10 Migliori alternative e concorrenti di Odoo nel 2024

Che si tratti di fatturazione, produzione, gestione delle relazioni con i clienti, project management o altri compiti, il software vi aiuta a tenere tutto sotto controllo.

Sebbene Odoo sia un potente strumento di gestione aziendale, potrebbe non essere il più adatto alle vostre esigenze. Forse desiderate una funzionalità/funzione specifica, una soluzione più economica o un'esperienza utente diversa.

Qualunque sia il caso, vi ha portato a questa domanda: Quali sono le migliori alternative a Odoo?

Abbiamo la risposta. 🤩

Abbiamo cercato e spulciato diverse soluzioni software per compilare questo elenco delle 10 migliori alternative a Odoo, in modo che possiate semplificare i vostri processi e mettervi al lavoro.

Cos'è Odoo?

Odoo è uno strumento di pianificazione delle risorse aziendali (ERP) progettato per semplificare ogni area delle operazioni aziendali. È dotato di funzioni specializzate app specializzate per la gestione delle relazioni con i clienti (CRM) , risorse umane, commerciale, account, e-commerce e altro ancora.

Via Odoo Una delle funzionalità/funzione di Odoo è il suo design modulare. Basta scegliere le app di cui si ha bisogno ora e aggiungerne altre man mano che si cresce. Odoo offre versioni sia open-source che enterprise, per soddisfare le aziende che privilegiano la flessibilità illimitata rispetto a quelle che vogliono esternalizzare l'hosting e la manutenzione.

Tuttavia, Odoo potrebbe non essere adatto a tutti. ☕️

Le app della versione enterprise potrebbero mancare di alcune funzionalità/funzioni avanzate di cui l'azienda ha bisogno. La versione community blocca l'accesso ad alcune app e limita le funzionalità/funzioni di altre. Anche i prezzi possono essere un problema: l'aggiunta di altri moduli o utenti può far lievitare rapidamente i costi.

Cosa cercare nelle alternative di Odoo Customer Relationship Management?

Scegliere la soluzione ideale software di gestione aziendale ideale non è un'attività da poco. Ma avere un breve elenco di funzionalità/funzione chiave può rendere tutto più facile. Per iniziare, ecco alcuni elementi da tenere a mente quando si cerca un'alternativa a Odoo:

Funzionalità : Lo strumento dovrebbe gestire le esigenze specifiche del vostro settore e i processi aziendali principali comeCRM e project management, l'account e l'inventario

Lo strumento dovrebbe gestire le esigenze specifiche del vostro settore e i processi aziendali principali comeCRM e project management, l'account e l'inventario Personalizzazione: Scegliete uno strumento personalizzato per modellare i vostri processi e flussi di lavoro unici. Questo include la creazione di campi personalizzati, visualizzazioni, dashboard, report o regole di automazione

Scegliete uno strumento personalizzato per modellare i vostri processi e flussi di lavoro unici. Questo include la creazione di campi personalizzati, visualizzazioni, dashboard, report o regole di automazione Integrazioni: Scegliete una soluzione di gestione aziendale che possa connettersi facilmente con il vostro attuale stack tecnologico per una transizione fluida e flussi di dati senza soluzione di continuità dopo la configurazione (gestione finanziaria, gestione della catena di approvvigionamento, gestione dell'inventario, project management, ecc.)

Scegliete una soluzione di gestione aziendale che possa connettersi facilmente con il vostro attuale stack tecnologico per una transizione fluida e flussi di dati senza soluzione di continuità dopo la configurazione (gestione finanziaria, gestione della catena di approvvigionamento, gestione dell'inventario, project management, ecc.) Scalabilità: La piattaforma deve crescere con la vostra azienda, gestendo più utenti e dati senza problemi

La piattaforma deve crescere con la vostra azienda, gestendo più utenti e dati senza problemi Distribuzione: Decidete se preferite una soluzione basata su cloud o self-hosted ed esplorate le opzioni disponibili

Decidete se preferite una soluzione basata su cloud o self-hosted ed esplorate le opzioni disponibili Accessibilità: In dipendenza delle vostre esigenze, lo strumento dovrebbe avere un'app mobile per l'accesso in movimento

In dipendenza delle vostre esigenze, lo strumento dovrebbe avere un'app mobile per l'accesso in movimento Risorse e assistenza: Scegliete un software di gestione che fornisca una documentazione completa, dei tutorial e un team di supporto clienti affidabile

Le 10 migliori alternative a Odoo da utilizzare nel 2024

Trovare un software di gestione aziendale che risponda a tutte le vostre esigenze può essere difficile. Fortunatamente, non dovete Da fare da soli. Ecco le 10 migliori opzioni per sostituire Odoo, compresi i punti di forza, i limiti e le recensioni degli utenti per aiutarvi a fare la scelta giusta.

Utilizzate ClickUp per gestire in modo efficiente i vostri progetti con oltre 15 visualizzazioni, modelli predefiniti e numerose funzionalità/funzione di collaborazione

Distribuzione: Solo cloud

ClickUp è un sistema all-in-one per la gestione dei progetti suite per la produttività progettata per aiutare le piccole e medie aziende (PMI) a gestire le loro attività principali. Con oltre 15 campi personalizzati e visualizzazioni (come Tabella, Kanban, Calendario e Gantt), è possibile modificare facilmente l'interfaccia per adattarla ai flussi di lavoro di qualsiasi reparto aziendale.

Gestione I flussi di lavoro del CRM è un gioco da ragazzi con ClickUp. Team commerciali possono utilizzare Moduli ClickUp per catturare e monitorare i contatti in una pipeline commerciale visiva. Una volta chiuse le trattative, si può passare senza problemi alla gestione degli account e dei progetti dei clienti. 🙌

Create attività, impostate date di scadenza e assegnate ruoli in modo che ogni membro del team sappia esattamente cosa deve fare. Non c'è bisogno di ripetere questi passaggi ogni volta: le automazioni di ClickUp possono gestire il lavoro più impegnativo, permettendovi di concentrarvi sul lavoro che conta.

Inoltre, grazie alle oltre 100 integrazioni native, potete collegarvi ai vostri strumenti preferiti e personalizzare completamente i vostri flussi di lavoro. ⚒️

Se siete alla ricerca di un'alternativa economica a Odoo con funzioni avanzate di CRM, commerciale e di gestione delle risorse umane project management funzionalità/funzione, passare a ClickUp.

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp:

Creazione e gestione di documenti aziendali all'interno del sitoClickUp Documenti* UtilizzareClickUp AI per generare descrizioni di attività, riepiloghi di documenti e elementi di azione dalle note

Collaborare con il proprio team tramite @menzioni, commenti e chattare

Accesso a ClickUp via web, desktop (Windows, macOS e Linux) e dispositivi mobili (Android e iOS)

Creazione di dashboard personalizzate per monitorare i progetti, le prestazioni del team e le chiavi di misura aziendali e KPI

oltre 1.000 integrazioni per avere tutto ciò che vi serve in un unico posto conveniente

Limiti di ClickUp:

L'app mobile non dispone di alcune funzionalità/funzione presenti nelle versioni web e desktop

Manca di funzionalità avanzate di account, inventario e commercio elettronico

Prezzi di ClickUp:

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Disponibile su tutti i piani a pagamento per $5/Area di lavoro di ClickUp/mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp:

G2: 4,7/5 (9.000+ recensioni)

4,7/5 (9.000+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (3.800+ recensioni)

2. Acumatica

via Acumatica Distribuzione: Cloud o_ on-premise

Acumatica è un ERP cloud per aziende di medie e grandi dimensioni che desiderano gestire l'inventario, il punto vendita (POS), il monitoraggio del tempo, le buste paga e le relazioni con i clienti. È possibile scegliere tra le sue cinque edizioni specifiche per il settore: General Business, Produzione, Distribuzione, Commercio elettronico al dettaglio e Costruzione.

Come Odoo, Acumatica consente di selezionare solo le app attualmente necessarie. Ma invece di fatturare per utente, fattura in base alle app e alla capacità del sistema utilizzate. Questo prezzo è ottimo se avete un'azienda in rapida crescita: non pagherete un extra per aggiungere altri utenti. 💰

Le migliori funzionalità/funzione di Acumatica:

Accesso ad Acumatica tramite le sue app per dispositivi mobili iOS e Android

Generazione di reportistica finanziaria e operativa personalizzata in HTML, PDF, Excel e Word

Invio automatico di fatture e rendiconti ai clienti a intervalli personalizzati

Connessione di Acumatica con oltre 100 app di terze parti, tra cui Shopify, Amazon, BigCommerce, Velixo e Avalara

Limiti di Acumatica:

Non ha un piano o una versione di prova gratuiti

La personalizzazione della reportistica con il loro designer di report è complessa

Prezzi di Acumatica:

Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Acumatica:

G2: 4.4/5 (836 recensioni)

4.4/5 (836 recensioni) Capterra: 4.4/5 (100 recensioni)

3. Quickbooks Online

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/64c446901d410875e5cc4d58\_quickbooks-online-pnc-1.png Alternative a Odoo: Quickbooks dashboard /$$$img/

via Quickbooks online Distribuzione: Solo cloud_

QuickBooks Online è un software di account cloud progettato per le piccole aziende. Lo si può utilizzare per creare fatture professionali, accettare pagamenti online e persino impostare cicli di fatturazione regolari. Aiuta anche a monitorare le spese, a gestire le buste paga e l'inventario di base. 💸

Molti account hanno familiarità con QuickBooks Online, quindi se decidete di esternalizzare la vostra contabilità, è facile trovare aiuto.

Le migliori funzionalità/funzione di Quickbooks Online:

Connessione dei conti delle banche e delle carte di credito per registrare automaticamente le transazioni

Generare diverse reportistiche finanziarie, tra cui conti economici, stati patrimoniali e crediti

Invitate gli account a rivedere i vostri libri e a collaborare per risolvere i problemi 🧑‍💻

Connessione con centinaia di app di terze parti, tra cui Shopify, eBay, Square e PayPal

Limiti di Quickbooks Online:

Alcuni utenti riferiscono che il supporto clienti non è affidabile

Gli strumenti per la gestione dell'inventario sono disponibili solo nei piani più costosi

Prezzi di Quickbooks Online:

Simple Start: $30/mese

$30/mese Essenziale: $60/mese

$60/mese Plus: $90/mese

$90/mese Avanzato: $200/mese

Valutazioni e recensioni su Quickbooks Online:

G2: 4.0/5 (3.160 recensioni)

4.0/5 (3.160 recensioni) Capterra: 4.3/5 (6.377 recensioni)

4. Zoho One

via Zoho One Distribuzione: Solo cloud_

Zoho One è un sistema di gestione aziendale per le PMI. Dispone di oltre 40 app che aiutano a gestire le attività commerciali, il marketing, le risorse umane, il supporto, la contabilità e l'assistenza Operazioni IT dipartimenti, garantendo al contempo un flusso di dati fluido tra di essi.

Si paga un unico prezzo per l'accesso a tutte le app. Come per Odoo, è possibile iniziare con poche app e aggiungerne altre in base alle necessità. Potete anche assegnare app specifiche ai dipendenti e definire i loro ruoli all'interno di tali app.

Se state cercando un'alternativa a Odoo con accesso a molte app ma a un costo molto inferiore, Zoho One potrebbe essere la soluzione perfetta per voi.

Le migliori funzionalità/funzione di Zoho One:

Collaborazione senza soluzione di continuità all'interno didi team interfunzionali tramite chat, condivisione dello schermo e videochiamate

Automazioni dei processi commerciali e di fatturazione, come l'assegnazione di contatti, l'invio di email di follower e la creazione di preventivi e fatture

Consentire ai personalizzati l'accesso a un portale per i pagamenti e l'accesso a preventivi e fatture precedenti

Ottenere informazioni complete raccogliendo i dati di tutte le app Zoho e di terze parti nella vostra dashboard

Limiti di Zoho One:

La piattaforma è occasionalmente lenta e piena di bug

Alcuni utenti segnalano una qualità e un tempo di risposta del supporto incoerente

Prezzi di Zoho One:

Tutti i dipendenti prezzo : $35/mese per dipendente

$35/mese per dipendente Utente flessibile prezzo : $90/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Zoho One:

G2: 4,4/5 (18.400+ recensioni)

4,4/5 (18.400+ recensioni) Capterra: 4.2/5 (106 recensioni)

5. SAP Business One

via SAP Business One Distribuzione: Cloud o_ on-premise

SAP Business One è un sistema ERP per le PMI con funzioni specifiche per i settori della produzione, dei prodotti di consumo, dei servizi professionali, del commercio all'ingrosso e al dettaglio.

Dispone di 15 moduli che coprono CRM, commerciale, assistenza, produttività e inventario. Dall'invio di avvisi automatici alla fornitura di analisi avanzate, questa alternativa a Odoo offre tutto ciò che serve per gestire e ottimizzare le operazioni. 🌻

A differenza di Odoo, dovrete acquistare tutti i moduli. Per questo motivo, questo software aziendale e sistema ERP è ideale per i settori specifici a cui si rivolge.

Le migliori funzionalità/funzione di SAP Business One:

Sincronizzazione dell'inventario su più magazzini per una gestione accurata delle scorte

Connessione diretta con la banca, monitoraggio di tutte le transazioni e automazione delle riconciliazioni

Ricevere notifiche per le deviazioni in aree come il profitto lordo, il limite di credito e la scorta minima tramite notifiche in app, email o SMS

Personalizzate il vostro dashboard per monitorare i costi, le performance commerciali, i ricavi e il flusso di cassa

Limiti di SAP Business One:

Limitate funzioni HR e CRM

Necessità di consulenti per automatizzare le reportistiche

Prezzi di SAP Business One:

Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su SAP Business One:

G2: 4.3/5 (505 recensioni)

4.3/5 (505 recensioni) Capterra: 4.3/5 (284 recensioni)

6. SuiteCRM

via SuiteCRM Distribuzione: Cloud o_ on-premise

SuiteCRM è un CRM open-source per ottimizzare le vendite commerciali, CRM marketing e i processi di supporto clienti. Dispone di 26 moduli per la gestione dei contatti, modelli PDF per preventivi e fatture, Reportistica CRM e altro ancora. Aggiungete o rimuovete moduli, rinominateli e personalizzate i loro campi, layout e relazioni.

SuiteCRM si può scaricare gratis e utilizzare senza limiti, ma è possibile acquistare SuiteCRM in hosting per una versione cloud. Se siete alla ricerca di un'alternativa open-source a Odoo con funzionalità/funzione CRM complete e integrazioni native, SuiteCRM potrebbe fare al caso vostro. 🍬

Le migliori funzionalità/funzione di SuiteCRM:

Pianificare riunioni, registrare chiamate e comporre email direttamente dalla piattaforma

Visualizzare una Sequenza di tutte le interazioni avvenute con ogni account della vostra aziendadatabase personalizzato* Creare ruoli per ogni utente in modo che possa vedere solo le informazioni rilevanti per svolgere il proprio lavoro

Connessione di SuiteCRM con oltre 120 app tra cui Quickbooks, Xero, Twilio, WhatsApp e Telegram

Limiti di SuiteCRM:

Documentazione limitata sui moduli

Diventa lento quando si lavora con database di grandi dimensioni

Prezzi di SuiteCRM:

Starter: £95 ($117,59)/mese

£95 ($117,59)/mese Business: £332,50 ($411,55)/mese

£332,50 ($411,55)/mese Premium: £475 ($587,93)/mese

SuiteCRM valutazioni e recensioni:

G2: 4.2/5 (88 recensioni)

4.2/5 (88 recensioni) Capterra: 4.1/5 (46 recensioni)

7. Microsoft Dynamics 365

via Microsoft Dynamics 365 Distribuzione: Cloud o_ on-premise

Microsoft Dynamics 365 è un'azienda leader nel settore delle Strumento software ERP per le organizzazioni di medie e grandi dimensioni. Copre i settori finanziario, commerciale, dei magazzini, della gestione della catena di fornitura, della produzione e del project management.

Dynamics 365 è altamente personalizzabile per diversi settori, in particolare quello manifatturiero, dei servizi finanziari, della sanità e della vendita al dettaglio. Se fate parte di una grande azienda, probabilmente troverete Dynamics 365 più facile, veloce e conveniente da implementare rispetto a strumenti ERP simili.

Le migliori funzionalità/funzione di Microsoft Dynamics 365:

Integrazione perfetta con le app Microsoft 365, Power BI e LinkedIn

Priorità ai lead in base al potenziale di guadagno e monitoraggioi viaggi dei clienti per ottimizzare i rinnovi e gli upsell 📈

Gestione e monitoraggio dei progetti con timesheet, calcolo avanzato dei costi e controllo del budget per garantire la redditività

Personalizzare i dashboard per visualizzare le attività e le metriche specifiche del ruolo

Limiti di Microsoft Dynamics 365:

L'integrazione con sistemi di terze parti può essere difficile

L'app mobile non dispone di tutte le funzionalità/funzione e a volte presenta dei problemi

Prezzi di Microsoft Dynamics 365:

Business Central Essentials: a partire da $70/mese per utente

a partire da $70/mese per utente Business Central Premium: a partire da $100/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Microsoft Dynamics 365:

G2: 3,8/5 (1.500+ recensioni)

3,8/5 (1.500+ recensioni) Capterra: 4,4/5 (oltre 5.200 recensioni)

8. Epicor Kinetic

via Epicor Kinetic Distribuzione: Cloud o_ on-premise

Epicor Kinetic è un'altra soluzione ERP per i settori della produzione, della distribuzione e della vendita al dettaglio. Eccelle nella gestione di complessi flussi di lavoro di produzione da ordine a ordine o da ingegnere a ingegnere.

È possibile utilizzarlo per gestire funzioni aziendali come le finanze, le relazioni con i clienti, la catena di approvvigionamento e la gestione del magazzino. È un'ottima alternativa a Odoo per le aziende di medie e grandi dimensioni che hanno bisogno di aiuto per le esigenze di produzione avanzate più che per le risorse umane e il CRM.

Le migliori funzionalità/funzione di Epicor Kinetic:

Facile accesso da mobile

Impostazione del configuratore di prodotto per raccogliere e gestire gli ordini personalizzati dei client

Utilizzo di testo, immagini e voce per recuperare le informazioni del database ed eseguire azioni (ad esempio, convertire un preventivo in un ordine)

Connessione con piattaforme popolari come BigCommerce, Quickbooks, Salesforce e Avalara

Limiti di Epicor Kinetic:

Configurazione e personalizzazione complesse

Alcuni utenti segnalano un supporto clienti incoerente e ritardato, soprattutto per problemi complessi

Prezzi di Epicor Kinetic:

Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Epicor Kinetic:

G2: 3.7/5 (423 recensioni)

3.7/5 (423 recensioni) Capterra: 3.8/5 (176 recensioni)

9. Salvia 100

via Salvia 100 Distribuzione:_ On-premise solo

Sage 100 è una soluzione di account per le piccole e medie imprese, in particolare per quelle che operano nei settori della produzione, della distribuzione all'ingrosso, dei servizi professionali e delle costruzioni. 👷

Oltre all'account, Sage 100 gestisce anche le buste paga, le relazioni con i clienti e la gestione dell'inventario. Una funzionalità/funzione chiave è il monitoraggio in tempo reale dell'inventario e gli avvisi sullo stato. Questi aiutano a mantenere costanti i livelli delle scorte e a gestire senza problemi il magazzino.

Sebbene Sage 100 sia disponibile solo per la distribuzione on-premise, la piattaforma collabora con terze parti per aiutarvi a passare al cloud, se necessario.

Le migliori funzionalità/funzione di Sage 100:

Valutare la redditività dei progetti e monitorare i budget utilizzando la funzionalità/funzione di job costing

Ottenere una panoramica delle operazioni aziendali e delle prestazioni sul dashboard

Automazioni di attività ripetitive come la generazione di ordini d'acquisto e reportistica contabile

Salvate le funzioni e le reportistiche utilizzate più di frequente in un unico punto per accedervi con facilità

Limiti di Sage 100:

Richiede una terza parte per la configurazione e gli aggiornamenti

Integrazioni native al limite

Prezzi di Sage 100:

Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Sage 100:

G2: 3.6/5 (193 recensioni)

3.6/5 (193 recensioni) Capterra: 4.1/5 (305 recensioni)

10. Oracle Netsuite

via Oracle Netsuite Distribuzione: Solo cloud_

Oracle NetSuite è un ERP cloud progettato per le startup e le PMI. Combina gestione finanziaria, CRM, e-commerce, gestione degli ordini e risorse umane sotto un unico tetto.

Per iniziare con NetSuite, dovrete pagare la piattaforma principale, i moduli specifici per il settore di cui avete bisogno, il numero di utenti e una tariffa di configurazione una tantum. Man mano che la vostra azienda cresce, potete aggiungere altri moduli e utenti ai suoi strumenti di modellazione dei processi aziendali. ✨

Se state cercando l'alternativa più simile a Odoo per le operazioni complesse e potete permettervela, NetSuite potrebbe fare al caso vostro.

Le migliori funzionalità/funzione di Oracle Netsuite:

Gestire le operazioni tra più entità legali

Esecuzione di ricerche globali e salvataggio di quelle frequenti per un facile accesso

Creazione di informazioni finanziarie personalizzate ereportistica commerciale personalizzata per monitorare le metriche e i KPI aziendali

Connessione con centinaia di app esterne per l'e-commerce, il CRM, il supporto clienti e altro ancora

Limiti di Oracle Netsuite:

Diventa lento nel caricamento di nuove pagine

La personalizzazione è complessa e può richiedere l'assunzione di un consulente

Prezzi di Oracle Netsuite:

Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Oracle Netsuite:

G2: 4,0/5 (oltre 2.700 recensioni)

4,0/5 (oltre 2.700 recensioni) Capterra: 4.1/5 (1.300+ recensioni)

Migliora le tue operazioni aziendali con opzioni migliori

Ciascuna delle nostre migliori alternative a Odoo ha i suoi punti chiave e si rivolge a specifiche dimensioni aziendali e settori. Valutatele attentamente per trovare lo strumento più adatto alla vostra azienda. Lo strumento giusto dovrebbe risolvere le vostre esigenze principali, facilitare il lavoro e supportare la vostra crescita. 🌱

Se siete alla ricerca di uno strumento intuitivo e versatile per gestire le operazioni della vostra piccola o media impresa, non cercate altro che ClickUp.

Non è necessario prenotare una demo o aprire il portafoglio. Crea un account oggi stesso ed esplora gratis tutte le funzionalità/funzione di ClickUp!