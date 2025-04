I 10 migliori software per ordini di lavoro per le richieste di manutenzione nel 2025

Un'azienda si basa sullo scambio di valori. Quando si crea valore attraverso un prodotto o un servizio, i clienti lo pagano. La rappresentazione quotidiana di questo fenomeno è rappresentata dagli ordini di lavoro.

Che si tratti di interventi interni o su richiesta del cliente, di interventi preventivi o correttivi, l'elaborazione efficiente degli ordini di lavoro garantisce il corretto svolgimento dei cicli aziendali.

Il software per gli ordini di lavoro vi aiuta a gestire facilmente gli ordini di lavoro senza il lavoro manuale che spesso porta a errori, ridondanze e non conformità. Potreste dover affrontare una revisione contabile in qualsiasi momento: dovrete assicurarvi di avere un registro chiaro di tutte le informazioni, di seguire i processi giusti e di avere i giusti controlli.

Il giusto software per gli ordini di lavoro vi aiuterà a elaborare e monitorare gli ordini di lavoro in entrata e in uscita, migliorando il coordinamento del team e la gestione delle risorse.

Abbiamo elencato i 10 migliori software per ordini di lavoro del 2024. L'elenco comprende diverse opzioni, dalle funzioni avanzate ai design di facile utilizzo, e vi aiuterà a trovare la soluzione perfetta per le esigenze della vostra organizzazione.

Cosa cercare in un software per gli ordini di lavoro?

Quando si seleziona un software per gli ordini di lavoro, bisogna considerare le funzionalità/funzione che semplificano la gestione della manutenzione e migliorano l'efficienza operativa. Ecco alcuni aspetti fondamentali da ricercare:

**Il software deve avere dashboard semplici e un flusso di processo intuitivo, che ne faciliti la navigazione

Gestione completa della manutenzione: Cercate funzionalità come la programmazione automatizzata della manutenzione e gli aggiornamenti di stato in tempo reale che supportino il monitoraggio dettagliato delle richieste di manutenzione, la programmazione e l'esecuzione

Cercate funzionalità come la programmazione automatizzata della manutenzione e gli aggiornamenti di stato in tempo reale che supportino il monitoraggio dettagliato delle richieste di manutenzione, la programmazione e l'esecuzione **Strumenti di comunicazione in tempo reale: i canali di comunicazione come la messaggistica in-app e le notifiche all'interno del software miglioreranno il coordinamento tra i membri del team

Accessibilità mobile: Funzionalità/funzione mobile, come notifiche push e design mobile-responsive, consentono l'accesso e gli aggiornamenti da remoto

Funzionalità/funzione mobile, come notifiche push e design mobile-responsive, consentono l'accesso e gli aggiornamenti da remoto Reportistica e analisi: Gli approfondimenti sulle attività di manutenzione, come il monitoraggio dei tempi di inattività e l'analisi dei costi, e il loro impatto sono fondamentali per il miglioramento continuo

Gli approfondimenti sulle attività di manutenzione, come il monitoraggio dei tempi di inattività e l'analisi dei costi, e il loro impatto sono fondamentali per il miglioramento continuo Flussi di lavoro personalizzabili: Possibilità di adattare il software ai processi operativi specifici, ad esempio regolando le regole di prioritizzazione delle attività o personalizzando i moduli di richiesta

Possibilità di adattare il software ai processi operativi specifici, ad esempio regolando le regole di prioritizzazione delle attività o personalizzando i moduli di richiesta Scalabilità: Garantire che il software sia in grado di gestire un carico di lavoro maggiore e funzionalità aggiuntive come la gestione di più sedi e la personalizzazione avanzata dei ruoli degli utenti

Garantire che il software sia in grado di gestire un carico di lavoro maggiore e funzionalità aggiuntive come la gestione di più sedi e la personalizzazione avanzata dei ruoli degli utenti Efficacia dei costi: Considerate la struttura dei prezzi per assicurarvi che sia in linea con il vostro budget e che offra un valore aggiunto

I 10 migliori software per ordini di lavoro da utilizzare nel 2024

Abbiamo stilato un elenco delle 10 migliori soluzioni software per gli ordini di lavoro. Il design di questi strumenti aiuta snellire i processi e migliora il coordinamento del team, garantendo una gestione efficace della manutenzione.

1. ClickUp

ClickUp è un popolare software all-in-one che consente di gestire la software di project management . Ha tutto ciò che serve a un'organizzazione per gestire i progetti e aiutare i team di manutenzione a collaborare.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/01/image2.gif Visualizzazioni ClickUp /$$$img/

Visualizzate le oltre 15 visualizzazioni di ClickUp per personalizzare il flusso di lavoro in base alle vostre esigenze La funzionalità di visualizzazione dei moduli di ClickUp è ideale per gestire gli ordini di lavoro. Grazie alla visualizzazione a 360 gradi che offre, è possibile gestire gli ordini di lavoro e raccogliere informazioni dettagliate senza alcuno sforzo. La funzione acquisisce le risposte e indirizza istantaneamente i lavori al team giusto al momento giusto.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp-3.0-Modulo-Simplified-Menu-Expanded-1400x934.png ClickUp 3.0 Visualizzazione del modulo Menu semplificato e ampliato /$$$img/

Creazione di moduli approfonditi all'interno di ClickUp 3.0 con funzionalità di trascinamento per inserire campi e aggiungere condizioni per raccogliere un feedback migliore

La funzionalità/funzione Modulo consente di creare moduli personalizzati per acquisire dati o informazioni specifiche e rilevanti necessarie per le richieste di manutenzione.

I responsabili della manutenzione possono personalizzare i moduli con campi personalizzati per categorizzare e organizzare i tipi di dati. I moduli consentono di raccogliere il feedback del servizio per i miglioramenti degli ordini, le richieste di manutenzione e le richieste di assistenza.

La Visualizzazione modulo si distingue per la funzione di creazione automatica di attività tracciabili dalle risposte del modulo. In questo modo, tutte le informazioni contenute in una richiesta di ordine di lavoro vengono trasformate in attività attuabili.

Il automazioni la funzionalità/funzione consente di risparmiare tempo e di organizzare tutte le comunicazioni e i dati all'interno di un'unica piattaforma.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-Custom-Automations.gif Automazioni personalizzate di ClickUp /$$$img/

Automazioni personalizzate per le attività di ClickUp

Per gli utenti esperti, ClickUp Modulo View offre la flessibilità necessaria per acquisire dati rilevanti utilizzando la logica delle condizioni. I moduli si aggiornano dinamicamente in base alle risposte, migliorando la capacità di catturare informazioni pertinenti.

Se vi bloccate con la funzionalità/funzione Modulo o trovate qualcosa di complesso, Il modello di modulo di richiesta di lavoro di ClickUp è utile. L'utilizzo del modello di richiesta di lavoro consente di eliminare le richieste via email, di gestire bene le risorse e di monitorare facilmente lo stato dei vari progetti.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/Conditional-Logic-in-ClickUp-Forms-Product-Feedback-Example.gif Logica di condizione nei moduli ClickUp Esempio di feedback sul prodotto /$$$img/

Logica condizionale nei moduli ClickUp Esempio di feedback sul prodotto

Questi modelli di moduli d'ordine vi aiutano a usare un modulo per prendere in considerazione il lavoro potenziale, raccogliere i requisiti prima di approvare le attività e monitorare il lavoro dall'inizio alla fine.

funzionalità/funzione di #### ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-AI.gif ClickUp AI GIF panoramica /$$$img/

Usate ClickUp AI per scrivere più velocemente, riepilogare/riassumere testi, generare risposte alle email e molto altro ancora

ClickUp AI : Utilizza l'IA generativa per creare attività, scrivere email, riepilogare/riassumere note e impostare promemoria per migliorare la produttività il project management del cliente Agile project management : Utilizza funzionalità di project management agile adatte a una varietà di progetti

Utilizza l'IA generativa per creare attività, scrivere email, riepilogare/riassumere note e impostare promemoria per migliorare la produttività il project management del cliente Documenti : Usufruisci dello stile IA di Google Documenti per documento collaborativo creazione e gestione di documenti

Usufruisci dello stile IA di Google Documenti per documento collaborativo creazione e gestione di documenti Visualizzazioni versatili : Accesso a oltre 15 modi per visualizzare lo stato di avanzamento del progetto, tra cui le viste Elenco, Box, Calendario, Bacheca, Gantt, Mappa mentale, Carico di lavoro e Attività

Accesso a oltre 15 modi per visualizzare lo stato di avanzamento del progetto, tra cui le viste Elenco, Box, Calendario, Bacheca, Gantt, Mappa mentale, Carico di lavoro e Attività Opzioni senza codice: Ampie possibilità di personalizzazione con campi personalizzati e dashboard per adattarsi a vari flussi di lavoro e modelli aziendali

Ampie possibilità di personalizzazione con campi personalizzati e dashboard per adattarsi a vari flussi di lavoro e modelli aziendali Reportistica in tempo reale : Utilizzate funzionalità di reportistica avanzata con dashboard personalizzati per una panoramica completa di progetti e attività

Utilizzate funzionalità di reportistica avanzata con dashboard personalizzati per una panoramica completa di progetti e attività Collaborazione : Collaborazione e comunicazione con il team grazie a funzionalità come la vista Team, la modifica dei documenti e l'integrazione con le email

Collaborazione e comunicazione con il team grazie a funzionalità come la vista Team, la modifica dei documenti e l'integrazione con le email Monitoraggio del tempo : Utilizzate funzionalità flessibili di monitoraggio del tempo, comprese le opzioni per contrassegnare le ore fatturabili e regolare il tempo tracciato

Utilizzate funzionalità flessibili di monitoraggio del tempo, comprese le opzioni per contrassegnare le ore fatturabili e regolare il tempo tracciato App mobile : Gestite attività e progetti in movimento con un'app mobile completamente reattiva

Limiti di ClickUp

Il piano Free offre uno spazio di archiviazione limitato

I piani premium di livello superiore sono costosi per le piccole aziende

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Aziende: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Disponibile su tutti i piani a pagamento per $5/Area di lavoro di ClickUp/mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (2.000+ recensioni)

4,7/5 (2.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (2.000+ recensioni)

2. MantenereX

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/MaintainX-Dashboard-Image-1.png MantenereX /$$$img/

via MantenereX MaintainX è un software per ordini di lavoro, manutenzione e CMMS basato sul web che migliora il completamento del flusso di lavoro e la comunicazione del team nelle attività di manutenzione.

È facilmente accessibile da dispositivi desktop e mobili, il che lo rende un'opzione pratica per le industrie manifatturiere, di gestione degli impianti e dell'ospitalità.

Le migliori funzionalità/funzioni di MaintainX

Interfaccia utente pulita per una facile navigazione

Gestione di tutto in movimento con un'app mobile

Creazione e gestione di ordini di lavoro con foto allegate

Procedure operative standard dinamiche che si adattano agli input dell'utente

Utilizzare la chat integrata per migliorare la comunicazione con il team

Limiti di MaintainX

Funzionalità/funzioni avanzate come l'integrazione di sensori IoT sono disponibili solo nei piani Enterprise

Problemi di compatibilità con sistemi o dispositivi specifici

Prezzi di MaintainX

Basic : Free

: Free Essenziale: $16/mese per utente

$16/mese per utente Premium: $49/mese per utente

$49/mese per utente Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni su MaintainX

G2: 4.8/5 (500+ recensioni)

4.8/5 (500+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (500+ recensioni)

3. BlueFolder

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/Bluefolder-Dashboard-Image-1400x933.png Cartella blu /%img/

via Cartella blu BlueFolder è un software completo per la gestione dei servizi in campo, noto per la sua facile configurazione e personalizzazione.

Ottimizza le operazioni di manutenzione del servizio grazie a funzionalità/funzione di facile utilizzo, dal monitoraggio degli ordini di lavoro al coinvolgimento dei clienti.

Le migliori funzionalità/funzione di BlueFolder

Monitoraggio degli ordini di lavoro dall'inizio alla fine, compresi incarichi e registri

Sincronizzazione del team programmi di lavoro e le spedizioni con Outlook e Google Calendar

Gestione dei beni, monitoraggio della cronologia degli interventi e allegato di foto

Supporto di più incarichi per ordine di lavoro

Impostazione di lavori ricorrenti per attività ripetitive

Creare client.. flussi di lavoro per l'approvazione dei clienti su smartphone e tablet

Limiti di BlueFolder

Potenziale curva di apprendimento per i nuovi utenti

Compatibilità con i sistemi esistenti o requisiti aziendali specifici variabili

Prezzi di BlueFolder

Pro: A partire da $100/mese

A partire da $100/mese Pro Plus: A partire da $210/mese

A partire da $210/mese Azienda: A partire da $440/mese

BlueFolder valutazioni e recensioni

G2: 4.3/5 (25+ recensioni)

4.3/5 (25+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (60+ recensioni)

4. UpKeep

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/Upkeep-Dashboard-1400x875.png

/$$$img/

via Dashboard di manutenzione Il software per gli ordini di lavoro di UpKeep offre una soluzione completa per la gestione degli ordini di lavoro di manutenzione. Aiuta a organizzare i programmi di manutenzione e semplifica l'ottimizzazione del flusso di lavoro e migliorare la produttività.

Il software consente agli utenti di gestire gli ordini di lavoro direttamente dagli smartphone e di facilitare la gestione delle attività in loco.

Le migliori funzionalità/funzione di UpKeep

Semplificare la creazione, la valutazione, la definizione delle priorità e la misurazione degli ordini di lavoro per la manutenzione

Assegnazione e filtraggio degli ordini di lavoro in base a criteri quali tecnico, posizione e priorità

Riduzione dei tempi di risoluzione e automazione della raccolta dati e della reportistica

Funzionalità/funzione mobile per la gestione degli ordini di lavoro in mobilità

Limiti di UpKeep

Potenziale curva di apprendimento per i nuovi utenti

La compatibilità con i sistemi esistenti o con le specifiche esigenze aziendali richiede un lavoro personalizzato o di integrazione supplementare

Prezzi di UpKeep

Lite: $20/mese per la gestione di base degli ordini

$20/mese per la gestione di base degli ordini Starter: $45/mese con gestione dell'inventario

$45/mese con gestione dell'inventario Professional: $75/mese con analisi avanzate

$75/mese con analisi avanzate Business +: Prezzi personalizzati

UpMantenere valutazioni e recensioni

G2: 4.5/5 (800+ recensioni)

4.5/5 (800+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (1300+ recensioni)

5. Frattale

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/Fracttal-Dashboard-Image-1400x861.png Frattale /$$$img/

via Frattale Fracttal One, il software di gestione degli ordini di lavoro di Fracttal, è una soluzione per pianificare, documentare, monitorare e completare le attività di manutenzione e gli ordini di lavoro.

È una soluzione mobile-first disponibile sui principali sistemi operativi come Android e iOS. Si distingue per il suo design reattivo che consente di gestire comodamente gli ordini di lavoro e di massimizzare la produttività utilizzo delle risorse .

Le migliori funzionalità/funzioni di Fracttal

Creazione di piani di manutenzione basati su posizioni specifiche dell'attività, assegnazione di attività e beni

Digitalizzazione dei processi di gestione per un migliore monitoraggio di attività e ordini di lavoro

Supporto di integrazioni sicure con altri software

Consentire l'accessibilità mobile per le operazioni e le decisioni da qualsiasi dispositivo

Limiti di Fracttal

Alcuni utenti ritengono che il metodo per calcolare il valore medio stimato di un contatore sia inadeguato

Manca una funzione di pausa per le attività e non fornisce motivazioni per le pause quando si verificano

Prezzi di Fracttal

Comunità: Free

Free Starter: $229/mese fatturati annualmente o $2.748/anno

$229/mese fatturati annualmente o $2.748/anno Piano Pro: $539/mese fatturati annualmente o $6.468/anno

$539/mese fatturati annualmente o $6.468/anno Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni su Fracttal

G2: 4.6/5 (390+ recensioni)

4.6/5 (390+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (850+ recensioni)

6. Connecteam

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/Connecteam-Dashboard-Image-1400x1073.png Squadra di collegamento /%img/

via Connecteam Connecteam è un software per la gestione dei dipendenti e degli ordini di lavoro che ottimizza la gestione della forza lavoro. Semplifica la programmazione, le comunicazioni e la crescita dei dipendenti.

Connecteam è noto per i suoi strumenti incentrati sui dipendenti che migliorano la produttività e il coinvolgimento del team. Le funzionalità/funzione complete della piattaforma assicurano la fluidità delle operazioni quotidiane e aiutano a sviluppare la forza lavoro.

Le migliori funzionalità/funzioni di Connecteam

Creazione di orari, monitoraggio delle ore di lavoro e facile integrazione con i sistemi di payroll

Creazione di moduli personalizzati e liste di controllo per la gestione del lavoro in tempo reale e per i reportistici sul campo

Strumenti multipli per mettere in contatto i dipendenti, tra cui chattare sul lavoro, sondaggi e un gestore di eventi

Facilitare l'onboarding, la formazione e il riconoscimento dei dipendenti per mantenere una forza lavoro motivata

Limiti di Connecteam

Alcune funzionalità/funzione avanzate richiedono piani di livello superiore

È necessario valutare la compatibilità con i sistemi esistenti o i requisiti aziendali specifici

Prezzi di Connecteam

Piano Small Business: Free

Free Basic: $29/mese

$29/mese Avanzato: $49/mese

$49/mese Esperto: $99/mese

Valutazioni e recensioni di Connecteam

G2: 4.4/5 (40+ recensioni)

4.4/5 (40+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (300+ recensioni)

7. FMX

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/GoFMX.png GoFMX-Dashboard /%img/

via FMX Il software per gli ordini di manutenzione di FMX fornisce ai tecnici gli strumenti necessari per operare in modo efficiente sul campo.

Il software migliora la gestione delle attività, la gestione dei contratti e il coordinamento, assicurando il completamento tempestivo e una comunicazione efficace tra i team. La sua capacità di integrarsi con diversi sistemi software e di offrire servizi di integrazione personalizzati lo rende un valido software per gli ordini di lavoro.

le migliori funzionalità/funzioni di #### FMX

Creazione e modifica di moduli di richiesta per catturare i dettagli essenziali

Accesso al prodotto FMX completo su dispositivi mobili

Semplificare i processi degli ordini di lavoro con l'instradamento automatico

Gestione e monitoraggio efficace dell'inventario

Allegare codici a barre alle attrezzature per un facile accesso alle informazioni con il tagging dei codici QR

Generare report in tempo reale per comprendere le metriche delle prestazioni utilizzando dashboard di reportistica

Limiti di FMX

Occasionali ritardi nei campi a discesa

Le ispezioni non fanno nascere automaticamente ordini di lavoro per le ispezioni fallite

Prezzi di FMX

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di FMX

G2: 4.8/5 (4+ recensioni)

4.8/5 (4+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (400+ recensioni)

8. ManagerPlus

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/image-7.png ManagerPlus /$$$img/

via ManagerPlus Il software per gli ordini di lavoro ManagerPlus semplifica i processi del sistema di gestione della manutenzione computerizzata attraverso una piattaforma centralizzata per generare, assegnare, monitorare e archiviare gli ordini di lavoro.

È noto per l'accesso basato su cloud, che consente ai responsabili della manutenzione, agli operatori e ai tecnici di recuperare i dati essenziali da dispositivi in connessione tramite app mobili.

Il software offre anche funzionalità di gestione dell'inventario, monitoraggio delle parti necessarie per gli ordini di lavoro e ottimizzazione dei programmi di manutenzione.

le migliori funzionalità/funzioni di #### ManagerPlus

Pianifica gli interventi di manutenzione critica e preventiva per evitare guasti e monitorare i costi degli ordini di lavoro

Sicurezza e condivisione delle conoscenze di manutenzione personalizzate modelli personalizzati di ordini di lavoro Semplificare il sistema di gestione degli ordini di lavoro dei fornitori, automatizzando e centralizzando i processi

Ottimizzazione delle risorse per un migliore ritorno sull'investimento con l'accesso ai dati in tempo reale basato su cloud

Limiti di ManagerPlus

Alcuni utenti trovano il software difficile da navigare

Manca la flessibilità nella creazione di reportistica personalizzata per ottenere informazioni specifiche

Assenza di reportistica sui tempi di inattività

Prezzi di ManagerPlus

Lightning Plus: $85/mese per utente

$85/mese per utente Lightning Experience: $125/mese per utente

Valutazioni e recensioni di ManagerPlus

G2: 3,4/5 (9+ recensioni)

3,4/5 (9+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (300+ recensioni)

9. Wrike

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/Wrike-Dashboard-Image-1400x800.png Wrike /%img/

via Wrike Wrike è uno strumento di project management Software-as-a-Service (SaaS) che supporta gli utenti nel monitoraggio di progetti e scadenze, orari di lavoro e vari processi di flusso di lavoro.

Si distingue per il suo approccio verticale: uno strumento costruito per funzioni specializzate che offre un'esperienza più approfondita rispetto ai suoi concorrenti.

Le migliori funzionalità/funzione di Wrike

Oltre 400 integrazioni con varie applicazioni

Possibilità di visualizzare diverse opzioni come grafici Gantt e tavole Kanban

Utilizzo di funzionalità avanzate di reportistica per i piani Enterprise e Pinnacle

Utilizzo di sequenze flessibili per il monitoraggio dello stato del progetto

Esplorare le funzionalità di monitoraggio dei problemi

Limiti di Wrike

Le funzionalità/funzione di sicurezza avanzate sono fornite solo nel piano Enterprise

Più costoso rispetto a I concorrenti di Wrike Prezzi di Wrike

Free: Utenti e progetti illimitati, 2GB di spazio di archiviazione

Utenti e progetti illimitati, 2GB di spazio di archiviazione Team: $9,80/mese per utente per piccoli team

$9,80/mese per utente per piccoli team Business: $24,80/mese per utente per strumenti avanzati

$24,80/mese per utente per strumenti avanzati Enterprise: Prezzo personalizzato per sicurezza e scalabilità avanzate

Prezzo personalizzato per sicurezza e scalabilità avanzate Pinnacle: Prezzo personalizzato per un accesso completo alle funzionalità/funzione

Valutazioni e recensioni di Wrike

G2: 4.2/5 (3500+ recensioni)

4.2/5 (3500+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (2500+ recensioni)

10. EZOfficeInventory

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/EZOfficeInventory-Dashboard-Image.webp EZOfficeInventory /%img/

via EZOfficeInventario EZOfficeInventory è una soluzione software basata su cloud per la gestione degli ordini di lavoro, degli asset e della manutenzione, adatta ad aziende di tutte le dimensioni.

Offre funzionalità/funzione come il monitoraggio degli elementi nelle varie posizioni, la scansione dei codici a barre tramite cellulare, la gestione ottimizzata dei livelli di stock e la gestione completa di utenti e fornitori. Il suo monitoraggio GPS è ideale per monitorare le posizioni degli asset.

Le migliori funzionalità/funzione di EZOfficeInventory

Monitoraggio di tutte le licenze in un'unica posizione

Accesso multiutente basato sul cloud

Progettazione e stampa di tag per i beni, con supporto di codici a barre, codici QR e tag RFID

Limiti di EZOfficeInventory

Pareti a pagamento su alcune funzionalità/funzione chiave

App mobile buggata

Prezzi di EZOfficeInventory

Essenziale: $35/mese

$35/mese Avanzato: $45/mese

$45/mese Premium: $55/mese

$55/mese Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di EZOfficeInventory

G2: 4.4/5 (190+ recensioni)

4.4/5 (190+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (1400+ recensioni)

Il tuo percorso verso una gestione più intelligente degli ordini di lavoro e della manutenzione

Avete visto il miglior software per ordini di lavoro del 2024 e lo strumento giusto può trasformare il modo in cui gestite le richieste di manutenzione. Non si tratta solo di riparare le cose più velocemente, ma anche di gestire in modo intelligente, comunicare in modo chiaro e rimanere all'avanguardia.

Che si tratti di un piccolo team o di una grande azienda, una soluzione di questo tipo si adatterà perfettamente. Tuttavia, se desiderate una soluzione che non si limiti a fare il suo dovere, ma che porti qualcosa in più, iscrivetevi a ClickUp e vedete voi stessi! 🎉