Abbiamo testato le 10 migliori alternative e concorrenti di Microsoft Outlook nel 2024

Catene di email interminabili, finestre In arrivo straripanti e disordine del calendario: è sufficiente per far desiderare a chiunque i piccioni viaggiatori. Tuttavia, uno strumento di gestione delle email solido è un'opzione più pratica.

Un sistema di gestione delle email può riordinare e organizzare la costante afflusso di email nella finestra In arrivo. Probabilmente avete usato Microsoft Outlook per questo.

Pur essendo una scelta popolare per molti, soprattutto per gli utenti di Microsoft Office, presenta dei limiti. Gli utenti di Outlook trovano la sua interfaccia difficile e a volte si blocca, causando interruzioni della produttività. Inoltre, la funzione di ricerca è spesso insufficiente.

So che siete a caccia di altre opzioni per la comunicazione aziendale . Da fare la parte difficile e creare l'elenco perfetto per le vostre esigenze.

Esplorate le nostre 10 migliori alternative ad Outlook nel 2024. Dalle funzionalità/funzioni, ai prezzi, alle recensioni, ho coperto tutto in modo che possiate scegliere un client di posta che semplifichi la gestione delle email.

Cosa cercare nelle alternative a Microsoft Outlook?

Siete curiosi di sapere cosa cercare in un sistema di gestione delle email? Ecco alcune delle principali funzionalità/funzione da considerare prima di scegliere il giusto provider di email:

Finestre In arrivo unificate: Lo strumento dovrebbe combinare le email di tutti i vostri account e categorizzarle in modo efficiente

Lo strumento dovrebbe combinare le email di tutti i vostri account e categorizzarle in modo efficiente Risposte salvate: Dovrebbe consentire di creare risposte in scatola per le email cherisparmiano tempo e velocizzano le risposte dei clienti. Aiutano a mantenere un messaggio unificato durante eventi come interruzioni di servizio e rilasci di nuovi prodotti

Dovrebbe consentire di creare risposte in scatola per le email cherisparmiano tempo e velocizzano le risposte dei clienti. Aiutano a mantenere un messaggio unificato durante eventi come interruzioni di servizio e rilasci di nuovi prodotti Automazioni dei flussi di lavoro: Uno strumento che organizza automaticamente le attività invece di taggare manualmente le email o assegnare le conversazioni rende i team più efficienti

Uno strumento che organizza automaticamente le attività invece di taggare manualmente le email o assegnare le conversazioni rende i team più efficienti Profili dei clienti: Lo strumento deve consentire di accedere a dati rilevanti sui mittenti delle email per un'assistenza tempestiva

Lo strumento deve consentire di accedere a dati rilevanti sui mittenti delle email per un'assistenza tempestiva Integrazioni: Un software che offre integrazioni con più app aiuta a collaborare alle attività con più membri del team

Un software che offre integrazioni con più app aiuta a collaborare alle attività con più membri del team Strumenti di IA: Gli strumenti di gestione delle email che aiutano nell'ortografia, nella grammatica, nella traduzione e persino nella stesura delle prime risposte alleggeriscono il carico di lavoro. Funzionalità/funzione come la casella di posta intelligente o la finestra In arrivo divisa sono ottime componenti aggiuntive

Gli strumenti di gestione delle email che aiutano nell'ortografia, nella grammatica, nella traduzione e persino nella stesura delle prime risposte alleggeriscono il carico di lavoro. Funzionalità/funzione come la casella di posta intelligente o la finestra In arrivo divisa sono ottime componenti aggiuntive Sicurezza: Proteggere le informazioni sensibili da attacchi di phishing e altre minacce è fondamentale in un'alternativa a Microsoft Outlook

Proteggere le informazioni sensibili da attacchi di phishing e altre minacce è fondamentale in un'alternativa a Microsoft Outlook Gestione delle attività: Lo strumento deve creare, monitorare e gestire le attività con un task manager integrato

Lo strumento deve creare, monitorare e gestire le attività con un task manager integrato Gestione del calendario: Deve programmare gli appuntamenti, impostare promemoria e aiutare a visualizzare facilmente la propria agenda

Le 10 migliori alternative a Microsoft Outlook da usare nel 2024

Ecco il nostro elenco curato delle 10 migliori alternative a Microsoft Outlook che potete utilizzare per gestire le vostre email.

1. ClickUp - Il migliore per la gestione delle email

Con ClickUp è possibile incrementare le relazioni con i clienti integrando le email, creando un database di clienti e automatizzando i flussi di lavoro

Affidato ai team di tutto il mondo, Email di ClickUp è un'applicazione di posta elettronica su una sola piattaforma che consente di inviare e ricevere email senza lasciare l'area di lavoro di ClickUp.

È possibile allegare file ed elenchi di cose da fare, collegare le email alle attività e strutturare le conversazioni.

Gestite meglio la vostra finestra In arrivo grazie all'impostazione di un'automazione personalizzata su ClickUp Email

Aumentate la vostra produttività con automatizzando le vostre email e le attività tramite trigger personalizzati basati su campi, invii di moduli o eventi di attività. Generare elementi di azione dalle email dei clienti, dai ticket, dai bug e altro ancora, facendo risparmiare a tutti tempo e lavoro richiesto.

ClickUp non è solo una finestra In arrivo, ma un sistema completo di gestione delle attività strumento di gestione delle email . È in grado di integrarsi con i principali client email come Gmail, Office 365 e IMAP ed è dotato di oltre 15 visualizzazioni personalizzabili per tenere traccia e organizzare tutti i messaggi.

Scegliete un flusso di lavoro più organizzato con il modello di email marketing di ClickUp

Se vi sentite più a vostro agio con i modelli, prendete in considerazione l'utilizzo di Modello per l'email marketing di ClickUp per ottenere risposte più rapide e una maggiore coerenza. Potete affidarvi a questo modello per programmare i messaggi, automatizzare le email e monitorare lo stato.

Costruite e pianificate campagne email di esito positivo con il modello di campagna email di ClickUp

E se state cercando di costruire una campagna email, Modello di campagna email di ClickUp da fare la maggior parte del lavoro per voi. È stato creato appositamente per aiutarvi a pianificare e creare campagne dall'esito positivo, a vedere quanto stanno facendo le vostre email e a migliorarle per ottenere il massimo impatto.

Questo modello vi aiuta a risparmiare tempo, fornendovi un design già pronto per la vostra campagna email. Basta aggiungere e aggiornare il contenuto e il gioco è fatto.

Rispondere con ClickUp AI quando si riceve un'email

E se preferite evitare di passare il tempo a redigere e digitare i contenuti delle email, lasciate che ClickUp L'IA fa il lavoro pesante e crea email e risposte per voi. Automazioni nella creazione di email e generazione di riepiloghi/riassunti, thread di email e altri contenuti in pochi secondi.

ClickUp AI vi aiuterà anche a trovare idee di email marketing per la vostra prossima campagna.

Le migliori funzionalità di ClickUp

Utilizza più di 15 visualizzazioni personalizzabili (tra cui la funzioneVista Tabella in ClickUp) per monitorare e organizzare il lavoro

Assegnare attività a più membri del team direttamente dalle email e gestire meglio le interazioni con i clienti

Risparmiare tempo con modelli di email e risposte predefinite

Generare rapidamente riepiloghi, note di riunione e altri contenuti grazie a ClickUp AI

Integrazione di ClickUp con le vostre app di posta elettronica preferite, come Gmail, IMAP e Office 365

Limiti di ClickUp

I nuovi utenti potrebbero aver bisogno di assistenza iniziale per navigare correttamente nella piattaforma

Gli utenti possono riscontrare occasionali ritardi tecnici con alcune funzionalità/funzione

Prezzi di ClickUp

free Forever : Gratuito : Gratuito : Gratuito : Gratuito

Gratuito Gratuito Gratuito Gratuito Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda : Contattare il settore commerciale per i prezzi

: Contattare il settore commerciale per i prezzi ClickUp AI è disponibile per tutti i piani a pagamento per $5 per membro

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 9.200 recensioni)

4,7/5 (oltre 9.200 recensioni) Capterra: 4.7/5 (4000+ recensioni)

2. Thunderbird - Il miglior strumento open-source per le email

via Thunderbird Thunderbird è un client di posta elettronica gratuito e una popolare alternativa ad Outlook. Realizzato dalla Mozilla Foundation, è un client email open-source con un'interfaccia utente. Aiuta a gestire le email con funzionalità/funzione come il filtraggio e l'etichetta, il supporto per account multipli e un calendario integrato.

Thunderbird si concentra sulla sicurezza con funzionalità/funzione chiave come la crittografia e gli strumenti anti-phishing. È anche possibile personalizzarlo con componenti aggiuntivi per ottenere ulteriori funzioni.

È facile da usare e lavora con i client email più diffusi, come Gmail e Yahoo, rendendolo utile per le esigenze personali e aziendali.

Thunderbird: le migliori funzionalità/funzione

Integra strumenti di produttività come il calendario, la gestione delle attività e la chat all'interno dell'email

Passare facilmente da una scheda all'altra per una gestione efficiente delle email

Individuare l'email esatta che si sta cercando utilizzando potenti strumenti di filtraggio e Sequenza

Risparmiare tempo creando e utilizzandomodelli di email* Ottenere aggiornamenti automatici per diverse piattaforme in più di 40 lingue

Limiti di Thunderbird

Limitante per gli utenti abituati a sistemi di email basati su cloud

Manca l'integrazione con strumenti di comunicazione popolari come Slack

Richiede tempo e rallenta le prestazioni del PC

Prezzi di Thunderbird

Gratuito

Thunderbird valutazioni e recensioni

G2: 4.3/5 (oltre 300 recensioni)

4.3/5 (oltre 300 recensioni) Capterra: 4.5/5 (100+ recensioni)

3. BlueMail - Il migliore per le email multipiattaforma

via BlueMail BlueMail è un client email multipiattaforma e un'app per il calendario in grado di gestire unlimitati account di posta elettronica combinandoli in cartelle unificate.

È dotato di un'IA alimentata da ChatGPT, di cluster per il raggruppamento delle email e di un calendario integrato per mantenere una casella di posta elettronica libera e favorire la produttività .

Inoltre, la funzionalità/funzione di sincronizzazione consente di effettuare facilmente il backup, il ripristino e il trasferimento sicuro di account e impostazioni tra nuovi e vecchi dispositivi.

Funzionalità/funzione migliori di BlueMail

Aggregare le email di più account in una finestra In arrivo unificata facile da gestire

Organizza le email per mittente, creando una visualizzazione incentrata sulle persone per un migliore monitoraggio

Calendario degli eventi direttamente sul calendario email

Assegnazione di priorità alle email con la Bacheca e miglioramento della gestione delle attività

Limiti di BlueMail

A volte le email rimangono bloccate nella posta in uscita e non vengono inviate

Manca il monitoraggio delle email e le ricevute di lettura

Prezzi di BlueMail

Standard: Gratis

Gratis BlueMail Plus: $5/mese per utente

$5/mese per utente Business Pro: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Prezzo personalizzato

BlueMail valutazioni e recensioni

G2: 4.3/45 (40+ recensioni)

4.3/45 (40+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (20+ recensioni)

4. Mailspring - Il migliore per gli utenti IMAP e Office 365

via MailSpring Se state cercando un'alternativa veloce ed efficiente ad Outlook che metta tutti i vostri account IMAP e Office 365 in un unico posto, Mailspring è l'ideale. Aggiunge funzionalità/funzione utili come scorciatoie, monitoraggio dei collegamenti e ricevute di lettura, anche se il vostro account non dispone di un supporto integrato.

A differenza di altre alternative per Microsoft Outlook, Mailspring dà priorità all'unificazione delle email. Introduce strumenti per organizzare la propria finestra In arrivo con modelli di risposta rapida e profili dettagliati dei contatti basati sulla cronologia delle comunicazioni.

Mailspring fornisce anche approfondimenti sull'attività delle email attraverso la scheda Attività, che consente di monitorare del tempo le email ricevute e di mostrare i picchi e le percentuali di clic/apertura dei messaggi tracciati.

Le migliori funzionalità/funzione di Mailspring

Gestite facilmente più account email e le loro finestre In arrivo in un'unica posizione

Usate la funzione di ricerca di Mailspring per trovare rapidamente ciò che vi serve

Migliorate la vostra comunicazione con il controllo ortografico automatico, la localizzazione in oltre 60 lingue e la traduzione automatica

Monitoraggio del tempo di lettura dei messaggi per un follow-up tempestivo

Limiti di Mailspring

I frequenti problemi di sincronizzazione portano a ritardi, soprattutto quando si cestinano le email

Integrazione limite con le app legate alle email

Prezzi di Mailspring

**Gratuito

Pro: $8/mese

Valutazioni e recensioni su Mailspring

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

5. Helpwise - Il migliore per la comunicazione con i clienti

via Aiuto Come strumento di facile utilizzo per l'utente comunicazione personalizzata helpwise è una piattaforma che centralizza le richieste dei clienti in un unico luogo, grazie a una finestra In arrivo universale. Le sue funzionalità di automazione e collaborazione miglioreranno il modo in cui gestite le comunicazioni con i clienti.

Questa piattaforma di gestione delle email aiuta i team del supporto, delle vendite e del servizio clienti a lavorare insieme su email condivise, rendendo le conversazioni più fluide ed efficienti.

Come solida alternativa ad Outlook, offre funzionalità/funzione aggiuntive come un centro assistenza self-service per ridurre le domande in arrivo, chatbot per un supporto rapido e risposte salvate per gestire le domande ripetitive.

Le migliori funzionalità/funzioni di Helpwise

Invio di email all'ora preferita grazie a una programmazione flessibile

Gestire in modo efficiente le chattare dal vivo insieme ad altre query in un unico hub collaborativo

Assegnazione automatica delle conversazioni al team grazie alla funzione di assegnazione intelligente

Aggiornamenti regolari del software per un continuo miglioramento

Limiti di Helpwise

Progettato principalmente per il servizio clienti, potrebbe non essere adatto per altri scopi

Alcuni utenti hanno segnalato problemi con la funzione di ricerca

Prezzi di Helpwise

Standard: $15/mese per utente

$15/mese per utente Premium: $29/mese per utente

$29/mese per utente Avanzato: $49/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Helpwise

G2: 4.5/5 (155+ recensioni)

4.5/5 (155+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (20+ recensioni)

6. Mailbird - Il migliore per i freelance

via Mailbird Mailbird è un client email basato su Windows che aiuta a gestire più account email e app mobili, tutto in un unico posto.

Con Mailbird è possibile creare un'area di lavoro combinando vari account di altri provider di posta elettronica come Gmail, Yahoo Mail e Office 365. Inoltre, include social media e app per la produttività. Questo lo rende l'alternativa ideale ad Outlook per i freelance o i titolari di piccole aziende che gestiscono più account di lavoro o canali di comunicazione.

Mailbird introduce anche la tecnologia IA scrittura di email utilizzando ChatGPT per aggiungere velocità e precisione alla creazione di messaggi in uscita.

Le migliori funzionalità di Mailbird

Personalizzate l'aspetto, la sensazione e l'organizzazione di Mailbird in base alle vostre preferenze

Individuare facilmente email, allegati e contatti con la funzione di ricerca

Monitoraggio dell'apertura delle email da parte dei destinatari

Connessione delle email con i servizi più diffusi come Google Calendar e Dropbox

Limiti di Mailbird

Gli utenti hanno segnalato che l'ultima versione è buggata e costosa

L'uso intensivo della CPU può portare a crash casuali

Prezzi di Mailbird

Versione base: Gratis da usare

Gratis da usare Personale: $49,50 per utente (addebitato una tantum)

$49,50 per utente (addebitato una tantum) Business: $99,75 per utente (addebitato una tantum)

$99,75 per utente (addebitato una tantum) Personale: $2,28/mese per utente (fatturati annualmente)

$2,28/mese per utente (fatturati annualmente) Business: $4,03/mese per utente (fatturati annualmente)

Valutazioni e recensioni di Mailbird

G2: 3.8/5 (80+ recensioni)

3.8/5 (80+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (370+ recensioni)

7. Shift - La migliore app desktop

via Turnover A differenza di altri concorrenti, Shift è un'alternativa ad Outlook desktop che organizza le schede, le app e i segnalibri importanti in un'unica posizione centrale, migliorando la collaborazione del team.

Le funzionalità email di Shift sono il motivo per cui ha ottenuto un posto nel nostro elenco. Riunisce tutte le email e connette vari account come Gmail, Outlook e Office 365. Lavora anche con iCloud e Yahoo Mail. È possibile accedere facilmente agli account di posta, Google Calendar e Google Drive con un solo clic.

È inoltre possibile impostare le notifiche per ciascuna finestra In arrivo nel modo desiderato e Shift mantiene la sincronizzazione tra i diversi dispositivi, in modo da poter continuare a lavorare senza problemi.

Le migliori funzionalità/funzioni di Shift

Personalizzate le impostazioni delle notifiche per ogni casella di posta in arrivo come preferite

Organizzate tutte le schede, le app e i segnalibri in un'unica area di lavoro

Usate la funzione di ricerca per trovare le cose tra i vostri account email, calendario e drive

Toggl facilmente tra più app senza dover accedere o uscire ripetutamente

Limiti di spostamento

Gli utenti hanno segnalato bug e problemi di prestazioni

Utilizzo eccessivo della memoria che rallenta la CPU

Prezzi di Shift

Basic: Free

Free Avanzato: $149/anno

$149/anno Teams: $149/anno per utente

Valutazioni e recensioni di Shift

G2: 3.6/5 (60+ recensioni)

3.6/5 (60+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (300+ recensioni)

8. Proton Mail - Il migliore per sicurezza e privacy

via Posta di protone Proton Mail è la migliore alternativa a Outlook per le aziende che danno valore alla sicurezza e alla privacy nelle comunicazioni email. È un servizio email altamente sicuro, con sede in Svizzera, dotato di crittografia end-to-end e tecnologia open-source, che garantisce un maggiore controllo sui dati.

Il servizio pone l'accento sulla sicurezza e sulla facilità d'uso, con funzionalità/funzione aggiuntive come domini personalizzati, servizi VPN e calendari. Impegnato nella tutela della privacy degli utenti, segue rigorosamente una politica di non registrazione dei dati e rispetta le severe leggi svizzere sulla privacy.

Accessibile su diverse piattaforme, Proton Mail può essere utilizzato da qualsiasi dispositivo.

Le migliori funzionalità/funzione di Proton Mail

Utilizza la crittografia end-to-end e la VPN per mantenere le email private

Personalizzate e automatizzate la vostra finestra In arrivo in base alle vostre preferenze

Rimanete protetti dagli attacchi di phishing e dalla sorveglianza di massa

Blocco delle aziende che monitorano le attività delle email con tracker invisibili

Cancellazione dalle newsletter con un solo clic

Calendario degli eventi con il calendario integrato di Proton

Limiti di Proton Mail

Nessun server SMTP/IMAP per i domini personalizzati

Nessun filtraggio automatico delle email promozionali in una scheda separata

Prezzi di Proton Mail (per le aziende)

Mail Essentials : $6,99/mese per utente

: $6,99/mese per utente Business: $10,99/mese per utente

$10,99/mese per utente Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Proton Mail

G2: 4.4/5 (100+ recensioni)

4.4/5 (100+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (100+ recensioni)

9. Gmail - Migliore per gli utenti dell'area di lavoro di Google

via Gmail Gmail, il sistema di gestione delle email di Google, è una soluzione ampiamente adottata e sicura, nota per la sua affidabilità e il suo design user-friendly. È possibile utilizzare Gmail da solo o come parte di Google Area di lavoro, che offre funzionalità aziendali aggiuntive.

L'area di lavoro di Google (ex G Suite) è una piattaforma basata sul cloud che archivia in sicurezza i dati sui server di Google, accessibili da qualsiasi dispositivo dotato di connessione a Internet.

Il piano Business Starter garantisce un uptime del 99,9% e dispone di funzionalità avanzate come Smart Reply e Smart Compose per migliorare le interazioni con le email.

Integrato con strumenti come Google Drive, Google Calendar e Google Documenti, la popolarità di Gmail deriva dal suo accesso gratuito e da funzionalità/funzione utili come l'etichetta, i filtri antispam, la gestione dei contatti, la condivisione di file e la comunicazione in tempo reale tramite chat.

Le migliori funzionalità/funzione di Gmail

Ospita le email aziendali senza dover imparare un nuovo sistema

Organizzare le email in modo strategico attraverso il raggruppamento delle conversazioni di Gmail

Ottimizzare l'attenzione, poiché Gmail evidenzia automaticamente i messaggi importanti

Accesso alle email aziendali senza sforzo nell'app Gmail, ideale per gli utenti dell'ecosistema Google

Spazio di archiviazione 2x, assenza di pubblicità, accesso al supporto e un numero illimitato di email di gruppo come parte dei piani a pagamento

Limiti di Gmail

Gli strumenti di filtraggio possono classificare erroneamente i messaggi importanti come spam e spostarli automaticamente nella cartella Spam

La sincronizzazione delle email con strumenti di terze parti può essere difficoltosa

Prezzi di Gmail

Business Starter: $6/mese per utente

$6/mese per utente Business Standard: $12/mese per utente

$12/mese per utente Business Plus: $18/mese per utente

$18/mese per utente Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni su Gmail

G2: 4,6/5 (come parte dell'area di lavoro di Google, 42.000+ recensioni)

4,6/5 (come parte dell'area di lavoro di Google, 42.000+ recensioni) Capterra: 4,8/5 (oltre 11.700 recensioni)

10. Front - La migliore finestra In arrivo condivisa

via Front Front reimmagina la gestione delle email fondendo l'efficacia di un help desk con la natura familiare delle email. Utilizza flussi di lavoro automatizzati e collaborazione in tempo reale per prevenire la rinuncia, migliorare la fidelizzazione e alimentare la crescita dei clienti.

Front riunisce le finestre In arrivo condivise e i diversi canali di comunicazione in un'unica interfaccia. L'obiettivo principale è quello di raccogliere i messaggi in arrivo, comprese le telefonate, le email provenienti da più account di posta elettronica, i social media e i messaggi di testo.

È inoltre possibile taggare membri specifici, instradare in modo efficiente i messaggi e monitorare le risposte e le conversazioni per migliorare il servizio clienti e la comunicazione.

funzionalità/funzione migliori di #### Front

Connessione con app popolari come Slack grazie a oltre 50 integrazioni

Risparmio di tempo grazie all'automazione di attività ripetitive e alla creazione di flussi di lavoro personalizzati

Centralizzare i canali di comunicazione e consentire la collaborazione in tempo reale con le attività

Monitoraggio delle metriche chiave e misurazione delle prestazioni attraverso gli insight di Front

Limiti di Front

Prestazioni dell'app lente con un volume elevato di conversazioni

Il piano Starter manca di integrazioni fondamentali per la maggior parte delle aziende, come CRM o piattaforme di project management

Prezzi di Front

Starter: $19/seduta/mese (con fatturazione annuale che include da 2 a 10 postazioni)

$19/seduta/mese (con fatturazione annuale che include da 2 a 10 postazioni) Crescita: $59/seduta/mese (fatturati annualmente con un minimo di 2 postazioni)

$59/seduta/mese (fatturati annualmente con un minimo di 2 postazioni) Scala: $99/seduta/mese (fatturati annualmente con un minimo di 20 postazioni)

$99/seduta/mese (fatturati annualmente con un minimo di 20 postazioni) Premier: $229/seduta/mese (fatturazione annuale con un minimo di 50 postazioni)

$229/seduta/mese (fatturazione annuale con un minimo di 50 postazioni) Componenti aggiuntivi: Disponibili per tutti i piani con costi aggiuntivi

Valutazioni e recensioni di Front

G2: 4.7/5 (1.900+ recensioni)

4.7/5 (1.900+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (250+ recensioni)

Trasforma la tua esperienza di email con le alternative di Outlook

Le email sono essenziali per le interazioni aziendali produttive. Ma con qualche migliaio di email non lette nella nostra finestra In arrivo ogni giorno, è necessario trovare un sistema di gestione delle email che ci dia fiducia e non ansia.

E nessuno è più adatto di ClickUp, l'app in grado di gestire tutto, dalle email ai progetti alle attività, tutto all'interno della stessa area di lavoro.

Grazie al suo design intuitivo e alla suite completa di strumenti, ClickUp è in grado di tenere il passo con ogni tipo di azienda senza sudare. Iscriversi a ClickUp gratis e raggiungete la finestra In arrivo molto più velocemente!