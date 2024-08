La gestione del codice sorgente ridefinita: 10 alternative a Bitbucket nel 2024

Non ci sono parole per descrivere il panico che si scatena in seguito a errori di codice irreparabili. Per molti coder, infatti, cancellare accidentalmente un blocco di codice è uno dei peggiori incubi. 🙀

Fortunatamente, i repository di codice hanno cambiato le carte in tavola per proteggere l'integrità del vostro lavoro, grazie alle opzioni di hosting sicuro del codice e di controllo delle versioni.

Bitbucket è un popolare servizio di hosting di repository basato sul web per il controllo delle versioni, dedicato agli sviluppatori di codice sorgente e, in particolare, alle aziende che gestiscono codice privato e proprietario.

Pur vantando una matrice di funzionalità/funzione, potreste desiderare un prodotto alternativo per numerose ragioni. Per istanza, potreste essere alla ricerca di una dashboard più sicura, o forse avete bisogno di un supporto nativo per le distribuzioni canary e gli interruttori di funzionalità.

Abbiamo curato con attenzione un elenco delle migliori 10 alternative a Bitbucket attualmente disponibili sul mercato. Esplorate le nostre mini-recensioni per trovare lo strumento ideale che colmi le lacune di Bitbucket e si allinei perfettamente alle vostre esigenze di codifica e sviluppo software.

Cos'è Bitbucket e come funziona?

Tramite: Bitbucket Bitbucket è una piattaforma scalabile di repository di codice basata su cloud che semplifica l'archiviazione, la gestione e il controllo di versione del codice. Funge da hub centralizzato per la supervisione dei repository Git, consentendo ai team di sviluppo software di contribuire, avviare, testare e distribuire il codice in modo efficiente. 👩‍💻

Gli sviluppatori utilizzano repository come Bitbucket per monitorare, rivedere e approvare le modifiche apportate dai collaboratori e, se necessario, tornare a versioni precedenti. Questi strumenti non memorizzano solo il codice ma anche le risorse correlate, come la documentazione, i test e gli script, facilitando la collaborazione del team attraverso flussi di lavoro più organizzati.

In generale, i repository possono essere ospitati:

Localmente su un server Su uno spazio di archiviazione allegato alla rete (NAS) In remoto nel cloud (come nel caso di Bitbucket)

$$$a Quali funzionalità/funzione cercare in un'alternativa a Bitbucket?

Una valida alternativa a Bitbucket dovrebbe idealmente avere le seguenti funzionalità/funzioni chiave:

Supporto a Git e Mercurial: Deve supportare sia Git che Mercurial, dando agli utenti flessibilità nella scelta Strategie di ramificazione: Verificare se l'alternativa supporta strategie di ramificazione per generare linee di lavoro indipendenti da una base di codice principale Richieste di pull: Deve offrire un robusto sistema di richieste di pull che consenta la revisione del codice, le discussioni e la collaborazione tra i membri del team Pipeline CI/CD: Cercare una pipeline CI/CD (continuous integration and continuous deployment) integrata per automatizzare i processi di creazione, test e consegna del codice Controllo degli accessi: Dovrebbe includere un controllo degli accessi che permetta di consentire e limitare l'accesso ai repository, garantendo la sicurezza dei dati Integrazioni: Integrazioni auspicabili con strumenti e servizi, come bug e sistemi di monitoraggio dei problemi e strumenti di project management, per snellire i flussi di lavoro dello sviluppo del software

10 Migliori alternative a Bitbucket per le vostre esigenze di codice sorgente nel 2024

Vi presentiamo la nostra selezione delle migliori 10 alternative a Bitbucket che forniscono uno spazio di archiviazione sicuro del codice e consentono una collaborazione senza soluzione di continuità con il vostro team: diamo un'occhiata! 🧐

1. GitHub

Via: GitHub GitHub vanta 100 milioni di repository e 40 milioni di utenti in tutto il mondo, il che lo rende l'hub definitivo per l'hosting di codice sorgente e il controllo di versione Git. 🎯

La piattaforma offre repository privati e pubblici per gli sviluppatori, con opzioni per la gestione dei repository e la revisione del codice, monitoraggio dei bug , richieste pull e modifica in linea con supporto per Markdown. Con l'autenticazione a due fattori abilitata, è possibile mantenere i file al sicuro da accessi non autorizzati.

Il software si concentra principalmente sul codice pubblico ed è scritto nei modelli linguistici Ruby ed Erlang, offrendo versatilità ai provider. Offre inoltre client desktop per Windows e Mac, una perfetta integrazione con le app più diffuse e il supporto (parziale) di Git e SVN, che lo rendono adatto a progetti di sviluppo sia personali che aziendali.

Le migliori funzionalità di GitHub

Supporta più di 200 linguaggi di programmazione

Offre supporto per Git

Autenticazione a due fattori

Ospita numerosi progetti open-source

Opzioni di revisione sistematica del codice

Limiti di GitHub

Le funzioni di ricerca e confronto del codice potrebbero essere migliorate

L'integrazione con altri strumenti può essere problematica

Prezzi di GitHub

**Gratis

Team : $3,67/mese per utente

: $3,67/mese per utente Azienda: $19,25/mese per utente

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni su GitHub

G2 : 4.7/5 (2.000+ recensioni)

: 4.7/5 (2.000+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (5.000+ recensioni)

2. Gitlab

Via: Gitlab Gitlab trasforma il modo in cui si collabora e si costruisce il software. Costruita attorno a Git, questa interfaccia web open-source utilizza il proprio sistema di controllo dei sorgenti e opera attraverso un'unica applicazione, aiutando i team durante l'intero processo di sviluppo e

riducendo in modo significativo la durata ciclo

.

La piattaforma contribuisce a ridurre i costi del processo di sviluppo e ad aumentare l'efficienza degli sviluppatori. Inoltre, offre un servizio completo di

Servizio DevOps

con funzionalità/funzione di sicurezza native, come la scansione dei container e delle dipendenze, il controllo della conformità delle licenze e il rilevamento dei segreti. 🤫

Inoltre, Gitlab vanta opzioni di distribuzione versatili, tra cui autogestione, on-premises e SaaS basato su cloud. Il risultato? È possibile garantire la coerenza delle funzionalità/funzione tra i vari modelli di distribuzione, semplificando le transizioni per i personalizzati e mantenendo intatte le funzioni.

Le migliori funzionalità/funzione di Gitlab

Struttura CI/CD integrata

Bacheca Kanban per l'organizzazione del lavoro

Strumenti DevSecOps per velocità e sicurezza

Strumenti di IA per il codice per l'automazione dei flussi di lavoro

Flessibilità di distribuzione per progetti open-source

Gitlab Buddy, un comodo strumento di Estensione per Chrome

Limiti di Gitlab

Avrebbe bisogno di maggiori funzionalità/funzione dell'interfaccia utente per il CI/CD

L'aggiornamento può richiedere una quantità considerevole di personalizzazioni

Prezzi di Gitlab

**Gratuito

Premium : $29/mese per utente

: $29/mese per utente Ultimo: $99/mese per utente

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni su Gitlab

G2 : 4.5/5 (700+ recensioni)

: 4.5/5 (700+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (1.000+ recensioni)

3. Albero delle fonti

Via: Albero delle fonti Sourcetree di Atlassian è un client desktop per Git che ottimizza le interazioni con il codice, migliorando la gestione dei repository attraverso visualizzazioni intuitive. La sua interfaccia facile da usare si rivolge ai principianti e offre funzionalità/funzione per aumentare la produttività degli utenti esperti.

La piattaforma consente di sincronizzarsi senza sforzo con gli aggiornamenti del team grazie ai suoi ricchi diagrammi di ramo. È possibile effettuare il cherry-pick tra i rami, rivedere i changeset e conservare il codice con facilità. 🌳

Grazie al Git Large File Support, i team possono monitorare comodamente le risorse di dati importanti da una posizione centralizzata. Sourcetree semplifica anche le complesse attività di controllo della versione distribuita, aiutandovi a gestire in modo efficiente i progetti più grandi.

Le migliori funzionalità di Sourcetree

Compatibile con Windows e Mac

Diagrammi di ramificazione dettagliati

Lavora con Git e Mercurial

Ricerca locale attraverso i punti di commit

Supporta i file di grandi dimensioni

Limiti di Sourcetree

Può occasionalmente presentare dei ritardi

Curva di apprendimento significativa per i nuovi sviluppatori

Prezzi di Sourcetree

**Gratis

Valutazioni e recensioni di Sourcetree

G2 : 4.3/5 (300+ recensioni)

: 4.3/5 (300+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (10+ recensioni)

4. Fabbricatore

Via: Phabricator Il versatile Phabricator

copre lo sviluppo del software

,

gestione dello sprint

, hosting del codice e revisione completa del codice. Con il supporto completo per Mercurial e i repository SVN, è una soluzione scalabile e ad alta velocità. Phabricator è interamente open-source, il che lo differenzia dall'approccio incentrato sulle aziende di Bitbucket.

All'interno di Phabricator, è possibile condurre revisioni del codice in modo efficiente utilizzando Differential, ospitare repository a livello locale e tenere sotto controllo quelli ospitati all'esterno. Migliorare i processi di integrazione continua attraverso i canali di chat interni. 💬

La piattaforma estende le sue funzioni con l'auditing del codice sorgente attraverso Herald, che consente di avviare audit e monitorare i bug. Inoltre, fornisce flessibilità nell'affrontare i bug attraverso moduli di attività personalizzati e delegati

gestione delle attività

.

Le migliori funzionalità/funzione di Phabricator

API per la scrittura di script che interagiscono con Phabricator

Ospita un wiki di documenti per la creazione di testi e la risoluzione dei conflitti

Supporta Git, Mercurial e SVN

Verifiche del codice sorgente

Canale di chat per facilitare la comunicazione

Limiti di Phabricator

Difficile soddisfare le esigenze aziendali specifiche

Perplessità di navigazione per i nuovi utenti

Prezzi di Phabricator

**Gratuito

Valutazioni e recensioni di Phabricator

G2 : 4.3/5 (20+ recensioni)

: 4.3/5 (20+ recensioni) Capterra: 4.1/5 (10+ recensioni)

5. Server DevOps di Azure

Via: Server DevOps di Azure Semplificate la condivisione del codice, il monitoraggio del lavoro e la consegna del software grazie agli strumenti integrati di Azure DevOps Server. Si tratta di un server Microsoft di livello enterprise che può fungere da eccellente ambiente di sviluppo integrato (IDE). 💻

Permette agli sviluppatori di pianificare il lavoro, collaborare allo sviluppo del codice e costruire o distribuire applicazioni, includendo strumenti quali:

Azure Repository: Offre repository Git privati ospitati nel cloud per il controllo del codice sorgente Azure Pipelines: Implementa il CI/CD in vari linguaggi, piattaforme e ambienti cloud Bacheca di Azure: Ha strumenti agili per il piano e il monitoraggio del lavoro, Scrum, Kanban e la gestione dei difetti del codice Azure Test Plans: Fornisce strumenti per la pianificazione del lavoro test delle app compresi i test continui e manuali/esplorativi Azure Artifacts: Consente la condivisione di pacchetti da fonti pubbliche o private, facilmente integrabili nella pipeline

Ospitato on-premise, Azure DevOps Server facilita il lavoro di squadra interfunzionale, indipendentemente dalla dimensione del progetto. Il team apprezzerà i suoi strumenti di collaborazione, come i dashboard personalizzabili,

i wiki integrati

e notifiche configurabili.

Migliori funzionalità/funzione di Azure DevOps Server

Si integra con GitHub Enterprise Server

Favorisce una cultura del lavoro collaborativo

Lavora bene con estensioni come Excel, Ricerca codice e Sostituisci token

Controllo della versione di Teams Foundation

Integrazione continua

Limiti di Azure DevOps Server

Curva di apprendimento leggermente più ripida per la gestione degli elementi del backlog

Funzionalità di dashboard limitate

Prezzi di Azure DevOps Server

Piano base : $6/mese per utente

: $6/mese per utente Piano Base + Test: $52/mese per utente

Azure DevOps Server valutazioni e recensioni

G2 : 4.2/5 (100+ recensioni)

: 4.2/5 (100+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (100+ recensioni)

6. Gitea

Via: Gitea Gitea è un gioiello pratico nel mondo dei servizi Git. È costruito sul linguaggio di programmazione Go, che lo rende leggero e facile da usare, con il vantaggio di essere rilasciato sotto la licenza MIT. 💎

L'obiettivo principale di questa piattaforma open-source è quello di fornire agli utenti un modo rapido e semplice per costituire un servizio Git self-hosted. Utilizzare l'hosting del codice per la creazione di repository, la gestione dei file di codifica e la gestione dei rami. Rivedere il codice senza sforzo attraverso i flussi di lavoro di AGit e di richiesta pull

gestire i progetti attraverso le Bacheche Kanban

.

Gitea è compatibile con qualsiasi piattaforma che supporti Go. Inoltre, vanta una facile installazione e impone requisiti di sistema minimi, il che lo differenzia da molti concorrenti.

Le migliori funzionalità/funzione di Gitea

Compatibile con i principali sistemi operativi (Windows, macOS e Linux)

Lavora bene su processori come PowerPC, ARM e i386

Interfaccia leggera e facile da navigare

Supporta più di 20 tipi di gestori di pacchetti come Cargo, Chef e Conan

Integrazione con database come SQLite, MySQL e PostgreSQL

Limiti di Gitea

La funzione di backup e di ripristino può essere migliorata

Spesso difficile da avviare rispetto ad altri software per progetti open-source

Prezzi di Gitea

Disponibile su richiesta

Valutazioni e recensioni di Gitea

G2 : 4.7/5 (10+ recensioni)

: 4.7/5 (10+ recensioni) Alternativaa: 4.4/5 (meno di 10 recensioni)

7. Assembla

Via: Assembla Assembla si distingue per la sua sicurezza

progetto di collaborazione

e piattaforma di controllo delle versioni. Ospita in modo sicuro i repository Git, Apache Subversion e Perforce nel cloud all'interno di un'unica piattaforma.

Il sistema di controllo delle versioni della piattaforma aiuta i team di sviluppo a rispettare gli standard di conformità come HIPAA, PCI, SOC2 e GDPR. La conformità è facilmente consultabile all'interno di un dashboard unificato che gestisce il codice sorgente e i progetti open-source.

Assembla si distingue per essere l'unica piattaforma del nostro elenco a offrire NextGen SVN. Inoltre, migliora l'esperienza dell'utente con funzionalità/funzioni quali la ricerca del codice, il blocco e la richiesta di unire, accessibili senza soluzione di continuità attraverso applicazioni mobili, desktop e web.

Tutto questo viene fornito in sicurezza all'interno del framework SOC2. 🔒

Le migliori funzionalità/funzione di Assembla

Supporto NextGen SVN

Integrazione con strumenti come GitHub, Slack e Zapier

Protezione avanzata dei rami e whitelisting degli IP

Prestazioni veloci

Scalabilità globale

Limiti di Assembla

Il processo di registrazione presenta occasionalmente delle sfide per alcuni team di sviluppo software

Difficile da configurare per un ambiente con numerosi progetti

Prezzi di Assembla

Perforce Cloud : $52,25/mese per utente

: $52,25/mese per utente Perforce Enterprise : Prezzo personalizzato

: Prezzo personalizzato Subversion Cloud : $19/mese per utente

: $19/mese per utente Subversion Enterprise: Prezzo personalizzato

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Assembla valutazioni e recensioni

G2 : 4.2/5 (100+ recensioni)

: 4.2/5 (100+ recensioni) Capterra: 4.2/5 (90+ recensioni)

8. Gogs

Via: Gogs Gogs è un server Git open-source basato su Go e progettato per l'auto-hosting. Accoglie sia repository pubblici che privati, offrendo un'interfaccia web con ampie opzioni di configurazione. ⚙️

Le sue funzionalità/funzioni uniche includono il supporto per chiavi SSH e autenticazione HTTP e la possibilità di gestire più repository.

Il registro di controllo integrato aiuta a monitorare le modifiche alle attività cardine, alle autorizzazioni e ai problemi, mentre il wiki integrato ha capacità di confronto dei file e di evidenziazione della sintassi.

Il controllo degli accessi a livello di repository assicura una completa autorità sulle autorizzazioni di visualizzazione e modifica dei file. Inoltre, il tracker dei problemi fornisce strumenti completi per il monitoraggio di bug e attività cardine, semplificando il project management.

Le migliori funzionalità/funzione di Gogs

Compatibile con Windows, Mac, Linux e ARM

Utili registri di controllo

Consente il confronto dei file

Controlli di visualizzazione robusti

Limiti di Gogs

La ricerca dei dati all'interno dei report può essere piuttosto impegnativa

I sistemi di notifiche possono essere inaffidabili a volte

Prezzi di Gogs

Nessuna informazione disponibile

Valutazioni e recensioni di Gogs

G2 : 4.3/5 (10+ recensioni)

: 4.3/5 (10+ recensioni) AlternativeTo: 4.6/5 (meno di 10 recensioni)

9. Nucleo Helix

Via: Nucleo elicoidale Passate al mondo di Helix Core, un motore di versione di livello enterprise incentrato sulla collaborazione nello sviluppo, indipendentemente dalle dimensioni del vostro team. 🤝

Questa piattaforma semplifica i complessi flussi di lavoro per lo sviluppo di prodotti su larga scala, garantendo una creazione più rapida. Helix Core supporta i repository mercuriali e monitora e gestisce diligentemente le modifiche alle risorse digitali come codice, video, file binari di grandi dimensioni e IP. Inoltre, scala infinitamente mantenendo prestazioni di altissimo livello.

La piattaforma si integra con il flusso di lavoro e la catena di strumenti attuali. Lavora bene con Git e offre API, in modo da poterla connettere con qualsiasi strumento, anche se non è disponibile un plugin.

Le migliori funzionalità/funzioni di Helix Core

Si integra con strumenti popolari come Visual Studio e Git

Supporta i repository Mercurial

Collaborazione perfetta in una configurazione agile

Tracciabilità end-to-end attraverso il ciclo di vita dello sviluppo

Limiti di Helix Core

La gestione di più aree di lavoro può risultare impegnativa

L'interfaccia non è facile da padroneggiare

Prezzi di Helix Core

Free per un massimo di 20 utenti - prezzi disponibili su richiesta per team più numerosi

Valutazioni e recensioni di Helix Core

G2 : 4.2/5 (90+ recensioni)

: 4.2/5 (90+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (20+ recensioni)

10. Fagiolo

Via: Scala di fagioli Raggiungete nuove vette di codice con i poteri magici di Beanstalk. 🌱

La piattaforma offre un flusso di lavoro completo, consentendo ai provider di creare, rivedere e diffondere il codice senza stress. Questo servizio di controllo delle versioni in hosting offre supporto per i repository SVN e Git.

È ideale per le startup e i freelance che desiderano funzionalità/funzione di sicurezza come restrizioni di accesso e IP, oltre a supporto con priorità e opzioni di distribuzione flessibili.

Il processo di revisione del codice di Beanstalk è progettato in modo esperto per avviare le prime discussioni e integrarsi perfettamente con il ramo, incoraggiando un maggior numero di input e feedback da parte del team. È inoltre possibile controllare le statistiche di revisione del codice per personalizzare le configurazioni di distribuzione per ogni ambiente in base alle proprie esigenze.

Le migliori funzionalità/funzioni di Beanstalk

Hosting SVN e Git

Revisione del codice senza soluzione di continuità attraverso problemi e discussioni

Crittografia a livello bancario

Assistenza a Heroku, DreamObjects, FTP e Shell

Limiti di Beanstalk

Potrebbe beneficiare di miglioramenti dell'interfaccia

Offre una serie limitata di funzionalità/funzione rispetto ai suoi concorrenti

Prezzi di Beanstalk

Bronzo : $15/mese

: $15/mese Argento : $25/mese

: $25/mese Oro : $50/mese

: $50/mese Platino : $100/mese

: $100/mese Diamante: $200/mese

Valutazioni e recensioni di Beanstalk

G2 : 4.1/5 (20+ recensioni)

: 4.1/5 (20+ recensioni) Capterra: 4/5 (meno di 10 recensioni)

Altri strumenti

Sebbene Bitbucket e le sue alternative siano valide piattaforme di repository del codice sorgente, per avere successo nelle vostre attività di sviluppo avete bisogno di uno strumento affidabile di collaborazione e gestione delle attività. Secondo le statistiche, il 77% dei progetti ad alto rendimento sono gestiti con l'aiuto di una soluzione di project management.

Ecco perché stiamo introducendo ClickUp, una piattaforma di project management di prim'ordine con un'elevata scalabilità. Grazie alle funzionalità/funzione di gestione dei dati attraverso documenti personalizzabili e IA e al supporto per l'automazione delle attività quotidiane, può alleggerire il carico di lavoro dei team di software sovraccarichi. ✅

Gestite qualsiasi progetto con facilità, collaborate senza problemi e velocizzate il vostro flusso di lavoro con ClickUp

ClickUp permette al vostro team di distribuire software alla massima velocità! 💨

Utilizzo

Documenti ClickUp

come repository per le roadmap di codifica, i piani di carico di lavoro e le note di rilascio. Memorizzate, organizzate e condividete i requisiti e i feedback del prodotto con il vostro team e ottimizzate la pipeline DevOps e CI/CD con precisione. I documenti supportano la modifica in tempo reale e la categorizzazione intelligente per una facile ricerca.

Con

Controlli basati sulla gerarchia

è possibile gestire le autorizzazioni per mantenere privati i propri record e utilizzare un link condivisibile per concedere l'accesso a compagni di squadra selezionati. ClickUp è disponibile sul cloud, in modo da poter collaborare senza problemi ai piani di codifica e di implementazione

sia che siate in ufficio o a Home

. 🏠

Costruite un team software stabile e ben connesso con ClickUp!

Il

ClickUp Software Teams Suite

è stata progettata per consolidare il lavoro di sviluppo distribuito di

compagni di lavoro interfunzionali

. Utilizzare Mappe mentali e

Lavagne online per collaborare con i team di prodotto

e fare brainstorming per accelerare la produttività.

La piattaforma offre modelli per velocizzare il lavoro, completando qualsiasi progetto di codifica alla massima velocità con

gestione della produttività

e

modelli agili

. Avete difficoltà a gestire gli Sprint backlog?

Il

Modello di monitoraggio dei bug e dei problemi di ClickUp

può semplificare il flusso di lavoro creando una panoramica dei difetti, raccogliendo i bug segnalati e raccogliendo i limiti del prodotto insieme alle potenziali soluzioni. 🐞

Ottimizzate il monitoraggio dei bug e dei problemi con il modello ClickUp Bug & Issue Tracking

È possibile utilizzare anche

moduli per i team software

per la segnalazione di bug, la revisione del codice e la gestione delle richieste di funzionalità/funzione. Tracciate il lavoro dei vostri team di sviluppo con ClickUp Dashboard, che comprende strumenti di monitoraggio del tempo e di reportistica.

La piattaforma nativa

IA per la creazione di contenuti

possono trasformare il vostro modo di lavorare. Con

ClickUp AI

è possibile accelerare le strategie di sviluppo e i processi di documentazione con prompt già pronti.

Generazione di idee di prodotto, sequenze di distribuzione,

documenti tecnici

e persino le roadmap per ottimizzare il processo di revisione e test del codice. Lo strumento di IA può anche aiutarvi a creare casi di test per qualsiasi prodotto o sistema: da fare è fornirgli informazioni sul vostro database e genererà in pochi secondi uno schema per rappresentare il vostro modello di dati.

Rendete il vostro viaggio di sviluppo più agevole con

Integrazioni ClickUp

. Connettetevi con Gitlab, GitHub e Bitbucket, oppure utilizzate le integrazioni di Slack e Microsoft Teams per agevolare il lavoro del team

una comunicazione efficiente con il team

.

Funzionalità/funzione migliori di ClickUp

Assistenza centralizzata per la documentazione

Assistente IA altamente qualificato per la scrittura e la generazione di idee

oltre 1.000 modelli con opzioni dedicate ai team di software

Automazioni delle attività per risparmiare tempo

Monitoraggio dello stato di avanzamento con grafici burndown e burnup

Monitoraggio dei bug e dei problemi senza soluzione di continuità

Lavagne online di ClickUp per il brainstorming collaborativo

15+ personalizzabili Visualizzazioni ClickUp , tra cui Elenco, Kanban board, Gantt chart e Visualizzazione Chattare

Si integra con oltre 1.000 strumenti

ClickUp Dashboard con widget per Sprints e monitoraggio del tempo

Limiti di ClickUp

L'app mobile non è ancora completa di tutte le funzionalità/funzione

L'abbondanza di funzionalità/funzione può sembrare eccessiva all'inizio

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni su ClickUp

G2: 4.7/5 (8.000+ recensioni)

4.7/5 (8.000+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (3.000+ recensioni)

Scegli la tua alternativa a Bitbucket e avvia il tuo progetto con ClickUp

Misurarsi con Bitbucket può essere impegnativo, ma le nostre top 10 alternative a Bitbucket sono ben attrezzate per Da fare. Una volta individuato lo strumento ideale,

provate ClickUp

!

Questa soluzione all-in-one è in grado di semplificare le attività di gestione del codice come nessun'altra, assicurando che il team sia sempre concentrato e produttivo! ❤️‍🔥