Whimsical vs. Figma: Scegliere lo strumento di progettazione ideale

Per i designer e i creativi che lavorano su progetti digitali, non c'è niente di più importante che scegliere gli strumenti di progettazione giusti.

Tra le tante opzioni, Whimsical e Figma si distinguono per le loro caratteristiche strumenti di progettazione capaci anche se sono destinati a processi di progettazione diversi. Whimsical è aggiunto ai preferiti per la stesura dei primi concetti, mentre Figma è eccellente per la creazione di interfacce utente dettagliate.

Lo strumento ideale semplifica il processo di processo di progettazione , aumenta la collaborazione del team e migliora i risultati del progetto.

Se state cercando di decidere tra Whimsical e Figma, abbiamo raccolto le loro funzionalità, i prezzi e i casi d'uso per guidarvi verso una decisione informata. Esploriamo Whimsical e Figma per scoprire quale potrebbe essere la soluzione migliore per le vostre esigenze creative.

Che cos'è Whimsical?

via Capriccioso Whimsical è una area di lavoro visiva progettato per semplificare idee complesse. È uno strumento in cui prendono vita diagrammi di flusso, wireframe e mappe mentali.

Whimsical è uno strumento che fa chiarezza sulle vostre idee. È perfetto per le sessioni di brainstorming, il piano di progetto e la mappatura delle strategie. La sua forza sta nell'approccio minimalista, che permette agli utenti di concentrarsi sul contenuto senza distrazioni.

Gli utenti amano Whimsical per il suo design intuitivo e la sua semplicità. Inoltre, il suo collaborazione in tempo reale consente ai team di lavorare insieme in tempo reale e in modo asincrono.

In riepilogo/riassunto, Whimsical è più di un semplice strumento di diagramma:

È uno spazio collaborativo dove le idee vengono organizzate, condivise ed evolute

La sua interfaccia di facile utilizzo lo rende adatto a professionisti di diversi campi

È una soluzione efficace per coloro che valorizzano un piano visivo strutturato e una rapida collaborazione

Funzioni bizzarre

Whimsical si distingue per le sue funzionalità/funzione mirate, studiate per processi di progettazione efficienti:

1. Grafici di flusso

Whimsical consente a chiunque di creare facilmente diagrammi di flusso per mappare i processi aziendali e i flussi di lavoro. Grazie a un intervallo di opzioni personalizzate, gli utenti possono creare diagrammi di flusso dettagliati e funzionali, facili da comprendere e modificare. La piattaforma offre anche modelli di diagrammi di flusso per iniziare.

2. Telai di fili

Lo strumento di wireframing di Whimsical è una manna per Progettisti UI/UX . Offre un ampio intervallo di modelli ed elementi che semplificano la creazione di layout per siti web e app. La sua facilità d'uso e l'ampio intervallo di elementi lo rendono uno dei preferiti per i lavori di progettazione in fase iniziale.

3. Mappe mentali

Estroso mappe mentali sono preziose per il brainstorming e l'organizzazione delle idee. Offrono un modo flessibile e dinamico per catturare e strutturare i pensieri. Questo promuove la creatività e l'ideazione collaborativa.

Inoltre, con Whimsical più utenti possono collaborare a un progetto in tempo reale. Le sue facili opzioni di condivisione e l'interfaccia pulita aiutano i team di progettazione a semplificare il loro lavoro.

Inoltre, Whimsical si integra perfettamente con altri strumenti, migliorando la sua utilità in un flusso di lavoro multi-tool.

L'impostazione di Whimsical privilegia la chiarezza, la collaborazione e la facilità d'uso. Queste funzionalità/funzioni lo rendono ideale non solo per la creazione di diagrammi, ma anche come piattaforma completa per il pensiero visivo e la creazione di immagini la collaborazione del team .

Prezzi stravaganti

Inizio: Free

Free Pro : $12/editor al mese

: $12/editor al mese Organizzazione: $20/editor al mese, fatturati annualmente

Che cos'è Figma?

usate ClickUp per collaborare, creare progetti convincenti e condividere i prototipi_

Mentre Whimsical e Figma sono strumenti potenti nei rispettivi settori, ClickUp si presenta come un'alternativa completa, in grado di colmare il divario tra il piano visivo, l'esecuzione dettagliata del progetto e la collaborazione con i team di progettazione.

Questa piattaforma versatile migliora la produttività del team. Integrando alcune funzionalità di entrambi gli strumenti, ClickUp offre una soluzione unificata per il project management, la collaborazione progettuale e la documentazione.

Vediamo come le funzionalità/funzione specifiche di ClickUp si confrontano e completano quelle di Whimsical e Figma.

1. Lavagne online di ClickUp

disegnate brainstorming, strategie o mappate i flussi di lavoro con le lavagne ClickUp visivamente collaborative_ Lavagne online di ClickUp sono ideali per il brainstorming visivo e per mappare idee complesse in modo collaborativo. È possibile disegnare a mano libera, aggiungere forme e immagini, scrivere note e persino collegare attività. È possibile connettere più elementi per creare flussi di lavoro, roadmap e altro ancora.

ClickUp offre anche centinaia di modelli da utilizzare per iniziare rapidamente.

2. ClickUp Design

crea wireframe, schermate di app, mock-up e molto altro con gli strumenti di progettazione di ClickUp

Su misura per le esigenze dei team di progettazione, ClickUp Design offre spazi per la progettazione collaborativa, facilitando una più agevole monitoraggio del progetto e l'integrazione del feedback, migliorando l'intero processo di progettazione.

È possibile raccogliere e condividere brief di progettazione, correggere e annotare mockup, gestire attività e sottoattività di progettazione e monitorare carichi di lavoro e sequenze. Inoltre, ClickUp AI può aiutarvi a sviluppare brief creativi, design personas e altro ancora.

ClickUp si integra anche con i vostri strumenti preferiti come Miro, Slack, Figma, G Suite, Dropbox, ecc. in modo da poter gestire tutti i flussi di lavoro del design in un unico luogo.

3. Documenti di ClickUp

collaborate con i membri del team in ClickUp Docs per personalizzare i font, aggiungere relazioni alle attività o collegare le attività direttamente nel documento_

Paragonabile agli aspetti di documentazione di Figma e agli elementi di piano di Whimsical, ClickUp Documenti consente di documentare in modo dettagliato il progetto, assicurando un'accurata registrazione dai concetti di progettazione fino al completamento del progetto.

Creare e modificare i documenti in modo collaborativo, collegandoli ai flussi di lavoro, condividendoli in sicurezza e trasformando i documenti più utilizzati in modelli.

L'integrazione di ClickUp nel vostro flusso di lavoro integra i punti di forza di Whimsical e Figma, garantendo un approccio completo alla gestione del project management e alla collaborazione del team.

Prezzi

**Free Forever

Unlimitato: $7/membro al mese

$7/membro al mese Business: $12/membro al mese

$12/membro al mese Aziende: Contattare il settore commerciale per i prezzi

Contattare il settore commerciale per i prezzi ClickUp AI: Disponibile su piani a pagamento per $5 per area di lavoro di ClickUp

La scelta giusta per le vostre esigenze di design: ClickUp

Per quanto riguarda gli strumenti di progettazione digitale, Whimsical e Figma hanno punti di forza specifici nella collaborazione visiva e nella progettazione di interfacce.

Whimsical eccelle nell'organizzazione e nella visualizzazione delle idee, ed è quindi ideale per le fasi iniziali del piano. Figma, invece, offre funzionalità/funzione avanzate per la progettazione UI/UX e la prototipazione approfondite, adatte a lavori di progettazione dettagliati.

La scelta tra Whimsical e Figma dipende dalle esigenze del progetto e dal flusso di lavoro del team.

ClickUp è un'alternativa completa alle soluzioni autonome come Figma e Whimsical. È una piattaforma eccellente per ottimizzare i flussi di lavoro della progettazione, grazie ai suoi strumenti di collaborazione, alle funzionalità di pianificazione del progetto, all'automazione del flusso di lavoro e alle funzionalità di monitoraggio.

ClickUp combina aspetti di Whimsical e Figma con funzionalità aggiuntive di project management. Offre un brainstorming e una collaborazione in tempo reale simili a Whimsical e un approccio strutturato al project management, come i flussi di lavoro dettagliati di Figma.

Optate per ClickUp se cercate una soluzione completa che riunisca tutte le vostre esigenze di progettazione e gestione in un'unica piattaforma. Siete pronti a portare il vostro project management al livello successivo? Iniziare con ClickUp oggi.