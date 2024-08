I migliori modelli di FMEA per individuare e risolvere potenziali problemi (PowerPoint, Excel e ClickUp)

Qualunque sia il vostro prodotto o servizio, avete bisogno di un meccanismo per identificare i rischi di guasto e pianificare le strategie di prevenzione. L'analisi dei modi e degli effetti dei guasti (FMEA), sviluppata dall'esercito degli Stati Uniti alla fine degli anni '40 è uno degli strumenti più antichi per l'individuazione e la riduzione dei rischi.

Gli esercizi FMEA possono essere svolti per qualsiasi iniziativa, sia essa un progetto, un prodotto, un sistema o un servizio. L'analisi facilita la scomposizione sistematica dei problemi critici, l'elaborazione di passaggi pratici per risolverli e la compilazione di un elenco di problemi lezioni apprese per limitare i rischi futuri.

Poiché l'FMEA è uno sforzo proattivo e orientato al futuro, la maggior parte dei manager si affida a modelli per aggiungere struttura all'intera operazione. Questi modelli possono essere dotati di layout predefiniti, schede Kanban e passaggi del processo per aiutarvi a tenere conto di sprechi, difetti o risultati dannosi in modo approfondito.

In questo articolo vi presenteremo 10 modelli FMEA di facile utilizzo per identificare efficacemente i difetti e prevenire perdite inutili. ✨

Che cos'è l'analisi dei modi e degli effetti dei guasti?

L'analisi dei modi e degli effetti dei guasti è una procedura strutturata per l'identificazione dei guasti tecnica di gestione del rischio impiegata per individuare e valutare l'impatto potenziale di errori o guasti all'interno di un processo. Questo metodo identifica le potenziali modalità di guasto, ne traccia le origini e le ripercussioni e aiuta a formulare strategie per minimizzare, attenuare o ridurre i rischi correggere questi guasti . ☑️

L'approccio FMEA si concentra principalmente su tre fattori chiave:

Occorrenza: Le cause e la frequenza dei guasti nel processo di progettazione, assemblaggio, produzione o consegna in questione Gravità: L'impatto delle conseguenze che ne derivano Prevenzione: Passaggi per prevenire o attenuare il problema

Una volta effettuate queste valutazioni, è possibile affrontare i guasti evitabili con misure proattive. È possibile che si voglia anche piani di emergenza per gestire i rischi imprevedibili.

Esistono principalmente due tipi di FMEA:

Design FMEA (DFMEA) : Utilizzata nelle fasi iniziali o finali della progettazione del prodotto per identificare potenziali errori di progettazione che possono comportare rischi per la sicurezza, la salute o l'ambiente

: Utilizzata nelle fasi iniziali o finali della progettazione del prodotto per identificare potenziali errori di progettazione che possono comportare rischi per la sicurezza, la salute o l'ambiente FMEA di processo (PFMEA): Scopre i rischi collegati a modifiche del processo che potrebbero avere effetti negativi sulla dipendenza del processo, sulla qualità del prodotto, sulla sicurezza pubblica, sul contenuto dei clienti e sulle finanze

Quali sono i passaggi dell'esercizio FMEA?

Il processo FMEA può essere eseguito in molti modi. Ecco i passaggi standard per un impiego dettagliato:

10 Modelli FMEA gratis per manager proattivi

Come si è visto, la conduzione di una FMEA richiede tempo e impegno, quindi è utile disporre di modelli appositamente studiati per assistervi.

Abbiamo stilato un elenco dei massimi 10 modelli di PowerPoint, Excel e ClickUp modelli per aiutarvi a individuare le potenziali insidie e a graficare il vostro esito positivo senza sforzo. Vediamo di seguito le loro pratiche funzionalità/funzione. 👀

1. ClickUp Modello di processo FMEA Lean Six Sigma

Individuate rapidamente i rischi potenziali e create un piano d'azione con il modello ClickUp Process FMEA Lean Six Sigma

Gli esperti di miglioramento dei processi amano utilizzare il framework Lean Six Sigma per migliorare i flussi di lavoro delle organizzazioni. È uno strumento ancora più efficace se combinato con il processo FMEA!

Il Modello di FMEA del processo ClickUp Lean Six Sigma è la vostra arma segreta per individuare con precisione i rischi del processo, far luce sulle aree di miglioramento e sviluppare il piano d'azione correttivo perfetto. 💡

Il modello prevede l'impostazione di una struttura visiva per la valutazione dei processi. Aprite la vista Elenco FMEA per visualizzare i fallimenti di processo registrati, ciascuno con dettagli contestuali (come funzione, gravità, probabilità di occorrenza e cause potenziali) memorizzati in campi personalizzati.

Nella vista By Occurrence Bacheca, i fallimenti di processo vengono organizzati come schede Kanban in base alla loro probabilità di occorrenza. È possibile visualizzare la vista in concentrarsi sul rilevamento o sui rischi di gravità .

Infine, nella vista RPN Computation Tabella, troverete una tabella che elenca tutti i guasti insieme ai punteggi assegnati per Severità, Probabilità di accadimento, Probabilità di rilevamento e il risultante Risk Priority Number (RPN). Utilizzatela per calcolare l'RPN e identificare quale processo da privilegiare nel piano d'azione.

È possibile creare attività direttamente nel modello e usare automazioni per promemoria per dare seguito alle richieste.

2. Modello ClickUp 5 Whys

Modello di lavagna online ClickUp 5 Whys

Risolvete i casi di flusso di processo complessi come un vero detective utilizzando il modello di Modello ClickUp 5 Whys . 🕵️

Questo Modello di lavagna online aiuta a scoprire la causa principale dei problemi mantenendo un formato FMEA visivamente accattivante e creativo. Lavagne online di ClickUp sono tele che consentono di visualizzare i flussi di lavoro aggiungendo forme, mappe mentali immagini, note adesive e grafici. Sfruttate lo strumento per creare intricate mappe dei processi passo dopo passo.

Il modello ha una mappa pre-progettata che chiede "Perché?" cinque volte per aiutarvi ad arrivare alla causa principale di un problema. Iniziate inserendo il problema nel campo designato e fate un brainstorming sui "perché". La mappa assomiglia a una rampa di scale: più si va avanti, più ci si avvicina a individuare i modelli ricorrenti o le cause principali.

A titolo esemplificativo, i primi tre perché potrebbero assomigliare a questo:

Problema: Tempi di risposta lenti del servizio clienti.

Primo perché: Perché i tempi di risposta sono lenti?

Risposta : I responsabili dell'assistenza sono sommersi da un numero elevato di domande.

Secondo perché : Perché ci sono così tante domande?

Risposta : Le campagne di marketing hanno aumentato l'interesse dei clienti.

Terzo perché : Da fare perché le campagne di marketing hanno aumentato l'interesse dei clienti?

Risposta : Hanno mirato a un pubblico più ampio del solito.

: I responsabili dell'assistenza sono sommersi da un numero elevato di domande.

Il modello ha un colore che consente di separare visivamente i problemi, le ragioni e i perché. Inoltre, incoraggia i team a elaborare soluzioni intelligenti attraverso la modifica e la correzione di bozze in tempo reale.

È disponibile anche una legenda con codice colore per semplificare la navigazione nella mappa. È possibile spostarla sulla lavagna online, cambiare le forme e i colori degli elementi inclusi o sostituire il testo segnaposto con uno proprio.

3. Modello di lavagna online ClickUp Causa ed effetto

Suddividete i vostri problemi in cause principali e cause secondarie per andare a fondo di qualsiasi problema con il modello di lavagna online ClickUp Cause ed Effetti

Individuate l'origine dei problemi, le aree di miglioramento e i rischi potenziali con il modello di lavagna ClickUp Cause ed effetti Modello di lavagna online di ClickUp per cause ed effetti uno strumento potente per la visualizzazione e la definizione delle priorità delle attività.

Viene fornito con un diagramma causa-effetto preconfezionato su una lavagna online. È completamente adattabile alle vostre esigenze: tutto quello che dovete fare è scomporre problemi complessi in microprocessi per identificare i fattori di rischio. Ecco come utilizzare il diagramma attraverso un esempio pratico:

Problema principale: Identificare il problema principale, ad esempio Le vendite di magliette sono diminuite del 20% negli ultimi due mesi

Identificare il problema principale, ad esempio Le vendite di magliette sono diminuite del 20% negli ultimi due mesi Cause principali: Usare i connettori per ramo e collegare il problema principale con le cause, come scarsa domanda o poca pubblicità

Usare i connettori per ramo e collegare il problema principale con le cause, come scarsa domanda o poca pubblicità Cause principali: Connettete le cause principali con le ragioni più profonde del vostro problema. Nel nostro caso di campione, le cause possono essere la pubblicità aggressiva dei concorrenti o il design obsoleto delle magliette

Create tutti i rami e i connettori necessari per arrivare in fondo al problema. Sfruttate il codice colore per differenziare chiaramente le cause di ogni problema ed evidenziare la connessione per il team. Se lo desiderate, potete creare un'attività per analizzare ogni relazione causa-effetto e e fare un brainstorming sulle potenziali soluzioni sulla stessa lavagna online. 🧠

4. Modello di analisi dei percorsi critici ClickUp

Il modello di analisi dei percorsi critici di ClickUp consente di stabilire facilmente le priorità delle attività attraverso visualizzazioni multiple

Il Modello di analisi del percorso critico di ClickUp è ideale per mappare le attività che non sono negoziabili per completare il progetto nei tempi previsti e quelle che possono prendere fiato se è necessario spostare le risorse per rispettare i tempi. 📅

Utilizzate il modello Visualizzazione del Calendario per controllare le prossime attività e modificare le date di scadenza trascinando la barra di fine attività. Controllare gli attributi delle attività attraverso campi personalizzati come Durata, Squadra di consegna e Progresso.

Nella sezione Vista Gantt è possibile visualizzare le dipendenze del progetto , le durate e le interruzioni attraverso un codice a colori. Le opzioni disponibili includono:

Le attività contrassegnate da un blocco con linee diagonali blu indicano che l'attività è completata

le linee grigie con punte di freccia che collegano le attività indicano la dipendenza tra di esse

Una forma ovale rossa simboleggia un'attività con una dipendenza da blocco

Quando si abilita la funzionalità Riprogrammazione dipendenze, lo spostamento di un'attività con dipendenze modificherà automaticamente le pianificazioni delle attività collegate successive.

Monitorare interi progetti nella vista By Department Bacheca che raggruppa le attività in base ai rispettivi reparti o team di consegna. In alternativa, è possibile aprire la vista Elenco per ottenere un semplice elenco di attività organizzate in base al loro stato.

5. Modello di matrice decisionale della griglia delle ipotesi di ClickUp

Prendete decisioni visualizzando i rischi legati a ciascuna attività con il modello ClickUp Assumptions Grid Decision Matrice decisionale

Le decisioni possono essere un vero rompicapo, ma con il modello di matrice decisionale ClickUp Modello di matrice decisionale della griglia delle ipotesi di ClickUp e diventerete dei professionisti nell'affrontarli! Questo modello vi permette di esplorare le varie possibilità del problema in questione, razionalizzando le ipotesi e valutando le incertezze associate con i team prima di fare scelte ragionevoli.

Categorizzate le idee in base ai livelli di rischio su una lavagna online chiara e visivamente accattivante. Fate riferimento alla guida incorporata per navigare nell'asse del rischio con i box (quadranti) precostituiti, ognuno dei quali è codificato con un colore per rappresentare più prospettive:

Giallo: Certo, alto rischio 💛 Rosso: Incerto, alto rischio ❤️ Verde: Certo, rischio basso 💚 Grigio: Incerto, rischio basso 🖤

Utilizzare il Pool of Ideas per collaborare con il vostro team e organizzare i contributi come schede. Una volta valutati i rischi e le certezze, spostateli nel box appropriato con un'azione di trascinamento.

Esplorate la Vista Elenco per visualizzare le attività raggruppate per stato (Da fare, In corso o Terminato). Molti project manager trovano più comoda la visualizzazione Bacheca per il processo decisionale poiché visualizza i componenti della discussione come schede trascinabili in un'unica finestra.

6. Modello FMEA in PowerPoint di SlideTeam

Conduci una FMEA per adottare azioni correttive e individuare potenziali guasti con questo modello PowerPoint di SlideTeam

Volete comunicare al vostro team un piano di analisi delle modalità e degli effetti dei guasti? Catturate la loro attenzione con il modello di PowerPoint FMEA di SlideTeam.

Utilizzate questo strumento illustrativo per passare in rassegna tutti i passaggi dell'FMEA uno per uno, concludendo con un piano d'azione convincente. Si consiglia di fornire una descrizione e un esempio per ogni passaggio, utilizzando tabelle per una chiara visualizzazione.

Questo modello è dotato di diapositive predefinite per la DFMEA e la PFMEA, con funzionalità/funzione di tabelle e grafici a torta, nonché di una tabella per il calcolo del rischio FMEA, per presentare i livelli di rischio in modo organizzato e facilmente comprensibile.

Questo modello è uno schianto immediato, con icone e grafiche ricche. Le sue cinquantaquattro diapositive sono personalizzabili in termini di contenuto, modello di colore, dimensione del testo e font. Aggiungete elementi come forme, grafici e immagini, inserite note Post-it per evidenziare i punti importanti o aggiungete grafici a barre e a linee per mostrare gli stati di avanzamento. 📊

7. Grafico a matrice in PowerPoint per l'interpretazione della FMEA di SlideTeam

Presentare i rischi della FMEA a tutto il team è un gioco da ragazzi con la matrice PowePoint per l'interpretazione della FMEA di SlideTeam

Istruite il vostro pubblico su come prevenire potenziali guasti utilizzando il grafico PowerPoint Matrice per l'interpretazione della FMEA di SlideTeam. Questo modello a singola diapositiva vi aiuta a valutare la gravità e la probabilità di occorrenza di un guasto e a classificare le priorità come alte, medie o basse per creare una tabella di valutazione piano d'azione efficace . 📈

Utilizzate la matrice per presentare la gravità del rischio su una scala da 1 (basso impatto) a 10 (alto impatto) e il livello di occorrenza, che va da 1 (improbabile che si verifichi) a 10 (molto probabile che si verifichi). Il team dovrà saprà a quali processi dare priorità seguendo una guida sul lato destro del modello per i potenziali fallimenti.

Personalizzate la diapositiva per adattarla alle specifiche esigenze aziendali o del pubblico. Cambiate la combinazione di colori del grafico a matrice, aggiungete o modificate elementi di testo o includete icone e forme per illustrare le sezioni critiche dell'FMEA.

8. Modello FMEA Excel di Visual-Paradigm

Coprite ogni passaggio del processo di analisi dei modi di guasto con il modello FMEA di Excel di Visual-Paradigm

Gli amanti dei fogli di calcolo possono ora documentare il processo FMEA in un unico foglio utilizzando il modello Excel FMEA di Visual-Paradigm. Il modello presenta sezioni complete per ogni passaggio della FMEA, oltre a domande che fungono da linee guida durante il processo.

Il modello comprende due sezioni principali: l'intestazione e le colonne. L'intestazione contiene dettagli di amministratore, come il nome del processo, il responsabile e la data, per l'analisi FMEA e il monitoraggio dei documenti. Le colonne nel corpo del modello seguono una gerarchia per mantenere i record coerenti in tutti i moduli FMEA.

Utilizzate il corpo del foglio per esaminare il processo analizzato, le potenziali modalità di guasto, gli effetti e le cause. Classificare la gravità, l'occorrenza e il rilevamento su una scala da 1 a 10 e calcolare gli RPN. 🧮

Questo modello può essere ampliato con altre sezioni, se necessario. Ad istanza, è possibile includere più righe per ospitare ulteriori passaggi del processo o componenti del prodotto. È inoltre possibile rimuovere righe, modificare il layout della tabella o scegliere un font diverso.

9. Modello di analisi dei modi e degli effetti dei guasti in Excel di GoLeanSixSigma

Utilizzate il modello Excel Failure Mode & Effect Analysis di GoLeanSixSigma per condurre la FMEA attraverso una tabella completamente personalizzabile

Se siete alle prime armi con le FMEA, il modello Excel Failure Mode & Effect Analysis di GoLeanSixSigma è un ottimo punto di partenza. È dotato di fogli separati che contengono esempi pratici di implementazione della FMEA per diversi scenari.

Questo modello è completamente modificabile e contiene domande preconfezionate per aiutarvi a compilare la tabella in modo più efficiente. Che si lavori nel settore finanziario, sanitario o dell'ospitalità, offre spunti su ciò che si dovrebbe notare in ogni fase della FMEA. Ci sono anche fogli separati che spiegano la gravità, l'occorrenza e la scala di rilevamento.

Il modello contiene una sezione di intestazione che delinea i processi e la tabella principale che ospita le fasi della FMEA. Anche se non ha collaborazione in tempo reale strumenti, potete sempre condividerlo con i vostri collaboratori via email.

10. Modello di analisi dei modi e degli effetti dei guasti in Excel di CIToolKit

Identificate i potenziali guasti senza sforzo e create il piano d'azione perfetto con il modello Excel per l'analisi dei modi e degli effetti dei guasti di CIToolKit

Identificate i passaggi del processo, analizzate le cause dei guasti e create piani d'azione con il modello Excel Failure Mode and Effect Analysis di CIToolKit. Questo modello, facile da usare, è dotato di una tabella FMEA preformattata, modificabile in base alle diverse esigenze requisiti del progetto .

Il modello supporta un processo FMEA in cinque passaggi. Supponiamo di gestire un'azienda che consegna cibo a domicilio. In questo caso, potete identificare i seguenti aspetti:

Passaggio del processo: _Come si svolge il processo? (presa degli ordini) Modalità di fallimento potenziale: Come può andare male il processo? (mancano le informazioni necessarie) Effetto potenziale del fallimento: Quale sarebbe l'impatto se il processo andasse male? (ordine errato) Cause potenziali: Cosa può causare il fallimento? (scarsa capacità di attenzione) Controlli attuali: Come evitare che ciò accada in futuro? (utilizzo di una lista di controllo per la presa d'ordine)

Il modello presenta righe per gravità, occorrenza, rilevamento e azioni correttive. È possibile rimuovere o aggiungere righe o modificare la tipografia della tabella per adattarla al proprio marchio. 🔠

Rilevare, prevenire e vincere con questi modelli

Dite addio alla necessità di partire da zero e abbracciate un'analisi dei rischi e un piano d'azione efficienti, grazie ai migliori modelli di FMEA che vi abbiamo presentato

Per una maggiore praticità, immergetevi nella sezione Libreria di modelli ClickUp con oltre 1.000 modelli pre-progettati e di facile utilizzo, che coprono ogni tipo di argomento, da documentazione di progetto e gestione per l'implementazione piani d'azione correttivi . 🏇