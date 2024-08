10 Migliori alternative e concorrenti di Freshdesk nel 2024

I clienti sono il fulcro della vostra attività. Se volete avere successo, dovete fare della soddisfazione del cliente uno dei vostri obiettivi principali. Ciò significa vendere ottimi prodotti o servizi, concentrandosi sull'esperienza e sull'assistenza del cliente dall'inizio del suo percorso fino alla fine.

L'assistenza ai clienti può richiedere molto tempo e i call center non sono economici. Ecco perché molte aziende si affidano a software di helpdesk per migliorare la produttività degli agenti di supporto e snellire i flussi di lavoro . 🎧

Una soluzione software di assistenza clienti ben nota è Freshdesk, che fa parte della suite di prodotti Freshworks. È una buona opzione, ma potrebbe non essere adatta alla vostra azienda. Quindi, prima di scegliere la soluzione di helpdesk e di reingegnerizzare i processi aziendali vale la pena di verificare alcune alternative.

Cominciamo a capire quali tipi di caratteristiche e funzionalità sono disponibili nei sistemi di assistenza clienti. Poi vedremo alcune delle migliori alternative a Freshdesk da prendere in considerazione. 🤔⚖️

Cosa cercare in un'alternativa a Freshdesk?

Sebbene esistano molte alternative a Freshdesk, è importante trovarne una che corrisponda alle esigenze e al budget della vostra azienda.

Vale anche la pena ricordare che una buona piattaforma di assistenza clienti rende felici i team di supporto che, a loro volta, creano un servizio clienti di qualità 😊

Ecco alcuni elementi da tenere in considerazione:

Le 10 migliori alternative a Freshdesk da usare nel 2024

Ogni soluzione SaaS di assistenza clienti ha i suoi pro e i suoi contro e quando saprete quali sono, sarete in grado di fare una buona scelta per la vostra azienda. Vediamo cosa offrono queste alternative a Freshdesk.

Raccogliere informazioni e semplificare la creazione di attività con la vista Form di ClickUp

ClickUp è una soluzione all-in-one per la gestione del lavoro e dei team che può essere utilizzata anche come piattaforma flessibile per l'assistenza clienti. Con una forte attenzione sia alla gestione dei progetti che alla fornitura di un servizio eccellente servizio clienti clickUp dispone di tutte le funzioni necessarie per gestire in modo efficace i ticket di assistenza clienti, fornendo al contempo un'assistenza di qualità.

Utilizzo Vista del modulo ClickUp e la vista Modello di biglietto ClickUp Helpdesk per facilitare ai clienti la segnalazione di problemi, l'invio di domande e l'invio di feedback. I moduli completati vengono automaticamente convertiti in attività tracciabili, che vengono instradate nei vostri flussi di lavoro. Le funzioni di gestione dei progetti consentono di assegnare, riassegnare e dare priorità alle attività, inviare e-mail e notifiche automatiche e tenere traccia dei tempi di completamento. ✅

Scegliete il il modello di tracciamento dei problemi che meglio si adatta alla vostra azienda per gestire i ticket dalla prima interazione con il cliente fino alla risoluzione.

Ad esempio, il modello ClickUp Helpdesk utilizza stati personalizzati come Aperto, In corso, In attesa e Risolto per darvi un quadro chiaro della posizione esatta di ogni problema nel vostro sistema di ticketing in tempo reale. Inoltre, i campi personalizzati includono il tipo di cliente, il numero di conto, l'e-mail, il numero di telefono e l'azione intrapresa. Questo rende la comunicazione con il cliente semplice e accurata quando è il momento di aggiornarli sui progressi.

Le migliori caratteristiche di ClickUp

Utilizzate la vista QA Score per monitorare le prestazioni del vostro team di assistenza clienti e identificare le aree problematiche, in modo da poter perfezionare il processo di assistenza

Creazione di una dashboard personalizzabile per ottenere una panoramica di alto livello utilizzando schede (precedentemente note come widget) in diverse categorie, ad esempio, attività per livello di priorità o membro del team, o numero di attività in corso o completate

AbilitazioneClickUp ClickApps come gli avvisi di dipendenza, l'automazione per le attività ricorrenti o l'invio e la ricezione di e-mail direttamente da ClickUp, a seconda del vostro piano

Scegliete la soluzione più adatta a voi: ad esempio, il piano gratuito è un'ottima opzione per le startup e le piccole imprese, mentre un piano a pagamento potrebbe essere adatto a una grande azienda che desidera maggiori funzionalità

Accedete alla vostra dashboard ClickApp basata su cloud da qualsiasi luogo per tenere d'occhio ciò che accade

Limitazioni di ClickUp

Le funzioni disponibili in questa alternativa a Freshdesk sono così tante che la curva di apprendimento può risultare molto ripida

Non tutte le funzioni sono disponibili sull'app mobile (ancora)

Prezzi di ClickUp

**Gratuito per sempre

Unlimited: $7/mese per utente

$7/mese per utente Aziendale: $12/mese per utente

$12/mese per utente Impresa: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Disponibile su tutti i piani a pagamento per $5/mese per membro del Workspace

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (8.800+ recensioni)

4,7/5 (8.800+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (3.800+ recensioni)

2. Zoho Desk

via Zoho Desk Questa alternativa a Freshdesk è una soluzione omnichannel che si concentra sul miglioramento della produttività degli agenti del service desk e sulla felicità dei clienti.

Il software di assistenza clienti raccoglie i ticket di assistenza provenienti da moduli web, e-mail, live chat, social media e chiamate telefoniche al call center inbound, archiviando il tutto in un unico luogo centrale. È sufficiente impostare le regole di assegnazione per indirizzare i ticket al reparto corretto per la risoluzione. I ticket possono anche essere ordinati utilizzando filtri come il tipo di cliente, l'urgenza o lo stato del ticket.

La funzionalità di cronologia dei ticket e l'integrazione con Zoho CRM consentono di inserire i dati dei clienti nella schermata dei ticket per fornire agli agenti tutte le informazioni necessarie, rendendo le conversazioni con i clienti facili e produttive. E se avete diversi reparti che assistono i clienti, la funzionalità multi-dipartimento può gestire tutto. 💪

Le migliori caratteristiche di Zoho Desk

Riducete i costi del call center affidando a Zia, il chatbot di Zoho, la gestione delle domande e delle richieste di routine

Utilizzare l'intelligenza artificiale integrata per analizzare il sentiment dei clienti, in modo da poter affrontare tempestivamente i problemi ricorrenti

Creare accordi sul livello di servizio (SLA) per diversi tipi di clienti, ad esempio specificando priorità e tempi di risoluzione

Utilizzare API personalizzate per integrarsi con altri software Zoho e di terze parti

Limitazioni di Zoho Desk

L'intelligenza artificiale è disponibile solo nel piano Enterprise

Sebbene l'interfaccia utente sia abbastanza intuitiva, può essere necessario un po' di tempo per familiarizzare con alcune delle funzionalità più avanzate

Prezzi di Zoho Desk

Prova gratuita: 15 giorni

15 giorni Standard: $14/mese per utente

$14/mese per utente Professionale: $23/mese per utente

$23/mese per utente Enterprise: $40/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Zoho Desk

G2: 4,4/5 (4.900+ recensioni)

4,4/5 (4.900+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (2.000+ recensioni)

3. Trascinamento

via Trascinare Drag utilizza Gmail per creare un'area di lavoro centralizzata per il team di assistenza, semplificando la collaborazione. È possibile fornire assistenza ai clienti, creare e gestire attività e prendere appunti sui progressi o sulle interazioni, il tutto da una casella di posta condivisa, ad esempio support@example.com. Potete rispondere come voi stessi o a nome del vostro team. 📤

Questa piattaforma organizza per voi le e-mail in arrivo e vi permette di creare delle regole per automatizzare i vostri flussi di lavoro e poi visualizzarli e gestirli utilizzando schede condivise.

Le migliori caratteristiche di Drag

Risparmio di tempo grazie all'utilizzo di modelli di e-mail e all'automazione dei follow-up delle e-mail

Individuare rapidamente le opportunità di miglioramento utilizzando i report sulle prestazioni del team

Utilizzate l'integrazione Zapier per collegare il vostro software di assistenza clienti a più di 5.000 altre applicazioni, come Google, Slack e Asana

Ottenere tutta l'assistenza necessaria dal pluripremiato team di assistenza Drag

Limitazioni di Drag

Le funzionalità e le opzioni di personalizzazione sono piuttosto limitate, quindi se il vostro processo di assistenza clienti è più complesso, dovrete rivolgervi altrove

Il software Drag rallenta la casella di posta elettronica, soprattutto se si utilizzano anche altre integrazioni

Prezzi di Drag

Gratuito: Fino a 3 utenti

Fino a 3 utenti Starter: $8/mese per utente

$8/mese per utente Plus: $12/mese per utente

$12/mese per utente Pro: $16/mese per utente

Drag valutazioni e recensioni

G2: 4.5/5 (230+ recensioni)

4.5/5 (230+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (120+ recensioni)

4. Spezie

via Opere di spezie SpiceWorks è una soluzione gratuita di helpdesk e gestione dei ticket basata su cloud. Consente di tenere traccia delle richieste degli utenti e delle relative attività, semplificando la gestione del servizio clienti.

SpiceWorks gestisce i ticket tramite un portale web personalizzabile. È possibile configurarlo per assegnare automaticamente compiti con date di scadenza in base a categorie o priorità. Il team del servizio clienti si libera ulteriormente grazie alle risposte automatiche alle domande più frequenti (FAQ). Potete anche impostare una base di conoscenze personalizzata per il vostro team, in modo che sia completamente equipaggiato per fornire un servizio eccellente. 📚

Le migliori caratteristiche di SpiceWorks

Risparmiate denaro utilizzando questo strumento di assistenza clienti completamente gratuito

Tenete sotto controllo le vostre attività grazie a rapporti approfonditi disponibili su base giornaliera o mensile

Richiedere l'aiuto degli esperti nel forum della comunità di SpiceWorks quando ne avete bisogno

Utilizzare SpiceWorks ovunque tramite l'applicazione mobile nativa, disponibile per Android o iOS

Limitazioni di SpiceWorks

Sebbene offra molto per uno strumento gratuito, le funzionalità potrebbero non essere adatte ad applicazioni aziendali di grandi dimensioni, soprattutto se si dispone di team di supporto dislocati

I report non sono così personalizzabili come alcuni utenti vorrebbero

Prezzi di SpiceWorks

Gratuito

Valutazioni e recensioni di SpiceWorks

G2: 4.3/5 (300+ recensioni)

4.3/5 (300+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (oltre 500 recensioni)

5. Aiuto Scout

via Aiuto Scout Help Scout è un'alternativa scalabile a Freshdesk che dà priorità al coinvolgimento dei clienti. Progettato per le piccole e medie imprese, aiuta a gestire le conversazioni con i clienti via e-mail, supporto via chat e messaggistica in-app, tutte indirizzate in una casella di posta condivisa. Le conversazioni possono essere assegnate ad agenti specifici con note private allegate. 📫

Il database consente al team di assistenza di accedere alle informazioni sui clienti, alla cronologia del loro sito web e ai dettagli delle interazioni precedenti. E se si spostano i dati dei clienti da un'altra piattaforma, Help Scout lo fa in modo molto semplice, senza alcun coinvolgimento da parte dell'IT.

Le migliori caratteristiche di Help Scout

Imparare rapidamente a utilizzare l'interfaccia intuitiva della piattaforma

Creare una base di conoscenze self-service per i clienti, in modo da liberare il team di assistenza per aiutare altri che hanno bisogno di un'assistenza più personalizzata

Utilizzare l'automazione per velocizzare le attività ripetitive

Tracciare le metriche del team e la felicità dei clienti con i report del portale clienti

Limitazioni di Help Scout

I canali sociali e la cronologia illimitata dei rapporti sono disponibili solo nei piani Plus e Pro

Alcuni utenti ritengono che la piattaforma di conoscenza non sia così facile da usare come potrebbe essere

Prezzi di Help Scout

Prova gratuita: 15 giorni

15 giorni Standard: $20/mese per utente

$20/mese per utente Plus: $40/mese per utente

$40/mese per utente Pro: $65/mese per utente

Help Scout valutazioni e recensioni

G2: 4.4/5 (390+ recensioni)

4.4/5 (390+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (200+ recensioni)

6. HubSpot Hub di servizio

via HubSpot Service Hub HubSpot Service Hub fa parte della più ampia suite di software HubSpot. Collega le informazioni sui clienti e i canali di assistenza su un'unica piattaforma.

Accettate le richieste dei clienti tramite chiamate in entrata, e-mail, live chat o canali di social media come Facebook Messenger. Un portale clienti mantiene le conversazioni tra i clienti e gli agenti del servizio di assistenza in un unico luogo, indipendentemente da dove sono iniziate. In questo modo il team del front office ha a disposizione tutti i dati e il contesto necessari per offrire un servizio rapido e personalizzato. 🙋

Le migliori caratteristiche di HubSpot

Supportate i vostri clienti dove si trovano utilizzando il sistema di ticketing e gli strumenti di gestione omnichannel

Utilizzate la knowledge base per creare una libreria di risposte alle domande più frequenti in modo che i clienti possano aiutarsi da soli

Richiamare i clienti utilizzando il software VoIP integrato

Rimanere al corrente di tutto ciò che accade utilizzando il cruscotto di reportistica

HubSpot offre un servizio clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per cui è possibile contattarlo in qualsiasi momento per ottenere assistenza con il sistema

Limitazioni di HubSpot

È necessario utilizzare anche il CRM di HubSpot se si vuole avere un accesso continuo a tutti i dati dei clienti

Le funzioni di automazione sono disponibili solo nei piani a pagamento e il portale clienti è online solo a partire dal piano Professional

Prezzi di HubSpot

Starter: $45/mese per 2 utenti

$45/mese per 2 utenti Professional: $450/mese per 5 utenti

$450/mese per 5 utenti Enterprise: $1.200/mese per 10 utenti

Valutazioni e recensioni di HubSpot

G2: 4,4/5 (oltre 2.000 recensioni)

4,4/5 (oltre 2.000 recensioni) Capterra: 4.4/5 (140+ recensioni)

7. Nuvola di servizio di Salesforce

via Forza vendita Salesforce Service Cloud è la soluzione per l'assistenza clienti per la Piattaforma CRM di Salesforce . Con una visione a 360 gradi della vostra base clienti, questo software di help desk ottimizza l'assistenza ai clienti su più canali.

La piattaforma dispone di uno strumento di assistenza remota che consente la condivisione del desktop. In questo modo gli agenti dell'assistenza possono vedere esattamente ciò che il cliente vede sul suo schermo, in modo da poter identificare il problema. L'intelligenza artificiale riconosce parti di immagini dalla visualizzazione remota e suggerisce ai membri del team di assistenza i passaggi da seguire per aiutarli a risolvere rapidamente i problemi dei clienti.

Se non riescono a risolvere il problema, possono facilmente passare a un livello superiore. Lo strumento di intelligenza artificiale rimanda inoltre gli agenti agli articoli del sistema di gestione delle conoscenze per migliorare la produttività e i livelli di servizio. ✨

Le migliori caratteristiche di Salesforce Service Cloud

Offrire assistenza al telefono, tramite un chatbot su un sito di e-commerce o tramite app di social media come Facebook, Twitter o Instagram

Utilizzare l'app Service Cloud per Slack per aiutare gli agenti a collaborare con gli esperti per risolvere le richieste di assistenza

Monitorare i rischi per le relazioni con i clienti construmenti di rilevamento e gestione degli incidentiin modo da poter affrontare i problemi tempestivamente

Utilizzate l'intelligenza artificiale per catturare e automatizzare i flussi di lavoro, risparmiando tempo e costi

Limitazioni di Salesforce Service Cloud

È necessario utilizzare Service Cloud con Salesforce CRM per avere accesso ai dati dei clienti

Molte delle funzionalità del software, come l'intelligenza artificiale, il routing omnichannel e la piattaforma self-service, hanno un costo aggiuntivo

Prezzi di Salesforce Service Cloud

Prova gratuita: 30 giorni

30 giorni Starter: $25/mese per utente

$25/mese per utente Professionale: $80/mese per utente

$80/mese per utente Enterprise: $165/mese per utente

$165/mese per utente Unlimited: $330/mese per utente

Valutazioni e recensioni su Salesforce Service Cloud

G2: 4,3/5 (oltre 3.500 recensioni)

4,3/5 (oltre 3.500 recensioni) Capterra: 4,4/5 (700+ recensioni)

8. LiveAgent

via LiveAgent LiveAgent è una piattaforma di assistenza clienti che vanta la configurazione e l'implementazione più rapida e semplice. Questa alternativa a Freshdesk è nota per il suo software LiveChat efficace e facile da usare.

Offre anche un servizio di assistenza clienti telefonica con una soluzione di call center LiveAgent, nonché assistenza tramite WhatsApp, Messenger e Viber e canali di social media come Instagram, Twitter e Facebook. Il sistema di ticketing raccoglie tutte le comunicazioni con i clienti in un unico luogo, in modo da poter risolvere i problemi in modo rapido ed efficiente senza dover cambiare piattaforma. 🙌

Le migliori caratteristiche di LiveAgent

Adattare l'interfaccia utente alla vostra attività con campi e filtri personalizzati

Impostazione di risposte automatiche alle domande frequenti, in modo che gli agenti possano concentrarsi su ciò che serve davvero

Motivare il team di assistenza clienti con badge, premi e classifiche

Creare una base di conoscenze per offrire ai clienti soluzioni attraverso il portale clienti

Integrazione con oltre 200 altri strumenti e app, come Gmail, Facebook, WhatsApp, Shopify, Mailchimp e WordPress

Limitazioni di LiveAgent

Le funzioni sono così tante che può essere necessario un po' di tempo per trovarle e imparare a usarle tutte

Alcuni utenti ritengono che le funzionalità di analisi e reportistica siano un po' basilari per le loro esigenze

Prezzi di LiveAgent

Prova gratuita: 30 giorni

30 giorni Piccolo: $9/mese per utente

$9/mese per utente Medio: $29/mese per utente

$29/mese per utente Large: $49/mese per utente

$49/mese per utente Enterprise: $69/mese per utente

Valutazioni e recensioni di LiveAgent

G2: 4.5/5 (1.400+ recensioni)

4.5/5 (1.400+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (1.500+ recensioni)

9. Sportello ProProfs

via Sportello ProProfs ProProfs Help Desk mira a fornire un servizio clienti multicanale, migliorando al contempo la produttività degli agenti e dei team. Le conversazioni con i clienti interni ed esterni sono organizzate in un sistema centrale di gestione del supporto. Insieme alle note e alle chat interne, questo rende facile la collaborazione per risolvere i problemi dei clienti. 🎯

Tutte le richieste in arrivo a questa alternativa di Freshdesk sono tracciate in caselle di posta condivise con indirizzi utili, come support@, help@ o contact@.

Le migliori caratteristiche di ProProfs Help Desk

Manager dedicato all'onboarding per aiutarvi a cominciare

Utilizzo dell'automazione per assegnare i ticket in modo equo utilizzando un sistema di round-robin o regole avanzate per i ticket

Evitare confusione e messaggi incrociati con il rilevamento delle collisioni tra gli agenti

Creare una base di conoscenze per consentire ai clienti di ottenere rapidamente le risposte alle domande più frequenti

Misurare l'esperienza del cliente utilizzando metriche come la risoluzione della prima chiamata (FCR) e i punteggi di soddisfazione del cliente (CSAT)

Limitazioni di ProProfs Help Desk

Le opzioni di integrazione di terze parti sono piuttosto limitate e potrebbero non essere sufficienti per un'azienda di grandi dimensioni

ProProfs non offre supporto tramite i social media, il che potrebbe essere un ostacolo per alcuni utenti

Prezzi di ProProfs Help Desk

Prova gratuita: 15 giorni

15 giorni Piano annuale: $20/mese per utente

Valutazioni e recensioni di ProProfs Help Desk

G2: 4.7/5 (18 recensioni)

4.7/5 (18 recensioni) Capterra: 4.8/5 (13 recensioni)

10. Zendesk

tramite Zendesk Questa nota alternativa a Freshdesk è progettata per le aziende più grandi e si concentra sulla creazione di esperienze eccellenti per i clienti attraverso interazioni personalizzate. Combina l'assistenza umana con le funzionalità dell'intelligenza artificiale per offrire il meglio di entrambi i mondi.

A seconda delle esigenze, i clienti vengono indirizzati al portale self-service per le domande più comuni o all'agente di assistenza più qualificato per risolvere la loro richiesta. L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE strumenti di automazione del flusso di lavoro assicurano che tutti i processi di assistenza siano il più possibile ottimizzati. 🛠️

Sebbene sia disponibile una gamma di piani per aziende di diverse dimensioni, nel caso in cui abbiate bisogno solo di un sistema di biglietteria, è disponibile anche un piano di base a partire da 19 euro.

Le migliori caratteristiche di Zendesk

Gestire le richieste che arrivano via e-mail, telefono, SMS o social media

Utilizzo di Zendesk sul web o su dispositivi mobili Android o iOS tramite integrazioni

Integrazione con più di 1.000 altre applicazioni, tra cui Jira, Tymeshift, Teamviewer e Harvest

Utilizzare le analisi e istrumenti di reporting per scoprire le informazioni sul vostro processo di assistenza clienti

Limitazioni di Zendesk

Sebbene sia possibile creare visualizzazioni personalizzate, non è possibile esportarle, quindi è necessario crearle manualmente per ogni utente

Pagherete un supplemento di 50 euro al mese per agente per l'assistenza AI avanzata

Prezzi di Zendesk

Prova gratuita: 30 giorni

30 giorni Suite Team: $55/mese per utente

$55/mese per utente Suite Growth: $89/mese per utente

$89/mese per utente Suite Professional: $115/mese per utente

$115/mese per utente Suite Enterprise: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi Suite Enterprise Plus: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi Advanced AI (add-on): $50/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Zendesk

G2: 4,3/5 (5.700+ recensioni)

4,3/5 (5.700+ recensioni) Capterra: 4,4/5 (3.700+ recensioni)

Rendi felici i tuoi clienti (e il tuo team)

Servire bene i propri clienti è un elemento fondamentale per costruire un'attività fiorente, indipendentemente da ciò che si vende.

Per un sistema che offra funzionalità di assistenza ai clienti e supporto per la maggior parte degli altri processi aziendali, non cercate altro che ClickUp. L'ampio set di funzionalità, l'ampia varietà di modelli e la personalizzazione di ClickUp lo pongono in prima linea quando cercate un sistema all-in-one per ottimizzare l'assistenza ai clienti e i vostri flussi di lavoro. 🤩 Iscriviti gratuitamente con ClickUp oggi stesso e vedrete crescere la vostra attività.