25 giochi agili per aumentare le prestazioni e la collaborazione del team

Lo sviluppo agile del software si basa sulle iterazioni, sull'adattamento e sulle persone rispetto ai processi. Sebbene l'efficienza dell'esecuzione sia fondamentale, anche la cultura e il coinvolgimento giocano un ruolo chiave. I team agili che collaborano in modo efficace tendono a superare la concorrenza.

Ma creare connessione, fiducia e allineamento richiede lavoro. È qui che i giochi agili si rivelano utili.

Questi giochi creano opportunità di apprendimento, feedback e divertimento in tempi rapidi. Possono essere rompighiaccio durante gli standUp o simulazioni complesse per risolvere problemi urgenti. Giocare insieme fa usufruire della creatività, migliora la sicurezza psicologica e dà energia ai team.

Per questo vi abbiamo proposto 25 giochi agili che offrono modi pratici e divertenti di rafforzare le dinamiche del team e guidare la competenza agile.

Preparatevi a dare energia alle riunioni del team e alle sessioni di piano!

Cosa sono i giochi agili?

I giochi agili sono attività di team brevi e divertenti utilizzate nello sviluppo agile del software per stimolare la collaborazione, far emergere intuizioni e promuovere miglioramenti.

I giochi agili incoraggiano la sperimentazione, il feedback e l'adattamento in un ambiente psicologicamente sicuro. Aiutano i team agili e i gestori del team a migliorare le prestazioni del team e a promuovere il miglioramento delle prestazioni la costruzione del team .

A differenza delle normali attività di team building, i giochi agili si concentrano sulle sfumature e sulle sfide del lavoro in un ambiente agile. Aiutano il team a comprendere e ad applicare i concetti chiave dell'agilità, come lo sviluppo iterativo, il feedback continuo e la capacità di adattamento piano di rilascio .

Benefici dei giochi agili per il team building

I giochi agili incoraggiano la discussione, l'ascolto attivo e il lavoro comune verso obiettivi condivisi. I giochi possono quindi aiutare a costruire team di sviluppo software agili più forti grazie a quanto segue:

Miglioramento della comunicazione: I giochi agili abbattono le barriere, incoraggiando un dialogo aperto e una comunicazione più chiara tra i membri del team. Permettono al team di esprimere idee e feedback in un'impostazione psicologicamente sicura, che porta a una migliore comprensione e collaborazione

I giochi agili abbattono le barriere, incoraggiando un dialogo aperto e una comunicazione più chiara tra i membri del team. Permettono al team di esprimere idee e feedback in un'impostazione psicologicamente sicura, che porta a una migliore comprensione e collaborazione **I giochi agili rafforzano lo spirito del team introducendo un elemento di divertimento e competizione, che porta a un team desideroso di contribuire e partecipare

**Miglioramento delle capacità di problem solving: questi giochi presentano scenari che richiedono rapidità di pensiero e adattabilità. I team imparano così a pensare in modo creativo e a sviluppare insieme soluzioni pratiche, migliorando le loro capacità di problem solving

**I giochi agili creano esperienze di condivisione che aiutano a creare legami più forti tra i membri del team. Queste esperienze di condivisione sono fondamentali per costruire fiducia e comprensione all'interno del team

Rafforzamento dei principi agili: attraverso i giochi, i membri del team interiorizzano le chiavi di lettura del giococoncetti agili come lo sviluppo iterativo, la flessibilità e il miglioramento continuo. Questo rinforzo aiuta a incorporare le pratiche agili nella routine quotidiana del team

attraverso i giochi, i membri del team interiorizzano le chiavi di lettura del giococoncetti agili come lo sviluppo iterativo, la flessibilità e il miglioramento continuo. Questo rinforzo aiuta a incorporare le pratiche agili nella routine quotidiana del team Esperienza di apprendimento migliorata: I giochi agili forniscono un'esperienza di apprendimento pratico e divertente. Questo approccio aiuta i membri del team a trattenere i concetti agili in modo più efficace rispetto ai metodi di insegnamento tradizionali

Non vedete l'ora di iniziare a implementare i giochi agili? Aspettate un attimo e date un'occhiata a questo elenco delle situazioni più adatte per incorporare i giochi agili.

Situazioni ottimali per l'implementazione di giochi agili

I giochi agili per il team si adattano a diverse situazioni all'interno del ciclo di sviluppo agile del software, come ad esempio:

Durante il piano di sprint: i giochi agili sono un ottimo modo per dare il via a un ciclo di sviluppo agilepiano dello sprint sessione. Aiutano a riscaldare il team, promuovendo la creatività e incoraggiando una mentalità collaborativa essenziale per un efficace piano di sprint

i giochi agili sono un ottimo modo per dare il via a un ciclo di sviluppo agilepiano dello sprint sessione. Aiutano a riscaldare il team, promuovendo la creatività e incoraggiando una mentalità collaborativa essenziale per un efficace piano di sprint **Nelle retrospettiveRetrospettive post-sprint traggono grande beneficio dai giochi agili. Offrono ai team un ambiente rilassato per discutere di ciò che ha funzionato, di ciò che non ha funzionato e di come migliorare i processi

Nelle sessioni di team building: Le sessioni di team building sono occasioni perfette per condurre giochi agili. Queste sessioni mirano a rafforzare il legame del team. I giochi rappresentano un modo divertente per farlo

Le sessioni di team building sono occasioni perfette per condurre giochi agili. Queste sessioni mirano a rafforzare il legame del team. I giochi rappresentano un modo divertente per farlo **Quando il team si trova ad affrontare una sfida, i giochi agili possono aiutare a risolvere i problemi in modo creativo e incoraggiare il pensiero fuori dagli schemi

**Durante l'inserimento di nuovi membri del team: i giochi agili possono aiutare i nuovi membri del team a sentirsi inclusi e a comprendere le dinamiche del team in modo libero da stress

**Per rompere la monotonia e la routine: i team Agile a volte si lasciano prendere dalle attività quotidiane. Questi giochi possono rappresentare un rinfrescante cambio di ritmo, rienergizzando il team

Prima delle principali attività cardine del progetto: La conduzione di giochi agili prima delle principali attività cardine può aiutare ad allineare l'attenzione del team, a ringiovanire le menti e a garantire che tutti siano sulla stessa pagina con il progettoobiettivi del progetto Scegliendo il momento giusto per questi giochi, i team agili possono massimizzarne i benefici, portando a migliorare le prestazioni una migliore comunicazione e un team più coeso.

E se si utilizza ClickUp come tuo piattaforma per il project management è possibile integrare facilmente i processi agili nei flussi di lavoro. Questa integrazione aiuterà il vostro team ad applicare le intuizioni e le competenze dei giochi alle attività e ai progetti quotidiani.

25 giochi agili per migliorare il lavoro di squadra e la collaborazione

Ecco un elenco di 25 giochi agili pensati per migliorare il lavoro di squadra, il morale e l'impegno nei team agili.

1. Gioco della pizza Kanban

Il gioco della pizza Kanban è un'attività divertente e pratica progettata per insegnare ai team il sistema Kanban. Simulando un processo di preparazione della pizza, ogni membro del team impara i principi chiave di Kanban, come la visualizzazione delle attività, la gestione del flusso di lavoro e limitare i lavori in corso (WIP).

Iniziate dividendo i partecipanti in team di 4-5 persone ciascuno come se fossero delle pizzerie. A ciascun team viene consegnata una tabella con colonne intitolate Backlog, Make, Bake, Deliver. I team ricevono anche delle note adesive che rappresentano gli ordini di pizza.

Nel primo turno, i team prendono gli ordini dal backlog e passano attraverso la colonna dei processi. È consentito solo un limite di lavoro in corso (WIP) di una pizza per colonna e i personalizzati si arrabbiano se l'ordine richiede più di tre minuti.

Nel secondo turno, si aggiunge una colonna "Expedite" dopo la colonna "Bake" e i team danno priorità agli ordini urgenti in "Expedite". Quando si passa al terzo turno, si aumenta il limite di lavoro in corso (WIP) a due per colonna e si aggiungono altri ordini per simulare il carico.

L'obiettivo è ottimizzare il processo di produzione della pizza applicando le strategie Kanban.

I team possono trasferire queste impostazioni agli sprint reali, impostando le lavagne Kanban digitali nella sezione "Sprint" Vista Bacheca di ClickUp .

Utilizzate ClickUp per applicare i principi Kanban ai flussi di lavoro dei vostri progetti

2. Orologio Agile

Il gioco Agile Clock è stato progettato per approfondire la comprensione dei 12 principi del Manifesto Agile. Sfida i Teams a esprimere sinteticamente questi principi, affinando la comprensione dei concetti agili e migliorando la comunicazione del team.

I team devono rappresentare ciascuno dei 12 principi del Manifesto Agile in un tempo limite. Da fare distillando ogni principio in poche parole o in una semplice immagine su una nota adesiva, creando un "orologio" con ogni principio bloccato a diverse "ore" L'esercizio enfatizza la comunicazione efficace, la rapidità di pensiero e la profonda comprensione dei valori agili.

Integrare queste lezioni con Obiettivi di ClickUp consente il monitoraggio e gli aggiustamenti in tempo reale, traducendo le competenze apprese dal gioco in capacità pratiche di project management.

Monitoraggio degli sprint e dello stato generale del progetto in ClickUp Obiettivi

3. Matrice di impatto e lavoro richiesto

La matrice dell'impatto e dell'efficacia è un'attività strategica utilizzata negli ambienti agili per aiutare i team a stabilire le priorità delle attività.

I partecipanti elencano potenziali attività o funzionalità e poi le tracciano su una matrice in base all'impatto stimato e al lavoro richiesto per completarle. L'esercizio incoraggia i team a pensare in modo critico a dove concentrare le risorse per ottenere il massimo valore. Modello di matrice delle priorità di ClickUp può aiutare ulteriormente i Teams a visualizzare e organizzare queste priorità, migliorando la pianificazione e l'esecuzione del progetto e la coesione del team.

Utilizzate una matrice di priorità precostituita per stabilire le priorità delle attività con i vostri collaboratori in ClickUp

4. Gioco delle stime

L'Estimation Game è un esercizio agile volto a migliorare la capacità del team di stimare la durata e le risorse necessarie per le attività. Questo gioco è fondamentale nei progetti agili, in particolare per il piano degli sprint e la preparazione del backlog, dove stime accurate sono la chiave per l'esito positivo del progetto.

L'obiettivo è raggiungere un consenso sulla stima di ogni attività attraverso la discussione e la collaborazione tra i membri dei team remoti, favorendo una migliore comprensione della complessità delle attività e dell'allocazione delle risorse.

Utilizzando il ClickApp per la stima della durata stimata i team possono impostare stime sulla durata delle singole attività. In base a queste stime, possono pianificare meglio la durata stimata per l'intero progetto. Per attività di grandi dimensioni con più assegnatari, è anche possibile impostare stime di tempo diverse per ogni persona.

Utilizzate le numerose funzionalità/funzione di ClickUp per rendere interattivi ed efficaci i vostri giochi agili

5. Sprint di progettazione

Gli Sprints di progettazione sono sessioni strutturate di brainstorming finalizzate alla risoluzione rapida dei problemi e alla prototipazione all'interno di team agili Scrum.

Il processo si articola tipicamente in cinque fasi. I Teams iniziano con la comprensione del problema, poi fanno un brainstorming su un intervallo di soluzioni (Diverge), si restringono a quelle più fattibili (Converge), costruiscono prototipi e infine li testano con utenti reali.

La natura iterativa di questo gioco incoraggia il costante perfezionamento e il pensiero agile. Utilizzo di il modello di Sprints di ClickUp i team possono pianificare, eseguire e rivedere ogni fase dello sprint di progettazione, integrando queste metodologie agili nei flussi di lavoro del progetto.

Impostazione di Sprints in pochi minuti con ClickUp

6. Schizzo in quattro passaggi

Four-Step Sketch è un gioco agile incentrato sull'ideazione rapida e sulla risoluzione collaborativa dei problemi. Incoraggia un team Scrum a visualizzare rapidamente soluzioni a determinati problemi o sfide, promuovendo il pensiero innovativo e le capacità di progettazione creativa nel processo di produzione agile.

Il processo prevede quattro passaggi: abbozzare l'idea individualmente, condividere e discutere gli schizzi all'interno del team, combinare e raffinare le idee e infine creare una soluzione unificata. Lavagne online di ClickUp sono uno strumento eccellente per questo scopo. Permettono ai membri del team di fare brainstorming, schizzi e condivisione di idee in un ambiente dinamico. Inoltre, è possibile trasformare le idee in Attività di ClickUp direttamente dalle lavagne online. È inoltre più facile aggiungere un contesto al vostro lavoro, poiché le lavagne online possono essere collegate a file, documenti e altro ancora all'interno di ClickUp.

Avviare lo schizzo in quattro passaggi sul ClickUp Dashboard

7. Interrompi Avvia Continua

Stop Start Continue è un gioco di retrospettiva agile progettato per migliorare il miglioramento continuo all'interno dei team. Incoraggia il feedback aperto e il dialogo costruttivo, concentrandosi sull'identificazione delle pratiche che dovrebbero essere interrotte, iniziate o continuate per migliorare i risultati del progetto.

Il processo prevede tre passaggi. In primo luogo, ogni membro del team riflette individualmente ed elenca le pratiche o i processi che ritiene il team debba smettere di fare, iniziare a fare e continuare a fare. Poi, queste idee vengono condivise e discusse collettivamente. Infine, il team concorda le azioni specifiche da intraprendere in ciascuna categoria (smettere, iniziare, continuare) per i progetti o gli sprint futuri.

Suggerimento: utilizzare il modello ClickUp SSC per organizzare, monitorare e implementare queste intuizioni, che portano a miglioramenti tangibili nelle vostre pratiche agili.

Utilizzate il modello SSC su ClickUp per iniziare le vostre sessioni Stop-Start-Continue

8. Agile Jeopardy

Agile Jeopardy è un gioco a quiz progettato per rafforzare e testare la comprensione dei principi e delle pratiche agili da parte del team Scrum. È un modo coinvolgente per garantire che i membri del team siano allineati con le metodologie agili e possano richiamare efficacemente i concetti chiave.

I team competono per rispondere a domande su argomenti agili selezionati, guadagnando punti per le risposte corrette ed eventualmente perdendo punti per quelle errate. Questo format incoraggia l'apprendimento in un ambiente divertente e competitivo.

Rafforzate e mettete alla prova la comprensione dei principi agili da parte del team attraverso questo coinvolgente gioco a quiz. Creare e gestire il contenuto del quiz in modo collaborativo con Documenti di ClickUp trasformandolo in un'esperienza di apprendimento dinamica e interattiva che va oltre il semplice gioco. Utilizzate Docs per mantenere un wiki di quiz con pagine annidate e opzioni di stile che possono essere riutilizzate da diversi team.

ClickUp Docs è molto di più di un semplice editor di documenti collaborativi: usa Docs per i quiz agili

9. Box di produttività

Il gioco Product Box aiuta i team a comprendere e comunicare meglio la proposta di valore del loro prodotto. Favorisce l'innovazione e il pensiero incentrato sul cliente facendo progettare ai membri del team una "scatola" per il loro prodotto.

I team discutono e decidono cosa includere nella loro scatola, simulando il processo di produttività agile che consiste nel definire e dare priorità alle funzionalità/funzione del prodotto in base al feedback dei clienti e alla commerciabilità.

Utilizzo ClickUp per lo sviluppo della produttività per estendere il valore di questo esercizio oltre il gioco. Mostrate i progetti dei prodotti in bellissimi documenti, fate un brainstorming di idee usando Mappe mentali di ClickUp e le lavagne online, e pianificare la roadmap dei prodotti con la funzione Modello di roadmap di prodotto di ClickUp !

10. Barca di velocità

Speed Boat è un gioco retrospettivo agile che aiuta i team a identificare i fattori che accelerano o ostacolano il loro stato.

Iniziate disegnando un motoscafo su una lavagna online o su un grande foglio di carta. Date a ciascun membro del team delle note adesive e dei pennarelli.

I Teams scrivono i problemi che rallentano il team su note adesive individuali, uno per ogni nota. Posizionano le note adesive sul disegno del motoscafo come "ancore" che lo appesantiscono.

Poi il team discute di ogni problema e di come risolverlo. È possibile rimuovere le note o le "ancore" dalla barca man mano che vengono individuate le soluzioni e la barca prende più "vento".

La documentazione e il monitoraggio di queste discussioni utilizzando il metodo Modello di analisi SWOT di ClickUp garantisce che il team applichi le conoscenze acquisite nel gioco ai progetti reali. Questo porta a migliorare le prestazioni del team Scrum.

Incorporate le informazioni critiche nella vostra strategia grazie al modello di analisi SWOT gratuito di ClickUp

11. Ragnatela

La ragnatela è un esercizio di team building che prevede la creazione di una ragnatela fisica per simboleggiare l'interconnessione e la dipendenza del team. È particolarmente efficace per illustrare come i contributi di ciascun membro del team siano fondamentali per l'esito positivo del progetto.

Le connessioni e le dipendenze possono essere tradotte in mappe mentali ClickUp per rappresentare chiaramente come il lavoro di ciascun membro del team contribuisce al progetto complessivo.

Questo incoraggia il riconoscimento continuo del ruolo di ogni persona nel team e favorisce un ambiente collaborativo, allineandosi ai principi agili del lavoro di squadra e della responsabilità collettiva.

12. Gioco della palla agile

L'Agile Ball Point Game insegna ai team i processi di produttività agile e l'importanza dell'auto-organizzazione. Dimostra i principi di flusso, efficienza dei processi e miglioramento continuo.

I team si passano le palline per simulare un processo di flusso di lavoro, imparando a conoscere i colli di bottiglia e a ottimizzare le operazioni. Ogni volta l'obiettivo è far passare il maggior numero possibile di palline nel sistema in tre sprint.

Ci sono alcune regole da tenere a mente:

La palla deve iniziare e finire con la stessa persona

La palla deve essere passata attraverso tutti i membri del team

La palla deve avere un tempo d'aria

Non può essere passata alla persona vicina

Se la palla viene lasciata cadere, non conta

Il gioco sottolinea l'importanza del lavoro di squadra, della comunicazione e del miglioramento iterativo dei processi.

13. Voto a punti

Il voto per punti è una tecnica retrospettiva semplice ma efficace utilizzata nella metodologia agile. È particolarmente utile per dare priorità a idee, problemi o soluzioni.

Il team inizia con un brainstorming ed elenca idee, problemi o miglioramenti su una bacheca o su un documento condiviso. A ciascun membro del team viene quindi assegnato un numero limitato di "punti" (voti), che può distribuire tra gli elementi elencati.

Possono mettere tutti i loro punti su un elemento o distribuirli su più elementi. Gli elementi con il maggior numero di punti vengono classificati come prioritari per la discussione e l'azione. Questo processo aiuta il team a identificare e concordare collettivamente le aree di interesse chiave.

I team possono quindi creare attività per ogni elemento ad alta priorità, utilizzando le funzionalità di ClickUp per assegnare, monitorare e aggiornare il loro stato. In questo modo si garantisce che le intuizioni della retrospettiva vengano messe in pratica, in linea con i principi agili del miglioramento continuo e del processo decisionale guidato dal team.

14. La sfida dei marshmallow

L'oggetto di questo gioco agile è costruire la struttura autoportante più alta utilizzando elementi come bastoncini di spaghetti, nastro adesivo, stringa e un marshmallow. Il problema? Il tempo a disposizione per Da fare è limitato e il marshmallow deve arrivare in cima.

L'attività incoraggia i team a prototipare rapidamente, testare le loro strutture e iterare in base a ciò che funziona e ciò che non funziona.

Il gioco cattura la mentalità agile dell'apprendimento attraverso l'azione. Il breve lasso di tempo promuove la creatività sotto pressione.

È possibile trattare il gioco come un progetto e registrare le strategie e i risultati dei team utilizzando il modulo Modello per le retrospettive di ClickUp aiutando i team ad applicare le lezioni nella gestione quotidiana del project management.

Registrate la strategia del vostro team e tracciatene i risultati con il modello gratuito ClickUp Retrospectives

15. Caffè magro

Il Lean Coffee è un format di riunione aperto in cui il team sceglie ed esplora democraticamente gli argomenti di discussione.

I partecipanti raccolgono e propongono argomenti di discussione scrivendoli su note o schede. Questi argomenti vengono poi messi in ordine di priorità attraverso un processo di votazione di gruppo. Questo format incoraggia la partecipazione attiva, garantendo che vengano affrontati i problemi più rilevanti e urgenti.

Utilizzo di Elenchi ClickUp per organizzare e dare priorità agli argomenti di discussione assicura che le conversazioni siano produttive e allineate con gli obiettivi del team.

Elenchi, Bacheche, Calendari... Organizzate le vostre attività nel modo che preferite in ClickUp

16. Il gioco delle iterazioni

L'Iteration Game è un esercizio agile incentrato sul principio dello sviluppo iterativo. Insegna ai team il valore di apportare piccoli e continui miglioramenti a un prodotto o a un processo, riflettendo un concetto fondamentale delle metodologie agili.

I team lavorano a un progetto o a un'attività in più iterazioni brevi, e ogni iterazione mira a migliorare la precedente. Il gioco spesso prevede un'attività semplice e ripetibile, che permette ai team di vedere l'impatto delle modifiche iterative e l'importanza del feedback nella forma del risultato finale.

17. Simulazione Scrum con LEGO

Scrum Simulation with LEGO è un gioco coinvolgente e pratico che insegna i fondamenti della metodologia Scrum utilizzando i blocchi LEGO. Questo esercizio è particolarmente efficace per illustrare il framework, i ruoli e le cerimonie di Scrum in modo tangibile e interattivo.

I team utilizzano i blocchi LEGO per simulare il processo Scrum, dal piano di Sprint alla revisione. I membri del team assumono ruoli come Scrum Master e Development Teams, imparando la collaborazione, l'iterazione e lo sviluppo incrementale in un'impostazione divertente.

Pianificate e monitorate ogni sprint utilizzando la funzione Modello di gestione agile ClickUp Scrum che offre una controparte digitale della simulazione fisica LEGO, combinando l'apprendimento pratico con l'applicazione pratica.

Simulate l'ambiente di scrum con il modello gratuito di Agile Scrum Management di ClickUp

18. Il gioco dei nomi

Il gioco dei nomi è un'attività semplice ma efficace, pensata per migliorare il legame tra i team e le capacità di memoria. È particolarmente utile per i nuovi team o per i team con nuovi membri, in quanto aiuta a rompere il ghiaccio e a favorire un senso di familiarità e cameratismo.

In questo gioco, un annotatore cerca di annotare un flusso di informazioni come nomi, obiettivi e sfide che provengono da più fonti contemporaneamente. Le fonti sono i membri del team e a turno ciascuno di essi fa da annotatore.

La sfida aumenta man mano che vengono aggiunti altri nomi e fatti, richiedendo ai partecipanti di prestare molta attenzione e di ricordare più informazioni. Questo gioco è ottimo per sviluppare le capacità di ascolto e aiutare i membri del team a conoscere meglio gli altri.

Utilizzo Attività di ClickUp per memorizzare e fare riferimento a questi nomi e fatti. È uno strumento eccellente per rafforzare le informazioni e favorire il cameratismo del team.

ClickUp Tasks è incredibilmente efficace per il monitoraggio delle priorità e degli elementi d'azione

19. Otto pazzi

Crazy Eights è un gioco agile di brainstorming e ideazione che incoraggia la generazione rapida di idee. Viene spesso utilizzato nei workshop di design thinking e agile per stimolare la creatività ed esplorare un intervallo di soluzioni.

Ogni partecipante riceve un foglio di carta diviso in otto sezioni. Hanno otto minuti per abbozzare o scrivere otto idee diverse, dedicando un minuto a ciascuna. L'attenzione si concentra sulla quantità piuttosto che sulla qualità, incoraggiando il pensiero fuori dagli schemi. Monitoraggio del tempo con ClickUp possono essere utilizzate in sessioni di brainstorming simili per garantire la generazione di idee a tempo. Le idee di Crazy Eights possono essere registrate in ClickUp, come attività, nei documenti o sulle lavagne online, per essere ulteriormente sviluppate e implementate.

Questo metodo aiuta a tradurre un brainstorming rapido e creativo in attività di progetto attuabili, allineandosi alle metodologie agili incentrate sullo sviluppo iterativo e collaborativo.

Monitoraggio del tempo di attività in diverse fasi del loro stato su ClickUp Tasks

20. Mappa delle storie degli utenti

La Mappa delle storie degli utenti aiuta i team a entrare in empatia con gli utenti e a comprendere le loro esigenze. È un processo collaborativo che aiuta i team a creare una struttura incentrata sull'utente per lo sviluppo del prodotto, assicurando che il prodotto finale sia strettamente allineato ai requisiti del cliente.

Il processo prevede l'organizzazione delle storie degli utenti lungo una Sequenza o un Flusso di lavoro, l'identificazione delle dipendenze e l'identificazione dei requisiti dare priorità alle attività in base al valore per l'utente. Questa mappatura aiuta i team a comprendere il quadro generale e a prendere decisioni informate su cosa costruire per primo. Modello di storia dell'utente di ClickUp è uno strumento di collaborazione per la creazione, la condivisione e l'ulteriore sviluppo di queste storie dell'utente, garantendo che le esigenze dell'utente siano al centro del piano e dell'esecuzione del progetto.

Registrate e analizzate le storie degli utenti per il vostro prodotto con il modello gratuito di ClickUp

21. Il gioco del penny

Questo gioco illustra il concetto di dimensione dei lotti e il suo impatto sul flusso di lavoro nei sistemi di produttività. È particolarmente efficace per insegnare ai team l'impatto dei limiti di lavoro in corso (WIP) e l'ottimizzazione dei flussi di processo.

Il gioco si svolge in turni, ciascuno con regole diverse per il passaggio dei penny. I team gestiscono i penny (o elementi simili di piccole dimensioni) in lotti di dimensioni diverse, imparando a conoscere l'efficienza e il flusso dei processi.

L'oggetto è completare l'attività nel minor tempo possibile, evidenziando come i diversi approcci influenzino l'efficienza e la produttività complessive.

Utilizzo ClickUp per i team Agile per migliorare i flussi di lavoro in base alle vostre esigenze, collaborare in un unico luogo e personalizzare le attività. Permette al team di visualizzare viste dettagliate e di accelerare lo sviluppo.

22. Agile Bingo

Agile Bingo è un modo giocoso per rafforzare i concetti e le pratiche agili. Trasforma il processo di apprendimento in un'attività coinvolgente, promuovendo una comprensione più profonda dei concetti agili in un ambiente rilassato.

Create delle schede per il Bingo con termini come "MVP", "Retrospettiva", "User Story" ecc. e preparate una serie di definizioni per ogni termine. A turno, estraete le definizioni e leggetele ad alta voce.

I membri del team segneranno i termini corrispondenti sulle loro schede. Il primo che completa una riga, una colonna o una diagonale, o che riempie l'intera scheda, grida "Bingo!" e vince.

23. Le sedie non musicali

Le sedie non musicali è un gioco agile basato sulla discussione e incentrato sulla comunicazione aperta e sulle dinamiche del team. A differenza della sua controparte musicale, questo gioco è incentrato sul dialogo e sulla riflessione, il che lo rende uno strumento eccellente per la costruzione di team agili e la risoluzione di problemi.

In questa attività, i membri del team siedono in cerchio con una sedia in meno rispetto al numero di partecipanti. Quando la musica si ferma, invece di correre verso una sedia, la persona rimasta in piedi condivide i propri pensieri su un argomento prestabilito relativo alle prestazioni o alle dinamiche del team.

A seguire il gioco, Visualizzazione del modulo ClickUp può aiutare a documentare le intuizioni, i feedback e i punti d'azione emersi da queste discussioni, aiutando i team a monitorare lo stato di avanzamento e ad apportare le modifiche necessarie.

Avvia un sondaggio per raccogliere feedback con i moduli altamente personalizzabili di ClickUp

24. Edificio a torre

Coinvolgete i team in un esercizio creativo e strategico per costruire la torre più alta utilizzando risorse limitate.

L'esercizio richiede creatività, strategia e comunicazione efficace, in quanto i membri del team decidono come utilizzare al meglio le risorse per raggiungere l'obiettivo. È un esercizio di equilibrio tra ambizione e praticità, che incoraggia i team a pensare in modo innovativo e a gestire i vincoli.

Utilizzo di ClickUp per il project management i team possono pianificare le loro strategie di costruzione, rivedere i loro approcci dopo l'attività e applicare questi insegnamenti per migliorare le capacità di project management e di lavoro di gruppo.

Monitoraggio degli OKR a livello di team su un'unica dashboard di ClickUp in tempo reale

25. Mappa dell'empatia Mappa dell'empatia è un gioco potente per comprendere le prospettive e le esigenze degli utenti. È un'attività collaborativa che si concentra sulla costruzione dell'empatia per il pubblico di riferimento, fondamentale per lo sviluppo di prodotti incentrati sull'utente.

Il processo prevede il brainstorming e la discussione delle esperienze, dei bisogni e delle motivazioni degli utenti, per poi organizzare queste intuizioni nella mappa dell'empatia. Questo esercizio incoraggia i team a passare nei panni degli utenti, favorendo una comprensione più profonda dei loro bisogni e comportamenti. Modello di mappa dell'empatia per la lavagna online di ClickUp offre uno spazio collaborativo per la creazione, la condivisione e lo sviluppo di queste mappe dell'empatia, integrando queste preziose intuizioni degli utenti nel processo di pianificazione e sviluppo dei progetti del team.

Realizzate un esercizio di mappatura dell'empatia in un clic con il modello di Empathy Map Whiteboard di ClickUp

Rendere divertente l'apprendimento e il miglioramento con i giochi agili

L'utilizzo di questi 25 giochi agili per l'apprendimento del team è più di un semplice svago. È una mossa strategica per costruire un team agile più forte, coeso e performante.

Ogni gioco, con il suo obiettivo e i suoi risultati di apprendimento, migliorerà vari aspetti del lavoro di squadra agile, dal miglioramento della comunicazione e della capacità di risolvere i problemi alla promozione di una cultura del miglioramento continuo e della collaborazione.

ClickUp è la piattaforma ideale per dare vita a questi giochi in un contesto reale. Che si tratti di monitorare lo stato del Kanban Pizza Game utilizzando la Vista Bacheca, di organizzare le discussioni del Lean Coffee con gli Elenchi o di riflettere sulle dinamiche del team con il modello Stop Start Continue, ClickUp migliora l'efficacia di ogni gioco.

Abbracciate questi giochi agili come catalizzatori di crescita e lasciate che ClickUp sia il vostro partner in questo viaggio di miglioramento continuo.

Iniziate a trasformare le dinamiche del vostro team oggi stesso con ClickUp per i team agili .