Goodnotes Vs Notability: Quale app per prendere appunti è la migliore?

Vi è mai capitato di avere un'idea brillante da annotare prima di perdere il filo del discorso, ma di non riuscire a trovare nulla da scrivere? Capita a tutti di vivere questi momenti e di desiderare una soluzione facile e veloce per affrontare questa situazione.

Oggi abbiamo la fortuna di avere a disposizione app digitali per prendere appunti che forniscono soluzioni immediate alle nostre esigenze di annotazione. Il mezzo per prendere appunti è cambiato nel corso degli anni, ma le note scritte rimangono essenziali per l'esistenza e l'evoluzione dell'uomo.

Prendiamo note durante le riunioni, le lezioni e i workshop, così come per l'ideazione e il brainstorming. Le app digitali per prendere appunti ci aiutano a tenere sotto controllo la nostra vita professionale e personale e ci rendono più produttivi con una produttività efficiente strategie per prendere appunti .

Tuttavia, non tutte le app per le note digitali hanno la stessa profondità o varietà di strumenti per migliorare la vostra esperienza.

Goodnotes e Notability sono i principali concorrenti tra le app per prendere appunti presenti sul mercato. Grazie alle loro impressionanti funzionalità/funzione, all'interfaccia utente pulita e intuitiva e alla gestione stellare dei documenti, è difficile scegliere un chiaro vincitore nella sfida tra Goodnotes e Notability.

Ma ci proveremo.

Esploriamo il valore funzionale di Goodnotes e Notability ed esaminiamo le loro funzionalità/funzioni, gli aggiornamenti e i prezzi per aiutarvi a fare la scelta migliore. Continuate a leggere fino alla fine per scoprire uno strumento completo per prendere appunti che soddisferà tutte le vostre esigenze.

Che cos'è Goodnotes?

via Buone note Goodnotes è un'applicazione di app per prendere note che combina il fascino della scrittura vecchio stile con la comodità di una piattaforma digitale.

L'intuitiva interfaccia utente di Goodnotes permette agli utenti di annotare, evidenziare, fare schizzi e persino registrare audio con gli strumenti a matita, per aiutarli a creare note digitali dettagliate, contestuali e ben organizzate.

Grazie alla tecnologia OCR a risoluzione ottica dei caratteri, Goodnotes consente di acquisire facilmente le note scritte a mano e di convertirle in testo.

Un vero e proprio salvavita per i moderni annotatori, i cui appunti scritti frettolosamente a mano sono difficili da decifrare.

Inoltre, le revisioni si adattano allo stile di scrittura dell'utente.

Tutte queste impressionanti funzionalità/funzione sarebbero ridondanti se doveste ancora trovare termini e frasi manualmente, giusto? La robusta barra di ricerca di Goodnotes, che supporta scrittura a mano, digitazione, schizzi e frasi, gestisce questa ridondanza.

Funzionalità/funzione di Goodnotes

Personalizzazione

Funzionalità avanzate di personalizzazione: cartelle, temi personalizzati, Modelli di buone note , gli strumenti penna e le preimpostazioni dello strumento evidenziatore, possono essere personalizzati in base ai colori, allo stile e al layout.

Strumento Elementi

Lo strumento più importante dell'app Goodnotes è lo strumento Elementi. Tutto ciò che si disegna o si scrive nelle note può essere salvato come elemento. Una volta aggiunto l'elemento a una raccolta nello strumento Elementi, è possibile riutilizzarlo in diverse note.

Strumenti organizzativi

Creazione di cartelle e sottocartelle illimitate. Questa struttura a cartelle nidificate offre un'organizzazione completa e una navigazione più facile in base alle preferenze gerarchiche. La barra laterale di navigazione consente di accedere rapidamente ai preferiti, alle pagine delle note con i segnalibri e ai documenti condivisi.

Impostazione dello studio

Una funzionalità/funzione legacy, come le flashcard o le impostazioni di studio con ripetizione a spazio e richiamo attivo, è eccellente per studenti e accademici. È possibile scegliere tra note dattiloscritte, immagini o note scritte a mano per una memorizzazione ottimale.

Mercato

Goodnotes offre elementi di cancelleria digitale come agende, modelli di pagina personalizzati, adesivi e copertine di quaderni modificabili. Alcuni possono essere scaricati sul piano Free, mentre altri sono accessibili solo con abbonamenti a pagamento all'Apple App Store.

Rilevamento degli errori

Goodnotes riconosce espressioni, elementi e regole matematiche, come simboli, elementi chimici e notazioni matematiche, grazie al riconoscimento ottico dei caratteri OCR. Rileva gli errori nelle equazioni matematiche digitate e scritte a mano e li corregge automaticamente.

Supporto alla scrittura IA

Goodnote Strumento di IA per la presa di note supporta e migliora il flusso di lavoro dei contenuti controllando gli errori di ortografia, suggerendo parole, offrendo prompt e correggendo gli errori di battitura. Questa funzionalità funziona anche con le note scritte a mano.

Gesti della penna

Sfruttate i gesti intuitivi della penna e gli strumenti del lazo per aiutarvi a scrivere senza interruzioni o problemi. Avete commesso un errore durante la scrittura? Non c'è bisogno di cercare lo strumento gomma. È sufficiente disegnare un cerchio intorno a tutto ciò che si desidera selezionare; lo strumento lazo è semplicissimo.

Prezzi di Goodnotes

Piano Free

Piano annuale (iOS) : $9.99

: $9.99 Piano annuale (Windows/Android) : $6.99

: $6.99 Acquisto una tantum: $29.99

Cos'è Notability?

via Notabilità Notability è una tela digitale per tutte le note, gli schizzi e i file. L'ultima riprogettazione offre un potente mix di strumenti distintivi e un processo di creazione delle note semplificato.

Notability è la vostra seconda app ideale se preferite usare la Apple Pencil per disegnare, segnare documenti e prendere note.

Funzionalità/funzione di Notability

Trascrizioni audio

In precedenza era possibile registrare l'audio e sincronizzarlo con le note scritte a mano. Con l'ultimo aggiornamento di Notability, è possibile accedere alle trascrizioni audio, compreso il testo delle registrazioni audio con la data e l'ora.

Visualizzazione dei documenti

La visualizzazione affiancata dei documenti facilita il confronto o il lavoro simultaneo su più documenti.

Riproduzione delle note

Le note scritte a mano e le registrazioni audio vengono sincronizzate automaticamente con Notes replay. Facendo clic su una parola o un'immagine si passa automaticamente alla registrazione audio associata durante la riproduzione.

Galleria di Notability

Scarica la pagina o il file modello di nota per la riunione oppure pubblicare il proprio e connettersi con la comunità di Notability.

Strumenti di scrittura

Trasformate i vostri pensieri in parole o disegni utilizzando le penne stilografiche, a punti e a linee. Scegliete tra 64 colori personalizzati da aggiungere alle vostre note. Segnate i punti chiave con l'evidenziatore, in modo da poterli rivedere facilmente in futuro. Lo strumento lazo permette di cambiare lo stile del contenuto, ridimensionare le note e suddividerle in gruppi.

Prezzi di Notability

Piano Free : Piano Premium : Piano Free : Piano gratuito

: : : Piano premium: $14,99/anno (varia a seconda della regione)

Goodnotes vs Notability: Funzionalità/funzione a confronto

Strumenti di scrittura e modifica

Lo strumento penna potrebbe far pendere la bilancia a favore di Notability per alcuni, ma lo strumento Element di Goodnotes ha semplificato enormemente la nostra esperienza di scrittura.

Forse in Goodnotes non è possibile cancellare facilmente, ma l'app compensa con la tecnologia OCR per convertire in testo le note scritte a mano. Lo strumento IA di Goodnotes riepiloga le note, chiarisce gli appunti approssimativi e completa le frasi.

Con Notability è possibile evidenziare i punti importanti, utilizzare lo strumento lazo per cancellare facilmente il testo e modificarne le dimensioni.

Quindi, mentre Notability vince il trofeo per gli strumenti di modifica, Goodnotes ha un vantaggio grazie alle sue capacità di scrittura IA.

Prezzi

Il piano gratuito di Goodnotes offre una dimensione di importazione dei file di 5 MB e 3 taccuini. Tuttavia, l'accesso alle funzionalità di scrittura IA e di presa di note è disponibile sui piani a pagamento.

Notability offre una versione gratis che garantisce l'accesso allo strumento penna con un cursore per l'ampiezza del tratto, ma non consente di regolare la sensibilità nel piano gratuito.

Tuttavia, con una sottoscrizione a Notability Plus, è possibile visualizzare le pagine di note condivise, recenti e segnalibri, nonché le note e le sezioni non archiviate.

Notability Plus offre ulteriori opzioni di modelli e una galleria completa con dimensioni personalizzate delle pagine. I prezzi del piano a pagamento variano a seconda delle regioni.

Se siete alla ricerca di un'app per prendere appunti economica, Goodnotes è una buona scelta.

Strumento di ricerca

Cercare le note senza una barra di ricerca è come cercare in un pagliaio per trovare un ago. Questo è uno dei punti in cui Goodnotes è il migliore Alternativa a Notability .

La barra di ricerca è accessibile nella versione gratis e in quella a pagamento di Goodnotes, mentre in Notability è disponibile solo se si possiede una sottoscrizione.

Visualizza i documenti

Notability permette agli utenti di visualizzare i documenti simultaneamente attraverso uno schermo diviso su un iPad rispetto alla visualizzazione a schede di Goodnotes.

Anche se si tratta di una questione di preferenze, la visualizzazione di più documenti da un'unica interfaccia riduce il tira e molla che si verifica con la visualizzazione a schede.

Condivisione

Questa funzionalità/funzione è difficile da valutare nel dibattito tra Goodnotes e Notability.

Da un lato, Notability permette agli utenti di creare collegamenti ad accesso pubblico e chiunque abbia accesso a tali collegamenti può visualizzare le note collegate. È anche possibile criptare i dati riservati creando note protette da password, in modo che solo chi ha accesso al documento possa visualizzarle.

Purtroppo, Notability non supporta la collaborazione, il che lo rende inadatto come strumento di lavoro app per prendere note per Mac per i team di grandi dimensioni che richiedono la collaborazione tra i vari reparti.

D'altra parte, Goodnotes permette agli utenti di condividere note e importare documenti, ma solo all'interno di Goodnotes. Gli utenti possono condividere i collegamenti per collaborare, modificare e sincronizzare le visualizzazioni con i collaboratori per facilitare la collaborazione in tempo reale.

Tuttavia, sebbene restrittiva, la funzionalità di collaborazione in tempo reale di Goodnotes aggiunge valore alle sessioni di brainstorming dei dipendenti e ai progetti collaborativi.

La scelta tra Goodnotes e Notability dipende in gran parte dalle vostre preferenze e dall'accesso libero alle funzionalità/funzione essenziali che aumentano la produttività.

Per istanza, poiché la piattaforma gratuita di Notability non offre la funzione di barra di ricerca, trovare informazioni diventa estremamente difficile. L'esperienza sarà come scorrere migliaia di libri per trovare le informazioni esatte: impegnativa e dispendiosa in termini di tempo.

Allo stesso modo, l'interfaccia utente di Goodnotes, con la sua visualizzazione a schede e le pratiche di condivisione limitate, richiede un inserimento manuale in un sistema per lo più automatizzato.

Differenze in chiave | Goodnotes | Notabilità | Notevolezze

| ----------------------------------------------------------------- | ------------- | -------------- |

| I taccuini sono organizzati come documenti e cartelle individuali

| Impostazione della sensibilità alla pressione per Apple Pencil e il rigetto del palmo della mano | ✅ | ❌ |

strumento puntatore laser | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |

| Modalità di presentazione | ✅ | ❌ |

nascondere la barra di stato dell'iPad | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |

| Spazi per le flashcard con ripetizione a distanza | ✅ | ❌ |

| Funzionalità/funzione di IA per la presa di appunti

| Possibilità di cambiare i colori delle cartelle e di personalizzare i modelli | ✅ | ❌ |

quaderni organizzati per materie e divisori | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ |

| Aggiungere GIF e Clip ai documenti | ❌ | ✅ |

protezione con password di note, oggetti, divisori e PDF esportati | ❌ | ✅ | ✅ |

| Pubblicare le note nella Galleria dei modelli di Notability

accesso a planner, modelli e adesivi premium | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ |

| Temi per le app | ❌ | ✅ |

Goodnotes Vs. Notability su Reddit

Oltre alla nostra opinione su "Qual è la scelta migliore tra Goodnotes e Notability?", volevamo sentire le opinioni della gente. Abbiamo sfogliato Reddit per vedere se tra Goodnotes e Notability ci fosse un'app per prendere appunti amata dal pubblico.

Quando si cerca ' Goodnotes vs Notability su Reddit, molti utenti concordano sul fatto che Goodnotes ha un'interfaccia utente, un sistema di gestione dei file e funzionalità/funzioni avanzate migliori:

goodNotes ha una gestione dei file migliore. L'interfaccia utente è elegante in modalità scura e la funzionalità impostazioni di studio. Le impostazioni di studio hanno reso Goodnotes molto migliore (anche se Goodnotes è pieno di bug, è comunque buono). La parte migliore è che presto aggiungeranno la conversione delle equazioni matematiche!"

Altri utenti di Reddit notano che Notability offre una scelta migliore se si cerca un lazo rettangolare:

quando lavoro ai compiti in PDF che riceviamo dai nostri professori, faccio molti screenshot delle attività e li posiziono sulle pagine in cui devono essere lavorate. GoodNotes, per ragioni che non riesco a spiegare, non ha un lazo rettangolare, quindi mi affido a Notability, che ha una funzionalità/funzione standard"

Alcuni utenti sono ancora indecisi, cercando di ottenere il meglio dei due mondi:

"Sono mesi che passo da una all'altra... sento di volere l'interfaccia utente di Goodnotes con le funzionalità/funzione di Notability, come le linee tratteggiate, i pulsanti di duplicazione, lo snap alla griglia, ecc. e l'efficienza della batteria"

Tuttavia, vediamo che Notability sta vincendo il confronto.

Il layout, le opzioni di registrazione e la facilità d'uso lo rendono una scelta migliore di Goodnotes.

Tuttavia, se conoscete gli svantaggi di Notability, abbiamo una soluzione migliore per voi, ClickUp.

ClickUp: La migliore alternativa a Goodnotes vs. Notability

Sia Goodnotes che Notability richiedono di scaricare modelli personalizzati dalle opzioni gratuite o a pagamento. Si va a caccia del modello perfetto e lo si personalizza in base allo stile preferito o alle linee guida del marchio, per poi imbattersi in silos di dati creati a causa di funzionalità/funzione inadeguate, come la mancanza di collaborazione.

La ricerca continua. Fino ad oggi.

ClickUp è una piattaforma digitale di produttività all-in-one che rende il lavoro più collaborativo e fornisce una gestione olistica dei documenti. Permette di accedere a funzionalità di IA, di presa di note e di project management, come ad esempio modelli di note per le riunioni , Strumenti di IA per le note delle riunioni clickUp Docs per la collaborazione e ClickUp Notepad da un'unica dashboard, il che le conferisce un vantaggio rispetto a Goodnotes e Notability.

Scopriamo come ClickUp può migliorare la produttività senza ulteriori interventi manuali.

ClickUp Documenti

Utilizza Documenti ClickUp funzionalità/funzione avanzate per creare documenti e wiki specifici per il marchio o per l'utente. Con pagine annidate e diverse opzioni di stile, la vostra creatività è illimitata.

Organizzate il vostro lavoro o il vostro progetto di passione in pagine annidate e documenti ClickUp che si collegano a un progetto generale.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/image-13.gif ClickUp Documenti /$$$img/

Utilizzate le ricche funzionalità di formattazione di ClickUp Documenti per aggiungere immagini di copertina, sperimentare diversi font e modificare il vostro curriculum per ottenere un aspetto curato e professionale

Rimanete organizzati durante tutto il ciclo di vita del progetto con le note del progetto: create le vostre o scegliete tra i modelli precostituiti come il modello Modello di nota di progetto ClickUp per risparmiare tempo e lavoro richiesto.

Rimanete organizzati durante tutto il ciclo di vita del progetto con le note del progetto: create le vostre o scegliete tra i modelli precostituiti come il modello Modello di nota di progetto ClickUp per risparmiare tempo e lavoro richiesto.

Coinvolgete più soggetti chiave e facilitate la modifica collaborativa in tempo reale con i membri del team interessati, taggando i commenti e assegnando elementi di azione.

È inoltre possibile convertire contenuti preesistenti di Teams in attività realizzabili e delegare sezioni specifiche ai rispettivi team o ai singoli stakeholder.

Con ClickUp si ottiene un flusso di lavoro centralizzato che connette il calendario personale e professionale, collega i documenti alle rispettive attività e assegna gli stati delle attività, il tutto all'interno dell'editor.

Inoltre, potete scegliere chi può visualizzare e modificare i controlli sui vostri collegamenti condivisibili. È possibile gestire le autorizzazioni per l'accesso del team, degli ospiti o del pubblico.

ClickUp Brain

Immaginate di avere un compagno di squadra in grado di rispondere a tutte le vostre domande sulle attività e sulle persone del vostro team, di importare documenti, di automatizzare le attività e di generare reportistica al volo.

Questa è la magia di ClickUp Brain -ClickUp Brain aiuta i team a lavorare in modo più intelligente, non più difficile, eliminando le attività manuali ripetitive, mantenendo tutti sulla stessa pagina e semplificando i flussi di lavoro.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/image-11.gif ClickUp Brain /$$$img/

Occupatevi di attività ripetitive e banali mentre vi concentrate sulle cose importanti con ClickUp Brain

Se si utilizza ClickUp Brain come strumento di lavoro generatore di note per le riunioni il programma consente di aggiungere gli elementi chiave del programma, i punti d'azione e i partecipanti. Quindi, utilizzando l'elaborazione del linguaggio naturale, analizza la conversazione, identifica i punti critici e genera note di riunione complete per garantire che nulla sfugga e che tutti siano allineati sulle consegne e sulle discussioni.

Per uso personale, ClickUp Brain migliora la qualità della scrittura, rende le note concise e aiuta a tradurre i contenuti in francese, giapponese, spagnolo e altro ancora.

ClickUp Blocco Note

Se avete funzione di liste di controllo durante la giornata, Blocco note ClickUp è ideale per documentare tutto ciò che riguarda la vita personale e professionale. ClickUp Notepad vive dove vivete voi.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/image-489.png ClickUp Blocco note /$$$img/

Create tutte le note che volete sul blocco note di ClickUp per tenere sotto controllo le vostre attività

Utilizzate un blocco note per annotare la lista di controllo della giornata e le note delle riunioni, oppure create voci per aggiornare lo stato delle attività. Creare elenchi di azioni all'interno del vostro app per il diario digitale in base alle priorità o alle scadenze, per aiutarvi a stabilire le priorità e ad affrontare la giornata in modo efficiente.

Aggiungete promemoria ed elementi di azione: Scrivete le vostre idee tramite l'app mobile ClickUp.

La ricca formattazione permette di aggiungere colori, intestazioni, banner e punti elenco per rendere l'organizzazione delle note interattiva e divertente.

bonus: tutte queste funzionalità sono gratis, per sempre

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $5/membro al mese

$5/membro al mese Business: $12/membro al mese

$12/membro al mese Azienda: contatto commerciale

contatto commerciale ClickUp Brain: Disponibile su tutti i piani a pagamento per $5 al mese per ogni membro dell'area di lavoro di ClickUp

ClickUp: Il campione dell'area di lavoro digitale tutto in uno

La ricerca della migliore app per prendere appunti tra Goodnotes e Notability termina qui con un'ottima alternativa: ClickUp.

Con ClickUp, avrete un provider scalabile che vi imposterà un esito positivo più rapido, perché ClickUp va oltre l'app per prendere appunti e fornisce un hub centrale per tutto il vostro lavoro. Iscrivetevi gratuitamente a ClickUp per usufruire delle sue potenti funzionalità/funzione.