Evernote Vs. Todoist: Quale strumento è migliore nel 2025?

Sappiamo che il vostro cervello trabocca di idee, attività e frammenti di genialità. Vi destreggiate tra piani di viaggio, obiettivi di risparmio, scadenze di progetti e altro ancora! Vi meritate un piccolo aiuto.

Avrete preso in considerazione l'idea di prendere note e di app per la gestione delle attività che si rivelano utili quando si lavora a più cose nella vita.

Sul mercato sono disponibili ottime applicazioni per prendere appunti, ma la scelta di quella giusta per le vostre esigenze può richiedere tempo e lavoro richiesto. Ognuno di noi è unico: questo significa provarle come parte della vostra routine quotidiana per vedere se si integrano bene nel vostro flusso attuale.

Strumenti popolari come Evernote e Todoist sono facili da scegliere. Ma capiamo che volete fare una scelta informata.

Preparatevi quindi alla resa dei conti nel campo dell'annotazione: Todoist vs. Evernote. Scoprirete una rappresentazione dettagliata delle loro funzionalità/funzioni, dei prezzi, del supporto e altro ancora.

Alla fine, presenteremo anche un altro concorrente che potrebbe sorprendervi.

Che cos'è Evernote?

via Evernote Evernote è un'applicazione versatile per prendere appunti e gestire le attività. Progettata per l'archiviazione, consente di creare note arricchite da foto, Clip audio e contenuti web salvati.

Evernote ha un'impressionante base di 250 milioni di utenti, di cui il 10% a pagamento. Conosciuto per la sua versatilità nel prendere appunti, è una piattaforma all-in-one che aiuta a organizzare e catturare le idee.

Questo prendere nota è una soluzione perfetta per chi utilizza più dispositivi. Permette di organizzare le note in quaderni virtuali, di taggarle, di aggiungere annotazioni e di ricercarle, modificarle o esportarle con facilità.

Permette agli utenti di collaborare e condividere le conoscenze in tempo reale in contesti personali o professionali.

Ecco una rapida carrellata di funzionalità/funzioni degne di nota:

Note quotidiane

via Evernote In Evernote è possibile catturare idee in vari moduli. Avrete la flessibilità di utilizzare testi semplici, immagini, registrazioni audio o persino clip web per creare note diverse e multimediali in base alle vostre esigenze.

È possibile organizzare le note in quaderni per diverse esigenze e utilizzare le opzioni di formattare per renderle presentabili.

Inoltre, sincronizza tutte le note su tutti i dispositivi in modo da potervi accedere in qualsiasi momento, anche offline.

Collaborazione

via Evernote Evernote è molto efficace quando si tratta di team building. Permette di lavorare e condividere informazioni con gli altri membri del team senza sforzo. La funzionalità di sincronizzazione automatica tiene traccia degli stati e garantisce che tutti siano sulla stessa pagina.

Evernote semplifica la condivisione delle note. Che si tratti di programmi di riunioni, idee di design, piani di viaggio, reportistica o elenchi di attività, è possibile condividerli senza sforzo.

Quando una nota viene condivisa in Evernote, i destinatari possono accedervi direttamente dalla sezione "Condivisi con me" dell'app, garantendo aggiornamenti in tempo reale della versione più recente ogni volta che la aprono.

Compatibilità multipiattaforma

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/Evernote-compatibility-1400x860.png Compatibilità Evernote /%img/

via Evernote È possibile lavorare su diverse piattaforme, tra cui Windows, macOS, iOS, Android e browser web. Ciò consente di accedere alle informazioni e alle note quando e dove si vuole, indipendentemente dal dispositivo.

È possibile utilizzare Evernote anche per il project management, poiché si integra con gli strumenti esistenti, migliorando la produttività senza sforzo. Si collega direttamente a Google Calendar, Slack e Teams di Microsoft per un'esperienza migliore.

Organizzazione personalizzata

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/image-20.jpeg Presentazione di Evernote /$$$img/

via Evernote Con Evernote è possibile creare taccuini per categorizzare i contenuti utilizzando la funzionalità/funzione Tag. In questo modo è possibile accedere rapidamente alle informazioni quando necessario, rendendo efficiente l'esperienza di annotazione.

I tag in Evernote sono come parole chiave per le note, e le rendono facili da trovare. Utilizzate i tag quando una nota rientra in più di una categoria o se volete filtrare i risultati di un taccuino specifico in base a una parola chiave. È utile per associare le note a categorie, ricordi o posizioni.

Pro di Evernote

Funzionalità di ricerca intuitiva alimentata dall'IA per aiutarvi a ottenere le informazioni corrette dalle vostre note in modo rapido e affidabile

Fornisce diversi modelli personalizzabili e permette anche di creare il proprio modello da zero

I contro di Evernote

Le prestazioni sono compromesse a causa di occasionali rallentamenti

Cos'è Todoist?

via Todoist Todoist è un programma di applicazione per la gestione delle attività progettata per consentire agli utenti di organizzare e pianificare le attività quotidiane. A differenza degli strumenti tradizionali per la gestione degli elenchi di cose da fare, offre un servizio basato su cloud che facilita l'accesso e la gestione delle attività su più dispositivi.

L'applicazione ha un design minimalista che adotta un'interfaccia user-friendly. È possibile impostare date di scadenza e assegnare priorità per gestire al meglio il carico di lavoro.

Scopriamo alcune delle sue funzionalità/funzione chiave:

Creazione di attività

via Todoist Todoist può aiutarvi ad annotare rapidamente i vostri impegni. Inserite qualsiasi cosa nel campo delle attività di Todoist e sperimentate il suo esclusivo riconoscimento del linguaggio naturale: il vostro elenco di cose da fare verrà immediatamente compilato.

Todoist categorizza automaticamente le attività nelle visualizzazioni Oggi, Prossimi e filtri personalizzati, aiutandovi a dare priorità ai vostri lavori più importanti.

È possibile gestire in modo efficiente numerose attività selezionandone diverse alla volta. In questo modo è possibile riprogrammare, impostare le priorità, spostare o modificare in batch in modo rapido e libero per concentrarsi su questioni più importanti.

È inoltre possibile creare attività utilizzando il computer, il telefono o qualsiasi altro dispositivo.

Integrazioni software

via Todoist Todoist supporta molte integrazioni software per la connessione dell'app con altri strumenti. Queste integrazioni aiutano a semplificare i flussi di lavoro.

Consente di collaborare in modo più efficace trasformando i messaggi dei vostri amici preferiti in messaggi di lavoro teams, strumenti di comunicazione per il team in compiti da svolgere senza dover passare da un'app all'altra.

Alcuni esempi di integrazione sono PomoDone, Slack, Time Doctor, Timetrap, Zapier e Zendesk. È anche possibile personalizzare Todoist con funzionalità/funzione aggiuntive in app.

Dipendenze

via Todoist Le dipendenze sono un'altra utile funzionalità/funzione del project management che Todoist fornisce se si utilizza un'integrazione come Ganttify. Permette di visualizzare più progetti all'interno di un unico grafico Gantt, di stabilire le dipendenze tra le attività e di definire le date di inizio e fine per ogni attività.

Quando si verifica un ritardo in un'attività, è possibile modificare la data nel grafico Gantt e tutte le attività dipendenti verranno aggiornate di conseguenza. L'impostazione delle dipendenze tra le attività consente di completare le attività nell'ordine corretto, garantendo che quelle incomplete non vengano bloccate.

I grafici di Gantt e i progetti di Todoist sono sempre aggiornati grazie alla sincronizzazione bidirezionale. È possibile condividere istantaneamente una sequenza temporale di sola lettura con client o colleghi per comunicare lo stato e l'avanzamento di un progetto.

L'utilizzo di un grafico Gantt con Todoist rappresenta un modo prezioso per consolidare più progetti e ottenere una panoramica completa.

Budgeting

via Todoist Todoist ha collaborato con la nota app di budgeting YNAB (You Need a Budget) per sviluppare un modello dettagliato.

Questo modello vi guida nell'organizzazione delle finanze, nella riduzione del debito, nel raggiungimento degli obiettivi di risparmio e nella coltivazione di un'abitudine sostenibile al bilancio.

È inoltre possibile impostare budget per attività o progetti e monitorare regolarmente le spese rispetto al budget per assicurarsi di essere in regola.

Pro di Todoist

Linguaggio intuitivo e naturale per creare, pianificare e dare priorità alle attività

Il piano Free ha funzionalità/funzione sufficienti per il project management

I contro di Todoist

Richiede una connessione stabile a Internet

Quali sono le differenze tra Evernote e Todoist?

Evernote è utilizzato principalmente per prendere appunti, mentre Todoist è un'app multipiattaforma per gli elenchi delle cose da fare. In definitiva, però, Da fare sono simili, il che può confondere la scelta. Abbiamo quindi analizzato le differenze per voi:

1. Facilità d'uso

Quando si utilizza uno strumento di project management, l'ultima cosa che si desidera è un'interfaccia utente complicata. Da fare un rapido confronto tra queste due app.

Evernote

Evernote è molto semplice da capire. È possibile fare clic su "Aggiungi nota" per iniziare a scrivere o aggiungere una foto, un clip audio o un video. In basso troverete una barra di navigazione che vi aiuterà a creare una lista di controllo e modelli già pronti per iniziare. Il processo è molto semplice e lineare.

Di recente hanno rinnovato la loro dashboard. La dashboard ora sembra ingombra, con tutte le note in un unico posto. Ma l'app mantiene le note in connessione grazie alla sincronizzazione con più dispositivi e altre applicazioni.

Todoist

Todoist vuole che siate eccellenti fin dal primo momento. Hanno integrato una guida passo passo che vi guiderà attraverso tutto ciò che dovete sapere.

Fornisce informazioni utili sulla creazione di progetti, pianificazioni, attività secondarie e attività ricorrenti. Offre inoltre un'ampia gamma di modelli per soddisfare le vostre esigenze.

Come Evernote, si integra perfettamente anche con altre app. Se siete utenti premium, sarete avvisati puntualmente via email e telefono.

Punto bonus: Quando completate attività o progetti specifici, Todoist vi ricompensa utilizzando il sistema di ricompense integrato, Karma! I titolari dell'app riconoscono che il cervello umano gravita verso il completamento delle attività se viene premiato. I punti Karma aiutano a monitorare meglio la produttività.

2. Accessibilità

Uno strumento di produttività dovrebbe essere accessibile e a portata di mano ovunque si vada! Vediamo come si comportano questi strumenti da questo punto di vista.

Evernote

Evernote è facilmente accessibile e potete accedere alle vostre note utilizzando qualsiasi dispositivo - web, Android o iOS. Ma ha dei limiti, in quanto è possibile utilizzare due dispositivi solo se si utilizza il piano base.

Todoist

Todoist si concentra sull'app mobile, rendendola accessibile per dispositivi iOS e Android. Integra le promemoria con il telefono e riceve le notifiche quando necessario.

3. Prezzi

Indipendentemente dalle funzionalità/funzione desiderate, è necessario rispettare il proprio budget. E ottenere le funzionalità/funzione più desiderate nel rispetto del budget è una parte fondamentale della scelta dello strumento giusto.

Evernote

Evernote offre un piano Free che consente di prendere tutte le note possibili. Tuttavia, non sarà possibile utilizzare le attività e l'utilizzo sarà limitato a due soli dispositivi.

I costi professionali sono un po' più alti rispetto a Todoist, ma si collocano in un intervallo accessibile.

**Gratuito

Personale: $14,99/mese

$14,99/mese Professionale: 17,99 dollari/mese

Todoist

È possibile utilizzare Todoist senza spendere un centesimo.

Principiante: Free

Free Pro: $4/mese

$4/mese Business: $6/mese per membro

Offrono un enorme sconto del 70% a educatori e studenti.

Evernote Vs. Todoist: Da fare un campione?

Todoist ed Evernote sono app ben distinte: la prima consente di mantenere le attività, mentre la seconda aiuta a ricordare. Entrambe sono app altamente qualificate, disponibili in versione gratuita e ben equipaggiate per l'uso quotidiano.

Ma in un confronto diretto, Todoist fa un figurone, grazie alla facilità d'uso, alla maggiore accessibilità e al prezzo migliore.

Evernote Vs. Todoist su Reddit

Abbiamo chiesto a Reddit di capire cosa pensano gli utenti dell'utilizzo di queste app per la produttività. Molti di questi utenti hanno chiarito la loro preferenza per l'uso di Todoist.

"Todoist ha decine di funzionalità in più, è robusta, facile da usare, facile riprogrammare le giornate più impegnative, facile stabilire le priorità, usa un linguaggio semplice, capisce i progetti, le sottoattività, gli avvisi personalizzabili... Evernote si occupa di fare singoli compiti, non di pianificare ed eseguire il piano."

"Uso Todoist e Todoist è molto più sofisticato e potente. Ho filtri avanzati per cui vengono visualizzate solo determinate attività con etichette specifiche. EN è molto semplice in confronto._"

Ma abbiamo anche trovato alcuni utenti che sono soddisfatti di Evernote:

"La parte migliore di Evernote è che i suoi strumenti possono essere modificati e utilizzati come e quando si vuole. Offre anche un modulo dinamico di flusso di lavoro, per aiutare gli utenti a cambiare il loro flusso di lavoro, se trovano qualcosa di più utile e produttivo, piuttosto che legarli a flussi di lavoro specifici..."

La migliore alternativa Evernote Vs. Todoist: ClickUp

Evernote e Todoist sono ottimi per prendere note e gestire le attività. Ma si è appena visto che, nonostante alcune somiglianze, ogni strumento risponde a esigenze molto specifiche e limitate.

Vi presentiamo uno strumento che può fare molto di più che prendere note e gestire attività.

ClickUp è una piattaforma di produttività all-in-one che consente di gestire progetti, prendere note e tenere traccia degli stati. È molto adatta a studenti, titolari di piccole aziende e dipendenti di grandi aziende.

Mentre Evernote e Todoist si concentrano sulla semplicità, ClickUp si distingue per le numerose funzionalità/funzioni e opzioni personalizzate. Questo lo rende un buon Evernote e Todoist Alternativa a Todoist .

Si tratta di uno dei più potenti strumenti di project management, anche se la sua estesa funzionalità/funzione e la sua interfaccia densa possono sopraffare alcuni utenti.

Vediamo come ClickUp vi aiuta nel vostro lavoro:

Collaborare con il team Documenti ClickUp consente di

modificare qualsiasi documento insieme al proprio team con più persone che modificano un documento contemporaneamente.

Assegnate azioni ai membri del team con un semplice commento. Modificate il testo del documento in azioni e assegnatele ai singoli.

Collaborate ai documenti del vostro team, aggiungete commenti e assegnate attività ai membri direttamente all'interno di ClickUp Doc

Condividete senza problemi il vostro documento tramite un URL e gestite facilmente le autorizzazioni di modifica per il team o per gli ospiti.

Per una gestione efficiente delle deleghe e delle attività, è sufficiente collegare i documenti alle attività. Migliorate i flussi di lavoro aggiungendo widget, il tutto senza sforzo all'interno dell'editor del documento.

Creare e gestire attività

Utilizzare Attività di ClickUp per visualizzare e organizzare le attività per stato, priorità o reparto.

Consente di assegnare le attività a più persone, aggiungere commenti e convertire i commenti in attività. E se dovete spiegare qualcosa di complesso, potete allegare una registrazione dello schermo, tutto in un unico posto.

Creare, gestire e visualizzare le attività di ClickUp Tasks

Ottenete una chiara visibilità dei vostri progetti attraverso diverse visualizzazioni e, se ci sono attività correlate, rendete evidenti anche quelle, in modo da non dover andare a cercare le connessioni.

Semplificare il flusso di lavoro

ClickUp offre anche molti modelli che potete personalizzare in base alle vostre esigenze. Modello di gestione delle attività di ClickUp è uno strumento che aiuta a gestire le attività di ogni team. Da fare è solo inserire i dettagli.

Offre una chiara visibilità del progetto e include campi personalizzati precostituiti per ogni attività. Organizza ulteriormente i compiti da svolgere con tre elenchi: Elementi d'azione, Idee e Backlog. In questo modo è possibile riordinare lo schermo e concentrarsi sulle attività della stessa categoria.

Visualizzate e organizzate le attività in modo efficace con il modello di gestione delle attività di ClickUp

Questo strumento è utile per ottimizzare i flussi di lavoro e tenere traccia delle attività, delle date di scadenza, degli assegnatari e del loro stato.

Create il vostro hub della conoscenza

Che il vostro documento sia semplice o intricato, ClickUp Docs vi copre.

Grazie ai backlink automatici generati ogni volta che si menzionano contenuti correlati, è possibile esplorare facilmente tutte le connessioni e i contenuti correlati dalla sezione dedicata alle relazioni e ai backlink della barra laterale.

Dopo aver creato le vostre note, potrete godere di una struttura organizzata di idee interconnesse, assicurando che ogni nota sia legata ad argomenti specifici.

Creare riepiloghi, attività e brainstorming con ClickUp AI

Inoltre, utilizzate ClickUp AI , uno dei migliori strumenti di IA per la scrittura per aiutarvi a scrivere meglio generando contenuti utili, diventando il vostro copy editor personale e formattando perfettamente i vostri contenuti. Genera anche riepiloghi e crea attività in base al contesto.

Quando il vostro spirito creativo cala, affidatevi a ClickUp AI come compagno di brainstorming.

ClickUp è uno strumento molto più ricco di funzionalità/funzione rispetto a Todoist o Evernote, in quanto supporta altri casi d'uso oltre alla gestione delle attività e all'annotazione, è più personalizzabile e fornisce funzionalità avanzate automazioni avanzate del flusso di lavoro capacità

Altro da amare in ClickUp

ClickUp vi aiuterà a fare molto di più:

Integrazione: Integrazione facile con altre applicazioni di terze parti e collegamento di note o documenti alle attività collegate

Integrazione facile con altre applicazioni di terze parti e collegamento di note o documenti alle attività collegate Notifiche: Menzione o richiamo di persone nella sezione commenti e invio di notifiche per aggiornamenti e altre informazioni critiche

Menzione o richiamo di persone nella sezione commenti e invio di notifiche per aggiornamenti e altre informazioni critiche Personalizzazione: Personalizzate la vostra area di lavoro creando spazi e cartelle che vi permettono di organizzare note e documenti in base a progetti e team

Personalizzate la vostra area di lavoro creando spazi e cartelle che vi permettono di organizzare note e documenti in base a progetti e team Allegati: Allegate facilmente file o qualsiasi altro contenuto multimediale alle vostre note

Allegate facilmente file o qualsiasi altro contenuto multimediale alle vostre note Accesso mobile: AccessClickUp su app e dispositivi mobili modifica il tuo documento in movimento

Prezzi ClickUp