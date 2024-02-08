Riepilogo del lavoro profondo di Cal Newport: suggerimenti per trovare un esito positivo in un mondo distratto

È facile sentirsi vittima del mondo moderno, dove la tecnologia si è ridotta a un palmo di mano. Invece di terminare il lavoro, passiamo il tempo senza pensare a scorrere i contenuti che stimolano la dopamina, o peggio ancora, passando da un'email all'altra e attività noiose che ci portano poca o nessuna gioia.

Quindi sì, è sempre più difficile mantenere la concentrazione senza distrazioni. Ma non possiamo accettare questo fatto e rimanere bloccati in una mentalità da vittima, vero? Deve esserci un modo per spingere le nostre capacità cognitive più in là e trovare un esito positivo duraturo in un ambiente distratto.

Per vincere questa battaglia, aggiornate il vostro arsenale con Deep Work di Cal Newport-il_libro che propone un'etica del "lavoro profondo" e offre regole e consigli di alto valore per produrre risultati di _livello.

Leggete il nostro riassunto del lavoro profondo per scoprire in pochi minuti di cosa parla questo libro. Vi offriremo chiavi di lettura, strategie e citazioni per aiutarvi a programmare il lavoro profondo e a sfruttare al meglio le vostre capacità principali! 🌞

Ma prima di questo, se siete interessati a leggere altri segnalibri, date un'occhiata e mettete tra i preferiti la nostra raccolta curata di 25 riepiloghi/riassunti di libri sulla produttività da leggere assolutamente (compreso "Deep Work") in un unico posto. È possibile salvarli, modificarli, metterli tra i segnalibri e persino esportarli per un uso successivo.

Lavoro profondo di Cal Newport: Riepilogo/riassunto del libro in sintesi

Via: Amazon Autore/i: Cal Newport

Numero di pagine: 290+

Anno di pubblicazione: 2016

Tempo di lettura stimato: 5-10 ore

Il professore di informatica e autore Cal Newport ha incentrato il suo lavoro sull'aiutare le persone a navigare tra le distrazioni digitali per concentrarsi su attività profonde. Ha proposto il il concetto di "lavoro profondo" per riferirsi al lavoro volontario richiesto per completare attività cognitivamente impegnative con una concentrazione totale: questa è l'unica premessa del libro.

Il concetto tradizionale di esito positivo è intessuto di idee sul duro lavoro e sulla perseveranza. Ma Newport ritiene che i nostri lavori richiesti tendano ad essere annacquati nel mondo moderno, principalmente a causa di battute d'arresto quali:

I social media e le distrazioni legate ai contenuti

Email e lavori di amministrazione che richiedono tempo e che ci rubano tempo

Il passaggio costante da un'attività all'altra che richiede configurazioni cognitive diverse

Da cosa dipende l'esito positivo: dal numero di ore lavorate o dal valore aggiunto alla nostra azienda? È qui che iniziamo a pensare al lavoro profondo e superficiale che facciamo.

Qual è l'ipotesi del lavoro profondo?

Molte persone pensano che il lavoro profondo consista nel lasciare il telefono per un'ora o due durante il lavoro, ma Newport propone criteri specifici per considerare un'attività profonda:

Deve trattarsi di un'attività cognitivamente impegnativa È possibile svolgere un lavoro profondo solo su un'attività che richiede le proprie capacità cognitive. Sia nella vita personale che in quella professionale, alcune attività richiedono un pensiero e una strategia profondi. Ad esempio, i progettisti UX che creano pagine innovative per migliorare l'esperienza dell'utente finale possono essere considerati un'attività altamente creativo e impegnativo . Newport ci presenta anche il lavoro superficiale, che, contrariamente al lavoro profondo, comprende attività logistiche o ripetitive come la voce dati o la fatturazione che possono essere facilmente replicati La vostra concentrazione è ininterrotta: Dovreste lavorare per periodi di tempo ben definiti per poter essere considerati profondi. Se si controlla l'email o si passa da un'attività all'altra, si è distratti

Newport ci promemoria che il lavoro profondo non significa avere una morale superiore. Invece di criticare il lavoro superficiale o le nostre attuali distrazioni digitali distopiche (adoro l'allitterazione), Newport adotta un approccio ottimistico e riconosce entrambi i tipi di lavoro come necessari. È solo che il lavoro profondo è quello che muove l'ago in un'impostazione aziendale, rappresentando le attività che aumentano il valore e la redditività. 💵

Quattro regole per un esito positivo

Newport scrive quattro regole per svolgere meglio il lavoro profondo e migliorare la qualità delle attività professionali in qualsiasi campo:

Lavorare profondamente: Fare uno sforzo consapevole per lavorare profondamente. Nel vostro programma giornaliero dovete creare delle sacche di tempo per una concentrazione attentamente mirata Accettare la noia: Allenare il cervello ad accettare di annoiarsi, cioè a trascorrere il tempo libero senza nutrirsi di dopamina da internet **Dite addio ai social media: non dovete abbandonare i social media, ma usarli con moderazione Drenare le secche: strutturare la giornata in modo da eliminare i lavori superficiali che non portano a nulla

Nel complesso, il libro presenta una sana miscela di regole per un lavoro mirato rivolto ai dipendenti in un panorama competitivo. Newport sostiene le sue teorie con ricerche adeguate e alcune storie interessanti, rendendo la lettura piuttosto coinvolgente. 💝

Chiavi di lettura del lavoro profondo di Cal Newport

Diamo una rapida occhiata ai sei punti di forza super importanti di Deep Work.

1. Praticate la noia e prendete in considerazione una disintossicazione digitale

Capiamo quanto possa sembrare strano, ma è una delle regole d'oro di Newport. Secondo lui, gli esseri umani hanno una larghezza di banda cognitiva limitata ogni giorno. Più sovrastimoliamo il nostro cervello con attività "divertenti" come postare sui social media o giocare, peggiore sarà la nostra forma cognitiva per svolgere un lavoro profondo. Praticare la noia significa astenersi dalle tecnologie che creano dipendenza per godere di livelli di concentrazione più elevati. Tuttavia, questo non può accadere da un giorno all'altro. Invece di fare una pausa di un giorno da Internet, l'autore suggerisce di starne lontani quasi ogni ora. Dopo aver terminato il lavoro e fino a quando non si torna a casa, bisogna resistere all'impulso di prendere il telefono. In questo modo il cervello si ricrea nel tempo.

Senza tutte le distrazioni, le persone si orientano in modo naturale verso la risoluzione dei problemi e la cura dei loro elenco di priorità . preparatevi a combattere l'intenso desiderio di andare online e consumare ciò che vi piace. Ma una volta superata, sarete in grado di migliorare il vostro gioco di gestione del tempo .

2. Monitoraggio di quando si lavora profondamente e di quando non lo si fa

È facile perdere il monitoraggio del proprio commit di lavoro profondo perché la giornata è d'intralcio. Questo non vi porterà da nessuna parte, quindi quantificate tutto.

È meglio avere un'idea preimpostata del rapporto tra attività profonde e superficiali per la settimana, ad esempio 60:40. Monitoraggio di tutte le vostre ore di lavoro superficiale e profondo e rivedete quanto riuscite a realizzare e dove dovete lavorare o riprogrammare. Ad esempio, se riuscite a gestire solo 3 ore di lavoro profondo in una settimana lavorativa di 40 ore, probabilmente dovrete riconsiderare le vostre organizzazione del tempo .

**ClickUp, una soluzione di gestione del lavoro gratis e all-in-one, offre una serie di strumenti per l'organizzazione del tempo modelli di produttività per taggare le attività profonde e superficiali e per monitorarle e misurarle in modo efficace. Per istanza, è possibile utilizzare il modello altamente visivo Modello di reportistica sulla produttività personale di ClickUp per vedere esattamente quanto tempo si dedica alle attività e ottimizzare il proprio lavoro.

Misurate e monitorate il vostro stato con il modello di rapporto sulla produttività personale di ClickUp

3. Conversazioni serie sul lavoro profondo

Questo è fondamentalmente un'estrapolazione del precedente punto di partenza: Cosa succede se il vostro orario di lavoro non consente lunghi periodi di lavoro profondo?

Newport suggerisce di avere conversazioni regolari con il vostro manager o supervisore sullo stato della vostra giornata e su come non siete in grado di aggiungere nuovo valore all'azienda con il vostro programma attuale. Insieme, dovreste essere in grado di individuare quale parte della vostra giornata, che si tratti di email, riunioni o lavoro di amministratore, dovrebbe essere ridotta.

4. Combattere il principio della minima resistenza

Il lavoro profondo è un concetto sempre più raro nella maggior parte dei settori. Newport spiega come molti lavoratori della conoscenza non abbiano indicatori di produttività cancellati per guidare le loro attività. Il risultato? Scelgono il modo più semplice per Da fare in modo visibile, ma il valore aggiunto è discutibile.

Secondo Newport, il Principio della minima resistenza è il motivo per cui la maggior parte dei dipendenti si attiene a metodi convenienti per Da fare, senza tenere conto del valore aggiunto produttività o l'innovazione.

Un modo per combattere questo fenomeno è praticare l'isolamento della rete. Newport suggerisce che le aree di lavoro affollate sacrificano la produttività a lungo termine in cambio di soluzioni rapide a problemi di basso livello.

Negli uffici aperti, abbiamo un accesso rapido ai nostri colleghi che offrono suggerimenti convenzionali. Ma lavorare da soli rende più probabile pensare intensamente e trovare soluzioni più produttive o creative.

5. Lavorare sodo non equivale a produttività

Il duro lavoro non è sufficiente per vincere; per essere considerati un talento formidabile, è necessario un tocco in più. Il mio lavoro presenta un esempio di vita reale di Nate Silver -uno statistico di grande esito positivo e giocatore di poker che lavora con tecnologie complesse per comunicare dati complicati in modo facile da seguire. Si distingue nella sua nicchia come nessun altro concorrente fa, il che lo rende sempre più prezioso per il settore.

Newport vuole che sviluppiamo due abilità fondamentali per sopravvivere e prosperare nella moderna economia mondiale:

Gestire rapidamente le cose difficili: stare al passo con le innovazioni del mondo e dare un tocco unico ai progetti per diventare un attore affidabile nel proprio campo Produrre più velocemente lavori di alta qualità a un livello d'élite: utilizzare la propria padronanza per produrre risultati a una velocità che molti altri non possono raggiungere

Se utilizzati contemporaneamente, questi fattori fondamentali forniscono ai professionisti le competenze necessarie per superare i concorrenti. Fortunatamente, è possibile padroneggiare queste abilità dedicando tempo sufficiente a un lavoro profondo e potenziando l'appetito del cervello per le attività complicate.

6. Essere pigri è vantaggioso

Un altro punto ironico ma logico del libro è che il tempo trascorso a essere pigri è positivo. Che si tratti di attività profonde, superficiali o di tipo logistico durante la giornata, è bene limitare le ore di lavoro e dare priorità al riposo.

Secondo Newport, il corpo di una persona ha bisogno di riposo per sostenere la sua capacità di lavoro profondo. Indipendentemente dagli obiettivi ambiziosi che avete, prendetevi un po' di tempo libero la sera per svagarvi e rilassarvi. Solo così potrete tornare freschi il giorno dopo e mantenere la vostra capacità di lavoro profondo.

Citazioni popolari sul lavoro profondo

Ecco tre delle citazioni più memorabili del Lavoro profondo di Newport.

Estratto #1

se non vi sentite a vostro agio nell'andare in profondità per periodi prolungati, sarà difficile portare le vostre prestazioni ai massimi livelli di qualità e quantità. A meno che il vostro talento e le vostre capacità non siano assolutamente superiori a quelle della concorrenza, i lavoratori profondi vi supereranno.{\i}

Produrre più velocemente un prodotto di alta qualità offre un vantaggio particolare nell'era moderna. Da qui Newport descrive lo stato attuale di molti mercati del lavoro, ma lo fa affermando il destino di chi non è in grado di competere. Chi trova scomodo il lavoro profondo può essere superato dagli altri.

Non esistono più scorciatoie per il successo (a meno che non siate figli di un miliardario)_ 😉

Estratto #2

il lavoro profondo non è l'unica abilità preziosa nella nostra economia, ed è possibile Da fare senza promuovere questa capacità, ma le nicchie in cui questo è consigliabile sono sempre più rare. A meno che non abbiate prove evidenti che la distrazione sia importante per la vostra specifica professione, è meglio che prendiate in seria considerazione la profondità.{\i}

Newport, facendo l'esempio del geniale cofondatore di Twitter, ha detto: "Non è un problema di profondità Jack Dorsey afferma che il lavoro profondo non è l'unica abilità di cui i lavoratori hanno bisogno oggi. Alcuni ruoli richiedono di concentrarsi su più aree contemporaneamente. Tuttavia, queste posizioni sono relativamente rare.

Estratto #3

trascorriamo gran parte della nostra giornata con il pilota automatico, senza pensare a cosa stiamo facendo del nostro tempo. Questo è un problema. È difficile evitare che l'insignificante si insinui in ogni angolo della vostra agenda se non affrontate, senza battere ciglio, il vostro attuale equilibrio tra lavoro profondo e superficiale, per poi adottare l'abitudine di fermarvi prima di agire e chiedervi: "Che cosa ha più senso in questo momento?"_

Un'altra realtà del lavoro profondo è il modo in cui la maggior parte dei dipendenti aziendali trascorre il proprio tempo in modo robotico. Per buona parte della giornata non sono veramente impegnati nel lavoro e quando lo sono, sono già le 5 del pomeriggio.

In un mondo in cui la distrazione è più economica della maggior parte delle cose, Newport suggerisce a tutti di mettere in discussione il proprio tempo per capire se si è impegnati in qualcosa di utile o banale.

Eseguire un lavoro profondo e applicare i principi e gli insegnamenti del libro con ClickUp

I principi discussi in questo libro possono avere un impatto sostanziale sulla vostra azienda, ma solo se garantite una partecipazione regolare e positiva al lavoro profondo. Un modo per essere coerenti è quello di sfruttare software di gestione delle attività come ClickUp . 🤩

La piattaforma è dotata di tutte le funzioni e gli strumenti per esercitarsi e monitorare sessioni di lavoro profonde. È inoltre dotata di una serie di funzionalità/funzione per la programmazione di alto livello, la centralizzazione del lavoro e la gestione delle attività risparmio di tempo nelle attività quotidiane .

Impostate programmi di lavoro approfonditi, confrontate visivamente i carichi di lavoro del team e seguite lo stato di avanzamento con la vista Carico di lavoro di ClickUp

Esploriamo di seguito alcune funzioni di ClickUp:

1. Programmare il lavoro in profondità con le attività di ClickUp

Il lavoro profondo inizia con un'area di lavoro libera. Con Attività di ClickUp è possibile organizzare il proprio flusso di lavoro in modo preciso, completando la libertà e la titolarità delle attività di lavoro più profonde. È possibile utilizzare i tag delle attività (visibili a tutti nell'area di lavoro) per classificare i lavori in profondi e superficiali. Questo è particolarmente vantaggioso se si organizzano flussi di lavoro per il proprio team, in quanto si può consentire a tutti i compagni di lavoro di godere di ore di lavoro senza distrazioni.

Le attività di ClickUp sono state progettate per ridurre al minimo il lavoro cognitivo il passaggio da un contesto all'altro a causa di silos di conoscenze. È possibile assegnare collegamenti, istruzioni commenti e allegati a ogni attività per garantire che gli assegnatari abbiano tutto ciò che serve per completarla.

Ottimizzare il vostro programma di lavoro in profondità è un gioco da ragazzi con ClickUp Calendario . Supponiamo di essere pianificando le attività per la settimana -È possibile creare attività sul Calendario e utilizzare i movimenti di trascinamento per definire il programma in modo complesso.

Gestite e organizzate i progetti e programmate le attività nella flessibile visualizzazione Calendario per mantenere i team in sincronizzazione

Inoltre, è sempre possibile visualizzare le attività in più di 15 modi, grazie a Visualizzazioni di ClickUp , come ad esempio:

Vista Elenco

Vista Tabella

Vista Bacheca Kanban

Vista Tutto

ClickUp è perfetto per progettare un database di attività per qualsiasi settore o dimensione del team. Alcune delle sue notabili funzionalità di lavoro profondo e di produttività includono:

Creazione di dipendenze per attività interconnesse

Impostazione di liste di controllo delle attività per i flussi di lavoro a più passaggi

Registrazione di esercitazioni su schermo per sostituire lunghe email e riunioni

Utilizzando Stati personalizzati delle attività per rivedere lo stato delle attività assegnate

Creazione di stati personalizzati in ClickUp

Sfruttando queste funzionalità/funzione accuratamente selezionate, noterete una significativa miglioramento delle prestazioni del team e produttività. Senza arretrati e battute d'arresto vi rallentano, avrete abbastanza tempo per esplorare iniziative di innovazione e crescita. Si tratta di battere il principio della minima resistenza. 😁

2. Godetevi più tempo libero con ClickUp Automazioni

Nel suo libro, Newport sostiene che il lavoro amministrativo, come recuperare e rispondere alle email, è un enorme ostacolo quando si cerca di praticare un lavoro profondo.

Con il codice zero Automazioni ClickUp clickUp Automations vi permette di risparmiare tempo su attività di amministratore fastidiose e lunghe, come la modifica dei tipi di attività e degli stati, l'assegnazione di attività o lo spostamento in diversi elenchi. Le Automazioni possono essere eseguite utilizzando oltre 100 opzioni predefinite o creandone di proprie.

Visualizzare e gestire rapidamente le Automazioni attive e inattive negli Spazi con gli aggiornamenti e le descrizioni degli utenti

ClickUp Attività ricorrenti è un'altra funzione che consente di impostare azioni specifiche per le attività ripetitive, a seconda di fattori quali la frequenza o gli aggiornamenti di stato. È possibile personalizzare se si desidera che l'attività ricorrente sia esattamente la stessa o se si desidera che vengano apportate modifiche la volta successiva!

3. Impostazione delle priorità delle attività di ClickUp per stabilire le priorità di un lavoro approfondito

Da fare quando si deve comunicare un'attività a priorità? Scrivete una grande email o un messaggio su Slack e poi trovate i destinatari giusti con cui condividere il messaggio. Oppure si può usare Priorità delle attività di ClickUp .

Etichettate qualsiasi attività con quattro etichette - Bassa, Normale, Alta e Urgente - e fate in modo che tutti i membri del team siano consapevoli di ciò che devono fare e quando. È anche possibile assegnare una priorità alle attività di lavoro personali e profonde e bloccare il vostro programma per affrontarli immediatamente.

Impostazione rapida della priorità delle attività all'interno di un'attività per comunicare ciò che deve essere preso in considerazione per primo

Potete sempre vedere quanto tempo voi o il vostro team state spendendo per lavorare in profondità con Monitoraggio del tempo dei progetti di ClickUp . È disponibile su tutti i dispositivi e consente ai team leader di lasciare note come feedback per i piani futuri.

4. Monitorate i vostri obiettivi in modo meticoloso con ClickUp Obiettivi

Sia che lavoriate in profondità o in modo superficiale, Obiettivi ClickUp non fa distinzioni. Create qualsiasi tipo di obiettivo su cui voi e il vostro team possiate lavorare e monitorare lo stato di avanzamento automaticamente. Con una vista percentuale, ogni team leader può valutare il numero di attività a valore spuntate.

Monitorare lo stato di ogni obiettivo utilizzando diverse visualizzazioni su ClickUp

Se siete alla ricerca di una visualizzazione più dettagliata dello stato, ClickUp Dashboard sono i vostri migliori amici! Scegliete tra oltre 50 schede per costruire un dashboard olistico che visualizzi le metriche che desiderate monitorare.

Infine, è possibile impostare impostazioni personalizzabili Promemoria di ClickUp da qualsiasi dispositivo per ricevere avvisi su attività e riunioni in sospeso. Tutto ciò di cui avete bisogno per eccellere professionalmente. ✌️

Rimanete organizzati e concentrati sulle vostre attività con ClickUp

Perseguire un lavoro profondo e un esito positivo con ClickUp

La teoria del lavoro profondo di Newport è uno dei migliori approcci alla produttività degli ultimi tempi. Tuttavia, per imparare questo metodo sono necessari pazienza, lavoro e strumenti adeguati.

Fortunatamente, grazie al monitoraggio del tempo, alle funzionalità/funzione di produttività e agli oltre 1.000 modelli di ClickUp, è possibile incorporare facilmente il lavoro profondo abitudini di lavoro e controllare contemporaneamente lo stato di avanzamento. Iscriviti oggi stesso per iniziare e far sì che il deep work lavori per voi. 🔥