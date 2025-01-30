10 Migliori software di gestione dell'inventario per l'e-commerce nel 2025

Un processo di gestione dell'inventario mal pianificato può comportare una perdita di fatturato e danneggiare la reputazione della vostra azienda. Può anche essere una fonte significativa di sprechi e di costi aggiuntivi.

Ecco perché, in quanto azienda di e-commerce, è necessario disporre di un sistema di gestione dell'inventario efficace. Le piccole imprese possono fare questo con modelli di inventario , ma un'azienda in crescita dovrebbe investire nell'ecommerce software di gestione dell'inventario . Può aiutarvi a pianificare, monitorare e gestire efficacemente i dati di inventario in tutta la vostra catena di fornitura.

Esploreremo i 10 principali sistemi di inventario e di gestione dell'ecommerce software di gestione degli acquisti e discutiamo le funzionalità/funzioni chiave da ricercare nella scelta del migliore per la vostra azienda.

Cosa cercare in un software di gestione dell'inventario per l'e-commerce?

Nel valutare le opzioni di software di gestione dell'inventario per il commercio elettronico, considerate i seguenti fattori chiave:

Cercate una soluzione software che vi permetta di monitorare l'inventario in tempo reale su più canali. Considerate se il software ha una funzionalità/funzione che ottimizza la gestione dell'inventario per prevenire gli stock o l'eccesso di scorte. Se avete più magazzini o posizioni di vendita al dettaglio, scegliete un software che vi permetta di gestire facilmente l'inventario in più sedi. Deve consentire il coordinamento tra tutti i punti vendita e i magazzini Ottimizzazione dell'inventario: Cercate sistemi di gestione dell'inventario che vi aiutino a ottimizzare i livelli di scorte in base ai conteggi di inventario, ai modelli di domanda, alla stagionalità e ai dati storici commerciali Raggruppamento e categorizzazione dei materiali: Cercate soluzioni software di gestione dell'inventario che vi aiutino a raggruppare gli elementi dell'inventario in categorie predefinite (ad esempio, per tipo di prodotto, marca o SKU). Questo può aiutarvi ad analizzare quali sono i prodotti più richiesti e a regolare la vostra strategia di conseguenza Reportistica e analisi: Scegliete un software di gestione dell'inventario che generi report approfonditi sulle vendite, sui movimenti di magazzino e sulle prestazioni dei prodotti nel tempo. L'analisi dei dati di inventario può farvi risparmiare molto tempo e denaro, aiutarvi a comprendere meglio la vostra azienda e a prendere decisioni basate sui dati Assistenza: Privilegiate una piattaforma che offra un supporto clienti reattivo insieme alle funzionalità di gestione dell'inventario pianificazione aggregata per una migliore gestione dell'inventario

I 10 migliori software di gestione dell'inventario per l'e-commerce da utilizzare

Ora che conoscete le funzionalità/funzioni da tenere in considerazione quando acquistate un software di gestione dell'inventario per la vostra azienda, ecco un elenco dei migliori software di gestione dell'inventario per l'e-commerce attualmente sul mercato.

1. ClickUp

Tenete sotto controllo i dati dell'inventario in tempo reale con la piattaforma di Project Management di ClickUp

ClickUp è un sistema di gestione dell'inventario e di strumento di gestione delle operazioni per le piccole e grandi imprese, che può aiutare a gestire le operazioni aziendali di e-commerce, gli inventari dei prodotti, i traguardi e altro ancora.

Accoppiato con La soluzione ClickUp per il Project Management , semplifica la gestione dell'inventario con dashboard personalizzabili che visualizzano metriche in tempo reale, elenchi organizzati per il monitoraggio dell'inventario e flussi di lavoro automatizzati per una gestione efficiente delle attività.

L'integrazione con le piattaforme di e-commerce garantisce una sincronizzazione accurata dei dati di inventario per ottimizzare le operazioni aziendali e prendere decisioni informate.

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Creazione di dashboard personalizzati che visualizzano le metriche chiave dell'inventario, come i livelli delle scorte, i dati commerciali e gli stati degli ordini, in una panoramica centralizzata delle operazioni di magazzino con Dashboard di ClickUp

Visualizzate i prodotti, le scorte e gli altri inventari disponibili sulle dashboard di ClickUp

Creare elenchi strutturati con Elenchi di ClickUp per il monitoraggio dell'inventario, categorizzando gli elementi per SKU, posizione o altri attributi

Automazioni delle attività di routine, come gli avvisi di esaurimento scorte e le attività di rifornimento dell'inventario. Semplificare i processi di gestione dell'inventario con funzionalità di automazione come i trigger per le attività e le attività ricorrenti

Analizzate i dati senza sforzo con la Vista Tabella di ClickUp per la gestione strutturata delle informazioni

Organizzate i dettagli dell'inventario in schede tecniche con Vista Tabella di ClickUp e gestire i programmi di rifornimento e di consegna dei prodotti con La visualizzazione Calendario di ClickUp Gestite e aggiornate i livelli di inventario, la disponibilità delle scorte, i movimenti di magazzino e le modifiche dei costi conModello di gestione dell'inventario di ClickUp



Limiti del ClickUp

Ha una curva di apprendimento molto ripida a causa di tutte le funzionalità/funzione disponibili

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato : $7/utente al mese

: $7/utente al mese Business : $12/utente al mese

: $12/utente al mese Azienda : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi ClickUp Brain è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (9.000+ recensioni)

4,7/5 (9.000+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (4.000+ recensioni)

2. inFlow Inventario

via inventario inFlow inFlow Inventory è un software completo per la gestione dell'inventario dell'e-commerce, progettato per semplificare il controllo delle scorte per le aziende di tutte le dimensioni.

Consolida le informazioni sull'inventario e sugli ordini, offrendo informazioni in tempo reale sui livelli e sui movimenti delle scorte.

Le sue funzionalità/funzione includono la codifica a barre, la gestione del magazzino in più posizioni e le analisi, che consentono di monitorare, riordinare e ottimizzare le scorte in modo efficiente.

le migliori funzionalità/funzione di #### inFlow Inventory

Integrazione con varie piattaforme commerciali, come i mercati online, i siti web e i negozi, per gestire l'inventario da un'unica interfaccia

Semplificare il processo di ricezione, prelievo e gestione dell'inventario e migliorare l'accuratezza e l'efficienza riducendo gli errori manuali grazie alla scansione dei codici a barre e all'RFID (Radio-Frequency Identification)

Monitorare i livelli delle scorte, le vendite e gli ordini di acquisto in tempo reale su più posizioni. Questo aiuta a mantenere accurate le registrazioni di inventario e a prevenire situazioni di stockout o overstock

Sfruttare come software di gestione degli ordini per aiutare i team a creare, elaborare e monitorare gli ordini. È inoltre possibile creare una modello di ordine d'acquisto per il ciclo di approvvigionamento successivo

limiti dell'inventario inFlow

Limitata scalabilità per aziende di e-commerce di grandi dimensioni o in rapida crescita

I vincoli di integrazione possono richiedere un lavoro manuale aggiuntivo o uno sviluppo personalizzato

Prezzi di inFlow Inventory

Imprenditore: $110/mese

$110/mese Piccola impresa: $279/mese

$279/mese Media dimensione: $549/mese

$549/mese Azienda: $1319/mese

inFlow Inventory valutazioni e recensioni

G2: 4.1/5 (30+ recensioni)

4.1/5 (30+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (oltre 400 recensioni)

3. Katana

via Katana Katana è un software progettato specificamente per le aziende di e-commerce per aiutarle a gestire l'inventario.

Offre un piano di produzione visivo e un monitoraggio dell'inventario in tempo reale e si integra con le più diffuse piattaforme di ecommerce come Shopify e WooCommerce.

Grazie alla pianificazione dei fabbisogni di materiale (MRP) e a un'interfaccia user-friendly, Katana aiuta a snellire i processi produttivi, a ottimizzare i livelli di inventario e a migliorare l'efficienza operativa complessiva.

Le migliori funzionalità/funzioni di Katana

Semplificare la produttività e il piano delle risorse con un'interfaccia di facile utilizzo, monitoraggio in tempo reale e utilizzo ottimizzato delle risorse

Monitoraggio dell'inventario, degli ordini commerciali e dei processi di produzione in tempo reale per ottimizzare i livelli delle scorte, prevenire gli esaurimenti e gestire le risorse in modo efficiente

Monitoraggio di metriche finanziarie come ricavi, profitti, ecc. per sapere quali prodotti stanno dando buoni risultati

Integrazione con le piattaforme più diffuse come Shopify, WooCommerce e Amazon, che consente la sincronizzazione automatica degli ordini commerciali, dei livelli delle scorte e dei dati dei prodotti

Limiti di Katana

L'impostazione delle integrazioni con alcune piattaforme di e-commerce può essere complessa

Le funzionalità di reportistica di Katana possono mancare delle funzionalità/funzione avanzate necessarie per un'analisi approfondita

Prezzi di Katana

Starter: $199/mese

$199/mese Standard: $399/mese

$399/mese Professionale: $899/mese

$899/mese Professional Plus: $1999/mese

valutazioni e recensioni di #### Katana

G2: 4.4/5 (30+ recensioni)

4.4/5 (30+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (160+ recensioni)

4. SkuVault di Linnworks

via SkuVault Core SkuVault è un software avanzato di gestione dell'inventario per l'ecommerce di Linnworks che consente un controllo preciso dell'inventario, si integra perfettamente con i vari canali commerciali e offre funzionalità/funzione come il rifornimento dinamico e la reportistica in tempo reale.

È possibile utilizzare questo strumento per garantire una gestione accurata delle scorte con strumenti completi di gestione dell'inventario, tra cui il monitoraggio dei lotti e l'inventario serializzato.

Le migliori funzionalità/funzione di SkuVault

Ottimizza le operazioni di magazzino e migliora l'efficienza dell'evasione degli ordini con l'integrazione del WMS (Warehouse Management System)

Riduzione delle situazioni di stockout e overstocking grazie al replenishment dinamico che genera automaticamente ordini di rifornimento in base a soglie preimpostate

Gestire l'inventario in modo centralizzato con l'integrazione delle vendite multicanale, in grado di sincronizzare i livelli di inventario su vari canali commerciali come Amazon, eBay e Shopify

Ottenere informazioni sulle prestazioni dell'inventario, sulle tendenze commerciali e sulle metriche operative per prendere decisioni informate e formulare strategie con la reportistica in tempo reale di SkuVault

Limiti di SkuVault

Per alcuni utenti può avere una curva di apprendimento ripida a causa delle sue funzionalità/funzioni complete e delle opzioni personalizzate

Alcuni utenti hanno riscontrato che il processo di scansione ripetitivo richiede molto tempo

Prezzi di SkuVault

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di SkuVault

G2: Non ci sono abbastanza recensioni

Non ci sono abbastanza recensioni Capterra: 4.3/5 (50+ recensioni)

5. Cin7 Core

via Nucleo Cin7 Progettato per i produttori e i venditori di prodotti, Cin7 Core è ideale per le piccole aziende di tutti i tipi: dettaglianti, grossisti o venditori online.

Aiuta le aziende a gestire, centralizzare e automatizzare processi critici come la gestione degli ordini, il monitoraggio delle scorte e gli elenchi dei prodotti nei vari canali commerciali.

Grazie a funzionalità/funzione come la sincronizzazione in tempo reale, la reportistica personalizzabile e le integrazioni senza soluzione di continuità, Cin7 Core consente ai team di gestire in modo efficiente l'inventario, ridurre le scorte e migliorare l'agilità operativa complessiva.

Le migliori funzionalità di Cin7 Core

Gestione dell'inventario su più canali commerciali grazie alla sincronizzazione dei dati di inventario e alla semplificazione dei processi di evasione degli ordini

Ottenere informazioni preziose sulle metriche chiave, come le performance commerciali e il turnover delle scorte, grazie a solidi strumenti di reportistica. Ciò consente di prendere decisioni basate sui dati

Gestire i canali commerciali online e offline da un'unica piattaforma con funzionalità POS integrate

Tracciare le scadenze e gestire i ritiri con il monitoraggio dei lotti e degli elementi di serie

Adattare il sistema ai vostri specifici processi aziendali e ottimizzare le operazioni con flussi di lavoro personalizzati e regole di automazione

Limiti di Cin7 Core

Può avere una curva di apprendimento ripida per gli utenti a causa delle sue funzionalità/funzioni estese e delle opzioni personalizzate

Processo di implementazione complesso, che richiede tempo e risorse significative per l'impostazione e l'integrazione con i sistemi esistenti

Prezzi di Cin7 Core

Standard: $295/mese

$295/mese Pro: $449/mese

$449/mese Avanzato: $999/mese

$999/mese Omni: Prezzo personalizzato

Cin7 Core valutazioni e recensioni

G2: 4.2/5 (oltre 150 recensioni)

4.2/5 (oltre 150 recensioni) Capterra: 4.3/5 (oltre 400 recensioni)

6. Consulente d'inventario Sage

via Consulente per l'inventario Sage Sage Inventory Advisor è uno strumento intelligente di gestione dell'inventario per le aziende di commercio elettronico.

Utilizza algoritmi di previsione avanzati per ottimizzare i livelli di inventario, prevenendo gli stock e riducendo le scorte in eccesso.

Fornendo informazioni in tempo reale sulla domanda di prodotti, sulle prestazioni dei fornitori e sull'evasione degli ordini, Sage Inventory Advisor aiuta a prendere decisioni informate, ad aumentare l'efficienza e a migliorare la soddisfazione dei clienti e il controllo generale delle scorte.

Le migliori funzionalità di Sage Inventory Advisor

Previsione accurata della domanda futura grazie ad algoritmi di previsione avanzati che aiutano a ottimizzare i livelli di inventario e a ridurre i costi

Ridurre al minimo le scorte e garantire un rifornimento tempestivo con il rifornimento dinamico che automatizza l'ordine delle scorte con suggerimenti in tempo reale basati sulla domanda e sul lead time

Monitoraggio delle metriche relative alle prestazioni dei fornitori, come l'affidabilità delle consegne e i tempi di consegna. Gestite le relazioni con i fornitori in modo proattivo e garantite il buon funzionamento della supply chain

Ottimizzare il portfolio delle scorte con un'analisi completa della salute delle scorte che identifica gli elementi a lento movimento o obsoleti

Ottenere informazioni utili sulle prestazioni del magazzino con un dashboard intuitivo che evidenzia le aree di miglioramento

Limiti di Sage Inventory Advisor

Potrebbe risultare eccessivamente complesso per le piccole aziende con esigenze di inventario semplici

Il livello di personalizzazione disponibile potrebbe non essere in grado di adattarsi completamente ai processi aziendali unici o ai requisiti specifici del settore, limitando la sua adattabilità

Prezzi di Sage Inventory Advisor

A partire da 199 dollari al mese

Valutazioni e recensioni di Sage Inventory Advisor

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

7. Helcim

via Helcim Helcim è un processore di pagamenti che aiuta le aziende ad accettare pagamenti sia online che offline.

Fornisce strumenti come sistemi POS (Point-of-Sale), terminali virtuali e fatturazione online per pagamenti online e offline.

È una piattaforma di intelligence progettata per ottimizzare i prezzi e le prestazioni dei prodotti.

Analizza le tendenze del mercato, i prezzi dei concorrenti e il comportamento dei clienti per fornire informazioni utili alle aziende.

Le migliori funzionalità/funzioni di Helcim

Riducete i costi all'aumentare del volume delle transazioni con la struttura tariffaria completa di Helcim che offre prezzi trasparenti

Gestite i pagamenti end-to-end per l'e-commerce con una solida soluzione di checkout online che vi permette di accettare pagamenti online

Elaborate le transazioni direttamente dal vostro dispositivo mobile con i terminali virtuali che vi permettono di accettare pagamenti ovunque

Prevenire la perdita di dati e l'esposizione legale con la crittografia dei dati, la tokenizzazione e i sistemi di protezione dalle frodi

Limiti di Helcim

Le opzioni di personalizzazione di Helcim potrebbero non soddisfare le esigenze delle aziende più grandi o di quelle con requisiti unici

Prezzi di Helcim

Terminale intelligente Helcim: $329

$329 Lettore di schede Helcim: $99

Valutazioni e recensioni Helcim

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

8. Peschiera

via Peschiera Fishbowl è un sistema di gestione dell'inventario e software di produzione che aiuta ad automatizzare e scalare aziende di qualsiasi dimensione.

Vi aiuta a semplificare le operazioni di inventario, a migliorare l'efficienza e a mantenere livelli di scorte ottimali per soddisfare la domanda dei clienti.

Grazie all'integrazione con QuickBooks, Fishbowl semplifica il controllo delle scorte e offre visibilità in tempo reale sul cloud di più posizioni.

Le migliori funzionalità di Fishbowl

Accettare pagamenti online con una robusta soluzione di checkout online

Tracciare i livelli delle scorte, le posizioni e i movimenti in tempo reale con un monitoraggio avanzato delle scorte che offre grandi capacità di gestione dell'inventario per la vostra azienda

Tracciare l'intero ciclo di vita del prodotto, dalla materia prima alla consegna al cliente, con funzionalità/funzione di tracciabilità costante

Elaborare rapidamente gli ordini dei clienti con aggiornamenti, problemi e dettagli di spedizione in un unico luogo

Limiti di Fishbowl

Pur essendo ricco di funzionalità/funzione, Fishbowl può presentare dei limiti di personalizzazione

Fishbowl si integra con diversi sistemi, ma potrebbe non coprire tutte le piattaforme specifiche utilizzate da alcune aziende

Prezzi di Fishbowl

Fishbowl Drive: Magazzino - a partire da 329 dollari

Magazzino - a partire da 329 dollari Fishbowl Advanced: Magazzino - A partire da $329

Magazzino - A partire da $329 Fishbowl Advanced: Produzione - A partire da $429

Valutazioni e recensioni di Fishbowl

G2: 4/5 (oltre 200 recensioni)

4/5 (oltre 200 recensioni) Capterra: 4.1/5 (800+ recensioni)

9. Veeqo

via Veeqo Veeqo è una piattaforma di gestione dell'inventario e di vendita al dettaglio multicanale basata su cloud che aiuta a gestire l'inventario, gli ordini e le spedizioni su vari canali commerciali, tra cui Amazon, eBay e Shopify.

Veeqo mira a semplificare le operazioni di e-commerce, a migliorare l'accuratezza degli ordini e a migliorare l'esperienza dei clienti grazie ai suoi potenti strumenti di gestione dell'inventario.

Le migliori funzionalità di Veeqo

Monitoraggio dei livelli di stock e sincronizzazione dei dati di inventario su più canali commerciali con la gestione centralizzata dell'inventario

Gestite l'inventario, ricevete gli ordini ed eseguite le spedizioni in movimento con l'app mobile.

Migliorate l'efficienza delle operazioni di magazzino con le funzionalità di scansione dei codici a barre

Generare etichette per la spedizione, automatizzare l'evasione e consegnare gli ordini in modo efficiente con soluzioni integrate di gestione delle spedizioni e tariffe di trasporto in tempo reale

Adatta il sistema alle tue esigenze specifiche grazie alle integrazioni estese di Veeqo con le piattaforme di ecommerce più diffuse, i marketplace, i software di account e i vettori di spedizione, oltre a funzionalità e flussi di lavoro personalizzabili

Limiti di Veeqo

L'ampio set di funzionalità/funzione di Veeqo può sembrare difficile per alcuni utenti

Prezzi di Veeqo

Gratis

Valutazioni e recensioni di Veeqo

G2: Non ci sono abbastanza recensioni

Non ci sono abbastanza recensioni Capterra: 4.3/5 (70+ recensioni)

10. NaveBob

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/image-31-1400x1109.jpeg NaveBob /%img/

via NaveBob ShipBob è un provider di logistica di terze parti che offre alle aziende di e-commerce una soluzione completa di adempimento.

Gestisce lo spazio di archiviazione, l'elaborazione degli ordini e la logistica delle spedizioni, aiutando le aziende a semplificare le operazioni di evasione e a consegnare gli ordini ai clienti in modo efficiente.

Con centri di evasione in posizioni strategiche, ShipBob mira a snellire il processo di spedizione, a ridurre i costi di spedizione e a migliorare l'efficienza logistica complessiva dei rivenditori online.

Le migliori funzionalità/funzione di ShipBob

Spedite i vostri prodotti in modo rapido ed economico, grazie allo spazio di archiviazione in più di 50 centri di adempimento in tutto il mondo

Monitoraggio dei livelli delle scorte, monitoraggio dei movimenti dell'inventario e ottimizzazione dello spazio di archiviazione per ottimizzare le operazioni

Aggiornamenti in tempo reale sullo stato degli ordini grazie al monitoraggio del tempo e alla visibilità durante l'intero processo di evasione

Limiti di ShipBob

L'integrazione di ShipBob con le piattaforme di e-commerce esistenti può richiedere competenze tecniche e risorse di sviluppo aggiuntive

Prezzi di ShipBob

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di ShipBob

G2: 3.6/5 (100+ recensioni)

3.6/5 (100+ recensioni) Capterra: 3.7/5 (90+ recensioni)

{\an8}Capitolare: 3.7/5 (90+ recensioni) le migliori soluzioni software ERP per voi

Semplificare la gestione dell'inventario con lo strumento giusto

La gestione dell'inventario dell'e-commerce può essere complessa e impegnativa, soprattutto per le aziende in crescita che devono gestire inventari grandi e diversi.

Tuttavia, con lo strumento giusto, è possibile semplificare i processi di gestione dell'inventario, risparmiando tempo, denaro e risorse.

ClickUp è una piattaforma di produttività potente e versatile che può aiutarvi a gestire efficacemente l'inventario del vostro e-commerce. Può aiutarvi a semplificare la gestione dell'inventario del commercio elettronico e a incrementare le prestazioni aziendali. Iscriviti a ClickUp oggi stesso e vedrete la differenza!