10 migliori alternative a Google Trends per i marketer nel 2024

È difficile stare al passo con gli argomenti emergenti e prevedere cosa piacerà alle persone.

Google Trends è ottimo per trovare parole chiave essenziali. Aiuta a individuare ciò che è di tendenza e mostra gli alti e i bassi dei temi caldi, rendendo più facile il piano di un'azione di marketing calendario dei contenuti per il vostro marchio.

Tuttavia, Google Trends ha i suoi limiti. Spesso è necessario abbinarlo a software aggiuntivi come gli strumenti SEO e le ricerche sulle tendenze di marketing per ottenere dati più completi, approfondimenti sulle parole chiave e argomenti di tendenza su varie piattaforme e settori.

Per costruire una solida strategia di marketing è necessario riconoscere la ricerca di parole chiave o gli argomenti di tendenza. È fondamentale andare oltre l'affidamento a Google Trends per coprire tutti gli aspetti del vostro piano di marketing.

Ecco il nostro elenco delle 10 migliori alternative a Google Trends per i marketer nel 2023. Le abbiamo esaminate attentamente per quanto riguarda prezzi, funzionalità/funzione, recensioni e accuratezza.

Cosa cercare nelle alternative a Google Trends?

Quando scegliete un'alternativa a Google Trends, considerate questi fattori chiave. Ecco una guida dettagliata per le vostre considerazioni:

Diversità dei dati: Cercate piattaforme che vadano oltre le tendenze di ricerca di base, offrendo approfondimenti da fonti diverse su più piattaforme e settori

Cercate piattaforme che vadano oltre le tendenze di ricerca di base, offrendo approfondimenti da fonti diverse su più piattaforme e settori Aggiornamenti in tempo reale: Cercate strumenti che offrano dati in tempo reale o frequentemente aggiornati per tenere il passo con i rapidi cambiamenti delle tendenze e degli interessi del pubblico

Cercate strumenti che offrano dati in tempo reale o frequentemente aggiornati per tenere il passo con i rapidi cambiamenti delle tendenze e degli interessi del pubblico Analisi complete: Scegliete alternative che offrano analisi approfondite, consentendovi di analizzare i dati, identificare modelli e prevedere le tendenze

Scegliete alternative che offrano analisi approfondite, consentendovi di analizzare i dati, identificare modelli e prevedere le tendenze Opzioni di personalizzazione: Scegliete piattaforme che consentano la personalizzazione, permettendovi di adattare le ricerche e le analisi alle vostre esigenze specifiche

Scegliete piattaforme che consentano la personalizzazione, permettendovi di adattare le ricerche e le analisi alle vostre esigenze specifiche Accuratezza e affidabilità: Assicurarsi che l'alternativa fornisca dati di Google Trends accurati e affidabili, riducendo al minimo le potenziali imprecisioni nell'analisi delle tendenze

Le 10 migliori alternative a Google Trends

1. Menzioni.com

via Menzioni Menzioni.com è uno strumento di monitoraggio in tempo reale perfetto per seguire parole chiave specifiche su varie piattaforme di social media, forum, blog e siti web di notizie.

Tiene traccia della consapevolezza del marchio, del sentiment dei clienti e del coinvolgimento per parole chiave e argomenti specifici. Oltre al monitoraggio, Mention.com vi aiuta a connettervi con il vostro pubblico sui social media e a pubblicare contenuti per aumentare la vostra presenza sui social.

Le migliori funzionalità/funzione di Menzioni:

**Monitorare e monitorare gli alti e bassi improvvisi delle menzioni di parole chiave sul web e ottenere informazioni sull'impegno degli utenti e sulla presenza sui social media

Analisi della concorrenza: Comprendere le strategie adottate dai vostri rivali e ottenere informazioni sulla loro presenza sui social media e sul loro impegno per rimanere in vantaggio con un'analisi dettagliata della concorrenza

Comprendere le strategie adottate dai vostri rivali e ottenere informazioni sulla loro presenza sui social media e sul loro impegno per rimanere in vantaggio con un'analisi dettagliata della concorrenza Gestione dei canali sociali : Organizzate, programmate e analizzate i vostri canali sociali senza sforzo utilizzando un calendario editoriale multicanale

: Organizzate, programmate e analizzate i vostri canali sociali senza sforzo utilizzando un calendario editoriale multicanale Monitoraggio del marchio online : Utilizzate la menzionegestione del marchio per misurare le metriche della reputazione, individuare le collaborazioni con i media, monitorare e affrontare in modo proattivo le crisi e rafforzare il vostro brandstrategia del marchio Menzioni sui limiti:

Mancano alcune funzionalità standard: Funzionalità come l'acquisizione di dati storici dopo la creazione di una ricerca booleana non si trovano

Funzionalità come l'acquisizione di dati storici dopo la creazione di una ricerca booleana non si trovano La ricerca è limitata : A causa di configurazioni di ricerca inadeguate, c'è un rischio significativo di perdere menzioni cruciali

: A causa di configurazioni di ricerca inadeguate, c'è un rischio significativo di perdere menzioni cruciali Interfaccia obsoleta: gli utenti ritengono che l'interfaccia sia un po' goffa rispetto agli standard odierni

Menzioni a pagamento:

Piano individuale: $49/mese per utente

$49/mese per utente Piano professionale: $99/mese per utente

$99/mese per utente Pro Plus: $179/mese per utente

$179/mese per utente Azienda: Prezzo personalizzato

Menzioni e valutazioni:

G2: 4.3/5 (400+ recensioni)

4.3/5 (400+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (250+ recensioni)

2. Similarweb

via Similweb Similarweb aiuta le aziende, gli analisti di mercato e gli esperti di marketing a scoprire opportunità, identificare rischi e prendere decisioni basate sui dati senza troppe complicazioni.

Tiene traccia del comportamento dei clienti, analizza le tendenze del mercato e fornisce informazioni sulla strategia di marketing dei vostri rivali. Individua anche le parole chiave e i contenuti più performanti.

La piattaforma v3, recentemente aggiornata, aumenta ulteriormente le prestazioni, rendendo l'analisi più rapida e accurata.

Le migliori funzionalità/funzione di Similarweb:

Estensione dei dati sul traffico: Visualizza i dati sul traffico per ogni sito web che raccoglie più di 10.000 visite mensili. Visualizzate le prestazioni online del vostro sito web con metriche quali la frequenza di rimbalzo, le pagine per visita e la durata media delle visite

Visualizza i dati sul traffico per ogni sito web che raccoglie più di 10.000 visite mensili. Visualizzate le prestazioni online del vostro sito web con metriche quali la frequenza di rimbalzo, le pagine per visita e la durata media delle visite **Ricevere un'analisi approfondita del traffico suddivisa per canali, compresi grafici comparativi come email rispetto agli annunci, social rispetto alla ricerca e segmentazione basata su regioni, gruppi di età e dati demografici

Estensione Chrome: Visualizza i dati sul traffico di qualsiasi sito web in un arco di tempo specifico e fornisce classifiche di pagine o siti web in tempo reale direttamente dal browser

Visualizza i dati sul traffico di qualsiasi sito web in un arco di tempo specifico e fornisce classifiche di pagine o siti web in tempo reale direttamente dal browser Filtro regionale e metriche di crescita: Ottenete informazioni sulle prestazioni geografiche di un sito web e accedete a statistiche dettagliate sulle principali fonti di traffico e sulle strategie di crescita, rappresentate visivamente attraverso percentuali, grafici e diagrammi a torta

Limiti di Similarweb:

**Finestra di dati limitata: l'estensione gratuita di Similarweb è limitata a mostrare solo gli ultimi sei mesi di dati

La precisione non è delle migliori: Sebbene le sue metriche offrano una precisione direzionale, potrebbero non fornire numeri precisi in termini di volume assoluto

Sebbene le sue metriche offrano una precisione direzionale, potrebbero non fornire numeri precisi in termini di volume assoluto Funzionalità/funzione a livelli bloccati: Diverse funzionalità avanzate sono bloccate dietro i livelli di prezzo più alti

Prezzi Similarweb:

Piano individuale: Gratis

Gratis Piano professionale: Prezzo personalizzato

Prezzo personalizzato Piano Enterprise: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Similarweb:

G2: 4.5/5 (900+ recensioni)

4.5/5 (900+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (250+ recensioni)

3. Buzzsumo

via BuzzSumo Buzzsumo è un versatile strumento di strumento di marketing dei contenuti che vi aiuta nelle varie strategie di marketing, dall'outreach alla scoperta, dalla ricerca al monitoraggio.

Sfruttate il suo database completo di 700.000 professionisti attivi, con 330.000 aggiornamenti mensili del profilo, per entrare in connessione con persone di grande impatto che dimostrano un forte impegno sociale.

Il suo strumento di pitching IA garantisce risultati su argomenti di nicchia, consentendovi di scrivere rapidamente proposte pertinenti. È possibile accedere a tendenze in tempo reale, storie virali e otto miliardi di articoli in tutto il mondo, facilitando la generazione di idee per i contenuti e l'analisi approfondita da 15 minuti a cinque anni.

Le migliori funzionalità/funzione di BuzzSumo:

Scrittore alimentato dall'IA: Componi più velocemente proposte d'impatto con il sistema integrato di BuzzsumoStrumento di IA per i pitching per sviluppareidee di lancio e generare composizioni che risuonino con il vostro target di riferimento

Componi più velocemente proposte d'impatto con il sistema integrato di BuzzsumoStrumento di IA per i pitching per sviluppareidee di lancio e generare composizioni che risuonino con il vostro target di riferimento Opzioni di scoperta estese: Accedete a un archivio di oltre 8 miliardi di articoli web per trarre ispirazione e preziose intuizioni

Accedete a un archivio di oltre 8 miliardi di articoli web per trarre ispirazione e preziose intuizioni Monitoraggio approfondito: Utilizzate gli strumenti di monitoraggio di Buzzsumo per tracciare con precisione menzioni, tendenze e aggiornamenti e ottenere informazioni sui concorrenti per rimanere in testa alla gara

Utilizzate gli strumenti di monitoraggio di Buzzsumo per tracciare con precisione menzioni, tendenze e aggiornamenti e ottenere informazioni sui concorrenti per rimanere in testa alla gara Strumenti per migliorare la strategia e il piano dei contenuti: Scoprire e filtrare i contenuti in base al coinvolgimento del pubblico e agli argomenti di tendenza

Limiti di BuzzSumo:

Struttura tariffaria rigida: Gli utenti trovano Buzzsumo costoso

Gli utenti trovano Buzzsumo costoso Problemi di accuratezza: La funzionalità/funzione Topic Explorer non è utile e accurata in quanto tende a visualizzare tutte le parole in un unico pannello

La funzionalità/funzione Topic Explorer non è utile e accurata in quanto tende a visualizzare tutte le parole in un unico pannello Menzioni occasionalmente irrilevanti: A volte, le menzioni e gli avvisi forniti da Buzzsumo mancano di specificità

Prezzi di BuzzSumo:

Individui: $199/mese per utente

$199/mese per utente **Per le agenzie: 299 dollari al mese per cinque utenti

Suite: $499/mese per 10 utenti

$499/mese per 10 utenti Enterprise: $999/mese per 30 utenti

Valutazioni e recensioni di BuzzSumo:

G2: 4.5/5 (100+ recensioni)

4.5/5 (100+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (100+ recensioni)

4. Argomenti esplosivi

via Argomenti esplosivi Exploding Topics analizza il web per trovare le tendenze nelle varie categorie. Scoprite gli argomenti di tendenza e i prodotti in arrivo prima che il resto del mercato se ne accorga.

Exploding Topics supera Google Trends consentendovi di ricercare e scoprire nuove tendenze che potreste non conoscere. Basta selezionare un'area di interesse e lasciare che lo strumento faccia il resto.

Le migliori funzionalità/funzione di Exploding Topics:

Analisi intelligente delle tendenze: Scoprite le tendenze imminenti e in rapida crescita molto più di un anno prima che arrivino sul mercato, grazie a un algoritmo intelligente di individuazione delle tendenze che sfrutta milioni di punti di dati

Scoprite le tendenze imminenti e in rapida crescita molto più di un anno prima che arrivino sul mercato, grazie a un algoritmo intelligente di individuazione delle tendenze che sfrutta milioni di punti di dati Analisi estesa: Scopri le ricerche, le conversazioni e le menzioni più performanti su Internet,

Scopri le ricerche, le conversazioni e le menzioni più performanti su Internet, Ampia sequenza temporale: Accesso e analisi di dati storici fino a 15 anni o recenti fino a tre mesi, oltre a ricevere avvisi immediati sulle tendenze in tempo reale

Accesso e analisi di dati storici fino a 15 anni o recenti fino a tre mesi, oltre a ricevere avvisi immediati sulle tendenze in tempo reale Accesso alle API: Approfondite le tendenze in atto in vari settori come SaaS, finanza, salute, business, DTC, edtech, CPG e altri ancora

Limiti degli argomenti esplosivi:

A volte impreciso: L'alto tasso di varianza tra le tendenze spesso porta a metriche di crescita ingannevoli

L'alto tasso di varianza tra le tendenze spesso porta a metriche di crescita ingannevoli Nessuna riepilogazione : Mostra solo le tendenze senza alcuna informazione sul trend

: Mostra solo le tendenze senza alcuna informazione sul trend Nessuna personalizzazione: Ha una personalizzazione minima e manca l'integrazione con diverse soluzioni di homepage per browser

Prezzi degli argomenti esplosivi:

Piano individuale: $39/mese per utente

$39/mese per utente Piano per investitori: $99/mese per utente

$99/mese per utente Piano Business: $299/mese per utente

Argomenti esplosivi valutazioni e recensioni:

G2: Non abbastanza valutazioni

Non abbastanza valutazioni Capterra: Valutazioni non sufficienti

5. Parola chiave.io

via Parola chiave Keywordtool è uno strumento interessante che trova automaticamente le migliori parole chiave con l'aiuto del completamento automatico di Google.

Si tratta di un'alternativa potente a Google Trends e Google Keyword Planner, in quanto la versione gratuita di questo strumento per le parole chiave è in grado di generare più di 750 suggerimenti di parole chiave a coda lunga per un solo termine di ricerca. È preziosissimo per chi si occupa di marketing dei contenuti e di creazione di contenuti .

Le migliori funzionalità/funzione di Keywordtool.io:

Nessun fastidio di registrazione: Entra subito nella generazione di parole chiave senza perdere tempo a creare un account

Entra subito nella generazione di parole chiave senza perdere tempo a creare un account Affidabilità: Concentrati sulla generazione di parole chiave con il solido algoritmo di Keywordtool, che funziona in modo impeccabile il 99,9% delle volte

Concentrati sulla generazione di parole chiave con il solido algoritmo di Keywordtool, che funziona in modo impeccabile il 99,9% delle volte Risultati ineguagliabili: Generazione istantanea di oltre 750 parole chiave a coda lunga. Accesso a suggerimenti di parole chiave da query di utenti reali per la creazione di contenuti, l'ottimizzazione per i motori di ricerca, la pubblicità pay-per-click o altre attività di marketing

Generazione istantanea di oltre 750 parole chiave a coda lunga. Accesso a suggerimenti di parole chiave da query di utenti reali per la creazione di contenuti, l'ottimizzazione per i motori di ricerca, la pubblicità pay-per-click o altre attività di marketing Supporto SEO internazionale: I piani a pagamento coprono tutti i domini e le lingue di Google, offrendo numeri esatti di volume di ricerca, costo per clic e dati sulla concorrenza di Google Ads in 192 paesi supportati, 50.236 posizioni specifiche e 46 lingue

Limiti di Keywordtool.io:

**L'accuratezza dei dati potrebbe essere migliorata, in quanto vi sono occasionali discrepanze tra i dati sul volume di ricerca di Google e altri risultati relativi alle parole chiave

Funzionalità/funzione bloccate: Alcune funzionalità essenziali, come il volume di ricerca, sono bloccate dietro i livelli di prezzo più alti

Alcune funzionalità essenziali, come il volume di ricerca, sono bloccate dietro i livelli di prezzo più alti Costoso: I piani a pagamento non sono i più convenienti del mercato

Prezzi di Keywordtool.io:

Versione gratuita: Disponibile

Disponibile Pro Plus: $79/mese per utente

$79/mese per utente Pro Basic: $69/mese per utente

$69/mese per utente Pro Business: $159/mese per 10 utenti

Valutazioni e recensioni su Keywordtool.io:

G2: Non abbastanza valutazioni

Non abbastanza valutazioni Capterra: 4.5/5 (30+ recensioni)

6. Treendly

via Treendly Treendly è un'altra voce versatile e capace di compilare e fornire approfondimenti sulle tendenze nuove e curate.

Ha tutte le funzionalità/funzione che ci si aspetta da uno strumento di analisi delle parole chiave in 2023$a. Esplora istantaneamente le tendenze e la stagionalità di qualsiasi argomento o parola chiave in varie regioni.

I casi di studio accumulati da Treendly forniscono preziose indicazioni su come le tendenze operano all'interno di settori specifici.

Le migliori funzionalità/funzione di Treendly:

Cura dei trend: Crea e gestisci la tua collezione esclusiva di trend senza sforzo all'interno della dashboard con aggiornamenti in tempo reale

Crea e gestisci la tua collezione esclusiva di trend senza sforzo all'interno della dashboard con aggiornamenti in tempo reale Monitoraggio dei settori: Identificazione dei settori in crescita e in declino in un arco di tempo specifico per prendere decisioni informate e basate sui dati e perfezionare la strategia SEO

Identificazione dei settori in crescita e in declino in un arco di tempo specifico per prendere decisioni informate e basate sui dati e perfezionare la strategia SEO Suggerimenti intelligenti di parole chiave correlate: Esplora le parole chiave correlate che le persone cercano sui siti web più popolari relativi a qualsiasi argomento di interesse

Esplora le parole chiave correlate che le persone cercano sui siti web più popolari relativi a qualsiasi argomento di interesse Previsione dei trend: Utilizza algoritmi predittivi che sfruttano la segmentazione del sentiment dei clienti e l'analisi dei trend di mercato per prevedere con precisione l'andamento di un trend nei mesi successivi

Limiti di Treendly:

Piano Starter limitato: Il piano di base offre funzionalità/funzione limitate

Il piano di base offre funzionalità/funzione limitate Nessuna possibilità di accedere a reportistica personalizzata: Gli utenti di base non hanno modo di accedere a reportistica personalizzata

Gli utenti di base non hanno modo di accedere a reportistica personalizzata Prezzo elevato rispetto alla concorrenza: Non è l'opzione più economica in circolazione

Prezzi di Treendly:

Piano Free: Disponibile

Disponibile Piano iniziale: $49/mese per utente

$49/mese per utente Piano Enterprise: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni su Treendly:

G2: Non abbastanza valutazioni

Non abbastanza valutazioni Capterra: Non abbastanza valutazioni

7. Yandex

via Yandex Strumento inizialmente destinato al pubblico russo, Yandex ha ora conquistato un mercato globale. Estende i servizi di ricerca di parole chiave e fornisce statistiche per le parole o frasi ricercate.

Yandex elenca anche le ricerche simili effettuate da altri sulla stessa parola o frase. Il sistema indica il numero previsto di impressioni che un marchio può ricevere utilizzando la parola come parola chiave.

Le statistiche sulle parole chiave di Yandex si distinguono per la loro capacità di mostrare le statistiche sulle parole chiave in tutte le regioni.

Le migliori funzionalità/funzione di Yandex:

Supporto multilingue: Yandex Search supporta più lingue, consentendo agli utenti di effettuare ricerche in diverse lingue

Yandex Search supporta più lingue, consentendo agli utenti di effettuare ricerche in diverse lingue Suggerimenti di ricerca: Offre risultati di ricerca in tempo reale mentre gli utenti digitano le loro query, migliorando il processo di ricerca accelerando e raffinando i risultati

Offre risultati di ricerca in tempo reale mentre gli utenti digitano le loro query, migliorando il processo di ricerca accelerando e raffinando i risultati Risultati specifici per regione: Yandex offre statistiche sulle parole chiave in tutte le regioni, consentendovi di raggiungere efficacemente i vostri traguardi geografici

Yandex offre statistiche sulle parole chiave in tutte le regioni, consentendovi di raggiungere efficacemente i vostri traguardi geografici Algoritmo di indicizzazione: Yandex utilizza un algoritmo di indicizzazione interno che fornisce risultati più pertinenti, distinguendosi da altri strumenti di ricerca di parole chiave

Limiti di Yandex:

Mancanza di privacy : Yandex non dispone di un'opzione di modalità privata, impedendo agli utenti di mantenere riservati i risultati delle loro ricerche

: Yandex non dispone di un'opzione di modalità privata, impedendo agli utenti di mantenere riservati i risultati delle loro ricerche Mancata pertinenza: Alcuni utenti lamentano che i risultati della ricerca di parole chiave su Yandex sono meno pertinenti rispetto ad altri strumenti, come Google Trends

Alcuni utenti lamentano che i risultati della ricerca di parole chiave su Yandex sono meno pertinenti rispetto ad altri strumenti, come Google Trends **Un altro svantaggio dell'utilizzo di Yandex per la ricerca di parole chiave è la sua mancanza di facilità d'uso rispetto ad altri strumenti

Prezzi di Yandex:

Free

Valutazioni e recensioni su Yandex:

G2: Non abbastanza valutazioni

Non abbastanza valutazioni Capterra: Valutazioni non sufficienti

8. Cacciatore di tendenze

via Cacciatore di tendenze Trend Hunter si distingue per l'individuazione delle tendenze attuali, soprattutto per quanto riguarda la produttività. Consente di immergersi nelle ultime tendenze online su piattaforme come TikTok, Instagram e Twitter.

A differenza della ricerca basata su parole chiave di Google Trends, Trend Hunter non ha una funzione simile, ma consente di cercare le ultime tendenze. Ogni giorno offre molte idee innovative, notizie virali e approfondimenti sulla cultura pop.

Le migliori funzionalità/funzione di Trend Hunter:

Identificazione delle tendenze: Identifica e sfrutta le ultime tendenze da incorporare nelle vostre strategie di marketing

Identifica e sfrutta le ultime tendenze da incorporare nelle vostre strategie di marketing Risultati multipiattaforma: Trend Hunter identifica e mostra le tendenze su varie applicazioni come Instagram, Twitter, TikTok, ecc

Trend Hunter identifica e mostra le tendenze su varie applicazioni come Instagram, Twitter, TikTok, ecc Strumento di scoperta: Scoprite le tendenze di marketing più popolari incorporate da diversi marchi

Scoprite le tendenze di marketing più popolari incorporate da diversi marchi Grande database di tendenze: Disponete di un vasto database di tendenze da tutto il mondo

Limiti di Trend Hunter:

Nessuna ricerca di parole chiave: Sebbene sia considerato un sostituto di Google Trends, non consente la ricerca di parole chiave per identificare i termini chiave

Sebbene sia considerato un sostituto di Google Trends, non consente la ricerca di parole chiave per identificare i termini chiave Nessuna ricerca specifica: Trend Hunter consente solo di esaminare le tendenze generali in atto nel mercato e non di ottenere dettagli sulle statistiche delle parole chiave

Prezzi di Trend Hunter:

Piano Free: disponibile

disponibile Pro: $199/mese per utente (con fatturazione annuale)

Valutazioni e recensioni di Trend Hunter:

G2: Non abbastanza valutazioni

Non abbastanza valutazioni Capterra: Valutazioni non sufficienti

9. Semola

Via Semrush Semrush è uno dei preferiti dai marketer online, acclamato come una piattaforma di marketing versatile che offre diversi strumenti per la strategia dei contenuti.

Una delle funzionalità/funzione più apprezzate di Semrush è il suo monitoraggio, che consente alle aziende di monitorare il posizionamento delle pagine e di tenere traccia dei contenuti dei concorrenti.

Offre un intervallo di piani per accedere alle funzionalità più rilevanti.

Le migliori funzionalità/funzione di Semrush:

Analisi dei concorrenti: Semrush si distingue per l'offerta di monitoraggio dei concorrenti, che fornisce preziose informazioni per elaborare strategie di marketing efficaci

Semrush si distingue per l'offerta di monitoraggio dei concorrenti, che fornisce preziose informazioni per elaborare strategie di marketing efficaci Piani personalizzati: Il software offre anche piani personalizzati per le aziende con requisiti unici

Il software offre anche piani personalizzati per le aziende con requisiti unici Tracciamento del rango: Monitora il posizionamento delle pagine e costruisce strategie di marketing efficaci con la funzionalità/funzione di monitoraggio del rango

Limiti di Semrush:

Complessità: Pur essendo di facile utilizzo, Semrush potrebbe potenzialmente sopraffare gli utenti privi di conoscenze tecniche a causa della sua matrice di funzionalità/funzione

Pur essendo di facile utilizzo, Semrush potrebbe potenzialmente sopraffare gli utenti privi di conoscenze tecniche a causa della sua matrice di funzionalità/funzione Prezzo: Con le sue funzionalità/funzione estese, Semrush può indurre gli utenti senza competenze tecniche a pagare per funzionalità che potrebbero non utilizzare

Con le sue funzionalità/funzione estese, Semrush può indurre gli utenti senza competenze tecniche a pagare per funzionalità che potrebbero non utilizzare $$$a rispetto ai concorrenti: Semrush potrebbe essere uno strumento più costoso da usare rispetto ad altri strumenti simili disponibili a un costo inferiore

Prezzi di Semrush:

Pro: $129,95 al mese

$129,95 al mese Guru: $249,95 al mese

$249,95 al mese Business: $499,95 al mese (piani personalizzati disponibili)

Valutazioni e recensioni su Semrush:

G2: 4.5/5 (1800+ recensioni)

4.5/5 (1800+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (2100+ recensioni)

10. Intelligenza Insider

via Intelligenza Insider Realizzato da Business Insider e eMarketer, Insider Intelligence fornisce informazioni sulle tendenze in tutti i settori verticali. Fornisce accesso a strumenti per le proiezioni dei trend ed elenca una libreria di contenuti che comprende interviste ad esperti, infografiche, articoli e reportistica.

Insider Intelligence è una straordinaria base di risorse a cui attingere per utilizzare i contenuti che soddisfano le vostre esigenze.

Le migliori funzionalità/funzione di Insider Intelligence:

Accesso a risorse ricche: Accesso a una serie di risorse e notizie

Accesso a una serie di risorse e notizie Proiezioni di tendenza: Oltre a fornire newsletter di tendenza, questo strumento mostra anche proiezioni di tendenza da utilizzare nelle vostre strategie di marketing

Oltre a fornire newsletter di tendenza, questo strumento mostra anche proiezioni di tendenza da utilizzare nelle vostre strategie di marketing Aggiornamento periodico: Insider Intelligence invia ogni giorno i rapporti sulle tendenze per tenervi aggiornati sugli ultimi cambiamenti

Insider Intelligence invia ogni giorno i rapporti sulle tendenze per tenervi aggiornati sugli ultimi cambiamenti Copertura completa: Fornisce dati che visualizzano le ultime tendenze nei settori e nelle categorie

Limiti di Insider Intelligence:

Specifico per i trend : Insider Intelligence si concentra più sulle ultime tendenze che sulle statistiche di ricerca delle parole chiave

: Insider Intelligence si concentra più sulle ultime tendenze che sulle statistiche di ricerca delle parole chiave **A volte irrilevante: non si può negare che Insider Intelligence possa fornire risultati che non sono immediatamente rilevanti per i risultati desiderati

Costoso: Le informazioni ottenute tramite Insider Intelligence possono essere reperite con altristrumenti di marketing ad un costo relativamente più basso

Prezzi di Insider Intelligence:

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Insider Intelligence:

G2: Valutazioni non sufficienti

Valutazioni non sufficienti Capterra: Valutazioni non sufficienti

Altri strumenti per il piano dei contenuti

Gli strumenti di analisi SEO e di mercato sono senza dubbio preziosi per i brand. Tuttavia, avete considerato piattaforme come ClickUp? ClickUp eccelle in project management e l'assistenza dell'IA, potenziando in modo sostanziale le operazioni e aumentando la produttività di aziende come la vostra.

ClickUp riunisce i team per pianificare, monitorare e collaborare a qualsiasi progetto, il tutto in un unico luogo.

Integrazione di ClickUp AI in Documenti Google

Mentre si utilizza Google Documenti, L'IA di ClickUp aiuta a perfezionare il copy in base alle esigenze dell'utente, semplificando o aggiungendo complessità, inserendo testo o riducendo il contenuto a seconda delle necessità.

Oltre a perfezionare il copy esistente, ClickUp vi aiuterà a creare bozze di email e a delineare i blog, facendovi risparmiare tempo.

ClickUp AI traduce anche le lingue, corregge l'ortografia e la grammatica e genera idee redditizie per superare il blocco dello scrittore.

Usate ClickUp AI per scrivere più velocemente, riepilogare/riassumere testi, generare risposte alle email e molto altro ancora

ClickUp Project Management

ClickUp imposta dashboard dal vivo e flussi di lavoro connessi per una collaborazione più rapida ed efficiente. Aiuta a semplificare la pianificazione e la gestione dei contenuti, liberando tempo e ottimizzando le attività relative ai contenuti.

Organizzate il vostro lavoro, gestite i progetti e automatizzate le attività ricorrenti con ClickUp

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Gen IA support: Genera contenuti di alta qualità con l'uso dell'IA

Genera contenuti di alta qualità con l'uso dell'IA Correttore di bozze integrato: Abilita il controllo ortografico, grammaticale e di traduzione all'interno della piattaforma ClickUp

Abilita il controllo ortografico, grammaticale e di traduzione all'interno della piattaforma ClickUp Gestore dei contenuti: Semplifica il project management e il piano con l'aiuto diGestione dei contenuti di ClickUp *Supporto alle idee: Assistenza per idee creative sui contenuti e costruzione di strategie

Semplifica il project management e il piano con l'aiuto diGestione dei contenuti di ClickUp *Supporto alle idee: Assistenza per idee creative sui contenuti e costruzione di strategie Migliorare il contenuto: Lucidare il testo scritto per renderlo più accattivante e semplificare conClickUp marketing

Costruire la strategia ed eseguirla campagne di marketing con ClickUp

Limiti di ClickUp

**Alcuni utenti trovano una curva di apprendimento ripida per utilizzare le funzioni avanzate

Prezzi di ClickUp

Esistono quattro piani tariffari diversi in base alle dimensioni dei team e alle funzionalità/funzioni richieste:

Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Prezzo personalizzato

Prezzo personalizzato ClickUp Brain: Disponibile su tutti i piani a pagamento per $5/Area di lavoro di ClickUp/mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp:

G2 : 4.7/5 (8.000+ recensioni)

: 4.7/5 (8.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (3.000+ recensioni)

Rivoluziona il tuo flusso di lavoro oltre Google Trends con ClickUp

Esplorando le diverse alternative a Google Trends, ClickUp emerge come una potenza per i marketer.

Le sue poliedriche capacità di IA ridefiniscono la produttività, offrendo suggerimenti di copia raffinati, aiutando la creazione di contenuti e semplificando i flussi di lavoro collaborativi. ClickUp non si limita a tenere il passo, ma vi spinge verso operazioni semplificate, una gestione efficace dei contenuti e una collaborazione accelerata, ridefinendo il modo in cui navigate e conquistate la sfera digitale nel 2023 e oltre.