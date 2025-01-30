10 Software di gestione delle costruzioni per le piccole imprese nel 2025

Il software giusto fa la differenza quando si tratta della capacità dei membri del team di concentrarsi sui propri ruoli, semplificare le attività e gestire il proprio tempo. Ciò è particolarmente vero nel settore edile, dove è fondamentale ottimizzare il talento del team nei progetti di costruzione in campo.
Esistono moltissimi strumenti per affrontare questa sfida, ma molti sono progettati per grandi aziende con tasche profonde. La soluzione? La costruzione software di project management creato per le piccole aziende. Uno strumento altrettanto potente che si adatta alle vostre esigenze, ai vostri obiettivi e al vostro budget.
Per aiutarvi a raggiungere più velocemente i migliori risultati, abbiamo compilato un elenco delle migliori soluzioni per le piccole imprese alla ricerca del giusto software di project management per l'edilizia. Confronteremo le funzionalità/funzione chiave, i limiti, i prezzi, le recensioni e altro ancora per aiutarvi a prendere la decisione più informata per le vostre esigenze aziendali. 🧰
Che cos'è il software di gestione dei progetti edilizi per le piccole imprese?
Il software di gestione delle costruzioni è uno strumento o un'app che consente ai team di comprendere obiettivi, sequenze, scadenze e requisiti. Queste app utilizzano le più diffuse funzionalità di project management (che forse già conoscete e amate) per garantire che i team abbiano a disposizione il budget, le risorse e i materiali corretti.
I migliori strumenti di project management per l'edilizia offrono ai project manager un luogo collaborativo da cui lavorare quando sono in viaggio, una piattaforma online per supervisionare i processi aziendali, la sicurezza, i budget, la reportistica e la comunicazione con i clienti. L'adozione di questo software dovrebbe semplificare notevolmente la vita lavorativa del project manager del settore edile e rappresentare la soluzione più efficace per semplificare i processi e snellire i flussi di lavoro, per una migliore esperienza complessiva del team e dei clienti.
Cosa cercare nel software di gestione delle costruzioni per le piccole aziende?
Esistono moltissime opzioni tra cui scegliere quando si parla di software di project management per l'edilizia, anche per le piccole aziende. Alcuni strumenti sono altamente personalizzabili e possono essere adattati a qualsiasi progetto di costruzione, mentre altri sono stati creati su misura per uno scopo specifico o per un'esigenza aziendale, come ad esempio software di gestione degli ordini o software per il monitoraggio del tempo di costruzione .
Nel confrontare le diverse opzioni, considerare:
- Funzioni/funzione chiave : Lo strumento software ha le caratteristiche giuste? Da fare oltre le vostre aspettative?
- Funzione : Da fare per lo scopo di cui avete bisogno, ad esempiogestione degli acquisti oprogrammazione della produzione?
- Visualizzazioni: È possibile visualizzare e organizzare i progetti nel modo in cui si lavora meglio?
- Personalizzazione: È possibile personalizzare il software in base alle proprie esigenze?
- Facilità d'uso: È un software di facile utilizzo? Il vostro team è in grado di impararlo rapidamente?
- Prezzo : Il software è accessibile? Il costo diventa proibitivo man mano che si scala?
- Assistenza: È possibile contattare facilmente il team del supporto quando se ne ha bisogno?
- Valutazioni e recensioni: Da fare: cosa dicono gli altri utenti sull'esperienza del prodotto?
È probabile che le vostre esigenze siano uniche come la vostra azienda, quindi prendetevi un po' di tempo per considerare ciò di cui avete veramente bisogno, in modo da trovare il software più adatto a voi.
I 10 migliori software di gestione delle costruzioni per piccole aziende da utilizzare nel 2024
Per le piccole aziende, trovare il miglior software di gestione delle costruzioni è un must se si vuole rimanere organizzati, gestire i rischi e servire i propri client nel miglior modo possibile. Per aiutarvi a trovare lo strumento giusto per questo lavoro, ecco la nostra lista dei migliori software di costruzione per le piccole imprese nel 2024.
1. ClickUp /$$$img/
https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/01/image2.gif Software di gestione delle costruzioni per piccole aziende: Le viste Tabella, Elenco, Gantt e Bacheca di ClickUp /$$$img/
Visualizzate le oltre 15 visualizzazioni di ClickUp per personalizzare il flusso di lavoro in base alle vostre esigenze
ClickUp è il sistema all-in-one per eccellenza project management strumento a cui i Teams si affidano per collaborare, organizzare, pianificare ed eseguire lavori di qualsiasi tipo, indipendentemente dalle dimensioni del team o dal budget. Grazie a una ricca serie di funzionalità/funzione e a oltre 15 modi per visualizzare i flussi di lavoro, ClickUp è la soluzione ideale per gestione delle costruzioni teams che si destreggiano tra sequenze strette, spedizioni varie, appaltatori, client e altro ancora.
Tra queste viste dinamiche, troverete le viste Gantt, Sequenza, Calendario e Carico di lavoro, perfette per i project manager del settore edile che devono stabilire le priorità delle attività cardine e obiettivi, bilanciando al contempo gli elementi d'azione del team. Inoltre, i team in campo possono dipendere dall'esclusività di ClickUp Vista Mappa per gestire le attività specifiche della posizione e vedere tutti i cantieri a colpo d'occhio.
È inoltre possibile creare preventivi, ordini di acquisto e scadenze per ogni progetto con calcoli in Campi personalizzati . È possibile includere anche dettagli come il budget, la posizione del cantiere e i dettagli del subappaltatore, in modo da poter filtrare, raggruppare e creare reportistica sui lavori.
Per iniziare a lavorare con ClickUp in modo ancora più rapido, è possibile sfogliare la sua vasta libreria di modelli e scegliere tra oltre 1.000 risorse precostituite per qualsiasi caso d'uso, tra cui molteplici modelli di piani di sviluppo e il Modello di project management per l'edilizia .
ClickUp Caratteristiche migliori
- Creazione di flussi di lavoro personalizzati per i vostri progetti e processi edilizi
- Gestione del tempo e delle attività degli appaltatori generali, degli appaltatori speciali e dei membri del team
- Esaminate e annotate gli invii, le richieste di informazioni (RFI), i disegni e i rilievi
- Utilizzate la vista Bacheca e la vista Calendario per rendere ClickUp il vostro ultimo strumento di lavorosoftware per la programmazione dei lavori di costruzione per monitorare lo stato del progetto
- Costruire un database CRM dei vostri client e partner del progetto
- Gestite la vostra pipeline commerciale con flussi di lavoro facili da personalizzare
- Semplificarela gestione delle attività nello stesso luogo in cui si trova il vostroobiettivi del progetto e le risorse
- Migliorare la comunicazione del team tra il campo e l'ufficio
- Creare e condividereDocumenti ClickUp e file con i membri del team
- Utilizzate i filtri per essere sempre aggiornati sulle attività e sui cambiamenti di stato
Limiti di ClickUp
- La curva di apprendimento può essere un po' lunga per adattarsi a così tante funzionalità/funzione chiave
- Non tutte le visualizzazioni sono ancora disponibili nell'app mobile
Prezzi di ClickUp
- **Free Forever
- Unlimitato: $7/mese per utente
- Business: $12/mese per utente
- Azienda: Contattare per i prezzi
- ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento per $5 per area di lavoro di ClickUp
Valutazioni e recensioni di ClickUp
- G2: 4,7/5 (8.900+ recensioni)
- Capterra: 4,6/5 (oltre 3.800 recensioni)
2. Co-Costruire
/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/09/CoConstruct-Client-Project-Overview.png Software di gestione delle costruzioni per piccole aziende: Panoramica dei progetti in CoConstruct /$$$img/
via Co-Costruzione CoConstruct è una costruzione project management, uno strumento per l'edilizia progettato appositamente per i costruttori di case e i ristrutturatori. Teams e titolari di aziende individuali possono utilizzare questo strumento per organizzare progetti, comunicare con client e partner e gestire le proprie attività in un unico luogo. ✅
Le migliori funzionalità/funzione di CoConstruct
- Creare e gestire progetti di costruzione con un sistema semplificato di pianificazione del progetto
- Tracciamento dei progetti dall'inizio alla fine con elenchi di cose da fare e calendari
- Gestione dei prezzi per lavori a prezzo fisso e a libro aperto senza soluzione di continuità
- Gestione delle tabelle orarie e fatturazione diretta ai client
Limiti di CoConstruct
- CoConstruct è stato progettato per team di costruttori di case, quindi altri tipi di team potrebbero preferire uno strumento diverso
- Alcuni utenti ritengono che sia difficile esportare i dati per utilizzarli in altri strumenti software
Prezzi di CoConstruct
- Essenziale: Contattare per i prezzi
- Avanzato: Contattare per i prezzi
- Completato: Contattare per i prezzi
Valutazioni e recensioni di CoConstruct
- G2: 4/5 (20+ recensioni)
- Capterra: 4.7/5 (800+ recensioni)
3. Caposquadra appaltatore
/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/09/ContractorForeman-Construction-Project-Management-Example.png Software di gestione delle costruzioni per piccole aziende: Le visualizzazioni desktop e mobile di Contractor Foreman /$$$img/
via Caposquadra appaltatore Contractor Foreman si definisce "il numero 1 per gli appaltatori" che cercano un software di gestione aziendale conveniente e facile da usare. I team possono utilizzare questo software software di project management per l'edilizia per il project management, la finanza, le persone, le risorse e i documenti. 📝
Funzionalità/funzione migliori di Contractor Foreman
- Supervisione dei progetti con Sequenze, programmi e grafici Gantt
- Generazione di stime e invio di fatture ai client
- Gestire i contratti e le comunicazioni con subappaltatori e partner
- Organizzare file, foto e registri delle attrezzature
Limiti del capocantiere
- Alcuni utenti hanno segnalato difficoltà nell'utilizzo del software su browser come Safari
- Secondo alcuni utenti, può essere eccessivo per i nuovi utenti e per chi lavora da solo nel settore edile
Prezzi di Contractor Foreman
- Base: $49/mese per un utente
- Standard: $79/mese per tre utenti
- Plus: $125/mese per otto utenti
- Pro: $166/mese per 15 utenti
- Unlimited: $249/mese per utenti illimitati
Foreman appaltatore valutazioni e recensioni
- G2: 4.5/5 (100+ recensioni)
- Capterra: 4.4/5 (500+ recensioni)
4. Procore
/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/Procore-Dashboard-Example-1400x788.jpeg Software di gestione delle costruzioni per piccole aziende: Pagina di approfondimento sulle RFI di Procore /$$$img/
via Procore Procore è un software di project management per l'edilizia progettato per facilitare ai team la gestione dei progetti, la minimizzazione dei rischi e la realizzazione di progetti di esito positivo. Lo strumento combina il project management e la gestione finanziaria con funzionalità di qualità e sicurezza, in modo da poter gestire i rischi nello stesso luogo. ⚒️
Le migliori funzionalità/funzione di Procore
- Organizzare team di progetto in loco e fuori sede con un project management facile da usare
- Utilizzare i dati in tempo reale per monitorare e ridurre i rischi
- Ottenere una panoramica dei dati finanziari correnti ed eseguire reportistica
- Capire il quadro completo di un progetto con i registri delle informazioni
Limiti di Procore
- I piani tariffari non sono elencati pubblicamente, per cui è difficile confrontare inizialmente il valore con altre opzioni che si stanno valutando
- Secondo alcuni utenti, il modo in cui vengono gestite le impostazioni può creare confusione
Prezzi di Procore
- Contattare per prezzi personalizzati
Valutazioni e recensioni di Procore
- G2: 4,6/5 (oltre 2.100 recensioni)
- Capterra: 4.8/5 (oltre 2.600 recensioni)
5. Autodesk Build
/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/Autodesk-Build.jpg Elenco dei nomi delle attività in Autodesk Build /$$$img/
via Autodesk Costruire Autodesk Build è uno strumento software di project management per l'edilizia progettato per creare flussi di lavoro più snelli tra l'ufficio e il campo. I team di progetto possono utilizzare questo strumento per gestire i progetti, la garanzia di qualità, la sicurezza e i rischi, nonché i budget e i costi. 👷
Le migliori funzionalità/funzione di Autodesk Build
- Visualizza le ultime novitàprogetti per evitare errori di comunicazione e di comunicazione
- Utilizzate visualizzazioni personalizzate per creare filtri e vedere solo le attività più rilevanti
- Monitoraggio dei problemi, delle modifiche e delle risoluzioni con le funzionalità/funzione di gestione della qualità integrate
- Monitorare i costi in tempo reale rispetto all'obiettivo iniziale, collegando i dati di campo ai vostri budget
Limiti di Autodesk Build
- Secondo alcuni personalizzati, l'impostazione dei progetti e l'assegnazione dei diritti e delle opzioni agli utenti possono essere complicate
- Alcuni utenti riferiscono che l'apprendimento del software può richiedere del tempo, soprattutto per chi non è abituato a questo tipo di software
Prezzi di Autodesk Build
- 550 Fogli: $495/anno
- 5.000 fogli: $870/anno
- Fogli illimitati: $1.625/anno
- Utenti illimitati: Contattare per i prezzi
Valutazioni e recensioni su Autodesk Build
- G2: N/A
- Capterra: N/A
6. Costruiretrend
/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/Buildertrend.jpg Elenco degli elementi in Buildertrend /$$$img/
via Tendenza alla costruzione Buildertrend è una piattaforma software di gestione delle costruzioni per team commerciali, appaltatori, costruttori di case e ristrutturatori. Lo strumento software è progettato per semplificare e organizzare progetti e processi, in modo che gli appaltatori possano concentrarsi sul loro ruolo. 🏠
Le migliori funzionalità/funzioni di Buildertrend
- Supervisione dei progetti e monitoraggio dello stato di avanzamento con la pianificazione integrata dei progetti
- Capire cosa sta succedendo con i registri giornalieri
- Monitoraggio degli ordini di modifica, delle selezioni e delle fatture da un'unica postazione
- Semplificare e centralizzarele comunicazioni con i clienti con un portale dedicato ai clienti
Limiti di Buildertrend
- Alcuni utenti segnalano una certa frustrazione con la funzionalità/funzione di monitoraggio del tempo, soprattutto sui dispositivi mobili
- La curva di apprendimento può essere ripida e gli utenti riferiscono che è necessario adattarsi a frequenti aggiornamenti
Prezzi di Buildertrend
- Essenziale: $99 per il primo mese, poi $399/mese
- Avanzato: $399 per il primo mese, poi $699/mese
- Completo: $699 per il primo mese, poi $999/mese
Valutazioni e recensioni di Buildertrend
- G2: 4.2/5 (100+ recensioni)
- Capterra: 4,5/5 (1.600+ recensioni)
7. Galleggiante
/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/Float.jpg Esempio di reportistica in Float /$$$img/
tramite Galleggiante Float è un sistema di gestione delle risorse e di piano della forza lavoro strumento che facilita ai team il piano delle capacità e la programmazione del lavoro. Il software combina la gestione delle persone e dei progetti in un'unica interfaccia, offrendo ai manager una panoramica di attività, budget, fasi del progetto, ore di lavoro e capacità. 🌻
Le migliori funzionalità/funzioni di Float
- Organizzare i progetti con attività cardine, fasi e dipendenze
- Usare la previsione della capacità per identificare potenziali sfide
- Monitorare la spesa comparata con quella effettiva per i progetti di costruzione
- Registrare le tabelle orarie e tenere traccia delle ore di lavoro dei membri del team
Limiti di flottazione
- Float non è stato progettato specificamente per i team di costruzione, anche se può essere uno strumento utile per loro
- Alcuni utenti segnalano che l'app per dispositivi mobili non è così semplice da usare come la versione per browser
Prezzi di Float
- Starter: $7,50/mese per utente
- Pro: $12,50/mese per utente
- Azienda: Contattare per i prezzi
Valutazioni e recensioni di Float
- G2: 4,2/5 (1.200+ recensioni)
- Capterra: 4,5/5 (1.500+ recensioni)
8. RedTeam
/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/ebca0676-e0e6-43d4-a4d9-1edb042d9f0f-1400x677.png Il dashboard del progetto RedTeam /%img/
via RedTeam RedTeam è un software per la gestione dei progetti edilizi che offre diversi strumenti software, tra cui Fieldlens per la collaborazione in tempo reale sul campo, RedTeam Go per il project management e RedTeam Flex per la gestione delle costruzioni. Insieme, questi strumenti permettono ai team di costruzione di organizzare progetti, finanze, lavoro sul campo e reportistica. 📊
Le migliori funzionalità/funzione di RedTeam
- Spostare tutti i dati in un unico luogo per facilitare il project management
- Creare processi ripetibili per ridurre l'opportunità di rischio
- Automazione di più di 100 attività con l'automazione incorporata
- Condivisione di reportistica e aggiornamenti finanziari con i client in modo user-friendly
Limiti di RedTeam
- Secondo alcuni utenti, può esserci una curva di apprendimento durante l'adattamento al software
- Alcuni clienti hanno segnalato server lenti e problemi di blocco durante le modifiche
Prezzi di RedTeam
- RedTeam Fieldlens: A partire da $39/mese per utente
- RedTeam Go: A partire da $450/mese per utenti illimitati
- RedTeam Flex: A partire da $450/mese per utenti illimitati
Valutazioni e recensioni di RedTeam
- G2: 4.3/5 (80+ recensioni)
- Capterra: 4.2/5 (100+ recensioni)
9. Sage 300 Costruzione e Immobiliare
/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/Sage-300.jpg Dashboard di Sage 300 Construction and Real Estate /$$$img/
via Salvia Sage 300 Construction and Real Estate è uno strumento software di gestione aziendale e di account all-in-one che combina la gestione finanziaria, le operazioni di servizio e il project management. I professionisti dell'edilizia possono utilizzare il software per supervisionare l'intero processo di costruzione insieme alla gestione finanziaria. 📈
Le migliori funzionalità di Sage 300 Construction and Real Estate
- Monitoraggio di incarichi, ordini di lavoro, preventivi, attrezzature e cronologia del cantiere
- Organizzare i documenti e fare a meno della carta
- Utilizzate le funzionalità di project management per identificare i problemi e gestire i rischi
- Semplificare le operazioni di assistenza per offrire una migliore esperienza ai client
Limiti di Sage 300 Construction e Real Estate
- Secondo alcuni utenti, le opzioni di reportistica del software sono limitate e difficili da personalizzare
- Secondo alcuni utenti, il sistema può essere poco intuitivo e difficile da navigare
Prezzi di Sage 300 Construction and Real Estate
- Contattare per i prezzi
Sage 300 Construction and Real Estate: valutazioni e commenti
- G2: 3.5/5 (30+ recensioni)
- Capterra: 4/5 (oltre 500 recensioni)
10. Filo di campo
/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/09/Fieldwire-batch-edit-watchers-update-example.jpg Software di gestione dell'edilizia per piccole aziende: attività in Fieldwire /$$$img/
via Filo di campo Fieldwire è una soluzione di gestione edile specifica per la gestione dei cantieri. Le imprese edili possono utilizzare il software per coordinare i membri del team, assegnare le attività, monitorare le prestazioni e ridurre i rischi legati alla presenza in cantiere. 🏗️
Le migliori funzionalità/funzione di Fieldwire
- Mantenere la sincronizzazione tra i team in cantiere e in ufficio con un sistema centrale
- Creazione di piani di lavoro e assegnazione di attività ai membri del team
- Monitoraggio dei membri del team che hanno lavorato a specifiche attività o cantieri
- Creazione e invio di reportistica personalizzata che include tutti i dettagli del progetto
Limiti di Fieldwire
- Fieldwire è stato progettato per la gestione dei cantieri, quindi i team potrebbero trarre vantaggio da un sistema di project management più generale
- Alcuni utenti vorrebbero che fosse più facile compilare report settimanali sui cantieri e sui progetti
Prezzi di Fieldwire
- **Gratis
- Pro: $54/mese per utente
- Business: $74/mese per utente
- Business Plus: $89/mese per utente
Fieldwire valutazioni e recensioni
- G2: 4.5/5 (oltre 100 recensioni)
- Capterra: 4.6/5 (80+ recensioni)
Gestire i progetti in modo più efficace con questi strumenti software di gestione delle costruzioni
In questo elenco c'è lo strumento ideale per ogni team di costruzione, sia che si vogliano gestire i rischi in cantiere sia che si vogliano coordinare i membri del team e le risorse da un unico punto centrale. Ci sono anche molte opzioni di software all-in-one che semplificano l'intero ciclo di vita del progetto.
Come uno dei leader del settore, $$$a strumenti per il project management per i team di tutti i settori, ClickUp è la nostra scelta migliore. Le sue funzionalità/funzione sono completamente personalizzabili e abbastanza flessibili da gestire anche i progetti più complessi. Inoltre, la libreria di modelli in continua crescita e le oltre 1.000 integrazioni aiutano le imprese edili a far decollare i progetti più rapidamente. Prova gratis ClickUp oggi stesso per sperimentare un modo migliore di gestire i progetti di costruzione. 🙌