il caffè del mattino, la pausa pranzo o la sera, trovate un orario che vada bene per voi e siate coerenti.

La costanza renderà questa abitudine naturale e, grazie ai nuovi contenuti disponibili quotidianamente o settimanalmente, i podcast potrebbero diventare la vostra prossima fonte di ispirazione e apprendimento preferita. Questa abitudine contribuirà a un sano equilibrio tra lavoro e vita privata, offrendo momenti di relax e di crescita personale in mezzo a un'agenda fitta di impegni.

I migliori podcast sulla gestione del tempo per migliorare la produttività

Esploriamo i dieci migliori podcast per la gestione del tempo che vi aiuteranno a strutturare meglio il vostro tempo e a impiegarlo in modo più produttivo.

1. Prima della colazione

via Prima della colazione Prima della colazione è il tuo punto di riferimento podcast sulla gestione del tempo per iniziare bene la giornata! Ogni episodio, di dimensioni ridotte, è ricco di consigli per la produttività facili da seguire e di efficaci strategie di gestione del tempo per aiutarvi a massimizzare ogni momento, sia a lavoro che a casa.

Condotto da una voce amichevole, Laura Vanderkam, il programma si propone di fornire strumenti pratici per gestire la giornata in modo più efficace per le persone impegnate.

Con episodi nuovi ogni mattina che trattano vari argomenti di produttività, il podcast incoraggia routine quotidiane positive, piani efficienti, produttività personale e sviluppo di abitudini produttive, aiutando gli ascoltatori a trasformare le loro capacità di gestione del tempo e a iniziare la giornata in modo positivo.

Episodi imperdibili

Cosa hanno detto gli ascoltatori

consigli e intuizioni che cambiano la vita e che fanno davvero la differenza quando si agisce di conseguenza. Adoro questo podcast di 5 minuti e lo ascolto ormai quasi quotidianamente"

2. Gestione del tempo e produttività per il lavoro e l'equilibrio

via Era ora It's About Time, uno dei migliori podcast sulla gestione del tempo condotto da Anna Dearmon Kornick, appassionata di produttività, è la guida definitiva per recuperare il proprio tempo e trovare un equilibrio tra lavoro e vita privata.

Anna esplora vari aspetti della vita quotidiana, fornendo soluzioni alle sfide legate al tempo. Ogni episodio offre consigli pratici sulla gestione del tempo, preziose intuizioni, spunti di produttività e storie di vita reale per aiutarvi a conquistare i vostri impegni e a vivere una vita più soddisfacente.

Unisciti ad Anna e segui le sue interviste ispirate a persone che riescono a bilanciare carriera, famiglia e crescita personale.

Episodi da ascoltare assolutamente

Cosa hanno detto gli ascoltatori

mi piace iniziare il mio Monday morning imparando da Anna. È piena di consigli pratici che aiutano a essere più produttivi e a risparmiare tempo. Consiglio vivamente questo podcast a tutti coloro che vogliono migliorare la propria routine e la gestione del tempo."{\i}

3. Consigli per la gestione del tempo da Captain Time

via Consigli per la gestione del tempo da Capitan Tempo Time Management Tips from Captain Time è un podcast mensile con la funzionalità/funzione di Garland Coulson, noto anche come Captain Time, che ha dedicato oltre 25 anni alla padronanza delle strategie di gestione del tempo.

Inizialmente spinto da obiettivi di carriera personali, Garland ha scoperto la passione per aiutare gli altri a ottimizzare le loro capacità di gestione del tempo, diventando infine un rinomato oratore, formatore e coach internazionale in questo campo.

Il podcast sottolinea l'importanza della gestione del tempo come abilità fondamentale spesso trascurata nei sistemi educativi tradizionali. Garland, oratore motivazionale e autore di bestseller, sostiene che una gestione efficace del tempo è essenziale per sfruttare appieno le proprie capacità e raggiungere gli obiettivi personali, indipendentemente dalla bravura o dal talento.

Sintonizzatevi per acquisire conoscenze pratiche sulla gestione del tempo e strategie per migliorare la produttività e ottenere di più in meno tempo.

Episodi da ascoltare assolutamente

Cosa hanno detto gli ascoltatori

4. Il Tim Ferris Show

via Il programma di Tim Ferris Il Tim Ferriss Show è un popolare podcast sulla gestione del tempo e sull'apprendimento da parte di persone di esito positivo. È spesso al numero uno nella categoria aziendale su Apple Podcasts ed è stato scaricato oltre 100 milioni di volte!

Tra gli ospiti del programma ci sono personaggi famosi come attori, atleti, scrittori e leader aziendali. Parlano dei loro libri preferiti, della loro routine quotidiana e dei loro trucchi per gestire il tempo. Che si tratti di scoprire come LeBron James si mantiene in forma o come Mark Zuckerberg gestisce il suo tempo, c'è sempre qualcosa di utile da trarre da ogni episodio.

Attraverso interviste approfondite con persone di successo, Tim vi parla in modo diretto ed esplora le loro tattiche di gestione del tempo, i loro trucchi per la produttività e i loro rituali quotidiani. Gli ascoltatori hanno accesso a un ampio intervallo di tecniche di gestione del tempo per massimizzare la produttività e l'efficienza e trarre il massimo da ogni giorno.

Condotto da Tim Ferriss, il podcast si distingue per la sua autenticazione, in quanto gli ospiti hanno l'ultima parola su ciò che viene trasmesso, risultando in conversazioni genuine e non scritte.

È un podcast imperdibile per chiunque voglia imparare dai migliori e raggiungere un esito positivo nella vita personale e professionale.

Episodi imperdibili

Cosa hanno detto gli ascoltatori

questa biblioteca di interviste, ormai estesa, è l'ultima risorsa del pianeta per trovare persone interessanti e tutto ciò che condividono. Sono molto grato che questo podcast sia ancora in funzione"

5. Il Podcast del Produttivista

via Il Podcast del Produttivista Se vi sentite costantemente in lotta contro il tempo, lottando per gestire il vostro tempo in modo efficace, allora lo stratega della produttività Mike Vardy ha una prospettiva rinfrescante per massimizzare la produttività. Attraverso The Productivityist Podcast, suggerisce che invece di cercare di controllare il tempo, è possibile dargli forma per creare una relazione più sana con esso.

Vardy enfatizza la semplicità e l'efficienza, offrendo strategie pratiche per aiutarvi a gestire il vostro tempo in modo più efficace e migliorare la produttività personale, e offre intuizioni e tecniche di gestione del tempo per aiutarvi a ottimizzare il vostro tempo e la vostra produttività.

Sintonizzatevi per scoprire il modo più semplice e veloce per prendere il controllo del vostro tempo e migliorare la vostra produttività generale con il time crafting

Episodi da ascoltare assolutamente

Cosa hanno detto gli ascoltatori

è sempre interessante e mi piace che vada oltre le basi della produttività"

6. Happier con Gretchen Rubin

via Più felice con Gretchen Rubin Get HAPPIER è un podcast pluripremiato condotto da Gretchen Rubin, celebre autrice di The Happiness Project e Better Than Before_.

Con episodi settimanali, Gretchen Rubin offre molti consigli praticabili, conversazioni avvincenti e metodi scientificamente supportati per aumentare la vostra gioia e migliorare le vostre abitudini.

Se siete pronti a intraprendere un viaggio verso una maggiore felicità e realizzazione, unitevi a Gretchen e al team con sua sorella, Elizabeth Craft, per un viaggio pieno di risate, intuizioni e saggezza pratica.

Episodi da ascoltare assolutamente

Cosa hanno detto gli ascoltatori

"Ascolto sempre qualcosa di utile da Happier, sia che si tratti di qualcosa di semplice come portare con sé qualcosa da cancellare quando si passa da una stanza all'altra, sia che si tratti di mantenere propositi a lungo termine"

7. Oltre l'elenco dei Da fare

via Oltre l'elenco dei Da fare Beyond The To-Do Elenco, condotto da Erik Fisher, è un podcast leader in materia di tempo e produttività. Da oltre un decennio Erik collabora con esperti, autori ed esperti di produttività per esplorare i segreti di una vita di successo.

Questo podcast settimanale va oltre la gestione delle attività, indagando sulle strategie per creare una vita soddisfacente che unisca lavoro e benessere personale.

Il cuore del podcast è trovare un'esistenza significativa al di là delle attività quotidiane. Ogni episodio fornisce consigli pratici sulla gestione del tempo, sulla definizione delle priorità e sul miglioramento generale della vita.

Erik Fisher e i suoi ospiti si propongono di ridefinire la produttività, guidando gli ascoltatori verso una vita piacevole, piena di scopi e di soddisfazioni.

Episodi da ascoltare assolutamente

Cosa hanno detto gli ascoltatori

"Adoro ogni argomento, ogni ospite e il modo in cui Erik interagisce con ognuno di loro. Mi piacciono le discussioni geek, filosofiche e profonde, sull'organizzazione, lo scopo, la crescita personale, ecc. Inoltre, posso decidere quale libro voglio leggere dopo aver ascoltato l'intervista all'autore._"

8. La cosa unica

via L'unica cosa The ONE Thing è un podcast settimanale in cui scoprirete la verità sorprendentemente semplice che sta dietro al raggiungimento di risultati straordinari. Approfondite le strategie e la mentalità delle persone di maggior successo al mondo, che condividono le loro intuizioni su suggerimenti per la produttività, la gestione del tempo, l'azienda, la salute e le abitudini.

Condotto da Nikki Miller e Chris Dixon, il podcast The ONE Thing è la vostra guida per usufruire di tutto il vostro potenziale. Sia che vogliate fare il botto al lavoro, migliorare il vostro benessere mentale o terminare di più ogni giorno, questo podcast vi mostrerà come concentrare i vostri sforzi e ottenere ciò che conta davvero.

Episodi da ascoltare assolutamente

Cosa hanno detto gli ascoltatori

"Ciao Jeff, ho pensato di farti sapere che state facendo cose fantastiche. In effetti si tratta di un prodotto di classe mondiale, dato che condivido il vostro web e i vostri podcast con quasi tutte le persone a cui tengo. Continuate così!

9. Il miracolo delle 5 del mattino

via Il miracolo delle 5 del mattino Il Miracolo delle 5 del mattino, condotto da Jeff Sanders, è pensato per le persone di alto livello che vogliono iniziare la giornata in modo vincente. Con oltre 13 milioni di download e molteplici nomination ai premi, questa conversazione produttiva offre strategie per svegliarsi con entusiasmo, sviluppare abitudini sane per tutta la vita e perseguire con energia obiettivi ambiziosi.

Classificato al primo posto nelle categorie Auto-miglioramento e Business di Apple Podcasts, The 5 AM Miracle Podcast trasforma il vostro viaggio verso una maggiore salute, felicità ed esito positivo.

Episodi da ascoltare assolutamente

Cosa hanno detto gli ascoltatori

"Grazie per aver aiutato milioni di persone a cambiare la propria vita e ad essere la versione migliore di se stessi"_

10. Il Podcast di Paul Minors

via Il Podcast di Paul Minors Condotto da Paul Minors, un consulente virtuale, il Paul Minors Podcast (PMP) è dedicato a insegnare agli ascoltatori la produttività, le strategie di crescita aziendale e l'auto-miglioramento.

Se siete desiderosi di scoprire trucchi per la gestione del tempo, di imparare consigli per la produttività, di ottimizzare le attività attraverso l'automazione o di costruire un'azienda fiorente, questo podcast è la vostra risorsa ideale.

Attraverso il suo podcast settimanale di conversazione, Paul offre agli ascoltatori consigli e strategie attuabili da implementare nella propria vita per raggiungere i propri obiettivi e vivere alle proprie condizioni.

Episodi da ascoltare assolutamente

Cosa hanno detto gli ascoltatori

{\an8}"È incredibile. Ascoltatela e basta"{\an8}

Migliorare la gestione del tempo con ClickUp

Volete ottimizzare il vostro tempo?

Utilizzate ClickUp è uno strumento completo per il project management e la gestione del tempo. Aiuta a semplificare i flussi di lavoro, a stabilire le priorità delle attività e a monitorare lo stato. Le funzionalità/funzione includono Elenchi ClickUp Da fare che organizzano le attività in modo chiaro ed efficace.

Ecco come ClickUp può aiutarvi a massimizzare la produttività senza stress e a gestire il vostro tempo in modo efficiente:

Da fare di più in meno tempo con ClickUp

Gestite il vostro tempo in modo più efficace e mantenete il monitoraggio dei vostri obiettivi con Gestione del tempo di ClickUp di ClickUp. Aiuta a monitorare il tempo, a stimare la durata delle attività e ad apportare le modifiche necessarie con diverse opzioni di visualizzazione:

Pianificate le attività, pianificate le Sequenze e gli impegni e visualizzate lo stato del team tramite il Calendario di ClickUp

Vista Calendario: Eliminate il disordine degli elenchi di cose da fare disorganizzati conLa visualizzazione del calendario di ClickUp. Organizza le attività e gli eventi trascinandoli e rilasciandoli, consentendo un piano giornaliero preciso o una panoramica settimanale o mensile più ampia

Eliminate il disordine degli elenchi di cose da fare disorganizzati conLa visualizzazione del calendario di ClickUp. Organizza le attività e gli eventi trascinandoli e rilasciandoli, consentendo un piano giornaliero preciso o una panoramica settimanale o mensile più ampia Vista Gantt: Visualizza le sequenze temporali dei progetti con le dipendenze delle attività. Regolate le relazioni tra le attività o riprogrammate secondo necessità, in modo da poter sfruttare al meglio la vostra giornata

Visualizza le sequenze temporali dei progetti con le dipendenze delle attività. Regolate le relazioni tra le attività o riprogrammate secondo necessità, in modo da poter sfruttare al meglio la vostra giornata Sequenza: Traccia visivamente lo stato del progetto dall'inizio alla fine. Monitorate lo stato del team e stimate efficacemente i tempi di completamento

Traccia visivamente lo stato del progetto dall'inizio alla fine. Monitorate lo stato del team e stimate efficacemente i tempi di completamento Raggiungimento degli obiettivi: Raggiungere i propri obiettiviobiettivi di gestione del tempo più velocemente con le funzionalità di ClickUp che consentono di risparmiare tempo per l'impostazione delle sequenze, la regolazione delle date di scadenza, il monitoraggio delle attività cardine, la generazione di report e la gestione delle ore fatturabili

Monitoraggio intelligente del tempo con ClickUp Il monitoraggio del tempo dei progetti con ClickUp mira a migliorare la produttività semplificando il monitoraggio del tempo. Consente agli utenti di monitorare del tempo, impostare stime e aggiungere note su tutti i dispositivi.

Organizzatevi meglio e utilizzate meglio il vostro tempo utilizzando il monitoraggio del tempo dei progetti di ClickUp

tracciate il tempo dedicato alle attività di ClickUp con la funzionalità di monitoraggio del tempo dei progetti, in modo da sapere esattamente dove state perdendo minuti preziosi

Questa funzionalità è stata progettata per snellire i flussi di lavoro e ridurre i problemi amministrativi, rendendo più facile concentrarsi sulle attività. Ecco cosa potete fare di più con questa funzionalità/funzione:

Multipli dispositivi: Utilizzate l'app desktop, l'app mobile o l'estensione per il browser Chrome per registrare il tempo registrato ovunque lavoriate. Collegatelo alle vostre attività per una facile consultazione

Utilizzate l'app desktop, l'app mobile o l'estensione per il browser Chrome per registrare il tempo registrato ovunque lavoriate. Collegatelo alle vostre attività per una facile consultazione **Avvio, interruzione e cambio di attività senza soluzione di continuità con il timer globale di ClickUp e aggiunta retroattiva del tempo utilizzando le funzionalità di monitoraggio manuale del tempo

Integrazioni con le app : Sincronizzazione dei dati di time-tracking con ClickUp grazie all'integrazione delle app di time-tracking preferite come Toggl, Harvest e molte altre

: Sincronizzazione dei dati di time-tracking con ClickUp grazie all'integrazione delle app di time-tracking preferite come Toggl, Harvest e molte altre Personalizzabile Reportistica: Generazione di reportistica per risparmiare tempo come i timesheet, monitoraggio delle tendenze del tempo, analisi dell'utilizzo del tempo con intervalli di date personalizzati e visualizzazione di stime di durata stimata

Ma non è tutto!

Rimanete in carreggiata con un sistema di monitoraggio semplice e veloce Promemoria di ClickUp accessibile dal browser, dal desktop o dai dispositivi mobili. Con Promemoria è possibile ricordare sempre un'attività o una scadenza importante, garantendo una gestione efficiente del tempo.

Impostazione di promemoria per le riunioni riprogrammate con ClickUp Reminders

utilizzate ClickUp Promemoria per monitorare i vostri eventi e non perdere mai più una scadenza importante_

L'impostazione di promemoria per le attività cardine, le riunioni o le scadenze più importanti consente di stabilire le priorità delle attività in modo efficace e di allocare il tempo in modo saggio. Questo approccio proattivo vi aiuta a rimanere organizzati, a ridurre il rischio di trascurare responsabilità critiche e, in definitiva, ad aumentare la produttività.

Gestire il tempo con ClickUp

Pianificare e visualizzare le attività diventa un gioco da ragazzi con Il modello di pianificazione per la gestione del tempo di ClickUp . Impostate obiettivi e scadenze raggiungibili e allineate i vostri team per un esito positivo collettivo. Questo modello di pianificazione può aiutarvi a:

Pianificare il futuro e non perdere mai più una data importante

Definire le priorità delle attività per ottenere la massima efficienza e produttività

Ridurre lo stress e rimanere organizzati con un piano chiaro

Concentrarsi sulle attività veramente importanti e aumentare la produttività

Modello di allocazione del tempo di ClickUp è lo strumento ideale per una pianificazione strutturata. Consente di visualizzare e monitorare lo stato delle attività. Questo modello facilita l'allineamento e la tempistica delle attività, garantendo il rispetto delle scadenze e la qualità del lavoro.

Non limitatevi ad ascoltare la gestione del tempo, la produttività e il podcast sul project management !

Trasformateli in azione prendendo nota, provando nuove tecniche e riflettendo su ciò che funziona meglio per voi. In questo modo, vedrete miglioramenti reali nella produttività e nella crescita personale.

L'integrazione di consigli pratici con ClickUp aumenta la vostra produttività e vi aiuta a raggiungere i vostri obiettivi con chiarezza e precisione.

Con strumenti di gestione del tempo come il monitoraggio del tempo, modelli di gestione del tempo e molto altro ancora, ClickUp vi permette di rimanere organizzati durante i vostri progetti. Provate ClickUp oggi stesso !

Domande frequenti (FAQ)

**1. Quali sono le 4 P della gestione del tempo?

Le 4 P della gestione del tempo sono:

Definire le priorità: Identificare e classificare le attività in base alla loro importanza e urgenza

Pianificare: Creare una tabella di marcia o un programma per allocare efficacemente il tempo per le attività e i compiti

Processo: Sviluppare sistemi e strategie per snellire i flussi di lavoro e migliorare l'efficienza

Procrastinazione: Affrontare e ridurre al minimo la tendenza a rimandare o evitare le attività da fare

**2. Qual è il suo approccio alla gestione del tempo?

Il nostro approccio alla gestione del tempo prevede l'assegnazione di priorità alle attività in base all'importanza e all'urgenza, utilizzando tecniche come la Matrice di Eisenhower, la Tecnica del Pomodoro o il blocco del tempo per assegnare tempi specifici al lavoro concentrato e alle pause.

Sperimentate diversi metodi per trovare quello che funziona meglio per voi e seguitelo con costanza.

**3. Quali sono le cinque chiavi per la gestione del tempo?

**3. Quali sono le cinque chiavi per la gestione del tempo?