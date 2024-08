Loom vs Zoom: quale strumento video è il migliore nel 2024?

Le riunioni faccia a faccia non sono sempre pratiche, soprattutto per i team remoti o ibridi. Fortunatamente, il giusto mix di strumenti di comunicazione digitale colma le lacune, consentendovi di rimanere in contatto con il vostro capo, i vostri colleghi e i vostri client con il semplice tocco di un pulsante.

Il problema è che esistono moltissimi strumenti per le videoconferenze. Qual è l'opzione migliore?

Se siete a un bivio, potreste trovarvi a discutere tra Loom e Zoom. Entrambe le piattaforme offrono il vantaggio della videoconferenza e della registrazione dello schermo, oltre ad altri interessanti vantaggi. Sia che abbiate bisogno di uno strumento per riunioni professionali o a scuola, o semplicemente per rimanere in connessione con amici e familiari, è bene capire i punti di forza e di debolezza di Loom rispetto a Zoom, in modo da trovare l'opzione migliore.

In questa guida vi illustreremo il funzionamento di ciascuna piattaforma, ne confronteremo le funzionalità e vi forniremo un'alternativa non tanto segreta che sbaraglia Zoom e Loom.

Che cos'è Zoom?

Zoom nato come strumento di videoconferenza, oggi gestisce un ampio intervallo di funzioni, dalle riunioni online e dai webinar alle videochiamate e alle sessioni video dal vivo.

Zoom è una piattaforma di facile utilizzo che le persone utilizzano per la comunicazione personale e professionale. Offre soprattutto videoconferenze, che consentono di connettersi in tempo reale con altre persone, indipendentemente dal fuso orario. Tuttavia, offre anche funzionalità/funzione come la condivisione dello schermo, lavagne online , registrazione e persino servizi di trascrizione.

Zoom funzioni

Zoom offre un po' di tutto, quindi non c'è da stupirsi che la piattaforma sia lo strumento di videoconferenza più utilizzato al mondo. Date un'occhiata alle funzionalità/funzione più utili di Zoom.

1. Videoconferenze

Via Zoom Zoom si presenta come una piattaforma di comunicazione unificata all-in-one. Certo, le riunioni virtuali sono il suo pane quotidiano, ma offre anche pianificatori di appuntamenti, telefoni VoIP e strumenti per chattare. È disponibile su Windows, Mac, iOS e Android, quindi siete liberi di creare, partecipare e programmare riunioni su qualsiasi dispositivo.

Se siete preoccupati per il bombardamento di Zoom, sappiate che Zoom prende sul serio la sicurezza. Tutte le riunioni sono criptate. La piattaforma offre anche sicurezza basata sui ruoli, codici di accesso e sale d'attesa per tenere lontani gli sconosciuti dalle riunioni.

2. Strumenti di collaborazione

Tramite Zoom

Zoom ha aggiunto molte funzionalità/funzione di collaborazione, come la chat di gruppo, le registrazioni video e le lavagne online, per mantenere i team di professionisti in carreggiata. Tra le funzionalità/funzione spiccano la condivisione dello schermo e le lavagne online di Zoom, utilissime per presentazioni, demo e sessioni di collaborazione. Gli utenti possono anche condividere i loro schermi in tempo reale e interagire dinamicamente durante le videoconferenze. Se qualcuno non può partecipare alla riunione, è possibile utilizzare la funzionalità/funzione di registrazione o di trascrizione per rendere più facile la condivisione della riunione dopo il fatto.

Se volete rendere più vivaci le vostre riunioni, Zoom offre anche sfondi virtuali ed emoji. Non sono necessariamente dei must, ma rendono le riunioni più divertenti! 🎉

3. Integrazioni

Passare da Zoom, Slack, Gmail e Microsoft Excel non è divertente. Fortunatamente, Zoom si integra con molti strumenti di lavoro popolari. Potrebbe essere necessario passare da una piattaforma all'altra, ma le integrazioni di Zoom snelliscono sicuramente i flussi di lavoro.

4. IA

Tramite Zoom

L'IA Companion di Zoom è una nuova funzionalità/funzione che ha una marcia in più. Chiedete all'IA di Zoom di:

Elaborare le registrazioni con analisi, indicatori di argomenti e capitoli intelligenti

Generareprogrammi per le riunioni e riepiloghi/riassunti

Estrarre le metriche delle presentazioni

Traduzione automatica di 32 lingue

Scrivere le risposte delle chat

Riepilogare/riassumere i thread della chat

Scrivere email e descrizioni di eventi per gli eventi Zoom

Creazione di contenuti per la lavagna online

L'IA Companion di Zoom è gratis con tutti i piani a pagamento di Zoom, quindi perché non provarlo?

Zoom prezzi

Basic: Gratis

Gratis Pro: $13,33/mese per utente, fatturati annualmente

$13,33/mese per utente, fatturati annualmente Business: $18,33/mese per utente, con fatturazione annuale

$18,33/mese per utente, con fatturazione annuale Business Plus: $22,49/mese per utente, fatturati annualmente

$22,49/mese per utente, fatturati annualmente Azienda: Contattare per i prezzi

Che cos'è Loom ? Loom è noto soprattutto come strumento per la registrazione dello schermo, ma ha aggiunto molte funzionalità utili che i team remoti apprezzeranno. Con Loom si registrano i video dello schermo - con l'opzione di condivisione delle immagini della webcam - e si genera un collegato da condividere istantaneamente con il team, i client e altri. A differenza delle tradizionali piattaforme di videoconferenza come Zoom, Loom è asincrono, quindi non si interagisce in tempo reale con gli altri.

Loom funzioni

Sebbene non sia possibile organizzare riunioni dal vivo con Loom, questa piattaforma è ancora una scelta popolare per la condivisione di istruzioni, feedback o spiegazioni che il destinatario può guardare più volte. Diamo un'occhiata alle funzionalità/funzione più popolari di Loom.

1. Registrazioni su schermo

Via Loom La funzionalità/funzione principale di Loom è la possibilità di registrare e condividere registrazioni dello schermo in pochi clic. Poiché è possibile registrare sia lo schermo che la webcam, Loom consente di creare facilmente un'esperienza asincrona più personale e coinvolgente. È anche possibile inserire attività, inviti all'azione, commenti ed emoji per rendere i video ancora più coinvolgenti.

Onestamente, la versione gratuita di Loom è piuttosto robusta. Se si desidera uno strumento di registrazione dello schermo di base, è accessibile sia per i singoli che per i piccoli team. Naturalmente è sempre possibile pagare se si desiderano funzionalità/funzione più avanzate, ma la versione gratuita di Loom è abbastanza robusta strumento di registrazione dello schermo gratis è un grande punto di forza.

Loom è disponibile anche tramite app desktop, app mobile o estensione per Chrome, quindi siete liberi di registrare e condividere informazioni ovunque preferiate lavorare.

Come Zoom, anche Loom offre una sicurezza di alta qualità e di livello aziendale. Consente di personalizzare le impostazioni di conservazione dei dati e di privacy, nonché di impostare il Single Sign-On e altre misure di sicurezza.

2. Modifica e personalizzazione

Via Loom

Se la registrazione non è venuta perfetta al primo colpo, non c'è da preoccuparsi. Loom è dotato di funzionalità/funzione di modifica che consentono di rimuovere i bloopers, di ricucire le clip o di personalizzare il video con loghi e miniature. È anche possibile modificare i video come documenti scritti con la funzionalità/funzione "Modifica per trascrizione", che consente di risparmiare tempo.

3. Integrazioni

Chi ha tempo di uscire da Documenti Google, registrare un Loom e poi incollarlo di nuovo nella soluzione PM? Nessuno vuole fare questo, quindi sfruttate le integrazioni di Loom per incorporare o condividere i Loom con i vostri colleghi in pochi clic.

4. IA

Via Loom

Anche Loom è salito sul carrozzone dell'IA per realizzare lavorare più rapidamente e più facilmente. Con Loom IA, gli utenti generano titoli e riepiloghi in un solo clic. L'IA genera la trascrizione di un video e la analizza per:

Scrivere email

Inserire automaticamente le CTA

Rimuovere parole riempitive e pause imbarazzanti

Generare automaticamente attività da trascrizioni o danote della riunione* Convertire un Loom in varianti personalizzate

Tradurre più di 50 lingue

L'aspetto negativo è che l'IA di Loom non è inclusa nella sottoscrizione mensile. Loom addebita 4 dollari al mese per utente, con fatturazione annuale, per l'accesso all'IA. 🤖

Loom prezzi

Inizio attività: Free

Free Business: $12,50/mese per utente, fatturati annualmente

$12,50/mese per utente, fatturati annualmente Azienda: Contattare per i prezzi

Loom vs Zoom : Funzionalità/funzione a confronto

A molti piace accomunare Zoom e Loom nella stessa categoria, ma non sono proprio la stessa cosa. La differenza principale è che Zoom è una piattaforma sincrona in cui tutte le interazioni avvengono in tempo reale, mentre Loom è una piattaforma asincrona in cui si preregistrano i messaggi, si modificano e si condividono con il team per i posteri.

Ma queste non sono le uniche differenze. Confrontiamo le funzionalità/funzione di Loom e Zoom per vedere dove ciascuna soluzione brilla.

IA

Sia Zoom che Loom offrono funzionalità/funzione basate sull'IA, anche se l'utilità e il costo di tali funzionalità differiscono. L'IA di Zoom traduce 32 lingue, mentre Loom ne può fare più di 50 /IA. L'IA di Zoom e Loom crea email, scrive chattare e genera metriche.

Tuttavia, in questo caso dobbiamo dare la "W" a Loom. La capacità dell'IA di rimuovere le parole di riempimento, generare messaggi personalizzati da un singolo video e creare attività la rende più valida dell'IA di Zoom. Per accedere all'IA di Loom è necessario pagare un costo aggiuntivo, ma molti utenti affermano che ne vale la pena.

Vincitore: Loom

Strumenti di coinvolgimento e collaborazione

Sappiamo già che Zoom è migliore per le riunioni video dal vivo, mentre Loom è migliore per la registrazione delle schermate. Entrambi offrono strumenti di coinvolgimento e collaborazione, anche se per scopi diversi, quindi si tratta di stabilire quali funzionalità/funzione si adattano meglio al vostro stile di lavoro. 🛠️

Zoom offre strumenti interattivi come lavagne online, sondaggi e sale riunioni, perfetti per coinvolgere gli spettatori nelle riunioni in tempo reale. Loom facilita il coinvolgimento, ma soprattutto attraverso commenti, reazioni e feedback registrati. In questo modo gli utenti hanno il tempo di interagire con i contenuti al proprio ritmo. Questo è l'ideale per chi ha paura di fare una Galateo dello Zoom passo falso.

Nessuna delle due opzioni è migliore dell'altra; dipende solo dal caso d'uso e da ciò che si vuole far fare allo strumento.

Vincitore: Zoom per la collaborazione dal vivo; Loom per il lavoro asincrono o il feedback documentato

Prezzi

Se consideriamo solo i prezzi, Zoom è più costoso di Loom. Il suo livello Pro costa circa 1 dollaro in più rispetto a Loom. Tuttavia, se si paga il componente aggiuntivo di Loom di 4 dollari al mese per utente per l'IA, Zoom è più economico.

Poiché Zoom e Loom svolgono due funzioni distinte, non si tratta esattamente di un confronto alla pari. Entrambi gli strumenti offrono piani Free di base, quindi provate entrambe le piattaforme per trovare la soluzione migliore.

In definitiva, però, Loom sembra avere il valore migliore, considerando il costo più elevato dei piani Business e Business Plus di Zoom.

Vincitore: Loom

Zoom vs Loom su Reddit

Zoom e Loom hanno i loro pro e contro. Consigliamo di ascoltare gli utenti di tutti i giorni per capire quale piattaforma lavora meglio per il vostro caso d'uso. Un utente di Reddit ha pensato che Loom fosse una svolta per il supporto clienti, dicendo: "Ho appena regalato a tutto il mio team una sottoscrizione a Loom. Penso che sia uno strumento fantastico per coinvolgere i clienti in un modo nuovo"

Tuttavia, non tutti sono innamorati di Loom. Un altro utente di Reddit dice: "Sono l'unico che disprezza Loom? Da fare: tirare fuori le cuffie e guardare un video in cui descrivi qualcosa che avresti potuto dire facilmente con una sola frase? O sono solo troppo vecchio per capirlo?"

Gli utenti aziendali preferiscono in larga misura Zoom per la comunicazione sincrona, soprattutto rispetto a soluzioni come Teams di Microsoft. Un utente ha detto "Zoom, a differenza di Teams, lavora e basta. Lavoriamo con Zoom da 3 anni e non abbiamo mai ricevuto nemmeno una volta ... un ticket o una richiesta di aiuto da parte di un utente. Utilizziamo anche il loro sistema telefonico, quindi è un'app completa", hanno detto, "super utile per i nostri utenti"

Riunione ClickUp - La migliore alternativa a Loom vs Zoom

Zoom e Loom sono popolari per un motivo, ma questi strumenti di comunicazione non sono in grado di gestire tutto. Zoom manca di un project management completo, mentre Loom è ancora indietro nella comunicazione e nel coinvolgimento.

ClickUp è la risposta più semplice al dibattito Zoom vs Loom. Da fare non solo per la gestione dei progetti, ma anche per la gestione di integrare con strumenti come Zoom ma supportiamo anche la collaborazione end-to-end in un unico luogo. Infine, una soluzione all-in-one per pianificare, comunicare ed eseguire il lavoro.

Facili registrazioni dello schermo

Condividete le registrazioni dello schermo per trasmettere il vostro messaggio in modo preciso, senza bisogno di una catena di email o di una riunione di persona, con Clip di ClickUp

ClickUp non offre video conferenze in modo nativo, ma si integra con piattaforme come Zoom per rendere semplice la programmazione di chattare in diretta con i colleghi.

Tuttavia, il ClickUp Clip funzionalità/funzione che sostituisce facilmente soluzioni come Loom. Registrate lo schermo o la scheda del browser, aggiungete la voce con il vostro microfono, condividete immediatamente i video con i vostri colleghi e create attività a partire dalle registrazioni. Poiché ClickUp è principalmente una soluzione per il project management, potrete aggiungere un contesto ai messaggi alla velocità di un clic.

Collaborazione all-in-one

Con ClickUp Chattare la comunicazione del team in un unico spazio e condividere gli aggiornamenti, collegare le risorse e collaborare senza sforzo

Amiamo Zoom, ma molti dei flussi di lavoro odierni avvengono in modo asincrono. ClickUp supporta la comunicazione asincrona con Visualizzazione della chat che consente di completare la cronologia delle chat per un singolo progetto o attività, senza passare mai più da Slack alle attività. Per i collaboratori visivi, Lavagne online ClickUp supportano la collaborazione in tempo reale per il brainstorming, la mappatura dei processi e molto altro.

Strumento di IA per risparmiare tempo

Usate ClickUp AI per scrivere più velocemente e perfezionare i vostri testi, le risposte alle email e molto altro ancora ClickUp AI è lo strumento di IA che li sostituisce tutti. Dite alla nostra IA qual è il vostro ruolo lavorativo e la IA personalizzerà i suggerimenti per farvi risparmiare più tempo. Non solo è un utile chatbot per trovare persone, attività e documenti all'interno di ClickUp, ma l'IA automatizza anche i passaggi di consegne, crea modelli, genera trascrizioni e altro ancora.

Condivisione di video in meno tempo in ClickUp

I video di Zoom sono ideali per imitare le conversazioni faccia a faccia online, mentre i professionisti usano i video di Loom per condividere il feedback nelle aree di lavoro digitali. Entrambi gli strumenti hanno un tempo e un luogo, ma non sono affatto perfetti.

Risparmiate tempo e smettete di passare da una piattaforma di comunicazione all'altra. ClickUp si integra con Zoom per messaggi video in tempo reale e offre registrazioni semplici, con un solo clic, che aggiungono contesto a qualsiasi progetto.

Provate ClickUp per vedere da vicino le nostre capacità di collaborazione. Create subito la vostra area di lavoro di ClickUp gratuita .