Iniziare con il perché Riassunto: Come i grandi leader ispirano tutti all'azione

Ci sono due tipi di persone: Quelle che vogliono ispirare gli altri e quelle che vogliono essere ispirate. Molto raramente un libro si rivolge a entrambi.

Il bestseller di Simon Sinek del 2009, Start with Why, è un'eccezione. Simon Sinek è un autore di bestseller e un celebre oratore motivazionale, noto per le sue idee anticonvenzionalmente ottimistiche sull'azienda e sulla leadership. In qualità di uno dei più popolari coach di leadership al mondo, ha ispirato migliaia di leader aziendali in una carriera che dura da oltre due decenni.

Questo libro è nato da Il discorso virale di Sinek su TED omonimo, che oggi è il terzo TED Talk più visto di tutti i tempi con oltre 60 milioni di visualizzazioni. Il messaggio è semplice ma profondo e ci persuade a scoprire il nostro "Perché", il valore fondamentale che ci spinge ad alzarci la mattina e ad andare a lavorare.

Se desiderate lavorare sulla vostra leadership e sulla gestione del team o migliorare la vostra capacità di lavorare in azienda, vi invitiamo a leggere questo articolo la produttività del team allora Start with Why può essere d'aiuto.

Questo riepilogo di Start with Why ne elenca i punti chiave.

Start with Why Riassunto in breve

via Amazon In Start with Why, Sinek parla del potere del "perché" e di come possa essere la chiave di differenziazione dell'esito positivo di un individuo o di un'organizzazione. Utilizzando gli esempi di Steve Jobs, Martin Luther King Jr., i fratelli Wright, Bill Gates, ecc., Sinek sottolinea l'importanza di scoprire il proprio scopo principale (il fattore "perché") e di utilizzarlo per motivare e ispirare il proprio team.

Secondo Teams, "partire dal perché" crea un senso di condivisione dello scopo all'interno del team. La chiarezza della missione e della visione di un'organizzazione la rende più relazionabile ai dipendenti e ai clienti.

Ecco il "PERCHE'" che ha spinto Sinek a scrivere il libro, nelle sue parole:

"L'obiettivo di questo libro non è semplicemente quello di cercare di risolvere le cose che non funzionano. Piuttosto, ho scritto questo libro come una guida per concentrarsi e amplificare le cose che Da fare funzionano. Da fare non per stravolgere le soluzioni offerte da altri. La maggior parte delle risposte che otteniamo, se basate su prove solide, sono perfettamente valide. Tuttavia, se partiamo dalle domande sbagliate, se non capiamo la causa, allora anche le risposte giuste ci porteranno sempre fuori strada... alla fine._La verità, vedete, viene sempre rivelata... alla fine."

Questo libro vi mostrerà come porvi le domande giuste per guidare la vostra organizzazione (e il vostro team) nella giusta direzione.

Il libro tratta tre grandi idee:

cosa separa le persone e le aziende di esito positivo da quelle di insuccesso

perché l'ispirazione è un modo migliore della manipolazione per costruire la vostra azienda

come costruire la fiducia in un'organizzazione

5 Chiavi di lettura di Start with Why

Sono molte le cose che si possono imparare dal libro, ma ecco alcune delle nostre lezioni preferite.

1. Preferite le carote ai bastoni

Una lezione chiave per i leader, contenuta nel libro, è quella di influenzare sempre qualcuno ad agire ispirandolo piuttosto che manipolandolo.

Secondo Sinek, poche persone capiscono perché i loro clienti li scelgono. La maggior parte delle aziende tende a dare per scontato che le persone acquistino i loro prodotti grazie al prezzo migliore o alla migliore qualità del servizio. Quindi, per attirare i clienti, ricorrono ad azioni manipolative come l'abbassamento dei prezzi, le promozioni, le sponsorizzazioni di celebrità e, nei casi peggiori, persino la paura.

L'autore condivide esempi reali per far capire questo concetto.

Quando General Motors (GM) ha iniziato a offrire un cashback da 500 a 7000 dollari ai clienti che acquistavano i suoi camion e le sue auto, le vendite a breve termine sono aumentate, ma ciò ha ridotto la redditività a lungo termine.

Nel 2007, GM stava perdendo circa 729 dollari per veicolo venduto a causa degli incentivi. Ha quindi dovuto ridurre gli incentivi e le vendite commerciali sono calate.

Allo stesso modo, lo slogan di IBM - Nessuno è mai stato licenziato per aver assunto IBM - diffonde la paura come tattica di marketing. Fa sì che i team di approvvigionamento evitino di scegliere un'azienda meno conosciuta rispetto a IBM perché temono di perdere il posto di lavoro, nel caso in cui le cose vadano male.

Sebbene Sinek sia d'accordo sul fatto che la manipolazione funziona, a volte anche troppo bene, esorta i suoi lettori a percorrere una direzione completamente opposta, ovvero la strada dell'ispirazione.

Ecco perché: mentre la manipolazione può portare a un aumento o addirittura alla ripetizione dell'attività aziendale in alcuni casi, solo l'ispirazione è la strategia appropriata per costruire la vera fedeltà dei clienti.

L'esempio preferito da Sinek di ispirazione da fare nel modo giusto è la Apple, in particolare quando al timone c'era Steve Jobs.

Un punto fondamentale che Sinek sottolinea è che le persone non comprano quello che fai; comprano perché lo fai. Se il tuo "perché" riesce a ispirarli, puoi trasformarli in clienti fedeli - pensa alle persone che fanno la fila fuori da un Apple Store la sera prima del lancio del nuovo iPhone!

Sinek non si limita a lasciarvi con questo pensiero, ma vi dà anche alcuni grandi consigli:

Definire (e comunicare) il proprio obiettivo primario

Usate le storie per condividere questo obiettivo con il mondo. Tutti i grandi leader sono anche grandi narratori

Rafforzare il commit creando un senso di unità e di appartenenza

Creare fiducia dimostrando autenticazione e guidando con empatia

2. Trova il tuo cerchio d'oro

Il concetto di Cerchio d'Oro è trattato da Sinek in diversi capitoli del libro. Il cerchio d'oro è un quadro strategico con tre cerchi concentrici (Perché, Come e Cosa), ognuno dei quali rappresenta un diverso livello di pensiero e comunicazione.

via Sito web di Simon Sinek

Perché: Il cerchio più interno rappresenta lo scopo principale che ispira l'esistenza di un'organizzazione. Risponde alla domanda: "Perché l'organizzazione esiste al di là del semplice profitto?" - i valori e le convinzioni più profonde che guidano le azioni

Il cerchio più interno rappresenta lo scopo principale che ispira l'esistenza di un'organizzazione. Risponde alla domanda: "Perché l'organizzazione esiste al di là del semplice profitto?" - i valori e le convinzioni più profonde che guidano le azioni Come : Il cerchio centrale rappresenta i processi specifici e le stili di lavoro che supportano il "perché" dell'organizzazione Risponde alla domanda: "Come fa l'organizzazione a raggiungere il suo scopo?"

: Il cerchio centrale rappresenta i processi specifici e le stili di lavoro che supportano il "perché" dell'organizzazione Risponde alla domanda: "Come fa l'organizzazione a raggiungere il suo scopo?" Cosa: Il cerchio più esterno rappresenta le cose e i risultati tangibili che un'organizzazione produce. La risposta a questa domanda può essere un prodotto, un servizio o una soluzione. Risponde alla domanda di base: "Da fare?"

Secondo il concetto di Cerchio d'Oro, le aziende di esito positivo e i leader influenti partono dal cerchio interno, il Perché, per poi passare al Come e infine al Cosa.

Questo schema vi aiuta a a stabilire le priorità di ciò che è importante e assicuratevi di essere allineati con il vostro obiettivo.

2. Guidare non significa essere il leader

Sinek offre anche consigli su una buona leadership. Afferma che la leadership va oltre gestione del lavoro o gestione delle operazioni.

Secondo lui, un grande leader crea un seguito con la capacità di creare fiducia, empatia e senso di appartenenza.

Ci sono leader e leader. I leader occupano una posizione di potere o di influenza. Chi guida ci ispira. Che si tratti di individui o di organizzazioni, seguiamo coloro che guidano non perché dobbiamo, ma perché vogliamo. Seguiamo coloro che guidano non per loro, ma per noi stessi"_

Ecco come potete essere un leader di questo tipo:

Incarnate i valori e le convinzioni che definiscono il vostro scopo principale. In questo modo, si comunica alle persone che si è autentici e degni di fiducia

Dare priorità al benessere dei membri del team creando un ambiente di lavoro supportivo e inclusivo

Creare un ambiente in cui tutti si sentano a proprio agio nel porre domande e nel fornire feedback costruttivi

Un esempio di leader ispiratore menzionato nel libro è Steve Jobs, che ha dato ai dipendenti di Apple la libertà di pensare in modo diverso (il loro scopo principale), di sfidare lo status quo e di creare prodotti come iPod e iPhone.

3. Costruite un team che creda nel vostro Perché

Partiamo dalle basi della costruzione di un team e torniamo al Cerchio d'oro: se nella vostra azienda incarnate il Perché, allora avete bisogno di qualcuno che gestisca il Come e di persone più qualificate che gestiscano il Cosa. Allo stesso tempo, tutte queste persone devono credere nel vostro scopo e nei vostri valori fondamentali.

Secondo l'autore, è più importante assumere persone che incarnino i vostri valori, che si adattino alla vostra cultura aziendale e che siano complementari al resto del vostro team, piuttosto che qualcuno che sia il "migliore" in quello che fa.

Le persone motivate si allineano meglio su uno scopo condiviso. Facilitano il raggiungimento dell'obiettivo e riducono i punti di conflitto.

Alcuni esempi di grandi collaborazioni perché e come sono il visionario Walt Disney e il suo pratico fratello maggiore Roy. Ecco Sinek che descrive come questo equilibrio tra WHY-HOW sia vantaggioso per un'organizzazione:

_"Walt Disney sognava, disegnava e immaginava; Roy rimaneva nell'ombra, formando un impero", ha scritto Bob Thomas, un biografo di Disney. "Un brillante finanziere e uomo d'affari, Roy ha contribuito a trasformare i sogni di Walt Disney in realtà, costruendo l'azienda che porta il nome del fratello"

L'altro consiglio di Sinek ai leader? Dare potere al proprio team. Da fare aiutandoli a crescere professionalmente, dando loro autonomia nel lavoro o apprezzando i loro contributi.

Questo aiuta a costruire la loro fiducia nell'organizzazione e assicura che i dipendenti rimangano motivati .

4. Seguite il vostro PERCHE', non la concorrenza

La stragrande maggioranza delle organizzazioni perde nel tempo la propria originalità e il proprio scopo, poiché cerca di seguire le orme dei rivali di maggior successo. Sinek consiglia alle organizzazioni di utilizzare il proprio scopo principale come stella polare in tutti gli aspetti. Anche se analizzare e imitare un concorrente può essere vantaggioso nel breve termine, non è un approccio olistico perché può causare incoerenza e distogliere dagli obiettivi reali.

Anche se i concorrenti possono fornire una buona visione del mercato, usarli come punto di riferimento può soffocare la vostra crescita per i seguenti motivi:

Nessuna autenticazione: Seguendo il percorso di un concorrente, smettete di essere fedeli ai vostri valori. Questo, a sua volta, vi renderà inautentici agli occhi dei dipendenti e dei personalizzati

Seguendo il percorso di un concorrente, smettete di essere fedeli ai vostri valori. Questo, a sua volta, vi renderà inautentici agli occhi dei dipendenti e dei personalizzati Nessuna innovazione: Se imitate sempre quello che fanno i vostri concorrenti, non c'è spazio per l'innovazione o per nuovi approcci

Se imitate sempre quello che fanno i vostri concorrenti, non c'è spazio per l'innovazione o per nuovi approcci Nessun vantaggio competitivo : Se fate tutto quello che fanno i vostri concorrenti esattamente come lo fanno loro, diventerete simili a loro e non riuscirete a distinguervi

: Se fate tutto quello che fanno i vostri concorrenti esattamente come lo fanno loro, diventerete simili a loro e non riuscirete a distinguervi Sempre in ritardo: Sarete sempre un passaggio indietro rispetto ai vostri concorrenti, il che significa che non avrete mai la possibilità di diventare leader di mercato

Sinek incoraggia i leader a guardarsi dentro, a comprendere lo scopo, i valori e i punti di forza della propria organizzazione e a guidare con autenticazione piuttosto che affidarsi esclusivamente a parametri esterni. Come dice lui, voi siete la vostra concorrenza.

Inizia con il perché Citazioni per ispirarvi all'azione

Cercate altre ispirazioni?

Ecco alcune citazioni dirette dal libro per motivarvi, migliorare le vostre capacità di leadership e aiutarvi a costruire organizzazioni dall'esito positivo.

Simon Sinek sulla leadership

_"Essere il leader significa detenere il rango più alto, grazie a guadagni, fortuna o politiche interne. Essere leader, invece, significa che gli altri ti seguono volentieri, non perché sono obbligati, non perché sono pagati per farlo, ma perché lo vogliono"

_"I grandi leader sono quelli che si fidano del loro istinto. Sono quelli che capiscono l'arte prima della scienza. Conquistano i cuori prima delle menti. Sono quelli che partono dal PERCHE'"

Simon Sinek sulla gestione del team

_"Ci sono solo due modi per influenzare il comportamento umano: puoi manipolarlo o ispirarlo"

Simon Sinek sulle pratiche di lavoro efficaci

"La passione da sola non basta. Per sopravvivere, la passione ha bisogno di una struttura. Un perché senza un come ha poche probabilità di avere esito positivo"

"Invece di chiedersi "COSA dobbiamo fare per competere?", bisogna chiedersi "PERCHE' abbiamo iniziato a fare QUELLO CHE STIAMO FACENDO e COSA possiamo fare per dare vita alla nostra causa considerando tutte le tecnologie e le opportunità di mercato disponibili oggi?"

Applicazione dei principi Start with Why con ClickUp

Ora che conoscete i concetti e i principi chiave del libro di Sinek, vi mostriamo come gli strumenti software per la gestione dell'area di lavoro di ClickUp possono aiutarvi a partire dal vostro Perché:

1. Allineate gli obiettivi con il vostro "perché"

Scomponete gli obiettivi più grandi in attività realizzabili e assicuratevi che ogni attività sia collegata allo scopo principale dell'organizzazione. Questo aiuta i membri del team a capire il significato dei loro contributi. Inoltre, mostra loro l'importanza del loro lavoro che, a sua volta, li motiva. Creare obiettivi e KPI per misurare lo stato di avanzamento rispetto ai valori fondamentali, in modo da garantire che ci si avvicini e non ci si allontani da essi. Questo è particolarmente importante quando la vostra azienda cresce ed emergono altri stakeholder.

Gestire progetti e tracciare obiettivi con ClickUp

Gestite tutti i vostri progetti e attività da un'unica postazione con il software di project management di ClickUp

È possibile utilizzare Attività di ClickUp per gestire attività e sottoattività, postare aggiornamenti di stato (come commenti), utilizzare tag o stati personalizzati per raggruppare e dare priorità alle attività e collegarli esplicitamente al Perché dell'organizzazione.

Creare obiettivi, assegnare traguardi e condividerli con il team in modo che tutti siano allineati

Una volta aggiunti i progetti, è possibile utilizzare dashboard personalizzate e altri report come i grafici Gantt per misurare lo stato di avanzamento degli obiettivi. Obiettivi di ClickUp consente anche di monitorare gli obiettivi con traguardi numerici, sì/no o monetari.

2. Comunicare il proprio perché

Create un repository centralizzato o un wiki per le informazioni relative al "perché" e al "come" dell'organizzazione, comprese le dichiarazioni di missione e visione, i valori e i processi. Questo garantisce un facile accesso a tutti i membri del team ed è particolarmente utile durante l'inserimento dei nuovi dipendenti.

Creare wiki pubblici con ClickUp Documenti

Crea wiki approfonditi e istruisci il tuo team sui valori e gli obiettivi con ClickUp Docs ClickUp Documenti è uno strumento per i documenti che consente ai team di gestire i loro documenti e wiki in aree di lavoro organizzate. Include funzionalità/funzione come blocchi di contenuto, opzioni di formattazione e modifica in tempo reale. È anche possibile creare uno spazio del team per gestire documenti comuni, assegnare livelli di autorizzazione e altro ancora.

Utilizzate ClickUp AI per riepilogare/riassumere le vostre wiki o per tradurle in diverse lingue in modo da renderle facilmente leggibili

Inoltre, ClickUp AI può aiutarvi a localizzare i vostri wiki in più lingue, a riepilogare/riassumere documenti e molto altro ancora. In questo modo, creerete un senso di appartenenza anche per coloro che non parlano necessariamente la vostra lingua.

3. Favorire la collaborazione in tempo reale

Per mantenere tutti i membri del team allineati su un progetto, aiutateli a comunicare facilmente e a rimanere aggiornati a tutti i livelli del progetto. In questo modo, tutti possono avere la stessa pagina e fornire facilmente un feedback.

Tenete tutti aggiornati con gli strumenti di comunicazione di ClickUp

ClickUp offre diverse opzioni per comunicare con il team nei progetti e nei documenti. Per prima cosa, è possibile commentare le attività, assegnare elementi di azione e inviare email direttamente dalla visualizzazione delle attività.

Modificare i documenti contemporaneamente al resto del team, aggiungere commenti e altro ancora

In Documenti è possibile aggiungere commenti, taggare le persone e modificare simultaneamente i documenti per avviare un ciclo di feedback costante.

Avviare conversazioni con i principali stakeholder creando chat separate per ogni progetto, attività o documento

Oltre a questo, è possibile utilizzare La chat integrata di ClickUp e le funzionalità di registrazione video di ClickUp per avviare conversazioni con il team e aggiungere un contesto alle discussioni.

4. Incoraggiare il brainstorming

Organizzate sessioni di brainstorming in cui i membri del team possano condividere apertamente le idee. Sinek raccomanda di creare un ambiente in cui gli individui possano basarsi sulle idee degli altri, portando all'innovazione collaborativa. Questo amplifica il senso di appartenenza e di unità tra i dipendenti. Modelli di brainstorming in ClickUp semplificano questa operazione: si può persino avviare una sessione in modo istantaneo.

Visualizzate le idee con le lavagne online e le mappe mentali in ClickUp

Gli strumenti di progettazione freestyle come le lavagne e le mappe mentali rendono più facile per i vostri colleghi disegnare tutte le grandi idee e spiegarle visivamente. Questo rende le sessioni di brainstorming coinvolgenti e produttive.

Rendete coinvolgenti le sessioni di brainstorming con le lavagne online ClickUp

Con Lavagne online ClickUp è possibile disegnare diagrammi, aggiungere note e persino collegarle a un progetto. È anche possibile condividere queste lavagne online con altri membri del team o usarle come registrazione della sessione di brainstorming. Ciò è particolarmente utile durante le attività che richiedono di spiegare al team lo scopo strategico di un progetto.

Un altro strumento coinvolgente e collaborativo disponibile su ClickUp è Mappe mentali . Può essere utile nelle fasi Come e Cosa, quando si deve mappare il flusso di lavoro o creare attività individuali per tutti.

Conclusione

Il libro di Simon Sinek Start with Why è un'opera convincente per costruire organizzazioni stimolanti.

Trovando e definendo il vostro scopo principale, potrete ispirare fiducia tra i vostri compagni di squadra, costruire aziende da miliardi di dollari e rendere i clienti fedeli degli evangelisti. Sinek esorta inoltre i leader a promuovere la chiarezza e la disciplina obiettivi del team allineandoli sempre al loro "perché"

Speriamo che questo riepilogo del libro Start with Why vi sia stato utile. Se non siete sicuri di quale sia il vostro "perché", vi consigliamo vivamente l'altro libro di Sinek, Finding Your Why. Questo libro è un compagno del libro Start with Why e contiene consigli pratici per aiutarvi a definire il vostro scopo più grande.

Ma se avete già interiorizzato i concetti di Start with Why e avete una forte idea di quale sia il vostro scopo principale, vi suggeriamo di di iscrivervi a ClickUp -È gratis per iniziare.