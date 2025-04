10 Migliori alternative a Wix nel 2025 (Recensioni e prezzi)

Wix è uno strumento gratuito di hosting e costruzione di siti web. Gli utenti ne apprezzano la funzione e il prezzo, rendendo il software un'ottima opzione per i titolari di piccole imprese e per le aziende con budget limitato.

Ma Wix non è lo strumento migliore per tutte le aziende. Pensato per chi cerca opzioni semplici e a basso costo per costruire siti web, è limitato a una manciata di modelli. Ciò significa che è più difficile distinguere il proprio sito dalla massa ed è difficile creare un sito personalizzato con funzionalità/funzione avanzate.

Fortunatamente Wix non è l'unica opzione per la creazione di siti web. 👀

Qui vi presenteremo 10 delle migliori alternative a Wix. Tratteremo tutto, dai prezzi alle valutazioni, dalle funzionalità/funzioni ai limiti, in modo che possiate scegliere la migliore per le vostre esigenze.

Cosa si deve cercare in alternative a Wix ?

Non tutte le alternative a Wix sono uguali. Alcune hanno un approccio simile, offrendo servizi di base utilizzabili da chiunque. Altre mirano a fornire una maggiore personalizzazione, richiedendo alcune conoscenze di codice o una curva di apprendimento per padroneggiare le funzionalità avanzate. 💪

La migliore alternativa a Wix ha bisogno di:

Funzioni di e-commerce: Se gestite una piattaforma di e-commerce o negozi online, avrete bisogno di un costruttore web che includa l'elaborazione dei pagamenti e altri strumenti di e-commerce

Se gestite una piattaforma di e-commerce o negozi online, avrete bisogno di un costruttore web che includa l'elaborazione dei pagamenti e altri strumenti di e-commerce Funzionalità drag-and-drop : Molti costruttori di siti web dispongono di uno strumento drag-and-drop, che rende facile per i freelance e i principianti spostare le sezioni e costruire una pagina web visivamente straordinaria e accattivante

Molti costruttori di siti web dispongono di uno strumento drag-and-drop, che rende facile per i freelance e i principianti spostare le sezioni e costruire una pagina web visivamente straordinaria e accattivante Tutorial e supporto clienti : Se siete blogger principianti, cercate alternative a Wix che includano tutorial per rendere il processo più veloce

Se siete blogger principianti, cercate alternative a Wix che includano tutorial per rendere il processo più veloce Piani tariffari : I costruttori di siti web possono diventare costosi, soprattutto con componenti aggiuntivi come plugin, domini personalizzati e hosting web. Scegliete uno strumento che abbia diversi piani tariffari, in modo da poterne scegliere uno che si adatti al vostro budget

I costruttori di siti web possono diventare costosi, soprattutto con componenti aggiuntivi come plugin, domini personalizzati e hosting web. Scegliete uno strumento che abbia diversi piani tariffari, in modo da poterne scegliere uno che si adatti al vostro budget **Alcune alternative a Wix includono strumenti commerciali, di reportistica e SEO per aiutarvi a costruire siti web migliori e favorire le conversioni

Le 10 migliori alternative a Wix da usare nel 2024

Siete pronti a scoprire un'alternativa a Wix? Qui troverete un elenco dei migliori strumenti per la creazione di siti web, soluzioni di e-commerce e software personalizzabili per creare il sito dei vostri sogni. 🤩

1. WordPress

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/WordPress-Appearance-and-Themes.png Alternative a Wix: Aspetto e temi di WordPress /$$$img/

via WordPress WordPress è uno dei migliori creatori di siti web in circolazione. È una delle piattaforme più personalizzabili e offre migliaia di plugin per creare siti da fare in qualsiasi modo, dal caricamento delle mappe alla gestione dei pagamenti, fino alla tracciabilità delle analisi. L'hosting WordPress e gli strumenti per siti WordPress consentono di gestire il web design in un unico spazio.

WordPress migliori funzionalità/funzione

Plugin e widget offrono migliaia di opzioni personalizzate e scalabili per la gestione dell'inventario, l'email marketing e la SEO

I backup proteggono il vostro lavoro, che si tratti di post del blog o di vecchie versioni del sito, in modo da non perdere mai tutto, anche in caso di errore

Personalizzazione totale con CSS, HTML e un editor drag-and-drop che vi permettono di creare codici personalizzati o di utilizzare modelli per dare vita ai siti

Molti modelli di siti web WordPress sono dotati di negozi di e-commerce, che consentono di elaborare facilmente pagamenti e vendite direttamente sul sito

il 5% del tempo dell'azienda è dedicato alla creazione di una comunità di codice libero e open-source su WordPress

WordPress limitazioni

Il costruttore di siti web gratis ha funzionalità/funzioni limitate

Le funzioni sono ampie e imparare a usarle richiede una notevole quantità di tempo

WordPress prezzo

**Gratuito

Personale : $9/mese

: $9/mese Premium: $18/mese

$18/mese Business : $40/mese

: $40/mese Commercio : $70/mese

: $70/mese Azienda: A partire da $25.000 all'anno

WordPress valutazioni e recensioni

G2 : 4.4/5 (8.600+ recensioni)

: 4.4/5 (8.600+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (14.700+ recensioni)

2. Shopify

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/Shopify-themes.jpg I vari temi di Shopify /$$$img/

via Shopify Shopify è un sistema di gestione dei contenuti e uno strumento di e-commerce a cui si rivolgono imprenditori e aziende per la creazione di siti web e l'elaborazione dei pagamenti. Il popolare costruttore di siti web offre vetrine online, transazioni flessibili nei punti vendita e strumenti full-funnel per promuovere le vendite sui siti di e-commerce. 💰

Shopify migliori funzionalità/funzione

Molteplici gateway di pagamento rendono facile la gestione di tutto, dalle commissioni di transazione alle procedure di checkout personalizzate

Integrazioni con app aziendali, software di marketing e strumenti commerciali vi permettono di espandere la vostra portata, aumentare il coinvolgimento e guidare le conversazioni

Gestite l'inventario e le risorse per aggiornare istantaneamente il vostro sito web con le disponibilità aggiornate al momento

Migliaia di temi e più di 8.000 app e opzioni di nomi di dominio personalizzati rendono il vostro sito web unico

Shopify limitazioni

Le estese opzioni di personalizzazione richiedono una curva di apprendimento per iniziare

I piani premium diventano rapidamente costosi

Shopify prezzi

Base : $39/mese

: $39/mese Shopify : $105/mese

: $105/mese Avanzato: $399/mese

Shopify valutazioni e recensioni

G2 : 4.4/5 (4.400+ recensioni)

: 4.4/5 (4.400+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (6.200+ recensioni)

3. Squarespace

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/Squarespace.png Alternative a Wix: Esempio di prodotto Squarespace /$$$img/

via Squarespace Squarespace è un costruttore di siti web di fama mondiale, di cui si fidano i grandi marchi che costruiscono siti web di e-commerce e i titolari di piccole aziende che hanno appena iniziato. Utilizzatelo per prenotare appuntamenti, vendere produttività o fornire servizi in un ampio intervallo di settori. Le campagne email e gli strumenti sociali integrati supportano i vostri lavori richiesti, ampliando la vostra portata e costruendo il vostro marchio.

Squarespace migliori funzionalità/funzione

Filtrate decine di modelli per settore, categoria o stile per iniziare a creare un sito in pochi minuti, oppure create modelli personalizzati per un approccio unico

Funzionalità/funzione di e-commerce, tra cui l'elaborazione dei pagamenti, le pagine di checkout e gli strumenti per la spedizione e l'adempimento dietro le quinte, per far funzionare le cose senza intoppi

Gli strumenti di programmazione e calendario integrati consentono ai titolari aziendali di fissare appuntamenti e fornire servizi

Gli strumenti per il marketing e il SEO includono integrazioni con i social media per coinvolgere i clienti e ottimizzare le attività

Squarespace limitazioni

Meno opzioni per l'elaborazione dei pagamenti rispetto ai concorrenti

Le transazioni presso il punto vendita possono essere problematiche e non è possibile abilitare le valutazioni commerciali multi-currency

Squarespace prezzo

Personale : $23/mese

: $23/mese Business : $33/mese

: $33/mese Commercio Basic : $36/mese

: $36/mese Commerce Avanzato: $65/mese

Squarespace valutazioni e recensioni

G2 : 4.4/5 (1.000+ recensioni)

: 4.4/5 (1.000+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (oltre 2.800 recensioni)

4. Weebly

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/Weebly-1400x798.png Weebly dashboard /$$$img/

via Weebly Weebly, una piattaforma di e-commerce offerta da Square, è uno strumento di progettazione di siti web facile da usare per i principianti e dotato di un'app mobile per creare siti anche quando non si è alla propria scrivania. Weebly è ideale per le startup impegnate che cercano un modo veloce per lanciare siti o per le aziende che vogliono ottimizzare in modo semplice le pagine web esistenti. Grazie alla facilità d'uso, chiunque abbia l'autorizzazione può accedere, creare e lanciare pagine di destinazione a velocità record. 📈

Weebly migliori funzionalità/funzione

L'hosting gratuito del dominio per i sottodomini offre un punto di partenza per i principianti che desiderano avere un proprio sito web

I temi curati dai designer conferiscono un aspetto professionale a qualsiasi sito web

Il costruttore drag-and-drop è facile da usare per chiunque e gli strumenti di personalizzazione per immagini e video rendono le pagine di destinazione più coinvolgenti

Le analisi integrate offrono una visione delle statistiche del sito web, in modo da poterne ottimizzare le prestazioni

Weebly limitazioni

Una delle alternative più semplici a Wix, è anche limitata per quanto riguarda i personalizzazioni

Se volete essere in grado di chiamare il supporto clienti, avrete bisogno di un piano a pagamento

Weebly prezzi

**Gratis

Personale : $10/mese

: $10/mese Professionale : $12/mese

: $12/mese Performance: $26/mese

Weebly valutazioni e recensioni

G2 : 4.1/5 (400+ recensioni)

: 4.1/5 (400+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (1.700+ recensioni)

5. HubSpot

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/Hubspot-CMS-1400x789.png Alternative a Wix: HubSpot CMS per la gestione dei contenuti /$$$img/

via HubSpotHubSpot offre un costruttore di siti web drag-and-drop gratuito per creare splendidi siti senza alcun codice o competenze tecniche. Uno dei più popolari strumenti di blogging, offre una miscela di semplicità e personalizzazione che lo rende ideale sia per gli utenti principianti che per gli sviluppatori che hanno costruito centinaia di siti.

HubSpot Costruttore di siti web migliori funzionalità/funzione

Visualizza istantaneamente l'aspetto delle tue pagine di destinazione con l'editor dal vivo

Iniziare con centinaia di temi e dozzine di stili che si possono mescolare e abbinare per creare un look tutto vostro

Usare un dominio personalizzato gratis, cosa che la maggior parte delle alternative Wix fa pagare un sovrapprezzo

La piattaforma clienti integrata vi tiene in connessione con il vostro pubblico, in modo da poter gestire le richieste di funzionalità/funzione, le segnalazioni di bug e le domande in un unico spazio

HubSpot Costruttore di siti web limiti

La scalabilità è limitata, il che rende questo strumento un'opzione migliore per le piccole aziende o i privati

Il CMS non salva la cronologia delle versioni

HubSpot Website Builder prezzo

**Gratuito

HubSpot Costruttore di siti web valutazioni e recensioni

G2 : N/D

: N/D Capterra: N/A

6. Pixpa

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/Pixpa.jpeg L'editor del sito web di Pixpa /$$$img/

via Pixpa Pixpa è un costruttore di siti web progettato per le persone che vogliono creare profili, condividere lavori o vendere servizi online. Alternativa di Wix, questo strumento non è ideale per chi cerca piani di e-commerce con funzioni elevate e una larghezza di banda estesa. Scegliete invece questo strumento se volete un sito web semplice in cui condividere i lavori che avete fatto, offrire servizi e mettervi in contatto con potenziali client. 🧘

Le migliori funzionalità/funzione di Pixpa

Il costruttore di siti web portfolio offre più di 150 modelli

il supporto clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7, via email e chat, consente di avere sempre accesso all'assistenza in caso di necessità di progettazione o aiuto tecnico

Gli strumenti di e-commerce al limite includono un checkout semplice e brandizzato e il controllo dell'inventario per i file e i servizi digitali

Con più di 100 strumenti e integrazioni nell'app store, è possibile connettere qualsiasi cosa, dai canali di messaggistica ai canali dei social media

Limiti di Pixpa

Non è un costruttore di siti web "drag-and-drop"

Non è scalabile o personalizzabile come altre alternative di Wix

Pixpa prezzo

Base : $8/mese

: $8/mese Autore : $15/mese

: $15/mese Professionale : $20/mese

: $20/mese Avanzato: $25/mese

Valutazioni e recensioni di Pixpa

G2 : 4.7/5 (50+ recensioni)

: 4.7/5 (50+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (400+ recensioni)

7. Webnode

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/Webnode.jpg Alternative a Wix: L'editor di siti web di Webnode /$$$img/

via Webnode Webnode è un costruttore di siti web che offre decine di modelli, supporto IA ed editor di blocchi per creare siti web visivamente accattivanti. Semplice e facile da usare, è meno intimidatorio di alcune alternative altamente personalizzabili come Wix. Utilizzatelo per creare siti semplici, sia che si tratti di un portfolio o di un negozio online.

Le migliori funzionalità/funzione di Webnode

Lo strumento di IA per la creazione di siti web crea contenuti e genera immagini da utilizzare in ogni pagina del sito

La funzione app consente di costruire e riprogettare siti web da un telefono cellulare o da un tablet

Il layout a blocchi rende facile l'aggiunta di contesti e lo spostamento di sezioni per uno scorrimento fluido

Grazie ai piani tariffari convenienti, questo strumento è accessibile a tutte le tasche

Limiti dei webnode

Le opzioni di personalizzazione sono poche, soprattutto per quanto riguarda gli elementi di design delle pagine web

Anche se il sito dice che è possibile avere il proprio sito web in diverse lingue, il passaggio da una lingua all'altra può essere problematico

Webnode prezzo

**Gratuito

Al limite : $4.90

: $4.90 Mini : $8.90

: $8.90 Standard : $14.90

: $14.90 Profi: $24.90

Valutazioni e recensioni sul webnode

G2 : 4.1/5 (10+ recensioni)

: 4.1/5 (10+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (700+ recensioni)

8. HostGator

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/Using-HostGator-tools-to-build-a-website-1400x762.png Utilizzo degli strumenti di HostGator per creare un sito web /$$$img/

via HostGator Volete creare un sito web velocemente, senza dover superare una curva di apprendimento troppo lunga? Provate HostGator, un costruttore di siti web che utilizza modelli per dare vita ai progetti in pochi minuti, non ore. ⏰

Le migliori funzionalità/funzione di HostGator

L'accesso a più di 2 milioni di immagini e video di stock vi permette di scegliere la grafica che rappresenta il vostro marchio

Gli strumenti per i social media in connessione presentano funzionalità/funzioni incorporabili e pulsanti personalizzabili per coinvolgere gli utenti su tutti i canali

I certificati SSL consentono ai clienti di sapere che i loro dati sono al sicuro

L'hosting del sito web integrato garantisce una maggiore velocità di caricamento

Limiti di HostGator

La lentezza del supporto clienti può portare a ritardi nella costruzione del sito web

Se si desidera ripristinare il sito da un backup, è necessario pagare un costo aggiuntivo

HostGator prezzo

Express Start: $12,95/mese

$12,95/mese Sito Espresso: $14,98/mese

$14,98/mese Express Store: $26,98/mese

Valutazioni e recensioni di HostGator

G2 : 3.6/5 (100+ recensioni)

: 3.6/5 (100+ recensioni) Capterra: 4/5 (50+ recensioni)

9. Web.com

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/Web.com\_.jpg Alternative a Wix: La pagina I miei siti di Web.com /$$$img/

via Web.com Web.com è un costruttore di siti web IA che fa tutto il lavoro al posto vostro. Basta rispondere ad alcune domande e il sito web Strumenti di IA generano interi siti web, nomi di dominio, loghi e contenuti. C'è anche l'opzione di costruire il proprio sito se si vuole avere il controllo su alcuni aspetti del processo di creazione.

Web.com migliori funzionalità/funzione

Gli strumenti di IA integrati gestiscono qualsiasi cosa, da alla creazione di calendari dei contenuti alla progettazione di pagine di destinazione e alla creazione di loghi

Le funzionalità/funzione di sicurezza includono un certificato SSL, backup del sito e strumenti di protezione contro le minacce online

Le funzionalità di marketing offrono strumenti di ottimizzazione SEO integrati, directory online e integrazione con l'area di lavoro di Google

Diversi piani tariffari offrono flessibilità per i team che desiderano solo la creazione di un sito web e per quelli che desiderano un supporto maggiore nella gestione dei siti web processo di piano di marketing Web.com limiti

La personalizzazione non è così ampia rispetto ad altri strumenti

Non è possibile trascinare elementi come i pop-up e i calendari

Web.com prezzi

Sito web : $19.99

: $19.99 Sito web + Marketing : $24.99

: $24.99 Negozio online : $34.99

: $34.99 Mercati online: $49.99

Web.com valutazioni e recensioni

G2 : N/A

: N/A Capterra: 3.7/5 (100+ recensioni)

10. Contenuto

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/Contentful-1400x775.png Sistema di gestione dei contenuti Contentful /$$$img/

via Contenuto Contentful adotta un approccio alla costruzione di siti web basato sul contenuto. Con interfacce visivamente accattivanti, non è necessario avere competenze tecniche per costruire un sito web straordinario con questo strumento.

Le migliori funzionalità/funzione di Contentful

L'accesso personalizzabile in base al ruolo consente di controllare chi può apportare modifiche al contenuto del sito

L'interfaccia pulita e l'editor "ciò che vedi è ciò che ottieni" (WYSIWYG) consentono di visualizzare l'aspetto di tutto ciò che si sta lavorando

Con la cronologia delle versioni integrata, è possibile vedere le modifiche apportate e ripristinare facilmente le versioni precedenti

I modelli avviano il processo di creazione e accelerano i tempi di esecuzione

Limiti di Contentful

Alcuni utenti vorrebbero un maggior numero di personalizzazioni sul lato posteriore del sistema

Le integrazioni non sono così robuste come altre alternative

Contentful prezzo

**Gratis

Basic : $300/mese

: $300/mese Premium: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni su Contentful

G2 : 4.2/5 (200+ recensioni)

: 4.2/5 (200+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (50+ recensioni)

Altri Strumenti di marketing

Sebbene Wix e queste alternative a Wix siano ottime per la costruzione di siti web e pagine di destinazione, non offrono servizi estesi per la gestione dei flussi di lavoro o per la gestione delle attività di marketing campagne di marketing una volta lanciato il sito. A tal fine, avrete bisogno di uno strumento come ClickUp, che vi aiuterà a creare copie per le campagne di marketing, a gestire le pipeline di marketing e a monitorare l'esito positivo in base ai KPI. 🏆

ClickUp /$$$img/

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/AI-Overview-GIF.gif Alternative a Wix: Usa ClickUp AI per scrivere più velocemente e perfezionare i tuoi testi, le risposte alle email e altro ancora /$$$img/

Usate ClickUp AI per scrivere più velocemente e perfezionare i vostri testi, le risposte alle email e molto altro ancora

ClickUp è un'applicazione di software di project management specificamente progettato per aiutare i team di marketing a snellire i processi e raggiungere gli obiettivi. Con centinaia di funzionalità/funzione, troverete sicuramente ciò che vi serve per ogni passaggio del vostro processo di marketing, dal brainstorming delle idee all'analisi dell'esito positivo delle campagne per il vostro negozio online. Il marketing di ClickUp offre un'interfaccia di facile utilizzo con diverse visualizzazioni per visualizzare i processi. Costruire roadmap di marketing e collegatele alle attività per suddividere il lavoro di ciascun membro del team. Aggiungete flag di priorità e dipendenze per evidenziare i lavori da fare per primi.

Collaborazione in tempo reale nel software per il flusso di lavoro dei contenuti significa che potete lavorare con il team su tutto, dal brainstorming per le campagne sui social media alla creazione di reportistica. Notifiche e trigger personalizzati consentono di sapere quando un'attività è completata o quando richiede la loro attenzione. ClickUp AI porta la creazione di contenuti a nuovi livelli, permettendovi di scrivere meglio e più velocemente. Gli strumenti di modifica integrati correggono il vostro lavoro, mentre gli strumenti di suggerimento rendono la vostra scrittura più coinvolgente. Utilizzatelo per scrivere newsletter via email, post virali sui social media o articoli di blog basati sulla SEO.

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Gli strumenti di scrittura dell'IA di ClickUp AI consentono di risparmiare tempo e di distinguere i contenuti dalla massa grazie a editor, riepilogare/riassumere e altre funzionalità/funzione

Le integrazioni consentono di connettere tutte le app e gli strumenti di terze parti preferiti in un unico comodo spazio

Le dashboard intuitive consentono di visualizzare i flussi di lavoro in modo da poter gestire capacità e risorse e monitorare lo stato di avanzamento degli obiettivi di marketing, sia che si stia eseguendo un'operazione di marketing che un'altra piano di marketing o che stiate costruendo strumenti di e-commerce all'avanguardia Migliaia di modelli, tra cui modelli per la scrittura di contenuti che rendono semplice la creazione di qualsiasi tipo di contenuto, sia per gli esperti che per i principianti

Semplificare i flussi di lavoro per la creazione dei contenuti con Automazioni precostituite che eliminano le attività ridondanti e inutili, in modo che il team possa concentrarsi su lavori più importanti

Utilizzate ilModello di gestione del blog ClickUp per strutturare in modo efficiente i post del vostro blog, collaborare con il vostro team e tenere traccia del processo di scrittura prima della pubblicazione su un CMS come Teams!

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/10/image3-1.png Lasciate che ClickUp si occupi del lavoro pesante quando si tratta di flussi di lavoro sui contenuti con il modello Gestione blog https://app.clickup.com/signup?template=t-102456492&\_gl=1\*1em5bq2\*\_gcl\au\*ODY2NzE1NzgyLjE3MTExMjAyODk.

Scarica questo modello /$$$cta/

Limiti di ClickUp

ClickUp AI non è disponibile su piani gratuiti, ma i piani a pagamento si adattano alla maggior parte dei budget poiché partono da $7 al mese

Ci sono tonnellate di funzionalità/funzione, il che significa che bisogna dedicare un po' di tempo a conoscerle tutte

ClickUp prezzi

**Free Forever

Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Aziende : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4.7/5 (9.100+ recensioni)

: 4.7/5 (9.100+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (3.900+ recensioni)

Gestisci il tuo sito web e i flussi di lavoro del marketing con ClickUp

Con queste alternative a Wix, costruite siti web visivamente coinvolgenti per il vostro traguardo. Scegliete tra strumenti semplici e senza codice o optate per la personalizzazione con piattaforme più avanzate che si integrano con decine di plugin. Durante e dopo la creazione del sito, gestite i flussi di lavoro con un'interfaccia di strumento di project management come ClickUp. Iscrivetevi oggi stesso a ClickUp e iniziate a creare processi migliori per i vostri team di marketing e sviluppo. Grazie all'IA integrata, tutti i vostri contenuti, che si tratti di landing page o di post sul blog, sono più coinvolgenti, efficaci e attraenti per gli utenti. Create spazi per progetti diversi e sfruttate le Automazioni per accelerare il lavoro e raggiungere più velocemente gli obiettivi. 🙌