10 alternative a Copymatic per il copywriting generato dall'intelligenza artificiale nel 2024

Catturare l'attenzione e suscitare il coinvolgimento è una lotta costante per ogni copywriter. Anche il testo più convincente può perdersi nel rumore. E cosa succede se non si può attingere alla propria creatività su richiesta?

In ogni caso, abbiamo un suggerimento per voi: il copy generato dall'IA.

Sebbene il copy generato dall'IA non sia la soluzione perfetta per ogni tipo di contenuto, è sicuramente da prendere in considerazione se vi trovate di fronte al blocco dello scrittore o a un basso coinvolgimento a causa di copy insipidi e poco stimolanti. Software di copywriting alimentato dall'IA , di solito basati su modelli linguistici avanzati di grandi dimensioni è diventato uno strumento rivoluzionario, che ha trasformato il modo in cui le aziende creano contenuti. Una di queste piattaforme è Copymatic.

Offre una serie di funzionalità/funzione e modelli di contenuto facili da usare e da consultare. Tuttavia, alcuni utenti potrebbero sentirsi limitati dall'interfaccia o semplicemente desiderare un maggiore controllo creativo e una migliore integrazione SEO.

Qualunque sia il motivo, è necessario andare oltre Copymatic e ChatGPT e le sue alternative possono usufruire di un mondo di nuove prospettive e potenzialità.

Dagli assistenti di ricerca con IA che vi aiutano a raccogliere informazioni e a fare brainstorming, ai controllori grammaticali che assicurano che la vostra scrittura sia curata e professionale, queste alternative di Copymatic vi aiutano a portare i vostri contenuti a un livello superiore.

Cosa cercare nelle alternative a Copymatic?

Con l'avvento degli strumenti di IA per la scrittura, i copywriter hanno finalmente un partner che li aiuta a produrre testi di alta qualità, creativi e incentrati sul cliente, il tutto a pochi clic di distanza!

Ma la scelta dello strumento giusto come alternativa a Copymatic per le vostre esigenze può essere complicata quanto la creazione di contenuti convincenti.

Ecco una panoramica dei criteri chiave da considerare prima di prendere una decisione:

Dimensione dei dati di addestramento : I modelli linguistici con set di dati di addestramento più grandi hanno prestazioni migliori. Scegliete strumenti di IA copywriting basati su un modello linguistico IA avanzato e addestrati su dati di settore di grandi dimensioni e di alta qualità per garantire risultati accurati e imparziali che risuonino con il vostro target di riferimento

: I modelli linguistici con set di dati di addestramento più grandi hanno prestazioni migliori. Scegliete strumenti di IA copywriting basati su un modello linguistico IA avanzato e addestrati su dati di settore di grandi dimensioni e di alta qualità per garantire risultati accurati e imparziali che risuonino con il vostro target di riferimento Controllo e personalizzazione: Potete guidare l'IA con toni specifici, parole chiave o preferenze per la voce del marchio? Cercate strumenti che offrano opzioni personalizzate per adattare l'output ai vostri requisiti esatti

Potete guidare l'IA con toni specifici, parole chiave o preferenze per la voce del marchio? Cercate strumenti che offrano opzioni personalizzate per adattare l'output ai vostri requisiti esatti Ottimizzazione SEO: Selezione di un generatore di contenuti IA che aiuti a ottimizzare i contenuti per i motori di ricerca. Dovrebbe fornire suggerimenti per le parole chiave, analisi della leggibilità e generazione di meta-descrizioni

Selezione di un generatore di contenuti IA che aiuti a ottimizzare i contenuti per i motori di ricerca. Dovrebbe fornire suggerimenti per le parole chiave, analisi della leggibilità e generazione di meta-descrizioni Qualità e originalità: Cercate strumenti che offrano il controllo del plagio per verificare la fluidità, la coerenza e l'unicità dei contenuti generati

Cercate strumenti che offrano il controllo del plagio per verificare la fluidità, la coerenza e l'unicità dei contenuti generati Integrazioni: Nessun team di marketing può sopravvivere con un solo strumento. Se avete una pila di strumenti di marketing, scegliete un'opzione che possa integrarsi con i sistemi di gestione dei contenuti, il software di email marketing o gli strumenti di progettazione

Nessun team di marketing può sopravvivere con un solo strumento. Se avete una pila di strumenti di marketing, scegliete un'opzione che possa integrarsi con i sistemi di gestione dei contenuti, il software di email marketing o gli strumenti di progettazione Prezzi: Le versioni di prova gratuite sono vostre amiche! Provate diversi strumenti prima di impegnarvi. Considerate fattori come il vostro budget, il volume dei contenuti e le funzionalità/funzione desiderate per trovare il valore migliore per le vostre esigenze

Le versioni di prova gratuite sono vostre amiche! Provate diversi strumenti prima di impegnarvi. Considerate fattori come il vostro budget, il volume dei contenuti e le funzionalità/funzione desiderate per trovare il valore migliore per le vostre esigenze Interfaccia ed esperienza dell'utente: Un'interfaccia complicata può rapidamente bloccare il vostro flusso creativo. Optate per un assistente di scrittura IA con un'interfaccia user-friendly, istruzioni chiare e una navigazione intuitiva

Le 10 migliori alternative a Copymatic da usare nel 2024

Vediamo le 10 migliori alternative a Copymatic, ognuna con i suoi punti di forza e le sue funzionalità, per aiutarvi a trovare lo strumento di scrittura IA perfetto per il vostro viaggio nella creazione di contenuti.

1. ClickUp

Sperimentate infinite possibilità di creazione di contenuti su un'unica piattaforma con ClickUp Brain

Dimenticate i documenti sparsi e i flussi di lavoro inefficienti: l'approccio all-in-one di ClickUp alla produttività vi lascia liberi di concentrarvi su ciò che conta: scrivere in modo efficace.

ClickUp è dotato di un software integrato per la creazione di contenuti Strumento di scrittura IA integrato che elimina il blocco dello scrittore. ClickUp Brain consente a scrittori e copywriter di creare diversi materiali di marketing utilizzando i migliori prompt basati sulla ricerca.

Sia che si tratti di generare post ad alte prestazioni sui social media o articoli di blog educativi, descrizioni elaborate di prodotti o accattivanti testi pubblicitari, sia che si tratti di creare un'immagine di marketing brief creativi l'AI Writer for Work di ClickUp è fatto per elevare i vostri sforzi di marketing.

Scrivete e rifinite i vostri contenuti con l'editor integrato ClickUp AI di Documenti

Oltre alla scrittura con intelligenza artificiale, ClickUp AI è in grado di aiutarvi a organizzare tutti i vostri documenti e contenuti in un unico luogo.

Non limitatevi a creare il vostro capolavoro con ClickUp Brain, ma utilizzate anche il programma Documenti ClickUp , un editor di documenti integrato, per tenere tutto organizzato. Docs utilizza un modello avanzato di IA per personalizzare i contenuti in base alle vostre esigenze specifiche, come il tono e il target di riferimento, oppure generare riepiloghi/riassunti di articoli lunghi .

Anche la gestione del flusso di lavoro è perfetta. Una volta che la copia è pronta, collegate i documenti a un'attività di ClickUp per monitorare l'intera pipeline dei contenuti, dalla creazione alla distribuzione e all'ottimizzazione.

Collaborate con il vostro team di contenuti in tempo reale, assicuratevi che tutti siano aggiornati e informati, assegnate scadenze, monitorate lo stato di avanzamento e ricevete comode promemoria: il vostro calendario dei contenuti è sempre a punto.

Consiglio rapido: I testi generati dall'IA potrebbero non essere sempre perfetti o accurati. È utile considerare l'IA come un partner del processo creativo piuttosto che come uno strumento che lo sostituisce completamente. Convalidate e verificate i contenuti generati dall'IA prima di utilizzarli! |

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Modulo per generare contenuti lunghi, scrivere testi creativi, fare brainstorming, riepilogare/riassumere testi e altro ancora con ClickUp Brain

Modifica e miglioramento dei testi generati dall'IA per garantire chiarezza e impatto

Lavorate con il vostro team su Teams utilizzando le funzionalità di modifica collaborativa, evidenziando i punti chiave per migliorare il contenuto e beneficiando della formattazione integrata

Creare flussi di lavoro personalizzati, documentare progetti e mappare i processi in modo rapido grazie alla libreria di modelli ClickUp

Brainstorming visivo con lavagne online e mappe mentali e trasformazione delle idee in piani d'azione

Connessione di oltre 1.000 strumenti, automazione di attività ripetitive e ottimizzazione del flusso di creazione dei contenuti

Limiti di ClickUp

Nessuna funzionalità/funzione di IA nella versione gratuita di ClickUp. Per usufruire dell'IA, è necessario passare a una sottoscrizione a pagamento

Prezzi di ClickUp

free Forever : Gratuito : Gratuito : Gratuito : Gratuito

Gratuito Gratuito Gratuito Gratuito Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi ClickUp Brain è disponibile su tutti i piani a pagamento per $5/utente/area di lavoro di ClickUp al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (9.000+ recensioni)

4,7/5 (9.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (4.000+ recensioni)

2. Articoloforge

via Articoloforge Articleforge sforna in pochi secondi testi unici e di alta qualità su qualsiasi argomento.

Se si assegna ad Articleforge una parola chiave, vengono creati diversi tipi di contenuti, come post per blog, articoli in modulo breve e didascalie per i social media. Può anche generare articoli di oltre 1500 parole conditi con le giuste parole chiave.

Lo strumento offre diverse funzionalità/funzione, tra cui la generazione in più lingue e l'integrazione con WordPress. Inoltre, è sempre aggiornato, utilizzando le informazioni in tempo reale per aiutarvi a scrivere su argomenti di tendenza. Inoltre, è possibile programmare i post per un secondo momento, se non si è pronti a pubblicarli immediatamente.

Le migliori funzionalità/funzione di ArticleForge

Raggiungete i clienti di tutto il mondo grazie al supporto di sette lingue

Generare testi ben scritti e ottimizzati per la SEO per migliorare la visibilità online

Utilizza il controllore di plagio integrato per verificare automaticamente l'originalità del contenuto

Utilizza le intuizioni in tempo reale per scrivere sugli ultimi argomenti di tendenza e per ottenere più visibilità sui contenuti

Limiti di ArticleForge

Non esiste un piano Free

Si integra solo con WordPress

Il contenuto può diventare ripetitivo o andare fuori tema

Prezzi di ArticleForge

Fino a 25.000 parole al mese e 1 utente : $27/mese

: $27/mese Fino a 100.000 parole/mo e 1 utente : $57/mese

: $57/mese Fino a 250.000 parole/mese e 1 utente : $127/mese

: $127/mese Fino a 500.000 parole/mo e 3+ utenti : $247/mese

: $247/mese Oltre 500.000 parole/mese (Business): Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni su ArticleForge

G2: 4.2/5 (50+ recensioni)

4.2/5 (50+ recensioni) Capterra: 4.0/5 (5+ recensioni)

3. Qualsiasi parola

via Qualsiasi parola Anyword è uno strumento di scrittura alimentato dall'IA che mira a rivoluzionare la creazione di testi di marketing. Utilizza l'elaborazione del linguaggio naturale per generare e ottimizzare i contenuti per varie piattaforme, tra cui siti web, social media ed email client.

Lo strumento è facile da usare e offre diverse opzioni di copia e parole illimitate con tutti i suoi piani. Include anche funzionalità/funzione come Brand Voice e Copy Intelligence per perfezionare i contenuti esistenti e analizzare le prestazioni.

Sebbene sia stato progettato principalmente per gli esperti di marketing, l'interfaccia intuitiva e le funzionalità/funzione di Anyword lo rendono prezioso per i redattori che ricoprono diversi ruoli e funzioni (si pensi ai project manager, ai product manager, ai gestori del team e ai dirigenti di alto livello). Il suo strumento di miglioramento dei contenuti aiuta a migliorare la scrittura, indipendentemente dalle competenze dell'utente.

Anyword offre integrazioni perfette con le piattaforme e opzioni di sottoscrizione convenienti. La facilità d'uso, le funzionalità/funzione e la flessibilità di Anyword ne fanno una scelta importante per i responsabili marketing e gli scrittori che desiderano creare testi di marketing convincenti.

Le migliori funzionalità/funzione di Anyword

Genera più opzioni di copy per confrontarle e perfezionarle

Si integra perfettamente con piattaforme come HubSpot, Meta Ads, LinkedIn Ads, Facebook Pages e Google Ads e ottimizza il flusso di lavoro

Miglioramento del copy con funzionalità/funzione come Brand Voice e Target Audience

Accesso a parole illimitate con tutti i piani

Limiti di Anyword

Nessuna opzione di integrazione con le app

Non funziona offline

Prezzi di Anyword

Starter : $49/mese

: $49/mese Data-Driven: $99/mese

$99/mese Business : $499/mese

: $499/mese Azienda: Prezzo personalizzato

Anyword valutazioni e recensioni

G2: 4,8/5 (1.000+ recensioni)

4,8/5 (1.000+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (350+ recensioni)

4. Copia IA

via Copia.IA Iniziare con la ricerca, fare brainstorming di idee e generare contenuti convincenti in pochi minuti con Copy IA. Permette di creare moduli lunghi, post per blog ricchi di SEO, didascalie per i social media e descrizioni di prodotti per rispondere a varie esigenze di contenuto attraverso i canali di marketing.

Copy.ai vanta anche il supporto per diverse lingue, tra cui inglese, spagnolo, francese, tedesco e molte altre.

A differenza di alcuni Copiare.ai alternative che mancano di personalizzazione, offre funzionalità/funzione come "Brand Voice" e "Infobase" per creare contenuti che risuonino con il pubblico.

Per semplificare la generazione di contenuti, presenta funzionalità/funzione di oltre il 90 modelli di scrittura dei contenuti . Che si tratti di post accattivanti per il blog, di descrizioni accattivanti dei prodotti o di didascalie veloci per i social media, con questi modelli è possibile creare contenuti d'impatto in pochi secondi.

Le migliori funzionalità di Copy IA

Addestra l'IA alla voce del vostro marchio dandogli in pasto frammenti dei contenuti esistenti

Genera contenuti che mantengono il tono di voce e l'identità del marchio unici

Memorizzazione di dettagli chiave sull'azienda, i prodotti, le campagne di marketing e altro ancora nell'Infobase per aggiungere facilmente un contesto ai prompt e generare contenuti personalizzati

Affinare i prompt per ottenere risultati migliori, assicurando contenuti precisi e su misura per le vostre esigenze

Utilizzate l'IA Marketing OS con funzionalità/funzione quali la creazione di contenuti, l'email marketing e la generazione di post sui social media per aiutare i team commerciali a superare le quote grazie all'automazione di attività quali il lead scoring, l'igiene del CRM e l'email outreach

Limiti di Copy IA

Occasionali incongruenze nella qualità del contenuto

Gli utenti hanno segnalato che il servizio clienti deve essere migliorato

Prezzi di Copy IA

Piano Free : Piano di qualità

: Pro : $49/mese

: $49/mese Teams : $249/mese

: $249/mese Azienda: Prezzi personalizzati

Copy IA valutazioni e recensioni

G2: 4.7/5 (150+ recensioni)

4.7/5 (150+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (50+ recensioni)

5. Scrittura

via Scritture sonore Writesonic offre solide funzionalità/funzione agli autori di contenuti, promettendo un significativo risparmio di tempo e assistenza creativa.

Le sue capacità includono opzioni personalizzate come la scelta del tono di voce, l'impostazione delle parole chiave o la selezione dello stile di immagine desiderato, per adattare il contenuto generato alle vostre esigenze e preferenze specifiche.

Writesonic si connette a diversi strumenti e piattaforme come Zapier, WordPress e HubSpot, integrando perfettamente la creazione di contenuti nel flusso di lavoro esistente. Inoltre, le estensioni per i browser Chrome e Firefox consentono di accedere comodamente a Writesonic direttamente dal browser.

Le migliori funzionalità/funzione di Writesonic

Definite il vostro tono unico e il vostro stile di scrittura con la funzionalità/funzione Brand Voice, per entrare in contatto con il vostro traguardo

Creare contenuti per un pubblico eterogeneo senza barriere linguistiche, grazie al supporto di oltre 25 lingue sia nella generazione dei contenuti che nell'interfaccia utente

Integrazione con le piattaforme più diffuse per pubblicare più velocemente i contenuti all'interno dello strumento

Limiti di Writesonic

I piani di livello più basso hanno limiti di generazione di parole più bassi

L'interfaccia utente presenta una leggera curva di apprendimento

Prezzi di Writesonic

Piano Free : Piano gratuito

: Piccolo team : $13/mese

: $13/mese Freelancer : $16/mese

: $16/mese Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Writesonic

G2: 4,7/5 (1.500+ recensioni)

4,7/5 (1.500+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (1.500+ recensioni)

6. IA di Eloise

via IA di Eloise Se siete autori di contenuti, blogger, imprenditori o chiunque lavori regolarmente con i contenuti, vale la pena esplorare Eloise IA.

Con il suo toolkit alimentato dall'IA, la funzionalità/funzione di long-form writer di Eloise aiuta a creare copy per i post del blog e altri contenuti long-form.

Può anche affinare le frasi, riepilogare informazioni complesse e generare idee per alimentare la scrittura. Che si tratti di creare introduzioni concise o di ampliare articoli completi, Eloise può essere la vostra arma segreta per creare contenuti long-form d'impatto e coinvolgenti.

Inoltre, grazie a potenti modelli linguistici addestrati su testi ottimizzati per i motori di ricerca, i contenuti possono ottenere un posizionamento più alto, più traffico organico e una maggiore consapevolezza del marchio.

Le migliori funzionalità/funzione di IA di Eloise

Ottimizza i contenuti per migliorare il posizionamento e raggiungere il pubblico desiderato grazie a un modello linguistico addestrato

Modulo di articoli coesi, d'impatto e di lungo modulo su una varietà di argomenti

Limiti di IA Eloise

Manca l'integrazione con altri strumenti aziendali

Prezzi di Eloise IA

Free: fino a 25000 parole

fino a 25000 parole Pro : $4.99/mese, fino a 75000 parole

: $4.99/mese, fino a 75000 parole Business : $14,99/mese, fino a 25000 parole

: $14,99/mese, fino a 25000 parole Azienda: $44,99/mese, fino a 225000 parole

Eloise IA valutazioni e recensioni

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

7. Rytr

via Rettr Rytr è uno strumento di scrittura alimentato dall'IA che genera contenuti in vari formati, come post per blog, articoli lunghi, testi per siti web, ecc. Sfrutta modelli pre-addestrati per creare contenuti in base ai dati forniti dall'utente, offrendo funzionalità/funzione come la generazione di diversi formati di testo creativi, l'accorciamento o l'espansione del testo e il controllo del plagio.

È inoltre possibile generare contenuti di alta qualità in pochi secondi per oltre 40 casi d'uso, come email, blog, annunci e altro ancora. È sufficiente inserire alcune parole chiave, prompt con una o due frasi di campione e Rytr genererà il contenuto per voi. È poi possibile modificare e perfezionare il contenuto a proprio piacimento.

Le migliori funzionalità/funzione di Rytr

Utilizzate l'analizzatore SEO per ottimizzare le parole chiave, assicurandovi che i vostri contenuti siano ben posizionati nei motori di ricerca

Suggerimento di parole chiave migliorato grazie all'integrazione con Semrush per l'ottimizzazione delle parole chiave negli articoli del blog

Limiti di Rytr

I contenuti generati tendono ad andare fuori tema e possono richiedere una rifinitura manuale

Il numero di caratteri è limitato e si esaurisce rapidamente

Prezzi di Rytr

Piano Free : Piano di risparmio

: Piano risparmio : $9/mese

: $9/mese Piano Unlimited: $29/mese

Valutazioni e recensioni di Rytr

G2: 4.7/5 (700+ recensioni)

4.7/5 (700+ recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

8. PepperType di Pepper Contenuto

via Contenuto del pepe PepperType, di Pepper Content, aiuta i team di content marketing a generare contenuti interessanti, ma la parte migliore è che aiuta i content marketer a portare l'intera produzione e distribuzione di contenuti su un'unica piattaforma.

È possibile monitorare le metriche di conversione dei contenuti, ottimizzare le campagne con gli insight e programmare i post sui social media attraverso la piattaforma.

Le metriche di performance e i dati di Pepper dashboard visivi consentono di monitorare il coinvolgimento del pubblico, di misurare i risultati delle SERP per i contenuti e di esportare i dati per un'analisi approfondita.

Con modelli personalizzabili, una ricca libreria di contenuti e un calendario editoriale per la pianificazione strategica, la creazione di contenuti diventa facile con Pepper Content.

Personalizzate e gestite l'identità del vostro marchio in tutti i moduli di contenuto senza sforzo

La gestione del calendario vi mantiene organizzati, mentre gli strumenti di collaborazione aiutano il vostro team a lavorare senza problemi

Pubblicate i contenuti in modo programmato e sfruttate le campagne multicanale per raggiungere il vostro pubblico ovunque si trovi

Le migliori funzionalità/funzioni di Pepper Content

Creazione di contenuti personalizzati e di alta qualità con l'editor di testi potenziato dall'IA dello strumento

Integrazione con un intervallo di piattaforme popolari, come Semrush, Google Analytics e WordPress

Generare contenuti privi di plagio e ottimizzati per i motori di ricerca con l'IA di Pepper Contentassistente di scrittura* Prevedete, monitorate e migliorate l'impatto dei contenuti con informazioni utili, come il volume di traffico organico, il posizionamento nelle SERP e le impressioni

Limiti del contenuto di Pepper

Leggera curva di apprendimento per i nuovi utenti

Il prezzo potrebbe risultare inadeguato per i singoli utenti

Prezzi di Pepper Content

Premium: $399/mese per 3 utenti

$399/mese per 3 utenti Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Pepper Content

G2: 4.6/5 (oltre 400 recensioni)

4.6/5 (oltre 400 recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

9. GetGenie

via GetGenie GetGenie è uno strumento alimentato dall'IA che offre una suite completa di funzionalità per aiutarvi a creare contenuti, snellire il processo di creazione dei contenuti e aumentare i punteggi SEO.

Lo strumento aiuta a creare contenuti in più formati in modo rapido e senza sforzo. La ricerca di parole chiave integrata aiuta a ottenere risultati positivi, che possono essere monitorati e analizzati sulla piattaforma.

Lo strumento è adatto a chiunque voglia scrivere contenuti di alta qualità. È disponibile come piano Free o in sottoscrizione per i piani premium.

Le migliori funzionalità/funzioni di GetGenie

Genera contenuti ottimizzati per parole chiave per i motori di ricerca

Sfrutta i dati dell'analisi delle SERP per creare contenuti con un posizionamento più elevato

Creazione di contenuti e aggiunta di immagini in un solo clic con lo strumento di scrittura IA di GetGenie

Visualizzare le pagine dei risultati dei motori di ricerca (SERP) per vedere come i contenuti si posizionano rispetto alla concorrenza

Creazione di un chatbot con una personalità personalizzabile per interagire con i visitatori del sito web

Limiti di GetGenie

A differenza di Copymatic, GetGenie non fa accesso alle API per le aziende

GetGenie si integra con strumenti come Elementor e WooCommerce, ma Da fare non ha integrazioni con Facebook, Google Ads e YouTube

Prezzi di GetGenie

piano Free : Scrittore

Scrittore Scrittore : $19/mese

: $19/mese Pro: $49/mese

$49/mese Agency Unlimited: $99/mese

Valutazioni e recensioni di GetGenie

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

10. Autoblogging IA

via Autoblogging IA L'IA per l'autoblogging è uno strumento prezioso per semplificare la creazione di contenuti, migliorare le prestazioni dei motori di ricerca e aumentare la produttività dei team di contenuti.

Offre tre livelli per la creazione di contenuti: La modalità Quick genera rapidamente articoli generici; la modalità Pro consente di personalizzare i contenuti, ma richiede più tempo; la modalità Godlike offre funzionalità/funzione avanzate, tra cui l'inserimento automatico di parole chiave di alto livello negli articoli. Inoltre, è in grado di generare articoli di recensioni su Amazon.

La capacità di integrarsi perfettamente con le piattaforme CMS più diffuse è una delle caratteristiche migliori di Autoblogging IA.

Per assicurarsi di raggiungere il proprio pubblico, la tecnologia IA di Autoblogging apprende e si adatta alle preferenze dell'utente, assicurando che i contenuti prodotti siano adattati alle esigenze specifiche e alle voci del marchio.

Le migliori funzionalità/funzione di Autoblogging IA

Genera e pubblica articoli WordPress in blocco. Utilizzate un credito extra per la Modalità rapida o la Modalità divina per accelerare il processo

Aumenta la visibilità e le classifiche del vostro sito web con le funzionalità/funzione SEO integrate

Assistenza in oltre 30 lingue per creare contenuti in grado di raggiungere i clienti in tutto il mondo

Limiti dell'IA per l'autoblogging

Più costoso di altre alternative a Copymatic

I crediti acquistati non vengono trasferiti al ciclo di fatturazione successivo

Prezzi di Autoblogging IA

Regolare: $49/mese

$49/mese Standard : $99/mese

: $99/mese Premium: $249/mese

Valutazioni e recensioni di Autoblogging IA

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

Non accontentarti - Sfrutta tutto il potenziale del tuo contenuto con ClickUp!

Gli strumenti di IA per il copywriting vi aiutano a generare idee, fare ricerche, scrivere, modificare e formattare contenuti senza sforzo, facendovi risparmiare tempo prezioso e migliorando la vostra scrittura. Strumenti come Copymatic offrono un potente impulso al vostro flusso di lavoro per la creazione di contenuti. Si occupano di tutto, dalla creazione dei contenuti al monitoraggio dei risultati.

Ma ricordate che le esigenze di contenuto sono in continua evoluzione, così come gli strumenti di IA. È per questo che avete bisogno di opzioni che Da fare siano sempre di più, man mano che la vostra azienda si espande e i mercati cambiano.

Cercate modelli, interfacce web, supporto all'integrazione e capacità di creazione di immagini nella scelta delle alternative Copymatic. Valutate funzionalità/funzione, recensioni e limiti per trovare lo strumento più adatto alle vostre esigenze di volume e qualità dei contenuti.

ClickUp Brain, ad esempio, combina potenti funzionalità/funzione di scrittura IA con un'ampia gamma di servizi project management e questo ne fa una scelta obbligata. La chiave è trovare uno strumento che si integri perfettamente con le vostre esigenze, bilanciando volume, qualità e facilità d'uso.

Esplorate le numerose possibilità offerte dagli strumenti di IA per la creazione di contenuti e iniziate a scrivere meglio e più velocemente. Iscrivetevi gratis a ClickUp .