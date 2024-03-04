Misurare ciò che conta di più Riepilogo: demistificare gli OKR

Gli obiettivi sono per le aziende quello che le mappe sono per i capitani: guidano il viaggio verso risultati significativi. E quale modo migliore di imparare l'impostazione degli obiettivi se non da storie di esito positivo della vita reale? 💸

Il libro Measure What Matters è stato scritto da un acclamato investitore con un curriculum stellare. Mentre ci dà un'occhiata ai segreti del suo esito positivo, impariamo a conoscere gli obiettivi e i risultati chiave (OKR) e otteniamo consigli pratici sulla gestione.

Queste preziose intuizioni si intrecciano con esempi tratti dalla ricca carriera dell'autore, che include la collaborazione con titani come Google e Intel.

Se volete familiarizzare con il concetto di sistema OKR e scoprire come può rivoluzionare il vostro piano strategico, date un'occhiata al nostro Measure What Matters Most riepilogo/riassunto. Abbiamo condensato le osservazioni chiave di questo capolavoro manageriale e incluso alcuni suggerimenti per aiutarvi a implementare la saggezza nel vostro ambiente di lavoro.

Ma prima di passare all'argomento, se siete interessati a leggere altri riepiloghi/riassunti di libri, date un'occhiata (e mettete tra i preferiti) alla nostra raccolta curata di 25 riepiloghi/riassunti di libri sulla produttività da leggere assolutamente (compreso 'Deep Work') in un unico posto.

Misurare ciò che conta Riepilogo/riassunto del libro in sintesi

Via: Amazon Autore: John Doerr

Numero di pagine:_ 320

Anno di pubblicazione:_ 2017

Tempo di lettura stimato:_ 4 ore

misurare ciò che conta: How Google, Bono, and the Gates Foundation Rock the World with OKRs_ è una lettura obbligata se avete interesse per la pianificazione strategica. Pur essendo ricco di conoscenze preziose, il libro è una lettura leggera.

Il libro è stato scritto da John Doerr, ingegnere elettrico e famoso venture capitalist che ha avuto un ruolo importante nell'esito positivo di aziende famose in tutto il mondo come Amazon, Google e Intuit.

Il concetto principale che il libro esplora è il sistema OKR ($$$a Obiettivi e Risultati Chiave), che fornisce un metodo semplice ma potente per valutare i risultati strategia per l'impostazione degli obiettivi per allineare il lavoro dell'azienda alla sua missione finale. Il libro spiega come i processi ad esito positivo richiedano entrambi:

Obiettivi: guidano dall'inizio alla fine affermando i risultati desiderati Risultati chiave: Rappresentano risultati misurabili, i numeri reali che indicano il raggiungimento dell'obiettivo 🧮

Doerr ha strutturato il libro in modo da intrecciare teoria e pratica. Fornisce linee guida dettagliate per l'intero processo di impostazione e monitoraggio degli obiettivi, dalla loro ideazione e definizione delle priorità fino alla conclusione e al miglioramento delle prestazioni. Condivide anche consigli per mantenere una cultura del lavoro forte e sana. Per far capire i suoi punti, Doerr li illustra con Esempi di OKR da aziende di esito positivo.

All'inizio del libro, l'autore ci racconta come sono nati gli OKR: leggete la storia qui sotto.

La storia degli OKR

Il concetto di obiettivi e risultati chiave è stato creato da Andy Grove, uomo d'affari ed ex CEO di Intel, dove Doerr aveva lavorato all'inizio della sua carriera. Doerr era un grande sostenitore delle idee di Grove, considerandolo il più grande manager della sua epoca o di qualsiasi altra epoca. Nel libro, Doerr ha condiviso che il sistema di Grove è stato il suo pilastro di forza durante il suo sviluppo professionale.

Mentre Grove ha concepito gli OKR, Doerr ha creato l'abbreviazione e ha reso ancora più popolare il concetto, portandolo a Google nel 1999.

Grove ha basato il suo sistema sul Management by Objectives (MBO) di Peter Drucker. Questo modello, all'epoca all'avanguardia, introduceva l'idea che la gestione dovesse essere basata sulla fiducia e orientata ai risultati. Prima di allora, a dominare la scena era la tradizionale struttura di gestione gerarchica, promossa da Henry Ford e Frederick Winslow Taylor. Sebbene rivoluzionaria, la teoria dell'MBO aveva i suoi difetti, che l'OKR ha cercato di superare.

Chiavi di lettura di Measure What Matters di John Doerr

Nel corso degli anni, Doerr ha accumulato un'immensa conoscenza del management e ha trasformato numerose start-up in aziende utilizzando l'approccio OKR. 💼

Le sezioni che seguono mettono in evidenza alcuni dei concetti più importanti trattati in Measure What Matters. Approfondiamo!

1. L'igiene di base degli OKR del Dr. Grove

Doerr spiega che l'onestà, l'altruismo e l'impegno verso il team e la sua missione sono al centro della filosofia OKR di Grove. Tuttavia, l'approccio ingegneristico sistematico di Grove è quello che ha portato all'esito positivo di Intel e di altre aziende da lui gestite.

Queste sono le sette lezioni più importanti che Doerr ha imparato da Grove e che costituiscono la base dell'intero libro:

Meno è meglio: Scegliere con cura i propri oggetti è fondamentale: non più di cinque alla volta Impostare gli obiettivi dell'azienda dal basso verso l'alto: La motivazione è solitamente bassa quando tutti gli obiettivi del team provengono dall'alto. Circa la metà di essi dovrebbe provenire dalla prima linea dell'azienda, cioè dai dipendenti **Non imporre: gli OKR devono essere un lavoro richiesto dalla collaborazione e l'accordo collettivo è indispensabile per garantire la realizzazione degli obiettivi **Rimanere flessibili: alla luce dei cambiamenti, è necessario scartare gli oggetti che non sono più rilevanti Osare fallire: L'esito positivo si ottiene quando si corre il rischio e ci si spinge oltre **Uno strumento, non un'arma: non usate gli OKR per giudicare le prestazioni lavorative di qualcuno o per determinare i suoi guadagni **Siate pazienti: il vero cambiamento richiede tempo e molte versioni di prova. Le aziende hanno bisogno di circa quattro o cinque cicli di OKR trimestrali per adattarsi al nuovo sistema e ancora di più per eccellere in esso

2. Superpotere OKR #1: concentrarsi e impegnarsi sulle priorità

Il primo passaggio per l'impostazione degli obiettivi è chiedersi quali sono le ambizioni chiave nei prossimi tre, sei o dodici mesi. Concentratevi solo sugli obiettivi urgenti che sono destinati a fare la differenza all'interno della vostra azienda.

Dopo aver determinato i Cosa_, è il momento di passare ai Cosa_, ovvero i risultati chiave. Si tratta delle misure che implicano il raggiungimento dei vostri oggetti. Secondo Doerr, non si dovrebbero avere più di cinque risultati chiave (KR) per oggetto. Egli raccomanda di combinare le misurazioni quantitative e qualitative dei KR per garantire una valutazione e un miglioramento completi.

È inoltre fondamentale chiarire i Chiesa ed essere trasparenti con i dipendenti. Saranno più motivati se lo sapranno:

Da cosa deriva il lavoro che stanno facendo

Come questi lavori richiesti contribuiscono alla loro crescita personale e a quella dell'azienda

L'unica cosa che resta da fare è determinare gli Obiettivi. Doerr raccomanda non più di cinque oggetti commit per ciclo. Considerando le esigenze e le capacità della vostra organizzazione, dovreste anche determinare la cadenza. La maggior parte delle aziende monitora le RK annualmente o trimestralmente o utilizza un modello ibrido. 📆

Utilizzate la visualizzazione del Calendario di ClickUp per determinare il "quando" dei vostri oggetti

3. Superpotere OKR #2: allineamento e connessione per il lavoro di squadra

Gli OKR devono essere trasparenti. Rendendoli visibili a tutti, vi assicurerete che tutti siano sulla stessa pagina ed eviterete lavori ridondanti. È anche essenziale essere aperti alle critiche: tutti devono essere in grado di dare e ricevere un feedback oggettivo per il bene comune.

L'approccio OKR può essere particolarmente vantaggioso per le aziende con più posizioni o remote. Unisce i team e favorisce la collaborazione. 🤝

In questa sezione del libro si parla anche dell'inefficacia del tradizionale modello di gestione a cascata. In questo modello dall'alto verso il basso, l'alta dirigenza imposta gli obiettivi e li trasmette ai livelli inferiori della gerarchia, il cui lavoro è determinato esclusivamente dai dirigenti. Questo modello è problematico per diversi motivi:

Richiede tempo_ : Ci vogliono secoli perché le decisioni scendano nella gerarchia, anche se l'azienda non è grande

: Ci vogliono secoli perché le decisioni scendano nella gerarchia, anche se l'azienda non è grande È inflessibile:_ Rende quasi impossibile rivedere gli obiettivi che ci si è prefissati una volta che il lavoro è in corso

Rende quasi impossibile rivedere gli obiettivi che ci si è prefissati una volta che il lavoro è in corso Sminuisce il contributo dei dipendenti in prima linea : Questi dipendenti hanno spesso un collegamento più diretto con il prodotto e con i clienti rispetto ai superiori

: Questi dipendenti hanno spesso un collegamento più diretto con il prodotto e con i clienti rispetto ai superiori **Impedisce l'orizzontalità funzione trasversale : Non permette ai punti di forza dei diversi team di combinarsi e creare qualcosa di eccezionale

In alcune situazioni urgenti, il modello top-down può essere necessario, ma in generale i dipendenti dovrebbero contribuire a circa metà degli OKR impegnati, guidati dal proprio manager.

Con ClickUp Chat View è possibile comunicare gli OKR ai dipendenti e chiedere il loro contributo

4. Superpotere OKR #3: Monitoraggio per la responsabilità

Un ciclo OKR si articola in tre fasi: l'impostazione iniziale, il monitoraggio sistematico a metà percorso e la chiusura finale.

Durante la fase di configurazione, Doerr raccomanda l'uso di Software di gestione OKR per comodità. Questo tipo di strumento consente di creare, modificare, misurare e assegnare punteggi agli OKR aspirazionali. Può rendere le informazioni prontamente disponibili, guidare l'impegno dei dipendenti e aiuta le persone con interessi simili a entrare in connessione. È anche efficiente in termini di tempo e di costi, in quanto elimina la necessità di riunioni di stato e documentazione non necessarie.

Nella fase del monitoraggio di mezza età, l'autore parla di come lo stato di avanzamento motiva i dipendenti. Secondo l'autore, le percentuali sono il modo più convincente per visualizzarli. L'ideale sarebbe condurre riunioni nel corso del trimestre per analizzare gli OKR e individuare eventuali colli di bottiglia. Anche la condivisione degli obiettivi commit con gli altri membri dell'azienda può aumentare la motivazione.

Il Wrap-up comporta un attento esame dopo aver completato il lavoro sulle OKR. Dovreste usare un punteggio oggettivo, l'autovalutazione e la riflessione per ottenere lezioni preziose per le OKR future. Nel caso in cui non abbiate raggiunto l'oggetto, riprovate nel trimestre successivo con un nuovo benchmark per i risultati chiave o rivalutatene la necessità.

Annotare e organizzare tutte le lezioni apprese dagli OKR passati con ClickUp Documenti

5. Superpotere OKR #4: allungare il passo per ottenere risultati straordinari

Gli OKR ci motivano a testare i limiti e ad andare oltre la nostra zona di comfort. Secondo il libro, le aziende dovrebbero impostare due tipi di oggetti:

Committed: Gli obiettivi da raggiungere entro un periodo di tempo specifico per far funzionare l'azienda, come le assunzioni e il rilascio di funzionalità/funzione Aspirativi: noti anche come obiettivi di crescita questi oggetti sono rischiosi e impegnativi, ma hanno il potenziale per far progredire l'azienda attraverso l'innovazione

Nella stessa ottica, l'autore Steven Levy ha coniato l'espressione il vangelo del 10x per descrivere gli obiettivi audaci che distinguono le aziende eccezionali dalle altre. Una di queste è Google, che è riuscita a fornire 100 MB di spazio di archiviazione per le email quando i suoi provider offrivano solo 2-4 MB. 📧

6. Gestione continua delle prestazioni: OKR e CFR

Anche se molto diffuse, le valutazioni annuali delle prestazioni sono di per sé inefficaci. Invece delle valutazioni pure, dovreste concentrarvi sul processo, sui forti e sul coaching.

L'approccio ottimale è il sistema di gestione continua delle prestazioni, implementato attraverso il CFR, che sta per:

Conversazioni: Dovete condurre riunioni regolari a tu per tu e lasciare che sia il dipendente a condurre la discussione. L'obiettivo di queste riunioni deve essere reciproco miglioramento delle prestazioni e dovrebbero valutare lo stato di avanzamento e trattare argomenti quali gli OKR dei dipendenti e le aree di miglioramento, obiettivi professionali e i risultati ottenuti Feedback: Tutti i dipendenti devono dare e ricevere feedback. In questo modo è possibile portare alla luce i problemi, risolverli rapidamente e andare avanti collettivamente Riconoscimento: Il riconoscimento di un lavoro eccellente può essere un grande incoraggiamento a continuare. Dovete elogiare spesso i dipendenti, ispirare i colleghi a elogiarsi a vicenda ed essere specifici su ciò che elogiate

Gli OKR aspirazionali facilitano il sistema di gestione continua delle prestazioni, indicandoci esattamente su cosa conversare e celebrare.

7. Promuovere valori sani

La cultura dell'organizzazione può determinarne l'efficienza e l'esito positivo. Quando un'azienda promuove valori sani, tutti sono d'accordo con gli obiettivi e la cultura dell'azienda prendere decisioni è più facile. Una cultura di questo tipo favorisce anche un lavoro indipendente che richiede una supervisione minima.

Affinché ciò avvenga, l'intera organizzazione deve avere obiettivi definiti e comuni, facilitati da alti dirigenti che diano l'esempio. Gli OKR possono anche contribuire a creare coerenza e armonia, unendo tutte le operazioni.

💡📚 Ti è piaciuto leggere questo articolo?

Citazioni d'impatto Misurare ciò che conta

Lasciate che le seguenti citazioni di Measure What Matters vi guidino nel vostro percorso di OKR:

_Le idee sono facili. L'esecuzione è tutto

Gli obiettivi sono importanti, ma perdono significato se non si agisce di conseguenza. L'impostazione di un obiettivo è solo il primo passaggio. Per ottenere un esito positivo tangibile è necessario farlo seguire da un lavoro duro e meticoloso.

_"Le cattive aziende", scriveva Andy, "vengono distrutte dalle crisi. Le buone aziende sopravvivono alle crisi. Le grandi aziende ne escono migliorate"

Proviamo a illustrare questo concetto. Utilizzeremo come esempio gli chef. In caso di carenza di ingredienti, un cattivo chef rinuncerà, uno buono riuscirà a produrre un piatto commestibile, mentre un grande chef sfrutterà questa situazione come un'opportunità per creare qualcosa di straordinario e standup. 🧑‍🍳

_Gli obiettivi possono essere schiaccianti se le persone non credono che siano raggiungibili

Gli obiettivi devono essere stimolanti e superare i confini delle possibilità, ma non impossibili. Ma soprattutto, è necessario inquadrare gli obiettivi in modo da farli sembrare fattibili e da stimolare la motivazione. Altrimenti, saranno controproducenti: la pressione sarà troppo alta e porterà all'ansia. Impostare con cura le priorità e avere il coraggio di scartarne alcune.

_La geritocrazia fiorisce alla luce del sole

La meritocrazia è un sistema in cui l'esito positivo e i premi vengono distribuiti in base ai risultati e ai lavori richiesti. Questo tipo di sistema può funzionare per le aziende solo se è trasparente. Tutti devono essere d'accordo con la Bacheca impostazione e monitoraggio degli obiettivi Il processo OKR e il permesso di criticarlo.

Applicare gli apprendimenti di Measure What Matters con ClickUp

Utilizzate ClickUp per applicare l'approccio OKR e impostare la vostra azienda o il vostro team per un esito positivo

Se pensiamo al sistema OKR come a un progetto per un edificio, un uno strumento di project management come ad esempio ClickUp sarebbe il cantiere. Il progetto guida il lavoro di costruzione, mentre il cantiere fornisce gli strumenti e gli spazi necessari per completarlo con successo. Insieme, contribuiscono a dare vita alla visione dell'architetto. 🏛️

ClickUp è una piattaforma di produttività intuitiva, ricca di funzionalità/funzione per semplificare la pianificazione e il monitoraggio dello stato, la collaborazione con il team e altre operazioni aziendali chiave.

Gli inizi sono sempre i più difficili, per questo ClickUp ha preparato oltre 1.000 modelli per la vostra comodità, tra cui impostazione degli obiettivi e Modelli OKR .

Nelle sezioni seguenti, scoprirete come utilizzare ClickUp per implementare il sistema OKR di Doerr all'interno della vostra organizzazione:

Passaggio 1: focalizzazione e commit delle priorità

Utilizzate ClickUp Obiettivi per definire gli obiettivi e i risultati chiave, ovvero i traguardi misurabili

Pensate agli obiettivi ambiziosi che volete raggiungere maggiormente nel prossimo periodo e annotateli con Obiettivi di ClickUp . Man mano che si accumulano nel tempo, è possibile organizzarli in cartelle basate su cicli o come si ritiene opportuno.

La raccomandazione di Doerr è di monitorare gli obiettivi commerciali e di guadagno con cadenza trimestrale o annuale, ma sentitevi liberi di farlo più frequentemente e di impostare obiettivi mensili o annuali obiettivi settimanali se questo funziona meglio per il vostro team o la vostra azienda. 🥅

Il passaggio successivo consiste nel determinare i risultati chiave, cosa che potete fare utilizzando i traguardi di ClickUp. La piattaforma misura automaticamente i traguardi in base ai criteri scelti:

Numerico Monetario Vero/falso

Potete anche aggiungere delle descrizioni per far sì che i vostri dipendenti comprendano le motivazioni alla base degli OKR. Se avete bisogno di entrare nei dettagli, prendete in considerazione l'utilizzo di Documenti ClickUp , un editor di testo ricco di informazioni con Funzionalità IA .

Per concretizzare i propri piani, utilizzare Attività di ClickUp . È possibile:

Impostare le date

Assegnarle a singoli individui

Assegnare etichette e tag di priorità

Suddividerle in attività secondarie e liste di controllo

Introdurre dipendenze tra le attività per favorire la collaborazione orizzontale e interfunzionale

Per rivedere e modificare le attività, si può utilizzare una delle tante visualizzazioni, come la Vista Bacheca di ClickUp o la classica vista Elenco. Una volta pronti, collegare le attività ai rispettivi obiettivi.

Passaggio 2: allineamento e connessione per il lavoro di squadra

Utilizzate le lavagne online di ClickUp e molti altri canali di comunicazione per fare brainstorming e connettervi con i colleghi

Secondo Measure What Matters, è essenziale coinvolgere i dipendenti nella creazione o nella revisione degli obiettivi. Da fare in molti modi all'interno di ClickUp:

Richiedere e fornire feedback taggando le persone nelle attività o nei commenti

Utilizzare La visualizzazione di ClickUp per la chat per avere discussioni più approfondite e personali

Creare moduli all'interno di Visualizzazione dei moduli e raccogliere input in modo più standardizzato

Lanciare alcune idee e creare mappe visive usando Lavagne online ClickUp Come il sistema OKR, ClickUp può essere estremamente utile per teams remoti . Rende visibili tutti i piani e i lavori, sincronizza le modifiche e le notifica ai collaboratori, assicurandosi che tutti siano sempre aggiornati.

Passaggio 3: monitoraggio per la responsabilità

Con il monitoraggio automatico dello stato di ClickUp e le dashboard, potete valutare le vostre prestazioni a colpo d'occhio

Man mano che voi e il vostro team completate il lavoro che vi siete prefissati di fare con gli OKR, potete segnare i vostri stati all'interno di ClickUp. La piattaforma calcolerà per voi tutti i traguardi, esprimendoli in percentuali secondo le impostazioni di Doerr. Potete vederli tutti a colpo d'occhio nella visualizzazione dello stato di avanzamento.

Per una panoramica di livello superiore sulle prestazioni in tempo reale del vostro team o della vostra azienda, rivolgetevi a ClickUp dashboard . Avete a disposizione oltre 50 schede diverse per costruire il dashboard personalizzato ideale.

Per valutare e segnare gli stati individuali, utilizzate i campi personalizzati nei vostri Preferiti modello di gestione delle attività . Potete anche fornire i vostri pensieri in diversi modi:

Nei commenti dell'attività

Come annotazioni

Nella visualizzazione della chat

Non dimenticate di riconoscere i collaboratori più importanti e di evidenziare i loro risultati per tutti! 🏅

Sfruttare il potere degli OKR con ClickUp

Non importa quanto siano grandi gli obiettivi della vostra azienda o del vostro team, il sistema OKR può renderli gestibili. Con un piano attento, una cooperazione armoniosa e tecniche di misurazione adeguate, l'esito positivo sarà dietro l'angolo.

ClickUp può aiutarvi a raggiungerlo più rapidamente, fornendovi gli strumenti per pianificare, eseguire e misurare in modo più efficiente. Iscriviti a ClickUp e unisciti agli oltre 800.000 team che navigano con produttività verso la prosperità! 🏃