Le migliori conferenze di ingegneria del software per la crescita nel 2025

Come ingegnere del software, conoscete la procedura: Tenere il passo con gli ultimi aggiornamenti del settore o rimanere indietro. 👀

Un modo per farlo è partecipare alle conferenze sull'ingegneria del software.

Le conferenze sull'ingegneria del software sono incontri in cui leader di pensiero, esperti e appassionati del settore discutono le ultime tendenze, tecnologie e best practice del software. Queste discussioni si svolgono in vari formati, tra cui keynote, tavole rotonde, workshop, esposizioni aziendali e sessioni di networking.

Quindi, se state cercando di mantenere il vostro ruolo attuale, se state cercando una nuova posizione o se siete semplicemente appassionati di tecnologia, questi eventi sono il luogo in cui potete alimentare la vostra crescita e mantenere viva la vostra passione per l'ingegneria del software. 🤩

Siete pronti a esplorare queste opportunità? Abbiamo selezionato le migliori conferenze sull'ingegneria del software che non solo vi permetteranno di essere sempre all'avanguardia, ma vi faranno anche divertire.

Che l'avventura tecnologica abbia inizio!

Elenco delle prossime Conferenze di ingegneria del software in tutto il mondo

Questo elenco curato delle prossime conferenze globali 2024 è il biglietto d'ingresso per accedere alle ultime novità tecnologiche, costruire una solida rete di persone che la pensano allo stesso modo e persino contribuire alla crescita professionale del vostro team con l'apprendimento di profonde conoscenze tecniche.

Abbiamo un mix di eventi di persona e virtuali per sviluppatori e ingegneri del software, di una o più giornate, gratuiti e a pagamento. 💸

In questo modo potete stabilire le priorità e partecipare alle conferenze che si adattano ai vostri orari, alle vostre preferenze e al vostro budget.

1. NDC Londra NDC Londra è un'associazione di

sviluppo di software conferenza che copre un ampio intervallo di argomenti, dai database e JavaScript allo sviluppo web e DevOps. I primi due giorni prevedono workshop interattivi, seguiti da tre giorni di conferenze di 60 minuti tenute da oltre 110 esperti di tecnologia.

Tenete d'occhio alcuni interventi interessanti come "Debug your Thinking" di Laila Bougria, che analizza come il vostro pensiero influenzi il vostro lavoro. Se siete a capo di un team o aspirate a diventarlo, Nelly Sattari di Atlassian terrà un workshop di due giorni su come aumentare il livello di collaborazione tra le persone produttività dei vostri team di sviluppatori . ⚡

Non riuscite a venire a Londra? Niente paura. Questi altri eventi NDC potrebbero essere più vicini a casa vostra:

NDC Sydney (12-16 febbraio)

NDC Oslo (10-14 giugno)

NDC TechTown (9-12 settembre)

NDC Porto (14-18 ottobre)

Posizione e data

Centro Regina Elisabetta II, Londra, Regno Unito (29 gennaio-2 febbraio)

Costo

Pass di accesso completo: 2.290 sterline

2.290 sterline Pass per 3 giorni: 1.590 sterline

1.590 sterline Pass di 2 giorni: £1.490

£1.490 Pass per 1 giorno: €1.390

2. CHE Conferenza Conferenza THAT è un campo estivo tecnologico di tre giorni che si terrà presso lo splendido Kalahari Resort and Waterpark. Le conferenze e le conversazioni dei relatori riguarderanno la tecnologia web, mobile e cloud.

Potrete ascoltare relatori come Shaundai Person di Netflix, Danny Thompson di AutoZone e Kelly Vaughn di Spot IA e partecipare a workshop e spazi aperti.

Se la data del Texas non dovesse funzionare, ci sarà un secondo evento in Wisconsin dal 29 luglio al 1° agosto che potrebbe adattarsi ai vostri impegni. 🗓️

Posizione e data

Round Rock, Texas, USA (29-31 gennaio)

Online (29-31 gennaio)

Costo

Camper No Food: $599

$599 Camper: $999

$999 Campeggiatori in famiglia: $99

$99 Online: Free

**3. BASTA! BASTA! è un evento imperdibile per gli sviluppatori .NET e per chiunque sia interessato alla tecnologia Microsoft. È ricco di oltre 70 workshop, sessioni e keynote che spaziano da Agile e DevOps a .NET Framework e Azure.

Sia che decidiate di essere presenti di persona o di godervi la manifestazione da casa, BASTA! vi assicura un'esperienza senza problemi. La piattaforma online vi permette di iscrivervi, guardare le sessioni dal vivo e fare networking con gli altri. Se invece partecipate di persona, potrete approfittare di offerte alberghiere, pasti e un certificato di partecipazione. 👨‍🎓

Posizione e data

Hotel Frankfurt Marriott, Francoforte, Germania (12-16 febbraio)

Online (12-16 febbraio)

Costo

Pass di 5 giorni (in loco): 2.449 euro

2.449 euro Pass di 5 giorni (a distanza): €1.583

4. Settimana dello sviluppatore Settimana dello sviluppatore offre un mix unico di eventi di persona e virtuali con keynote, sessioni di conferenze, colloqui aperti, workshop ed esposizioni. Potrete esplorare un intervallo di argomenti tra cui realtà virtuale, intelligenza artificiale (IA), blockchain, IoT, API, serverless e microservizi.

Inoltre, potrete partecipare a hackathon con centinaia di partecipanti, dove potrete mostrare le vostre abilità e forse anche vincere qualche premio. Se si opta per il pass Premium, si avrà accesso all'evento ProductWorld in posizione comune.

Questa è l'occasione perfetta per riunirsi con i migliori produttività di aziende della Silicon Valley, raccogliere la gestione dei prodotti suggerimenti, imparate le best practice per la raccolta dei feedback sulla produttività e ottenere raccomandazioni per il i migliori libri di marketing di produttività . 📚

Posizione e data

Centro Congressi di Oakland, Baia di San Francisco, USA (21-23 febbraio)

Online (27-29 febbraio)

Costo

Pass aperto (accesso online limitato): $100

$100 Pass pro (accesso completo online): $990

$990 Premium pass (accesso completo di persona e online): $1.590

5. ConFoo ConFoo è la conferenza ideale per un'immersione profonda nell'architettura del software, nella qualità e sicurezza del software, nell'IA e in DevOps. Inoltre, si occupa degli ultimi linguaggi di programmazione come PHP, Java, .Net, JavaScript e Python.

Avete un progetto tecnologico interessante o interessi da condividere? Date un'occhiata ai Lightning talks di ConFoo. Si tratta di interventi di cinque minuti in cui è possibile parlare di qualsiasi argomento relativo allo sviluppo web. È un modo divertente per far conoscere le proprie idee e forse anche per dare il via alla propria carriera di oratore pubblico. 👨‍🏫

Posizione e data

Hotel Bonaventure, Montreal, Canada (21-23 febbraio)

Costo

**Biglietto per la conferenza: 1.200 dollari australiani

Laboratori (opzionali): da 700 a 1.200 dollari australiani

6. Conferenza JSWorld Conferenza JSWorld è il luogo ideale per gli appassionati di JavaScript! Questo evento di tre giorni inizia al Theater Amsterdam e termina al RAI Amsterdam, riunendo oltre 2.000 sviluppatori JavaScript in più di 50 paesi. 🌍

Tra i relatori figurano Evan You (creatore di Vue e Vite), Ryan Dahl (autore di LineUp) e Scott Chacon (cofondatore di GitHub). Oltre ad assorbire le conoscenze di questi leader tecnologici, avrete la possibilità di partecipare a workshop pratici come la costruzione di app decentralizzate con Web5.js.

Inoltre, il vostro biglietto di tre giorni per il JSWorld vi permetterà di entrare a Vuejs Amsterdam, dove potrete approfondire le vostre conoscenze su Vue e Vite.

Posizione e data

Amsterdam, Paesi Bassi (28 febbraio-1 marzo)

Costo

Biglietto per 3 giorni: €999

€999 Biglietto per un giorno (1 marzo): €399

7. Visual Studio Live!

Se state cercando di migliorare il vostro gioco con gli strumenti e le piattaforme per sviluppatori di Microsoft, VS Live! è il posto giusto. Potrete esplorare tutto ciò che riguarda il framework .NET e le ultime novità di Visual Studio, OpenAI, ChatGPT, GitHub Copilot e Azure.

Ma non è tutto tecnologia e niente divertimento. Gli organizzatori di VS Live! hanno reso il tutto più vivace con eventi di networking divertenti come il ricevimento di benvenuto e il trivia, il mix and mingle, il pranzo a tabella e l'uscita in città nel centro storico di Las Vegas.

E se non riuscite a venire, date un'occhiata agli altri eventi che si terranno a Chicago (29 aprile-3 maggio), presso il quartier generale di Microsoft a Washington (5-9 agosto) e a Orlando (17-22 novembre).

Posizione e data

Paris Las Vegas Hotel & Casino, Las Vegas, USA (3-8 marzo)

Costo

Pass per 3 giorni: $1.775

$1.775 Pass per 4 giorni: $2.275

$2.275 Pass per 5 giorni: $2,775

$2,775 Pass per 6 giorni: $3.275

8. Oracle DevLive Oracle DevLive è il biglietto d'ingresso per migliorare le vostre competenze in materia di dati e IA. È ricco di keynote e laboratori dei migliori sviluppatori Oracle, che esplorano Java, MySQL, Database e Oracle Cloud Infrastructure.

Iscriversi a DevLive significa anche avere accesso al CloudWorld Tour del 14 marzo. Questo evento gratuito è un'ottima occasione per ottenere approfondimenti pratici sulla risoluzione delle sfide aziendali e per fare rete con potenziali partner. 🤝

La parte migliore? Sia DevLive che il CloudWorld Tour non costano nulla: basta registrarsi con il proprio account gratuito Oracle.

Oltre a Londra, Oracle DevLive sarà ospitato in altre tre posizioni: San Paolo, Brasile (3 aprile), Bengaluru, India (3-4 aprile) e New York City, USA (9 maggio).

Posizione e data

ExCeL London, Londra, Regno Unito (12-13 marzo)

Costo

Gratuito

9. Conferenza IA del GTC di Nvidia

Il Conferenza Nvidia GTC sull'IA è il punto di riferimento per discutere del futuro dell'IA e della tecnologia. Questo evento copre tutto, tra cui IA generativa, deep learning, computer grafica, robotica e calcolo accelerato. Il CEO di Nvidia, Jensen Huang, terrà una conferenza.

Ci saranno anche più di 40 relatori, tra cui Joelle Pineau di Meta, Bryan Goodman di Ford e Brad Lightcap di OpenAI, che condivideranno le ultime novità in materia di IA. 🦾

Inoltre, potrete partecipare alla sessione "Connect with Experts" per incontrare le persone che stanno dietro ai prodotti NVIDIA, conoscere le loro ultime tecnologie e porre qualsiasi domanda.

Posizione e data

Centro Congressi McEnery di San Jose, San Jose, California, USA (18-21 marzo)

Online (18-21 marzo)

Costo

Pass per 4 giorni (Conferenza): $2.495

$2.495 Pass per 4 giorni (Conferenza e formazione): $2.695

$2.695 Online: Gratis

10. QCon Londra QCon Londra è la porta d'ingresso per conoscere le nuove tendenze, tecnologie e best practice del software, come si applicano nel mondo reale e come adottarle nella vostra azienda. Ci saranno oltre 60 interventi tecnici, tra cui:

"Tendenze emergenti nello sviluppo frontend e mobile" di William Martins (ingegnere Web/TV presso Netflix)

"Leadership ingegneristica per tutti" di Tanja Lichtensteiger (Direttore dell'ingegneria di prodotto presso la BBC)

"ChatGPT, Bard, Llama, Claude: cosa c'è di nuovo nella GenAI e nei modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM)" di Hien Luu (Senior Engineering Manager di DoorDash)

Se Londra non è nei vostri programmi, c'è sempre la QCon di San Francisco, in programma dal 18 al 22 novembre.

Posizione e data

Centro Regina Elisabetta II, Londra, Regno Unito (8-10 aprile)

Costo

£2,365

11. ICSE 2024

Il Conferenza internazionale IEEE/ACM sull'ingegneria del software (ICSE) attira professori e ricercatori di software per discutere le tendenze e condividere le loro esperienze nel campo dell'ingegneria del software.

Per il 2024, ci saranno 18 tracce che copriranno la ricerca, i workshop, i poster, l'ingegneria del software nella pratica, i workshop di mentoring per gli studenti e i concorsi di ricerca per studenti.

Non mancherà il divertimento, con attività ed eventi come il ricevimento di benvenuto, la cena della conferenza, lo yoga, il calcio, il padel e il surf. 🏄

Posizione e data

Centro Cultural de Belém, Lisbona, Portogallo (14-20 aprile)

Costo

Studenti: a partire da €625

a partire da €625 **Per i partecipanti abituali: a partire da 1.000 euro

12. Open Source Summit North America Vertice Open Source Nord America organizzato da The Linux Foundation, è un evento ombrello per 16 microconferenze. Alcune di queste includono CD Con, CloudOpen, ContainerCon, Open IA + Data Forum e LinuxCon.

Per fortuna, c'è anche un sacco di cose divertenti e sociali: il pranzo delle donne e dei non binari nell'Open Source, il pranzo della diversità Better Together, lo Speed Mentoring & Networking, la prima colazione per i partecipanti e altro ancora. 🎈

E se non riuscite a venire in Nord America, c'è anche l'Open Source Summit Europe a Vienna, in Austria, dal 16 al 18 settembre.

Posizione e data

Centro congressi di Seattle, Seattle, USA (16-18 aprile)

Costo

TBD

13. Lambda Conf

A LambdaConf il LambdaConf è un evento che offre la possibilità di partecipare a conferenze, workshop e tavole rotonde su una varietà di argomenti, tra cui la programmazione funzionale, l'apprendimento automatico, WebAssembly e l'IA, tutti condotti da esperti del settore.

Oltre alla conferenza principale, è possibile partecipare alle seguenti attività pre e post conferenza:

Degustazione di birra artigianale ed escursioni (4-5 maggio)

Hackathon (8 maggio)

Workshop su Rust per principianti (9-10 maggio)

Posizione e data

Hotel Ridgeline Estes Park, Colorado, USA (6-7 maggio)

Costo

da 500 a 1.250 dollari

14. React Summit Vertice React è l'incontro annuale per tutto ciò che riguarda React. Offre un mix di workshop, riunioni con i relatori, domande e risposte e una mostra d'arte JavaScript. Se avete completato un progetto open-source, potete candidarlo ai React Open Source Awards. 🏅

Inoltre, è possibile scegliere di partecipare a JS Nation 2024 (che si concentra sullo sviluppo di JavaScript) a un costo aggiuntivo. L'evento si svolge un giorno prima del summit, di persona il 13 giugno e a distanza il 17 giugno.

Posizione e data

De Kromhouthal, Amsterdam, Paesi Bassi (14 giugno)

Online (18 giugno)

Costo

React Summit ibrido (regolare): €560

€560 React Summit + JSNation (Regular): €790

€790 React Summit + JSNation (VIP): €990

€990 Reagire Summit + JSNation (Hospitality): €1.600

€1.600 Remote React Summit: €220

€220 Remote React Summit + JS Nation: €180

15. Universo GitHub Universo GitHub è il luogo in cui si riuniscono sviluppatori, architetti software e dirigenti. In questo evento potrete scoprire le ultime funzionalità/funzione di GitHub.

Inoltre, il team di GitHub risponderà alle vostre domande tecniche. Se volete essere sempre all'avanguardia con GitHub, tenete d'occhio la data di apertura delle iscrizioni a Universe 2024. 🕵️‍♂️

Posizione e data

Fort Mason, San Francisco, USA (29-30 ottobre)

Online (29-30 ottobre)

Costo

Di persona : TBD

TBD In linea: Free

Benefici della partecipazione Ingegneria del software Conferenze

Certo, a volte le conferenze sull'ingegneria del software possono essere piuttosto costose, ma valgono ogni centesimo per la vostra carriera. Ecco perché:

**Le conferenze sono ottime per trovare mentori, collaboratori e opportunità di lavoro. Se siete timidi o non sapete da dove cominciare, non preoccupatevi: molte conferenze organizzano attività sociali che vi aiuteranno a fare il pieno di conoscenze. Le connessioni che si creano possono aprire nuove porte e opportunità per la vostra carriera

**Rimanere aggiornati sulle tendenze e le pratiche del settore: il campo tecnologico si evolve rapidamente. Se volete conoscere gli ultimi aggiornamenti tecnologici e gli standard del settore prima che diventino di uso comune, le conferenze sono il posto giusto. Questa visione anticipata vi dà un vantaggio nel prepararvi a qualsiasi cambiamento, assicurando che le vostre competenze e i vostri metodi rimangano rilevanti 💪

**Attraverso workshop pratici e hackathon, potrete acquisire nuove competenze da zero o esplorare nuovi modi per applicare ciò che già conoscete. Queste sessioni pratiche approfondiscono le vostre competenze e vi lasciano con nuove prospettive per progetti esistenti e futuri

Opportunità di sviluppo della carriera: Presentarsi ai partecipanti alla conferenza, presentare una relazione, partecipare a un hackathon o partecipare a discussioni sono ottimi modi per mostrare le proprie capacità e attirare l'attenzione di potenziali datori di lavoro. E chi lo sa, il lavoro dei vostri sogni potrebbe essere a un passo dallo scambio di schede aziendali

Consigli per ottenere il massimo da una conferenza

Per sfruttare al meglio l'esperienza di una conferenza e trarne i massimi benefici, è necessario avere un piano per sé e per i propri colleghi team di software . Ecco quindi alcuni suggerimenti da tenere in tasca.

Avere chiari oggetti di apprendimento

Identificate ciò che volete imparare o raggiungere alla conferenza. Che si tratti di acquisire conoscenze su una tecnologia specifica o di migliorare una certa abilità, questi obiettivi guideranno la scelta delle sessioni e delle interazioni.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Golas-simplified-1400x934.png Conferenze di ingegneria del software: La pagina Golas di ClickUp /$$$img/

Stabilire obiettivi misurabili per attività e progetti con progressione automatica per raggiungere più efficacemente gli oggetti con sequenze definite e traguardi quantificabili

È possibile utilizzare ClickUp per impostare i vostri obiettivi e gli oggetti, e per tenere traccia dei vostri stati durante la conferenza.

Pianifica il tuo programma

Prima della conferenza, rivedete il Programma e segnate le sessioni e i workshop che corrispondono ai vostri interessi e al vostro percorso professionale. È possibile programmare le sessioni e i workshop all'interno del calendario di ClickUp e impostare promemoria per non perdere mai una scadenza. ⏰

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Calendar-view-simplified.png Conferenze di ingegneria del software: Visualizzazione del calendario di ClickUp /$$$img/

Gestite e organizzate i progetti e programmate le attività attraverso la flessibile visualizzazione Calendario per mantenere i team in sincronizzazione

Tenere traccia dei contatti di monitoraggio

Quando si fa rete con le persone che partecipano alla conferenza, è probabile che si crei una collezione di schede aziendali. Ma le schede aziendali si perdono facilmente e non sono ricercabili.

Trasferite invece le informazioni di ogni scheda aziendale in ClickUp, in modo da tenere traccia di tutti i contatti incontrati e poter accedere ai loro dati da qualsiasi luogo. Potete anche registrare le note delle vostre conversazioni o creare attività che vi promemorino di seguire i contatti dopo la conferenza.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/ClickUps-Contact-Elenco-Template.jpg Modello di elenco di contatti di ClickUp /$$$img/

Tenete traccia di tutti i vostri contatti con questo modello di Elenco contatti di ClickUp, versatile e adatto ai principianti

Il Modello di elenco di contatti ClickUp può fornire un punto di partenza facile e veloce.

Prendere nota

Utilizzando uno strumento digitale per prendere appunti come Blocco note di ClickUp consente di annotare facilmente una lista di controllo delle cose da fare alla conferenza, delle chiavi di lettura e dei follow-up successivi all'evento. E dal momento che ClickUp è un programma di app per il project management è anche possibile convertire queste informazioni in attività, assicurandosi di mettere in pratica le nuove conoscenze e competenze acquisite. 🛠️

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/ClickUp-Notepad-feature-to-Capture-Ideas.gif Utilizzo del blocco note di ClickUp /$$$img/

Acquisire note, modificarle con una ricca formattazione e convertirle in attività tracciabili accessibili da qualsiasi punto del blocco note di ClickUp

Gestire le attività post-conferenza

Ora che avete convertito i vostri appunti in attività, qual è il prossimo passo? Usate ClickUp per gestire i vostri compiti per impostare le scadenze, monitoraggio del tempo delegare alcune attività al team di prodotto e tenere sotto controllo lo stato di avanzamento.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Task-view-Track-time.png Controllo del tempo trascorso dai membri del team su un'attività mentre si visualizza il loro chat box nell'attività di ClickUp /$$$img/

Gli assegnatari possono facilmente monitorare il tempo trascorso su un'attività, che appare collettivamente in un semplice menu a tendina

E non si tratta solo di attività legate alla conferenza. È possibile utilizzare ClickUp per tutti i software e le attività di progetti dei vostri team di sviluppo del software e del prodotto e attività.

ClickUp è completamente personalizzabile, ma se non si vuole partire da zero, esistono centinaia di modelli di ingegneria come il modello Modello avanzato di project management del software ClickUp che vi darà un vantaggio.

Frequenze comuni

Ecco alcune risposte a domande comuni sulle conferenze di ingegneria del software.

Che cosa sono le conferenze di ingegneria del software ?

Le conferenze di ingegneria del software sono il luogo in cui i professionisti del settore tecnologico si riuniscono per discutere delle ultime tecnologie, tendenze e approfondimenti. Sono anche perfetti per le aziende che cercano di assumere i migliori talenti e per voi che volete potenzialmente ottenere un nuovo lavoro.

Quali sono le prossime conferenze sull'ingegneria del software **nel 2024?

Ogni mese, da gennaio a dicembre, sono in programma numerose conferenze sul software per il 2024. Potrete assistere a conferenze personali, virtuali e ibride come NDC London (Regno Unito), DeveloperWeek (USA), ConFoo (Canada), ICSE 2024 (Portogallo) e React Summit (Paesi Bassi).

**Quali sono le migliori conferenze a cui partecipare nel 2024?

Le migliori conferenze a cui partecipare nel 2024 includono BASTA! per le ultime tendenze .NET, Oracle DevLive per uno sguardo approfondito su dati e IA e GitHub Universe per conoscere gli ultimi aggiornamenti di GitHub.

Fai fruttare ogni conferenza con ClickUp

Partecipare alle conferenze sull'ingegneria del software vi espone a nuove intuizioni, prospettive e opportunità che contribuiscono alla vostra crescita professionale.

ClickUp gestione del programma le funzionalità/funzione sono utili per organizzare i piani della conferenza, dalla creazione di programmi e liste di controllo prima dell'evento all'archiviazione di contatti o note durante e all'esecuzione delle chiavi di lettura dopo l'evento.

Siete pronti a rendere più produttive le vostre visite alle conferenze e a massimizzare le opportunità di crescita?

/Riferimenti/ https://clickup.com/signup Registratevi per un account gratuito su ClickUp /%href/

oggi stesso!