10 alternative a Customer.io per l'automazione del marketing nel 2025

I responsabili del marketing utilizzano Customer.io per creare campagne di messaggistica automatizzate basate su dati in tempo reale. Le campagne mirano ai clienti su diversi canali di messaggistica nel momento in cui è più probabile che rispondano.

Customer.io è una piattaforma potente e intuitiva che potrebbe non essere adatta a tutti.

Alcuni trovano la dashboard difficile, altri lamentano la mancanza di integrazioni, altri ancora ritengono che le analisi avrebbero potuto essere migliori.

Per questo motivo, abbiamo fatto una ricerca approfondita e abbiamo trovato le migliori alternative a Customer.io per l'automazione del marketing.

Come bonus, abbiamo anche parlato di una piattaforma che risolve i problemi dei vostri flussi di lavoro quotidiani e vi allinea con uno scenario di marketing più ampio.

Quindi, tuffiamoci!

Cosa cercare nelle alternative a Customer.io?

Ecco alcune funzionalità/funzioni chiave che distinguono una grande piattaforma di coinvolgimento dei clienti da una piattaforma ordinaria:

Interfaccia user-friendly: Scegliete uno strumento con un'interfaccia intuitiva e facile da navigare per gli utenti con poche o nessuna conoscenza tecnica

Scegliete uno strumento con un'interfaccia intuitiva e facile da navigare per gli utenti con poche o nessuna conoscenza tecnica Capacità di integrazione: Assicuratevi che lo strumento si integri perfettamente con lo stack tecnologico esistente, come il CRM o il software di project management

Assicuratevi che lo strumento si integri perfettamente con lo stack tecnologico esistente, come il CRM o il software di project management Funzionalità/funzione di automazione: Cercate solide funzionalità di automazione, tra cui il lead nurturing, le campagne drip e l'automazione del flusso di lavoro per semplificare i processi di marketing

Cercate solide funzionalità di automazione, tra cui il lead nurturing, le campagne drip e l'automazione del flusso di lavoro per semplificare i processi di marketing Scalabilità: Selezionate uno strumento che possa crescere con la vostra azienda, adattandosi a complessità in evoluzione e a elenchi di contatti più ampi

Selezionate uno strumento che possa crescere con la vostra azienda, adattandosi a complessità in evoluzione e a elenchi di contatti più ampi Analisi e reportistica: Privilegiare provider con analisi complete per misurare le prestazioni delle campagne, tracciare i KPI e fornire approfondimenti per le campagne di marketing future

Privilegiare provider con analisi complete per misurare le prestazioni delle campagne, tracciare i KPI e fornire approfondimenti per le campagne di marketing future Supporto omnicanale: Assicuratevi che lo strumento supporti diversi canali di marketing, come email, social media e SMS, per aumentare ulteriormente la vostra portata

Assicuratevi che lo strumento supporti diversi canali di marketing, come email, social media e SMS, per aumentare ulteriormente la vostra portata Test A/B: Cercate le funzionalità di test A/B per sperimentare diversi elementi nelle vostre campagne e ottimizzarle per ottenere risultati migliori

Cercate le funzionalità di test A/B per sperimentare diversi elementi nelle vostre campagne e ottimizzarle per ottenere risultati migliori Assistenza e formazione dei clienti: Valutare il livello di supporto clienti e le risorse di formazione disponibili per garantire che il team sia in grado di utilizzare efficacemente la piattaforma

Le 10 migliori alternative a Customer.io da utilizzare nel 2024

Queste sono le migliori alternative a Customer.io che sono state inserite nel nostro elenco del 2024:

1. Klaviyo

via Klaviyo Klaviyo è un software intelligente di automazione del marketing che analizza il comportamento dei clienti, invia messaggi personalizzati ai clienti al momento giusto e aumenta le conversioni.

La piattaforma gestisce tutti i dati dei clienti sotto un unico tetto. Questi dati aiutano ad automatizzare i flussi di lavoro attraverso canali come email, SMS e notifiche push mobili.

Dall'invio di messaggi di benvenuto, all'abbandono del carrello, all'aumento delle vendite attraverso il cross-selling, Klaviyo semplifica la progettazione di campagne iper-personalizzate di qualsiasi portata.

Le migliori funzionalità/funzione di Klaviyo

Creazione di profili completi dei clienti con dati pregressi e analisi predittive grazie a Klaviyo IA

Fornire un'esperienza cliente segmentata in base a dati quali la vicinanza alla posizione e il valore medio dell'ordine (AOV)

Automazione delle richieste di revisione e loro presentazione sul sito web

Visualizzare le prestazioni della campagna con uno strumento di reportistica avanzato

Limiti di Klaviyo

Prezzi elevati

Ha una curva di apprendimento

Prezzi di Klaviyo

**Gratis

Email: a partire da $45/mese

a partire da $45/mese Email e SMS: a partire da $60/mese

Valutazioni e recensioni di Klaviyo

G2: 4.6/5 (1.000+ recensioni)

4.6/5 (1.000+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (400+ recensioni)

2. Campagna attiva

via Campagna attiva ActiveCampaign estrae i dati dei clienti dai social media, dalle pagine di destinazione, dai messaggi di testo e da altre possibili fonti per aiutarvi ad automatizzare il vostro flusso di lavoro di marketing.

La segmentazione diventa facile quando si conoscono i gusti, le preferenze e il comportamento d'acquisto dei clienti. ActiveCampaign consente di automatizzare i segmenti e di personalizzare le interazioni con i clienti senza lavori richiesti.

Lo strumento traccia l'intero ciclo di vita del cliente e vi tiene aggiornati sulle prestazioni della campagna con reportistica semplificata. Sulla base di questi report, è possibile personalizzare le campagne di drip per massimizzare le conversioni.

Le migliori funzionalità di ActiveCampaign

Automazioni delle email, punteggi di coinvolgimento dei clienti e notifiche automatiche per ricordare ai clienti date importanti

Creare contenuti personalizzati per l'email marketing e testare i flussi con uno strumento di segmentazione avanzato

Visualizzare a volo d'uccello i vostri automatismi, vedere cosa funziona e modificare le strategie in base alle informazioni in tempo reale

Ottenere assistenza dalle risorse online di ActiveCampaign o dal supporto in tempo reale quando si è bloccati

Limiti di ActiveCampaign

Ha una curva di apprendimento

Il prezzo aumenta man mano che il vostro pubblico cresce

Prezzi di ActiveCampaign

Lite: $39/mese

$39/mese Plus: $70/mese

$70/mese Professionale: $187/mese

$187/mese Azienda: $323/mese

Valutazioni e recensioni di ActiveCampaign

G2: 4,5/5 (10.000+ recensioni)

4,5/5 (10.000+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (2.000+ recensioni)

3. CleverTap

via CleverTap CleverTap è una piattaforma di automazione del marketing e di coinvolgimento di prim'ordine, che analizza i dati dei clienti, crea segmenti automatizzati e mette a punto l'intero ciclo di vita dei clienti.

Vi fornisce lo scoop sui diversi dati demografici, sui loro modelli comportamentali e sulle loro azioni reali. Questi dati consentono di creare customer journey senza dover ricorrere al codice.

Lo strumento copre tutte le esigenze di messaggistica in un'unica piattaforma. Che si tratti di chattare in app, SMS, WhatsApp, email, notifiche push sul web o persino di una chiamata vocale amichevole, è possibile impostare automazioni e connettersi con i clienti ovunque siano più attivi.

Le migliori funzionalità/funzioni di CleverTap

Offrire ai clienti un'esperienza 1:1 basata su dati precisi

Massimizzare le iscrizioni con l'onboarding omnichannel

Fornire raccomandazioni personalizzate sui prodotti per aumentare l'impegno

Impostazione dell'automazione delle email con modelli personalizzati e controllo del marketing del ciclo di vita del cliente

Monitorare regolarmente l'analisi delle campagne e i reportistica sulla deliverability per rimanere allineati con il vostro obiettivi di marketing Limiti di CleverTap

Non può monitorare i dati di disinstallazione delle app

L'interfaccia utente può risultare confusa per i principianti

Prezzi di CleverTap

Essenziale: $75/mese per un massimo di 5000 utenti attivi mensili (MAU)

$75/mese per un massimo di 5000 utenti attivi mensili (MAU) Avanzato: Prezzo personalizzato

Prezzo personalizzato Cutting Edge: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni su CleverTap

G2: 4.6/5 (400+ recensioni)

4.6/5 (400+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (50+ recensioni)

4. Emarsys

via Emarsys Progettato per automatizzare le campagne omnichannel, Emarsys vi aiuta a scalare i vostri sforzi di marketing senza alcun lavoro manuale.

Questo software di marketing per le aziende utilizza i dati storici e reali dei clienti per creare campagne personalizzate in base alla fase del loro ciclo di vita. È possibile inviare messaggi sensibili al tempo con trigger automatici in tempo reale, per garantire che i clienti non perdano mai un aggiornamento cruciale.

Revenue Analytics di Emarsys consente il monitoraggio dell'attribuzione delle entrate per aiutarvi a capire come le vostre iniziative portano alla generazione di entrate.

Le migliori funzionalità/funzioni di Emarsys

Creazione di segmenti in base alla posizione del cliente nel suo ciclo di vita

Utilizzare l'IA dei dati dei clienti per progettare campagne personalizzate

Comunicare con i clienti in tempo reale

Utilizzo di analisi basate sull'IA per misurare l'impatto delle campagne sul fatturato

Limiti di Emarsys

Richiede tempo per l'impostazione dello strumento

Il supporto clienti è disponibile in un numero limitato di regioni

Prezzi di Emarsys

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Emarsys

G2: 4.3/5 (400+ recensioni)

4.3/5 (400+ recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

5. Iterabile

via Iterabile Iterable è una piattaforma di coinvolgimento dei clienti che perfeziona la comunicazione multicanale e offre un'esperienza personalizzata su scala.

Lo strumento va oltre i consueti sistemi di segmentazione per garantire una comunicazione personalizzata di alto livello. Consente di ottimizzare, misurare e modificare le interazioni lungo l'intero percorso del cliente sulla base di dati comportamentali in tempo reale.

L'automazione è facile da implementare. Grazie alla sua interfaccia facile da navigare, non è necessario affidarsi a codificatori o ingegneri per impostare i flussi di lavoro.

Le migliori funzionalità/funzione di Iterable

Costruire relazioni individuali con i clienti con la suite IA di Iterable

Utilizzate funzionalità avanzate di segmentazione per offrire un'esperienza significativa

Organizzare la comunicazione attraverso i canali, compresi web, SMS, email e notifiche in app

Creare viaggi automatizzati e rispondere prontamente ai clienti

Adattarsi alle mutevoli preferenze dei clienti con viaggi dinamici e sempre attivi

Limiti di Iterable

Analisi e reportistica da migliorare

Una curva di apprendimento ripida rende necessaria la partecipazione al programma di formazione

Prezzi di Iterable

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni Iterable

G2: 4.4/5 (500+ recensioni)

4.4/5 (500+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (40+ recensioni)

6. Omnisend

via Omnisend Omnisend è uno strumento per l'e-commerce che utilizza campagne automatizzate di SMS ed email per raccogliere, convertire e conservare i clienti.

La piattaforma segmenta i clienti in base al comportamento e alle preferenze di acquisto, consentendo di creare email e testi personalizzati e ben mirati. Offre inoltre flussi di lavoro predefiniti per l'abbandono del carrello, serie di benvenuto ed email transazionali progettate per recuperare le vendite commerciali perse.

Questo strumento integra le email con gli SMS e gli altri canali, garantendo un'esperienza omnichannel coerente, una riduzione delle spese e una maggiore efficienza.

Le migliori funzionalità/funzioni di Omnisend

Master marketing del ciclo di vita del cliente per promuovere la fidelizzazione e aumentare le promozioni commerciali

Personalizzate le campagne per renderle on-brand

Risparmiare tempo con le Automazioni precostituite e incrementare le vendite

Segmentate i clienti in base alla loro storia d'acquisto, al valore medio dell'ordine (AOV) e alla frequenza d'acquisto

Limiti di Omnisend

L'interfaccia del backend non è facile da usare per i team di progettazione

Integrazioni limitate rispetto ad altri strumenti

Prezzi di Omnisend

**Gratis

Standard: $16/mese

$16/mese Pro: $59/mese

Omnisend valutazioni e recensioni

G2: 4.6/5 (800+ recensioni)

4.6/5 (800+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (700+ recensioni)

7. Frena

via Braze Questa piattaforma di coinvolgimento dei clienti alimentata dall'IA vi aiuta a passare dalla gestione di campagne isolate alla creazione di viaggi orchestrati.

Braze raccoglie e attiva i dati dei clienti da diversi punti di contatto per costruire profili utente completi. Questo passaggio consente di personalizzare le campagne, risultando in un coinvolgimento dei clienti di altissimo livello.

Grazie al rapido editor drag-and-drop, ai modelli pronti per l'uso e alla leggera spinta dell'IA, creare messaggi personalizzati diventa un gioco da ragazzi.

Le migliori funzionalità/funzioni di Braze

Utilizza i dati di prima parte per creare profili olistici dei clienti

Semplificare l'orchestrazione del viaggio con strumenti senza codice

Espandete la vostra portata e comunicate con i clienti su tutti i canali che utilizzano

Prevedere il comportamento dei clienti, creare messaggi on-brand, personalizzare i viaggi e ottenere risultati migliori con Sage IA di Braze™

Visualizzate il coinvolgimento e misurate le metriche aziendali con reportistica e dashboard personalizzati

Limiti di Braze

Alcuni utenti lamentano il limite della funzione reportistica

Richiede tempo per il caricamento

Prezzi di Braze

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Braze

G2: 4.5/5 (900+ recensioni)

4.5/5 (900+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (90+ recensioni)

8. Suite Freshsales

via Suite Freshsales Freshsales Suite è un CRM completo che allinea i team commerciali e di marketing per mantenere il coinvolgimento dei clienti.

Lo strumento offre una visualizzazione a tutto tondo dei clienti. Consente di comprendere le loro intenzioni, di coltivare meglio le relazioni con i clienti e di inviare messaggi contestuali che favoriscono le vendite.

Questo software CRM di marketing consente anche di automatizzare le sequenze di azioni commerciali, i flussi di lavoro aziendali e la gestione delle attività per aiutare i team a funzionare senza problemi e a fare di più in meno tempo.

Le migliori funzionalità/funzione di Freshsales Suite

Creazione di fasi personalizzate del ciclo di vita dei contatti

Coinvolgimento personalizzato con le sequenze commerciali

Riduzione della dipendenza manuale grazie all'automazione di email, telefonate, chat, SMS e altro ancora

Utilizzate l'IA di Freddy per generare lead, assegnare punteggi ai contatti e analizzare i dati storici

Limiti di Freshsales Suite

Processo complesso di creazione di reportistica

L'esportazione dei dati è una seccatura

Prezzi di Freshsales Suite

Free: Fino a 3 utenti

Fino a 3 utenti Crescita: $18/utente al mese

$18/utente al mese Pro: $ 47/utente al mese

47/utente al mese Azienda: $83/utente al mese

Valutazioni e recensioni di Freshsales Suite

G2: 4.5/5 (1000+ recensioni)

4.5/5 (1000+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (600+ recensioni)

9. Ortto

via Ortto Distribuire campagne potenti su scala diventa facile con Ortto, una popolare alternativa a Customer.ioa.

L'USP di questo strumento è Journeys, una soluzione di automazione del marketing che aiuta a creare un'esperienza memorabile lungo tutto il ciclo di vita del cliente.

Ortto consente di accedere ai dati dei clienti dalla sua piattaforma di dati dei clienti (CDP), permettendo di creare messaggi personalizzati, tempestivi e pertinenti per segmenti mirati su vari canali.

È dotato di un robusto strumento di reportistica per il monitoraggio dei KPI di marketing, l'identificazione delle tendenze e l'apporto di modifiche all'automazione, se necessario.

Le migliori funzionalità/funzioni di Ortto

Invio di email transazionali automatizzate per aggiornamenti importanti sia agli abbonati che ai non abbonati

Controllo della storia delle versioni dell'automazione

Segmentazione dei personalizzati con i filtri intuitivi di Ortto CDP

Utilizzare l'IA per prevedere i tassi di apertura, generare argomenti contenuti o fare valutazioni sull'oggetto delle email

Generazione automatica di risposte in base ai ticket, ai documenti di supporto e ai contenuti web già esistenti

Limiti di Ortto

La piattaforma avrebbe potuto essere più intuitiva

Integrazioni limitate

Prezzi di Ortto

Professionale: $599/mese

$599/mese Business: $999/mese

$999/mese Azienda: $1.999/mese

Valutazioni e recensioni di Ortto

G2: 4.3/5 (oltre 500 recensioni)

4.3/5 (oltre 500 recensioni) Capterra: 4.6/5 (100+ recensioni)

10. HubSpot Marketing Hub

via HubSpot Marketing Hub HubSpot Marketing Hub unifica gli strumenti di marketing, i dati dei clienti e i team in un'unica piattaforma.

Dalle automazioni per il lead nurturing, il lead scoring e i follow-up alla creazione di flussi di lavoro mirati, questo Alternativa ActiveCampaign gestisce le banali attività di routine in modo che non dobbiate farlo voi.

Lo strumento utilizza processi di segmentazione avanzati per iscrivere i clienti a flussi di lavoro specifici. Da fare, è il momento di creare campagne a goccia personalizzate basate sui dati del CRM ed eseguirle in automatico.

Le migliori funzionalità/funzioni di HubSpot Marketing Hub

Automazioni di campagne email e SMS con workflow e bot builder

Utilizzate i trigger per le email e i chatbot per creare messaggi personalizzati che si rivolgono al vostro pubblico di riferimento

Impostazione di trigger, condizioni e azioni per rendere i vostri messaggi puntuali e pertinenti

Visualizzazione dei flussi di lavoro per diversi segmenti di clienti

Monitoraggio delle prestazioni della campagna con reportistica in tempo reale

Limiti di HubSpot Marketing Hub

Curva di apprendimento ripida

Prezzi di HubSpot Marketing Hub

**Gratuito

Professionale: $890/mese

$890/mese Azienda: $3.600/mese (fatturati annualmente)

Valutazioni e recensioni di HubSpot Marketing Hub

G2: 4,4/5 (oltre 10.000 recensioni)

4,4/5 (oltre 10.000 recensioni) Capterra: 4,5/5 (oltre 5.000 recensioni)

Altri strumenti di marketing per i clienti

Customer.io e i suoi concorrenti si occupano dell'automazione della messaggistica omnichannel, un aspetto significativo del marketing e del piano.

Tuttavia, il quadro più ampio del marketing coinvolge processi molto più complessi, tra cui la pianificazione dei progetti, la creazione di campagne, il project management, l'automazione delle attività, la collaborazione con gli stakeholder interni ed esterni e l'analisi degli insight dei clienti, solo per citarne alcuni.

Per gestire tutti questi processi senza perdere la testa, è necessario disporre di un potente software per il piano di marketing come ClickUp al vostro fianco.

ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/ClickUp-CRM-gif.gif ClickUp-CRM /$$$img/

Soddisfazione dei clienti e crescita della clientela con il sistema CRM di ClickUp

Valutato come il primo CRM al mondo, Il CRM di ClickUp è il vero MVP del marketing. Questo strumento completo consente a team di ogni dimensione e settore di gestire il lavoro quotidiano da un'unica piattaforma.

Come $$$a Software CRM aiuta a tracciare e gestire gli account, a comunicare con i membri del team e a snellire i flussi di lavoro dei clienti per massimizzarne la soddisfazione.

ClickUp è anche una piattaforma di project management per il marketing, dove si pianifica la strategia di marketing, si gestiscono le campagne, si integrano gli strumenti preferiti, si gestiscono le risorse e si rimane aggiornati con una reportistica di alto livello.

Lo strumento inoltre automazioni dei processi aziendali attraverso Automazioni di ClickUp e flussi di lavoro, consentendo un lavoro più strategico e meno attività ripetitive.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/image-39.jpeg ClickUp Automazioni /$$$img/

Automazione di passaggi di consegne, aggiornamenti di stato e riorganizzazione delle priorità con ClickUp Automazioni

Se avete problemi di efficienza, ClickUp dispone di una vasta libreria di modelli per velocizzare il vostro lavoro. Per esempio, durante la creazione di un piano di marketing per la vostra azienda, potete prendere spunto dai modelli di piano di marketing di ClickUp, come ad esempio Modello di piano di marketing di ClickUp e personalizzarli in base alle proprie esigenze.

Questo modello vi aiuterà a stabilire gli obiettivi di marketing, a organizzare le attività e a monitorare lo stato. Vi permette di completare il controllo delle attività di marketing.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/image-484.png Pianificate le campagne di marketing e seguite lo stato senza sforzo con il modello di piano di marketing di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-206443634 Scaricate questo modello /$$$cta/

Leva Il software per il marketing project management di ClickUp per fare brainstorming, pianificare ed eseguire i vostri piani di marketing in un unico luogo. Questa piattaforma consente di accelerare le campagne di marketing e la creazione di contenuti.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/ClickUps-Marketing-Project-Management-Software-Dashboard-Image.png Software di project management per il marketing di ClickUp /$$$img/

Pianificate efficacemente le vostre campagne di marketing con il Marketing Project Management Software di ClickUp

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Tracciate e gestite le relazioni con i clienti con più di 10 viste flessibili, tra cui Elenco, Kanban e Vista Bacheca su ClickUp CRM

Analizzare i dati dei clienti e visualizzare gli approfondimenti con agili dashboard

Automatizzare le attività di routine e i passaggi di progetto utilizzando le oltre 100 Automazioni ClickUp pre-costruite

Creare automazioni personalizzate senza codice per aumentare la produttività del team

Ideare su piani di progetto per il marketing creare brief sui contenuti e scrivere blog, email e case study con l'IA ClickUp Brain Collaborate con team interfunzionali e con le parti interessate con ClickUp Documenti e Lavagne online ClickUp Usate ClickUp come lavagna bianca software per il database dei clienti e memorizzare i contatti, i dettagli dei clienti e le offerte in un'unica piattaforma



Limiti di ClickUp

Ha una leggera curva di apprendimento, soprattutto per i team non tecnologici

Prezzi di ClickUp

Free Forever : gratis

: gratis Unlimitato : $7/utente al mese

: $7/utente al mese Business : $12/utente al mese

: $12/utente al mese Azienda : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi ClickUp Brain è disponibile su qualsiasi piano a pagamento per $5/membro al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (9.000+ recensioni)

4,7/5 (9.000+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (4.000+ recensioni)

Sfruttare al meglio le Automazioni nel flusso di lavoro del marketing

Le alternative di Customer Io automatizzano la messaggistica e mantengono i clienti impegnati, mentre gli strumenti di project management come ClickUp automatizzano le attività noiose dei progetti e ottimizzano i flussi di lavoro interni.

Quando il team dispone degli strumenti e delle automazioni giuste, la qualità del lavoro e l'efficienza migliorano.

