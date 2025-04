10 migliori software di modellazione dei processi nel 2025 (recensioni e prezzi)

I processi operativi di un'azienda si evolvono per diventare più efficienti e sostenibili. La modellazione dei processi è fondamentale per identificare ed eliminare i colli di bottiglia, snellire i flussi di lavoro e migliorare l'efficienza per contribuire alla loro evoluzione.

**Che cos'è la modellazione dei processi?

La modellazione dei processi è una rappresentazione grafica o pittorica dei processi aziendali o dei flussi di lavoro all'interno di uno specifico ambiente aziendale. Possono essere lineari o non lineari. Si pensi ai singoli passaggi di un processo disegnati sotto forma di grafico di flusso o di una rappresentazione simile per catturare l'intero processo in un'unica immagine.

La modellazione dei processi è nota anche come notazione di modellazione dei processi aziendali.

Tutto questo vi sembra un po' troppo complesso? Il software per la modellazione dei processi riduce la complessità per voi.

Con questo elenco curato, abbiamo evidenziato i 10 migliori software di modellazione dei processi nel 2024. Esplorate l'intervallo dei software di modellazione dei processi in base a funzionalità/funzione, limiti di frequenza, prezzi e valutazioni degli utenti.

Cosa si deve cercare in un software di modellazione dei processi aziendali?

Prima di esaminare l'elenco degli strumenti consigliati, analizziamo le funzionalità/funzione cruciali da considerare quando si sceglie uno strumento di modellazione dei processi.

Usabilità: Scegliete uno strumento di modellazione dei processi intuitivo che permetta al team di creare e modificare senza problemi modelli di processi aziendali come diagrammi di flusso di lavoro e grafici organizzativi

Scegliete uno strumento di modellazione dei processi intuitivo che permetta al team di creare e modificare senza problemi modelli di processi aziendali come diagrammi di flusso di lavoro e grafici organizzativi Personalizzazione: Scegliete una soluzione con funzionalità/funzioni che vi permettano di personalizzare le visualizzazioni in base alle vostre esigenze aziendali, come ad esempio visualizzazioni specifiche per ruolo o modelli specifici per settore

Scegliete una soluzione con funzionalità/funzioni che vi permettano di personalizzare le visualizzazioni in base alle vostre esigenze aziendali, come ad esempio visualizzazioni specifiche per ruolo o modelli specifici per settore Capacità di integrazione: Il software di modellazione dei processi deve connettersi senza problemi con i sistemi CRM o ERP per una gestione completa dei dati

Il software di modellazione dei processi deve connettersi senza problemi con i sistemi CRM o ERP per una gestione completa dei dati Collaborazione in tempo reale: Selezione di uno strumento di modellazione dei processi che migliori la collaborazione tra il team e consenta un processo decisionale più rapido.

Selezione di uno strumento di modellazione dei processi che migliori la collaborazione tra il team e consenta un processo decisionale più rapido. Reportistica e analisi: Approfondimenti dettagliati per identificare le inefficienze e i problemi di gestione ottimizzare il flusso di lavoro processi sono fondamentali nella selezione di una soluzione

Approfondimenti dettagliati per identificare le inefficienze e i problemi di gestione ottimizzare il flusso di lavoro processi sono fondamentali nella selezione di una soluzione Scalabilità : Optate per un software in grado di adattarsi alle crescenti esigenze aziendali, di risparmiare sui costi e di garantire l'usabilità a lungo termine

: Optate per un software in grado di adattarsi alle crescenti esigenze aziendali, di risparmiare sui costi e di garantire l'usabilità a lungo termine Efficacia dei costi: Valutare il prezzo del software rispetto alle sue funzionalità/funzione per garantire il valore del denaro

Valutare il prezzo del software rispetto alle sue funzionalità/funzione per garantire il valore del denaro Supporto clienti: valutare i servizi di supporto clienti per ottenere una pronta assistenza sul software e soluzioni per la risoluzione dei problemi

I 10 migliori software di modellazione dei processi da utilizzare nel 2024

Il mercato è invaso da così tanti strumenti e piattaforme che è difficile trovarne uno affidabile. Da fare, però, abbiamo semplificato le cose. Questi 10 strumenti per la modellazione dei processi aziendali presentano le migliori funzionalità di oggi per soddisfare un ampio intervallo di requisiti aziendali.

1. ClickUp

ClickUp si distingue in questo elenco di software di modellazione dei processi per le sue funzionalità/funzione e la sua versatilità. La piattaforma offre diverse funzionalità/funzione, come ad esempio ClickUpChat , ClickUpDocs e ClickUpTasks che aiutano a svolgere più attività.

Tuttavia, due funzionalità/funzione sono protagoniste quando si parla di modellazione dei processi: Mappe mentali di ClickUp e ClickUp Whiteboards.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/ClickUp-Mind-Maps.png ClickUp Mappe mentali /$$$img/

È possibile creare e collegare facilmente le attività dalla propria Mappa Mentale

ClickUp Mappe mentali consente di creare diagrammi di flusso di lavoro utilizzando attività o nodi e, attraverso questi, un processo visivo di passaggio per i progetti.

Questa funzionalità/funzione migliora la pianificazione e consente ai team di visualizzare l'intero flusso di lavoro su un'unica schermata, di concentrarsi sulle singole attività e di collaborare efficacemente in tempo reale. È particolarmente utile per il brainstorming e il piano di progetto.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Whiteboards-simplified-1400x934.png ClickUp 3.0 Lavagne online semplificate /$$$img/

Brainstorming, strategie o mappatura dei flussi di lavoro con le lavagne online di ClickUp, che consentono di collaborare visivamente

Come per Lavagne online ClickUp è uno strumento di collaborazione visiva per i team. Fornisce una tela digitale dinamica e flessibile per il brainstorming, il piano e la collaborazione su idee, attività e progetti.

Le lavagne online di ClickUp sono utili per mappare le fasi del ciclo di vita del progetto. Inoltre, è possibile utilizzare le lavagne online per collaborare con i team in tempo reale, fare brainstorming visivo di nuove idee e sviluppare flussi di lavoro agili.

Passate dall'ideazione all'esecuzione creando Attività di ClickUp dalle lavagne online.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/image.gif Attività di ClickUp /$$$img/

Liberate più tempo per i lavori ad alta intensità di conoscenza ottimizzando le attività ricorrenti con le Automazioni di ClickUp

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Monitoraggio dello stato in tempo reale grazie a ClickUp Dashboard Semplificare i flussi di lavoro complessi con ClickUp Automazioni con trigger personalizzabili per ridurre al minimo le attività manuali

Migliorare la produttività con attività giornaliere ed elenchi di priorità tramite Elenchi ClickUp Da fare Catturate e integrate le idee e le note nel vostro flusso di lavoro con ClickUp Blocco note /$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp-AI-Product-Requirements-Document-Example.gif ClickUp AI Esempio di documento sui requisiti del prodotto /$$$img/



Automatizzate la stesura della documentazione con l'IA, monitorate lo stato di avanzamento attraverso grafici e sprint e risolvete rapidamente i bug di codifica con ClickUp AI

Generare attività, riepilogare/riassumere note e creare promemoria per risparmiare tempo con ClickUp AI Accedete a schede pre-progettate e personalizzabili Modelli ClickUp per vari tipi di progetti e flussi di lavoro



Limiti di ClickUp

Alcuni utenti hanno segnalato una curva di apprendimento molto ripida

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Aziende: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp AI: $5 per area di lavoro di ClickUp su tutti i piani a pagamento

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4.7/5 (9000+ recensioni)

4.7/5 (9000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (2000+ recensioni)

2. Creatio

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/Creatio.png

/$$$img/

via Creazione Creatio offre una piattaforma senza codice, Studio Creatio progettato per l'automazione dei flussi di lavoro e la creazione di Automazioni. Questa piattaforma consente agli utenti di creare applicazioni e processi complessi senza avere competenze di codice, il che la rende ideale per le piccole aziende.

le migliori funzionalità/funzioni di #### Creatio

Flusso di lavoro semplificato per la creazione di applicazioni nell'Application Hub

Fornisce una serie di applicazioni prive di codice strumenti di progettazione per creare e modificare pagine, modelli di dati e flussi di lavoro

Offre una libreria di visualizzazioni, widget e modelli predefiniti

Permette la creazione di processi complessi con strumenti senza codice

Limiti di Creatio

Personalizzazioni limitate e opzioni senza codice limitate

Manca un'interfaccia intuitiva

Documentazione e risorse obsolete

Prezzi di Creatio

Crescita: $25/mese per automazioni del flusso di lavoro per le PMI

$25/mese per automazioni del flusso di lavoro per le PMI Enterprise: $55/mese per automazioni su larga scala

$55/mese per automazioni su larga scala Unlimited: $85/mese per automazioni illimitate

Creatio valutazioni e recensioni

G2: NA

NA Capitolare: NA

3. Lucidchart

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/10/Lucidchart-Swimlane-Diagram-Example--1400x875.png Esempio di diagramma a corsie di Lucidchart /$$$img/

via Lucidchart Strumento versatile per la creazione di diagrammi e la modellazione dei processi aziendali, Lucidchart consente agli utenti di creare e collaborare su vari documenti visivi. Ha un design intuitivo e una robusta serie di funzionalità/funzione che aiutano a visualizzare processi e idee complesse.

Le migliori funzionalità di Lucidchart

Supporta l'importazione e il collegamento dei dati, facilitando l'integrazione e la visualizzazione di informazioni complesse

Offre un intervallo di modelli e aggiornamenti in tempo reale per una facile creazione di diagrammi

Applicazione mobile e gestione degli accessi per lavorare in mobilità

Limiti di Lucidchart

Nessuna opzione per l'acquisto una tantum

Limitate funzionalità/funzione di annotazione

Prezzi di Lucidchart

Basic: Free

Free Individuale: $7,95 al mese/utente, basato su cloud, per uso professionale individuale

$7,95 al mese/utente, basato su cloud, per uso professionale individuale Teams: $9,00 al mese, basato su cloud, richiede un minimo di 3 utenti

$9,00 al mese, basato su cloud, richiede un minimo di 3 utenti Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Lucidchart

G2: NA

NA Capterra: 4.5/5 (2000+ recensioni)

4. Jira

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/Jira.png Jira /$$$img/

via Software Jira Jira, sviluppato da Atlassian, è un software dinamico di modellazione dei processi aziendali per il monitoraggio dei problemi e dei progetti, pensato principalmente per i team agili.

Supporta diverse metodologie di tracciamento dei progetti e offre un intervallo di funzionalità/funzione per il piano, il monitoraggio e il rilascio del software.

Le migliori funzionalità/funzioni di Jira

Offre sequenze e roadmap interattive per il piano e il monitoraggio

Offre lavagne agili (Scrum e Kanban) per la scomposizione dei progetti e la visualizzazione dei flussi di lavoro

Visibilità DevOps

Progettato per la sicurezza e la scalabilità, con funzionalità/funzione come il disaster recovery

Limiti di Jira

Integrare vari strumenti e garantirne il buon funzionamento può essere complesso

Problemi di prestazioni con distribuzioni su larga scala

Prezzi di Jira

Basic: Free (fino a 10 utenti)

Free (fino a 10 utenti) Standard: $81,50/mese (fino a 35000 utenti)

$81,50/mese (fino a 35000 utenti) Premium: $160/mese (spazio di archiviazione illimitato, assistenza 24/7 e uno SLA di uptime del 99,9%) a

$160/mese (spazio di archiviazione illimitato, assistenza 24/7 e uno SLA di uptime del 99,9%) a Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Jira

G2: 4.3/5 (5610 recensioni)

4.3/5 (5610 recensioni) Capterra: 4.5/5 (13760 recensioni)

5. Miro

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/headerimage-without-text-1-1400x1012.png Esempio di funzionalità/funzione di Miro per i diagrammi di flusso /$$$img/

via Miro Miro è una persona liscia piattaforma di collaborazione visiva progettata per individui, team e aziende per fare brainstorming, pianificare ed eseguire progetti.

Offre un intervallo di funzionalità/funzione come lavagne digitali, interattività, ecc modelli per la mappatura mentale e integrazioni con varie app per la mappatura dei processi aziendali.

Le migliori funzionalità/funzioni di Miro

Fornisce un'area di lavoro con tre schede modificabili nel piano gratuito e schede illimitate nel piano a pagamento

Dispone di oltre 2500 modelli per vari casi d'uso

Offre oltre 100 app e integrazioni, tra cui Zoom, Slack, Google Drive e Google Sketch

Contiene timer, votazioni, chattare in video e altre funzionalità/funzione per riunioni efficienti

Limiti di Miro

Le bacheche di grandi dimensioni possono causare un caricamento lento e prestazioni degradate

La modalità offline è minima

Gli utenti non possono creare e salvare i propri modelli personalizzati

Le sessioni possono scadere inaspettatamente, causando una potenziale perdita dei lavori non salvati

Prezzi di Miro

**Free (per individui e Teams con membri del team illimitati)

Starter: $8 per membro/mese con fatturazione annuale o $10 mensili per i team

$8 per membro/mese con fatturazione annuale o $10 mensili per i team Business: $16/membro/mese con fatturazione annuale o $20/mese per i professionisti

$16/membro/mese con fatturazione annuale o $20/mese per i professionisti Azienda: Prezzo personalizzato

Miro valutazioni e recensioni

G2: 4.8/5 (5211 recensioni)

4.8/5 (5211 recensioni) Capterra: 4.7/5 (1410 recensioni)

6. Figma

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/Figma-.png Strumento di progettazione Figma /$$$img/

via Figma Uno dei preferiti dai designer UI/UX, Figma è uno strumento di prototipazione e modellazione dei processi basato su cloud che facilita la creazione, il test e la consegna collaborativa dei progetti di prodotto.

Figma offre funzionalità/funzione avanzate come la cronologia delle versioni, le librerie del team, le conversazioni audio, la gestione dei contenuti, gli overlay, i commenti su tela e il provisioning automatizzato.

Le migliori funzionalità/funzione di Figma

Fornisce un ambiente di progettazione collaborativa basato sul cloud

Supporta reti vettoriali e disegni ad arco attraverso uno strumento penna

Migliora la collaborazione con conversazioni audio e commenti su tela

Supporto per applicazioni mobili per iOS e Android

Offre integrazioni con applicazioni di terze parti come Maze, Zeplin, Pendo, Confluence e altre ancora

Limiti di Figma

Spazio di archiviazione limitato, che richiede ai team di creare nuovi file regolarmente

Le prestazioni tendono a diminuire sui sistemi Windows

L'aggiunta di immagini nel design può essere complicata per gli utenti abituati a Photoshop e XD

Prezzi di Figma

**Free (fino a due editor e tre progetti)

Professionale: $12 per editor/mese (fatturazione annuale) o $15 per editor/mese (fatturazione mensile)

$12 per editor/mese (fatturazione annuale) o $15 per editor/mese (fatturazione mensile) Organizzazione: $45 per editor/mese (fatturazione annuale)

$45 per editor/mese (fatturazione annuale) Azienda: $75 per editor/mese (solo fatturazione annuale)

Valutazioni e recensioni di Figma

G2: 4.7/5 (996 recensioni)

4.7/5 (996 recensioni) Capterra: 4.7/5 (689 recensioni)

7. Microsoft Visio

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/Microsoft-Visio.png Microsoft Visio /$$$img/

via Microsoft Visio Microsoft Visio è perfetto per creare vari diagrammi, come diagrammi di flusso, organigrammi, piani, diagrammi di rete e diagrammi UML, e mappe mentali .

È noto per le sue solide capacità di visualizzazione dei dati. Gli utenti possono creare diagrammi dai dati di Excel e incorporare diagrammi di Visio nei dashboard di Power BI.

Le migliori funzionalità/funzioni di Microsoft Visio

Supporta un ampio intervallo di tipi di diagramma

Offre funzionalità avanzate di visualizzazione dei dati

Rappresentazione dei dati migliorata grazie all'integrazione con Excel e Power BI

Include modelli, diagrammi e altre funzionalità avanzate nell'edizione Professional

Si integra bene con altre applicazioni Microsoft

Limiti di Microsoft Visio

L'impostazione di impostazioni di icone specifiche per un uso non generale potrebbe rivelarsi difficile

Limitata interoperabilità con altre applicazioni di diagramming

La funzione di reverse engineering presente nelle versioni precedenti è stata rimossa

Prezzi di Microsoft Visio

Visio piano 1: $5,00 per utente al mese per la creazione di base e la creazione di diagrammi dettagliati

$5,00 per utente al mese per la creazione di base e la creazione di diagrammi dettagliati Piano 2: $15,00 al mese per utenti che necessitano di diagrammi specializzati

Valutazioni e recensioni di Microsoft Visio

G2: 4.2/5 (657 recensioni)

4.2/5 (657 recensioni) Capterra: 4.5/5 (3070 recensioni)

8. Via del processo

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/Process-Street.jpeg Lista di controllo, flusso di lavoro, software per procedure operative standard /$$$img/

via Via del processo Process Street è una piattaforma di modellazione dei processi che consente ai team di creare, gestire e monitorare le procedure operative standard, le liste di controllo e i flussi di lavoro.

Trasforma le conoscenze del team in flussi di lavoro attuabili ed è un repository di conoscenze operative.

Le migliori funzionalità/funzioni di Process Street

Fornisce flussi di lavoro e pagine illimitate in tutti i piani

La capacità di archiviazione dei dati va da 5.000 record nel piano Startup a limiti personalizzabili nel piano Enterprise

Offre uno spazio di archiviazione dei file illimitato in tutti i piani

Limiti di Via dei processi

Il software può essere a volte un po' buggato

Design insoddisfacente della finestra In arrivo

Mancanza di una programmazione complessa delle condizioni e di esperienze più personalizzate

Processo Prezzi di strada

Startup: $100 al mese o $1.000 all'anno

$100 al mese o $1.000 all'anno Pro: 415 dollari al mese o 5.000 dollari all'anno

415 dollari al mese o 5.000 dollari all'anno Azienda: $1.660 al mese o $20.000 al mese

Process Street valutazioni e recensioni

G2: 4,6/5 (387 recensioni)

4,6/5 (387 recensioni) Capterra: 4.7/5 (617 recensioni)

9. ProcessModel

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ProcessModel.png

/$$$img/

via Modello di processo Le aziende hanno regolarmente bisogno di approfondimenti sui loro processi e ProcessModel è uno strumento di analisi e miglioramento dei processi progettato proprio per questo.

Consentendo agli utenti di creare un gemello digitale del loro processo, ProcessModel consente di migliorare i processi e di migliorare i risultati l'efficienza del processo tra i vari team e la verifica di potenziali miglioramenti è più facile.

Le migliori funzionalità/funzioni di ProcessModel

Modellazione, simulazione e analisi di processi aziendali complessi prima dell'implementazione nel mondo reale

Formazione personalizzata per il miglioramento dei processi

Strumento versatile con applicazioni in tutti i settori

Canali di assistenza dedicati

Limiti di ProcessModel

La complessità del software può richiedere un apprendimento significativo

La compatibilità con i diversi sistemi operativi può diventare un problema

Prezzi di ProcessModel

Pacchetto singolo: $2.995

$2.995 Pacchetto Teams: $12.995

$12.995 Pacchetto team di processo: $25.995

ProcessModel valutazioni e recensioni

G2: NA

NA Capterra: NA

10. Modelio Open Source

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/constellation-dashboard-1-1400x1030.png

/$$$img/

via Modelio Modelio è una soluzione di modellazione open source destinata principalmente a sviluppatori, analisti e architetti. Essendo open source, gli sviluppatori possono personalizzare lo strumento in base alle proprie esigenze.

Da fare, però, per rendere lo strumento operativo e funzionante, ci vuole tempo e mancano diverse funzionalità/funzione utili come la simulazione dei modelli e le integrazioni.

Funzionalità/funzione migliori di Modelio Open Source

Offre un ampio intervallo di modelli e diagrammi di processi aziendali con assistenza ai modelli e controllo della coerenza

Integrazione la gestione dei processi aziendali (BPM) con UML per la modellazione dei processi aziendali

Supporta la generazione di codice Java e la generazione di Javadoc

Permette lo scambio di modelli UML2 tra diversi strumenti di gestione dei processi aziendali

Limiti di Modelio Open Source

L'esperienza dell'utente (UX) può risultare mediocre

Da fare: non supporta la simulazione di base dei modelli

Problemi di interoperabilità XMI con gli strumenti della concorrenza

Gli utenti segnalano diversi bug che rendono difficile l'utilizzo del sistema

Prezzi di Modelio Open Source

Free: È open source e può essere scaricato da GitHub

Modelio Open Source valutazioni e recensioni

G2: NA

NA Capitolare: NA

Trovare il tuo partner per la modellazione dei processi non è più una sfida!

Trovare e scegliere il miglior software di modellazione dei processi per la vostra azienda è un'impresa ardua, ma è chiaro che c'è uno strumento per ogni esigenza.

Che si tratti di un piccolo team o di una grande organizzazione con processi complessi, i 10 migliori strumenti di modellazione aziendale offrono una vasta gamma di strumenti di modellazione questi 10 strumenti di modellazione dei processi aziendali offrono un intervallo di funzionalità/funzione per ottimizzare e migliorare il flusso di lavoro.

Tra questi strumenti, ClickUp si distingue per le sue eccellenti capacità di modellazione dei processi e per la suite di funzioni che aiutano a creare e mantenere i processi aziendali critici da un'unica piattaforma.

Ricordate che il software migliore è quello che si adatta ai vostri requisiti specifici, quindi considerate le esigenze uniche del vostro team prima di prendere una decisione.

Chi lo sa? Lo strumento perfetto per la modellazione dei processi è a portata di clic!