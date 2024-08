i 10 migliori libri su Agile per i project manager nel 2024

L'adattabilità e l'innovazione sono fondamentali nel project management e l'apprendimento continuo diventa la bussola che vi guida verso l'eccellenza.

La metodologia agile è un quadro che suddivide i progetti in fasi, favorendo la collaborazione e fornendo valore ai clienti.

La metodologia agile è diventata popolare nella gestione dei progetti, rendendo essenziale la sua padronanza da parte di chi opera nel campo del project management.

Abbiamo scelto meticolosamente i 10 migliori libri sull'agilità per aiutarvi nel vostro viaggio verso la padronanza. Questi libri fungeranno da kit di strumenti agili per aiutarvi ad abbracciare il cambiamento, la collaborazione e il miglioramento continuo. 📕

Top 10 Books for Agile Project Managers and Teams

Ecco 10 libri affidabili per aiutarvi a conoscere e implementare Agile. Questi libri offrono approfondimenti dettagliati sulle metodologie agili.

1. Scrum essenziale: Guida pratica al processo agile più diffuso, di Kenneth Rubin

Informazioni sul libro

Autore/i: Kenneth S. Rubin

Kenneth S. Rubin Anno di pubblicazione: 2012

2012 Durata stimata di lettura: 16 ore

16 ore Livello consigliato: Da principiante a intermedio

Da principiante a intermedio Numero di pagine: 504 pagine

504 pagine Valutazioni 4.7/5 (Amazon) 4.1/5 (Goodreads)



Questo libro è una guida pratica per padroneggiare il framework Scrum.

Copre vari argomenti, tra cui i ruoli di Scrum, gli eventi, gli artefatti e la scalabilità di Scrum per progetti più grandi.

Essential Scrum fornisce una comprensione olistica e una guida immediatamente applicabile. L'accento è posto sulla fornitura di intuizioni praticabili che aiutano a implementare framework agili come Scrum in diverse impostazioni organizzative.

"Lo sviluppo iterativo riconosce che probabilmente sbaglieremo le cose prima di farle bene e che faremo le cose male prima di farle bene"_

Kenneth S. Rubin

Chiavi di lettura:

Panoramica completa: Fornisce una comprensione approfondita della metodologia Scrum, coprendo ruoli, pratiche e principi

Fornisce una comprensione approfondita della metodologia Scrum, coprendo ruoli, pratiche e principi Strumenti pratici: Offre strumenti e tecniche pratiche per implementare e gestire Scrum nei progetti

Offre strumenti e tecniche pratiche per implementare e gestire Scrum nei progetti Esempi del mondo reale: Illustra i concetti con esempi del mondo reale, facilitando la comprensione e l'applicazione delle pratiche Scrum

Cosa dicono i lettori:

"Il formato di facile comprensione del libro, l'iconologia cancellata e i diagrammi dettagliati rendono i concetti complessi facili da digerire. I principi di base che supportano le migliori pratiche di Scrum sono presentati in modo semplice e coerente, consentendo al principiante e all'esperto di Scrum di mettere in pratica applicazioni pratiche che generano valore reale."

2. Scrum Mastery: Da una buona a una grande leadership di servizio di Geoff Watts

Informazioni sul libro

Autore/i: Geoff Watts

Geoff Watts Anno di pubblicazione: 2013

2013 Durata stimata di lettura: 11 ore

11 ore Livello consigliato: Da intermedio ad avanzato

Da intermedio ad avanzato Numero di pagine: 340 pagine

340 pagine Valutazioni 4.7/5 (Amazon) 4,2/5 (Goodreads)



A differenza di molti libri su apprendimento agile che forniscono una panoramica generale di Scrum, Geoff Watts approfondisce le complessità della leadership dei servitori e la sua applicazione in Scrum Mastery.

Il libro va oltre le basi delle pratiche Scrum, esplorando la mentalità e i comportamenti che trasformeranno un buon Scrum Master in un eccezionale servant leader.

L'autore offre aneddoti e casi di studio che si riferiscono alle sfide quotidiane affrontate dagli Scrum Master. Quindi, oltre a essere teorico, il libro è una guida preziosa per gli Scrum Master che devono affrontare le complessità del loro ruolo nel mondo reale.

"Trasformare un team, per non parlare di un'intera organizzazione, dai principi di comando e controllo a quelli basati sulla servant-leadership, da piani basati su previsioni a piani basati su dati empirici ed evolutivi richiede pazienza e tenacia"

Geoff Watts

Chiavi di lettura:

Focalizzazione sulla leadership: Enfatizza il ruolo dello Scrum Master come servant leader e le competenze necessarie per eccellere in questo ruolo

Enfatizza il ruolo dello Scrum Master come servant leader e le competenze necessarie per eccellere in questo ruolo Dinamiche di team: Esplora come costruire e mantenere team ad alte prestazioni in un ambiente agile

Esplora come costruire e mantenere team ad alte prestazioni in un ambiente agile Miglioramento continuo: Discute le strategie per il miglioramento continuo e il superamento delle sfide comuni nei progetti agili

Cosa dicono i lettori:

"Questo libro è fantastico. Super facile da leggere. L'ho letto da cima a fondo e vi faccio spesso riferimento per ricordarmi di ciò che dovrei tenere presente per essere un grande Scrum Master. Ci sono alcune buone prove aneddotiche sul perché Da fare X e X sono efficaci. Ogni team è diverso, ma questo libro incoraggia davvero a pensare fuori dagli schemi con una mentalità da vero servant-leader"

3. Sviluppo agile di giochi di Clinton Keith

Informazioni sul libro

Autore/i: Clinton Keith

Clinton Keith Anno di pubblicazione: 2020

2020 Durata stimata di lettura: 19 ore

19 ore Livello consigliato: Intermedio

Intermedio Numero di pagine: 576 pagine

576 pagine Valutazioni 4.6/5 (Amazon) 4,1/5 (Goodreads)



Questo libro offre un approccio unico all'applicazione dei principi agili nello sviluppo di videogiochi.

Con un'attenzione esplicita all'industria del gioco, fornisce spunti e strategie per i provider che devono affrontare le sfide specifiche del loro campo.

Sottolinea l'importanza della collaborazione e della comunicazione all'interno di team interdisciplinari, un aspetto critico dello sviluppo di videogiochi di esito positivo.

Il libro guida i lettori nella promozione di un ambiente collaborativo e nella costruzione di un ambiente di gioco flussi di lavoro agili consentendo ai team di rispondere in modo efficace alle evoluzioni requisiti del progetto e di fornire giochi di alta qualità.

"Un team disperso condivide le stesse sfide di un team distribuito. Inoltre, deve mantenere la trasparenza, la collaborazione, l'auto-organizzazione e la necessità di sfruttare al meglio gli strumenti disponibili"

Clinton Keith

Chiavi di lettura:

Agile nello sviluppo di videogiochi: Adatta le metodologie agili in modo specifico per il settore dello sviluppo di videogiochi

Adatta le metodologie agili in modo specifico per il settore dello sviluppo di videogiochi **Bilanciamento tra creatività ed efficienza: si concentra sul bilanciamento tra processi creativi e project management efficiente

Studi di caso: Include casi di studio tratti da progetti reali di sviluppo di videogiochi per illustrare l'applicazione delle pratiche agili

Cosa dicono i lettori:

"Molto ben scritto e organizzato, e facile da consultare. Lo consiglio vivamente a tutti i team che stanno esplorando l'Agile"

4. Stima e piano Agile di Mike Cohn

Informazioni sul libro

Autore/i: Mike Cohn

Mike Cohn Anno di pubblicazione: 2005

2005 Durata stimata di lettura: 12 ore

12 ore Livello consigliato: Da principiante a intermedio

Da principiante a intermedio Numero di pagine: 368 pagine

368 pagine Valutazioni 4.6/5 (Amazon) 4.1/5 (Goodreads)



Questo libro approfondisce varie tecniche di stima, sottolineando la natura collaborativa del processo di piano agile.

Mike Cohn fornisce indicazioni pratiche sulle storie degli utenti, sul piano dei rilasci e sull'adattamento ai cambiamenti dei requisiti, affrontando le sfide che si incontrano in ambienti di progetto dinamici.

Il libro si distingue anche per la trattazione di argomenti avanzati come la velocità, i punti storia e il piano di rilascio.

Cohn fornisce una comprensione sfumata di metodologie di miglioramento dei processi e guidando i lettori su come adattarle alle esigenze specifiche del progetto.

"Gli individui dovrebbero essere incentivati a lavorare in team. Se la velocità del team aumenta se aiuto qualcun altro, è quello che dovrei fare. La velocità del team è importante, quella individuale no"

Mike Cohn

Chiavi di lettura:

Tecniche di stima: Fornisce tecniche pratiche di stima e di piano in progetti agili

Fornisce tecniche pratiche di stima e di piano in progetti agili Priorità e iterazione: Discute la prioritizzazione del lavoro e il piano di iterazione per la massima efficienza

Discute la prioritizzazione del lavoro e il piano di iterazione per la massima efficienza Gestione del rischio: Illustra le strategie per la gestione delle incertezze e dei rischi nel piano del progetto

Cosa dicono i lettori:

"La conoscenza e l'esperienza di Mike Cohn brillano in ogni pagina di questo libro. Anche se i punti storia e la velocità potrebbero essere considerati da alcuni non più un buon metodo di stima, questo libro è una lettura obbligata per chiunque voglia capire Agile. Non lo consiglierei mai abbastanza"

5. Coaching Agile Teams: A Companion for Scrum Masters, Agile Coaches, and Project Managers in Transition by Lyssa Adkins

Informazioni sul libro

Autore/i: Lyssa Adkins

Lyssa Adkins Anno di pubblicazione: 2010

2010 Durata stimata di lettura: 12 ore

12 ore Livello consigliato: Da principiante ad avanzato

Da principiante ad avanzato Numero di pagine: 352 pagine

352 pagine Valutazioni 4,7/5 (Amazon) 4,2/5 (Goodreads)



Questo libro offre un focus unico sul ruolo del coaching nello sviluppo agile.

L'attenzione all'intelligenza emotiva e sociale necessaria per un coaching di esito positivo contraddistingue questo libro.

Teams esplora come il coaching vada oltre i processi e le pratiche, esplorando le dinamiche interpersonali che hanno un impatto sulle prestazioni del team.

Il libro fornisce ai lettori gli strumenti per affrontare le sfide, facilitare la comunicazione e promuovere una cultura del miglioramento continuo.

"Ci esercitiamo a padroneggiare noi stessi nel momento, in modo da aprirci meglio all'idea di essere un leader servitore e di gestire le nostre emozioni e scegliere da fare con le nostre reazioni"

Lyssa Adkins

Chiavi di lettura:

Competenze di coaching: Sottolinea l'importanza delle competenze di coaching nel guidare i team attraversotrasformazioni agili *Empowerment del team: Si concentra sulla capacità dei team di auto-organizzarsi e adattarsi

Sottolinea l'importanza delle competenze di coaching nel guidare i team attraversotrasformazioni agili *Empowerment del team: Si concentra sulla capacità dei team di auto-organizzarsi e adattarsi Gestione del cambiamento: Offre spunti per gestire il cambiamento e la resistenza in un ambiente agile

Cosa dicono i lettori:

"Come Scrum Master esperto, questo libro è un MUST da leggere. Trova davvero un ottimo modo per scavare in profondità nei problemi che uno Scrum Master deve affrontare e mette il cuore nel nostro lavoro, al di là della meccanica. Mi ritrovo a riprenderlo quando i problemi si presentano e a ricevere nuova ispirazione"

6. Consegna continua: Rilasci di software affidabili attraverso automazioni di build, test e deployment di Jez Humble e David Farley

Informazioni sul libro

Autore/i: Jez Humble & David Farley

Jez Humble & David Farley Anno di pubblicazione: 2010

2010 Durata stimata di lettura: 17 ore

17 ore Livello consigliato: Da intermedio ad avanzato

Da intermedio ad avanzato Numero di pagine: 512 pagine

512 pagine Valutazioni 4.6/5 (Amazon) 4,2/5 (Goodreads)



Questo libro è un lavoro fondamentale in Agile e DevOps, che fornisce un'esplorazione dettagliata delle pipeline di distribuzione, delle strategie di test e della gestione dei rilasci.

Una chiave di differenziazione è l'attenzione degli autori ai cambiamenti culturali e organizzativi necessari per un esito positivo della continuous delivery e per una gestione efficiente del rilascio strategie operative .

Il libro affronta le sfide dell'integrazione delle pratiche di consegna continua in vari ambienti di sviluppo, offrendo strategie pratiche per promuovere la collaborazione tra i team di sviluppo e operativi.

"Chiedere agli esperti di Da fare attività noiose e ripetitive, ma tecnicamente impegnative, è il modo più sicuro di garantire l'errore umano che possiamo pensare, a parte la privazione del sonno o l'ebbrezza"

David Farley

Chiavi di lettura:

Automazione nella distribuzione del software: Sottolinea il ruolo dell'automazione nella creazione, nel test e nella distribuzione del software

Sottolinea il ruolo dell'automazione nella creazione, nel test e nella distribuzione del software Efficienza e affidabilità: Discute le strategie per rendere i rilasci di software più efficienti e affidabili

Discute le strategie per rendere i rilasci di software più efficienti e affidabili Best practice: Fornisce le migliori pratiche per implementare la continuous delivery nelle organizzazioni

Cosa dicono i lettori:

"Questo libro ha completato il mio modo di pensare allo sviluppo e alla consegna del software. Copre il piano, lo sviluppo, i test e la distribuzione. Vedendo tutto questo insieme, sembra ovviamente l'approccio giusto rispetto al modo in cui la maggior parte di noi Da fare"

7. Project Management alla maniera di Agile: Il mio lavoro in azienda di John Goodpasture

Informazioni sul libro

Autore/i: John C. Goodpasture

John C. Goodpasture Anno di pubblicazione: 2015

2015 Durata stimata di lettura: 13 ore

13 ore Livello consigliato: Da intermedio a professionale

Da intermedio a professionale Numero di pagine: 392 pagine

392 pagine Valutazioni 4,8/5 (Amazon) 3,2/5 (Goodreads)



Questo libro si concentra su agile project management e la sua applicazione in un'impostazione aziendale.

Goodpasture affronta l'importanza di maintainer la trasparenza, la responsabilità e la conformità all'interno del framework agile e di come queste contribuiscano ad aderire ai requisiti normativi o alle politiche interne.

Questo focus sulla governance distingue il libro da quelli che si concentrano esclusivamente su Agile a livello di team.

Il libro approfondisce anche l'importanza della leadership nel promuovere una cultura agile all'interno di un'organizzazione. Fornisce strategie per i team di leadership per promuovere i valori dell'Agile nei team di livello aziendale.

"L'idea delle metodologie orientate al piano è quella di immaginare le esigenze e i requisiti all'inizio, condurre un'analisi sufficiente - talvolta chiamata analisi strutturata - per eliminare tutti i rischi e le dipendenze, e solo allora impegnarsi nella progettazione e nello sviluppo del prodotto"

John Goodpasture

Chiavi di lettura:

Agile nelle grandi aziende: Si concentra sull'implementazione di metodologie agili in ambienti aziendali grandi e complessi

Si concentra sull'implementazione di metodologie agili in ambienti aziendali grandi e complessi Integrazione del project management: Discute l'integrazione dei metodi agili con le pratiche tradizionali di project management

Discute l'integrazione dei metodi agili con le pratiche tradizionali di project management Rischio e complessità: affronta la gestione dei rischi e delle complessità nei progetti agili su larga scala

Cosa dicono i lettori:

"Come dirigente nel campo dell'IT, i metodi di John per mettere al lavoro i dettagli sono precisi e chiari. Il modello ibrido è sempre più utilizzato nell'industria e a livello di azienda. Un'ottima lettura per chi si affaccia o si è affacciato al campo del project management in tutti i settori"

8. La startup snella di Eric Ries

Informazioni sul libro

Autore/i: Eric Ries

Eric Ries Anno di pubblicazione: 2011

2011 Durata stimata di lettura: 11 ore

11 ore Livello consigliato: Da principiante ad avanzato

Da principiante ad avanzato Numero di pagine: 336 pagine

336 pagine Valutazioni 4.6/5 (Amazon) 4,4/5 (Goodreads)



Questo libro rivoluziona l'approccio all'imprenditorialità delle startup introducendo la metodologia Lean Startup. L'attenzione si concentra sulla priorità della sperimentazione iterativa, dell'apprendimento convalidato e del ciclo di feedback "costruisci-misura-impara".

Ries sostiene un approccio scientifico all'imprenditorialità, incoraggiando le startup a trattare i loro modelli aziendali come ipotesi e a convalidarli attraverso esperimenti nel mondo reale.

Questo metodo contrasta con gli approcci tradizionali che prevedono un'estensione del piano e dello sviluppo prima di testare il mercato.

Il libro introduce anche il concetto di Minimum Viable Product (MVP), sottolineando l'importanza di fornire un prodotto con le funzionalità/funzioni minime necessarie per raccogliere feedback preziosi.

Un altro aspetto critico che il libro esplora è il concetto di "innovation accounting", un approccio quantitativo per misurare lo stato e l'esito positivo dei progetti di innovazione.

"Quando pensate di costruire il vostro prodotto minimo vitale, lasciate che questa semplice regola sia sufficiente: eliminate qualsiasi funzionalità, processo o lavoro richiesto che non contribuisca direttamente all'apprendimento che cercate"

Eric Ries

Chiavi di lettura:

Metodologia di startup: Introduce la metodologia Lean Startup, enfatizzando la prototipazione rapida e i rilasci iterativi dei prodotti

Introduce la metodologia Lean Startup, enfatizzando la prototipazione rapida e i rilasci iterativi dei prodotti Feedback dei clienti: Sottolinea l'importanza del feedback dei clienti per la formazione dei prodotti lo sviluppo della produttività *Costruire-Misurare-Imparare: Esplora il ciclo di feedback Costruire-Misurare-Imparare per il miglioramento continuo di prodotti e processi

Cosa dicono i lettori:

"Come imprenditore e angel investor con diverse startup all'attivo, credo che The Lean Startup di Eric Ries sia una lettura obbligatoria per chiunque sia coinvolto in startup al giorno d'oggi. Se dovessi consigliare un libro agli imprenditori alle prime armi nel mercato di oggi, sarebbe questo libro - senza dubbio"

9. Riparare lo Scrum: Soluzioni pratiche ai problemi comuni di Scrum di Ryan Ripley e Todd Miller

Informazioni sul libro

Autore/i: Ryan Ripley, Todd Miller

Ryan Ripley, Todd Miller Anno di pubblicazione: 2020

2020 Durata stimata di lettura: 8 ore

8 ore Livello consigliato: Da principiante a intermedio

Da principiante a intermedio Numero di pagine: 242 pagine

242 pagine Valutazioni 4,7/5 (Amazon) 4,3/5 (Goodreads)



Questo libro approfondisce le sfumature di Scrum, riconoscendo che ogni team è unico e affronta sfide diverse.

Il libro fornisce strategie e tecniche per affrontare problemi specifici e usufruire di un'ampia gamma di servizi l'ottimizzazione dei processi per vari contesti.

Si distingue per l'attenzione ai problemi e la guida pratica.

Mentre alcuni libri forniscono una panoramica più ampia dei principi di Scrum, il lavoro di Ripley e Miller offre un approccio mirato per affrontare sfide specifiche.

Tutti gli eventi Scrum richiesti (sprint, piano di sprint, scrum giornaliero, revisione dello sprint e retrospettiva dello sprint) sono a tempo. La durata di ogni evento deve essere adattata al vostro ambiente"

Ryan Ripley

Chiavi di lettura:

Risoluzione dei problemi: Si concentra sull'identificazione e la risoluzione dei problemi comuni affrontati nelle implementazioni di Scrum

Si concentra sull'identificazione e la risoluzione dei problemi comuni affrontati nelle implementazioni di Scrum Principi di Scrum: Rafforza i principi fondamentali di Scrum e la loro applicazione pratica

Rafforza i principi fondamentali di Scrum e la loro applicazione pratica Studi di casi e suggerimenti: Fornisce studi di casi reali e suggerimenti pratici per migliorare le pratiche Scrum

Cosa dicono i lettori:

"Ho apprezzato molto questo libro e lo sto rileggendo perché sono sicuro che la seconda lettura mi fornirà tante informazioni quante ne ho ottenute dalla prima. È un libro da leggere assolutamente per qualsiasi Scrum Master di livello"

10. Scrum: L'arte di Da fare il doppio del lavoro nella metà del tempo di Jeff Sutherland

Informazioni sul libro

Autore/i: Jeff Sutherland

Jeff Sutherland Anno di pubblicazione: 2014

2014 Durata stimata di lettura: 8 ore

8 ore Livello consigliato: Da principiante ad avanzato

Da principiante ad avanzato Numero di pagine: 256 pagine

256 pagine Valutazioni 4,6/5 (Amazon) 4.1/5 (Goodreads)



Questo libro sull'agilità introduce il framework Scrum e presenta un argomento convincente sul suo potere di trasformazione nell'aumento della produttività.

Una chiave di differenziazione è l'approccio narrativo di Sutherland. Invece di un'esplorazione puramente teorica di Scrum, egli intreccia esempi del mondo reale, attingendo alle sue esperienze di pilota di caccia, dirigente tecnologico e autore del framework Scrum.

Sutherland approfondisce le neuroscienze dei team ad alte prestazioni, spiegando come i principi di Scrum si allineino ai ritmi naturali del cervello umano.

Le persone sono costrette a stabilire priorità in base al valore e a produrre prima quel 20 percento. Spesso, Da fare, si rendono conto di non aver bisogno del restante 80% o che ciò che sembrava importante all'inizio in realtà non lo è"

Jeff Sutherland

Chiavi di lettura:

Metodologia Scrum: Offre uno sguardo approfondito sulla metodologia Scrum da parte di uno dei suoi co-creatori

Offre uno sguardo approfondito sulla metodologia Scrum da parte di uno dei suoi co-creatori Efficienza e produttività: Discute come Scrum può migliorare drasticamente l'efficienza e la produttività in vari ambienti

Discute come Scrum può migliorare drasticamente l'efficienza e la produttività in vari ambienti Applicazioni generali: Fornisce spunti per l'applicazione dei principi di Scrum al di là dello sviluppo software, anche nella vita personale e professionale

Cosa dicono i lettori:

"Questo libro offre sia la teoria da manuale che esempi pratici di applicazione di Scrum. Ho apprezzato soprattutto la storia. Mi ha anche aiutato a capire che i dirigenti devono essere pienamente coinvolti e formati, altrimenti il lavoro non funzionerà correttamente. Sto spingendo questo libro a tutti quelli che conosco per adattare la mentalità"

