ServiceNow vs. SalesForce: Quale CRM è il migliore nel 2024?

Da fare: credete che l'esito positivo di un'azienda dipenda solo dalla bontà del vostro prodotto o servizio? Beh, un prodotto stellare può portare fatturato, produttività e passaparola, ma raramente è sufficiente a catapultare la vostra azienda nella gloria.

Bisogna anche investire tempo e attenzione nella costruzione e nel mantenimento delle relazioni con i clienti. Dopo tutto, sono loro che comprano ciò che vendete, che fanno la fila per ripetere gli acquisti e che convincono gli altri a fare lo stesso.

Ma mantenere queste relazioni quando si hanno centinaia e migliaia di clienti non è una passeggiata. Non si può fare manualmente e non si può fare a metà.

È qui che entrano in gioco piattaforme di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) come ServiceNow e Salesforce. Aiutano le aziende grandi e piccole a creare connessioni autentiche, a comprendere le esigenze dei clienti e a offrire loro un'esperienza coinvolgente. Sono dotate di pratiche funzionalità/funzione e di automazioni che rendono la gestione delle relazioni con i clienti più semplice ed efficiente.

Sia Salesforce che ServiceNow sono nomi rinomati nel mercato dei CRM. Se non siete sicuri di quale sia Piattaforma CRM per la vostra azienda, date un'occhiata a questa analisi di Salesforce rispetto a ServiceNow, che valuta le loro funzionalità/funzioni chiave e l'idoneità complessiva per le aziende che desiderano migliorare il loro sistema di gestione delle risorse umane Strategie CRM .

Cos'è ServiceNow?

via ServiceNow ServiceNow è una piattaforma CRM di livello aziendale incentrata sulla gestione dei servizi IT (ITSM) e delle operazioni IT (ITOM). Aiuta le aziende ad automatizzare e semplificare i processi IT, rendendo più facile la gestione di incidenti, problemi, modifiche e cambiamenti richieste di servizio .

ServiceNow ha ampliato le sue capacità per fornire un approccio automatizzato e integrato alla gestione dei servizi aziendali. I suoi prodotti principali includono ora la gestione del servizio clienti, le risorse umane e altro ancora, oltre a IT Service Management, IT Operations Management e IT Business Management.

La piattaforma mira a consolidare e automatizzare i flussi di lavoro in tutta l'organizzazione con un'architettura unificata.

Consente alle aziende di semplificare la gestione dei flussi di lavoro relazioni con i client e i clienti ottimizzando i processi aziendali interni per una maggiore efficienza e una crescita a lungo termine.

Funzionalità/funzione di ServiceNow

ServiceNow offre diverse funzionalità/funzione che aiutano le aziende a integrare i processi interni ed esterni, a comprendere meglio i clienti e a gestire facilmente i flussi di lavoro a livello di organizzazione in un unico luogo.

Ecco alcune funzionalità/funzione chiave del CRM di ServiceNow:

Piattaforma unificata per un CRM olistico

via ServiceNow Immaginate di avere tutto, dagli strumenti di gestione del servizio clienti alla gestione dei processi operativi, in un unico posto.

ServiceNow fa proprio questo, grazie alla sua piattaforma unificata che impiega un unico modello di dati per tutte le produttività, in modo che i dati vengano condivisi senza problemi.

Elimina i silos di dati, garantendo un flusso di informazioni omogeneo tra i vari reparti.

Questo migliora la collaborazione e facilita un approccio olistico al CRM, consentendo alle aziende di ottenere informazioni dai processi interconnessi per prendere decisioni più informate.

Visualizzazione del cliente a 360 gradi

ServiceNow visualizza una visione completa a 360 gradi delle interazioni, delle preferenze e dei dati storici dei clienti. Per ottenere questa prospettiva, aggrega i dati provenienti da diversi punti di contatto lungo il ciclo di vita del cliente, comprese le interazioni con il servizio clienti, la cronologia degli acquisti e i cicli di feedback.

Grazie a questa funzionalità/funzione, è possibile comprendere meglio il comportamento dei clienti e personalizzare prodotti, servizi e strategie di comunicazione con maggiore precisione e pertinenza.

Automazioni e flussi di lavoro per una maggiore efficienza

via ServiceNow Le funzionalità di automazione di ServiceNow vanno oltre l'accelerazione delle attività, ma sono progettate con cura per ottimizzare i processi del CRM.

L'automazione in ServiceNow non è una soluzione unica, ma piuttosto un kit di strumenti personalizzabili. È possibile progettare flussi di lavoro su misura per le proprie esigenze, automatizzando attività di routine come la risoluzione dei casi e i follow-up.

Questo accelera i tempi di risposta e riduce al minimo gli errori umani, migliorando l'efficienza operativa nell'ambito del CRM.

Portali self-service per la responsabilizzazione dei clienti

via ServiceNow ServiceNow dà potere ai clienti offrendo loro portali self-service, interfacce strutturate e intuitive per la risoluzione indipendente dei problemi.

Questi portali non sono semplici repository di informazioni, ma piattaforme interattive che guidano gli utenti nella risoluzione dei problemi e forniscono l'accesso alle risorse di supporto pertinenti.

Le aziende possono ridurre il volume dei ticket di assistenza e migliorare la soddisfazione generale dei clienti consentendo loro di risolvere i problemi in modo autonomo.

I portali self-service di ServiceNow sono progettati tenendo conto dell'esperienza dell'utente, garantendo l'accessibilità e la facilità di navigazione per diversi gruppi demografici di utenti.

Prezzi di ServiceNow

Prezzi personalizzati

Cos'è Salesforce?

via Forza vendita Salesforce è il leader mondiale di SaaS per le aziende, focalizzato sulla gestione delle relazioni con i clienti attraverso flussi di lavoro commerciali, di assistenza, di marketing e di commercio. È stata pioniera del modello di fornitura cloud per le applicazioni CRM e aziendali.

Fornisce Modelli di CRM strumenti e servizi che aiutano a gestire le interazioni con i clienti, i processi commerciali e i lavori richiesti. È possibile accedere alla piattaforma attraverso un browser web, senza bisogno di installare hardware o software in sede.

La piattaforma è altamente personalizzabile e le aziende spesso la adattano alle loro esigenze e flussi di lavoro specifici. Le sue soluzioni si concentrano su automazione commerciale, servizio clienti e marketing, segmentazione dei clienti e altro ancora.

Funzionalità/funzione di Salesforce

Salesforce è una delle principali piattaforme CRM a livello globale, che offre alle aziende molte funzionalità/funzione per semplificare le loro operazioni. Ecco alcune delle offerte CRM chiave di Salesforce:

Customer 360

via Forza vendita La funzionalità Customer 360 di Salesforce è il cuore delle sue capacità CRM.

Consente di consolidare i dati dei clienti provenienti da diversi punti di contatto, visualizzando una visione olistica di ciascun cliente.

Questa visualizzazione unificata include informazioni su lead, contatti, opportunità e interazioni. La centralizzazione di questi dati può migliorare la comprensione delle preferenze, della storia e delle esigenze dei clienti, consentendo un coinvolgimento più personalizzato e mirato.

Cloud commerciale

via Forza vendita Sales Cloud fornisce funzionalità di gestione dei lead, monitoraggio delle opportunità e previsione delle vendite.

Questo strumento consente ai team commerciali di gestire le pipeline in modo efficiente, di dare priorità ai lead e di collaborare senza problemi.

L'integrazione di Sales Cloud con altri componenti di Salesforce garantisce inoltre un flusso di informazioni omogeneo all'interno dell'organizzazione, consentendo ai team commerciali di prendere decisioni basate sui dati e di chiudere le trattative in modo più efficace.

Service Cloud

via Forza vendita Service Cloud è la soluzione di Salesforce per il supporto clienti e l'assistenza.

Include funzionalità/funzione come la gestione dei casi, una base di conoscenza e portali self-service per i clienti.

Service Cloud consente alle aziende di fornire un supporto clienti efficiente e personalizzato, migliorando i tempi di risoluzione dei casi e la soddisfazione dei clienti.

Grazie a una piattaforma unificata per tutti gli strumenti di assistenza clienti, le richieste di assistenza e le interazioni, è possibile fornire un supporto coerente su vari canali, rafforzando le relazioni con i clienti.

Prezzi di Salesforce CRM

Starter: $25/utente al mese (fatturati mensilmente o annualmente)

$25/utente al mese (fatturati mensilmente o annualmente) Professional: $80/utente al mese (fatturati annualmente)

$80/utente al mese (fatturati annualmente) Enterprise: $165/utente al mese (fatturati annualmente)

$165/utente al mese (fatturati annualmente) Unlimited: $330/utente al mese (fatturati annualmente)

$330/utente al mese (fatturati annualmente) Unlimited +: $500/utente al mese (fatturati annualmente)

ServiceNow vs. Salesforce: Funzionalità/funzione a confronto

La scelta tra ServiceNow e Salesforce dipende dalle esigenze dell'organizzazione.

ServiceNow è una scelta forte per le aziende che investono molto nella gestione dei servizi IT e nei flussi di lavoro a livello aziendale. D'altro canto, Salesforce è la soluzione ideale per le aziende che si occupano principalmente di commerciale, marketing e assistenza clienti.

Considerate i requisiti specifici della vostra organizzazione per determinare la piattaforma di gestione delle relazioni con i clienti e degli incidenti più adatta ai vostri obiettivi.

Ecco un confronto tra le funzionalità/funzione del CRM di ServiceNow e Salesforce per aiutarvi a decidere:

Assistenza per l'ITSM

ServiceNow dispone di maggiori funzionalità native per i flussi di lavoro dell'IT Service Management, come la gestione degli incidenti, la gestione dei problemi, la gestione delle modifiche, la gestione della conoscenza, ecc. Questo include best practice e modelli già pronti per l'uso.

ServiceNow potrebbe essere preferibile se la vostra organizzazione si basa molto sull'ITSM e desidera una piattaforma unificata per l'IT e il servizio clienti. Sebbene sia solido in ambito CRM, Salesforce potrebbe richiedere ulteriori lavori di integrazione per raggiungere un livello simile di coesione con i processi IT.

Ecosistema digitale

Il mercato AppExchange di Salesforce offre un vasto ecosistema di applicazioni e integrazioni di terze parti che possono estendere le funzioni della piattaforma. L'estensione del mercato consente di personalizzare e migliorare l'implementazione del CRM in base alle proprie esigenze. La facilità di integrazione e la personalizzazione dichiarativa promuovono inoltre la crescita dell'ecosistema.

ServiceNow ha un ecosistema più piccolo ma in rapida crescita, grazie alle funzionalità della piattaforma Now. Ma Salesforce è ancora in vantaggio per quanto riguarda le app e i partner di integrazione disponibili.

Personalizzazione e flessibilità

Entrambe le piattaforme consentono una notevole personalizzazione e configurazione. ServiceNow è spesso preferito per la sua flessibilità e facilità di personalizzazione. La piattaforma di ServiceNow può essere più accomodante se si richiedono soluzioni altamente personalizzate per soddisfare specifici requisiti aziendali.

Tuttavia, il modello dichiarativo di personalizzazione no-code/low-code di Salesforce consente agli utenti aziendali e ai non sviluppatori una maggiore flessibilità per adattare le app alle loro esigenze senza dover ricorrere alla codifica. La piattaforma Lightning e il flusso di lavoro visivo consentono inoltre personalizzazioni point-and-click.

Una piattaforma unificata per più processi

ServiceNow è stato progettato come una piattaforma per la gestione dei servizi aziendali, che comprende vari processi aziendali oltre al CRM e all'ITSM. Offre un ambiente unificato per la gestione dei flussi di lavoro, l'automazione dei processi e la gestione delle diverse esigenze di servizio. Ciò consente di creare flussi di lavoro interdipartimentali senza soluzione di continuità e di visualizzare un "unico pannello di vetro".

Salesforce richiede maggiore integrazione e middleware per unificare i dati e i flussi di lavoro tra i suoi vari prodotti cloud.

Funzionalità/funzione commerciale e marketing

Salesforce è noto per le sue funzionalità di vendita e marketing, tra cui potenti Automazioni, gestione delle opportunità, previsioni commerciali, automazione del marketing, gestione delle campagne, lead scoring, segmentazione dei clienti e capacità di analisi.

Se la vostra organizzazione pone l'accento sull'ottimizzazione dei processi commerciali e di marketing, il CRM di Salesforce può essere considerato più ricco di funzionalità/funzione e adatto a queste funzioni specifiche. La suite completa di strumenti di Salesforce è in grado di supportare le organizzazioni nella gestione delle pipeline commerciali e delle attività di marketing campagne di marketing efficacemente.

Capacità di integrazione

Sia ServiceNow che Salesforce eccellono nelle capacità di integrazione. ServiceNow offre solide funzionalità/funzione di integrazione, soprattutto in ambito IT, mentre Salesforce offre opzioni di integrazione estese attraverso il suo marketplace AppExchange, supportando la connettività senza soluzione di continuità con applicazioni di terze parti.

L'anzianità di Salesforce sul mercato offre vantaggi in termini di integrazione, ma ServiceNow sta recuperando terreno.

Interfaccia utente

Entrambe le piattaforme vantano interfacce moderne e facili da usare. L'interfaccia di ServiceNow è progettata principalmente per facilitare la navigazione, mentre Salesforce offre un'interfaccia pulita e intuitiva, soprattutto nella sua Lightning Experience, migliorando l'adozione e la produttività degli utenti.

Dedizione all'eccellenza CRM

Salesforce è rinomata per essere un pioniere e un leader di mercato nella gestione delle relazioni con i clienti (CRM). La piattaforma è progettata e dedicata in modo specifico alle funzioni CRM, concentrandosi in modo particolare su commerciale, marketing e servizio clienti.

Le organizzazioni che danno priorità a una soluzione CRM completa con un ricco ecosistema di app e integrazioni possono trovare Salesforce più in linea con le loro esigenze.

confronto delle funzionalità CRM: ServiceNow vs. Salesforce

ServiceNow vs. Salesforce su Reddit

Per capire meglio come ServiceNow e Salesforce si confrontano, abbiamo analizzato le discussioni su Reddit. Ci siamo subito resi conto che Salesforce emerge spesso come la scelta preferenziale tra gli utenti grazie alle sue funzionalità/funzione CRM complete, al forte ecosistema e all'interfaccia user-friendly.

Ecco un utente di Reddit che condivide la propria esperienza dopo aver utilizzato ServiceNow e Salesforce:

_"Ho lavorato su ServiceNow per un po' e non credo che si avvicini nemmeno a Salesforce. Da fare, ma è tutto qui. Il front-end è come se si utilizzasse qualcosa costruito da Microsoft. La UI UX è qualcosa di cui non si vuole parlare quando si ha a che fare con ServiceNow"

I redditor hanno dato un pollice in su a Salesforce per le sue funzionalità avanzate di gestione dei lead, monitoraggio delle opportunità e automazione del marketing, fornendo una soluzione olistica per la gestione delle relazioni con i clienti.

Molti utenti apprezzano anche l'interfaccia pulita e intuitiva di Salesforce, soprattutto nella Lightning Experience, che contribuisce a rendere positiva l'esperienza complessiva dell'utente.

Riunione ClickUp - La migliore alternativa a ServiceNow e Salesforce

Sappiamo che Salesforce e ServiceNow sono tra i software CRM più popolari. Ma avete mai pensato di utilizzare ClickUp con altri strumenti?

Per cominciare, ClickUp è la destinazione unica per sostituire la maggior parte dei software utilizzati per la vostra azienda. Mette il servizio clienti al primo posto, offrendo funzionalità/funzione uniche come la facilità di delega, i flussi di lavoro personalizzati e la semplice prioritizzazione delle attività.

Grazie all'automazione e alle integrazioni, ClickUp rende la gestione delle relazioni con i clienti un gioco da ragazzi, diventando la piattaforma ideale per la collaborazione tra team.

Le seguenti funzionalità/funzione differenziano ClickUp dai suoi concorrenti:

Piattaforma CRM ClickUp CRM è stato progettato per aiutare le aziende a gestire e migliorare le relazioni con i clienti. Accelera

la crescita dei clienti e la soddisfazione dei clienti, consentendo agli utenti di visualizzare la loro pipeline, di snellire i flussi di lavoro dei clienti e di collaborare senza problemi con i loro team.

Grazie a un intervallo di oltre 10 visualizzazioni altamente flessibili, gli utenti possono facilmente supervisionare le pipeline commerciali, gestire il coinvolgimento dei clienti e monitorare gli ordini.

Utilizzato da oltre 800.000 team altamente produttivi, può essere facilmente provato con un piano Free Forever. Non sono richiesti i dati della carta di credito.

Impegnatevi con le visualizzazioni del CRM di ClickUp, navigando tra le funzionalità interattive per un'efficace gestione delle relazioni con i clienti ClickUp dashboard funzionalità/funzione di oltre 50 widget per analizzare i dati e ottenere informazioni preziose sui clienti, consentendo la creazione di viste dettagliate per monitorare metriche come il valore della vita del cliente e le dimensioni medie delle transazioni.

Esplorate i Performance Dashboard di ClickUp, analizzando visivamente le metriche per migliorare e ottimizzare le prestazioni aziendali complessive

Utilizzando Gestione delle email di ClickUp grazie alla funzionalità/funzione di ClickUp, è possibile inviare email dall'interno di ClickUp, per collaborare alle trattative, inviare aggiornamenti sui progetti e coinvolgere i clienti attraverso un hub email unificato.

Utilizzate gli strumenti di gestione delle email di ClickUp, organizzando e dando priorità alle comunicazioni per una gestione snella ed efficiente delle email

ClickUp Relazioni crea un database clienti ottimale, consentendo agli utenti di archiviare e analizzare contatti, clienti e offerte. Da fare, creando collegamenti tra attività e documenti per facilitarne il monitoraggio.

Promuovete le connessioni con le funzionalità di gestione delle relazioni di ClickUp, assicurando rapporti solidi e duraturi con i client e i contatti

Le funzionalità di Automazione e Moduli della piattaforma automatizzano l'assegnazione delle attività, fanno scattare gli aggiornamenti di stato e danno priorità alle attività in base a condizioni personalizzate, semplificando la gestione della pipeline.

Semplificate le attività di ClickUp Automazioni & Form, automatizzando i processi e creando moduli personalizzabili per un flusso di lavoro efficiente

La gestione degli account è facilitata dalla gerarchia scalabile di cartelle ed elenchi di ClickUp. Utilizzate strutture organizzate per condividere i progetti con i client e impostare le autorizzazioni di accesso senza problemi.

Navigate tra gli strumenti di ClickUp per la gestione degli account, assicurando una gestione aziendale organizzata ed efficace

Siete preoccupati di allineare il vostro ecosistema CRM esistente con ClickUp?

Non preoccupatevi! ClickUp si integra facilmente con altri strumenti CRM, diventando un hub per tutte le vostre app essenziali.

Gli utenti possono iniziare il loro viaggio nel CRM con il modello pronto per l'uso di Modello per il servizio clienti ClickUp che fornisce una solida base per operazioni di CRM efficienti e su misura.

E non è tutto. ClickUp offre anche formazione gratuita e supporto 24 ore su 24, dando priorità alla sicurezza e alla privacy e mantenendo i più alti livelli di uptime.

Sembra interessante? Diamo subito un'occhiata alle funzionalità CRM di ClickUp!

Servizio clienti La soluzione ClickUp per il servizio clienti supporta l'esito positivo dei client attraverso flussi di lavoro organizzati ed efficienti. Delegate in modo efficace con la soluzione

funzionalità "assegnatari multipli" di ClickUp e discutere i ticket in modo collaborativo.

Semplifica la personalizzazione del flusso di lavoro con specifiche campi personalizzati in ClickUp in base ai problemi relativi al progetto, ai client o ai tipi di ticket.

Personalizzate i flussi di lavoro con le funzionalità/funzione di ClickUp Le priorità di ClickUp consente di non perdere mai di vista le cose importanti e di decidere facilmente a cosa lavorare successivamente.

Concentratevi su ciò che conta di più impostando le priorità con gli strumenti intuitivi di ClickUp

La piattaforma facilita anche la risoluzione dei problemi grazie all'uso di tag per segnalare problemi comuni e collegare le attività tra i vari progetti.

Semplificate la categorizzazione utilizzando i Tag di ClickUp per una gestione organizzata dei problemi

Per riunire tutti gli elementi essenziali del CRM, ClickUp si integra con diversi strumenti come Google Calendar , Slack , Google Drive , Dropbox e altro ancora.

Inoltre, ClickUp offre modelli e funzionalità proprietarie per migliorare ulteriormente la produttività.

Modelli CRM

Il modello offre vantaggi come la comunicazione semplificata, l'automazione delle attività e l'analisi dei dati dei clienti.

Con Stati personalizzati di ClickUp è possibile contrassegnare lo stato di avanzamento delle attività. ClickUp offre 8 campi personalizzati, tra cui il tipo di elemento del CRM, il nome del contatto, l'email, il settore e il titolo del lavoro.

Personalizzare monitoraggio del progetto personalizzando gli stati delle attività con gli stati personalizzati di ClickUp.

Siete preoccupati di ottenere una visibilità adeguata dei dati del vostro CRM? ClickUp vi permette di accedere a tutte le informazioni con quattro diverse visualizzazioni. È inoltre possibile migliorare i flussi di lavoro del CRM con promemoria, automazione, dipendenza delle attività e altro ancora.

Anche l'utilizzo del modello CRM di ClickUp è piuttosto semplice.

In primo luogo, è necessario raccogliere i dati dei clienti usando ClickUp Dashboard . Successivamente, è necessario impostare compiti e obiettivi per ciascun cliente in base alle sue esigenze, utilizzando le funzionalità di ClickUp per la gestione delle attività.

È quindi possibile monitorare lo stato di avanzamento della pipeline con La vista Gantt di ClickUp .

Pianificate e monitorate le attività in modo efficiente utilizzando la Vista Gantt di ClickUp per visualizzare chiaramente le sequenze temporali dei progetti

Da fare rapidamente senza compromettere l'efficienza grazie all'automazione dei processi e delle notifiche tramite Automazioni di ClickUp .

Infine, utilizzando l'opzione Vista Tabella in ClickUp è possibile ottenere informazioni sul comportamento dei clienti e informare le strategie di marketing e commerciali.

Analizzate i dati dei clienti senza fatica con la Vista Tabella di ClickUp per la gestione strutturata delle informazioni

Prezzi di ClickUp

free Forever : Gratuito

Gratuito Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

ClickUp non è solo un'altra piattaforma CRM, ma una soluzione che trasforma il vostro modo di lavorare e di gestire le relazioni con i clienti. Che si tratti di una piccola azienda o di una grande impresa, ClickUp si adatta alle vostre esigenze, fornendo una piattaforma facile da usare che semplifica il CRM ed eleva l'efficienza complessiva del vostro lavoro. Contattateci ora perché accontentarsi di una buona qualità quando si può avere una qualità eccezionale?