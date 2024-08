le 10 migliori app di monitoraggio dei chilometri nel 2024 (recensioni e prezzi)

I professionisti in viaggio possono percorrere centinaia o addirittura migliaia di chilometri legati al lavoro nel corso dell'anno. Per i dipendenti tradizionali, si tratta di costi spendibili che possono essere recuperati attraverso il dipartimento AP dell'azienda. Per gli appaltatori e i titolari d'impresa, questi chilometri sono spese aziendali deducibili.

Ma è possibile ottenere il rimborso o il risparmio fiscale solo se si dispone di un metodo comodo e affidabile per monitorare i chilometri percorsi durante l'anno. Le odierne app per il monitoraggio dei chilometri rendono più facile tenere traccia automaticamente della distanza percorsa, delle destinazioni e di quali viaggi si qualificano come spese aziendali.

Trovate l'app giusta con le giuste funzionalità, in modo che il monitoraggio dei chilometri sia una vittoria facile anziché un lavoro noioso. Identificate le funzionalità/funzione indispensabili nelle app di monitoraggio del chilometraggio nel 2024, quindi confrontate le app di monitoraggio più diffuse in questo elenco per trovare la vostra preferita.

Cosa cercare nelle app per il tracciamento dei chilometri?

Le migliori app per il monitoraggio del chilometraggio sono costruite per gli utenti aziendali; meglio ancora, le app di monitoraggio giuste sono costruite pensando ai professionisti del vostro settore. Gli autisti di Rideshare, gli agenti immobiliari e i fondatori di startup guidano per scopi aziendali diversi, e voi avete bisogno di uno strumento che si allinei alle vostre esigenze.

Nel confrontare le diverse opzioni, assicuratevi che queste funzionalità indispensabili siano disponibili sia nella versione gratuita che in quella premium:

Automazioni: Non c'è niente di più frustrante che arrivare a una destinazione lontana e rendersi conto di non aver avviato il tracker dei chilometri percorsi. Evitate questo inconveniente scegliendo app che monitorano automaticamente tutti i vostri chilometri. Le app intelligenti sono in grado di indovinare quali viaggi sono legati all'attività aziendale, in modo da non dover andare a fare un sacco di lavoro manuale, rendendo così il vostro lavoro più semplicegestione del carico di lavoro più facile

Molte funzionalità di categorizzazione e tag: Le buone app per il tracciamento dei chilometri consentono di inserire i dettagli relativi al tipo di viaggio aziendale di ogni viaggio. Potreste aver bisogno di campi dati come le date o di funzioni extra per distinguere tra chiamate di servizio in campo ed eventi di monitoraggio e per tenere traccia dei viaggi per diverse app di lavoro

Funzioni aggiuntive: Se sono adatte alle esigenze aziendali, cercate le funzioni integrate disoftware di gestione delle attivitàmonitoraggio delle spese,strumenti di gestione del tempoemodelli di tabelle orarie *Informazioni finanziarie: Cercate app che calcolino le spese totali di viaggio, i risparmi fiscali e le tendenze di guida

**Le migliori app sono quelle che non dovete controllare ogni volta che salite in macchina. Confrontate quindi le vostre app preferite in base al tempo di attività, ai crash, agli errori e alla facilità d'uso

Se cercate la qualità e la convenienza, è molto più probabile che abbiate registri accurati e un modo semplice per ottenere il rimborso dei chilometri percorsi per motivi aziendali.

I 10 migliori rilevatori di chilometri da utilizzare nel 2024

Confrontate le migliori app per il monitoraggio dei chilometri disponibili nel 2023. Ognuna di esse offre una tecnologia di monitoraggio facile da usare con funzionalità/funzioni uniche.

Monitoraggio del tempo, dati sul chilometraggio e altro ancora per progetto o per singolo dipendente in ClickUp per ottenere maggiori informazioni per il vostro team

ClickUp non è uno strumento di monitoraggio del tempo: è tutto ciò che serve per gestire i viaggi personali e aziendali. I professionisti solitari, i titolari di piccole imprese e i team aziendali lo utilizzano per importare i dati relativi al monitoraggio dei chilometri percorsi e creare un hub di informazioni centralizzato.

Da qui, i professionisti in viaggio possono trasferire i dati in reportistiche di spesa su modello o aggiungerli all'elenco delle spese aziendali esenti da imposte. I gestori del team possono analizzare i viaggi per scoprire le inefficienze o assicurarsi che il budget sia in linea con la copertura dei chilometri. Anche gli account e i team finanziari possono accedere ai dati per gestire i pagamenti e le dichiarazioni fiscali.

Sia che si desideri un calendario che contenga tutti i dati relativi alle trasferte, sia che si desideri una tabella per visualizzare il numero di chilometri percorsi settimanalmente dal team, ClickUp offre visualizzazioni versatili e strumenti di project management per supportare il lavoro richiesto. È anche possibile utilizzare modelli specializzati, come il modello Modello di tabella oraria per i servizi ClickUp per monitorare il chilometraggio nel contesto delle ore di lavoro.

Funzionalità/funzione migliori di ClickUp

Aggregazione e tracciamento dei chilometri percorsi da diversi dipendenti e team nel sistema di monitoraggioVista Tabella per un rapido approfondimento e monitoraggio

Utilizzate i modelli e i moduli di ClickUp per aggiungere i dati delle app di monitoraggio del chilometraggio a reportistica, moduli per le spese e altri documenti

Allegate le informazioni sul chilometraggio a progetti o attività specifiche per facilitare il budget e le previsioni

Software per database gratis funzione per il monitoraggio approfondito e la generazione di reportistica conmodelli di database* Aggiungete attività per singoli autisti, account o per voi stessi (in tutte le vostre molteplici vesti) in modo da poter analizzare i dati sul chilometraggio e metterli al lavoro

Combinare il monitoraggio del chilometraggio con altre attivitàmonitoraggio del tempo del progetto per vedere dove vengono utilizzate le risorse aziendali

Comunicare con le funzionalità di ClickUp per le note e il DM, in modo che tutti ricevano i dati in tempo

Limiti di ClickUp

ClickUp non fornisce il monitoraggio del tempo in tempo reale; dovrete scegliere un'app per il monitoraggio del tempo e integrarla con ClickUp per aggiungere i dati ai vostri processi di project management

L'app mobile offre meno funzionalità/funzione rispetto all'app desktop. È possibile gestire le attività quotidiane sul telefono e poi passare al computer per le analisi più impegnative

Prezzi di ClickUp

Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp AI è disponibile per l'acquisto su tutti i piani a pagamento al prezzo di $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp e ospite interno al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 2.000 recensioni)

4,7/5 (oltre 2.000 recensioni) Capterra: 4,7/5 (2.000+ recensioni)

2. Solo

Via Solo Il monitoraggio del tempo e dei chilometri percorsi è un'attività noiosa per chi lavora nella gig economy. Ma Solo semplifica il lavoro con il monitoraggio automatico del chilometraggio e delle spese. Utilizzate questa applicazione per integrare tutte le vostre app di lavoro autonomo in un unico dashboard per pianificare i vostri viaggi, monitorare i chilometri e vedere quanto avete guadagnato a fine giornata.

Solo è più di un semplice tracciatore di chilometri. Offre un unico luogo per gestire tutti i vostri impegni da diverse piattaforme, app di ridesharing e di consegna. Inoltre, prevede il guadagno giornaliero e paga la differenza se sovrastima le entrate giornaliere. Molti gig driver usano questa app per la registrazione, la creazione di itinerari e il monitoraggio finanziario.

le migliori funzionalità/funzioni di #### Solo

Integrazioni con app popolari come Instacart, Doordash e Uber

Strumenti di monitoraggio multipli del chilometraggio, del tempo e delle entrate previste

Una garanzia per la vostra retribuzione giornaliera

Limiti di Solo

Il monitoraggio manuale può essere inaffidabile, secondo alcuni utenti

Il testo può essere piccolo e difficile da leggere

Prezzi di Solo

Basic: $10/mese

$10/mese Pro: $15/mese

$15/mese Pro Plus: $20/mese

Solo valutazioni e recensioni

G2: Nessuna recensione disponibile

Nessuna recensione disponibile Capterra: Nessuna recensione disponibile

3. Passo

Via Passo Stride è un'app gratuita per il monitoraggio dei chilometri. Gli utenti possono monitorare automaticamente i chilometri percorsi per tutti i loro viaggi. Inoltre, aiuta gli utenti aziendali a trovare detrazioni fiscali e opportunità di risparmio, grazie a un utile dashboard per monitorare risparmi, costi e opzioni.

Gli utenti la utilizzano anche per la loro vita privata, in quanto l'app offre strumenti di budgeting e monitoraggio delle spese personali. Il design dell'app è facile e intuitivo, per cui il suo utilizzo non è mai un problema.

Le migliori funzionalità/funzioni di Stride

Monitoraggio del chilometraggio e del tempo direttamente sulla schermata iniziale dell'app

Funzionalità/funzione di bilancio per una gestione immediata del denaro

Facile distinzione tra viaggi personali e viaggi aziendali

Suggerimenti per trovare e utilizzare le detrazioni fiscali

Limiti di percorrenza

Notifiche incoerenti

Alcuni utenti segnalano problemi con l'accuratezza del chilometraggio e del percorso

Prezzi di Stride

Gratis

Valutazioni e recensioni di Stride

G2: Nessuna recensione disponibile

Nessuna recensione disponibile Capterra: Nessuna recensione disponibile

{\an8}Bonus:{\an8}

/href/ https://clickup.com/it/blog/132809/software-di-gestione-dei-viaggi/ Software di gestione dei viaggi {\an8}Si tratta di un software per la gestione dei viaggi

!

4. MiglioIQ

Via MileIQ Con MileIQ potete distinguere tra viaggi personali e aziendali con un semplice gesto del polso per monitorare le vostre miglia. L'app monitora automaticamente tutti i vostri viaggi e potete passare il dito a sinistra o a destra per indicare il tipo di viaggio effettuato.

L'app è pensata per i professionisti aziendali impegnati in quasi tutti i settori. È possibile monitorare le miglia (e i risparmi) nel tempo, attivare le ore di lavoro in modo da avere meno viaggi da smistare e ricevere promemoria in caso di impegni in sospeso nell'app.

Le migliori funzionalità/funzioni di MileIQ

La dashboard di MileIQ facilita lo scorrimento e la classificazione dei viaggi in auto

Gli strumenti di monitoraggio del tempo mostrano i risparmi e le deduzioni nel tempo

Possibilità di scaricare facilmente i report mensili sul chilometraggio come file CSV o PDF

Limiti di MileIQ

L'interfaccia dell'app può essere lenta quando si effettuano modifiche manuali o di altro tipo

La versione gratuita limita il numero di giri al mese da monitorare

Prezzi di MileIQ

Gratis

Unlimitato: $5,99/mese per utente

$5,99/mese per utente Teams: $8/mese per utente

$8/mese per utente Team Pro: $10/mese per utente

Valutazioni e recensioni di MileIQ

G2: 4.2/5 (66+ recensioni)

4.2/5 (66+ recensioni) Capterra: 5.0/5 (1+ recensioni)

5. Rilevatore di chilometraggio di Everlance

Via Sempre e comunque Everlance mette le funzioni di reportistica in primo piano con la sua app di tracciamento dei chilometri. Mentre traccia i chilometri, calcola le detrazioni e le spese giornaliere, mensili e annuali. Gli utenti possono filtrare i dati per concentrarsi su periodi diversi ed esportare facilmente i dati nelle app finanziarie e di project management preferite.

L'app vanta funzionalità/funzione conformi all'IRS e crea un'ampia documentazione. È in grado di soddisfare le esigenze di quasi tutte le aziende in materia di reportistica, monitoraggio e verifica delle spese.

Le migliori funzionalità/funzione di Everlance

Monitoraggio automatico con funzionalità/funzione di modifica per tornare indietro e riclassificare i viaggi o suddividerli in viaggi più piccoli

Buone opzioni di generazione di report e documentazione

Settimanale, mensile eregistro giornaliero per facilitare l'analisi e il monitoraggio

Interfaccia pulita e facile da navigare

Limiti di Everlance

Le funzionalità/funzione gratuite occasionalmente sbagliano la classificazione dei viaggi e sovrascrivono i dati

Potrebbe non registrare i viaggi se la batteria del telefono è scarica

Prezzi di Everlance

Free (per privati e aziende)

Premium (individuale): $5/mese

$5/mese Premium Plus (individuale): $10/mese

$10/mese Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Programma CPM (aziende): $10/mese per utente

$10/mese per utente Programma FAVR (aziende): $33/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Everlance

G2: 4.3/5 (100+ recensioni)

4.3/5 (100+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (64+ recensioni)

6. SherpaShare - Autista di Rideshare

Via SherpaShare SherpaShare è stato creato appositamente per i conducenti di rideshare. Integrate le vostre app con SherpaShare per pianificare i vostri percorsi, ricevere raccomandazioni per ottimizzare il vostro itinerario e monitorare i vostri chilometri aziendali.

L'app premium offre funzionalità/funzione aggiuntive che permettono agli utenti di massimizzare il loro reddito giornaliero con approfondimenti come le mappe di calore e gli hotspot. L'app offre anche risparmi e coupon per gli utenti di SherpaShare.

Le migliori funzionalità/funzione di SherpaShare

Funzionalità di analisi in tempo reale che aiutano gli autisti a pianificare i loro percorsi per una migliore retribuzione

Funzione di chat costruita per la comunità dei conducenti di rideshare

Limiti di SherpaShare

La scheda dei risparmi e delle offerte può essere fonte di distrazione

Alcuni utenti trovano che l'app sia confusa da utilizzare

Richiede tutte le autorizzazioni per funzionare correttamente

Prezzi di SherpaShare

Mensile: $5,99/mese

$5,99/mese Super Premium: $10/mese

Valutazioni e recensioni di SherpaShare

G2: Nessuna recensione disponibile

Nessuna recensione disponibile Capterra: Nessuna recensione disponibile

7. Hurdlr

Via Hurdlr Hurdlr è stato progettato per gli utenti che lavorano in proprio. Non si limita a monitorare i chilometri percorsi e i potenziali risparmi, ma tiene anche traccia dei costi e dei risparmi rispetto ai profitti e alle entrate aziendali. È possibile visualizzare i risparmi nel tempo, le reportistiche che mostrano i profitti e le perdite e ottenere aggiornamenti in tempo reale sul chilometraggio.

Gli utenti possono anche monitorare le spese aziendali al di fuori della guida attraverso Hurdlr. Acquisire le ricevute, registrare le spese e vedere il saldo della banca aziendale all'interno di un'unica app.

Le migliori funzionalità/funzioni di Hurdlr

Monitoraggio delle entrate, delle spese e delle tasse integrato nella schermata iniziale

Integrazione con migliaia di banche diverse, oltre che con i più diffusi strumenti di pagamento, app di rideshare e strumenti di account

Offre dozzine di modelli di reportistica differenti

Monitoraggio illimitato del chilometraggio

Limiti di Hurdlr

Alcuni utenti riscontrano lacune nel monitoraggio e nelle funzioni

Può contare due volte i trasferimenti bancari, rendendo le reportistiche delle spese imprecise

Prezzi di Hurdlr

Gratis

Premium: $10/mese

$10/mese Pro: $16,67/mese (fatturati annualmente)

$16,67/mese (fatturati annualmente) Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Hurdlr

G2: 4.3/5 (23+ recensioni)

4.3/5 (23+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (11+ recensioni)

8. In senso stretto

Via A livello di griglia Gridwise si rivolge a due tipi di pubblico: i lavoratori ambulanti che cercano un modo centralizzato per monitorare i propri lavori e le aziende che vogliono rivolgersi ai lavoratori ambulanti. I lavoratori ambulanti possono sincronizzare le loro app, ricevere raccomandazioni personalizzate e pianificare strategicamente le ore di punta. Le aziende possono inserire annunci, contattare i conducenti e analizzare i risultati delle loro campagne.

Le migliori funzionalità/funzione di Gridwise

L'interfaccia semplifica la preparazione delle informazioni fiscali e il monitoraggio delle detrazioni

Gli utenti possono sincronizzare le loro app di lavoro e di ridesharing per pianificare la loro giornata

Gli strumenti di analisi dei dati creano statistiche e raccomandazioni personalizzate

Limiti di Gridwise

I dati sulla mobilità degli spostamenti sono condivisi con gli inserzionisti

La versione gratis ha dei limiti per quanto riguarda le promemoria degli eventi e gli approfondimenti sugli aeroporti

Prezzi di Gridwise

Free: gratis

Plus: $9,99/mese

Valutazioni e recensioni di Gridwise

G2: Nessuna recensione disponibile

Nessuna recensione disponibile Capterra: Nessuna recensione disponibile

9. QuickBooks Lavoro Autonomo

Via QuickBooks Self-Employed QuickBooks offre una suite completa di strumenti per i liberi professionisti e le piccole aziende, compresa un'app per il monitoraggio dei chilometri percorsi. Gli utenti possono generare reportistica, vedere stime di risparmio e trasferire facilmente i propri dati a TurboTax. Il trasferimento e la condivisione dei dati è facile perché molti programmi sono sotto questo ombrello.

Questa app brilla quando si tratta di tasse e piani finanziari. Se si desidera dare priorità alle detrazioni fiscali e a una contabilità chiara, QuickBooks offre diverse visualizzazioni, report e funzionalità per adattarsi al flusso di lavoro preferito.

Le migliori funzionalità/funzione di QuickBooks Self-Employed

Robusto sistema integratostrumenti di reportistica per approfondimenti

Funzioni di stima delle imposte e di compilazione delle dichiarazioni dei redditi progettate per gli utenti che lavorano in proprio

Offre il monitoraggio del chilometraggio, delle spese e l'organizzazione delle ricevute in un unico posto

Limiti di QuickBooks Self-Employed

Molti utenti ritengono che il servizio clienti sia carente

L'app per dispositivi mobili è molto meno amichevole rispetto alla versione desktop

Prezzi di QuickBooks Self-Employed

Lavoratore autonomo: $20/mese

$20/mese Pacchetto fiscale per lavoratori autonomi: $30/mese

$30/mese Pacchetto fiscale live per lavoratori autonomi: $40/mese

QuickBooks Self-Employed valutazioni e recensioni

G2: 4.0/5 (3.100+ recensioni per QuickBooks)

4.0/5 (3.100+ recensioni per QuickBooks) Capterra: 3.9/5 (95+ recensioni)

10. Diario di viaggio

Via Triplog Triplog offre funzionalità/funzione sia per i liberi professionisti che per le aziende di livello enterprise. Si integra con i più diffusi software aziendali, tra cui QuickBooks, SAP Concur e Sage, per adattarsi a qualsiasi stack tecnologico. Gli utenti e i manager possono monitorare i viaggi nel tempo e identificare le aree in cui è possibile migliorare l'efficienza grazie a un sistema di monitoraggio completo software di monitoraggio dei dipendenti .

TripLog offre diverse opzioni per i principali settori industriali per servire tutti, dagli autisti indipendenti di rideshare ai grandi team di costruzione. I privati possono pianificare i loro percorsi e classificare i viaggi per la reportistica fiscale. Le aziende possono tracciare automaticamente gli spostamenti e mantenere la supervisione dei loro team in campo.

Funzionalità/funzione migliori di TripLog

Integrazioni con le principali piattaforme e un'API per funzioni personalizzate

Monitoraggio in tempo reale di viaggi, carburante e spese correlate

Hardware opzionale per il monitoraggio del chilometraggio tramite GPS o Bluetooth per ottimizzare il monitoraggio automatico del chilometraggio

Hasoftware di rilevazione delle presenze e opzioni di software per il monitoraggio delle spese

Limiti di TripLog

Le funzionalità/funzione di pagamento automatizzate possono incontrare errori durante la configurazione

Le risposte dell'help desk sono, a quanto pare, lente

Prezzi di TripLog

Lite: Gratis

Gratis Premium: $5,99/mese

$5,99/mese Teams: $10/mese per utente

$10/mese per utente Azienda: $15/mese per utente

Valutazioni e recensioni di TripLog

G2: 4.7/5 (56+ recensioni)

4.7/5 (56+ recensioni) Capterra: 4.1/5 (75+ recensioni)

Monitora le tue miglia dove già gestisci le tue finanze e i tuoi impegni in ClickUp

Il monitoraggio delle miglia può far risparmiare alla vostra azienda centinaia o migliaia di dollari in tasse o spese mancate. Ma quando ci si affida a strumenti manuali, può sembrare che non ne valga la pena. La scelta della giusta app per il monitoraggio delle miglia fa la differenza.

Scegliere la giusta software di project management gratis e l'app di monitoraggio collaborativo sono altrettanto importanti. ClickUp può leggere i dati della vostra app di monitoraggio del chilometraggio per generare report, monitorare le tendenze nel tempo e semplificare la reportistica o la documentazione delle spese chilometriche.

Iscrivetevi oggi stesso per il vostro Free Forever ClickUp account e inizia il monitoraggio!