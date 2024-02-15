Gli esperti concordano: ClickUp Brain è un potente strumento di intelligenza artificiale per velocizzare il lavoro

Cosa succede quando si riuniscono alcuni dei più importanti esperti di IA per un evento virtuale che li lascia a bocca aperta per il vostro prodotto?

Questo è l'esito positivo del party di lancio di ClickUp Brain!

La nostra straordinaria giuria ha visto la presenza di personalità del calibro di Riley Brown, co-fondatore di Visionairy che ha testato ClickUp Brain in prima persona per usufruire di tutte le possibilità dell'IA nella sua area di lavoro.

Altri esperti come Devin Reed, responsabile dei contenuti di Clari , Shakira Floyd, responsabile marketing di Operazioni Satori e Jonathan Maxim, fondatore e CEO di Lancio di un'app virale tutti hanno condiviso una reazione di stupore nel vedere ClickUp Brain in azione.

Ciò che distingue ClickUp Brain è che non si tratta di un altro strumento generativo per creare e modificare contenuti o sputare qualche battuta. Si tratta di una potente soluzione di IA che lavora come una rete neurale in grado di connettere attività, documenti, persone e tutte le conoscenze dell'azienda per un accesso immediato alle risposte.

Al nostro evento, i relatori hanno condiviso le loro esperienze con la noia del lavoro manuale. In particolare, Riley Brown ha spiegato la necessità di recuperare le modifiche dei video, ma è spesso impantanata sul lato operativo.

Trovare il tempo per lavorare sul lavoro di maggiore impatto, che non può essere terminato dall'IA, è un sentimento comune alla maggior parte dei professionisti del lavoro. Ma quando si tratta di allineare i team, di ottenere aggiornamenti rapidi sui progetti, di evitare il cambio di contesto e di localizzare quel tipo di informazioni che si trovano in un pagliaio, uno strumento come ClickUp Brain è in grado di far risparmiare tempo, aumentare l'efficienza e terminare il lavoro più velocemente.

In questa sede, illustreremo le principali funzionalità/funzione presentate al nostro party di lancio e forniremo le risposte ad alcune delle vostre domande più urgenti sul prodotto.

Funzionalità/funzione di ClickUp Brain che hanno rubato lo spettacolo

Abbiamo presentato un gran numero di funzionalità/funzione per mostrarvi come ClickUp Brain non solo si inserisce nel vostro lavoro quotidiano, ma lo migliora significativamente e vi fa risparmiare tempo. Ecco alcune delle funzionalità/funzione che abbiamo trattato nel nostro Launch Party:

Accesso a ClickUp Brain da qualsiasi luogo

Il nostro strumento di IA non è nascosto, ma la nuova esperienza di chattare con l'IA è accessibile ovunque sia necessario nella vostra area di lavoro. È una porta d'accesso autonoma per cercare risposte e mantenere il team in uno stato di flusso ininterrotto.

Automazione dei flussi di lavoro e scalabilità dell'azienda SaaS con ClickUp AI

Con l'accesso alla condivisione continua delle informazioni, la concentrazione individuale e la collaborazione del team beneficiano di minori interruzioni. Quando i team aggiornano le loro attività o collaborano ai deliverable, un semplice tocco richiama l'IA in modo che chiunque possa fare riferimento alle decisioni e ai dati documentati esistenti.

Quali attività sono popolari nella vostra area di lavoro?

Da fare: all'inizio della giornata avete bisogno di sapere quali sono le attività più importanti e di maggior impatto?

Con ClickUp Brain, potete inserire le domande per vedere quali attività nella vostra area di lavoro sono più attive, in modo da dare priorità al lavoro che deve essere terminato subito. È possibile visualizzare facilmente i riepiloghi/riassunti delle attività per recuperare il ritardo e interrompere lo scorrimento infinito degli aggiornamenti.

Ricerca nei documenti della knowledge-base per ottenere informazioni precise

Se siete come noi di ClickUp, avete tutti i documenti della knowledge-base della nostra azienda all'interno della nostra piattaforma per accedervi in qualsiasi momento. Tuttavia, questi documenti possono avere decine di pagine quando tutto ciò di cui abbiamo bisogno è trovare rapidamente un'informazione come "ClickUp osserva il President's Day?" o "A quanto ammonta lo stipendio wellness di ClickUp?"

Riepilogare/riassumere rapidamente le attività svolte in un determinato periodo di tempo e porre domande specifiche sul titolare dell'attività, sulla data di scadenza, sui commenti e molto altro ancora.

Questi input Q&A sembrano piccoli, ma evitano al nostro team di perdere tempo a cercare nei documenti. E con centinaia di dipendenti che perdono regolarmente qualche minuto qua e là, questo tempo si accumula rapidamente.

Creare standUp personali o aggiornamenti del team in un lampo

Con StandUp™ con l'IA potete generare riepiloghi/riassunti dello stato per un massimo di 10 persone, trasformando i check-in di routine in emozionanti rivelazioni sullo stato. Questi punti di controllo regolari non solo ci tengono in considerazione, ma celebrano anche i lavori richiesti da singoli e team.

Produzione di un riepilogo di StandUp di un'attività in un determinato numero di giorni per evidenziare rapidamente gli aggiornamenti, i to-dos e i colli di bottiglia

Immaginate i vostri one-to-one, le riunioni del team e le retrospettive che si susseguono simultaneamente. Gli standup giornalieri alimentati da ClickUp AI forniscono visibilità in tempo reale, assicurandovi di rimanere agili e al tempo stesso di soddisfare obiettivi più ampi come l'impostazione degli obiettivi.

Per quei giorni in cui è necessaria una rapida istantanea dello stato di avanzamento per mantenere lo slancio, aprite la scheda StandUp per prompt le informazioni più importanti per voi durante la settimana.

FAQ su ClickUp Brain: sicurezza, produttività e prestazioni

_In qualità di titolare dell'area di lavoro di ClickUp, sarei in grado di estrarre i dati da documenti privati?

Risposta breve: Nessuno può accedere ai documenti privati se non ha ricevuto l'autorizzazione.

Per quanto siamo orgogliosi della trasparenza della piattaforma ClickUp, abbiamo una priorità ancora maggiore nel mantenere in sicurezza i vostri dati e le vostre conoscenze organizzative.

Le nostre funzioni di ricerca IA dipendono completamente dalle autorizzazioni, quindi i dati privati forniti all'ambiente ClickUp - o quelli condivisi pubblicamente - sono solo quelli che vedrete.

La collaborazione è fondamentale con ClickUp 3.0 Docs, per cui è possibile condividere, impostare le autorizzazioni o esportare rapidamente i documenti a utenti interni ed esterni

Le funzionalità/funzione di sicurezza relative a ClickUp Brain fanno parte delle misure di sicurezza complessive di ClickUp, che includono aspetti quali la conformità SOC 2, le certificazioni ISO, la conformità GDPR e l'hosting localizzato dei dati.

_Qual è il modo migliore per imparare tutti i nuovi strumenti il prima possibile... consigli per tenersi al passo e formazione aggiuntiva?

Risposta breve: ClickUp AI, naturalmente!

L'AI Knowledge Manager di ClickUp Brain è in connessione con tutti i documenti di aiuto di ClickUp, il che significa che è possibile ottenere risposte rapide sull'uso di tutte le sue funzionalità/funzione, senza doverle cercare in un'altra pagina.

Porre a ClickUp Brain domande generali, specifiche sulla propria area di lavoro o anche su come utilizzare ClickUp Brain

_Qual è il limite dell'IA? Ad esempio, ChatGPT ha un limite di utilizzo nell'arco di 3 ore

Risposta breve: Utilizzo illimitato sui nostri piani a pagamento

Nei nostri piani a pagamento non c'è alcun limite agli input di ClickUp Brain, a parte le strozzature che potrebbero derivare dalle API di ChatGPT nel caso in cui si utilizzino quantità massicce (si parla di centinaia di migliaia) di input in un tempo molto breve.

Inoltre, potete essere certi che non abbiamo accesso ai contenuti degli utenti, quindi i vostri dati di IA all'interno di ClickUp sono sicuri e privati.

Per coloro che vogliono prima provare gratis ClickUp AI fantastico! È probabile che lo facciate subito. Da fare, tuttavia, sono previsti limiti alla versione di prova gratuita, che termina con la sottoscrizione di un abbonamento a pagamento.

Come promemoria, ClickUp Brain è disponibile a $5/mo per utente, un vero affare se si considera che il costo di ChatGPT4 è di $19,99/mo.

_Potremo utilizzare ClickUp AI per estrarre i dati dai dashboard?

Risposta breve: Non ancora

Stiamo già lavorando intensamente al futuro di ClickUp Brain e questo significa garantire ai clienti le migliori funzionalità AI da utilizzare nella loro area di lavoro. L'Elenco dei dati dai dashboard è nel nostro elenco, quindi restate sintonizzati per ulteriori dettagli a breve!

_Potete dare all'IA l'accesso a ClickUp Docs per la funzionalità di generazione dei contenuti? (ad esempio, utilizzare i documenti per addestrare l'IA al branding o al tono di voce?)/# _Potete dare accesso all'IA per la funzione di generazione di contenuti?

Risposta breve: Non ancora, ma i wiki sono in arrivo

I wiki sono nella nostra roadmap delle funzionalità/funzione dell'IA e arriveranno presto. Da fare: cosa significa?

I wiki serviranno a classificare meglio documenti specifici nella ricerca dell'IA, consentendo di dare priorità a contenuti specifici. Questo sarebbe un esempio perfetto di inclusione di wiki per il branding o il tono di voce, in modo che la ricerca dell'IA sappia di guardare prima lì.

_Potete salvare in automatico i vostri input precedenti in ClickUp AI?

Risposta breve: Solo i cinque input precedenti sono accessibili

Al momento, ClickUp Brain può salvare automaticamente solo gli ultimi cinque input. Tuttavia, abbiamo ricevuto molti commenti su questa specifica funzionalità, per cui stiamo pensando di aggiungerla in futuro.

_Quanto velocemente ClickUp Brain apprende il contesto? Se carico 50 attività, quanto velocemente apprenderà i dati contestualmente?

Risposta breve: Non appena i dati sono disponibili

ClickUp Brain è progettato per comprendere e utilizzare il contesto dell'area di lavoro di ClickUp il più rapidamente possibile. Ciò include l'assistenza per attività, documenti, dashboard e altre query.

Le risposte di ClickUp Brain si basano semplicemente sui dati e sulle interazioni disponibili nell'area di lavoro di ClickUp, in modo da potersi adattare alle nuove informazioni una volta incluse.

_Io uso OtterAI, che è sincronizzato con il mio calendario, prende note, trascrive le riunioni e riepiloga le chiavi. La funzionalità di trascrizione dell'IA di ClickUp è paragonabile? Mi piacerebbe consolidare tutto in ClickUp!

Risposta breve: ClickUp non è un'alternativa diretta, ma ci sono semplici soluzioni per farlo

Anche se ClickUp Brain non è un'alternativa uno-a-uno a Otter.ai da fare per integrare ClickUp con Otter o con Zoom IA (che è comodamente disponibile gratis su tutti i piani a pagamento di Zoom).

Una volta che la trascrizione o note della riunione sono in ClickUp, il contenuto può essere formattato a piacere ed è ovviamente accessibile tramite ClickUp Brain.

_Domanda bonus del sondaggio: Qual è il tuo livello di comfort con l'IA?

Abbiamo condotto un sondaggio durante il nostro party di lancio chiedendo la vostra esperienza con l'IA, e diciamo che sembrate tutti dei professionisti! Ecco i risultati:

il 67% ha dichiarato di utilizzare attivamente l'IA

il 23% ha dichiarato di utilizzarla, ma di essere in fase di sperimentazione

il 10% ha dichiarato di non averla ancora provata, ma di essere interessato

Se non siete ancora sicuri della potenza dell'IA e di ClickUp Brain, dovete vederla all'opera nella vostra area di lavoro. Si tratta di funzionalità/funzione davvero efficienti che vi aiuteranno a ridurre il lavoro manuale e a concentrarvi su ciò che conta di più

Scoprite come ClickUp Brain sta cambiando il gioco e prenotate oggi stesso una rapida demo con il nostro team per aumentare la vostra produttività.

