Come migliorare le relazioni tra agenzia e client per crescere nel 2025

Quando si parla di affari, le partnership sono tutto. Ma una partnership viene spesso trascurata: quella tra un'agenzia e i suoi client.

Questa relazione è più di una semplice transazione: è una collaborazione. Due parti uniscono le forze per raggiungere un obiettivo comune, alimentato da fiducia, rispetto reciproco, trasparenza e una visione condivisa.

Ma non si tratta solo di concludere una vendita o un accordo. Si tratta di costruire qualcosa che duri nel tempo, una relazione reciprocamente vantaggiosa che cresce e si evolve. Con l'aumento delle aspettative dei clienti, questo aspetto diventa più importante che mai.

In questo articolo ci addentreremo nel dettaglio delle relazioni tra agenzia e client. Parleremo delle best practice per coltivare una relazione positiva, del ruolo del marketing digitale nel rafforzarla e di come superare le sfide che inevitabilmente si presentano.

Esamineremo anche come gli strumenti moderni possono aiutare le agenzie e i client a comunicare in modo più efficace, portando a risultati migliori per tutte le parti coinvolte.

Le sfaccettature delle relazioni tra agenzia e client

Una buona relazione agenzia-cliente colma il divario tra le esigenze del client e le capacità dell'agenzia. Si basa su

1. Creare fiducia nelle relazioni con i clienti

La fiducia è alla base di qualsiasi relazione sana tra un'agenzia e i suoi client. Potete guadagnarvi la fiducia dei vostri clienti comunicando in modo chiaro, essendo trasparenti e mantenendo le promesse.

Quando i clienti si fidano della loro agenzia, sono più propensi a condividere informazioni preziose, a fornire feedback costruttivi e ad accogliere nuove idee. Questo aiuta l'agenzia a comprendere meglio le esigenze del cliente e a creare soluzioni più efficaci.

2. Garantire la soddisfazione del cliente

La soddisfazione del cliente è il polso della relazione tra agenzia e cliente. Indica la capacità di un'agenzia di soddisfare le esigenze e le aspettative del cliente. I client soddisfatti sono più propensi a rimanere fedeli e a raccomandare l'agenzia ad altri, con conseguente aumento dei ricavi e una reputazione eccellente.

3. Fidelizzazione e reputazione dei dipendenti

Dipendenti felici e impegnati hanno maggiori probabilità di fornire un lavoro di qualità superiore e un servizio eccezionale, incoraggiando livelli più elevati di soddisfazione e fedeltà dei client. Una reputazione positiva attira anche nuovi client e aiuta a fidelizzare quelli esistenti, dando all'agenzia un vantaggio competitivo e una crescita sostenibile.

4. Misurare la qualità delle relazioni

Per misurare la qualità della relazione tra agenzia e client, è fondamentale utilizzare gli indicatori di performance chiave (KPI) e il net promoter score (NPS). I KPI sono metriche specifiche che misurano le prestazioni di un'agenzia in aree quali la soddisfazione dei clienti, la fidelizzazione dei dipendenti e la crescita dei ricavi. L'NPS misura la probabilità che un cliente raccomandi l'agenzia ad altri.

Questi strumenti di approfondimento offrono visibilità sulla forza delle relazioni con i client e sulle aree di miglioramento.

Best practice per migliorare le relazioni agenzia-cliente

Se volete costruire relazioni durature e fruttuose con i vostri client, dovete seguire alcune best practice che vi aiuteranno a crescere insieme.

Eccone alcune:

1. Alimentare canali di comunicazione aperti

La comunicazione è la chiave di ogni partnership di esito positivo. Dovete tenervi in contatto con i vostri client regolarmente, condividere gli aggiornamenti, fare domande e affrontare eventuali problemi. Potete utilizzare strumenti come Google Chat e Slack per le chat veloci o le funzionalità/funzione di ClickUp per le conversazioni dettagliate relative al progetto. Visualizzazione della chat di ClickUp è uno strumento eccellente per migliorare la comunicazione con il team in relazione al progetto, senza dover passare da ClickUp a un altro strumento.

Utilizzate ClickUp Chat per semplificare la comunicazione con il vostro team

ClickUp Chattare consente di

Creare visualizzazioni di chat per qualsiasi livello di lavoro, dagli aggiornamenti a livello aziendale fino a team o progetti specifici

Taggare e assegnare persone, attività, documenti, viste e posizioni dell'attività con @ menzioni

Condividere allegati, collegamenti, embed e formattazioni di testo nei messaggi

Integrazione con altri strumenti di comunicazione come Google Chat, Slack e Microsoft Teams

Ricevere notifiche per tutti gli aggiornamenti o le menzioni nelle visualizzazioni della chat

È inoltre possibile utilizzare Modello di piano di comunicazione di ClickUp per semplificare la pianificazione della strategia di sviluppo aziendale.

Con questo modello è possibile creare facilmente un piano d'azione significativo e monitorare i risultati ottenuti obiettivi del progetto e garantire il rispetto di tutte le scadenze. Utilizzate questo modello per

Pianificare la vostra strategia di comunicazione interna ed esterna

Adattare e perfezionare la messaggistica per il pubblico di riferimento

Comunicare con i vostri client e con gli stakeholder interessati in modo costante

2. Sviluppare obiettivi e aspettative chiare

Niente unisce agenzie e client in modo così efficace come la condivisione degli obiettivi. Dopo tutto, quando l'azienda del vostro cliente cresce, cresce anche la vostra. E quando superate i vostri traguardi, ne beneficiate entrambi.

Per rendere possibili questi scenari di esito positivo, voi e i vostri client dovete avere una visione chiara di

cosa volete ottenere e

come misurerete lo stato di avanzamento

Con Obiettivi di ClickUp è possibile impostare, monitorare e condividere obiettivi specifici, misurabili e vincolati nel tempo, in linea con gli oggetti del cliente.

Rimanete in linea con i vostri BHAG (Big, Hairy, Audacious Obiettivi) con ClickUp Obiettivi

Utilizzate gli obiettivi di ClickUp per

Creare Obiettivi tracciabili in connessione con il vostro lavoro. Impostate scadenze, titolari e autorizzazioni per ogni obiettivo e monitorate la percentuale di avanzamento man mano che completate i traguardi

Misurate l'esito positivo con criteri numerici, monetari, vero/falso o di attività. Creare Obiettivi di sprint, Obiettivi commerciali settimanali e altro ancora, aggiungendo attività di team diversi a un Obiettivo

Aggiungete le schede degli Obiettivi alle dashboard e vedete lo stato degli Obiettivi e altre metriche del team in un unico posto. Personalizzate l'aspetto e il layout delle dashboard in base alle vostre preferenze

È inoltre possibile integrare ClickUp con altri progetti e gestione dei client strumenti come Jira e Trello, assicurando l'allineamento tra le varie piattaforme

3. Comprendere le reciproche attività aziendali

Per fornire soluzioni che funzionino per i vostri clienti, dovete capire la loro azienda dentro e fuori. Ciò significa conoscere i loro obiettivi, le loro sfide, i loro processi e le loro preferenze, forse meglio di quanto loro stessi li conoscano. Più parlate e collaborate, più riuscite a capire le loro esigenze e aspettative e a trasformarle in esiti positivi.

4. Incoraggiare un feedback e una comunicazione aperti

Il feedback è essenziale per migliorare le prestazioni e mantenere la soddisfazione del cliente. Dovete incoraggiare i vostri client a condividere opinioni e suggerimenti onesti nel corso della relazione.

Questo comunicazione aperta con il client vi aiuterà a identificare ciò che funziona bene e ciò che deve essere migliorato. Dovreste anche programmare regolari check-in o sessioni di feedback per discutere di ciò che sta andando bene e di ciò che potrebbe essere migliorato.

5. Implementare processi di onboarding efficaci

Un buon processo di onboarding imposta il resto della relazione. Dovrebbe fornire ai vostri client tutte le informazioni e i provider di cui hanno bisogno per lavorare con voi senza problemi. Ciò potrebbe includere elementi come pacchetti di benvenuto, sessioni di formazione o accesso a piattaforme e strumenti. Un buon processo di onboarding vi aiuterà anche a stabilire un rapporto di fiducia con i vostri client fin dall'inizio.

6. Mantenere costantemente le promesse

Niente danneggia una relazione più delle promesse non mantenute. Dovete essere affidabili e degni di fiducia, il che significa rispettare i vostri commit e le scadenze. È anche importante essere trasparenti su ciò che si può e non si può fare e gestire le aspettative del cliente di conseguenza.

In questo modo, sarete entrambi sulla stessa pagina e potrete lavorare insieme per risolvere i problemi. In caso di problemi o ritardi, è necessario informare i clienti il prima possibile e lavorare insieme per trovare una soluzione.

Marketing digitale e relazioni agenzia-cliente

In qualità di professionisti dell'agenzia o del marketing, sapete quanto sia importante costruire relazioni durature con i vostri client. Ma Da fare nell'era digitale, dove la comunicazione e la collaborazione sono più complesse e dinamiche che mai? È qui che entra in gioco il marketing digitale.

Strumenti di marketing digitale per una migliore comunicazione

Gli strumenti di marketing digitale - da project management per il cliente piattaforme e soluzioni analitiche per software di collaborazione -hanno cambiato il modo in cui le agenzie e i client comunicano e collaborano, migliorando l'efficienza e l'efficacia del lavoro delle agenzie campagne di marketing .

Questi strumenti possono aiutarvi

costruire calendari, attività e discussioni condivise, assicurando che tutti siano allineati e in linea con le regole

abbattere i silos con comunicazioni in tempo reale e accesso condiviso a documenti e risorse

garantire risposte pronte e un impegno proattivo, superando le aspettative dei clienti

adattare la comunicazione alle preferenze del cliente, creando connessioni più profonde

utilizzare le analisi per prendere decisioni informate e costruire la fiducia dei clienti

Strategie per la gestione dei flussi di lavoro di approvazione dei social media

Vi state chiedendo come mantenere la coerenza del marchio e garantire la conformità alle linee guida del marchio e ai requisiti normativi? Un flusso di lavoro efficace per l'approvazione dei social media può aiutarvi.

Ecco alcuni suggerimenti che possono aiutarvi a gestire meglio i flussi di lavoro di approvazione dei social media:

Utilizzate piattaforme di gestione dei social media che vi consentano di creare, programmare e pubblicare i post sui social media su più piattaforme

Creare calendari dei contenuti che vi aiutino a pianificare e organizzare in anticipo i contenuti sui social media

Impostare flussi di lavoro di approvazione che consentano ai client di rivedere e approvare i post sui social media prima che vengano pubblicati

Utilizzare strumenti di progettazione che vi aiutino a creare contenuti visivamente accattivanti e coinvolgenti per i vostri post sui social media

Garantire la coerenza del marchio e la conformità alle normative attraverso processi di approvazione semplificati che controllano la presenza di errori o violazioni

Ruolo delle forti relazioni con i client nel potenziare le comunicazioni di marketing

Una solida relazione cliente-agenzia è necessaria per un esito positivo comunicazioni di marketing e il supporto clienti . Quando agenzie e client hanno un rapporto solido, possono comunicare apertamente, condividere intuizioni e collaborare meglio, portando a campagne di marketing più innovative e d'impatto.

Inoltre, favorisce la fiducia e la comprensione con i nuovi client, consentendo alle agenzie di acquisire una conoscenza più approfondita del marchio, del pubblico di riferimento e degli oggetti del cliente. Questo, a sua volta, permette alle agenzie di creare strategie di marketing più personalizzate ed efficaci, che risuonano con il pubblico del cliente.

Superare le sfide nelle relazioni cliente-agenzia

Una relazione sana tra client e agenzia è parte integrante dell'esito positivo di qualsiasi progetto, ma spesso comporta delle sfide. Dall'estensione del progetto alle pressioni sul budget, dalla gestione di aspettative contrastanti alla gestione del flusso di lavoro, sono molte le cose che possono andare storte.

Ecco come affrontare questi problemi a testa alta:

1. Striscia di campo

Lo scope creep è l'espansione graduale di un progetto al di là degli oggetti iniziali. Può verificarsi per vari motivi, come il cambiamento delle esigenze del cliente, requisiti poco chiari o una gestione inadeguata del progetto. Può portare a sforamenti di budget, scadenze non rispettate e relazioni tese.

Per prevenire lo scope creep,

Assicurarsi che entrambe le parti comprendano l'ambito di lavoro e ciò che è incluso o escluso dal progetto

Stabilire un processo di gestione delle modifiche che richieda un'approvazione formale per qualsiasi cambiamento dell'ambito

Mantenere una comunicazione aperta e trasparente per affrontare eventuali modifiche dell'ambito non appena si presentano ed evitare che deraglino il progetto

2. Pressioni sul budget e crisi economica

Le pressioni sul budget possono derivare da varie fonti, tra cui spese impreviste, condizioni di mercato fluttuanti o recessione economica. Questi fattori possono influire sulle finanze e sulla fattibilità del progetto e possono richiedere un adeguamento dei piani e delle aspettative.

Per affrontare questa sfida,

Destinare una parte del budget per le spese impreviste

Concentrarsi su attività ad alto impatto che siano in linea con gli oggetti del progetto

Cercare opportunità per negoziare accordi migliori o termini di pagamento con fornitori e venditori

3. Conflitti e aspettative poco chiare

Le aspettative conflittuali possono sorgere quando c'è una discrepanza tra ciò che le cliente o del cliente si aspetta e ciò che l'agenzia fornisce. Ciò può accadere a causa di una scarsa comunicazione, di una mancanza di chiarezza o di ipotesi non realistiche. Le aspettative contrastanti portano a insoddisfazione, frustrazione e controversie.

Per risolvere questo problema,

Definire fin dall'inizio gli obiettivi, i risultati, le sequenze e le responsabilità del progetto

Programmare check-in di periodo per garantire che entrambe le parti siano allineate sulle aspettative e sullo stato di avanzamento del progetto

Tenere un registro dettagliato delle riunioni, degli accordi e delle comunicazioni per evitare malintesi

Non esistono soluzioni univoche per affrontare le sfide nella relazione cliente-agenzia, ma con un po' di pratica e molta pazienza è possibile lavorare e risolvere bene la maggior parte delle situazioni.

Una relazione positiva tra agenzia e client: Finastra e ClickUp

Molte organizzazioni in tutto il mondo stanno adottando queste best practice per migliorare le relazioni agenzia-cliente. Una di queste è Finastra, azienda leader nella tecnologia finanziaria che fornisce soluzioni software per banche e istituzioni finanziarie.

Finastra ha dovuto affrontare problemi di pianificazione frammentata del go-to-market (GTM), con il risultato di campagne e customer journey incoerenti. Aveva bisogno di una piattaforma che li aiutasse a snellire i processi GTM, a migliorare la collaborazione e l'esperienza dei clienti.

Per questo hanno scelto la potente piattaforma di project management di ClickUp, che offre un intervallo di funzionalità/funzioni e integrazioni per gestire qualsiasi tipo di progetto. Utilizzando ClickUp, il team di marketing di Finastra ha raggiunto i seguenti risultati ,

Un aumento del 30% nell'efficacia della collaborazione, grazie alla possibilità di comunicare e coordinarsi meglio con gli stakeholder interni ed esterni

Una crescita del 40% nell'efficienza totale del GTM, grazie all'automazione e all'ottimizzazione dei flussi di lavoro del GTM, dal piano all'esecuzione e all'analisi

Un miglioramento significativo del customer journey, grazie alla possibilità di creare campagne di marketing più innovative e d'impatto, in grado di raggiungere il pubblico di riferimento

ClickUp ha inoltre fornito alla leadership di Finastra l'accesso in tempo reale allo stato e alle prestazioni del progetto, migliorando la comunicazione e la trasparenza.

Strumenti che migliorano la comunicazione tra agenzia e client

Il giusto set di strumenti può aiutarvi a mantenere relazioni solide con i clienti e a garantire una comunicazione a lungo termine esito positivo per i clienti . Da fare per sapere cosa cercare? Questi strumenti dovrebbero concentrarsi su una comunicazione efficace, una gestione semplificata delle attività e la capacità di aiutarvi a soddisfare le esigenze dei client.

Una piattaforma che può fare tutto questo è ClickUp. Il bello? ClickUp sa che non tutte le agenzie utilizzano gli stessi strumenti allo stesso modo. Per questo è possibile personalizzare quasi all'infinito la piattaforma di project management di ClickUp, in modo che funzioni al meglio per voi e per i vostri client.

1. Visualizzare lo stato di avanzamento con dashboard personalizzate

Utilizzate ClickUp Dashboard per adattare i flussi di lavoro specifici alle esigenze dei client e gestire al meglio ogni aspetto, dalla generazione di lead al gestione dei clienti e la fidelizzazione dei clienti.

Consentite ai client di registrare lo stato di avanzamento delle attività e di visualizzare le prestazioni con le dashboard di ClickUp

La funzionalità dashboard consente di distribuire efficacemente il lavoro tra il team, di allocare le risorse e di pianificare e monitorare le attività. È possibile visualizzare lo stato di avanzamento aggiungendo grafici a torta, a linee e a barre.

È anche possibile condividere dashboard personalizzati con i client, mostrando in tempo reale lo stato del progetto, le prestazioni della campagna e le scadenze imminenti. In questo modo si crea fiducia e si elimina la necessità di continui aggiornamenti di stato.

Infine, utilizzate le dashboard per raccontare storie di dati avvincenti. Visualizzate le tendenze, identificate le opportunità e giustificate le raccomandazioni. In questo modo il cliente si fida della vostra competenza e del vostro pensiero strategico.

2. Semplificare il contatto, la comunicazione e la gestione con i clienti Il sistema CRM di ClickUp vi aiuta a migliorare le relazioni tra agenzia e cliente, consentendovi di gestire la vostra pipeline commerciale, di monitorare e gestire i vostri account e di collaborare con il vostro team e i clienti, in un unico luogo.

Migliorare la soddisfazione dei client con il sistema CRM di ClickUp

Potete utilizzare ClickUp CRM per

Tenere traccia dei dettagli del cliente, della cronologia delle comunicazioni e delle note importanti

Gestire i potenziali client e seguire il loro stato attraverso la pipeline commerciale

Tenere traccia delle potenziali trattative e valutarne il valore e la probabilità di chiusura

Assegnare attività relative alla gestione dei client e fissare scadenze per assicurare un follow-up tempestivo

Semplificare le attività e i flussi di lavoro ripetitivi, come l'invio di email di follow-up o l'aggiornamento dei record dei client

Ottenere informazioni sulle interazioni con i client, sulle prestazioni commerciali e sullo stato generale dell'azienda

Ottenete un modo intuitivo per gestire i contatti, le vendite e i dati essenziali su un'unica piattaforma con Il semplice modello CRM di ClickUp . Personalizzate il modello per riflettere tutte le informazioni essenziali sui clienti e garantire un'organizzazione senza sforzo della pipeline.

Sia che si tratti di clienti che di fornitori, il modello semplifica il processo, aiutandovi a rimanere organizzati e a tenere sotto controllo ogni interazione.

Utilizzate questo modello per:

Semplificare la gestione dei dati dei clienti

Automatizzare i processi commerciali

Visualizzare in modo completo le interazioni con i clienti

Monitorare lo stato delle vendite

Analizzare i feedback e le tendenze nelle interazioni con i clienti o i fornitori

Prendere decisioni informate per migliorare l'esperienza del cliente

Grazie alle funzionalità di monitoraggio del tempo, ai tag, agli avvisi di dipendenza e all'integrazione con le email, il modello CRM semplice di ClickUp è la soluzione perfetta per gestire efficacemente le relazioni con i clienti.

3. Collaborare senza problemi con i client

Utilizzare Le funzionalità di Project Management di ClickUp per le agenzie creative per lavorare insieme ai vostri client. Offre un intervallo di funzionalità e integrazioni che possono aiutarvi a gestire i progetti, a comunicare con i vostri client e a consegnare lavori di alta qualità.

Migliorate la produttività e l'efficienza delle agenzie con il software di project management per agenzie creative di ClickUp

Ecco alcuni dei vantaggi dell'utilizzo di questo strumento:

Centralizzare la comunicazione con i client visualizzando chat, commenti, feedback e approvazioni all'interno di ClickUp

Invitate i vostri client a unirsi alla vostra area di lavoro e a collaborare con voi su attività, documenti e obiettivi

Semplificate i vostri flussi di lavoro e ottenete visibilità su ogni passaggio con funzionalità/funzione quali elenchi di attività, attività secondarie, liste di controllo, dipendenze, stati, priorità e altro ancora

Creare flussi di lavoro personalizzati in base alle vostre esigenze specifiche, utilizzando automazione, modelli e campi personalizzati

Integrare ClickUp con altri strumenti, come email, calendario, fatturazione e altro, per semplificare i processi di lavoro

Migliorare l'esito positivo delle relazioni client-agenzia

Relazioni stabili e durature tra agenzia e client non avvengono per caso. Richiedono un lavoro richiesto, comprensione e investimenti consapevoli da entrambe le parti. E possono fare la differenza tra l'esito positivo e quello negativo della vostra agenzia.

ClickUp, con la sua matrice di funzionalità/funzione come la collaborazione in tempo reale, le capacità CRM, i flussi di lavoro personalizzabili e l'integrazione con strumenti di terze parti, offre una soluzione completa per affrontare le sfide comunemente affrontate nel mantenere relazioni durature tra agenzia e cliente.

Sfruttando ClickUp, potete snellire le vostre operazioni, migliorare la comunicazione e, in ultima analisi, ottenere risultati eccezionali per i vostri client. Può essere il collante che rende più forte il legame con i vostri client. Iscrivetevi oggi stesso per provare gratis ClickUp !

FAQ comuni

1. Da fare per costruire relazioni client-agenzia?

Esistono diversi modi per costruire e coltivare relazioni solide tra i client e le agenzie. Per costruire partnership solide e durature con i vostri client, dovete

comunicare in modo chiaro

comprendere le loro esigenze e i loro obiettivi

impostare aspettative realistiche e reciprocamente concordate

essere trasparenti e onesti sul vostro lavoro e sullo stato di avanzamento

fornire valori e qualità

essere proattivi e reattivi

gestire eventuali conflitti o problemi in modo professionale e rispettoso

2. Qual è lo sviluppo di una buona relazione tra agenzia e client?

Lo sviluppo di una buona relazione agenzia-cliente può essere suddiviso in cinque fasi: scoperta e comprensione, sviluppo della strategia, esecuzione, valutazione e iterazione. In ogni fase, entrambe le parti devono collaborare, comunicare, allineare le proprie aspettative e i propri oggetti e lavorare insieme per raggiungerli.

3. Da fare per costruire buone relazioni con i client?

Per costruire buone relazioni con i clienti, è necessario comunicare in modo efficace, mantenere le promesse, comprendere la loro azienda e il loro pubblico, fornire valore e soluzioni, essere proattivi e anticipare le loro esigenze, essere trasparenti e responsabili e gestire i conflitti o i feedback in modo professionale.