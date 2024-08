10 incredibili alternative e concorrenti di Plutio nel 2024

Abbiamo raccolto alcune delle migliori alternative a Plutio per aiutarvi a trovare la soluzione perfetta. Preparatevi a rendere più piacevole la vostra vita lavorativa.

Cos'è un'alternativa a Plutio?

Plutio è una piattaforma di gestione aziendale all-in-one. Le varie alternative a Plutio presenti in questo elenco offrono soluzioni simili per la gestione aziendale, dei client e dei progetti.

Ecco alcune delle funzionalità/funzione condivise che abbiamo cercato nel vostro prossimo strumento di gestione aziendale:

Strumenti di project management

Strumenti di collaborazione con il team in tempo reale

Creazione di proposte

Creazione di fatture

Elaborazione dei pagamenti

Gestione delle relazioni con i clienti (CRM)

Ottimizzazione dei flussi di lavoro e delle Automazioni

In sostanza, il vostro prossimo strumento di gestione aziendale o di project management dovrebbe fornire uno spazio flessibile per gestire le attività amministrative, dandovi più tempo per concentrarvi sulle cose più importanti.

Cosa cercare nelle alternative a Plutio?

Ci sono diverse funzionalità/funzioni chiave da tenere d'occhio quando si cerca la migliore alternativa a Plutio per il proprio team o azienda:

Strumenti accurati per il monitoraggio del tempo per aumentare la produttività

Automazioni per mettere le attività quotidiane su pilota automatico per risparmiare ore ogni mese

Business incorporato esoftware di gestione delle operazioni o funzionalità/funzione

Una libreria di modelli completa per vari casi d'uso

Software CRM ricco di funzionalità/funzione per un'efficace gestione dei lead

Moduli e sondaggi per monitorare la soddisfazione dei client

Integrazioni con altri strumenti popolari

Creazione ed elaborazione di fatture

Gestione delle attività, pianificazione e monitoraggio degli stati di avanzamento

Un'interfaccia utente intuitiva con visualizzazioni personalizzabili

Software per la pianificazione della forza lavoro e strumenti

Le 10 migliori alternative a Plutio da usare nel 2024

Sapete quanto sia importante unire le vostre esigenze aziendali e di project management con un'unica piattaforma. Perciò, senza ulteriori indugi, scopriamo le 10 migliori alternative a Plutio per trasformare il vostro flusso di lavoro e ottimizzare la vostra azienda.

Trasformate il vostro project management con ClickUp, la piattaforma di produttività all-in-one per team e aziende

Se avete bisogno di una piattaforma di produttività all-in-one che vi aiuti a organizzare in modo efficiente e a stabilire le priorità delle attività, volete ClickUp . Questo popolare strumento di project management è dotato di tutte le funzionalità/funzione di cui Enterprise e piccole aziende hanno bisogno per gestire le risorse, collaborare e ottimizzare i flussi di lavoro di qualsiasi tipo.

ClickUp è completamente personalizzabile Attività è una delle sue maggiori funzionalità/funzione che permette ai project manager di stabilire le priorità elementi di azione , impostare promemoria, monitorare le consegne e tenere aggiornati tutti i membri del team sullo stato delle attività. ClickUp Dashboard sono altamente personalizzabili e preziosi per creare la stazione di comando perfetta per qualsiasi progetto. Utilizzateli per ottenere panoramiche di alto livello, approfondimenti, una migliore gestione delle risorse e una maggiore produttività dell'intera azienda.

Abbinando i dashboard alle visualizzazioni, si ottengono modi illimitati di project management. Per esempio:

La vista Gantt è la soluzione ideale per i flussi di lavoro Agile, le schede Kanban e i grafici Gantt

La vista Elenco permette di avere una panoramica migliore delle scadenze e delle attività

La vista Calendario aiuta i team e i titolari aziendali ad avere una panoramica del loro flusso di lavoro

Le visualizzazioni personalizzate consentono di trasformare qualsiasi opzione esistente in base a ciò di cui il team ha o non ha bisogno

Infine, c'è ClickUp AI un assistente IA unico nel suo genere, pensato per il project management. ClickUp AI può riepilogare le riunioni in Documenti, generare elementi d'azione nelle Attività di ClickUp, delineare le attività cardine del progetto, redigere email di supporto clienti e portare a termine il lavoro più velocemente.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

La libreria di modelli contiene oltre 1.000 modelli con tutto ciò che serve per il project management. Ad esempio, il fileModello di dashboard per il project management di ClickUp consente di creare una vista dall'alto verso il basso dello stato del team, per mantenere i progetti in corso senza intoppi

Assistente IA per tutto ciò che riguarda il project management: dai reportistici sullo stato di avanzamento ai brief di progetto, ClickUp AI fa tutto

Oltre 100 Automazioni preconfezionate per rendere automatici i flussi di lavoro, le attività di routine, i passaggi di progetto e altro ancora, oltre alla possibilità di crearne di proprie

Integrazione con oltre 1.000 altri strumenti, tra cui Monday.com, Microsoft Teams, Wrike, Asana, Trello e altri ancora. Tutto ciò che non abbiamo, potete crearlo con Zapier (non sono necessarie API)

Compatibile con quasi tutti i dispositivi e sistemi operativi, comprese le app desktop per macOS, Windows e Linux, le app mobili per Android e iOS e l'accesso basato sul web per i browser più diffusi

Limiti di ClickUp

Alcune recensioni menzionano l'occasionale difficoltà di apprendimento dei membri del team nel familiarizzare con le funzionalità di ClickUp (risolta con tutorial gratuiti per ogni cosa)

Alcuni clienti segnalano la necessità di personalizzare le impostazioni a causa della ricezione di troppe notifiche con le impostazioni predefinite

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente pagato annualmente; $10/mese per utente pagato mensilmente

$7/mese per utente pagato annualmente; $10/mese per utente pagato mensilmente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (9.000+ recensioni)

4,7/5 (9.000+ recensioni) Capterra: 4,6/5 (3.800+ recensioni)

2. MieleLibro

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/HoneyBook.jpg Alternative a Plutio: Home page di HoneyBook /$$$img/

via MieleLibro HoneyBook è un programma di software di gestione aziendale piattaforma per imprenditori creativi, startup e titolari di piccole aziende. Offre oggetto del progetto strumenti di gestione, gestione delle attività, fatturazione ed elaborazione dei pagamenti, tra gli altri.

Le migliori funzionalità/funzione di HoneyBook

Software del portale client funzionalità/funzione di messaggistica, elaborazione dei pagamenti e revisione dei file

La libreria di modelli presenta funzionalità/funzioni comemodelli per il programma di lavoro per aiutarvi a mettere le cose in agenda più velocemente, con meno passaggi di consegne

Il dashboard Automazioni consente di applicare automazioni personalizzate a qualsiasi parte del ciclo di vita del progetto

Integrazioni con strumenti come Gmail, Calendly, QuickBooks e Zapier per unificare il flusso di lavoro

Limiti di HoneyBook

Alcuni utenti segnalano confusione nell'invio di email e difficoltà nel determinare l'esito positivo dell'invio di un'email

Secondo alcuni gestori del team, i membri del team hanno difficoltà a passare a HoneyBook da altri software di project management

Prezzi di HoneyBook

Starter: $19/mese per utente

$19/mese per utente Essenziale: $39/mese per utente

$39/mese per utente Premium: $79/mese per utente

Valutazioni e recensioni su HoneyBook

G2: 4.5/5 (oltre 100 recensioni)

4.5/5 (oltre 100 recensioni) Capterra: 4.8/5 (500+ recensioni)

3. Dubsado

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/06/dubsado.png Alternative a Plutio: Il dashboard del progetto Dubsado /$$$img/

via Dubsado Dubsado è una piattaforma di project management per freelance e piccole aziende che vogliono semplificare le operazioni. Funzionalità/funzione semplice e personalizzabile portale client software di project management per una migliore organizzazione, fatturazione, contratti, comunicazione e altro ancora.

Le migliori funzionalità/funzioni di Dubsado

Funzionalità/funzione di collaborazione, come ruoli per più utenti, autorizzazioni individuali e dashboard personalizzate, che migliorano la comunicazione e l'efficienza del team

Soluzioni personalizzate per la proposta e la fatturazione, con la possibilità di creare pacchetti di componenti aggiuntivi per specifici servizi professionali, in modo che i client possano scegliere le opzioni che desiderano

Automazioni per l'invio di email, la programmazione degli inviti e la creazione di moduli aiutano a snellire le giornate di lavoro

Integrazioni con strumenti come Zapier, Xero e QuickBooks per mantenere tutti sulla stessa pagina

Limiti di Dubsado

Alcune recensioni di utenti menzionano la mancanza di varietà nei tipi di fattura

Le recensioni di alcuni project manager segnalano confusione e sovraccarico di lavoro durante l'impostazione dei flussi di lavoro

Prezzi di Dubsado

Starter: $20/mese per utente

$20/mese per utente Premier: $40/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Dubsado

G2: 4.3/5 (60+ recensioni)

4.3/5 (60+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (40+ recensioni)

4. SuiteDash

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/SuiteDash.jpg Alternative a Plutio: Il dashboard di SuiteDash /$$$img/

via SuiteDash SuiteDash è un software di gestione del lavoro per aziende di tutte le dimensioni e una popolare alternativa a Plutio. Offre funzionalità/funzione come utilizzo delle risorse stime, monitoraggio del tempo, fatturazione automatica, comunicazione in tempo reale e flussi di lavoro personalizzabili. 🙌

Le migliori funzionalità/funzione di SuiteDash

Le potenti funzionalità/funzione di fatturazione includono fatturazione avanzata, proposte digitali, pagamenti online, opzioni di sottoscrizione e altro ancora

Il software del portale clienti consente dashboard personalizzate per la condivisione dei file, la collaborazione e la comunicazione con i clienti

L'automazione del flusso di lavoro senza codice gestisce l'assegnazione delle attività e le comunicazioni automatiche personalizzate

L'integrazione con Zapier, WordPress, Google Calendar e altre piattaforme popolari aiuta a unificare le attività di project management in un'unica dashboard

Limiti di SuiteDash

Alcuni utenti hanno segnalato problemi concomunicazione client le email vengono segnalate come spam

Le menzioni di alcune aziende parlano di una curva di apprendimento ripida per i membri del team e i project manager

Prezzi di SuiteDash

Start: $19/mese per utente

$19/mese per utente Thrive: $49/mese per utente

$49/mese per utente Pinnacle: $99/mese per utente

Valutazioni e recensioni di SuiteDash

G2: 4.8/5 (500+ recensioni)

4.8/5 (500+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (500+ recensioni)

5. 17 cappelli

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/17Hats.jpg Alternative a Plutio: 17Hats' dashboard /$$$img/

via 17 cappelli 17hats è una soluzione di gestione aziendale all-in-one per i titolari di piccole imprese e gli imprenditori, ed è una popolare alternativa a Plutio. La si può usare per tutto, dalla contabilità alla comunicazione con i client, fino alla gestione dettagliata dei progetti e al monitoraggio dello stato di avanzamento.

Le migliori funzionalità/funzione di 17hats

Dashboard, pagine di progetto, schede di contatto e tag aiutano a mantenere i progetti organizzati per flussi di lavoro efficienti

La suite CRM completa include modelli di cattura dei lead, risposta immediata ai lead, piani di pagamento, programmazione online e altro ancora

Automazioni per le email di comunicazione con i clienti, elenchi di cose da fare e creazione di attività con molteplici opzioni di personalizzazione

Integrazioni con strumenti popolari come Google Calendar, Fundy, QuickBooks e Zoom

Limiti di 17hats

Le recensioni delle aziende di produttività segnalano la mancanza di funzionalità/funzione specializzate per il project management

Alcune recensioni menzionano la difficoltà di impostazione del software per l'uso con i propri team e gestori del team

17hats prezzi

Essenziale: $15/mese per utente

$15/mese per utente Standard: $30/mese per utente

$30/mese per utente Premier: $60/mese per utente

17hats valutazioni e recensioni

G2: 4.4/5 (70+ recensioni)

4.4/5 (70+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (100+ recensioni)

6. Campana di carta

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/Paperbell.jpg Note del cliente in Paperbell /$$$img/

via Campana di carta Paperbell è uno strumento di project management per coach e altri professionisti dei servizi. È stato progettato per snellire i processi di coaching in modo che i titolari aziendali possano concentrarsi sul coaching dei loro client.

Le migliori funzionalità di Paperbell

Le funzionalità/funzione del CRM includono la pianificazione, la gestione dei client, la fatturazione, la firma dei contratti e gli strumenti di collaborazione

I modelli aiutano a creare pacchetti di coaching online che incoraggiano i client a programmare, pagare e impegnarsi nei servizi

Le email automatizzate gestiscono la comunicazione con i client e la generazione di lead per aiutare a far crescere l'azienda

Integrazioni con Xero, Sage, Wave Accounting e altri strumenti di contabilità più diffusi

Limiti di Paperbell

Alcuni utenti riferiscono di client che preferiscono pagare i loro piani di coaching utilizzando piattaforme non supportate dalle integrazioni di Paperbell

Alcune recensioni menzionano la necessità di migliorare il design visivo delle pagine dedicate ai client

Prezzi di Paperbell

Sottoscrizione a Paperbell: $57/mese per utente

Valutazioni e recensioni su Paperbell

G2: 4.7/5 (60+ recensioni)

4.7/5 (60+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (100+ recensioni)

7. Freedcamp

via Freedcamp Freedcamp è uno strumento di project management per freelance, imprenditori e piccole aziende. Presenta un intervallo di strumenti che aiutano a ridurre il tempo e l'energia necessari per la gestione aziendale e dei progetti.

Come dice il nome, Freedcamp ha una funzionalità/funzione gratuita. È una delle tre alternative a Plutio presenti in questo elenco a offrire una sottoscrizione gratuita: le altre due sono ClickUp e Teamwork. 🤑

Migliori funzionalità/funzione di Freedcamp

I calendari personalizzabili permettono di monitorare più progetti di varie dimensioni in un unico posto conveniente

Le funzionalità di project management includono opzioni per la creazione di attività, il monitoraggio delle attività cardine, la panoramica del progetto e altro ancora

Funzionalità di collaborazione come tag, commenti e discussioni aiutano a snellire il flusso di lavoro di ogni membro del team

Integrazioni con Slack, Dropbox, Zapier e altre piattaforme popolari per unire il tutto

Limiti di Freedcamp

Alcune recensioni di utenti menzionano la necessità di una configurazione più semplice e di tutorial aggiuntivi per ridurre la curva di apprendimento

Le recensioni di alcuni utenti segnalano funzioni limitate nell'app per dispositivi mobili

Prezzi di Freedcamp

**Free

Pro: $2,49/mese per utente

$2,49/mese per utente Business: $8,99/mese per utente

$8,99/mese per utente Azienda: $19,99/mese per utente

Valutazioni e recensioni su Freedcamp

G2: 4.5/5 (oltre 100 recensioni)

4.5/5 (oltre 100 recensioni) Capterra: 4.6/5 (400+ recensioni)

8. Lavoro di squadra

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/Teamwork.png Pagina del Progetto Salute di Teamwork /%img/

via Lavoro di squadraLavoro di squadra è un software di project management per aziende e liberi professionisti. Le sue funzionalità/funzione mirano alle operazioni con i client e alla collaborazione tra team, con strumenti per l'onboarding dei clienti, la gestione delle attività, il monitoraggio del tempo e altro ancora.

Le migliori funzionalità/funzioni di Teamwork

Il monitoraggio del budget consente di impostare e tenere traccia del budget per ogni progetto dei client

I flussi di lavoro personalizzabili consentono agli utenti di scegliere le funzionalità/funzione che si adattano alle esigenze specifiche di ciascun progetto e membro del team

Le funzionalità/funzione di automazione possono eseguire azioni come la creazione di attività, l'assegnazione di attività e la creazione di notifiche

Le integrazioni con piattaforme popolari come Dropbox, Google Drive, Trello, Slack e Zapier aiutano a semplificare i flussi di lavoro

Limiti di Teamwork

Alcuni utenti segnalano difficoltà nell'accesso e nel completamento di attività di dipendenza

Le recensioni di alcuni project management menzionano API incoerenti con tempi di risposta lenti

Prezzi di Teamwork

**Free Forever

Starter: $8,99/mese per utente

$8,99/mese per utente Deliver: $13,99/mese per utente

$13,99/mese per utente Crescere: $25,99/mese per utente

$25,99/mese per utente Scala: Contattare per i prezzi

Teamwork valutazioni e recensioni

G2: 4,4/5 (oltre 1.000 recensioni)

4,4/5 (oltre 1.000 recensioni) Capterra: 4.5/5 (800+ recensioni)

9. Bonsai

via Bonsai Bonsai è una piattaforma di gestione aziendale per freelance, imprenditori e liberi professionisti. La si può usare per gestire le attività amministrative, fatturare ai client, monitorare il tempo, creare contratti, inviare proposte e altro ancora.

Le migliori funzionalità/funzione di Bonsai

Le funzionalità di gestione dei contratti consentono agli utenti di creare contratti personalizzati, utilizzare modelli, accettare firme elettroniche e tenerli al sicuro con uno spazio di archiviazione cloud

Le funzionalità di fatturazione consentono agli utenti di creare fatture, programmare promemoria di pagamento automatici e accettare pagamenti attraverso i provider più diffusi

Le funzionalità/funzione di automazione consentono di attivare automaticamente promemoria di pagamento, fatturazione, monitoraggio del tempo, follow-up delle proposte e gestione dei contratti

Integrazioni con Calendly, QuickBooks, Zapier, Google Drive, Stripe e PayPal

Limiti di Bonsai

Alcuni utenti segnalano la necessità di fatturazione personalizzata, contratti e altre funzionalità avanzate di CRM

Le recensioni di alcuni utenti menzionano ritardi prolungati nell'elaborazione dei pagamenti e la mancanza di transazioni istantanee

Prezzi di Bonsai

Starter: $25/mese per utente

$25/mese per utente Professionale: $39/mese per utente

$39/mese per utente Business: $79/mese per utente

Bonsai valutazioni e recensioni

G2: 4.3/5 (60+ recensioni)

4.3/5 (60+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (60+ recensioni)

10. MolteRichieste

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/via-ManyRequests.png Pagina delle richieste di servizio di ManyRequests /$$$img/

via MolteRichieste ManyRequests è una piattaforma di assistenza clienti per titolari di aziende e agenzie. Offre un portale per i client e funzionalità/funzione come moduli per il checkout, assistenza virtuale, chattare dal vivo e messaggistica sui social media.

Le migliori funzionalità/funzione di ManyRequests

Strumenti orientati al cliente per migliorare i flussi di lavoro e migliorare aspetti come la generazione di contatti, la programmazione di appuntamenti e la voce

Il supporto multicanale può elaborare le richieste dei clienti dalla chat, dai social media, dalle email e altro ancora

App per assistenti virtuali può fornire assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7, gestendo le domande dei clienti e le richieste di supporto

Le integrazioni con strumenti come Slack, HubSpot, Stripe e Shopify rendono più facile la gestione delle attività di supporto clienti

Limiti di ManyRequests

Alcuni utenti segnalano difficoltà nell'utilizzo delle funzionalità/funzione a causa della lentezza dei tempi di risposta

Mancanza di feedback degli utenti sulle piattaforme di recensioni più diffuse

Prezzi di ManyRequests

Starter: $99/mese per due utenti

$99/mese per due utenti Core: $149/mese per cinque utenti

$149/mese per cinque utenti Pro: $399/mese per 10 utenti

Valutazioni e recensioni di ManyRequests

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

Pronti a trasformare il vostro flusso di lavoro?

Nell'odierno mondo aziendale altamente competitivo, è necessario trovare un vantaggio per restare davanti alla concorrenza.

Con il i migliori strumenti di project management e il software CRM a portata di mano, sarete pronti a gestire progetti complessi, assegnare attività, collaborare con il vostro team e rendere felici i vostri client. 🌻

È ora di vedere cosa possono fare questi strumenti per la vostra azienda, il vostro flusso di lavoro e i vostri profitti. Scopritelo gratis iscrivetevi a ClickUp oggi stesso!