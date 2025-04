10 Migliori alternative a Whatfix nel 2025 (Recensioni e prezzi)

Un ottimo software è tale solo se le persone lo usano. Ed è qui che un'eccellente piattaforma di adozione digitale (DAP) può aiutare. Una piattaforma di adozione digitale può aiutare i nuovi utenti a imparare a usare i nuovi prodotti digitali, comprese le applicazioni e i siti web.

Le organizzazioni possono utilizzare una DAP per creare guide con passaggi, tutorial interattivi e supporto in tempo reale. Con una piattaforma di adozione digitale, è possibile ridurre i tempi di onboarding, aumentare la produttività degli utenti e migliorare il coinvolgimento.

Una delle piattaforme di adozione digitale più popolari è Whatfix. Ma non è l'unico nome in gioco. Sebbene possa essere una buona opzione per alcuni, il costo e la complessità di Whatfix potrebbero indurre alcuni team a cercare alternative a Whatfix. Se siete voi, ecco le dieci migliori alternative a Whatfix che dovreste considerare di utilizzare nel 2024.

Cosa cercare nelle alternative a Whatfix?

Siete alla ricerca di una piattaforma di adozione digitale adatta alla vostra organizzazione? Ci sono alcune domande chiave da porsi quando si esaminano le diverse DAP in circolazione:

Molte alternative a Whatfix permettono agli utenti con poche conoscenze tecniche di creare guide e tutorial. Cercate una piattaforma di adozione digitale con un costruttore drag-and-drop e un'interfaccia intuitiva per implementare la DAP senza dover ricorrere al codice

Quali funzioni offre? Dovrete assicurarvi che la DAP sia in grado di fornire le funzionalità/funzione di cui avete bisogno, come le guide interattive, la guida in-app o gli elenchi di attività in-app. Verificate la presenza di numerose opzioni di personalizzazione, in modo da poter adattare il DAP al vostro flusso di lavoro

Una delle parti più vantaggiose del lavoro con una DAP è la reportistica e l'analisi che se ne può ricavare. L'analisi degli utenti può dirvi quali sono le difficoltà che incontrano gli utenti nel processo di adozione e come potreste migliorare l'onboarding dell'utente * Si integra con gli strumenti esistenti? Quanto più una piattaforma di adozione digitale si integra con altri strumenti del vostro stack tecnologico, tanto meglio. Questo può aiutarvi a connettervi con i vostri CRM, strumenti di marketing e app di comunicazione. Cercate DAP con integrazioni precostituite o un'API flessibile

Molte alternative a Whatfix offrono piani tariffari scalari basati sugli utenti mensili. Assicuratevi di conoscere il costo totale dell'utilizzo della piattaforma di adozione digitale e verificate che sia in linea con il vostro budget. Considerate la crescita prevista e il modo in cui questa potrebbe influenzare i piani tariffari in futuro

Molte alternative Whatfix del seguente elenco offrono versioni di prova o dimostrazioni gratuite. Approfittate di queste offerte quando potete. È un ottimo modo per testare una piattaforma di adozione digitale e vedere se è lo strumento di onboarding dell'utente giusto per la vostra organizzazione.

Le 10 migliori alternative a Whatfix da usare nel 2024

1. Guida utente

Via Guida per l'utente UserGuiding è una piattaforma per l'onboarding degli utenti e l'adozione digitale che aiuta le organizzazioni a migliorare l'adozione da parte degli utenti delle loro applicazioni e siti web. La piattaforma senza codice consente di creare rapidamente tutorial e le organizzazioni possono personalizzare il contenuto con il proprio marchio. Nel complesso, UserGuiding è una DAP facile da usare e ricca di funzionalità, adatta a organizzazioni di tutte le dimensioni.

Le migliori funzionalità/funzione di UserGuiding

Le analisi in tempo reale mostrano il coinvolgimento degli utenti con i materiali di onboarding, in modo da poter monitorare facilmente metriche come il tasso di completamento degli utenti, il tempo trascorso sulla pagina e altri comportamenti degli utenti per migliorare l'esperienza di onboarding

I contenuti dinamici consentono di personalizzare le esperienze di onboarding degli utenti in base a fattori quali la posizione, il dispositivo o persino il titolo dell'utente

Una pratica app per dispositivi mobili che consente di creare e gestire siti interni o l'onboarding del cliente flussi in movimento

Limiti di UserGuiding

Se non si ha molta esperienza di software, potrebbe esserci una curva di apprendimento ripida nell'implementazione

Prezzi di UserGuiding

Piano base: $89/mese con fatturazione annuale

$89/mese con fatturazione annuale Piano professionale: $389/mese con fatturazione annuale

$389/mese con fatturazione annuale Piano aziendale: $689+/mese con fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di UserGuiding

G2: 4.6/5 (160+ recensioni)

4.6/5 (160+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (50+ recensioni)

2. Pilota utente

Via Pilota utente Userpilot è un'altra DAP con un eccellente intervallo di funzionalità/funzioni per aiutare le organizzazioni a migliorare l'adozione del software e a monitorare il comportamento degli utenti sui siti web. Questa DAP flessibile facilita lo sviluppo di contenuti per più produttività. È anche possibile creare materiali di onboarding per gli utenti grazie alle sue funzioni di builder.

Le migliori funzionalità/funzione di Userpilot

Il design mobile-first assicura che l'esperienza di onboarding dell'utente sia ottimizzata per gli utenti mobili, il che è ottimo per chi crea flussi di onboarding per app e dispositivi mobili

Le eccellenti funzionalità di test A/B consentono di creare segmenti di utenti di base e di sviluppare diversi flussi di onboarding per vedere cosa funziona meglio per i diversi clienti

Opzioni di integrazione facili da usare per la connessione al vostro software CRM preferito. Visualizzate una visione olistica dell'esperienza del cliente, in modo da poter identificare tempestivamente i punti dolenti e i rischi di abbandono

Limiti di Userpilot

Le opzioni di integrazione e personalizzazione sono limitate, quindi assicuratevi che lavori con il vostro stack tecnologico prima di impegnarvi

Prezzi di Userpilot

Starter: $299/mese

$299/mese Crescita: $499/mese

$499/mese Azienda: Contattare per informazioni sui prezzi

Valutazioni e recensioni di Userpilot

G2: 4.6/5 (220+ recensioni)

4.6/5 (220+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (50+ recensioni)

3. CamminaMi

Via WalkMe WalkMe è un'alternativa completa a Whatfix che può aiutare a incrementare l'adozione da parte degli utenti di nuove applicazioni software e siti web. È possibile creare dei walkthrough interattivi per aiutare gli utenti a svolgere attività specifiche o a conoscere le funzioni di un'applicazione.

WalkMe può anche essere una base di conoscenza self-service, che consente agli utenti di trovare soluzioni ai problemi in modo indipendente senza sovraccaricare il team del supporto clienti.

Le migliori funzionalità/funzioni di WalkMe

I lanciatori e gli overlay permettono agli utenti di accedere rapidamente ai walkthrough, basi di conoscenza e alle opzioni di supporto senza dover navigare tra le varie schermate

Si integra con strumenti popolari come le applicazioni CRM, gli strumenti di marketing e altri ancora, in modo da poter scambiare dati senza problemi e gestire meglio le interazioni degli utenti

I percorsi interattivi intelligenti possono essere personalizzati in base agli utenti, in dipendenza dei loro ruoli specifici o di ciò che vogliono fare all'interno della piattaforma

Limiti di WalkMe

La reportistica è limitata rispetto ad altre opzioni

Prezzi di WalkMe

Contattare per informazioni sui prezzi

Valutazioni e recensioni di WalkMe

G2: 4.5/5 (340+ recensioni)

4.5/5 (340+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (60+ recensioni)

4. Introduzione a

Via Introduzione a.js Introduzione.js è una delle uniche alternative open-source a Whatfix. È un'alternativa leggera ad alcune delle opzioni più ingombranti di questo elenco.

Intro.js è ampiamente utilizzato dagli sviluppatori e dai team di prodotto per creare tour interattivi e walkthrough delle applicazioni web. Inoltre, Intro.js è una delle soluzioni più economiche per l'adozione digitale che può aiutare a migliorare la produttività e il coinvolgimento degli utenti.

Le migliori funzionalità/funzione di Introduzione.js

Alternativa super personalizzabile a Whatfix, per cui è possibile modificare facilmente l'aspetto dei tour per adattarli al branding dell'organizzazione

Eccellente per la creazione di contenuti per l'onboarding degli utenti per i dispositivi mobili, perché si adatta facilmente a dispositivi e schermi di tutte le dimensioni

Permette di creare tour interattivi con elementi animati, tooltip, hotspot e altro ancora, in modo da andare oltre una sovrapposizione statica per catturare l'attenzione degli utenti e aumentare il loro coinvolgimento

Limiti di Introduzione a.js

Non offre molte delle funzionalità/funzioni presenti in altre piattaforme di adozione digitale presenti in questo elenco

Enorme curva di apprendimento se non si ha dimestichezza con i linguaggi di codice

Prezzi di Introduzione a js

Free per uso personale, ma è necessario acquistare una licenza commerciale per app, siti web e plugin

$$$$$a per una licenza a vita su un progetto

Business: $49,99 per una licenza a vita su cinque progetti

$49,99 per una licenza a vita su cinque progetti Premium: $299,99 per una licenza a vita su progetti illimitati

Introduzione a js valutazioni e recensioni

N/D

5. Appcues

Via Applicazioni Appcues è un'alternativa a Whatfix basata su cloud, ideale per i team remoti e per quelli che si trovano in posizioni diverse. Offre un costruttore drag-and-drop per creare flussi di onboarding dei dipendenti e processi di onboarding degli utenti senza conoscenze di codice.

Appcues offre anche eccellenti funzioni di analisi approfondite per monitorare il coinvolgimento degli utenti, l'adozione delle funzionalità e l'utilizzo del prodotto. L'esperienza personalizzata del prodotto fa molto per mantenere gli utenti impegnati e ridurre i tempi di onboarding.

Le migliori funzionalità/funzioni di Appcues

Trigger le esperienze di prodotto in base al comportamento dell'utente, come le visualizzazioni di pagina, le azioni o gli attributi dell'utente, per assicurarsi che gli utenti ricevano i flussi di onboarding pertinenti quando ne hanno bisogno

Le funzionalità di analisi avanzate consentono di monitorare il coinvolgimento degli utenti e di identificare il modo in cui questi interagiscono con il prodotto, aiutandovi a prendere decisioni più intelligenti basate sui dati in futuro

Grandi strumenti come slideout, tooltip e hotspot possono rendere gli utenti più coinvolti e insegnare loro le nuove funzionalità/funzioni della vostra piattaforma

È tutto mobile-friendly

Limiti di Appcues

La documentazione sull'onboarding è limitata, quindi potrebbe essere necessario cercare in giro per trovare le risposte

Prezzi di Appcues

Essenziali: $249/mese pagati annualmente

$249/mese pagati annualmente Growth: $879/mese pagati annualmente

$879/mese pagati annualmente Azienda: Contattare per informazioni sui prezzi

Valutazioni e recensioni di Appcues

G2: 4.6/5 (280+ recensioni)

4.6/5 (280+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (100+ recensioni)

6. Stonly

Via Stonly Stonly è una soluzione per l'onboarding e l'adozione digitale dei dipendenti che si concentra su assistenza e supporto personalizzati. La piattaforma sfrutta Strumenti di IA per aiutare le organizzazioni a creare flussi di onboarding più efficaci. Con un costruttore drag-and-drop e un approccio mobile-first, è una soluzione versatile per la formazione dei dipendenti e l'adozione dei prodotti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Stonly

L'interfaccia utente intuitiva facilita la creazione di esperienze di prodotto e flussi di onboarding visivamente accattivanti

Gli insight basati sull'IA analizzano il comportamento degli utenti e forniscono feedback basati sui dati per ottimizzare la strategia di adozione digitale

Le funzionalità di analisi predittiva possono aiutarvi a individuare le aree in cui gli utenti potrebbero avere difficoltà con il vostro prodotto, in modo da poter creare guide proattive per prevenire la frustrazione

Limiti di Stonly

Manca di opzioni personalizzate che alcuni utenti potrebbero trovare essenziali

Prezzi di Stonly

Piccole aziende: $249/mese

$249/mese Enterprise: Contattare per informazioni sui prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Stonly

G2: 4.8/5 (110+ recensioni)

4.8/5 (110+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (10+ recensioni)

7. Corsia d'utenza

Via Corsia utente Userlane è una piattaforma di adozione dei prodotti da parte degli utenti. Adotta un approccio all'adozione degli utenti basato sui dati. Utilizzando suggerimenti e prompt intelligenti, Userlane crea una guida in app per insegnare agli utenti le funzionalità/funzioni. È una delle migliori alternative a Whatfix e rappresenta uno strumento conveniente per la formazione degli utenti e la guida su schermo.

Le migliori funzionalità di Userlane

La guida proattiva su schermo può identificare i potenziali ostacoli o le aree in cui gli utenti storicamente hanno difficoltà. Quindi può fornire indicazioni per ridurre le potenziali frustrazioni

Userlane crea intuizioni attuabili dai dati in tempo reale, in modo da sapere dove è necessario migliorare l'esperienza di onboarding e ottimizzare la strategia di adozione digitale

È facilmente scalabile con la crescita dell'azienda, quindi è un'opzione eccellente per le aziende di tutte le dimensioni che si concentrano sull'aumento dell'esito positivo dei clienti a lungo termine

Limiti di Userlane

Le opzioni di reportistica e di analisi sono limitate

Prezzi di Userlane

Contattare per informazioni sui prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Userlane

G2: 4.7/5 (80+ recensioni)

4.7/5 (80+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (45+ recensioni)

8. Intercom

Via Intercom Intercom è una piattaforma di onboarding per utenti che si concentra sul supporto clienti conversazionale alimentato dall'IA. Le funzionalità di supporto conversazionale consentono alle organizzazioni di fornire messaggi personalizzati agli utenti in base alle loro esigenze, migliorando l'esito positivo per i clienti e riducendo i costi di assistenza. Si tratta di un ottimo modo per aiutare gli utenti a risolvere i problemi senza gravare sui sistemi interni.

Le migliori funzionalità/funzione di Intercom

Impostazione di notifiche basate sul contesto e sui prompt dell'utente, per adottare un approccio proattivo al supporto clienti e ridurre la potenziale rinuncia

Gli insight azionabili forniscono in tempo reale il feedback dei clienti e i dati degli utenti, in modo da poter rispondere più rapidamente ai problemi e ottimizzare l'onboarding degli utenti

Si integra con molte delle app e dei programmi già presenti nel vostro stack tecnologico, in modo da poter condividere i dati e visualizzare una visione più olistica del customer journey

Limiti di Intercom

Gli utenti affermano che vorrebbero avere più modi per ordinare e gestire più chattare

Prezzi di Intercom

Essenziale: $39 per postazione al mese

$39 per postazione al mese Avanzato: $99 per postazione al mese

$99 per postazione al mese Esperto: $139 per postazione al mese

valutazioni e recensioni su #### Intercom

G2: 4,5/5 (2.900+ recensioni)

4,5/5 (2.900+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (1.000+ recensioni)

9. Pendo

Via Pendo Pendo si distingue dalle altre alternative Whatfix per la sua capacità di unificare l'onboarding degli utenti e il supporto tecnico. Il DAP aiuta le organizzazioni a capire il comportamento dell'utente e ne facilita l'adozione attraverso la guida in app, le capacità di analisi e la raccolta dei feedback degli utenti.

Le migliori funzionalità/funzione di Pendo

Pendo consente di creare una solida guida in-app, che include messaggi in-app, guide e tooltip per aiutare i nuovi utenti a navigare tra le funzionalità/funzione della vostra piattaforma digitale

L'eccellente raccolta di feedback aiuta le organizzazioni a raccogliere informazioni e suggerimenti dagli utenti che, combinati con l'analisi dei prodotti, possono aiutare a prendere decisioni più informate sullo sviluppo futuro dei prodotti

Consente di segmentare gli utenti in base al comportamento o agli attributi, in modo da poter indirizzare loro messaggi mirati in base alle loro esigenze

Limiti di Pendo

Può essere una delle opzioni più costose di questo elenco

Prezzi di Pendo

Free per un massimo di 500 utenti attivi mensilmente

Contattare per informazioni sui prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Pendo

G2: 4,4/5 (1.300+ recensioni)

4,4/5 (1.300+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (210+ recensioni)

10. Vista d'insieme

Via Vista d'insieme Gainsight è una DAP incentrata sull'integrazione della gestione delle relazioni con i clienti (CRM). Questa integrazione consente di visualizzare l'esperienza del cliente in modo olistico, monitorando le interazioni e le tendenze per informare meglio i team di esito positivo. Grazie alle sue eccellenti analisi, Gainsight può aiutarvi a prevedere il comportamento degli utenti, a rispondere ai problemi in modo proattivo e ad aumentare l'adozione e la fidelizzazione del software.

Le migliori funzionalità di Gainsight

Automazioni per il coinvolgimento dei clienti con l'invio di consigli personalizzati sui prodotti, il trigger di nudges in-app o l'automazione delle interazioni con il supporto clienti

La funzione di analisi comportamentale fornisce dati in tempo reale sugli utenti, aiutando le organizzazioni a identificare i modelli e a segmentare gli utenti in base alle loro esigenze, personalizzando le funzionalità/funzione di onboarding

La perfetta integrazione con le più diffuse piattaforme CRM consente di tenere traccia delle interazioni con i clienti dall'inizio alla fine e di capire come raggiungere e supportare al meglio i propri clienti

Limiti di Gainsight

La creazione di reportistica non è molto intuitiva, quindi potrebbe essere necessario del tempo per ottenere i dati di cui si ha bisogno

Prezzi di Gainsight

Contattare per informazioni sui prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Gainsight

G2: 4,4/5 (oltre 1.300 recensioni)

4,4/5 (oltre 1.300 recensioni) Capterra: 4.4/5 (oltre 40 recensioni)

Altri strumenti di onboarding

Potenziamento dell'onboarding: Procedure operative standard, attività e moduli semplificati con ClickUp ClickUp Stai cercando altre alternative a Whatfix? Aggiungete ClickUp all'elenco.

Sebbene sia meglio conosciuto come strumento completo di project management, ClickUp offre potenti funzionalità/funzione che potete utilizzare per migliorare l'esperienza di onboarding degli utenti. È possibile utilizzarlo in tutte le operazioni aziendali come sostituto o complemento di

Software di documentazione IT

,

piano di comunicazione

strumenti e altro ancora.

Documenti di ClickUp

può aiutarvi a creare un hub di conoscenza centralizzato per i materiali di onboarding. È possibile creare, archiviare e gestire

Procedure operative standard (SOP)

per la vostra piattaforma digitale o gestire una robusta

documentazione software

biblioteca. Condividete le vostre procedure operative standard con i nuovi utenti, che avranno sempre accesso alle informazioni più aggiornate quando ne avranno bisogno.

Mantenete il monitoraggio di tutti con

Attività di ClickUp

. Utilizzate le attività per costruire flussi personalizzati di onboarding che guidano i nuovi utenti attraverso il vostro sito web o la vostra app, passaggio dopo passaggio.

È possibile

assegnare attività a utenti specifici

e impostare le attività in modo che si completino automaticamente in base a particolari azioni. È un modo eccellente per garantire che i nuovi utenti siano sulla strada giusta e che non si perda nulla.

Aumentate la vostra raccolta di feedback con l'opzione

Visualizzazione del modulo ClickUp

. Creare Moduli personalizzati da consegnare ai nuovi utenti per raccogliere dati sulla loro esperienza di onboarding. È un modo utile per identificare le aree di confusione o per determinare come perfezionare il processo di onboarding e assicurarsi di adattarlo alle esigenze dei clienti.

Siete pronti a scoprire come ClickUp può aiutarvi nell'onboarding degli utenti? Iniziate con il programma gratuito

Modello di onboarding personalizzato per i clienti

.

Personalizzate il flusso di lavoro e create un processo di adozione digitale che migliori l'onboarding. Con un onboarding migliore, è possibile ottenere tassi di adozione più rapidi, una maggiore soddisfazione dell'utente e un migliore utilizzo del prodotto.

Fornite ai vostri clienti le conoscenze necessarie per utilizzare il vostro prodotto con esito positivo. Iniziate oggi stesso registrandovi per il vostro

account gratuito ClickUp

.