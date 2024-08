Conferenze Fintech: Una guida agli eventi globali del 2024

Ehi, famiglia della finanza! Siete pronti ad aggiungere alcune conferenze fintech al vostro calendario di quest'anno? Abbiamo pensato a voi.

Non c'è mai stato un momento migliore per immergersi nel fintech. Il settore delle tecnologie finanziarie è in costante aumento e le soluzioni innovative si affacciano continuamente sul mercato.

Le conferenze sul fintech offrono fantastiche opportunità di connessione con i leader del settore, i visionari e gli innovatori, in modo da espandere la vostra rete (e la vostra base di conoscenze). Prima di accorgersene, si potranno incubare nuove idee, partnership e strategie.

Questo articolo contiene il nostro elenco curato delle migliori conferenze fintech globali da tenere sotto controllo nel 2024. Approfondiremo anche il potere trasformativo di questi eventi e come stanno guidando la trasformazione digitale della finanza così come la conosciamo.

Panoramica delle Conferenze Fintech

Le conferenze Fintech sono il luogo in cui si riuniscono i principali provider di servizi finanziari, i leader di pensiero, le startup, gli imprenditori, i responsabili delle decisioni e le autorità di regolamentazione.

Si riuniscono per esplorare le ultime tendenze e sfide della tecnologia finanziaria, fornendo una comprensione completa dell'ecosistema fintech e di argomenti quali:

Intelligenza artificiale

Trading di criptovalute

Blockchain

Finanza integrata

I partecipanti potranno conoscere le opportunità di mercato, i progressi tecnologici e gli sviluppi normativi attraverso elementi quali:

Discorsi programmatici dei leader del settore fintech

Workshop pratici su argomenti come Web3 (ad esempio, blockchain, criptovalute, NFT)

Discussioni di gruppo su temi caldi come l'apprendimento automatico

Dimostrazioni di tecnologie all'avanguardiaStrumenti di IA e altro ancora

L'obiettivo è facilitare le opportunità di networking e lo scambio di conoscenze.

I partecipanti possono entrare in contatto con professionisti che la pensano allo stesso modo, creare partnership e gettare le basi per collaborazioni che porteranno innovazione e crescita negli anni a venire.

La condivisione collettiva di conoscenze alle conferenze fintech contribuisce allo sviluppo di soluzioni innovative e al monitoraggio delle criticità odierne kPI finanziari e di far progredire l'industria globale dei servizi finanziari.

Elenco delle principali conferenze globali Fintech da frequentare nel 2024

Con eventi da Londra a Dubai e oltre, il 2024 è un anno fantastico per le conferenze fintech. Ecco i migliori eventi per tenersi al passo con il futuro del fintech.

1. FinovateEurope

Quando: 27-28 febbraio 2024

Dove: Londra, Inghilterra, Regno Unito.

Costo: $2.790

Come partecipare: Di persona, digitale o ibrido FinovateEurope è una delle più grandi conferenze fintech in Europa per il 2024. I partecipanti possono entrare in connessione con i leader di centinaia di istituzioni finanziarie globali, ascoltare gli innovatori fintech di oggi e partecipare a decine di dimostrazioni fintech all'avanguardia.

2. Fintech Meetup 2024

Quando: 3-6 marzo 2024

Dove: Las Vegas, Nevada, USA

Costo: $3.495

Come partecipare: Di persona Incontro Fintech è pubblicizzato come il futuro degli eventi fintech, con conferenze, relatori e dimostrazioni che esplorano i titoli del settore. I partecipanti possono fare rete, partecipare a eventi in posizione comune e imparare da migliaia di professionisti che la pensano come loro in questa entusiasmante conferenza di tre giorni.

3. MoneyLIVE Summit 2024

Quando: 6-7 marzo 2024

Dove: Londra, Inghilterra, Regno Unito.

Costo: 2.799 dollari (prezzo early-bird)

Come partecipare: Di persona

Il Vertice MoneyLIVE è l'evento bancario e di pagamento più longevo d'Europa. Questa conferenza fintech riunisce leader finanziari ed esperti di digital banking, creando una piattaforma in cui si creano partnership innovative e si accelerano idee innovative.

4. Future Digital Finance

Quando: 2-3 aprile 2024

Dove: New Orleans, Louisiana, USA

Costo: $2.499

Come partecipare: Di persona La finanza digitale del futuro è una conferenza fintech di medie dimensioni per organizzazioni di tutte le dimensioni. I partecipanti possono assistere a casi di studio, presentazioni e panel di dirigenti di alto livello e uscire con le idee innovative che guideranno i loro percorsi fino al 2024.

5. New York Fintech Week 2024

Quando: 8-12 aprile 2024

Dove: New York City, New York, USA

Costo: I prezzi variano a seconda dell'evento

Come partecipare: Di persona Settimana Fintech di New York 2024 è una conferenza inclusiva con eventi che vanno da quelli gratis e aperti alla comunità a tavole rotonde su invito che costano più di 150 dollari. La serie è pensata per l'ecosistema delle startup e mette in evidenza le iniziative fintech di oggi.

È possibile approfittare della New York Fintech Week scegliendo i singoli eventi a cui partecipare invece di partecipare all'intera settimana. Qui di seguito abbiamo evidenziato due giornate imperdibili (una delle quali è gratis) per coloro che possono dedicare solo uno o due giorni a questo aprile.

6. Innovazione bancaria e Fintech Tavola rotonda 2024

Quando: 9 aprile 2024

Dove: New York City, New York, USA

Costo: Gratis

Come partecipare: Di persona

Il Tavola rotonda sull'innovazione bancaria e fintech 2024 è il primo evento in funzionalità/funzione della New York Fintech Week. Questo forum, della durata di un giorno, riunisce esperti, leader di pensiero e imprenditori per promuovere la collaborazione tra professionisti e istituzioni finanziarie nel tentativo di tracciare un percorso verso il 2024 e oltre.

7. Conferenza Fintech dell'Impero

Quando: 10 aprile 2024

Dove: New York City, New York, USA

Costo: 1.095 dollari (prezzo super anticipato)

Come partecipare: Di persona

Il Conferenza Empire Fintech è la nostra seconda funzionalità/funzione della New York Fintech Week. Si tratta di un entusiasmante incontro di un giorno in cui i leader del settore fintech di oggi discutono dei titoli del settore e si impegnano attraverso chattare, keynote accattivanti, panel informativi, giochi a premi (qualcuno vuole una faida familiare fintech?) e dibattiti.

8. Seamless Medio Oriente

Quando: 14-15 maggio 2024

Dove: Dubai, Emirati Arabi Uniti

Costo: $750 (prezzo early-bird)

Come partecipare: Di persona

Il Medio Oriente senza soluzione di continuità è da 24 anni il luogo di riunione delle menti più innovative dei settori fintech, pagamenti, banche, retail e marketing digitale. I partecipanti possono partecipare a una conferenza di tre giorni con oltre 500 esperti che discutono delle ultime tendenze, tecnologie e fattori di disturbo che formano il nostro mondo digitale.

9. Global RegTech Summit 2024

Quando: 16 maggio 2024

Dove: Londra, Inghilterra, Regno Unito.

Costo: 754 dollari (prezzo super anticipato)

Come partecipare: Di persona

Il Vertice globale RegTech è il punto di riferimento per tutto ciò che riguarda fintech e regtech (tecnologia normativa). I partecipanti possono connettersi con un pubblico globale di leader del settore fintech, fare rete con professionisti del settore di alto livello e vedere di persona le ultime innovazioni nei servizi finanziari.

10. FinovateSpring

Quando: 21-23 maggio 2024

Dove: San Francisco, California, USA

Costo: 2.498 dollari (prezzo early-bird)

Come partecipare: Di persona, digitale o ibrido

Non potete venire a FinovateEurope? Fate titolo a FinovateSpring la conferenza fintech più importante del 2024 sulla costa occidentale. I partecipanti hanno a disposizione tutto ciò di cui hanno bisogno per essere all'avanguardia con un ampio pool di esperti, dimostrazioni pratiche ed eventi di connessione con i più grandi nomi del fintech.

11. Consenso 2024

Quando: 24-31 maggio 2024

Dove: Austin, Texas, USA

Costo: $1.399

Come partecipare: Di persona Consenso è il raduno più longevo nel mondo della blockchain, del Web3 e delle criptovalute. L'evento promette di avere un impatto con conversazioni significative, relatori visionari e workshop pratici volti a risolvere le sfide che impattano il settore nel 2024.

12. 2024 Simposio Fintech degli Stati Uniti

Quando: 4-6 giugno 2024

Dove: Chicago, Illinois, USA

Costo: 895 dollari (tariffa early-bird)

Come partecipare: Di persona

La sesta edizione del Simposio Fintech degli Stati Uniti è uno degli eventi fintech più attesi del Nord America. Questa conferenza rivoluziona il modo in cui i leader del settore fintech si mettono in connessione, con discussioni significative, opportunità di networking e panel.

13. Money 20 /20 Europa 2024

Quando: 4-6 giugno 2024

Dove: Amsterdam, Paesi Bassi

Costo: 3.132 dollari (prezzo super anticipato)

Come partecipare: Di persona Soldi 20/20 è l'evento leader per l'ecosistema finanziario globale, con una funzionalità/funzione che si concentra su ciò che accadrà in futuro nel settore fintech e dei servizi finanziari. I partecipanti possono fare carriera con approfondimenti di livello mondiale, opportunità di networking e conferenze.

14. Fintech + Insurtech Generazioni

Quando: 12-13 giugno 2024

Dove: Charlotte, Carolina del Nord, USA

Costo: 299 dollari

Come partecipare: Di persona Generazioni Fintech + Insurtech , alias Fintech Generations Insurtech, promette conversazioni oneste su problemi reali. I partecipanti potranno ascoltare i nomi più importanti di oggi nel settore fintech sugli argomenti sulla bocca di tutti e stabilire connessioni durature con i nomi più importanti dei settori insurtech e fintech.

15. FinTech World Forum 2024

Quando: 20-21 giugno 2024

Dove: Londra, Inghilterra, Regno Unito.

Costo: 628 dollari (tariffa early-bird)

Come partecipare: Di persona

Il Forum mondiale FinTech è un incontro globale di leader e innovatori del settore che discute del futuro della tecnologia finanziaria. I partecipanti potranno fare rete con gli esperti, connettersi con i migliori professionisti del settore finanziario ed esplorare l'impatto delle fintech sull'economia mondiale di oggi.

16. FinTech Connect Asia 2024

Quando: 27-29 agosto 2024

Dove: Raffles, Singapore

Costo: TBA

Come partecipare: Di persona

Il summit annuale FinTech Connect Asia è IL luogo di riunione delle istituzioni e dei leader finanziari più importanti dell'Asia. È un evento emozionante con conferenze ispirate, workshop interattivi, divertenti eventi di networking e altro ancora.

17. Terzo Forum annuale sull'innovazione finanziaria

Quando: 19 settembre 2024

Dove: Londra, Inghilterra, Regno Unito.

Costo: $756

Come partecipare: Di persona, virtuale o ibrido

L'edizione di quest'anno Forum sull'innovazione finanziaria è una piattaforma di prim'ordine per gli esperti del settore finanziario per discutere le ultime best practice, le tendenze, gli sviluppi e le considerazioni normative nel settore fintech. I partecipanti hanno a disposizione un forum interattivo di decisori e leader di pensiero che desiderano condividere idee e connettersi con altri esperti.

18. Money 20 /20 USA 2024

Quando: 27-30 ottobre 2024

Dove: Las Vegas, Nevada, USA

Costo: 2.899 dollari (prezzo super anticipato)

Come partecipare: Di persona

Non potete venire ad Amsterdam quest'anno? Fate un salto a Soldi 20/20 USA . È uno dei più grandi e influenti incontri di leader dei servizi finanziari e fintech del Nord America. I partecipanti potranno stabilire nuove connessioni, ottenere approfondimenti di carattere aziendale e conoscere le ultime innovazioni del settore.

19. Fintech Talents Festival

Quando: 11-12 novembre 2024

Dove: Londra, Inghilterra, Regno Unito.

Costo: 381 dollari

Come partecipare: Di persona

Il Festival dei Talenti Fintech è la conferenza fintech più influente del Regno Unito del 2024. Si tratta di un evento imperdibile di due giorni per visionari e innovatori per condividere idee e risolvere problemi nel settore finanziario.

20. Ritiro Fintech Europa

Quando: TBA

Costo: TBA

Dove: TBA

Come: Di persona

Se quest'anno non siete riusciti a partecipare al California Fintech Retreat, visitate il sito Ritiro Fintech Europa alla fine del 2024 per cogliere le opportunità di innovazione e networking. I dettagli su quando e dove si terrà questo raduno sono ancora in fase di lavoro, ma promettono funzionalità/funzione per i leader e i professionisti della tecnologia finanziaria.

Tendenze emergenti nel settore Fintech discusse alle conferenze

Le conferenze Fintech aiutano i partecipanti a esplorare e comprendere le tendenze del settore in un determinato anno.

Ogni conferenza prevede keynote, panel, forum, discussioni e altro ancora su vari argomenti. Tuttavia, molte conferenze 2024 si concentrano su argomenti quali:

Intelligenza artificiale e IAstrumenti di automazione dei processi* Blockchain

Criptovalute

Finanza decentralizzata (DeFi)

Apprendimento automatico

Verranno inoltre discusse le leggi di regolamentazione, standardizzazione dei processi gestione della catena di approvvigionamento, verifica dell'identità e integrazione delle valute digitali nei nostri sistemi finanziari.

Inoltre, è possibile assistere a discussioni sul ruolo del venture capital nel fintech, in quanto alimenta l'innovazione e guida la crescita del settore. Diverse conferenze dedicheranno probabilmente tempo all'esplorazione del suo ruolo nel fintech e di come sta formando il panorama mondiale.

Un altro aspetto che probabilmente verrà enfatizzato nella maggior parte delle conferenze sul fintech nel 2024 è lo spirito di innovazione e di rottura. Questo include discussioni su come individui, startup e imprenditori possono sfruttare le fintech per sviluppare soluzioni innovative e creare valore nel panorama della finanza digitale.

Tra gli altri argomenti di discussione da tenere d'occhio ci sono:

Il ruolo degli strumenti di IA nel settore della finanza digitalesnellire i processi a livello di settore

Come il digital banking e l'open banking stanno unendo banche e fintech

Le principali tattiche di cybersecurity per prevenire perdite finanziarie e frodi

ComeStrumenti di IA per la contabilità e la finanza possono migliorare l'accuratezza e fornire preziose informazioni

Gestione delle risorse strategie e strumenti per startup e imprenditori

Il ruolo delle Conferenze Fintech nel formare il futuro della finanza

Le conferenze Fintech formano il futuro della finanza promuovendo l'innovazione, la collaborazione e lo scambio di conoscenze tra i leader del settore. Queste piattaforme consentono a leader di pensiero, investitori, tecnologi e responsabili politici di esplorare le tendenze emergenti, discutere le sfide normative e presentare soluzioni digitali all'avanguardia.

Le conferenze fintech influenzano anche in modo significativo eventi prestigiosi come il World Economic Forum (WEF), dove le discussioni e le intuizioni delle conferenze fintech informano le decisioni politiche, formano programmi ed evidenziano le priorità del settore.

Consigli per pianificare e ottenere il massimo da una Conferenza Fintech

Le conferenze fintech non si limitano a presentarsi. Per trarre il massimo da esse, provate a pianificare le attività da fare prima, durante e dopo la partecipazione a ciascun evento.

Strumenti come ClickUp rendono il piano e l'implementazione più facili di quanto sembri, lo promettiamo.

ClickUp può aiutarvi a pianificare tutti gli eventi e le attività legate alla partecipazione alle conferenze fintech e molto altro ancora. Ecco un rapido esempio di come si potrebbe utilizzare per gli eventi del 2024.

Prima di una conferenza fintech

La partecipazione a una conferenza fintech inizia con l'acquisto del biglietto, la ricerca dell'alloggio, la prenotazione del volo e altro ancora. È qui che La visualizzazione del Calendario di ClickUp brilla.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Calendar-view-simplified.png Conferenze Fintech: La visualizzazione del Calendario di ClickUp /$$$img/

Gestite e organizzate i progetti e programmate le attività attraverso la flessibile visualizzazione Calendario per mantenere i team in sincronizzazione

Utilizzate la visualizzazione Calendario per avere una prospettiva ingrandita dei giorni, delle settimane e dei mesi che circondano ogni evento. Create attività e scadenze per voi stessi per ottenere i biglietti e le prenotazioni necessarie.

Quando la conferenza si avvicina, controllate il Programma e pianificate un itinerario per ogni giorno. Individuate le attività e gli interventi con maggiore priorità e quelli che intendete saltare, quindi inseriteli nel vostro Calendario ClickUp in modo da sapere sempre cosa vi aspetta quando siete alla conferenza.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/clickup-conference-agenda-template.png Conferenze Fintech: Modello di Programma per conferenze di ClickUp /$$$img/

Personalizzare il ClickUp Programma della conferenza Modello da utilizzare come partecipante alla conferenza per mappare il vostro piano di gioco

Se si desidera un modello che renda più semplice questa operazione, consultare il file Modello di programma per la conferenza ClickUp . È stato progettato per pianificare una conferenza da dietro le quinte, ma come ogni modello di ClickUp, è facile da modificare per adattarlo alle vostre esigenze (in questo caso, come partecipante invece che come ospite).

Durante una conferenza di finanza

Le conferenze spesso ci lasciano con pile di note e ancora più informazioni in testa che dobbiamo annotare o discutere. È qui che ClickUp Blocco note è arrivato! Utilizzatelo per annotare rapidamente le note su tutto ciò che avete imparato o che volete rivedere in seguito.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/ClickUp-Notepad-feature-to-Capture-Ideas.gif Conferenze Fintech: utilizzare il blocco note di ClickUp /$$$img/

Acquisire note, modificarle con una ricca formattazione e convertirle in attività tracciabili accessibili da qualsiasi luogo con ClickUp Notepad

Potete anche utilizzare Lavagne online ClickUp per un approccio più libero su cui il team può collaborare durante la conferenza.

Dopo una conferenza di fintech

Una volta terminata la conferenza, sarete pronti ad analizzare tutte le informazioni raccolte per trasformarle in attività fattibili e intuizioni preziose. ClickUp Whiteboards è lo strumento perfetto per questo lavoro. Potete anche utilizzare ClickUp Riunioni per riflettere e ricapitolare l'evento con il vostro team.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Whiteboards-Collaboration.png Teams che collabora utilizzando ClickUp Whiteboard /$$$img/

Collaborazione visiva con i membri del team all'interno delle lavagne online di ClickUp per fare brainstorming e trasformare le idee in elementi attuabili

Applicazioni fintech quotidiane di ClickUp

ClickUp è qui per voi in ogni momento, non solo durante le conferenze! È uno dei migliori strumenti per il project management sul mercato per un motivo.

Ad esempio, è possibile utilizzare Le funzionalità finanziarie di ClickUp per monitorare gli obiettivi finanziari, controllare gli account, calcolare i profitti e gestire le spese. Questo è utile per i costi, dalla partecipazione alle conferenze alle operazioni quotidiane e ai bilanci dei progetti.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/ClickUp-Finance-Management-Template-1400x800.png Modello di gestione finanziaria di ClickUp /$$$img/

Con il modello di gestione finanziaria di ClickUp è possibile centralizzare tutti i dati finanziari e gestirli con facilità

Utilizzate le funzionalità/funzione di finanza accanto al template Modello di gestione finanziaria di ClickUp per organizzare i dati finanziari, monitorare le spese e controllare le allocazioni di bilancio.

ClickUp offre anche migliaia di modelli per la finanza, automazione dei processi aziendali project management e Modelli IT (tra gli altri) per risparmiare tempo e denaro.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/image-202.png Modello per creare processi in modo efficiente di ClickUp /$$$img/

Creare flussi di lavoro coerenti con il modello Create Process Efficiently di ClickUp

Per istanza, la nostra collezione di modelli di miglioramento dei processi include i modelli Modello ClickUp per la creazione di processi efficienti che fornisce flussi di lavoro strutturati ed elenchi di attività.

Per farla breve, ClickUp dispone di strumenti che aiutano a svolgere qualsiasi attività, da pianificazione delle risorse all'onboarding. Qualsiasi cosa vi serva, ClickUp è qui per salvarvi la giornata.

Frequenze comuni

1. Qual è il significato di "conferenza fintech "?

Una conferenza fintech riunisce professionisti del settore, imprenditori, investitori e responsabili politici in un evento che mette in mostra e promuove discussioni sulle innovazioni, le tendenze e le sfide del settore. Queste conferenze facilitano anche la collaborazione, il networking e la condivisione delle conoscenze per dare forma al futuro della finanza.

**2. Che cos'è una fiera fintech?

Una fintech expo è simile a una conferenza fintech (o forse è inclusa come parte di una conferenza). Queste esposizioni riuniscono società fintech, startup, investitori e altri soggetti interessati che vogliono presentare i loro prodotti, servizi e innovazioni. Le esposizioni fintech presentano in genere stand espositivi, dimostrazioni di prodotti, discorsi programmatici, eventi di networking e tavole rotonde.

3. Che cos'è un convegno Fintech?

Un summit fintech è un incontro di alto livello tra i leader del settore per discutere problemi critici, tendenze e opportunità all'interno del settore. A differenza di una conferenza fintech tradizionale, un summit enfatizza le discussioni strategiche con un obiettivo finale in mente piuttosto che seguire un format aperto. I vertici sono inoltre caratterizzati da funzionalità/funzione di networking e presentazioni di leadership di pensiero.

Dalla rete alla condivisione delle conoscenze

Mentre riempite il vostro calendario 2024 con un'entusiasmante serie di conferenze fintech, ricordate che un'organizzazione efficiente e una collaborazione senza soluzione di continuità sono fondamentali per massimizzare la vostra esperienza e le vostre conoscenze.

ClickUp rivoluziona la navigazione nelle conferenze fintech e semplifica l'approccio alla pianificazione degli eventi, alla gestione delle attività e all'applicazione delle nuove conoscenze.

Siete pronti a trasformare l'ispirazione in azione ad ogni click? Iscrivetevi oggi stesso a ClickUp -È gratis!