Riassunto del Club 5AM: come raggiungere livelli di prestazioni d'élite alzandosi presto

L'autore e oratore motivazionale Robin Sharma, noto per il suo bestseller aziendale Il monaco che vendette la sua Ferrari, ha in serbo per noi un'altra corsa con The 5AM Club. Non si tratta di un altro libro di auto-aiuto, ma di lezioni preziose sull'uso delle nostre risorse cognitive disponibili per raggiungere risultati straordinari.

Abbiamo sentito innumerevoli volte dire che le 5 del mattino sono l'ora d'oro per lavorare con produttività ma ne vale davvero la pena, soprattutto quando l'alternativa è il dolce, dolce sonno?

È perfettamente normale che una mente perspicace si chieda se alzarsi presto faccia davvero la differenza o sia solo una di quelle mode miliardarie passeggere. Ebbene, è proprio a questo che risponderà il nostro Riassunto del Club delle 5AM. 🕔

Esploreremo i motivi per cui il libro difende l'orario mattutino, riepilogando/riassumendo la sua filosofia, le citazioni d'impatto e le chiavi di lettura per voi.

Ma prima di iniziare, se siete interessati a leggere altri riepiloghi/riassunti di libri, date un'occhiata (e mettete tra i preferiti) alla nostra raccolta curata di 25 riepiloghi/riassunti di libri sulla produttività da leggere assolutamente in un unico posto. È possibile salvarli, modificarli, metterli tra i segnalibri e persino esportarli per un uso successivo.

Il club delle 5AM Riassunto del libro in sintesi

Via: Amazon Autore/i: Robin Sharma

Numero di pagine: 336 (lunghezza di stampa)

Anno di pubblicazione: 2018

Durata stimata di lettura: 7-12 ore

The 5AM Club utilizza una storia accattivante per stabilire come una persona media possa Da fare di più nella sua vita quotidiana iniziando la sua giornata alle 5. Il libro ruota intorno a tre caratteri principali:

L'imprenditore disilluso L'artista in difficoltà Il miliardario caloroso e accogliente (mentore)

Il trio ha un incontro inaspettato durante una conferenza e il miliardario chiede agli altri due protagonisti di trascorrere del tempo con lui nella sua casa sulla spiaggia a Mauritius. L'unica fregatura? Devono arrivare alle cinque del mattino. 😅

In cambio, però, il miliardario rivelerà al duo i consigli del suo guru. Come è facile intuire, il nocciolo del consiglio consiste nello svegliarsi alle 5 del mattino e nel creare un programma per portare a termine le attività quotidiane senza distrazioni .

Il ragionamento di Sharma è che alzarsi presto fornisce le risorse cognitive necessarie per intraprendere attività di auto-riflessione, salute fisica e crescita personale. Ed è scientificamente provato: sabotiamo molti lavori richiesti per il miglioramento personale a causa del nostro "cervello antico", che anticipa il pericolo e ci mantiene in uno stato di paura, spingendoci ad abbracciare le distrazioni e a evitare l'azione.

Tuttavia, la corteccia prefrontale del nostro cervello, responsabile della risoluzione dei problemi e dell'elaborazione delle emozioni, ci aiuta a contrastare questo comportamento attraverso un'azione razionale. Alle 5 del mattino, il nostro cervello è programmato per essere in uno stato più calmo, che ci permette di superare lo stress e l'ansia indotti dalla paura e di compiere passaggi misurabili verso la costruzione di una vita positiva.

Nel prosieguo del libro, Sharma esplora molti temi per portare a casa il suo punto di vista. Esploriamo alcune discussioni di spicco:

Quattro imperi interiori

Sharma incoraggia la pratica della maestria personale attraverso la coltivazione dei nostri quattro imperi interiori, vale a dire:

Mindset: I nostri pensieri e le nostre convinzioni, la qualità del dialogo con noi stessi e l'atteggiamento verso le sfide formano la nostra realtà Spazi del cuore: Praticare la gratitudine per alimentare la crescita personale, poiché uno spazio del cuore appesantito da emozioni dolorose non ci porta da nessuna parte Salute: Una salute fisica di alto livello vi dà la vitalità e la libertà di perseguire le opportunità di crescita Anima: Nutriamo la nostra anima essendo spirituali nelle nostre attività, spesso attraverso la meditazione e la contemplazione

Regola del 20/20/20

Il Club 5AM affronta l'elefante nella stanza: Da fare dopo essersi alzati alle cinque del mattino? Non è che possiamo infilare la testa dentro gli schermi così presto, giusto?

Qui Sharma illustra la sua prossima idea indigena: la regola del 20/20/20 per una routine mattutina rivoluzionaria. Dividete la prima ora, quella tra le 5 e le 6, chiamata anche "ora della vittoria", in tre parti uguali.

Primi 20 minuti: L'attività fisica vigorosa abbassa il cortisolo, l'ormone della paura. Usate questo tempo per lavorare su una buona sudorazione: rilascia BDNF (fattore neurotrofico di derivazione cerebrale) che aiuta il cervello a formare nuovi percorsi neurali e a sviluppare la memoria sperimentare la neuroplasticità I prossimi 20 minuti: Da fare una volta terminato il cardiofitness, cambiate marcia e prendetevi una pausa per meditare. Ad esempio, potete riflettere sulla giornata che vi attende Ultimi 20 minuti: Per l'ultima parte, assorbite le conoscenze che favoriscono la crescita personale. Ad esempio, potete leggere un libro o sintonizzarsi su podcast di produttività L'idea è quella di creare una routine mattutina che vi prepara per ottenere il massimo delle prestazioni durante la giornata.

Mantenere un ciclo ad alte prestazioni

Un ciclo ad alte prestazioni richiede che il corpo sia ben riposato, cosa che si può ottenere solo dormendo bene. Il libro sottolinea gli effetti negativi della privazione del sonno e incoraggia i lettori a ottenere un sonno di qualità che ripari le cellule cerebrali e migliori le connessioni neurali. In generale, è probabile che durante il sonno si possa godere di un ciclo di recupero profondo:

Evitando lo schermo durante l'ultima ora della giornata prima di andare a letto

Dormendo in una stanza buia

Chiavi di lettura de Il club delle 5AM di Robin Sharma

Se siete tipi da approfondimenti, ecco cinque punti chiave del libro che potreste voler integrare nella vostra vita quotidiana. Date un'occhiata!

1. Creare una routine mattutina è doloroso ma gratificante

Il più grande ostacolo all'essere attivi durante le ore del mattino? Il nostro cervello si ribella.

Immaginate di sentirvi dire che non potete toccare il vostro telefono per la prossima settimana. Probabilmente inizierete a soffrire di crisi di astinenza! Il vostro cervello non è abituato a questo cambiamento e vi farà sentire a disagio in ogni modo, grazie a nuovi percorsi sinaptici, ma questo dolore è ciò che vi aiuterà a lungo termine.

Secondo Sharma, un Protocollo di installazione dell'abitudine può aiutarvi: dovete presumere che vi serviranno circa 66 giorni per ancorarvi all'abitudine. ⚓

Per i primi giorni, dovete spingervi a presentarvi alla vostra routine mattutina. Verso la metà (dopo circa 20 giorni), vi sentirete al limite e niente di tutto questo vi aiuterà, ma Sharma lo chiama il momento in cui inizierete davvero a cambiare. Verso la fine, sperimenterete il punto di automaticità, in cui il vostro cervello si è finalmente acclimatato al nuovo programma.

Questo protocollo può supportare qualsiasi cambiamento di stile di vita e sarete felici di averlo fatto. 💪

2. Volete vivere come il 5% dei migliori? Da fare quello che il 95% non fa!

Il consiglio più elementare ma sottovalutato per cambiare la propria vita è quello di impegnarsi in trasformazioni che la maggior parte delle persone evita.

l'idea di svegliarsi alle 5 del mattino vi sembra faticosa?

Non al 5% delle persone di esito positivo.

Sharma ritiene che quando si inizia a vivere in modo diverso, in un modo che la maggior parte non fa, la gente può dare del pazzo. Tuttavia, questa etichetta è esattamente ciò che menziona come il "prezzo" della grandezza.

Se vi impegnate a obiettivi di produttività per una vita migliore, allora dovete rimanere concentrati sui cambiamenti che dovete fare, indipendentemente dalle aspettative della società. Supponiamo che passiate i fine settimana a creare un'attività aziendale secondaria invece di rilassarvi alla barra. È un percorso poco ortodosso, ma dimostra che siete disposti a fare un cambiamento scomodo per migliorare le vostre finanze.

Leggi il bonus: Esplora 22 trucchi di produttività per Da fare di più in meno tempo !

3. Prestate attenzione al vostro benessere emotivo

Un punto sorprendente evidenziato in The 5AM Club è il lavoro dell'ego umano e della società. Ad esempio, quando ci sentiamo in imbarazzo di fronte a un gruppo, il nostro ego si attiva e inquina il cuore con sentimenti sgradevoli di amarezza, vergogna e rabbia.

Sharma sottolinea l'importanza di un cuore leggero. Dobbiamo fare un lavoro richiesto per tenere sotto controllo il nostro ego ed essere più consapevoli dei nostri trigger di stress individuali, delle nostre cattive abitudini e dei nostri meccanismi di coping. L'autoregolazione ci aiuta a investire nella crescita personale da un luogo di autenticazione e a essere più resilienti di fronte alle sfide.

**Ricordate che non è necessario essere i migliori del mondo, basta presentarsi ogni giorno con il proprio io migliore!

4. Esprimete i vostri talenti

Nel libro, il miliardario dà un ottimo consiglio agli altri due protagonisti: Se hai un talento, esprimilo, anche se ha il potere di lavorare contro di te._

Non date mai per scontato il vostro talento. È la vostra valuta naturale in questo mondo e va sfruttata. Continuate a imparare e a esplorare i potenziali rischi e le opportunità che vi offre. Il libro offre ulteriori consigli per diventare un genio per tutta la vita, come ad esempio:

Sfruttare l'Università del traffico, cioè utilizzare il tempo del tragitto banale per esplorare nuovi libri o podcast

Dedicare alcuni minuti della giornata alla messa a punto delle proprie capacità

5. Costruire una rete di supporto

Tutti hanno il potenziale creativo e produttivo per affinare la propria concentrazione mentale e condurre una vita di successo, ma cosa succede se sono circondati da persone che li buttano giù?

Un buon esempio è l'artista di questo libro. I suoi amici si prendevano gioco della sua arte e lo chiamavano con nomignoli cattivi. Il suo fallimento è stato il risultato di aver frequentato il gruppo di persone sbagliato.

Si diventa le persone che si frequentano, quindi bisogna riconsiderare le persone a cui ci si espone. È meglio passare il tempo con persone che la pensano come voi e che vi supportano. Imparate a fare rete e a trovare persone e comunità che possano essere il vostro sistema di assistenza. 🌻

Citazioni ad alto impatto The 5AM Club

Ci sono molte citazioni degne di nota in The 5AM Club. Date un'occhiata ai nostri preferiti:

Estratto #1

la nostra cultura ci dice di inseguire titoli e gingilli, applausi e acclamazioni, soldi e ville. Tutto questo va bene, davvero, purché non vi facciate fare il lavaggio del cervello per definire il vostro valore di esseri umani in base a queste cose. Godete di queste cose, ma non vi attaccate ad esse. Abbiatele, ma non basate la vostra identità su di esse. Apprezzatele, ma non abbiate bisogno di loro

Nel libro, il miliardario ripercorre le norme materialistiche della società moderna. Tutti sono in corsa per comprare il meglio, non per essere il meglio.

**Afferma che desiderare i doni del mondo non è una cosa negativa, a patto che non si permetta di definire il proprio valore

Quando trasformate il desiderio in un bisogno, il materiale diventa la vostra fonte di forza temporanea. Ci si scopre deboli nel momento stesso in cui si perde uno dei propri tesori mondani. Invece di affidarci ai materiali per definire la nostra identità, dovremmo concentrarci sullo sviluppo dell'energia mentale e dell'integrità di carattere.

Estratto #2

se vuoi guidare il tuo campo .... diventa un artista e una persona di spessore. Impegnatevi a essere un essere umano fuori dal comune, invece di essere una di quelle anime timide che si comportano come tutti gli altri, vivendo una vita sciatta invece di una magnifica, una vita derivativa invece di una originale.{\i}

Il miliardario fa forti osservazioni sulle moderne aree di lavoro e su come tutti diano priorità alla quantità piuttosto che alla qualità. Molti lavoratori non hanno la passione o il commit per guidare progressi innovativi e trovano semplicemente la via più facile per uscire dalla vita.

Lettura bonus: Siete appassionati del vostro lavoro ma non avete mai abbastanza tempo da fare? Scopri come il lavoro profondo può aiutarti a diventare un maestro nel tuo mestiere!

Estratto #3

perché la maggior parte di noi oggi vorrebbe avere più tempo. Eppure sprechiamo il tempo che abbiamo. Pensare alla morte mette a fuoco ciò che conta di più. Smetterete di permettere alle distrazioni digitali, ai diversivi informatici e alle seccature online di rubare le ore insostituibili di quella benedizione chiamata vita. I giorni non si recuperano mai, lo sai?

Il signor Riley, il miliardario, fa una delle sue affermazioni più forti nel capitolo 10: I 4 focus dei creatori di storia. Egli spiega come il semplice pensiero della morte possa aiutare un individuo ad allontanarsi dalle distrazioni digitali e a vivere la vita al meglio. 🌷

💡📚 Ti è piaciuto leggere questo libro? Ti piacerà anche la nostra raccolta curata di 25 riepiloghi/riassunti di libri sulla produttività da leggere assolutamente . È possibile salvare, modificare, inserire segnalibri e persino esportare.

Applicare gli insegnamenti del The 5AM Club e praticare la padronanza personale con ClickUp

Svegliarsi presto al mattino può non essere l'attività più facile del mondo, ma i suoi vantaggi superano il disagio temporaneo che si incontra mentre si rafforza l'abitudine. **Se vi impegnate a raggiungere l'obiettivo, ecco uno strumento che vi aiuterà ad alzarvi per voi stessi ClickUp . 😇

ClickUp è un programma all-in-one per la produttività e il software per l'impostazione degli obiettivi con funzioni multiple per:

Organizzare e monitorare la vostra routine mattutina e gli altri impegni

Rimanere coerenti mentre si sviluppano nuove abitudini

Ottenere il controllo sul carico di lavoro quotidiano per mantenere la salute mentale

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Home-view-simplified.png ClickUp 3.0 Visualizzazione Home semplificata /$$$img/

Con ClickUp Home è possibile visualizzare una vista all-in-one per anticipare e organizzare meglio il lavoro quotidiano, le promemoria e gli eventi del calendario

Ecco alcune funzionalità/funzione eccezionali che vi aiuteranno a rimanere concentrati durante il vostro viaggio:

1. Pianificazione ottimale con ClickUp Calendario e modelli

Svegliarsi alle 5 del mattino, o sviluppare qualsiasi abitudine impegnativa, è più facile quando si ha un piano realistico. Fortunatamente, sia che siate leader di un team, titolari di un'azienda o semplici studenti, ClickUp funge da calendario per le vostre attività creatore di orari gratis per tutti! 📅

La piattaforma super visiva drag-and-drop Calendario Consente di creare sequenze temporali flessibili che danno la sicurezza e la motivazione per raggiungere gli obiettivi. Utilizzato per pianificatori di terze parti come Google Calendar oppure Medico del tempo ? Integrare facilmente ClickUp con oltre 1.000 strumenti e ottenere il meglio da entrambi i mondi.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/ClickUp-Calendar.gif Visualizzazione del calendario in ClickUp /$$$img/

Gestione dell'attività di ClickUp con ordinamento continuo delle attività per stato, priorità, assegnatario e altro ancora

Idealmente, è possibile sfruttare anche Visualizzazioni ClickUp per la programmazione di team e progetti su larga scala. Esplorate il Grafico di Gantt , Bacheca Kanban e Viste Carico di lavoro per vedere quale si adatta meglio al vostro stile di gestione. È possibile modificare facilmente le date in movimento e tenere sempre sotto controllo il quadro generale.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/image-146.png ClickUp 3.0 Grafico di Gantt semplificato /$$$img/

Raggruppate, filtrate o nascondete le attività dei grafici Gantt di ClickUp 3.0 per monitorare e collegare i flussi di lavoro in tutti i vostri ambienti di lavoro

**ClickUp offre numerosi bonus modelli di agende giornaliere per tutti i tipi di obiettivi e intenzioni. Allineate il vostro lavoro quotidiano con questi modelli preferiti dagli utenti:

Modello di pianificazione giornaliera di ClickUp: Utilizzate questo modello, molto preciso, per capire come creare una tabella di marcia Modello di orario di studio ClickUp: Pianificate come dedicare le prime ore del mattino o gli spostamenti per concentrarvi sull'apprendimento Modello di lista di controllo ClickUp : Tenere traccia delle attività con Liste di controllo per assicurarsi di aver spuntato tutto e poter passare il resto delle ore a fare ciò che si ama! Modello di registro degli esercizi ClickUp: Rimanete in azione e promuovete il benessere fisico progettando un programma di allenamento Modello di blocco degli orari di ClickUp: Questo e molti altri modelli di blocco del tempo su ClickUp sono pensati per darvi una panoramica delle priorità nella vostra agenda

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/451f3ad5-1000.png Modello di blocco della pianificazione di ClickUp /$$$img/

Il modello di blocco degli orari di ClickUp è stato progettato per aiutarvi a creare un programma con facilità, grazie a sezioni con codice colore per le varie fasi della vostra giornata

2. Gestite al meglio la vostra settimana e le ore giornaliere

Un problema comune dei lettori che mettono in pratica gli insegnamenti di The 5AM Club è quello di non sapere da dove cominciare. Ci si alza tardi e si fanno piani su due piedi, per poi ritrovarsi alla fine della giornata come un disastro ferroviario.

Se questo vi sembra comprensibile, allora il Suite di gestione del tempo ClickUp è qui in vostro soccorso. Le sue funzioni vi permettono di essere più disciplinati e di gestire la vostra giornata fino all'ultima ora. Usate la ClickUp Strumento di monitoraggio del tempo Per registrare quanto tempo richiedono le attività pianificate e assegnare strategicamente ore specifiche nel vostro programma per quel lavoro In questo modo, sarete in grado di limitarvi dal trascorrere ore inutili su distrazioni o lavori di basso livello.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/ClickUp-Time-tracking.gif ClickUp Monitoraggio del tempo /$$$img/

Organizzare e aggiungere note per avviare un'attività di ClickUp Monitoraggio del tempo del progetto

Da un punto di vista organizzativo, ClickUp aiuta a ottimizzare i processi del team e rendere accurati stime del progetto .

Per istanza, Obiettivi di ClickUp aiuta a migliorare la trasparenza tra i team e a tenere tutti al corrente dei traguardi attuali. Create obiettivi tracciabili e collegateli a qualsiasi attività creata. Le cartelle sono facili da usare e consentono di passare rapidamente da un progetto all'altro, personale o professionale, e di organizzare tutti i risultati.

Se siete alla guida di un team, utilizzate Attività di ClickUp per creare attività personalizzate con più assegnatari con le relative informazioni in commenti assegnati . Questo aiuta il vostro team a funzionare come un orologio, dandovi maggiore tranquillità mentale e tempo libero per perseguire la crescita e l'auto-miglioramento.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Task-view-Due-dates.png ClickUp 3.0 Attività di ClickUp Date di scadenza /$$$img/

Impostare facilmente e rapidamente le date di inizio e di scadenza all'interno di un'attività o utilizzare impostazioni condizionali per far sì che le date si ripetano o per creare una nuova attività dopo il completamento

3. Organizzare tutto nell'area di lavoro di ClickUp

Il vostro L'area di lavoro di ClickUp consente di impostare tutti gli strumenti necessari per la produttività. Ad esempio, con Documenti ClickUp è possibile centralizzare tutte le informazioni in un unico spazio. Oppure, sfruttate ClickUp AI per risparmiare tempo nella stesura di documenti e nelle email; questo assistente di lavoro può persino fare brainstorming o generare idee per voi quando siete un blocco mentale, quando si è .

Se si sta facendo un brainstorming con i compagni di squadra, usare Lavagne online di ClickUp o Mappe mentali a visualizzare il lavoro insieme in modo efficiente.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/image-410-1400x928.png ClickUp Lavagna online /$$$img/

Brainstorming e collaborazione con la ClickUp Whiteboard

4. Rimanete coerenti con ClickUp Promemoria

Siamo tutti esseri umani e a volte è normale andare fuori strada. Tuttavia, con ClickUp Promemoria è possibile evitare di perdere tempo con l'impostazione di promemoria per l'auto-avviso o per il team. È inoltre possibile impostare Priorità delle attività per generare notifiche per le attività più urgenti.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/image-373.png Immagine della dashboard delle attività di ClickUp con priorità /$$$img/

Impostare i livelli di priorità per il vostro lavoro con ClickUp Task Priorities

Infine, se la vostra giornata sembra troppo piena, prendete in considerazione l'utilizzo di Automazioni per terminare in un attimo lavori di amministrazione ripetitivi. È possibile creare Attività ricorrenti con una frequenza specifica e salvare ore e giorni nella vostra agenda. 🥰

Costruire una routine mattutina di esito positivo con ClickUp

Il Club delle 5AM ci dà una lezione fondamentale: tutti possono fare miracoli se sono disposti a sfruttare le prime ore della giornata per essere produttivi, non solo occupati.

Con uno strumento di produttività come ClickUp, che vi permette di automatizzare il lavoro, di fissare obiettivi, di monitorare lo stato e, soprattutto, di creare impostazioni, il vostro viaggio verso il 5% degli esseri umani non è fuori portata! Iscrivetevi qui per iniziare ! 🍀