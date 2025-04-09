Riepilogo/riassunto del libro Atomic Habits: chiavi di lettura e recensione | ClickUp

Quante volte vi è capitato di prendere un libro motivazionale per poi perdere la motivazione appena finito di leggerlo?

La motivazione è quella spinta improvvisa a realizzare un cambiamento significativo, ma tende a svanire con il tempo. Che cosa succede una volta raggiunto il grande obiettivo che avevate in mente?

Tuttavia, se avete impostato un sistema, continuerete a fare progressi ogni giorno. I piccoli cambiamenti si sommano e creano uno slancio duraturo. Invece di puntare semplicemente a un obiettivo, concentratevi sulla costruzione di un'identità per voi stessi che vi guidi a intraprendere le azioni giuste.

Se ogni giorno fate costantemente fatica a sentirvi motivati, è ora di smetterla.

Le abitudini formano la vostra identità. Questo riepilogo/riassunto di Atomic Habit vi aiuterà a scoprire i trucchi per la produttività che vi aiuteranno a formare nuove abitudini in grado di produrre cambiamenti duraturi.

Riepilogo/riassunto di Atomic Habitits in sintesi

se riuscite a migliorare dell'1% ogni giorno per un anno, al termine del vostro lavoro sarete trentasette volte migliori. Al contrario, se peggiori dell'1% ogni giorno per un anno, ti ridurrai quasi a zero"_

Atomic Habits di James Clear è un libro che parla del potere delle piccole abitudini nella creazione di un'economia di successo cambiamenti duraturi nella vostra vita . A differenza dei libri motivazionali generici e ripetitivi, questo libro vi dice che il vero cambiamento deriva da innumerevoli piccole decisioni, non solo dalla motivazione.

Viene data una notevole enfasi alla costruzione di un sistema invece che alla concentrazione sugli obiettivi.

Con una narrazione eccezionale, aneddoti personali ed esempi di vita reale, Cancellate vi accompagna in un viaggio di auto-miglioramento. Ogni concetto che apprenderete è supportato da ricerche scientifiche, il che rende più chiaro che otterrete dei risultati.

Che si tratti del ciclo dell'abitudine, della regola dei 2 minuti, dell'approccio basato sull'identità, dell'accatastamento delle abitudini o della maggior parte degli altri concetti, tutti hanno un motivo per cui funzionano.

Cancellate rompe anche le nozioni comunemente seguite, come la ricerca di cambiamenti positivi immediati. Spiega invece come sia necessario migliorare dell'1% ogni giorno e con costanza. Per istanza, se andate in palestra un giorno, non riuscirete a costruire gli addominali. Ma andare in palestra con costanza per quattro settimane cambierà positivamente il vostro corpo.

Inoltre, sfata il mito che l'abitudine sia un punto di arrivo. Spiega come sia il prendere un taxi per andare in palestra a creare l'abitudine, piuttosto che il punto di arrivo in palestra. Cancella gli esempi di alcuni dei più grandi successi in campi diversi e collega brillantemente i punti per aiutarvi a capire come funzionano queste tattiche, indipendentemente dalla fase in cui vi trovate.

Atomic Habits è la guida che fa per voi se siete bloccati in un labirinto di cattive abitudini o se vi chiedete: "Perché mai lo faccio?". Sia che abbiate già raggiunto dei risultati e desideriate di più, sia che vogliate solo migliorare e crescere, questo libro può aiutarvi.

Chiavi di lettura di Abitudini atomiche di James Cancellati

Concentratevi sul fare piccoli aggiustamenti al vostro comportamento, perché i piccoli cambiamenti portano a miglioramenti duraturi Usare strategicamente il ciclo dell'abitudine - spunto, desiderio, risposta e ricompensa per costruire una nuova abitudine Allineate le vostre abitudini con l'identità che volete costruire e lasciate che le vostre abitudini rafforzino la persona che aspirate ad essere Integrare una nuova abitudine in una routine esistente Gli spunti e i comportamenti umani esistenti rendono più facile stabilire e mantenere nuove abitudini Avere pazienza, perché spesso lo stato di formazione delle abitudini non è immediatamente visibile Disegnare l'ambiente per supportare la formazione delle abitudini Suddividere le abitudini in attività di due minuti le rende più gestibili La formazione delle abitudini è un processo continuo di miglioramento. Quindi, siate disposti ad adattare le vostre abitudini al mutare delle circostanze

💡📚 Bonus: Se siete interessati a leggere altri riepiloghi/riassunti di libri, consultate la nostra raccolta di 25 riepiloghi/riassunti di libri sulla produttività da leggere assolutamente in un unico posto.

Modulo delle buone abitudini: Le 4 leggi dell'abitudine atomica

Le quattro leggi di Cancellate sul cambiamento del comportamento umano derivano dal concetto di ciclo delle abitudini. Questo ciclo comprende quattro fasi:

Spunto Desiderio Risposta Ricompensa

Fase 1 - Spunto: Lo spunto funge da trigger, dando inizio al ciclo di buone abitudini, e può essere qualsiasi cosa, da un momento specifico a uno stato emotivo.

Fase 2 - Craving: In seguito allo spunto, si manifesta il craving, una forza motivazionale che rappresenta il desiderio di ottenere la ricompensa associata all'abitudine.

Fase 3 - Risposta: La risposta è il comportamento o l'azione effettiva eseguita in risposta allo spunto e al desiderio, che costituisce l'abitudine stessa.

Fase 4 - Ricompensa: Infine, la ricompensa è il risultato positivo o la soddisfazione che risulta dal completamento dell'abitudine, rafforzando il ciclo e aumentando la probabilità di ripetere l'abitudine.

Basandosi su questi quattro passaggi, Clear ha creato quattro leggi che aiutano a costruire un ciclo di abitudini di esito positivo. In ogni legge, Clear fornisce tre o quattro tattiche per costruire l'abitudine e una tattica per interromperla.

Vediamo come utilizzare entrambi gli aspetti per migliorare la produttività.

Legge #1: Rendere ovvio

Siete consapevoli delle abitudini che dovete costruire e interrompere? In caso contrario, non c'è modo di allenare la vostra mente ad agire in un certo modo.

La mente umana agisce in base a degli stimoli e le cattive abitudini si ripetono. Quando si sperimenta qualcosa ripetutamente, la reazione diventa naturale. C'è uno spunto che dà al cervello il segnale di agire in un certo modo e il comportamento o la risposta diventano automatici.

Come menzionato da Clear, "è noto che i curatori dei musei sono in grado di discernere la differenza tra un'opera d'arte autentica e una contraffazione prodotta con maestria, anche se non possono dire con precisione quali dettagli li hanno indotti a farlo"

Perché? Perché per anni hanno identificato ripetutamente opere d'arte autentiche.

Le piccole lacune diventano così rilevanti che basta un solo sguardo per coglierle.

Potremmo non pensare che sia reale, ma spunti invisibili innescano la loro mente. Per cogliere questi spunti e automatizzare i comportamenti, bisogna diventare più consapevoli. Ecco alcuni modi da fare:

1. Schede di valutazione delle abitudini

Una scheda di valutazione delle abitudini è come una lista di controllo in cui si annotano le attività quotidiane. In seguito, si stabilisce se l'impatto di ciascuna abitudine è positivo, negativo o neutro.

L'obiettivo della scheda di valutazione delle abitudini è acquisire consapevolezza e identificare gli schemi che contribuiscono o ostacolano lo stato.

Da fare è semplice:

Elencare le attività quotidiane che svolgete regolarmente al lavoro o a casa

Classificare ogni attività come positiva, negativa o neutra

Valutare ogni abitudine in base al suo impatto generale

Capire come i vostri comportamenti attuali influenzano la produttività

Mettiamolo in pratica.

Tempo Attività Valutazione 9:00 Rivedere e impostare le priorità giornaliere 4 10:00 Iniziare a lavorare su attività ad alta priorità 4 12:00 pm Pausa pranzo 5 13:00 Verifica dello stato delle attività, adeguamento del piano 3 14:00 Partecipa alla riunione del team 4 15:00 Continuare a lavorare sulle attività 5 18:00 Concludere il lavoro della giornata 3 20:00 Completare le attività entro la data di scadenza 2

Osservate il punteggio più basso: presentare le attività completate entro la scadenza (2). Ora osservate come anche le attività relative ai vostri invii abbiano un punteggio basso.

Se volete cambiare questa situazione e inviare le attività in tempo, dovete farlo:

Lavorare di più sulle attività ad alta priorità

Verificare lo stato di avanzamento e modificare i piani

Riflettere sulla giornata e fare piani migliori per domani

Completare le attività stabilite per oggi

In caso contrario, continuerete a non rispettare le scadenze e l'onere passerà al giorno successivo.

2. Intenzione di attuazione

L'intenzione di attuazione consiste nel pianificare quando e dove intraprendere azioni specifiche per raggiungere gli obiettivi.

Per prima cosa, individuate le lacune nelle vostre abitudini attuali. Per esempio, nell'esempio menzionato in precedenza, si è finite l'attività ma non dedicare tempo alla riflessione sulla giornata.

Ora, fissate un obiettivo come questo: "Rifletterò sulla mia giornata e pianificherò per domani alle 17.00"

In secondo luogo, potete utilizzare l'accatastamento delle abitudini, una tecnica che consente di associare una nuova abitudine a una già esistente. Ad esempio, "Dopo aver completato il lavoro sulle attività in corso, rifletterò sulle attività di priorità che non sono riuscito a completare"

Infine, inducete nel vostro ambiente gli spunti per migliorare le abitudini. Come afferma Clear, "...la motivazione è sopravvalutata; l'ambiente spesso conta di più"_

Se desiderate riflettere meglio sui vostri obiettivi, cercate app per il monitoraggio degli obiettivi che vi aiutano a tenere il passo con i vostri stati. Potete anche impostare una vision board che vi costringa ad agire.

3. Rompere una cattiva abitudine - renderla invisibile

Da fare: le persone con un elevato autocontrollo tendono a passare meno tempo in situazioni di tentazione?

Riducono l'esposizione al cue che causa le cattive abitudini, per eliminarle.

Ad esempio, si aspetta la fine della giornata per uscire a bere qualcosa, passare del tempo con il coniuge o fare qualcosa di produttivo. Ma verso la fine della giornata ci si ritrova a sfogliare i social media.

In questo scenario, dovete allontanarvi da questi spunti (il telefono) finché non avrete fatto ciò che intendete fare. Fate il patto di non usare i social media prima di pianificare la giornata successiva.

Tenete il telefono silenzioso ed eliminate qualsiasi altra distrazione nell'ambiente in cui vi trovate come parte del vostro impegno strategie di gestione del tempo.

Legge n. 2: Rendilo attraente

Nella sua seconda legge, Clear menziona il fatto che le abitudini funzionano grazie a un ciclo di feedback guidato dalla dopamina. In parole povere, quando la dopamina sale, Da fare aumenta anche l'impulso ad agire. L'anticipazione della ricompensa è così potente che spinge ad agire.

Cancellati suggerisce l'uso del raggruppamento di tentazioni per raggiungere questo obiettivo. In questa tecnica, si abbina un'azione che si vuole fare con un'azione che si deve fare.

Strategia di costruzione della tentazione

Supponiamo che il vostro obiettivo sia ridurre al minimo le distrazioni e rimanere concentrati durante il lavoro. Ma volete anche guardare un podcast che vi piace.

Ecco Da fare:

Designare blocchi di tempo specifici per il lavoro concentrato (ad esempio, dalle 9:00 alle 11:00)

Ascoltate un episodio del podcast che amate quando fate una pausa alle 11 del mattino

Per istanza, impegnatevi a lavorare per 90 minuti sulla vostra relazione di marketing. Fate una pausa di 20 minuti, durante la quale potete guardare il podcast.

In questo modo, allenate la vostra mente a lavorare in modo costante per 90 minuti prima di poter fare ciò che volete

Combinate l'accatastamento delle abitudini con l'accorpamento delle tentazioni

Cancellati suggerisce anche di combinare due tecniche per aumentare la produttività.

Ecco la formula:

Dopo (ABITUDINE CORRENTE), farò (ABITUDINE DI CUI HO BISOGNO)

Dopo (ABITUDINE DI CUI HO BISOGNO), farò (ABITUDINE CHE VOGLIO)

Il risultato è simile a questo:

dopo pranzo lavorerò per 90 minuti alla mia reportistica di marketing

dopo aver lavorato per 90 minuti, guarderò un episodio del mio podcast preferito

Un altro aspetto fondamentale è circondarsi della tribù giusta. Se frequentate persone che odiano il loro lavoro, inizierete a odiare anche il vostro.

Ma se frequentate una folla che discute di stato, motivazione e obiettivi, probabilmente rifletterete sui vostri e alzerete la barra per voi stessi.

Rompere le cattive abitudini e riprogrammare la mente

Parliamo ora di come interrompere le cattive abitudini che abbiamo costruito nel corso degli anni.

Supponiamo che vi svegliate ogni mattina alle nove e che dobbiate andare a lavorare alle dieci. Avete cercato di interrompere questo ciclo e volete svegliarvi presto.

Quindi continuate a ripetervi: "Devo svegliarmi alle 5 del mattino, ma non ci riesco"

Con un piccolo cambiamento di atteggiamento, potete interrompere questa abitudine: sostituite "devo" con "devo"

"Posso svegliarmi ogni mattina alle 5 e sentire la piacevole brezza, fare esercizio fisico e riflettere sui miei obiettivi personali"

L'idea è quella di associare abitudini difficili a esperienze positive. Come vi sentirete quando inizierete la giornata al ritmo giusto? Rendetelo così attraente che il vostro corpo desideri queste esperienze.

Questo cambiamento di prospettiva è così potente che lo troverete menzionato in molte libri sulla concentrazione .

Legge #3: Rendilo facile

il modulo più efficace per l'apprendimento è la pratica, non il piano"

Più si ripete un'abitudine, più il cervello si abitua ad essa. La struttura del vostro cervello cambia e diventate efficienti. È scientificamente provato che la ripetizione di un'abitudine porta a cambiamenti fisici nel cervello.

Cancellati afferma inoltre: "La quantità di tempo in cui si esegue un'abitudine non è importante quanto il numero di volte in cui la si esegue"_

La legge del minimo lavoro richiesto

Noi esseri umani gravitiamo naturalmente verso le cose che richiedono il minor lavoro richiesto.

È qui che il cambiamento dell'ambiente ci aiuta. È necessario creare un ambiente in cui fare la cosa difficile sia più facile possibile

Supponiamo di introdurre un nuovo software di project management nella vostra organizzazione. Il vecchio sistema, sebbene obsoleto, è familiare e richiede un lavoro richiesto minimo.

In questo scenario, la legge del minimo lavoro richiesto è evidente, poiché i dipendenti potrebbero resistere al cambiamento.

È qui che potete facilitare il passaggio con sessioni di formazione, linee guida di facile utilizzo e un team di supporto dedicato per risolvere i problemi.

In questo modo, si rende l'ambiente favorevole all'apprendimento e si massimizza la difficoltà percepita nell'adozione del nuovo sistema. Questi cambiamenti portano a cambiamenti duraturi abitudini di lavoro durature in cui i dipendenti accolgono il cambiamento a braccia aperte.

La regola dei due minuti

Il nostro cervello è programmato per evitare di fare cose difficili.

Nel corso delle nostre giornate, prendiamo molte decisioni. Ad esempio, la decisione di completare il lavoro o di guardare un altro episodio della serie preferita su Netflix.

Cancelliamo che le abitudini sono azioni immediate. Per istanza, ogni giorno prendete un taxi per andare in palestra. L'abitudine è prendere il taxi, non andare in palestra. Le abitudini sono il punto di voce, non il punto di arrivo.

Quando si inizia una nuova abitudine, Clear suggerisce di seguire la regola dei due minuti. Qualsiasi nuova attività non dovrebbe durare più di due minuti.

Ora, potreste pensare che sia ridicolo, ma potete scomporre qualsiasi abitudine in una versione di due minuti:

Se volete prendere l'abitudine di leggere, potete iniziare leggendo una pagina al giorno

Se volete iniziare a fare yoga per 30 minuti, potete iniziare tirando fuori il tappetino da yoga

Oppure, nel nostro esempio di project management, potete mettere il software di scorciatoia sul desktop dei vostri dipendenti, in modo che possano collegarsi rapidamente

Questa versione di due minuti vi fa capire che iniziare è piuttosto facile. E si toglie il potere delle abitudini difficili. Queste tattiche sono spesso menzionate e messe in pratica in alcuni dei più popolari libri sul growth hacking .

Il risultato? Iniziate un'abitudine che vi porti verso un percorso più produttivo.

Rompere le cattive abitudini: renderlo impraticabile

Cancellata l'affermazione che per rompere le abitudini è necessario renderle impraticabili.

La tecnologia svolge un ruolo importante in questo senso. Supponiamo che passiate troppo tempo sui social media durante le ore di lavoro. Si può installare un app blocker che automatizza il blocco dei social media in determinate ore.

Poiché lo strumento limita l'accesso ai siti di social media, rende impraticabile (o addirittura impossibile!) l'abitudine in quelle ore.

Legge #4: Rendilo soddisfacente

È più probabile che si ripeta un comportamento quando l'esperienza è soddisfacente. Secondo cancellate, noi esseri umani siamo condizionati a dare priorità alle ricompense immediate rispetto a quelle differite.

Sebbene costruire addominali da urlo il primo giorno di palestra sembri impossibile, c'è un altro modo di vedere la cosa.

La regola fondamentale del cambiamento di comportamento

ciò che viene immediatamente premiato viene ripetuto. Ciò che viene immediatamente punito viene evitato"_

Per rendere inevitabili le abitudini, è necessario provare immediatamente un esito positivo in qualche modo.

Se mettete in pratica le leggi di cui sopra, rendendo le cose ovvie, attraenti e senza sforzo, avrete maggiori probabilità di mettere in pratica il comportamento.

Ma da fare solo quella volta?

In questo caso, rendere il comportamento soddisfacente aumenta la probabilità di Da fare di nuovo.

Supponiamo che vi siate posti l'obiettivo di fare esercizio fisico regolarmente. Dopo ogni allenamento, vi concedete un frullato sano o uno snack preferito. Premiandovi con qualcosa di piacevole dopo l'esercizio, rendete l'attività soddisfacente.

Il risultato è che si è più propensi a ripetere l'allenamento perché lo si collega a un'esperienza positiva e soddisfacente. L'idea è quella di associare i piaceri immediati per continuare a muoversi verso i grandi obiettivi.

Traccia delle abitudini

Immaginate di essere convinti di stare facendo dei progressi, ma all'improvviso vi sentite persi e confusi senza capire come sia successo.

A tracker delle abitudini può essere una salvezza. Vi aiuta a monitorare lo stato delle vostre nuove abitudini. Visualizzando e misurando queste abitudini, si ottiene una prova solida del proprio stato. Si crea così una striscia in cui si continua a lavorare sulle abitudini che si stanno costruendo.

Rompere le cattive abitudini - trovare un account

Avere un partner per la responsabilità è ottimo perché offre supporto, incoraggiamento e senso di responsabilità. La condivisione degli obiettivi con qualcuno che controlla i nostri stati aumenta la motivazione e ci fa impegnare a raggiungere i nostri oggetti.

Sapere che qualcun altro è al corrente dei nostri obiettivi e ci ritiene responsabili può fornire un senso di motivazione esterna per rimanere in carreggiata ed evitare di rallentare o di ricadere nelle vecchie abitudini.

Citazioni popolari sulle abitudini atomiche

da fare non per raggiungere il livello dei propri obiettivi. Si scende al livello dei propri sistemi"

ogni azione che fate è un voto per il tipo di persona che volete diventare. Nessuna singola istanza trasformerà le vostre convinzioni, ma man mano che i voti si accumulano, si accumulano anche le prove della vostra nuova identità"

l'esito positivo è il prodotto di abitudini quotidiane, non di trasformazioni che avvengono una volta nella vita"

da fare perché è ciò che si è, e ci si sente bene ad essere se stessi. Più un'abitudine diventa parte della vostra vita, meno avrete bisogno di incoraggiamenti esterni per seguirla. Gli incentivi possono avviare un'abitudine. L'identità sostiene un'abitudine"

dovreste preoccuparvi molto di più della vostra traiettoria attuale che dei vostri risultati attuali"

Applicare i principi di Atomic Habits con ClickUp

Ora, probabilmente avete molte idee per aumentare la produttività utilizzando i principi delle abitudini atomiche. Ma per applicare questi principi in modo coerente sul posto di lavoro, avete bisogno di una soluzione completa come ClickUp, che vi aiuta a misurare gli stati, ad automatizzare le attività e ad aumentare la produttività. Attività di ClickUp consente di suddividere le attività più grandi in attività più gestibili per ottenere miglioramenti incrementali ogni giorno. È possibile impostare delle date di scadenza per le attività, in modo da stabilire una routine di lavoro costante (1% di miglioramento ogni giorno).

Per essere sicuri di completare le attività, è possibile visualizzare il proprio lavoro in diversi modi. Quando si ha una chiara visualizzazione di ciò che si deve fare, lo stato di avanzamento quotidiano non viene mai ostacolato.

Liberate più tempo per i lavori ad alta intensità di conoscenza ottimizzando le attività ricorrenti con le Automazioni di ClickUp

Ma la semplice suddivisione delle attività non è sufficiente.

Cancellati parla dell'importanza di del monitoraggio delle abitudini ciò significa che dovete trasformare queste attività in obiettivi tracciabili. Obiettivi di ClickUp vi aiuta a gestire tutti gli obiettivi di monitoraggio del tempo in un unico posto e a misurare l'esito positivo nel tempo. Create facilmente traguardi di sprint, obiettivi commerciali settimanali e altro ancora.

Impostate le vostre metriche e raggiungetele con ClickUp

Poi viene ClickUp Promemoria che vi aiuta ad accatastare le abitudini o a farle seguire a quelle esistenti. Una volta creata una tabella di valutazione delle abitudini, si sa quale nuova abitudine è necessario inserire tra le due.

ClickUp vi fornirà delle leggere promemoria per assicurarvi un esito positivo nell'inserimento della nuova abitudine nel vostro programma attuale. Non è utile solo per voi, ma anche per il vostro team, che può inviare promemoria ed evitare ritardi.

Impostazione di promemoria in ClickUp per mantenere nuove abitudini positive

Quando siamo concentrati sugli obiettivi professionali, tendiamo a trascurare l'importanza del monitoraggio dei nostri obiettivi personali. Ma è fondamentale per crescere e sviluppare abitudini sane in tutti gli ambiti della vostra vita. Quindi, ecco una modello di tracciatore di abitudini personali per iniziare:

Mettete in atto nuove abitudini salutari, un passaggio alla volta, con lo strumento di monitoraggio del tempo di ClickUp

Se volete creare una routine di esercizi, un'abitudine alla lettura o semplicemente bere più acqua, questo modello vi aiuterà!

Prendi in mano la tua vita con Atomic Habits e ClickUp

I principi delle abitudini atomiche, se combinati con gli strumenti giusti, vi aiuteranno ad aumentare la produttività sul posto di lavoro.

Ricordate che la creazione di abitudini richiede tempo e l'automazione delle attività, degli obiettivi e delle promemoria vi darà la spinta in più per continuare.

Grazie a uno stato di avanzamento costante, alla fine riuscirete a costruire le abitudini necessarie e a interrompere quelle che non vi piacciono. Per saperne di più su come ClickUp può aiutarvi in questo senso, contattate il nostro team oggi stesso!

Prova gratis ClickUp ora