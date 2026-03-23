10 Alat AI Terbaik untuk Mencatat Rapat pada Tahun 2026

Dulu, tidak lama ini, memimpin rapat membutuhkan kemampuan multitasking yang cukup tinggi. Antara memantau agenda rapat, mengarahkan percakapan, dan mencatat secara manual dari awal, pasti ada hal yang terlewatkan. Untungnya, dengan munculnya alat AI untuk mencatat rapat, masa-masa itu sudah berlalu.

Perangkat lunak kecerdasan buatan (AI) telah mengubah cara kita bekerja. AI untuk rapat memudahkan Anda mencatat percakapan, lalu memproses dan mengorganisirnya. Hal ini membuat Anda lebih leluasa untuk fokus pada apa yang sedang terjadi, karena Anda tahu dapat meninjau catatan rapat AI tersebut di waktu luang Anda untuk mengambil keputusan dan mengekstrak data untuk laporan status proyek Anda.

Jadi, dengan banyaknya alat AI untuk mencatat yang tersedia, mana yang paling cocok untuk bisnis Anda? Ikuti ulasan kami mengenai fitur dan fungsi utama yang perlu diperhatikan, serta panduan mengenai alat AI terbaik untuk mencatat rapat yang tersedia tahun ini. ✨

Berikut ini ringkasan singkat untuk membantu Anda memulai:

ClickUp (Terbaik untuk manajemen proyek terpadu & wawasan AI yang dapat ditindaklanjuti)Ukuran tim: Semua ukuran bisnis Ringkasan rapat berbasis AI, pembuatan tugas otomatis dari catatan, dokumen kolaboratif real-time, dan ClickUp Brain untuk pengambilan data instan. Gratis selamanya; Tersedia paket berbayar Otter.ai (Terbaik untuk transkripsi real-time & identifikasi pembicara)Ukuran tim: Tim kecil dan individu Transkripsi langsung, penangkapan slide otomatis, pembaruan ringkasan secara real-time, dan penandaan pembicara yang canggih untuk catatan rapat yang jelas. Gratis; Paket berbayar mulai dari $16,99 per bulan per pengguna Laxis (Terbaik untuk wawasan penjualan & riset pasar)Ukuran tim: Tim penjualan dan tim produk Perekaman kutipan secara verbatim, email tindak lanjut yang dihasilkan secara otomatis, pengelompokan topik, dan ekstraksi persyaratan pelanggan yang didukung AI. Gratis; Paket berbayar mulai dari $15,99/bulan Doodle (Terbaik untuk penjadwalan grup & koordinasi ketersediaan) Ukuran tim: Tim yang tersebar dan agensi Pengingat rapat otomatis, sinkronisasi zona waktu, penjadwalan berdasarkan polling, dan integrasi dengan semua platform konferensi video utama. Gratis; Paket berbayar mulai dari $14,95 per bulan per pengguna Fireflies.ai (Terbaik untuk dukungan multibahasa & kolaborasi global) Ukuran tim: Tim internasional dan hibrida Dukungan untuk lebih dari 40 bahasa, pencarian cerdas berdasarkan kata kunci, analisis sentimen rapat, dan pembuatan cuplikan suara untuk membagikan momen-momen penting. Gratis; Paket berbayar mulai dari $18 per bulan per pengguna Catatan oleh Dubber (Terbaik untuk integrasi jaringan seluler & panggilan suara global)Ukuran tim: Penjualan dan operasi lapangan Perekaman panggilan otomatis di lebih dari 170 jaringan seluler, pembuatan tugas instan, dan sinkronisasi yang mulus dengan kalender Google dan Outlook. Penetapan harga khusus Timz. Bunga (Terbaik untuk kolaborasi video asinkron) Ukuran tim: Tim yang tersebar dan bekerja jarak jauh Diagram alur umpan balik berbasis bunga, ringkasan rapat berbasis video, transkrip berstempel waktu, dan alat kontribusi asinkron. Penetapan harga khusus Sembly AI (Pilihan terbaik untuk menghadiri rapat tanpa perlu menulis)Ukuran tim: Eksekutif dan manajer yang sibuk Hadir secara virtual untuk rapat yang terlewat, ringkasan otomatis dalam berbagai bahasa, identifikasi tugas, dan analisis sentimen. Mulai dari $17 per bulan per pengguna Fathom (Terbaik untuk sinkronisasi CRM & berbagi sorotan)Ukuran tim: Tim yang berinteraksi langsung dengan klien dan tim keberhasilan Ringkasan rapat instan, entri data CRM otomatis, daftar putar sorotan, dan perekaman gratis tanpa batas untuk individu. Gratis; Edisi Tim mulai dari $19/bulan per pengguna Superpowered (Pilihan terbaik untuk transkripsi tanpa bot yang mengutamakan privasi)Ukuran tim: Profesional yang mengutamakan privasi Transkripsi audio perangkat tanpa bot, penyimpanan sementara selama tujuh hari, integrasi kalender, dan deteksi nada emosional. Gratis; Paket berbayar mulai dari $36/bulan

Bagaimana kami meninjau perangkat lunak di ClickUp Tim editorial kami mengikuti proses yang transparan, didukung oleh riset, dan netral terhadap vendor, sehingga Anda dapat yakin bahwa rekomendasi kami didasarkan pada nilai produk yang sesungguhnya. Berikut ini adalah penjelasan terperinci tentang cara kami meninjau perangkat lunak di ClickUp.

10 Aplikasi AI Terbaik untuk Mencatat Rapat

Mari kita lihat apa yang dapat dilakukan teknologi AI untuk membuat rapat Anda lebih produktif di setiap aspek. Kami telah menyusun daftar alat AI terbaik untuk rapat dan pencatatan, mulai dari aplikasi pencatatan yang canggih hingga aplikasi transkripsi, dan masih banyak lagi.

ClickUp adalah salah satu alat AI terbaik untuk startup dan bisnis kecil yang tersedia saat ini. Ini adalah aplikasi serba guna untuk pekerjaan yang menggabungkan proyek, pengetahuan, dan obrolan Anda dalam satu tempat—semuanya didukung oleh AI yang membantu Anda bekerja lebih cepat dan cerdas. Aplikasi ini membantu Anda mengelola setiap aspek bisnis Anda—menyederhanakan alur kerja, meningkatkan produktivitas, dan memfasilitasi kolaborasi. Dan karena sepenuhnya dapat disesuaikan, Anda dapat menyesuaikannya agar sesuai dengan kebutuhan spesifik Anda.

Fitur AI Meeting Notetaker dari ClickUp menawarkan berbagai fitur untuk meningkatkan efisiensi proses dan mendorong kreativitas. Fitur ini secara otomatis menghasilkan dokumen pribadi yang mencakup nama rapat, tanggal, peserta, rekaman audio, ringkasan, poin-poin penting, langkah selanjutnya, topik, dan transkrip lengkap.

Alat ini juga terintegrasi dengan mulus ke Zoom, Teams, dan Google Meet serta mencatat dalam bahasa tuan rumah rapat. Setelah rapat, Anda dapat dengan mudah mengakses catatan tersebut melalui Kalender atau Docs Hub. Siap membuat daftar tindakan? Minta ClickUp Brain, asisten AI ClickUp, untuk membuat tugas dari catatan tersebut atau bagikan ringkasan di ClickUp Chat agar tim Anda memiliki akses ke semua poin penting!

Selain merangkum catatan rapat Anda, Brain membuat setiap rapat menjadi lebih produktif dengan:

Mengekstrak keputusan, tenggat waktu, dan penanggung jawab secara otomatis, sehingga Anda pulang dengan rencana langkah selanjutnya yang jelas

Membuat email tindak lanjut dan ringkasan dalam hitungan detik, sehingga semua orang langsung berada di halaman yang sama

Mendapatkan jawaban dengan cepat dari transkrip Anda , tidak peduli seberapa lama transkrip tersebut, sehingga Anda tidak perlu membaca berlembar-lembar catatan rapat

Menghubungkan wawasan rapat dengan proyek dan dokumen untuk konteks yang lengkap, semuanya dalam satu tempat

Jadikan transkrip setiap rapat dapat dicari dengan ClickUp Brain

Ingin menghemat lebih banyak waktu? Gunakan salah satu templat agenda rapat kami untuk menetapkan ekspektasi yang jelas dan memastikan semua orang berada di halaman yang sama. Ciptakan keterlibatan langsung dengan menggunakan Prompt ChatGPT ClickUp untuk Rapat Tim guna memulai proses brainstorming dan menghasilkan poin-poin diskusi.

Ringkaslah utas komentar yang panjang secara instan hanya dengan satu klik menggunakan ClickUp AI

Jika Anda lebih suka membuat catatan sendiri, gunakan Template Gaya Catatan Rapat kami, atau buat dokumen ClickUp biasa untuk mencatat momen-momen penting dan poin-poin utama. Anda juga dapat menulis catatan singkat atau daftar periksa di ClickUp Notepad. Baik Notepad maupun Docs dilengkapi dengan ClickUp Brain yang terintegrasi sehingga Anda dapat menulis catatan dengan lebih cepat, ringkas, dan kreatif.

Perlu mencatat ide di luar rapat? F itur Talk to Text di ClickUp Brain MAX, asisten AI desktop Anda, memungkinkan Anda mendiktekan catatan tanpa perlu memegang perangkat—baik saat Anda sedang berjalan di antara panggilan telepon atau melakukan brainstorming di lorong—dan mengubahnya secara instan menjadi tugas yang dapat ditindaklanjuti di dalam ClickUp.

Catat ide, bagikan instruksi, dan selesaikan tugas 4 kali lebih cepat dengan fitur Talk to Text di ClickUp Brain MAX

Pendekatan all-in-one ini berarti catatan rapat, memo suara ad-hoc, dan ringkasan yang didukung AI semuanya tersimpan di ruang kerja yang sama, siap untuk dibagikan kepada tim Anda.

Fitur terbaik ClickUp

Catat poin-poin rapat dan buat daftar tindakan secara otomatis dengan alat pencatat AI

Simpan semua dokumen rapat Anda di satu tempat agar mudah diakses dan dicari

Edit catatan rapat secara real-time bersama tim Anda, sehingga kolaborasi menjadi jauh lebih baik

Terjemahkan dokumen rapat Anda dari bahasa Inggris ke bahasa Spanyol, Prancis, atau Jepang, serta bahasa-bahasa lainnya

Lihat semua tugas, alur kerja, dan proyek Anda dengan cara yang paling sesuai untuk Anda melalui Tampilan Kustom ClickUp

Akses ClickUp melalui browser web, aplikasi desktop, aplikasi seluler iOS atau Android, atau ekstensi Chrome

Integrasikan dengan lebih dari 1.000 aplikasi kerja, termasuk Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, Slack, Outlook, HubSpot, dan Salesforce untuk membantu memperlancar alur kerja Anda

Batasan ClickUp

Aplikasi seluler ini belum menyediakan semua tampilan yang tersedia di versi desktop

Meskipun antarmuka pengguna sangat intuitif, karena terdapat begitu banyak fitur, mungkin diperlukan waktu untuk terbiasa dengan semuanya

Harga ClickUp

Peringkat dan ulasan ClickUp

G2: 4,7/5 (lebih dari 8.500 ulasan)

Capterra: 4,7/5 (lebih dari 3.700 ulasan)

👀 Tahukah Anda? Alih-alih sekadar “catatan yang mungkin Anda gunakan nanti,” ClickUp Super Agents mengubah rapat menjadi alur kerja yang langsung dapat ditindaklanjuti. Contoh penggunaan utama ClickUp Super Agents dalam manajemen rapat: Manajer proyek yang memimpin tinjauan sprint atau rapat harian: Super Agents dapat mendeteksi hambatan dan langsung menugaskan penanggung jawab, memperbarui tugas, serta memastikan kemajuan terus berjalan tanpa perlu tindak lanjut manual Biarkan Meetings Manager Super Agent menangani penjadwalan, pembuatan agenda, pencatatan real-time, ekstraksi tindakan yang harus dilakukan, dan pelacakan tindak lanjut untuk setiap rapat yang diadakan tim Anda Tim pemasaran yang berkolaborasi dalam brainstorming kampanye : Super Agents menangkap ide konten, mengubahnya menjadi tugas, menambahkan deskripsi dan subtugas, menandai desainer atau penulis, serta menghubungkan tugas kembali ke brief secara instan

Tim produk yang mengadakan diskusi roadmap : Umpan balik dan catatan teknis disusun menjadi epik dan subtugas, siap untuk dieksekusi segera setelah panggilan berakhir

Pemimpin penjualan yang mengelola tinjauan pipeline : Wawasan tentang kesepakatan, keberatan, dan langkah selanjutnya dicatat dan dimasukkan ke dalam alur kerja, sehingga perwakilan penjualan tahu persis apa yang harus dilakukan selanjutnya

Tim jarak jauh atau hybrid: Super Agents menghasilkan ringkasan yang rapi dan mengambil tindakan berdasarkan ringkasan tersebut, sehingga tidak ada yang hanya membaca pembaruan; mereka mendorong pekerjaan ke depan

Penasaran seperti apa sebenarnya Super Agents di dalam ruang kerja Anda? Anda bisa melihat bagaimana Super Agents mengelola rapat dan tindak lanjut untuk Anda!

2. Otter.ai

Otter.ai adalah asisten rapat berbasis AI dan alat transkripsi yang dapat mengubah percakapan suara dari rapat video atau file audio menjadi teks. Alat ini dapat mengidentifikasi pembicara, memberi label teks dengan nama pembicara tersebut, dan menangkap slide yang dibagikan.

Fitur obrolan langsung memungkinkan tim Anda untuk mengobrol atau mengajukan pertanyaan selama rapat, dan siapa pun dapat menambahkan komentar ke transkrip langsung atau menyoroti poin penting. Dan jika Anda teralihkan atau terlambat bergabung, fitur ini akan membuat ringkasan langsung secara real-time dari catatan AI, sehingga Anda selalu dapat mengejar ketinggalan apa yang terlewatkan.

Fitur terbaik Otter.ai

Otter.ai dapat mengidentifikasi kata kunci dan frasa sehingga Anda dapat mencarinya dalam transkrip yang panjang

Jika Anda menghubungkannya dengan kalender Microsoft atau Google Anda, alat ini akan secara otomatis merekam rapat Zoom, Google Meet, atau Microsoft Teams Anda

Setiap paket berikutnya memungkinkan Anda untuk mentranskrip lebih banyak notulen per bulan dan per percakapan, serta mengunggah lebih banyak file

Otter.ai tersedia di platform web dan seluler, sehingga dapat digunakan saat Anda sedang dalam perjalanan ?

Keterbatasan Otter.ai

AI terkadang kebingungan saat ada beberapa pembicara

Alat ini berfungsi murni untuk mentranskrip rapat dan tidak memungkinkan Anda membuat catatan sendiri di dalam aplikasi

Harga Otter.ai

Dasar: Gratis

Pro: $16,99/bulan per pengguna

Bisnis: $24/bulan per pengguna

Perusahaan: Hubungi kami untuk informasi harga

Peringkat dan ulasan Otter.ai

G2: 4,0/5 (lebih dari 100 ulasan)

Capterra: 4,5/5 (lebih dari 60 ulasan)

3. Laxis

via Laxis

Laxis dirancang untuk mendukung tim penjualan, pemasaran konten, serta riset produk dan pasar—serta siapa pun yang berinteraksi dengan pelanggan atau calon pelanggan. Alat ini mencatat selama rapat virtual dan merekam setiap ucapan peserta secara verbatim, sehingga Anda dapat tetap fokus pada percakapan.

Setelah itu, alat AI untuk catatan rapat ini secara otomatis menghasilkan ringkasan, mengekstrak wawasan, dan mengidentifikasi kebutuhan pelanggan. Alat ini mengidentifikasi tindakan yang perlu dilakukan atau langkah selanjutnya yang diperlukan, serta dapat secara otomatis mengirim email tindak lanjut untuk menutup siklus. ?

Fitur terbaik Laxis

Ini membantu Anda menyortir dan mengelompokkan topik dalam catatan rapat

Transkrip dapat diunduh dan dibagikan dengan cepat dan mudah

Anda dapat mengajukan pertanyaan kepada Laxis berdasarkan percakapan sebelumnya

Alat ini terintegrasi dengan Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, dan Cisco Webex

Keterbatasan Laxis

Meskipun Anda dapat mentranskrip hingga 300 menit per bulan pada paket gratis, fitur penulis AI—yang menghasilkan konten tindak lanjut—hanya tersedia mulai dari paket Premium ke atas

Belum ada integrasi CRM, meskipun hal itu sudah direncanakan

Harga Laxis

Dasar: Gratis

Premium: $15,99/bulan

Bisnis: $29,99/bulan

Perusahaan: Hubungi kami untuk informasi harga

Peringkat dan ulasan Laxis

G2: 4,9/5 (lebih dari 20 ulasan)

Capterra: 4,7/5 (16 ulasan)

4. Doodle

via Doodle

Sebelum Anda dapat membuat catatan rapat, Anda perlu terlebih dahulu menyinkronkan kalender para peserta agar mereka dapat hadir dalam rapat tersebut. Di sinilah Doodle berperan. Anda dapat menjadwalkan rapat satu lawan satu dan rapat tim dengan cepat dan mudah.

Atur ketersediaan Anda, lalu bagikan dengan mengirimkan tautan kepada undangan yang Anda pilih. Mereka kemudian dapat memilih waktu yang sesuai bagi mereka, yang akan mengunci waktu tersebut di kalender Anda, sehingga Anda tidak akan pernah menjadwalkan pertemuan ganda lagi. Dan ketika Anda memiliki banyak undangan, Anda dapat dengan mudah menemukan waktu yang paling cocok untuk semua orang.

Selain itu, Doodle terintegrasi dengan platform rapat seperti Zoom, Microsoft Teams, dan Google Meet. ?️

Fitur terbaik Doodle

Sistem ini mengirimkan pengingat untuk rapat yang dijadwalkan, sehingga Anda tidak perlu repot menghadapi peserta yang tidak hadir

Fitur penyesuaian merek memungkinkan Anda menyesuaikan sistem dengan identitas merek bisnis Anda

Anda juga dapat menggunakan Doodle untuk mengumpulkan data melalui survei atau jajak pendapat

Doodle juga dapat digunakan di perangkat seluler, sehingga Anda dapat menjadwalkan rapat saat sedang berada di luar

Keterbatasan Doodle

Beberapa pengguna merasa bahwa menjadwalkan beberapa acara untuk kelompok besar orang lebih memakan waktu daripada yang seharusnya

Hal ini bisa jadi rumit saat bekerja dengan peserta yang berada di zona waktu yang berbeda

Harga Doodle

Gratis: $0

Pro: $14,95/bulan per pengguna

Team: $19,95/bulan per pengguna

Perusahaan: Hubungi kami untuk informasi harga

Peringkat dan ulasan Doodle

G2: 3,7/5 (13 ulasan)

Capterra: Belum ada ulasan

5. Fireflies.ai

Fireflies.ai dapat melakukan transkripsi secara real-time selama panggilan audio atau video, atau mentranskripsi dari rekaman rapat. Kemudian, alat ini dapat merangkum poin-poin penting, keputusan, dan tindakan yang dihasilkan dari rapat tersebut. ✍️

Jika Anda ingin mendengarkan kembali bagian mana pun dari rapat, Anda dapat mencari kata kunci dan memutar ulang rekaman tersebut dengan kecepatan normal atau hingga dua kali lipat. Alat kolaborasi memungkinkan tim Anda untuk memberikan komentar, menandai, atau bereaksi terhadap percakapan, atau mengambil cuplikan untuk membuat klip suara.

Paket Gratis menyediakan ruang penyimpanan hingga 800 menit, sedangkan Paket Pro hingga 8.000 menit, sementara Paket Bisnis dan Enterprise menawarkan ruang penyimpanan tak terbatas.

Fitur terbaik Fireflies.ai

Fireflies.ai mendukung lebih dari 40 bahasa, serta mampu menangani berbagai aksen dan dialek

Alat ini dapat mendeteksi dan memberi label pada suara para pembicara yang berbeda

Alat ini terintegrasi dengan berbagai platform rapat, termasuk Microsoft Teams, Zoom, Skype, dan Google Meet

Anda dapat membagikan catatan rapat ke platform lain seperti Asana, Slack, atau Notion

Keterbatasan Fireflies.ai

Jika kualitas rekaman audio tidak baik, hal itu dapat memengaruhi akurasi transkripsi

Integrasi CRM, Zapier, dan Slack hanya tersedia mulai dari paket Pro ke atas

Harga Fireflies.ai

Gratis: Gratis

Pro: $18/bulan per pengguna

Bisnis: $29/bulan per pengguna

Perusahaan: Hubungi kami untuk informasi harga

Peringkat dan ulasan Fireflies.ai

G2: 4,5/5 (70+ ulasan)

Capterra: 4,0/5 (5 ulasan)

6. Notes by Dubber

via Notes by Dubber

Sebelumnya dikenal sebagai Notiv, Notes by Dubber mengklaim dapat membantu Anda “berrapat dengan lebih cerdas, bukan lebih keras.” Aplikasi ini terintegrasi dengan kalender Outlook atau Google Anda, secara otomatis bergabung dan merekam panggilan yang telah dijadwalkan. Setelah masuk ke dalam rapat, aplikasi ini membuat transkrip, lalu setelahnya, menghasilkan ringkasan yang dapat Anda bagikan.

Alat AI ini juga mengekstrak poin-poin tindakan untuk ditindaklanjuti dan secara otomatis membuat tugas untuk setiap peserta. Integrasi dengan aplikasi seperti Asana dan Slack membantu memperlancar alur kerja Anda dan memudahkan untuk menindaklanjuti tugas yang telah dialokasikan. ✅

Fitur terbaik Notes by Dubber

Anda juga dapat mengunggah dan menerjemahkan file audio atau video yang direkam

Alat AI untuk mencatat rapat ini dapat disesuaikan dan selaras dengan saluran penjualan yang biasa digunakan

Layanan ini tersedia di seluruh dunia di lebih dari 170 jaringan seluler serta penyedia layanan video, suara, dan obrolan

Anda dapat membagikan rekaman, transkrip, atau catatan melalui CRM atau alat kolaborasi lainnya

Batasan Notes by Dubber

Alat AI ini hanya mendukung bahasa Inggris, jadi tidak cocok jika Anda ingin mengadakan rapat dalam bahasa lain

Beberapa pengguna merasa antarmuka pengguna agak membingungkan untuk dinavigasi

Harga Notes by Dubber

Penetapan harga khusus

Peringkat dan ulasan Notes by Dubber

G2: 5/5 (1 ulasan)

Capterra: Belum ada ulasan

7. Timz. Bunga

Timz. Flowers adalah platform konferensi hybrid yang dirancang untuk tim yang tersebar, menggabungkan panggilan video dengan kolaborasi asinkron.

Alat ini dapat merekam rapat secara langsung, lalu menghasilkan ringkasan teks atau video serta notulen rapat yang mudah dibagikan kepada siapa pun yang tidak dapat hadir dalam rapat. Untuk rapat asinkron, peserta dapat berkontribusi melalui pesan video yang direkam. ?‍♀️

Sistem ini secara otomatis mengirimkan ringkasan melalui email setelah setiap rapat. Dan jika Anda ingin melihat kembali bagian tertentu, chatbot AI akan membantu Anda menemukannya dengan cepat.

Fitur terbaik Timz. Flowers

Diagram alur berbentuk bunga ini memberikan gambaran visual yang berguna tentang semua umpan balik dan pertanyaan

Bahkan jika rapat diadakan secara asinkron, sistem ini menciptakan suasana percakapan langsung

Alat ini menyediakan transkrip dengan cap waktu sehingga Anda selalu tahu di bagian mana Anda berada dalam rapat

Meskipun ada opsi gratis, paket Pro dan Business menawarkan waktu perekaman yang lebih lama, dan data Anda disimpan lebih lama

Keterbatasan Timz. Flowers

Beberapa pengguna merasa bahwa pengaturan awalnya agak memakan waktu

Belum semua browser didukung, jadi Anda mungkin harus menggunakan browser yang bukan pilihan utama Anda

Timz. Harga bunga

Penetapan harga khusus

Timz. Peringkat dan ulasan bunga

G2: 4,5/5 (13 ulasan)

Capterra: Belum ada ulasan

8. Sembly AI

via Sembly AI

Sebagai alat AI untuk mencatat rapat, Sembly AI merekam rapat dan mentranskripsinya. Kemudian, Sembly membuat ringkasan dan notulen rapat, serta menyoroti wawasan penting dari diskusi tersebut. Dan jika Anda tidak bisa menghadiri rapat, Anda bisa mengirimkan Sembly sebagai pengganti, lalu meninjau catatan rapatnya nanti. ?‍?

Tugas-tugas secara otomatis diidentifikasi dan dijelaskan, lalu ditugaskan kepada anggota tim. Integrasi dengan alat seperti Slack dan Trello memungkinkan Anda mengalirkan tugas, beserta catatan apa pun, langsung ke ruang kerja tersebut.

Fitur terbaik Sembly AI

Catatan rapat disimpan di sistem, dan Anda selalu dapat mengaksesnya kembali untuk mencari kata kunci atau peserta rapat

Sembly AI mendukung lebih dari 35 bahasa

Tersedia untuk aplikasi Android dan iOS serta di web

Keterbatasan Sembly AI

Terkadang alat ini gagal bergabung atau merekam rapat

Suasana rapat tidak selalu mencerminkan keseluruhan rapat, karena hanya berfokus pada sebagian saja

Harga Sembly AI

Basic: $17/bulan per pengguna

Profesional: $29/bulan per pengguna

Team: $39/bulan per pengguna

Perusahaan: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Sembly AI

G2: 4,3/5 (11 ulasan)

Capterra: Belum ada ulasan

9. Fathom

via Fathom

Fathom adalah alat AI untuk catatan rapat yang merekam, mentranskripsikan, dan merangkum rapat. Baik rekaman maupun transkripnya langsung tersedia begitu rapat selesai. Kemudian, Anda cukup menyalin dan menempelkan ringkasan serta daftar tindakan ke Gmail, Google Docs, atau alat manajemen tugas.

Catatan panggilan secara otomatis disinkronkan ke CRM Anda, sehingga Anda selalu memiliki catatan interaksi dengan siapa pun di database Anda. Anda juga dapat membuat ringkasan dari rapat Anda menjadi daftar putar dan membagikannya kepada pihak-pihak yang tertarik.

Fitur terbaik Fathom

Alat ini kompatibel dengan Microsoft Teams, Zoom, dan Google Meetings

Saat Anda menandai bagian tertentu dari panggilan, Fathom akan merangkumnya untuk Anda

Sistem ini mendukung tujuh bahasa, termasuk bahasa Inggris, Spanyol, dan Prancis

Edisi Team berbayar memiliki fitur tambahan dan dirancang untuk diterapkan di seluruh organisasi

Pahami batasan-batasannya

Beberapa pengguna merasa antarmukanya agak gelap, dan mereka ingin ada pilihan yang lebih terang

Meskipun berfungsi dengan baik untuk rapat terjadwal, saat ini fitur ini belum mendukung beberapa rapat dadakan, khususnya di Microsoft Teams

Harga Fathom

Gratis

Edisi Tim: $19/bulan per pengguna

Peringkat dan ulasan Fathom

G2: 5/5 (lebih dari 1.300 ulasan)

Capterra: 4,8/5 (8 ulasan)

10. Superpowered

via Superpowered

Superpowered mentranskrip rapat Anda, tanpa merekamnya atau menggunakan bot—alat ini bekerja langsung dari audio perangkat Anda. Transkrip tersebut disimpan selama tujuh hari agar Anda memiliki waktu untuk membuat catatan sebelum dihapus.

Alat AI untuk catatan rapat ini secara otomatis merangkum percakapan dan mengidentifikasi tindakan yang perlu dilakukan untuk Anda.

Ini juga membantu Anda tetap mengontrol jadwal Anda. Pengingat untuk rapat yang akan datang ditampilkan di bilah menu, dan Anda dapat langsung mengklik untuk masuk ke rapat dari sana. ?️

Fitur terbaik yang sangat canggih

Alat ini kompatibel dengan semua platform rapat

Superpowered bahkan dapat mengidentifikasi dan mendokumentasikan emosi selama rapat

Tim pengembangan sangat terbuka dan responsif terhadap masukan dan saran

Keterbatasan yang luar biasa

Versi gratisnya hanya terintegrasi dengan email dan Slack, jadi jika Anda ingin menggunakannya dengan Google Drive atau Salesforce, misalnya, Anda harus memilih paket berbayar

Platform seluler dan Linux belum didukung

Penetapan harga yang canggih

Gratis

Basic: $36/bulan

Pro: $108/bulan

Perusahaan: Hubungi kami untuk informasi harga

Ulasan dan penilaian yang sangat berguna

G2: N/A

Capterra: N/A

Asisten rapat berbasis AI meningkatkan produktivitas, meningkatkan akurasi, dan mendukung transparansi proyek. Alat ini juga memudahkan Anda untuk membagikan catatan rapat. Alat AI juga menghemat waktu Anda, sehingga Anda dapat lebih mudah mencapai tujuan dalam batasan kendala proyek Anda.

Sebuah alat AI pencatat rapat yang baik akan dapat melakukan kombinasi dari tugas-tugas berikut untuk Anda:

Integrasikan dengan platform konferensi video seperti Teams atau Zoom

Rekam rapat tersebut, lalu simpan rekamannya

Sediakan transkripsi langsung agar semua peserta rapat dapat dengan mudah mengikuti jalannya rapat

Memfasilitasi pencatatan catatan secara kolaboratif antara beberapa anggota tim

Gunakan fitur AI canggih untuk merangkum poin-poin penting, sehingga memudahkan Anda mengidentifikasi poin-poin utama

Bantu buat notulen rapat dari catatan rapat

Identifikasi tindakan yang perlu dilakukan dan otomatiskan pendelegasian tugas dari catatan rapat online

Berikan pengalaman pengguna yang luar biasa yang mempermudah alur kerja Anda

Sediakan keamanan data agar percakapan rahasia Anda terlindungi

AI untuk rapat dapat membantu dalam setiap aspek interaksi Anda dengan tim, klien, atau calon klien. Alat AI rapat terbaik dapat menyederhanakan penjadwalan, merekam dan mentranskrip catatan rapat, atau menyediakan templat dengan alat penulisan AI untuk membantu Anda membuat catatan sendiri.

Alat AI juga dapat membantu Anda merangkum semua catatan rapat tersebut, menyoroti bagian-bagian terpenting dari percakapan, serta mengidentifikasi tugas dan langkah selanjutnya. Alat-alat ini bahkan dapat terintegrasi dengan alat manajemen tugas, sehingga menghemat lebih banyak waktu dan memperlancar alur kerja Anda di setiap tahap.

Berbicara tentang menyederhanakan alur kerja Anda, ClickUp siap membantu—tidak hanya saat Anda memimpin rapat, tetapi juga saat Anda mengelola perusahaan atau memimpin tim. Dengan templat dan alat manajemen proyek yang mencakup setiap aspek bisnis Anda serta integrasi yang menghemat waktu dan tenaga, ClickUp adalah solusi lengkap untuk semua kebutuhan bisnis Anda.

