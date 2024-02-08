Riepilogo/riassunto del libro "Il manager in un minuto": le intuizioni d'oro del libro

Cosa distingue un grande manager dagli altri? È quello che cerca di capire il protagonista di The One Minute Manager.

Una volta che si imbatte nel "manager da un minuto", si rende conto che è possibile avere tutto: risultati eccezionali, dipendenti produttivi e soddisfatti, e l'equilibrio tra vita privata e lavoro . Il libro è il modulo principale di questo libro, in cui si analizza il cervello dei manager per capire come realizzare questa santa trinità dell'eccellenza manageriale. ⏱️

Scritto nel 1982 da Ken Blanchard e Spencer Johnson, questo breve racconto di fantasia rivela le tecniche collaudate di leader eccezionali, sottolineando come ottenere il massimo dal proprio team con direttive minime.

Se avete poco tempo a disposizione, leggete il nostro riepilogo/riassunto di The One Minute Manager e scoprite i suoi principali punti di forza. Fino alla fine, esploreremo anche il modo in cui applicare questi principi all'interno di un'azienda ClickUp , a soluzione gratuita per il project management che vi aiuta ad andare di pari passo con la filosofia del libro.

Riassunto del libro "Il manager in un minuto" in sintesi

Via: Amazon Partiamo dall'inizio: La storia di One Minute Manager ci presenta un giovane uomo che cerca di trovare un manager efficace e di imparare da lui. La maggior parte dei manager che conosceva erano strettamente orientati al risultato o si limitavano a gestire le persone. Il suo obiettivo era quello di rintracciare un individuo che fosse in grado di condividere entrambi gli aspetti e, cosa ancora più importante, che fosse disposto a condividere le sue conoscenze.

Dopo essersi imbattuto in un manager che potrebbe corrispondere a questa descrizione, gli fa visita. In un primo momento, il giovane è rimasto stupito dal comportamento e dalle pratiche decisamente strane del manager. Per istanza, il manager sembrava serio e raramente parlava con i suoi dipendenti. Eppure, riusciva a mantenerli contenuti e a ottenere risultati sempre positivi. 🤔

Al giovane sembrava uno stile di gestione innaturale. Solo più tardi, dopo aver parlato con tre dipendenti del manager, l'uomo ha capito perché lo chiamano "One Minute Manager" e cosa lo fa funzionare.

Ciascuno dei dipendenti condivise un segreto cruciale del One Minute Manager, che costituisce il nucleo del libro. Vediamo di seguito i tre segreti, considerati le tre tecniche di gestione efficace:

1. Obiettivi in un minuto

Il primo membro del personale con cui il giovane ha parlato è stato il signor Trenell. Ha rivelato che il manager si assicura sempre che tutti siano sulla stessa pagina quando si tratta di responsabilità. 📖

Dopo che il manager e il dipendente si sono accordati su ciò che deve essere terminato, quest'ultimo è incaricato di scrivere gli obiettivi. Ogni obiettivo occupa in totale una pagina e comprende non più di 250 parole, richiedendo solo un minuto di lettura.

Per determinare le priorità di questa impostazione degli obiettivi in un minuto, i dipendenti e il manager utilizzano la regola dell'80-20 o la regola dell'80-20 Principio di Pareto che suggerisce che l'80% dei risultati deriva dal 20% dei contributi del team. L'obiettivo è quello di concentrarsi sul 20%, che di solito risulta in un numero inferiore di obiettivi di valore elevato su una matrice disorganizzata di attività.

Gli obiettivi di un minuto funzionano perché il manager imposta anche standard chiari per la misurazione le prestazioni dei dipendenti . Questo non lascia spazio all'incertezza e permette a ogni membro del personale di valutare il proprio rendimento durante la giornata.

2. Elogi di un minuto

Il nostro prossimo collaboratore è il signor Levy. Ha condiviso che il manager osserva da vicino chiunque abbia un nuovo lavoro in azienda. L'idea non è quella di controllare i membri del personale, ma di permettere al manager di cogliere qualcosa di buono e di elogiarlo immediatamente.

Nessuno deve perdere tempo a parlare: un elogio di un minuto è conciso ed efficiente. Il manager:

Si prende qualche momento per offrire dettagli specifici su ciò in cui il dipendente ha eccelso

Condivide un feedback positivo su come l'azione offre un beneficio duraturo all'azienda

Fa una leggera pausa per lasciare che il complimento venga espresso, per evitare di sembrare robotico o insincero

Conclude l'elogio incoraggiando il dipendente a continuare il suo lavoro

All'estremo opposto, un manager abituale aspetterebbe la valutazione annuale delle prestazioni per condividere un feedback positivo. Questo non è altrettanto efficace perché il dipendente potrebbe dimenticare l'azione da rafforzare. 😅

3. Rimproveri di un minuto

L'ultima persona con cui l'uomo ha parlato è stata la signora Brown, che gli ha illustrato l'importanza dei giusti rimproveri di un minuto. Gran parte dei consigli sulle lodi di un minuto si applicano anche a questo caso.

Per esempio, il dipendente è consapevole che il manager monitoraggio del suo stato e offrire un feedback regolare. Con le conseguenze stabilite a priori, il manager rimprovera i comportamenti negativi subito dopo averli notati. È specifico su ciò che è andato storto e su come si sente al riguardo, dando al membro del personale una buona comprensione del suo punto di vista.

Nella seconda metà del rimprovero di un minuto, il manager si assicura che l'incontro si concluda con una nota positiva. Fa capire al dipendente che valorizza il suo lavoro anche se non è sempre al 100%. Idealmente, entrambe le parti capiscono le sfumature e possono riderne alla fine della conversazione. 😄

Nota: Per smorzare i toni, il concetto di Rimproveri in un minuto è stato cambiato in Ridirezione in un minuto nelle edizioni successive del libro, ora intitolato Il nuovo manager in un minuto.

Chiavi di lettura: Il manager in un minuto di Ken Blanchard e Spencer Johnson

Grazie all'uso creativo di allegorie e di una narrazione simile a una storia, il libro One Minute Manager fornisce molte perle di saggezza manageriale, tutte supportate dalla scienza e applicabili in molte situazioni. 🦉

Leggiamo alcuni dei consigli più importanti forniti nel libro:

1. Usare un linguaggio chiaro

Il libro usa spesso l'espressione senza mezzi termini quando descrive come i manager devono comunicare con i dipendenti sia che si tratti di istruirli, lodarli o rimproverarli.

Secondo il libro, il manager non deve mai fare supposizioni sulle conoscenze dei dipendenti. Deve presentare le informazioni con un linguaggio trasparente che ne faciliti la comprensione. In questo modo, i dipendenti possono definire obiettivi chiari per se stessi e lavorare con maggiore precisione e sicurezza.

2. Assicuratevi che il vostro comportamento corrisponda alle vostre parole

La maggior parte di noi ha incontrato almeno un manager che è un osso duro. Sono sempre in modalità "hustle" e non hanno tempo per la vulnerabilità o le emozioni, anche quando il team non è in uno spazio mentale eccellente.

The One Minute Manager raccomanda il contrario: un manager efficace è onesto riguardo ai propri sentimenti e alle proprie intenzioni. È il leader che instilla fiducia e sicurezza tra i dipendenti, invece di manipolarli o mentire loro per raggiungere un obiettivo.

Grazie all'approccio genuino, i membri del team sono molto più motivati a contribuire agli obiettivi. Seguono l'esempio e si sforzano di essere autentici nella loro comunicazione.

3. Separare il comportamento indesiderato dalla persona

Il manager nel libro sottolinea più volte che quando fornire un feedback negativo ai provider l'attenzione deve essere rivolta a individuare il comportamento specifico, non a chiedere il valore individuale. L'obiettivo è eliminare il comportamento improduttivo o negativo, non la persona.

Per lo stesso motivo, il manager di un minuto condivide parole gentili dopo aver rimproverato il dipendente per fargli capire che il suo lavoro richiesto è apprezzato. Quando termina la revisione delle prestazioni del dipendente, passa oltre, confidando nella capacità del dipendente di assumersi la responsabilità del contrattempo e di riprendersi dalla situazione. 🏀

4. Facilitare l'indipendenza

Il manager del libro mette in discussione i leader che presumono che i dipendenti sappiano Da fare e li lasciano a loro stessi, per poi rimproverarli quando qualcosa va storto. Sebbene i manager non debbano controllare i membri del personale, devono formare i loro lavoratori o offrire istruzioni se vogliono che abbiano successo in modo indipendente.

Per dimostrare come fare, il manager di un minuto evoca un concetto psicologico ben noto: "Il manager di un minuto" forma . Invece di aspettarsi che il dipendente completi subito un'attività in modo perfetto, il manager lo condiziona a identificare i comportamenti desiderabili e indesiderabili.

Con il tempo, il dipendente può completare e persino rivedere l'attività da solo, riducendo la necessità di un'eccessiva supervisione manageriale.

5. Trattare tutti come potenziali vincitori

Il mondo tende a etichettare gli individui come vincitori e perdenti. In genere, i manager vogliono assumere solo i "vincitori", perché pensano che queste persone abbiano maggiori probabilità di contribuire positivamente all'azienda agli obiettivi dell'azienda . Secondo il One Minute Manager, si tratta di un approccio limitato e inutile.

Il One Minute Manager crede che tutti possano essere vincenti se gliene viene data la possibilità. Sebbene sia naturale categorizzare, non dobbiamo permettere che questa tendenza ci renda inefficienti, soprattutto in fase di assunzione. Invece di perdere tempo a cercare il candidato perfetto, il manager dovrebbe investire in formazione dei dipendenti e aiutarli a diventare dei team vincenti. 🏆

6. Far sentire bene le persone

Se l'ambiente di lavoro è ostile, con troppi incidenti in cui il manager manca di rispetto, i dipendenti si sentono ansiosi e non apprezzati, e la produttività è l'ultimo dei loro pensieri. Ma uno dei risultati più evidenti del manager di un minuto è che i suoi dipendenti sembrano essere felici di lavorare.

Un buon manager fa sentire bene i propri dipendenti Si preoccupa sinceramente del loro benessere e li tratta con gentilezza. Questo può sembrare:

Rispettare i loro stile di lavoro e dei limiti

Ascoltare le loro preoccupazioni

Condivisione di parole gentili a prescindere dalle prestazioni

I leader che gestiscono le persone con cura sono in grado di ottenere una collaborazione perfetta sul posto di lavoro e di ottenere risultati favorevoli. 💗

7. Condividere le conoscenze

Nel libro, ognuno dei tre dipendenti con cui il giovane ha parlato dice che stanno diventando loro stessi manager di un minuto. **Alla fine, anche il protagonista abbraccia lo stile di gestione in un minuto e scrive un libro per trasmettere la saggezza alla collettività.

Questa parte del libro ci insegna l'importanza di diffondere la conoscenza per raggiungere obiettivi comuni. Aiutando i suoi dipendenti ad adottare il suo stile di gestione, il manager ha potuto snellire le operazioni e far risparmiare al suo team molto tempo e lavoro richiesto.

Con più tempo ed energia a disposizione, i dipendenti hanno ridotto i loro livelli di stress fisico ed emotivo e sono diventati più sicuri. Anche problemi come l'assenteismo e l'elevato turnover si sono ridotti notevolmente.

Il manager in un minuto: Citazioni popolari

Ecco tre citazioni da The One Minute Manager che abbiamo trovato particolarmente d'impatto.

il feedback è la colazione dei campioni

The One Minute Manager ritiene che il feedback positivo sia il motivatore numero uno delle persone. Come la colazione ci fornisce il carburante per iniziare la giornata, il feedback ci aiuta a valutare le nostre prestazioni e le iniziative per imparare, adattarci e diventare migliori in quello che facciamo. 🍳

non siamo solo il nostro comportamento, siamo la persona che gestisce il nostro comportamento

I manager devono assicurarsi che il loro comportamento corrisponda agli obiettivi. Ad esempio, anche se si scoprono dipendenti improduttivi sul lavoro, la reazione non deve essere dettata dalla rabbia, ma dal fatto che si vuole promuovere un ambiente di lavoro armonioso e orientato alla crescita. 🌱

gli obiettivi danno inizio ai comportamenti, le conseguenze li mantengono

Questa citazione, coniata dal giovane alla fine, riassume l'intera filosofia di One Minute Manager. Quando i dipendenti fissano un obiettivo, hanno anche stabilito la direzione giusta da seguire. E con gli elogi e i rimproveri appropriati, possono rimanere in carreggiata e imparare ad arrivare più velocemente al punto di arrivo. 🏎️

Applicare i principi e gli insegnamenti di One Minute Manager con ClickUp

Tradurre le tre tecniche del One Minute Manager dalla teoria alla pratica non è sempre facile, perché è facile farsi sopraffare dalle incertezze e dalle paure del posto di lavoro. Da fare, ad esempio, per far sentire il team al sicuro quando si subisce una grave battuta d'arresto?

È proprio per questo che è necessario strumenti di project management come ClickUp . Il software è dotato di funzionalità/funzione di gestione che consentono di snellire e monitorare le operazioni e di avere sempre una visione d'insieme degli obiettivi. Le sue funzionalità di produttività e comunicazione integrate aiutano voi e il vostro team a risparmiare tempo , rispettare le scadenze e riunire le sfide con piena trasparenza e fiducia 🌹

Applicate le tre tecniche di One Minute Management con la solida suite di project management di ClickUp

Se il manager di un minuto avesse avuto a disposizione ClickUp negli anni '80, il suo titolo sarebbe stato quello di Half-Minute Manager? Forse! 😊

Esploriamo alcune delle funzioni principali di ClickUp che vi aiuteranno a mettere in pratica i principi del One Minute Manager.

Centralizzare la vostra base di conoscenze e definire le aspettative con ClickUp Documenti ClickUp Documenti consente di creare un'area di lavoro all-in-one in cui ogni membro del personale può essere informato sull'azienda,

il portfolio dei progetti ruoli e procedure operative standard. Invece di prendere infinite note e di inviare email al manager, i dipendenti possono cercare tutto ciò che riguarda il lavoro, che si tratti di attività o di documenti, con un'unica pagina Ricerca universale funzionalità/funzione.

Visualizzate rapidamente tutte le sottopagine e le relazioni collegate a ClickUp Docs per mantenere l'organizzazione e la connessione dei lavori

In qualità di manager, potete accelerare le vostre attività utilizzando ClickUp AI . Questo assistente nativo di IA offre decine di prompt specifici per ruolo per generare documenti rivolti ai dipendenti e migliorare quelli esistenti per tono e chiarezza. I vostri colleghi possono anche sfruttare lo strumento IA per riepilogare i testi ed estrarre gli elementi d'azione.

Rendete più chiari gli impegni dei vostri dipendenti la creazione di attività di ClickUp -suddividere i propri flussi di lavoro in attività secondarie più gestibili e liste di controllo giornaliere e aggiungete assegnatari, istruzioni, tag e etichette di priorità . Facendo clic su un'attività, il dipendente può accedere alla Visualizzazione attività completamente personalizzata e raccogliere tutte le informazioni necessarie per l'esecuzione.

All'interno di un'attività di ClickUp, è possibile creare e organizzare facilmente liste di controllo dettagliate con gruppi di voci della lista di controllo che possono anche essere assegnate ad altri utenti

Non è tutto: grazie a Automazioni di ClickUp è possibile dedicare meno tempo a gestione delle attività automatizzando azioni amministrative come la modifica dello stato delle attività o l'invio di email. È inoltre possibile accedere a numerose visualizzazioni per diverse azioni manageriali, come ad esempio

Monitoraggio dello stato di avanzamento delle attività, con il classico Vista Bacheca Controllare i membri del team sovraccarichi di lavoro o sottoutilizzati con la vista Vista Carico di lavoro Pianificazione dei progetti utilizzando il programma Vista Gantt Chart



Visualizzazione dei carichi di lavoro del team a colpo d'occhio per meglio delegare o riassegnare le attività e capire rapidamente chi ha capacità insufficienti o eccessive

Stabilire obiettivi e monitorare lo stato di avanzamento senza fare il micromanager

Volete migliorare la vostra impostazione degli obiettivi in un minuto? Con ClickUp Obiettivi , sia i manager che i dipendenti possono definire i loro oggetti e suddividerli in traguardi più piccoli, più facili da rivedere e misurare.

Organizzate gli obiettivi in cartelle in base a ciò a cui i diversi team dell'organizzazione stanno lavorando in modo indipendente. ClickUp è in grado di monitorare automaticamente lo stato di avanzamento, visualizzando tutte le percentuali in un unico punto, in modo da poter vedere sempre a che punto si è.

Stabilire obiettivi misurabili per attività e progetti con progressione automatica per raggiungere più efficacemente gli oggetti con sequenze definite e traguardi quantificabili

È anche possibile costruire una ClickUp dashboard utilizzando una delle oltre 50 schede disponibili e creare una panoramica visiva del lavoro e delle prestazioni del team in tempo reale. Questo vi permette di identificare rapidamente i punti di forza e i colli di bottiglia e di offrire elogi e reindirizzamenti immediati ed efficaci.

Quando si sa cosa sta funzionando, è facile standardizzare i processi e ottimizzare i flussi di lavoro con maggiore precisione. Con gli strumenti di reportistica nativi di ClickUp, potete anche pianificare misure correttive basate su rapporti basati sui dati e mantenere il team relativamente stabile nei momenti difficili.

ClickUp 3.0 offre una vista semplificata per visualizzare il carico di lavoro dell'intero team o di un singolo individuo, in modo da mantenere il lavoro in movimento

Offrire feedback significativi e collaborare in modo produttivo

Il manager di un minuto avrà probabilità di apprezzare la capacità di ClickUp di semplificare le comunicazioni. La piattaforma offre tutte le funzionalità/funzione necessarie per gestire un'azienda sana cicli di feedback all'interno della vostra azienda.

Come manager, potete usare i commenti per rivedere le attività e correggere documenti o altri file. Per una discussione più diretta e personale, è possibile utilizzare la funzione ClickUp Chattare la vista per condividere redirect o elogi di un minuto in uno spazio più rilassato.

Con ClickUp Chattare la comunicazione del team in un unico spazio e condividere aggiornamenti, collegare risorse e collaborare senza sforzo

Noi personalmente amiamo menzioni in ClickUp per rinforzare rapidamente i comportamenti positivi che altrimenti tendono a essere ignorati nella valutazione annuale delle prestazioni, soprattutto per i team remoti.

Utilizzate le @menzioni per richiamare l'attenzione dei vostri compagni di squadra su elementi all'interno delle attività, delle viste Chat e dei Documenti

Mostrate al team il valore della loro opinione come leader durante le sessioni di brainstorming. Oltre all'efficiente condivisione dei feedback, ClickUp funge anche da piattaforma di collaborazione unica, grazie a strumenti come Lavagne online e Mappe mentali dove è possibile analizzare i processi discutere le campagne e lavorare su nuove idee.

Bonus: Esplora il Galleria dei modelli di ClickUp per scaricare modelli già pronti di facile gestione.

Padroneggiare lo stile di gestione in un minuto con ClickUp

I riepiloghi/riassunti dei libri suscitano il nostro interesse, ma consigliamo sempre di dare una lettura completa al libro principale. The One Minute Manager è composto da oltre 110 pagine e non dovrebbe richiedere più di qualche ora!

Questo libro offre consigli pratici per tutti i leader, aiutandoli a diventare più efficienti in termini di tempo senza compromettere i risultati o la soddisfazione sul lavoro. E con una guida completa strumento per il project management come ClickUp, questi preziosi concetti sono più facili da applicare. Iscriviti oggi e imposta la tua crescita e quella del tuo team! 🌾