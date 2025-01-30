10 Software di gestione delle costruzioni per le piccole imprese nel 2025

Il software giusto fa la differenza quando si tratta della capacità dei membri del team di concentrarsi sui propri ruoli, semplificare le attività e gestire il proprio tempo. Ciò è particolarmente vero nel settore edile, dove è fondamentale ottimizzare il talento del team nei progetti di costruzione in campo.

Esistono moltissimi strumenti per affrontare questa sfida, ma molti sono progettati per grandi aziende con tasche profonde. La soluzione? La costruzione software di project management creato per le piccole aziende. Uno strumento altrettanto potente che si adatta alle vostre esigenze, ai vostri obiettivi e al vostro budget.

Per aiutarvi a raggiungere più velocemente i migliori risultati, abbiamo compilato un elenco delle migliori soluzioni per le piccole imprese alla ricerca del giusto software di project management per l'edilizia. Confronteremo le funzionalità/funzione chiave, i limiti, i prezzi, le recensioni e altro ancora per aiutarvi a prendere la decisione più informata per le vostre esigenze aziendali. 🧰

Che cos'è il software di gestione dei progetti edilizi per le piccole imprese?

Il software di gestione delle costruzioni è uno strumento o un'app che consente ai team di comprendere obiettivi, sequenze, scadenze e requisiti. Queste app utilizzano le più diffuse funzionalità di project management (che forse già conoscete e amate) per garantire che i team abbiano a disposizione il budget, le risorse e i materiali corretti.

I migliori strumenti di project management per l'edilizia offrono ai project manager un luogo collaborativo da cui lavorare quando sono in viaggio, una piattaforma online per supervisionare i processi aziendali, la sicurezza, i budget, la reportistica e la comunicazione con i clienti. L'adozione di questo software dovrebbe semplificare notevolmente la vita lavorativa del project manager del settore edile e rappresentare la soluzione più efficace per semplificare i processi e snellire i flussi di lavoro, per una migliore esperienza complessiva del team e dei clienti.

Cosa cercare nel software di gestione delle costruzioni per le piccole aziende?

Esistono moltissime opzioni tra cui scegliere quando si parla di software di project management per l'edilizia, anche per le piccole aziende. Alcuni strumenti sono altamente personalizzabili e possono essere adattati a qualsiasi progetto di costruzione, mentre altri sono stati creati su misura per uno scopo specifico o per un'esigenza aziendale, come ad esempio software di gestione degli ordini o software per il monitoraggio del tempo di costruzione .

Nel confrontare le diverse opzioni, considerare:

Funzioni/funzione chiave : Lo strumento software ha le caratteristiche giuste? Da fare oltre le vostre aspettative?

Lo strumento software ha le caratteristiche giuste? Da fare oltre le vostre aspettative? Funzione : Da fare per lo scopo di cui avete bisogno, ad esempio gestione degli acquisti o programmazione della produzione ?

Da fare per lo scopo di cui avete bisogno, ad esempio gestione degli acquisti o programmazione della produzione ? Visualizzazioni: È possibile visualizzare e organizzare i progetti nel modo in cui si lavora meglio?

È possibile visualizzare e organizzare i progetti nel modo in cui si lavora meglio? Personalizzazione: È possibile personalizzare il software in base alle proprie esigenze?

È possibile personalizzare il software in base alle proprie esigenze? Facilità d'uso: È un software di facile utilizzo? Il vostro team è in grado di impararlo rapidamente?

È un software di facile utilizzo? Il vostro team è in grado di impararlo rapidamente? Prezzo : Il software è accessibile? Il costo diventa proibitivo man mano che si scala?

Il software è accessibile? Il costo diventa proibitivo man mano che si scala? Assistenza: È possibile contattare facilmente il team del supporto quando se ne ha bisogno?

È possibile contattare facilmente il team del supporto quando se ne ha bisogno? Valutazioni e recensioni: Da fare: cosa dicono gli altri utenti sull'esperienza del prodotto?

È probabile che le vostre esigenze siano uniche come la vostra azienda, quindi prendetevi un po' di tempo per considerare ciò di cui avete veramente bisogno, in modo da trovare il software più adatto a voi.

I 10 migliori software di gestione delle costruzioni per piccole aziende da utilizzare nel 2024

Per le piccole aziende, trovare il miglior software di gestione delle costruzioni è un must se si vuole rimanere organizzati, gestire i rischi e servire i propri client nel miglior modo possibile. Per aiutarvi a trovare lo strumento giusto per questo lavoro, ecco la nostra lista dei migliori software di costruzione per le piccole imprese nel 2024.

1. ClickUp /$$$img/

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/01/image2.gif Software di gestione delle costruzioni per piccole aziende: Le viste Tabella, Elenco, Gantt e Bacheca di ClickUp /$$$img/

Visualizzate le oltre 15 visualizzazioni di ClickUp per personalizzare il flusso di lavoro in base alle vostre esigenze

ClickUp è il sistema all-in-one per eccellenza project management strumento a cui i Teams si affidano per collaborare, organizzare, pianificare ed eseguire lavori di qualsiasi tipo, indipendentemente dalle dimensioni del team o dal budget. Grazie a una ricca serie di funzionalità/funzione e a oltre 15 modi per visualizzare i flussi di lavoro, ClickUp è la soluzione ideale per gestione delle costruzioni teams che si destreggiano tra sequenze strette, spedizioni varie, appaltatori, client e altro ancora.

Tra queste viste dinamiche, troverete le viste Gantt, Sequenza, Calendario e Carico di lavoro, perfette per i project manager del settore edile che devono stabilire le priorità delle attività cardine e obiettivi, bilanciando al contempo gli elementi d'azione del team. Inoltre, i team in campo possono dipendere dall'esclusività di ClickUp Vista Mappa per gestire le attività specifiche della posizione e vedere tutti i cantieri a colpo d'occhio.

È inoltre possibile creare preventivi, ordini di acquisto e scadenze per ogni progetto con calcoli in Campi personalizzati . È possibile includere anche dettagli come il budget, la posizione del cantiere e i dettagli del subappaltatore, in modo da poter filtrare, raggruppare e creare reportistica sui lavori.

Per iniziare a lavorare con ClickUp in modo ancora più rapido, è possibile sfogliare la sua vasta libreria di modelli e scegliere tra oltre 1.000 risorse precostituite per qualsiasi caso d'uso, tra cui molteplici modelli di piani di sviluppo e il Modello di project management per l'edilizia .

ClickUp Caratteristiche migliori

Creazione di flussi di lavoro personalizzati per i vostri progetti e processi edilizi

Gestione del tempo e delle attività degli appaltatori generali, degli appaltatori speciali e dei membri del team

Esaminate e annotate gli invii, le richieste di informazioni (RFI), i disegni e i rilievi

Utilizzate la vista Bacheca e la vista Calendario per rendere ClickUp il vostro ultimo strumento di lavoro software per la programmazione dei lavori di costruzione per monitorare lo stato del progetto

Costruire un database CRM dei vostri client e partner del progetto

Gestite la vostra pipeline commerciale con flussi di lavoro facili da personalizzare

Semplificare la gestione delle attività nello stesso luogo in cui si trova il vostro obiettivi del progetto e le risorse

Migliorare la comunicazione del team tra il campo e l'ufficio

Creare e condividere Documenti ClickUp e file con i membri del team

Utilizzate i filtri per essere sempre aggiornati sulle attività e sui cambiamenti di stato

Limiti di ClickUp

La curva di apprendimento può essere un po' lunga per adattarsi a così tante funzionalità/funzione chiave

Non tutte le visualizzazioni sono ancora disponibili nell'app mobile

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento per $5 per area di lavoro di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (8.900+ recensioni)

4,7/5 (8.900+ recensioni) Capterra: 4,6/5 (oltre 3.800 recensioni)

2. Co-Costruire

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/09/CoConstruct-Client-Project-Overview.png Software di gestione delle costruzioni per piccole aziende: Panoramica dei progetti in CoConstruct /$$$img/

via Co-Costruzione CoConstruct è una costruzione project management, uno strumento per l'edilizia progettato appositamente per i costruttori di case e i ristrutturatori. Teams e titolari di aziende individuali possono utilizzare questo strumento per organizzare progetti, comunicare con client e partner e gestire le proprie attività in un unico luogo. ✅

Le migliori funzionalità/funzione di CoConstruct

Creare e gestire progetti di costruzione con un sistema semplificato di pianificazione del progetto

Tracciamento dei progetti dall'inizio alla fine con elenchi di cose da fare e calendari

Gestione dei prezzi per lavori a prezzo fisso e a libro aperto senza soluzione di continuità

Gestione delle tabelle orarie e fatturazione diretta ai client

Limiti di CoConstruct

CoConstruct è stato progettato per team di costruttori di case, quindi altri tipi di team potrebbero preferire uno strumento diverso

Alcuni utenti ritengono che sia difficile esportare i dati per utilizzarli in altri strumenti software

Prezzi di CoConstruct

Essenziale: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi Avanzato: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi Completato: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di CoConstruct

G2: 4/5 (20+ recensioni)

4/5 (20+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (800+ recensioni)

3. Caposquadra appaltatore

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/09/ContractorForeman-Construction-Project-Management-Example.png Software di gestione delle costruzioni per piccole aziende: Le visualizzazioni desktop e mobile di Contractor Foreman /$$$img/

via Caposquadra appaltatore Contractor Foreman si definisce "il numero 1 per gli appaltatori" che cercano un software di gestione aziendale conveniente e facile da usare. I team possono utilizzare questo software software di project management per l'edilizia per il project management, la finanza, le persone, le risorse e i documenti. 📝

Funzionalità/funzione migliori di Contractor Foreman

Supervisione dei progetti con Sequenze, programmi e grafici Gantt

Generazione di stime e invio di fatture ai client

Gestire i contratti e le comunicazioni con subappaltatori e partner

Organizzare file, foto e registri delle attrezzature

Limiti del capocantiere

Alcuni utenti hanno segnalato difficoltà nell'utilizzo del software su browser come Safari

Secondo alcuni utenti, può essere eccessivo per i nuovi utenti e per chi lavora da solo nel settore edile

Prezzi di Contractor Foreman

Base: $49/mese per un utente

$49/mese per un utente Standard: $79/mese per tre utenti

$79/mese per tre utenti Plus: $125/mese per otto utenti

$125/mese per otto utenti Pro: $166/mese per 15 utenti

$166/mese per 15 utenti Unlimited: $249/mese per utenti illimitati

Foreman appaltatore valutazioni e recensioni

G2: 4.5/5 (100+ recensioni)

4.5/5 (100+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (500+ recensioni)

4. Procore

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/Procore-Dashboard-Example-1400x788.jpeg Software di gestione delle costruzioni per piccole aziende: Pagina di approfondimento sulle RFI di Procore /$$$img/

via Procore Procore è un software di project management per l'edilizia progettato per facilitare ai team la gestione dei progetti, la minimizzazione dei rischi e la realizzazione di progetti di esito positivo. Lo strumento combina il project management e la gestione finanziaria con funzionalità di qualità e sicurezza, in modo da poter gestire i rischi nello stesso luogo. ⚒️

Le migliori funzionalità/funzione di Procore

Organizzare team di progetto in loco e fuori sede con un project management facile da usare

Utilizzare i dati in tempo reale per monitorare e ridurre i rischi

Ottenere una panoramica dei dati finanziari correnti ed eseguire reportistica

Capire il quadro completo di un progetto con i registri delle informazioni

Limiti di Procore

I piani tariffari non sono elencati pubblicamente, per cui è difficile confrontare inizialmente il valore con altre opzioni che si stanno valutando

Secondo alcuni utenti, il modo in cui vengono gestite le impostazioni può creare confusione

Prezzi di Procore

Contattare per prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Procore

G2: 4,6/5 (oltre 2.100 recensioni)

4,6/5 (oltre 2.100 recensioni) Capterra: 4.8/5 (oltre 2.600 recensioni)

5. Autodesk Build

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/Autodesk-Build.jpg Elenco dei nomi delle attività in Autodesk Build /$$$img/

via Autodesk Costruire Autodesk Build è uno strumento software di project management per l'edilizia progettato per creare flussi di lavoro più snelli tra l'ufficio e il campo. I team di progetto possono utilizzare questo strumento per gestire i progetti, la garanzia di qualità, la sicurezza e i rischi, nonché i budget e i costi. 👷

Le migliori funzionalità/funzione di Autodesk Build

Visualizza le ultime novità progetti per evitare errori di comunicazione e di comunicazione

Utilizzate visualizzazioni personalizzate per creare filtri e vedere solo le attività più rilevanti

Monitoraggio dei problemi, delle modifiche e delle risoluzioni con le funzionalità/funzione di gestione della qualità integrate

Monitorare i costi in tempo reale rispetto all'obiettivo iniziale, collegando i dati di campo ai vostri budget

Limiti di Autodesk Build

Secondo alcuni personalizzati, l'impostazione dei progetti e l'assegnazione dei diritti e delle opzioni agli utenti possono essere complicate

Alcuni utenti riferiscono che l'apprendimento del software può richiedere del tempo, soprattutto per chi non è abituato a questo tipo di software

Prezzi di Autodesk Build

550 Fogli: $495/anno

$495/anno 5.000 fogli: $870/anno

$870/anno Fogli illimitati: $1.625/anno

$1.625/anno Utenti illimitati: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Autodesk Build

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

6. Costruiretrend

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/Buildertrend.jpg Elenco degli elementi in Buildertrend /$$$img/

via Tendenza alla costruzione Buildertrend è una piattaforma software di gestione delle costruzioni per team commerciali, appaltatori, costruttori di case e ristrutturatori. Lo strumento software è progettato per semplificare e organizzare progetti e processi, in modo che gli appaltatori possano concentrarsi sul loro ruolo. 🏠

Le migliori funzionalità/funzioni di Buildertrend

Supervisione dei progetti e monitoraggio dello stato di avanzamento con la pianificazione integrata dei progetti

Capire cosa sta succedendo con i registri giornalieri

Monitoraggio degli ordini di modifica, delle selezioni e delle fatture da un'unica postazione

Semplificare e centralizzare le comunicazioni con i clienti con un portale dedicato ai clienti

Limiti di Buildertrend

Alcuni utenti segnalano una certa frustrazione con la funzionalità/funzione di monitoraggio del tempo, soprattutto sui dispositivi mobili

La curva di apprendimento può essere ripida e gli utenti riferiscono che è necessario adattarsi a frequenti aggiornamenti

Prezzi di Buildertrend

Essenziale: $99 per il primo mese, poi $399/mese

$99 per il primo mese, poi $399/mese Avanzato: $399 per il primo mese, poi $699/mese

$399 per il primo mese, poi $699/mese Completo: $699 per il primo mese, poi $999/mese

Valutazioni e recensioni di Buildertrend

G2: 4.2/5 (100+ recensioni)

4.2/5 (100+ recensioni) Capterra: 4,5/5 (1.600+ recensioni)

7. Galleggiante

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/Float.jpg Esempio di reportistica in Float /$$$img/

tramite Galleggiante Float è un sistema di gestione delle risorse e di piano della forza lavoro strumento che facilita ai team il piano delle capacità e la programmazione del lavoro. Il software combina la gestione delle persone e dei progetti in un'unica interfaccia, offrendo ai manager una panoramica di attività, budget, fasi del progetto, ore di lavoro e capacità. 🌻

Le migliori funzionalità/funzioni di Float

Organizzare i progetti con attività cardine, fasi e dipendenze

Usare la previsione della capacità per identificare potenziali sfide

Monitorare la spesa comparata con quella effettiva per i progetti di costruzione

Registrare le tabelle orarie e tenere traccia delle ore di lavoro dei membri del team

Limiti di flottazione

Float non è stato progettato specificamente per i team di costruzione, anche se può essere uno strumento utile per loro

Alcuni utenti segnalano che l'app per dispositivi mobili non è così semplice da usare come la versione per browser

Prezzi di Float

Starter: $7,50/mese per utente

$7,50/mese per utente Pro: $12,50/mese per utente

$12,50/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Float

G2: 4,2/5 (1.200+ recensioni)

4,2/5 (1.200+ recensioni) Capterra: 4,5/5 (1.500+ recensioni)

8. RedTeam

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/ebca0676-e0e6-43d4-a4d9-1edb042d9f0f-1400x677.png Il dashboard del progetto RedTeam /%img/

via RedTeam RedTeam è un software per la gestione dei progetti edilizi che offre diversi strumenti software, tra cui Fieldlens per la collaborazione in tempo reale sul campo, RedTeam Go per il project management e RedTeam Flex per la gestione delle costruzioni. Insieme, questi strumenti permettono ai team di costruzione di organizzare progetti, finanze, lavoro sul campo e reportistica. 📊

Le migliori funzionalità/funzione di RedTeam

Spostare tutti i dati in un unico luogo per facilitare il project management

Creare processi ripetibili per ridurre l'opportunità di rischio

Automazione di più di 100 attività con l'automazione incorporata

Condivisione di reportistica e aggiornamenti finanziari con i client in modo user-friendly

Limiti di RedTeam

Secondo alcuni utenti, può esserci una curva di apprendimento durante l'adattamento al software

Alcuni clienti hanno segnalato server lenti e problemi di blocco durante le modifiche

Prezzi di RedTeam

RedTeam Fieldlens: A partire da $39/mese per utente

A partire da $39/mese per utente RedTeam Go: A partire da $450/mese per utenti illimitati

A partire da $450/mese per utenti illimitati RedTeam Flex: A partire da $450/mese per utenti illimitati

Valutazioni e recensioni di RedTeam

G2: 4.3/5 (80+ recensioni)

4.3/5 (80+ recensioni) Capterra: 4.2/5 (100+ recensioni)

9. Sage 300 Costruzione e Immobiliare

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/Sage-300.jpg Dashboard di Sage 300 Construction and Real Estate /$$$img/

via Salvia Sage 300 Construction and Real Estate è uno strumento software di gestione aziendale e di account all-in-one che combina la gestione finanziaria, le operazioni di servizio e il project management. I professionisti dell'edilizia possono utilizzare il software per supervisionare l'intero processo di costruzione insieme alla gestione finanziaria. 📈

Le migliori funzionalità di Sage 300 Construction and Real Estate

Monitoraggio di incarichi, ordini di lavoro, preventivi, attrezzature e cronologia del cantiere

Organizzare i documenti e fare a meno della carta

Utilizzate le funzionalità di project management per identificare i problemi e gestire i rischi

Semplificare le operazioni di assistenza per offrire una migliore esperienza ai client

Limiti di Sage 300 Construction e Real Estate

Secondo alcuni utenti, le opzioni di reportistica del software sono limitate e difficili da personalizzare

Secondo alcuni utenti, il sistema può essere poco intuitivo e difficile da navigare

Prezzi di Sage 300 Construction and Real Estate

Contattare per i prezzi

G2: 3.5/5 (30+ recensioni)

3.5/5 (30+ recensioni) Capterra: 4/5 (oltre 500 recensioni)

10. Filo di campo

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/09/Fieldwire-batch-edit-watchers-update-example.jpg Software di gestione dell'edilizia per piccole aziende: attività in Fieldwire /$$$img/

via Filo di campo Fieldwire è una soluzione di gestione edile specifica per la gestione dei cantieri. Le imprese edili possono utilizzare il software per coordinare i membri del team, assegnare le attività, monitorare le prestazioni e ridurre i rischi legati alla presenza in cantiere. 🏗️

Le migliori funzionalità/funzione di Fieldwire

Mantenere la sincronizzazione tra i team in cantiere e in ufficio con un sistema centrale

Creazione di piani di lavoro e assegnazione di attività ai membri del team

Monitoraggio dei membri del team che hanno lavorato a specifiche attività o cantieri

Creazione e invio di reportistica personalizzata che include tutti i dettagli del progetto

Limiti di Fieldwire

Fieldwire è stato progettato per la gestione dei cantieri, quindi i team potrebbero trarre vantaggio da un sistema di project management più generale

Alcuni utenti vorrebbero che fosse più facile compilare report settimanali sui cantieri e sui progetti

Prezzi di Fieldwire

**Gratis

Pro: $54/mese per utente

$54/mese per utente Business: $74/mese per utente

$74/mese per utente Business Plus: $89/mese per utente

Fieldwire valutazioni e recensioni

G2: 4.5/5 (oltre 100 recensioni)

4.5/5 (oltre 100 recensioni) Capterra: 4.6/5 (80+ recensioni)

Gestire i progetti in modo più efficace con questi strumenti software di gestione delle costruzioni

In questo elenco c'è lo strumento ideale per ogni team di costruzione, sia che si vogliano gestire i rischi in cantiere sia che si vogliano coordinare i membri del team e le risorse da un unico punto centrale. Ci sono anche molte opzioni di software all-in-one che semplificano l'intero ciclo di vita del progetto.

Come uno dei leader del settore, $$$a strumenti per il project management per i team di tutti i settori, ClickUp è la nostra scelta migliore. Le sue funzionalità/funzione sono completamente personalizzabili e abbastanza flessibili da gestire anche i progetti più complessi. Inoltre, la libreria di modelli in continua crescita e le oltre 1.000 integrazioni aiutano le imprese edili a far decollare i progetti più rapidamente. Prova gratis ClickUp oggi stesso per sperimentare un modo migliore di gestire i progetti di costruzione. 🙌