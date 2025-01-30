10 Migliori software di gestione dell'inventario per l'e-commerce nel 2025

Un processo di gestione dell'inventario mal pianificato può comportare una perdita di fatturato e danneggiare la reputazione della vostra azienda. Può anche essere una fonte significativa di sprechi e di costi aggiuntivi.
Ecco perché, in quanto azienda di e-commerce, è necessario disporre di un sistema di gestione dell'inventario efficace. Le piccole imprese possono fare questo con modelli di inventario , ma un'azienda in crescita dovrebbe investire nell'ecommerce software di gestione dell'inventario . Può aiutarvi a pianificare, monitorare e gestire efficacemente i dati di inventario in tutta la vostra catena di fornitura.
Esploreremo i 10 principali sistemi di inventario e di gestione dell'ecommerce software di gestione degli acquisti e discutiamo le funzionalità/funzioni chiave da ricercare nella scelta del migliore per la vostra azienda.
Cosa cercare in un software di gestione dell'inventario per l'e-commerce?
Nel valutare le opzioni di software di gestione dell'inventario per il commercio elettronico, considerate i seguenti fattori chiave:
- Cercate una soluzione software che vi permetta di monitorare l'inventario in tempo reale su più canali. Considerate se il software ha una funzionalità/funzione che ottimizza la gestione dell'inventario per prevenire gli stock o l'eccesso di scorte. Se avete più magazzini o posizioni di vendita al dettaglio, scegliete un software che vi permetta di gestire facilmente l'inventario in più sedi. Deve consentire il coordinamento tra tutti i punti vendita e i magazzini Ottimizzazione dell'inventario: Cercate sistemi di gestione dell'inventario che vi aiutino a ottimizzare i livelli di scorte in base ai conteggi di inventario, ai modelli di domanda, alla stagionalità e ai dati storici commerciali Raggruppamento e categorizzazione dei materiali: Cercate soluzioni software di gestione dell'inventario che vi aiutino a raggruppare gli elementi dell'inventario in categorie predefinite (ad esempio, per tipo di prodotto, marca o SKU). Questo può aiutarvi ad analizzare quali sono i prodotti più richiesti e a regolare la vostra strategia di conseguenza Reportistica e analisi: Scegliete un software di gestione dell'inventario che generi report approfonditi sulle vendite, sui movimenti di magazzino e sulle prestazioni dei prodotti nel tempo. L'analisi dei dati di inventario può farvi risparmiare molto tempo e denaro, aiutarvi a comprendere meglio la vostra azienda e a prendere decisioni basate sui dati Assistenza: Privilegiate una piattaforma che offra un supporto clienti reattivo insieme alle funzionalità di gestione dell'inventario pianificazione aggregata per una migliore gestione dell'inventario
I 10 migliori software di gestione dell'inventario per l'e-commerce da utilizzare
Ora che conoscete le funzionalità/funzioni da tenere in considerazione quando acquistate un software di gestione dell'inventario per la vostra azienda, ecco un elenco dei migliori software di gestione dell'inventario per l'e-commerce attualmente sul mercato.
1. ClickUp
Tenete sotto controllo i dati dell'inventario in tempo reale con la piattaforma di Project Management di ClickUp
ClickUp è un sistema di gestione dell'inventario e di strumento di gestione delle operazioni per le piccole e grandi imprese, che può aiutare a gestire le operazioni aziendali di e-commerce, gli inventari dei prodotti, i traguardi e altro ancora.
Accoppiato con La soluzione ClickUp per il Project Management , semplifica la gestione dell'inventario con dashboard personalizzabili che visualizzano metriche in tempo reale, elenchi organizzati per il monitoraggio dell'inventario e flussi di lavoro automatizzati per una gestione efficiente delle attività.
L'integrazione con le piattaforme di e-commerce garantisce una sincronizzazione accurata dei dati di inventario per ottimizzare le operazioni aziendali e prendere decisioni informate.
Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp
- Creazione di dashboard personalizzati che visualizzano le metriche chiave dell'inventario, come i livelli delle scorte, i dati commerciali e gli stati degli ordini, in una panoramica centralizzata delle operazioni di magazzino conDashboard di ClickUp
Visualizzate i prodotti, le scorte e gli altri inventari disponibili sulle dashboard di ClickUp
- Creare elenchi strutturati conElenchi di ClickUp per il monitoraggio dell'inventario, categorizzando gli elementi per SKU, posizione o altri attributi
- Automazioni delle attività di routine, come gli avvisi di esaurimento scorte e le attività di rifornimento dell'inventario. Semplificare i processi di gestione dell'inventario con funzionalità di automazione come i trigger per le attività e le attività ricorrenti
Analizzate i dati senza sforzo con la Vista Tabella di ClickUp per la gestione strutturata delle informazioni
- Organizzate i dettagli dell'inventario in schede tecniche conVista Tabella di ClickUp e gestire i programmi di rifornimento e di consegna dei prodotti conLa visualizzazione Calendario di ClickUp
- Gestite e aggiornate i livelli di inventario, la disponibilità delle scorte, i movimenti di magazzino e le modifiche dei costi conModello di gestione dell'inventario di ClickUp
Limiti del ClickUp
- Ha una curva di apprendimento molto ripida a causa di tutte le funzionalità/funzione disponibili
Prezzi di ClickUp
- **Free Forever
- Unlimitato: $7/utente al mese
- Business: $12/utente al mese
- Azienda: Contattare per i prezzi
- ClickUp Brain è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese
Valutazioni e recensioni di ClickUp
- G2: 4,7/5 (9.000+ recensioni)
- Capterra: 4,7/5 (4.000+ recensioni)
2. inFlow Inventario
via inventario inFlow inFlow Inventory è un software completo per la gestione dell'inventario dell'e-commerce, progettato per semplificare il controllo delle scorte per le aziende di tutte le dimensioni.
Consolida le informazioni sull'inventario e sugli ordini, offrendo informazioni in tempo reale sui livelli e sui movimenti delle scorte.
Le sue funzionalità/funzione includono la codifica a barre, la gestione del magazzino in più posizioni e le analisi, che consentono di monitorare, riordinare e ottimizzare le scorte in modo efficiente.
le migliori funzionalità/funzione di #### inFlow Inventory
- Integrazione con varie piattaforme commerciali, come i mercati online, i siti web e i negozi, per gestire l'inventario da un'unica interfaccia
- Semplificare il processo di ricezione, prelievo e gestione dell'inventario e migliorare l'accuratezza e l'efficienza riducendo gli errori manuali grazie alla scansione dei codici a barre e all'RFID (Radio-Frequency Identification)
- Monitorare i livelli delle scorte, le vendite e gli ordini di acquisto in tempo reale su più posizioni. Questo aiuta a mantenere accurate le registrazioni di inventario e a prevenire situazioni di stockout o overstock
- Sfruttare comesoftware di gestione degli ordini per aiutare i team a creare, elaborare e monitorare gli ordini. È inoltre possibile creare unamodello di ordine d'acquisto per il ciclo di approvvigionamento successivo
limiti dell'inventario inFlow
- Limitata scalabilità per aziende di e-commerce di grandi dimensioni o in rapida crescita
- I vincoli di integrazione possono richiedere un lavoro manuale aggiuntivo o uno sviluppo personalizzato
Prezzi di inFlow Inventory
- Imprenditore: $110/mese
- Piccola impresa: $279/mese
- Media dimensione: $549/mese
- Azienda: $1319/mese
inFlow Inventory valutazioni e recensioni
- G2: 4.1/5 (30+ recensioni)
- Capterra: 4.6/5 (oltre 400 recensioni)
3. Katana
via Katana Katana è un software progettato specificamente per le aziende di e-commerce per aiutarle a gestire l'inventario.
Offre un piano di produzione visivo e un monitoraggio dell'inventario in tempo reale e si integra con le più diffuse piattaforme di ecommerce come Shopify e WooCommerce.
Grazie alla pianificazione dei fabbisogni di materiale (MRP) e a un'interfaccia user-friendly, Katana aiuta a snellire i processi produttivi, a ottimizzare i livelli di inventario e a migliorare l'efficienza operativa complessiva.
Le migliori funzionalità/funzioni di Katana
- Semplificare la produttività e il piano delle risorse con un'interfaccia di facile utilizzo, monitoraggio in tempo reale e utilizzo ottimizzato delle risorse
- Monitoraggio dell'inventario, degli ordini commerciali e dei processi di produzione in tempo reale per ottimizzare i livelli delle scorte, prevenire gli esaurimenti e gestire le risorse in modo efficiente
- Monitoraggio di metriche finanziarie come ricavi, profitti, ecc. per sapere quali prodotti stanno dando buoni risultati
- Integrazione con le piattaforme più diffuse come Shopify, WooCommerce e Amazon, che consente la sincronizzazione automatica degli ordini commerciali, dei livelli delle scorte e dei dati dei prodotti
Limiti di Katana
- L'impostazione delle integrazioni con alcune piattaforme di e-commerce può essere complessa
- Le funzionalità di reportistica di Katana possono mancare delle funzionalità/funzione avanzate necessarie per un'analisi approfondita
Prezzi di Katana
- Starter: $199/mese
- Standard: $399/mese
- Professionale: $899/mese
- Professional Plus: $1999/mese
valutazioni e recensioni di #### Katana
- G2: 4.4/5 (30+ recensioni)
- Capterra: 4.7/5 (160+ recensioni)
4. SkuVault di Linnworks
via SkuVault Core SkuVault è un software avanzato di gestione dell'inventario per l'ecommerce di Linnworks che consente un controllo preciso dell'inventario, si integra perfettamente con i vari canali commerciali e offre funzionalità/funzione come il rifornimento dinamico e la reportistica in tempo reale.
È possibile utilizzare questo strumento per garantire una gestione accurata delle scorte con strumenti completi di gestione dell'inventario, tra cui il monitoraggio dei lotti e l'inventario serializzato.
Le migliori funzionalità/funzione di SkuVault
- Ottimizza le operazioni di magazzino e migliora l'efficienza dell'evasione degli ordini con l'integrazione del WMS (Warehouse Management System)
- Riduzione delle situazioni di stockout e overstocking grazie al replenishment dinamico che genera automaticamente ordini di rifornimento in base a soglie preimpostate
- Gestire l'inventario in modo centralizzato con l'integrazione delle vendite multicanale, in grado di sincronizzare i livelli di inventario su vari canali commerciali come Amazon, eBay e Shopify
- Ottenere informazioni sulle prestazioni dell'inventario, sulle tendenze commerciali e sulle metriche operative per prendere decisioni informate e formulare strategie con la reportistica in tempo reale di SkuVault
Limiti di SkuVault
- Per alcuni utenti può avere una curva di apprendimento ripida a causa delle sue funzionalità/funzioni complete e delle opzioni personalizzate
- Alcuni utenti hanno riscontrato che il processo di scansione ripetitivo richiede molto tempo
Prezzi di SkuVault
- Prezzi personalizzati
Valutazioni e recensioni di SkuVault
- G2: Non ci sono abbastanza recensioni
- Capterra: 4.3/5 (50+ recensioni)
5. Cin7 Core
via Nucleo Cin7 Progettato per i produttori e i venditori di prodotti, Cin7 Core è ideale per le piccole aziende di tutti i tipi: dettaglianti, grossisti o venditori online.
Aiuta le aziende a gestire, centralizzare e automatizzare processi critici come la gestione degli ordini, il monitoraggio delle scorte e gli elenchi dei prodotti nei vari canali commerciali.
Grazie a funzionalità/funzione come la sincronizzazione in tempo reale, la reportistica personalizzabile e le integrazioni senza soluzione di continuità, Cin7 Core consente ai team di gestire in modo efficiente l'inventario, ridurre le scorte e migliorare l'agilità operativa complessiva.
Le migliori funzionalità di Cin7 Core
- Gestione dell'inventario su più canali commerciali grazie alla sincronizzazione dei dati di inventario e alla semplificazione dei processi di evasione degli ordini
- Ottenere informazioni preziose sulle metriche chiave, come le performance commerciali e il turnover delle scorte, grazie a solidi strumenti di reportistica. Ciò consente di prendere decisioni basate sui dati
- Gestire i canali commerciali online e offline da un'unica piattaforma con funzionalità POS integrate
- Tracciare le scadenze e gestire i ritiri con il monitoraggio dei lotti e degli elementi di serie
- Adattare il sistema ai vostri specifici processi aziendali e ottimizzare le operazioni con flussi di lavoro personalizzati e regole di automazione
Limiti di Cin7 Core
- Può avere una curva di apprendimento ripida per gli utenti a causa delle sue funzionalità/funzioni estese e delle opzioni personalizzate
- Processo di implementazione complesso, che richiede tempo e risorse significative per l'impostazione e l'integrazione con i sistemi esistenti
Prezzi di Cin7 Core
- Standard: $295/mese
- Pro: $449/mese
- Avanzato: $999/mese
- Omni: Prezzo personalizzato
Cin7 Core valutazioni e recensioni
- G2: 4.2/5 (oltre 150 recensioni)
- Capterra: 4.3/5 (oltre 400 recensioni)
6. Consulente d'inventario Sage
via Consulente per l'inventario Sage Sage Inventory Advisor è uno strumento intelligente di gestione dell'inventario per le aziende di commercio elettronico.
Utilizza algoritmi di previsione avanzati per ottimizzare i livelli di inventario, prevenendo gli stock e riducendo le scorte in eccesso.
Fornendo informazioni in tempo reale sulla domanda di prodotti, sulle prestazioni dei fornitori e sull'evasione degli ordini, Sage Inventory Advisor aiuta a prendere decisioni informate, ad aumentare l'efficienza e a migliorare la soddisfazione dei clienti e il controllo generale delle scorte.
Le migliori funzionalità di Sage Inventory Advisor
- Previsione accurata della domanda futura grazie ad algoritmi di previsione avanzati che aiutano a ottimizzare i livelli di inventario e a ridurre i costi
- Ridurre al minimo le scorte e garantire un rifornimento tempestivo con il rifornimento dinamico che automatizza l'ordine delle scorte con suggerimenti in tempo reale basati sulla domanda e sul lead time
- Monitoraggio delle metriche relative alle prestazioni dei fornitori, come l'affidabilità delle consegne e i tempi di consegna. Gestite le relazioni con i fornitori in modo proattivo e garantite il buon funzionamento della supply chain
- Ottimizzare il portfolio delle scorte con un'analisi completa della salute delle scorte che identifica gli elementi a lento movimento o obsoleti
- Ottenere informazioni utili sulle prestazioni del magazzino con un dashboard intuitivo che evidenzia le aree di miglioramento
Limiti di Sage Inventory Advisor
- Potrebbe risultare eccessivamente complesso per le piccole aziende con esigenze di inventario semplici
- Il livello di personalizzazione disponibile potrebbe non essere in grado di adattarsi completamente ai processi aziendali unici o ai requisiti specifici del settore, limitando la sua adattabilità
Prezzi di Sage Inventory Advisor
- A partire da 199 dollari al mese
Valutazioni e recensioni di Sage Inventory Advisor
- G2: Non abbastanza recensioni
- Capterra: Non abbastanza recensioni
7. Helcim
via Helcim Helcim è un processore di pagamenti che aiuta le aziende ad accettare pagamenti sia online che offline.
Fornisce strumenti come sistemi POS (Point-of-Sale), terminali virtuali e fatturazione online per pagamenti online e offline.
È una piattaforma di intelligence progettata per ottimizzare i prezzi e le prestazioni dei prodotti.
Analizza le tendenze del mercato, i prezzi dei concorrenti e il comportamento dei clienti per fornire informazioni utili alle aziende.
Le migliori funzionalità/funzioni di Helcim
- Riducete i costi all'aumentare del volume delle transazioni con la struttura tariffaria completa di Helcim che offre prezzi trasparenti
- Gestite i pagamenti end-to-end per l'e-commerce con una solida soluzione di checkout online che vi permette di accettare pagamenti online
- Elaborate le transazioni direttamente dal vostro dispositivo mobile con i terminali virtuali che vi permettono di accettare pagamenti ovunque
- Prevenire la perdita di dati e l'esposizione legale con la crittografia dei dati, la tokenizzazione e i sistemi di protezione dalle frodi
Limiti di Helcim
- Le opzioni di personalizzazione di Helcim potrebbero non soddisfare le esigenze delle aziende più grandi o di quelle con requisiti unici
Prezzi di Helcim
- Terminale intelligente Helcim: $329
- Lettore di schede Helcim: $99
Valutazioni e recensioni Helcim
- G2: Non abbastanza recensioni
- Capterra: Non abbastanza recensioni
8. Peschiera
via Peschiera Fishbowl è un sistema di gestione dell'inventario e software di produzione che aiuta ad automatizzare e scalare aziende di qualsiasi dimensione.
Vi aiuta a semplificare le operazioni di inventario, a migliorare l'efficienza e a mantenere livelli di scorte ottimali per soddisfare la domanda dei clienti.
Grazie all'integrazione con QuickBooks, Fishbowl semplifica il controllo delle scorte e offre visibilità in tempo reale sul cloud di più posizioni.
Le migliori funzionalità di Fishbowl
- Accettare pagamenti online con una robusta soluzione di checkout online
- Tracciare i livelli delle scorte, le posizioni e i movimenti in tempo reale con un monitoraggio avanzato delle scorte che offre grandi capacità di gestione dell'inventario per la vostra azienda
- Tracciare l'intero ciclo di vita del prodotto, dalla materia prima alla consegna al cliente, con funzionalità/funzione di tracciabilità costante
- Elaborare rapidamente gli ordini dei clienti con aggiornamenti, problemi e dettagli di spedizione in un unico luogo
Limiti di Fishbowl
- Pur essendo ricco di funzionalità/funzione, Fishbowl può presentare dei limiti di personalizzazione
- Fishbowl si integra con diversi sistemi, ma potrebbe non coprire tutte le piattaforme specifiche utilizzate da alcune aziende
Prezzi di Fishbowl
- Fishbowl Drive: Magazzino - a partire da 329 dollari
- Fishbowl Advanced: Magazzino - A partire da $329
- Fishbowl Advanced: Produzione - A partire da $429
Valutazioni e recensioni di Fishbowl
- G2: 4/5 (oltre 200 recensioni)
- Capterra: 4.1/5 (800+ recensioni)
9. Veeqo
via Veeqo Veeqo è una piattaforma di gestione dell'inventario e di vendita al dettaglio multicanale basata su cloud che aiuta a gestire l'inventario, gli ordini e le spedizioni su vari canali commerciali, tra cui Amazon, eBay e Shopify.
Veeqo mira a semplificare le operazioni di e-commerce, a migliorare l'accuratezza degli ordini e a migliorare l'esperienza dei clienti grazie ai suoi potenti strumenti di gestione dell'inventario.
Le migliori funzionalità di Veeqo
- Monitoraggio dei livelli di stock e sincronizzazione dei dati di inventario su più canali commerciali con la gestione centralizzata dell'inventario
- Gestite l'inventario, ricevete gli ordini ed eseguite le spedizioni in movimento con l'app mobile.
- Migliorate l'efficienza delle operazioni di magazzino con le funzionalità di scansione dei codici a barre
- Generare etichette per la spedizione, automatizzare l'evasione e consegnare gli ordini in modo efficiente con soluzioni integrate di gestione delle spedizioni e tariffe di trasporto in tempo reale
- Adatta il sistema alle tue esigenze specifiche grazie alle integrazioni estese di Veeqo con le piattaforme di ecommerce più diffuse, i marketplace, i software di account e i vettori di spedizione, oltre a funzionalità e flussi di lavoro personalizzabili
Limiti di Veeqo
- L'ampio set di funzionalità/funzione di Veeqo può sembrare difficile per alcuni utenti
Prezzi di Veeqo
- Gratis
Valutazioni e recensioni di Veeqo
- G2: Non ci sono abbastanza recensioni
- Capterra: 4.3/5 (70+ recensioni)
10. NaveBob
/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/image-31-1400x1109.jpeg NaveBob /%img/
via NaveBob ShipBob è un provider di logistica di terze parti che offre alle aziende di e-commerce una soluzione completa di adempimento.
Gestisce lo spazio di archiviazione, l'elaborazione degli ordini e la logistica delle spedizioni, aiutando le aziende a semplificare le operazioni di evasione e a consegnare gli ordini ai clienti in modo efficiente.
Con centri di evasione in posizioni strategiche, ShipBob mira a snellire il processo di spedizione, a ridurre i costi di spedizione e a migliorare l'efficienza logistica complessiva dei rivenditori online.
Le migliori funzionalità/funzione di ShipBob
- Spedite i vostri prodotti in modo rapido ed economico, grazie allo spazio di archiviazione in più di 50 centri di adempimento in tutto il mondo
- Monitoraggio dei livelli delle scorte, monitoraggio dei movimenti dell'inventario e ottimizzazione dello spazio di archiviazione per ottimizzare le operazioni
- Aggiornamenti in tempo reale sullo stato degli ordini grazie al monitoraggio del tempo e alla visibilità durante l'intero processo di evasione
Limiti di ShipBob
- L'integrazione di ShipBob con le piattaforme di e-commerce esistenti può richiedere competenze tecniche e risorse di sviluppo aggiuntive
Prezzi di ShipBob
- Prezzi personalizzati
Valutazioni e recensioni di ShipBob
- G2: 3.6/5 (100+ recensioni)
- Capterra: 3.7/5 (90+ recensioni)
le migliori soluzioni software ERP per voi
Semplificare la gestione dell'inventario con lo strumento giusto
La gestione dell'inventario dell'e-commerce può essere complessa e impegnativa, soprattutto per le aziende in crescita che devono gestire inventari grandi e diversi.
Tuttavia, con lo strumento giusto, è possibile semplificare i processi di gestione dell'inventario, risparmiando tempo, denaro e risorse.
ClickUp è una piattaforma di produttività potente e versatile che può aiutarvi a gestire efficacemente l'inventario del vostro e-commerce. Può aiutarvi a semplificare la gestione dell'inventario del commercio elettronico e a incrementare le prestazioni aziendali. Iscriviti a ClickUp oggi stesso e vedrete la differenza!