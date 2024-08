Le 10 migliori conferenze sul marketing digitale a cui partecipare nel 2024

Il marketing digitale è raramente statico, ma negli ultimi due anni è stato eccezionalmente turbolento. 📉

Abbiamo assistito agli sconvolgimenti del GA4 di Google, della Search Generative Experience (SGE) e dei sistemi generativi Strumenti di IA come ChatGPT. Poi c'è stata la perdita dei cookie di terze parti e, naturalmente, il comportamento dei clienti in continua evoluzione. Per i marketer digitali è stato un periodo di costante apprendimento e disimparazione.

Da fare per tenere il polso del marketing online? Come si possono conoscere e adottare le tendenze emergenti del marketing digitale prima che diventino veri e propri fenomeni virali?

Un buon punto di partenza è la frequentazione di esperti del settore. Le conferenze sul marketing digitale riuniscono i leader del marketing globale di tutti i settori e sono un luogo ideale per interagire con i vostri colleghi del settore.

Se state pianificando il vostro calendario per l'anno in corso, ecco il nostro elenco delle 10 migliori conferenze sul marketing digitale a cui partecipare nel 2024. Iniziate a prenotare i biglietti! ✈️

Il ruolo delle conferenze per i professionisti e i team del marketing digitale

Molti credono che tutto l'apprendimento necessario sul marketing digitale sia disponibile online, a portata di mano. Perché preoccuparsi di partecipare a eventi di persona? Ma c'è più di un motivo per cui dovreste prendere in considerazione la partecipazione a una conferenza sul marketing digitale.

Eccone alcuni:

**Connessione: l'opportunità di entrare in contatto con leader del settore e professionisti del marketing durante le conferenze sul marketing digitale è inestimabile. Non si sa mai se la persona con cui ci si siede accanto potrebbe diventare il vostro prossimo mentore, assunto o capo

Opportunità di apprendimento: Le conferenze sul marketing digitale offrono un ambiente di apprendimento altamente stimolante in cui è possibile assorbire nuove conoscenze. Offrono inoltre un forum per trovare soluzioni pratiche e comprovate a sfide comuni

Le conferenze sul marketing digitale offrono un ambiente di apprendimento altamente stimolante in cui è possibile assorbire nuove conoscenze. Offrono inoltre un forum per trovare soluzioni pratiche e comprovate a sfide comuni **Per impostazione predefinita, le conferenze di marketing digitale si concentrano sul futuro. Come risultato, diventano un corso accelerato su come soddisfare le aspettative e prepararsi alle prossime interruzioni, spesso attraverso nuove tecnologie di marketing

Riaccendere l'amore per il marketing digitale: I relatori e i relatori della maggior parte delle conferenze sono ricchi di esperienza e saggezza. Potreste essere ispirati e ricordarvi del motivo per cui siete diventati marketer

Ma la ragione più importante è la prospettiva e le intuizioni che si ottengono dai leader del marketing, che altrimenti potrebbero essere inaccessibili. Non si tratta di qualcosa che si può trovare solo online.

Sentiamo cosa hanno da dire i partecipanti alle conferenze precedenti sulle loro esperienze. Ecco come una su Reddit ha descritto la propria esperienza.

via Reddit Le conferenze sono importanti hub di networking. Offrono una piattaforma per trovare e interagire con marketer che la pensano allo stesso modo. Potreste finire per costruire relazioni significative che in seguito si trasformeranno in partnership aziendali.

Elenco delle principali conferenze sul marketing digitale a cui partecipare nel 2024

Quest'anno c'è un'incredibile serie di conferenze e summit sul marketing digitale che non potete perdervi.

Ecco le 10 migliori conferenze sul marketing digitale a cui partecipare nel 2024.

1. Mondo del marketing sui social media Il mondo del marketing dei social media è una conferenza di tre giorni ricca di interventi di importanti esperti di marketing come Ann Handley e Jim Louderback. I protagonisti del marketing condivideranno le loro intuizioni sulle ultime tendenze del marketing digitale e faranno previsioni sulle strategie di marketing.

Tutti i partecipanti potranno entrare personalmente in contatto con i migliori esperti e con i colleghi professionisti durante l'esclusivo networking mixer post-sessione.

Questo evento di marketing prevede anche la funzionalità di workshop di sviluppo professionale guidati da esperti e pensati per i professionisti del marketing alla ricerca di competenze più approfondite.

Data: 18-20 febbraio 2024

18-20 febbraio 2024 Posizione: San Diego, California

San Diego, California Argomenti tipicamente trattati: Strategia di marketing, social media marketing, marketing dei contenuti, social marketing organico, social marketing a pagamento

Strategia di marketing, social media marketing, marketing dei contenuti, social marketing organico, social marketing a pagamento Chi dovrebbe partecipare: Social media marketer, autori di contenuti e leader aziendali che desiderano apprendere strategie di marketing

via Esaminatore di social media

2. Vertice sulla produttività Vertice sulla produttività è una conferenza di marketing digitale da non perdere per gli appassionati di PLG (crescita guidata dal prodotto).

Il summit è ricco di sessioni di due giorni con i leader mondiali del marketing di prodotto nella vivace città di New York. Il tutto si conclude con una sessione di networking "happy hour" ospitata dalla Product-Led Alliance.

Con circa l'80% del pubblico composto da professionisti di alto livello e dirigenti C-suite di aziende come Meta, Amazon e Shopify, ci si può aspettare un vortice di networking.

Data: 20-21 marzo 2024

20-21 marzo 2024 Posizione: New York City, New York

New York City, New York Temi tipicamente trattati: Crescita guidata dal prodotto, strategia e marketing

Crescita guidata dal prodotto, strategia e marketing Chi dovrebbe partecipare: Commercianti di prodotti, fondatori di SaaS e leader della crescita che supervisionano la strategia e le operazioni guidate dai prodotti

3. L'INBOUND di HubSpot L'INBOUND di HubSpot è "il luogo in cui le carriere decollano, le aziende iniziano a scalare e la comunità ci cambia in meglio"

Prenotare un posto significa aspettarsi tre giorni pieni di momenti "Aha" con breakout formativi, panel guidati da esperti, keynote diverse e workshop pratici. Inoltre, ci si aspetta di fare rete con professionisti emergenti del marketing digitale e di apprendere strategie e strumenti di marketing per guidare la crescita.

Data: 18-20 settembre 2024

18-20 settembre 2024 Posizione: Boston, Massachusetts

Boston, Massachusetts Temi tipicamente trattati: IA, creazione di contenuti video, email marketing, storytelling, leadership, strategia centrata sul cliente

IA, creazione di contenuti video, email marketing, storytelling, leadership, strategia centrata sul cliente Chi dovrebbe partecipare: Responsabili commerciali, marketing e aziendali e professionisti in cerca di sviluppo professionale e di conoscenze per migliorare le prestazioni aziendali

via INBOUND

4. Simposio di marketing Gartner/Xpo

Quest'anno il tema del Gartner Marketing Symposium/Xpo è Lead Marketing Through Disruption's Next Wave.

Come partecipanti, imparerete l'importanza di "maintainer il lato umano della leadership di marketing per aiutare il vostro team a dimostrare il valore strategico e a raggiungere gli obiettivi di crescita"

Il tutto sarà accompagnato da conversazioni individuali con gli esperti Gartner.

Potrete inoltre accedere a oltre 150 sessioni delle più recenti ricerche di marketing di Gartner, a tavole rotonde, a casi di studio di utenti finali e a conversazioni tra pari.

Data: 3-5 giugno 2024

3-5 giugno 2024 Posizione: Denver, Colorado

Denver, Colorado Temi tipicamente trattati: Strategia di marketing, marketing multicanale, strategia di marca e IA

Strategia di marketing, marketing multicanale, strategia di marca e IA Chi dovrebbe partecipare: CMO, leader di marketing, strateghi e professionisti che vogliono rendere le loro organizzazioni a prova di futuro e al contempo ottenere un elevato impatto

via Gartner

5. Mondo del marketing dei contenuti

Prodotto dal Content Marketing Institute, CMWorld è una conferenza annuale per i professionisti del contenuto.

Questo incontro di tre giorni è organizzato con keynote di leader lungimiranti e sessioni di scambio di idee. È perfetta per approfondire le conoscenze e apprendere soluzioni pratiche per realizzare una strategia dei contenuti di successo.

Come ha condiviso un partecipante, "Dopo la condivisione di CMWorld, mi sono sentito come se avessi conseguito un master in marketing dei contenuti !".

Data: 21-23 ottobre 2024

21-23 ottobre 2024 Posizione: San Diego, California

San Diego, California Temi tipicamente trattati: Strategia di marketing dei contenuti, esperienza dei contenuti, futuro del marketing dei contenuti

Strategia di marketing dei contenuti, esperienza dei contenuti, futuro del marketing dei contenuti Chi dovrebbe partecipare: Professionisti del marketing digitale, creativi, autori di contenuti e agenzie che desiderano avanzare nella carriera e nelle competenze

via Mondo del marketing dei contenuti

6. LeadsCon

Il marchio è il più grande evento di marketing sulla generazione di lead, LeadsCon riunisce oltre 3000 professionisti del lead-gen per tre giorni di apprendimento guidato da esperti e discussioni coinvolgenti.

I diversi giorni hanno programmi diversi. Ma ci si aspetta ore di energia con conferenze, workshop sull'acquisizione dei clienti, sessioni interattive, pause per il networking e cocktail per concludere la giornata.

È inoltre possibile programmare riunioni in loco utilizzando il MeetingsHub di LeadCon per entrare in contatto con professionisti di settori verticali come Healthcare, FinTech, ecc.

Data: 8-10 aprile 2024

8-10 aprile 2024 Posizione: Las Vegas, Nevada

Las Vegas, Nevada Temi tipicamente trattati: Acquisizione clienti, analisi dei dati, IA, marketing di affiliazione

Acquisizione clienti, analisi dei dati, IA, marketing di affiliazione Chi dovrebbe partecipare: Marketer, agenzie, team di approvvigionamento e professionisti direttamente coinvolti nell'acquisto, nella generazione o nella misurazione di lead aziendali

7. DigiMarCon Regno Unito

Una grande conferenza sul marketing digitale è un punto di riferimento unico per ottenere lezioni preziose e spunti di azione per tutti i canali e le sfide del marketing. Questo è esattamente ciò che DigiMarCon UK consegna!

Oltre a due giorni di keynote stimolanti e masterclass strategiche in uno dei migliori eventi di marketing digitale, è possibile visitare i padiglioni espositivi che presentano le ultime tecnologie di marketing digitale, mobile, SaaS, AdTech, ecc.

È possibile partecipare alla conferenza online o di persona, il che la rende un vertice virtuale martech globale che vale la pena di seguire.

Data: 29-30 agosto 2024

29-30 agosto 2024 Posizione: Londra, Regno Unito

Londra, Regno Unito Temi tipicamente trattati: Automazione commerciale e marketing, intelligenza artificiale, ChatGPT, SEO, social media marketing, CRO, inbound e outbound marketing

Automazione commerciale e marketing, intelligenza artificiale, ChatGPT, SEO, social media marketing, CRO, inbound e outbound marketing Chi dovrebbe partecipare: Professionisti del marketing digitale, della pubblicità e dei media che desiderano fare rete con i leader di pensiero e portare a casa elementi di azione per il successo

via DigiMarCon Regno Unito

8. Vertice sociale internazionale

Il Vertice sociale internazionale è una conferenza di marketing digitale della durata di un giorno, pensata appositamente per i professionisti che gestiscono i canali di marketing digitale e dei social media su scala globale.

Ci si aspetta di immergersi subito in sessioni ricche di azione e di apprendimento efficace per progettare e gestire con successo campagne internazionali. Otterrete intuizioni, suggerimenti e tattiche di marketing digitale attuabili da portare al vostro team.

Inoltre, ogni ora dell'evento di marketing prevede due diverse funzionalità/funzioni per i partecipanti. Siete liberi di scegliere in base alle vostre preferenze.

Data: 16 maggio 2024

16 maggio 2024 Posizione: Barcellona, Spagna

Barcellona, Spagna Temi tipicamente trattati: Social media marketing, customer journey, annunci, marketing organico e a pagamento

Social media marketing, customer journey, annunci, marketing organico e a pagamento Chi dovrebbe partecipare: Responsabili del social media marketing e responsabili del marketing digitale che lavorano in organizzazioni globali

9. Vertice sulle operazioni sui ricavi

Come suggerisce il nome, il summit sulle Vertice sulle operazioni sui ricavi si concentra esclusivamente sulle operazioni sui ricavi (RevOps), sulla strategia e sulla gestione.

I due giorni di conferenza, ricchi di keynote influenti, tavole rotonde e breakout, sono stati curati da esperti di alto livello. Condivideranno soluzioni pratiche, strategie e framework per aiutarvi a costruire il vostro motore di crescita.

Inoltre, l'aperitivo serale sarà offerto dalla Revenue Operations Alliance.

Data: 4-5 settembre 2024

4-5 settembre 2024 Posizione: San Francisco, California

San Francisco, California Temi tipicamente trattati: RevOps, gestione del cambiamento, gestione degli stakeholder, RevTech, previsione commerciale

RevOps, gestione del cambiamento, gestione degli stakeholder, RevTech, previsione commerciale Chi dovrebbe partecipare: I leader di RevOps e i professionisti dell'abilitazione commerciale che cercano risposte alle difficili sfide di RevOps e i partner delle tecnologie di marketing per navigare in mercati in rapida evoluzione

via Alleanza per le operazioni sui ricavi

10. eTail eTail è la principale conferenza sull'e-commerce e sull'omnicanalità in America. Potrete ascoltare i vicepresidenti, i fondatori, gli amministratori delegati e gli esperti dei principali rivenditori del paese.

Sebbene la conferenza duri 30 ore, è ricca di sessioni in stile Tonight Show, think tank a porte chiuse con dirigenti di alto livello, tavole rotonde e discussioni di gruppo.

Gli organizzatori offrono anche segmenti come l'"Innovation Theater", l'EXPO per le più recenti tecnologie di marketing per l'e-commerce, e i "Retailer Hangouts", per 30 minuti di discussioni informali condotte dai relatori.

Data: 12-15 agosto 2024

12-15 agosto 2024 Posizione: Boston, Massachusetts

Boston, Massachusetts Temi tipicamente trattati: Fidelizzazione dei clienti, social commerce, mobile marketing, user experience, comportamento dei consumatori, IA e MI nell'eCommerce

Fidelizzazione dei clienti, social commerce, mobile marketing, user experience, comportamento dei consumatori, IA e MI nell'eCommerce Chi dovrebbe partecipare: I leader dell'e-commerce e del marketing digitale nella vendita al dettaglio che vogliono diventare globali

ClickUp per una gestione efficace del marketing digitale Marketing digitale comporta molte parti in movimento: creazione di campagne, creazione di contenuti, gestione delle relazioni con i clienti e altro ancora. Poi si misurano le prestazioni, si ricalibrano e si ricomincia da capo.

Può essere travolgente. I team di marketing digitale delle organizzazioni in crescita si trovano spesso sovraccarichi di lavoro e stressati. E questo può portare a risultati di marketing non ottimali. Ma non è necessario che sia così.

Piattaforme come ClickUp per i team di marketing sono progettati per aiutarvi a pianificare, eseguire e monitorare le attività digitali campagne di marketing in un'area di lavoro all-in-one. Potete usarlo per costruire soluzioni collaborative con il vostro team in modo da migliorare la produttività e la creatività.

Vediamo come ClickUp può semplificare la gestione del marketing digitale. 💪

Organizzare, visualizzare e monitorare i progetti di marketing digitale in un unico luogo

Accedete a più di 10 visualizzazioni personalizzabili dei progetti per risparmiare ore di lavoro a scavare tra i diversi thread di comunicazione. Visualizzazioni ClickUp consente di scegliere tra la Vista Bacheca, la Vista Tabella, i Grafici di Gantt e altro ancora per visualizzare a volo d'uccello le attività, le attività secondarie, le responsabilità e i progetti che il team gestisce quotidianamente, settimanalmente e mensilmente.

Potete usarli per monitorare lo stato dei progetti, identificare e risolvere i colli di bottiglia e assicurarvi che i flussi di lavoro siano ottimizzati per una collaborazione senza errori e senza intoppi tra membri e team.

Utilizzate la vista Calendario di ClickUp per visualizzare e tenere traccia delle attività mensili, settimanali e giornaliere del vostro progetto di marketing digitale

Gestire campagne grandi e piccole su tutti i canali

Con Documenti di ClickUp , ClickUp Lavagne online e gli strumenti di reportistica, correzione di bozze e automazione di ClickUp, strategizzare e coordinare campagne interfunzionali è facilissimo.

Utilizzate ClickUp Docs per creare bellissimi documenti, wiki e altro ancora, quindi collegateli ai flussi di lavoro per realizzare le idee con il vostro team

Questi strumenti possono aiutarvi a pianificare i calendari dei contenuti per tutte le vostre campagne e monitorare da vicino il loro stato. Potete lavorare insieme alla strategia e alla copia delle campagne in Documenti condivisi, quindi collegare questi documenti direttamente alle attività per mantenere tutti allineati e responsabili. Potete anche taggare il vostro team direttamente nei documenti e nelle lavagne online per assegnare elementi d'azione e far avanzare i progetti.

Potete anche usare questi strumenti per costruire roadmap di marketing per segnalare lo stato di avanzamento e ottenere il consenso degli stakeholder.

Approfondite le vostre conoscenze e ottenete panoramiche di alto livello delle vostre campagne con le dashboard completamente personalizzabili di ClickUp

ClickUp vi permette anche di costruire delle schede personalizzate Dashboard di ClickUp per monitorare i KPI delle campagne. Aggiungete attività di reportistica alle vostre campagne per monitorare metriche come il traffico del sito web, le conversioni e il coinvolgimento sui social.

La parte migliore è che tutti hanno visibilità sui piani e sulle risorse delle campagne. Non dovrete più rincorrere le persone per ottenere l'approvazione via email o monitorare l'ultima versione di un documento. Con ClickUp, avrete un'unica fonte di verità per ottimizzare le campagne su tutti i canali.

Accesso agli strumenti di IA per creare contenuti e aumentare l'efficienza

Dal brainstorming di idee per le campagne alla generazione di casi di studio di marketing per migliorare l'efficienza dei processi a monte e a valle della catena del valore, è possibile delegare sia il lavoro creativo che quello più impegnativo a ClickUp AI .

Usate ClickUp AI per generare materiale di marketing in pochi minuti. Dalla stesura del testo della pagina di destinazione all'ottimizzazione degli annunci, ClickUp IA è un potente assistente in grado di fare tutto. Potete anche affidarvi a ClickUp AI per riepilogare/riassumere i brief delle campagne e le reportistiche per risparmiare tempo.

Scrivi casi di studio di marketing in pochi minuti con ClickUp AI

Non iniziare mai più un progetto di marketing digitale da zero

Per un'esecuzione rapida, in ClickUp è possibile accedere a un'ampia gamma di modelli precostituiti per funzioni di marketing come la gestione e il test dei contenuti, la gestione delle campagne, l'onboarding dei client, la consegna dei progetti, ecc.

Ad esempio, Modello di agenzia di marketing di ClickUp è stato progettato specificamente per i solisti e i titolari di agenzie che forniscono servizi di marketing digitale a più client.

È possibile utilizzare gli stati personalizzati nel modello per visualizzare facilmente lo stato di ogni progetto, organizzare i dettagli degli account chiave senza soluzione di continuità con i campi personalizzati e migliorare la qualità del lavoro il monitoraggio dei progetti con funzionalità di monitoraggio del tempo, tag, avvisi di dipendenza, email e altro ancora.

E non usiamo il termine "tutto in uno" alla leggera. Potete gestire tutti i processi di marketing digitale attraverso il nostro team, rendendo ClickUp un'unica fonte di verità per il vostro team di marketing.

La parte migliore? Avrete a disposizione oltre 200 integrazioni con gli strumenti già presenti nel vostro stack tecnologico di marketing: HubSpot, Slack, Dropbox, Zoom e altri ancora. Tutti gli strumenti sono connessi a ClickUp tramite un'integrazione nativa bidirezionale.

Ciò significa una maggiore efficienza del flusso di lavoro e meno problemi, poiché i dati rimangono sempre sincronizzati.

Quindi, se siete ancora aggrappati ai fogli di calcolo o state usando strumenti di marketing digitale in silos, è ora di passare a un'alternativa migliore: ClickUp.

Avete già scelto una conferenza sul marketing digitale?

No? Allora incollate le recensioni dei partecipanti passati e decidete in fretta. Molte conferenze sul marketing digitale offrono sconti per l'iscrizione anticipata.

Ma se avete risposto con un entusiastico "Sì!", iniziate subito a pianificare il viaggio.

Tra la proposta di approvazione del budget per la conferenza e la prenotazione dei biglietti, ci sono probabilmente un centinaio di cose che possono sfuggire. Per vostra fortuna, ClickUp rende la pianificazione e l'organizzazione del vostro lavoro un gioco da ragazzi. Iscriviti a ClickUp oggi stesso!

Frequenze comuni

**1. Qual è lo scopo di una conferenza sul marketing digitale?

Le conferenze sul marketing digitale riuniscono i professionisti del marketing in un unico luogo per discutere le ultime tendenze, condividere le conoscenze, fare previsioni e fare rete con i leader e gli influencer del settore.

**2. Che cos'è un summit digitale?

Un digital summit è una conferenza di marketing digitale di primo piano per i digital marketer di qualsiasi livello e di qualsiasi settore del marketing digitale. Si concentra sull'apprendimento continuo attraverso strategie, tattiche e strumenti innovativi.

**3. Perché le conferenze di marketing sono importanti?

Le conferenze di marketing sono importanti perché offrono uno spazio per l'apprendimento e il networking immersivo, di persona o virtuale. I partecipanti possono acquisire conoscenze sul marketing digitale, aggiornarsi sulle ultime tendenze e connettersi con i migliori esperti e con i colleghi del marketing digitale.