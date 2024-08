Come utilizzare le metriche DevOps per misurare il successo di un progetto

Sapete quanto sia importante fornire rapidamente un software di alta qualità.

Ma Da fare per misurare l'efficacia dei processi DevOps e le prestazioni del team di sviluppo software? È qui che le metriche DevOps sono utili.

Esistono molti Strumenti DevOps e indicatori chiave di prestazione (KPI) tra cui scegliere. Ma una serie di KPI da sola non basta. Bisogna saper scegliere quelli che funzionano meglio per il proprio team e per il proprio progetto.

Ciò richiede la comprensione di ogni chiave metrica DevOps prima di utilizzarla. Questo può essere un po' una sfida. Ma non preoccupatevi! Ci pensiamo noi.

Abbiamo delineato tutte le metriche DevOps che possono aiutarvi a potenziare lo sviluppo del software e ad accelerare i processi DevOps.

Cosa sono le metriche DevOps?

Le metriche DevOps sono misure basate sui dati che monitorano le prestazioni tecniche e di processo dei team coinvolti nello sviluppo del software. Questi dati misurano le prestazioni, l'efficienza e l'efficacia delle pratiche DevOps.

Forniscono ai professionisti DevOps informazioni sulla qualità e sulla velocità di consegna del software da parte dei team. Il monitoraggio e l'analisi delle metriche DevOps sono essenziali per ottimizzare e migliorare la pipeline di sviluppo del team e risolvere i problemi di consegna.

Le metriche DevOps non sono isolate o indipendenti. Sono interrelate e influenzate da vari fattori, come la cultura del team, la collaborazione, l'automazione, il feedback e l'apprendimento.

Anche le metriche DevOps non sono adatte a tutti, poiché team e progetti diversi possono avere priorità e aree di interesse diverse.

In linea di massima, possono essere classificate in:

Metriche di distribuzione : Misurano la velocità, la frequenza e l'esito positivo delle distribuzioni di software

: Misurano la velocità, la frequenza e l'esito positivo delle distribuzioni di software Metriche di gestione dei cambiamenti : Monitorano la stabilità e l'efficacia dell'introduzione di modifiche al sistema

: Monitorano la stabilità e l'efficacia dell'introduzione di modifiche al sistema Monitoraggio e metriche operative: Valutano la salute, le prestazioni e il tempo di attività del software e dell'infrastruttura

Importanza delle metriche DevOps

DevOps consiste nell'automazione e nell'integrazione dei processi tra i team operativi del software e dell'IT.

I team software in grado di fornire build e deployment più affidabili in tempi più rapidi, senza compromettere i parametri chiave della qualità, hanno maggiori probabilità di successo.

Questo perché sono più agili e reattivi ai feedback degli stakeholder interni ed esterni e alle richieste di funzionalità/funzione.

Tuttavia, l'implementazione di metriche DevOps efficaci per garantire l'agilità del software non è facile. È necessario scegliere le metriche giuste per il team, raccogliere dati accurati e tempestivi e analizzare i risultati per prendere decisioni informate.

Garantire la qualità e la coerenza dei dati è una sfida per qualsiasi organizzazione. Ma non preoccupatevi: abbiamo alcuni suggerimenti e trucchi per aiutarvi a superare questi ostacoli e a ottimizzare i vostri processi DevOps.

Prima di arrivare a questo punto, impariamo a conoscere le quattro metriche DevOps principali.

Analisi dettagliata delle metriche DevOps principali

Ci sono molti indicatori di prestazioni che si possono monitorare, ma le metriche DevOps più importanti sono le quattro metriche DORA. DORA è l'acronimo di DevOps Research and Assessment (DORA), un programma di ricerca di lunga durata che ha pubblicato queste quattro metriche chiave come indicatori essenziali delle prestazioni di consegna del software.

Diamo un'occhiata più da vicino a ciascuna di esse.

1. Lead time per le modifiche

Il lead time delle modifiche misura la durata dell'avvio di una modifica del codice fino all'esito positivo della distribuzione in produttività. Ogni richiesta di modifica del codice passa attraverso diverse fasi: sviluppo, test, revisione del codice, compilazione e distribuzione. Una volta distribuita in produzione, una modifica al codice viene verificata per convalidarne la funzione prevista.

I team con esito positivo misurano i tempi di esecuzione in ore, rispetto ai team con prestazioni relativamente basse che calcolano i tempi di esecuzione in giorni, settimane o mesi. Quanto più breve è il lead time per le modifiche, tanto più efficiente è la consegna del software. Gli esperti DevOps di solito sostengono l'automazione dei test, lo sviluppo basato su trunk e la costruzione in piccoli lotti per ridurre i tempi di consegna.

Il lead time delle modifiche è un'ottima metrica per individuare i blocchi e rimuoverli prompt. Oltre a favorire una correzione immediata, l'ottimizzazione del lead time aiuta i team a lavorare costantemente per migliorare il processo di consegna del software.

2. Frequenza di distribuzione

La frequenza di distribuzione misura la frequenza con cui le modifiche al codice, le richieste di funzionalità/funzione e gli aggiornamenti vengono rilasciati in produttività. È un indicatore chiave della capacità di un'organizzazione di fornire modifiche e aggiornamenti al proprio software e ai propri sistemi.

Un'elevata frequenza di distribuzione è indice di un team efficiente. L'uso di strumenti di automazione per garantire rilasci coerenti, la gestione efficace dei rilasci, l'implementazione di pratiche di test automatizzate e l'efficienza della pipeline sono metodi comprovati per mantenere un'elevata frequenza di distribuzione.

I team ad alte prestazioni riescono a distribuire le modifiche al codice su richiesta entro un giorno. I team con prestazioni medie o basse riservano le modifiche al codice a una cadenza settimanale o mensile più lunga.

L'unica avvertenza è di non perdere di vista le metriche di qualità mentre si cerca di massimizzare la frequenza di distribuzione. Un'implementazione positiva richiede affidabilità tanto quanto velocità.

3. Valutazione dei cambiamenti

Il tasso di fallimento delle modifiche misura la percentuale di modifiche al codice che necessitano di una correzione immediata dopo essere state distribuite in produttività. In genere queste modifiche si manifestano sotto forma di ticket personalizzati. Le correzioni o le revisioni che fanno parte dei test non vengono prese in considerazione nel calcolo del tasso di fallimento delle modifiche.

Il tasso di fallimento delle modifiche dei team più performanti è compreso tra lo 0 e il 15%. È importante fare una reportistica regolare dei tassi di fallimento delle modifiche per monitorare i bug. Pratiche come lo sviluppo basato sul trunk e la costruzione in piccoli lotti possono aiutare a ridurre il tasso di fallimento delle modifiche. Anche i sistemi di monitoraggio e di allerta in tempo reale possono aiutare a controllare il tasso di fallimento delle modifiche.

4. Tempo medio di recupero

Il tempo medio di recupero (MTTR) è una metrica fondamentale per monitorare il tempo medio che un team di sviluppo software impiega per recuperare un guasto o un incidente del sistema. Ridurre al minimo l'MTTR è importante per garantire una buona esperienza all'utente finale. Molti accordi sui livelli di servizio (SLA) con i client prevedono traguardi di MTTR.

I team di ingegneri ad alte prestazioni impiegano meno di un'ora per riprendersi da un incidente. La rapidità sta nella capacità di risolvere preventivamente i rischi potenziali, di identificare automaticamente i marcatori di incidenti e di impostare sistemi di allarme automatici.

Una volta completata la risoluzione, i team di sviluppo software più efficaci eseguono un'analisi dettagliata delle cause principali (RCA) per evitare incidenti simili in futuro. Il monitoraggio e l'ottimizzazione dell'MTTR sono una parte essenziale delle pratiche DevOps.

Ulteriori metriche DevOps: Monitoraggio dell'esito positivo

Oltre alle quattro metriche DORA principali, altre metriche DevOps possono aiutarvi a monitorare e migliorare le prestazioni di consegna del software. Esploriamo alcune di queste metriche aggiuntive dell'esito positivo di DevOps e come monitorarle.

1. Durata ciclo

La durata ciclo si riferisce al tempo necessario al team di sviluppo per chiudere un elemento per la spedizione. Si misura dal momento in cui gli sviluppatori si impegnano a lavorare su un elemento. La durata del ciclo è una metrica chiave che aiuta a project management e previsione. Elementi di ciclo più brevi sono un indicatore di processi di consegna del software produttivi ed efficaci.

2. Valutazione dei difetti

Nessuna distribuzione di software è libera da errori. Tuttavia, in qualità di professionisti DevOps, si cerca di ridurre al minimo i difetti in fase di post-produzione. È qui che il 'tasso di fuga dei difetti' si rivela utile.

Serve a misurare la frequenza con cui i difetti vengono scoperti nella fase di pre-produzione rispetto alla fase di produttività. Viene riportato in percentuale. Questa metrica aiuta a monitorare la qualità della consegna del software.

3. Utilizzo e traffico dell'applicazione

Tutti noi desideriamo che il nostro software abbia successo presso il nostro traguardo di utenti e che venga adottato su larga scala. L'utilizzo e il traffico dell'applicazione misurano il numero di utenti che accedono al nostro sistema in tempo reale.

Il rovescio della medaglia di un carico elevato di utenti è il rischio di guasti al sistema. Per evitarlo, gli esperti DevOps monitorano regolarmente le metriche di utilizzo delle applicazioni e del traffico. Ogni volta che individuano un superamento di una certa soglia di utilizzo, tengono i loro team pronti a risolvere i problemi e a rispondere rapidamente nel caso in cui ne emergano.

Anche un calo improvviso dell'utilizzo e del traffico è un segnale di difficoltà. Il monitoraggio e la notifica ai team del traffico, preferibilmente in tempo reale, aiutano a risolvere i problemi più rapidamente e a prevenire l'insoddisfazione degli utenti.

4. Valutazioni degli errori

Il tasso di errore misura il numero di errori che si verificano in un sistema in un determinato lasso di tempo. Questa metrica è fondamentale nelle fasi di test della qualità, di implementazione e di funzionamento. Un tasso di errore elevato può avere un impatto sui livelli di soddisfazione dei clienti.

Ridurre al minimo i tassi di errore è la chiave per migliorare la cultura della qualità. Tenere d'occhio i bug dopo la distribuzione. Anche se qualche bug qua e là è normale, fate attenzione ai picchi insoliti e adottate immediatamente le misure necessarie con l'aiuto dei vostri team.

Superare le sfide del monitoraggio delle metriche DevOps

Il monitoraggio delle metriche DevOps può essere impegnativo per molte ragioni.

Le metriche sono valide quanto i dati che le supportano. I team DevOps devono garantire un flusso di dati ininterrotto dopo aver identificato le giuste origini dati e aver implementato i processi per assicurare l'accuratezza dei dati. Solo così le metriche possono misurare l'esito positivo di DevOps.

Un'altra sfida nel monitoraggio delle metriche DevOps è la comunicazione trasparente. Si tratta più di un difetto culturale che di una carenza tecnica. I team DevOps spesso trascurano l'importanza di comunicare e sottolineare il valore delle metriche chiave ai team sul campo.

I team devono essere ben informati su come ogni metrica valuta le loro prestazioni di sviluppo. Devono inoltre avere la possibilità di accelerare o di adeguarsi in base all'evoluzione dei KPI.

Sebbene queste sfide rendano difficile raggiungere l'eccellenza nella consegna del software, non sono impossibili da superare. Fortunatamente è disponibile un aiuto sotto forma di strumenti per i moderni team DevOps.

ClickUp è una piattaforma software all-in-one che consente ai team di distribuire il software in modo più affidabile, efficiente e frequente, mantenendo gli standard di qualità.

Vediamo come ClickUp può migliorare le vostre pratiche DevOps:

1. Costruire team di software senza sforzo

Con Gestione del project management del team software di ClickUp è possibile aiutare il team a pianificare, costruire e distribuire progetti software in modo più efficiente ed efficace.

Semplificate il processo di sviluppo DevOps con un hub di lavoro all-in-one grazie allo strumento di Software Team Project Management di ClickUp

Questo strumento è stato progettato per essere una soluzione all-in-one che sostituisce diversi strumenti e app che i team di software utilizzano abitualmente. È possibile personalizzarlo in base alle proprie esigenze e preferenze specifiche e integrarlo con altre piattaforme.

Si può usare per monitorare bug e problemi con i moduli e convertirli in attività per facilitarne la gestione e la visibilità. Aiuta anche a costruire flussi di lavoro agili per i backlog degli sprint. Quando si verificano troppi incidenti, può aiutare il team a dare priorità ai problemi critici e a impiegare molto meno tempo per ripristinare il servizio, tenendo tutti informati sullo stato di avanzamento.

2. Traccia il tuo stato di avanzamento

Con ClickUp, non dovrete sprecare tempo e lavoro richiesto per raccogliere dati da più fonti e sistemi. Potete impostare le vostre impostazioni personalizzate ClickUp dashboard che recupera tutti i dati dai documenti, dalle attività e dalle relazioni del progetto in un'unica soluzione e monitora quotidianamente tutte le metriche DevOps in tempo reale.

Sfruttate ClickUp come unica fonte di verità per monitorare tutte le vostre metriche DevOps

In questo modo si risolvono i problemi di qualità dei dati, poiché ClickUp diventa l'unica fonte di verità per lo stato del progetto in corso. È possibile utilizzare la stessa funzionalità/funzione anche a scopo di reportistica per tenere aggiornati gli stakeholder aziendali sulle prestazioni dell'organizzazione.

3. Collaborare e crescere più velocemente Il project management di ClickUp vi aiutano a rispettare gli obiettivi del progetto e a condividere lo stato di avanzamento con i vostri team in tempo reale.

Pianificate e date priorità ai vostri progetti con le funzionalità di Project Management di ClickUp Project management di DevOps può diventare opprimente quando si gestiscono progetti complessi e ad alto rischio. ClickUp vi toglie lo stress del monitoraggio e della collaborazione, in modo che possiate concentrarvi esclusivamente sulla riunione delle metriche DevOps identificate per la velocità e la qualità.

ClickUp offre molte funzionalità/funzione che possono aiutare ad implementare pratiche DevOps che cambiano le carte in tavola e favorire il senso di responsabilità dei membri del team. Indicatori di prestazione chiave (KPI) ) e Oggetti e risultati chiave (OKR) sono semplici numeri fino a quando il team non li abbraccia e li fa propri.

4. Guidare una cultura dell'eccellenza Obiettivi di ClickUp aiuta a mappare le metriche e i KPI DevOps identificati alle attività, con i rispettivi titolari e le sequenze. In questo modo, il team può rendersi conto di come il proprio lavoro influenzi le metriche di esito positivo.

Trasparenza e visibilità in tempo reale sugli obiettivi del progetto con ClickUp Obiettivi

ClickUp consente inoltre di taggare e notificare ai singoli membri del team di occuparsi di ticket, incidenti e problemi dei clienti in modo automatizzato. In questo modo, aiuta a risolvere il problema dell'adozione delle metriche DevOps da parte di tutto il team e consente una collaborazione più rapida.

Potete usare ClickUp per stimolare lo spirito del Da fare e del fare bene. Se siete alla ricerca di ispirazione per l'impostazione degli obiettivi del vostro team per il prossimo trimestre, ClickUp offre anche alcuni modelli per la definizione degli obiettivi .

Migliora le tue prestazioni di consegna del software con ClickUp

L'integrazione continua e la consegna continua (CI/CD) sono al centro di DevOps. Il monitoraggio di metriche DevOps efficaci aiuta a migliorare continuamente le pratiche di sviluppo del software.

Inoltre, è essenziale per guidare qualsiasi obiettivo e strategia aziendale più ampia. KPI e metriche cancellate facilitano la collaborazione interfunzionale e impostano gli standard di qualità e competitività sul mercato.

DevOps è un'area in continua evoluzione, il cui futuro è formato da una maggiore automazione e da una reportistica accurata.

In quanto DevOps o agile professionisti, potete utilizzare una solida piattaforma di project management software come ClickUp per migliorare la produttività dei vostri team.

Automazioni e reportistica approfondita nel processo di consegna del software formeranno il futuro di DevOps. E ClickUp è qui per aiutarvi ad abbracciarlo.

Grazie alla capacità di ClickUp di assegnare, monitorare e misurare i KPI, i team operativi possono consegnare il software in modo più affidabile, efficiente e frequente, mantenendo gli standard di qualità.

Non fidatevi solo della nostra parola. Iscriviti a ClickUp gratis oggi stesso e sperimentate voi stessi!

FAQ comuni

1. Quali sono le metriche chiave di DevOps?

Le quattro metriche chiave di DevOps, note anche come metriche DORA, sono la frequenza di deployment, il tasso di fallimento delle modifiche, il lead time to change e il tempo medio di ripristino dei servizi. Queste metriche valutano l'efficienza e le prestazioni dello sviluppo software e delle operazioni IT.

Altre metriche importanti sono il tasso di fuga dei difetti, la durata ciclo, l'uptime, la rotazione del codice, il costo del ritardo, il tempo di risposta agli incidenti, ecc. La scelta esatta delle metriche dipende dal contesto organizzativo e dall'obiettivo primario del progetto stesso.

2. Quali sono le 4 principali metriche in DevOps?

Le quattro metriche chiave di DevOps che i team utilizzano per misurare le prestazioni dei loro progetti software sono:

Frequenza di distribuzione: La frequenza con cui le modifiche al codice vengono rilasciate in produttività

La frequenza con cui le modifiche al codice vengono rilasciate in produttività Lead time per le modifiche: Il tempo impiegato dalla fase di avvio di un'attività di sviluppo fino al suo completamento e al rilascio nell'ambiente di gestione temporanea

Il tempo impiegato dalla fase di avvio di un'attività di sviluppo fino al suo completamento e al rilascio nell'ambiente di gestione temporanea Tasso di fallimento delle modifiche : La percentuale di distribuzioni che causano guasti e che richiedono ricostruzioni o correzioni

: La percentuale di distribuzioni che causano guasti e che richiedono ricostruzioni o correzioni Tempo medio di recupero (MTTR): Il tempo medio necessario per riprendersi da un incidente o da un problema nell'ambiente di produzione

3. Quali sono i KPI in DevOps?

I Key Performance Indicator o KPI in DevOps si riferiscono alle metriche che aiutano a tenere sotto controllo lo stato e l'avanzamento di progetti software critici. I KPI sono un ottimo modo per avere una panoramica rapida dello stato di avanzamento dei prodotti software del team e adottare prontamente misure correttive.

Alcuni dei KPI in corso (WIP) che sono gli elementi chiave per definire l'esito positivo dell'intero team DevOps sono il lead time, la durata del ciclo, il tempo medio di ripristino (MTTR), la frequenza di distribuzione, il tasso di fallimento delle modifiche, l'uptime, il lavoro in corso (WIP), il tempo di feedback, ecc.

La selezione della giusta serie di KPI aiuta le organizzazioni a fornire software di alta qualità in modo prompt ed efficiente.