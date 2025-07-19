10 Perangkat Lunak Kerja Hibrida Terbaik untuk Kolaborasi yang Lebih Baik

Model kerja hybrid adalah sistem operasi baru bagi tempat kerja modern dan bukan sekadar tren sesaat.

Namun, meskipun terdengar fleksibel dan nyaman, mengelola tim hybrid memiliki tantangannya sendiri. Mulai dari pemesanan meja, koordinasi hari kerja di kantor, hingga memastikan semua orang tetap terinformasi (tanpa harus mengirim jutaan undangan kalender), segala sesuatunya bisa menjadi rumit—dengan cepat.

Perangkat lunak kerja hybrid yang tepat dapat membuat perbedaan besar. Baik Anda mengelola tenaga kerja yang tersebar, menangani manajemen pengunjung, atau berusaha memaksimalkan ruang kantor yang terbatas, alat-alat ini membantu tim Anda tetap terhubung, produktif, dan bahkan lebih tenang.

Mari kita lihat yang terbaik.

10 Perangkat Lunak Kerja Hibrida Sekilas

Berikut ini perbandingan antara alat kerja hybrid terbaik berdasarkan fitur, kasus penggunaan, dan struktur harga:

Alat Pilihan terbaik untuk Fitur utama Harga ClickUp Semua ukuran tim yang membutuhkan pelacakan tugas berbasis AI, alat kolaborasi jarak jauh , obrolan, dan otomatisasi Dokumen kolaboratif, obrolan, pelaporan, papan tulis digital, kecerdasan buatan terintegrasi, dan templat kerja hybrid Tersedia paket gratis; Tersedia penawaran harga khusus untuk perusahaan Robin Bisnis kecil hingga menengah yang membutuhkan manajemen ruang kantor hybrid Analisis tempat kerja, peta interaktif, pemesanan meja, dan pelacakan kehadiran Penetapan harga khusus Cisco Webex Perusahaan menengah hingga besar yang membutuhkan fitur manajemen rapat hybrid Terjemahan real-time, ruang diskusi, penghilang kebisingan, dan pengenalan gerakan Tersedia paket gratis; Paket berbayar mulai dari $14,40 per bulan OfficeRnD Hybrid Perusahaan skala menengah hingga besar yang ingin mengoptimalkan penggunaan ruang kantor Analisis tempat kerja, pemesanan melalui perangkat seluler, portal bermerek, pendaftaran pengunjung Tidak ada paket gratis; Paket berbayar mulai dari $265/bulan Miro Startup dan bisnis menengah yang mencari ruang kolaborasi dan brainstorming virtual Papan kerja bersama, templat, kolaborasi asinkron, pelacakan aktivitas Tersedia paket gratis; Paket berbayar mulai dari $8 per pengguna per bulan Flowlu Tim hybrid kecil yang mencari solusi manajemen proyek Alat proyek, CRM, faktur, basis pengetahuan, otomatisasi alur kerja Tersedia paket gratis; Paket berbayar mulai dari $49/bulan per tim WorkInSync Perusahaan yang membutuhkan alat manajemen kantor Ketersediaan real-time, check-in tanpa kontak, dan denah lantai cerdas Tidak ada paket gratis; Paket berbayar mulai dari $3 per pengguna per bulan (ditagih setiap tiga bulan) Pult Perusahaan besar yang ingin menerapkan penjadwalan kerja hybrid Perencanaan jadwal hybrid, pemesanan meja secara real-time, analitik, dan kios pengunjung Tidak ada paket gratis; Paket berbayar mulai dari $2.200 per pengguna per bulan Collabora Online Perusahaan kecil hingga menengah yang mencari fitur pengeditan dokumen kolaboratif Pengeditan bersama secara real-time, kompatibilitas file Office, dan komentar langsung Tersedia paket gratis; Paket berbayar mulai dari $2,03 per bulan Zulip Perusahaan dengan tim global yang tersebar yang mencari platform komunikasi berbasis konteks Fitur threading seperti email, obrolan real-time dan asinkron, integrasi, serta opsi self-hosting Tersedia paket gratis; Paket berbayar mulai dari $3,50/bulan

Apa yang Harus Anda Perhatikan dalam Memilih Perangkat Lunak Kerja Hibrida?

Memilih perangkat lunak kerja hybrid yang tepat dapat membantu tim Anda berkomunikasi, berkolaborasi, dan menyeimbangkan fleksibilitas tempat kerja dengan akuntabilitas. Ini bukan hanya soal produktivitas—ini soal menjaga agar rapat hybrid Anda tetap efisien, alat kerja Anda terintegrasi, dan tim Anda tetap terhubung.

Berikut adalah fitur-fitur utama yang harus dicari dalam perangkat lunak kantor hybrid yang andal:

Alat konferensi video: Memungkinkan Memungkinkan rapat hybrid yang lancar dengan kolaborasi real-time, mengurangi kesalahpahaman, dan meningkatkan keterlibatan

Pemesanan meja: Bantu karyawan hybrid memesan meja, mengelola pendaftaran pengunjung, dan membuat sistem hot desking menjadi lebih teratur

Manajemen proyek jarak jauh: Gabungkan analisis tempat kerja, berbagi file, dan pengeditan real-time untuk mendukung Gabungkan analisis tempat kerja, berbagi file, dan pengeditan real-time untuk mendukung kolaborasi hybrid dan memastikan proyek tetap berjalan lancar

Komunikasi terpusat: Simpan pembaruan, umpan balik, dan diskusi di satu tempat untuk mengurangi percakapan yang tersebar

Penjadwalan otomatis dan penugasan tugas: Hemat waktu dan jaga keseimbangan jadwal kerja hybrid di seluruh tim

Visibilitas yang jelas terhadap beban kerja: Cegah kelelahan dengan memantau distribusi tugas dan beban kerja di seluruh tenaga kerja hybrid

Antarmuka pengguna yang sederhana: Memudahkan proses onboarding dengan desain yang intuitif dan dasbor yang rapi

Keamanan dan kontrol akses: Lindungi data sensitif dan pastikan infrastruktur teknologi hybrid Anda tetap patuh dan aman

👀 Tahukah Anda? Sebanyak 84% karyawan mengatakan bahwa mereka dapat menyelesaikan lebih banyak pekerjaan dalam model kerja hybrid atau jarak jauh dibandingkan dengan model kerja di kantor secara tradisional.

10 Perangkat Lunak Terbaik untuk Kerja Hybrid

Sekarang setelah Anda tahu apa yang harus dicari dalam alat kerja hybrid, mari kita lihat platform yang dirancang khusus untuk tim hybrid. Alat-alat ini mendukung fleksibilitas kerja, menyederhanakan kolaborasi hybrid, dan membantu mengelola tuntutan tenaga kerja yang tersebar. Kami akan membahas fitur utama, harga, batasan, dan ulasan pengguna yang jujur untuk masing-masing platform.

Ini akan membantu Anda membandingkan berbagai pilihan dan memilih yang paling sesuai dengan kebutuhan kolaborasi harian tim Anda.

Bagaimana kami meninjau perangkat lunak di ClickUp Tim editorial kami mengikuti proses yang transparan, didukung oleh riset, dan netral terhadap vendor, sehingga Anda dapat yakin bahwa rekomendasi kami didasarkan pada nilai produk yang sesungguhnya. Berikut ini adalah penjelasan terperinci tentang cara kami meninjau perangkat lunak di ClickUp.

1. ClickUp (Pilihan terbaik untuk mengelola tugas dan kolaborasi di lingkungan kerja hybrid)

Kelola tim jarak jauh dan hybrid Anda dengan mudah menggunakan ClickUp Remote Work

ClickUp adalah aplikasi serba guna untuk pekerjaan; satu platform fleksibel yang menyesuaikan diri dengan cara kerja tim Anda yang paling efektif. Aplikasi ini berfungsi sebagai pusat kolaborasi hybrid, menggabungkan tugas, kalender, dokumen, manajemen beban kerja, dan alokasi sumber daya dalam satu tempat.

Dengan ClickUp for Remote Work, tim Anda dapat berkomunikasi dan berkolaborasi tanpa perlu berpindah-pindah aplikasi. Menjadwalkan panggilan dan rapat pun sama mudahnya, sehingga tim tetap selaras dan segala sesuatunya terorganisir.

Kolaborasi dimulai dengan ClickUp Docs, di mana tim dapat membuat, mengedit, dan berbagi dokumen langsung di tempat kerja berlangsung. Anda dapat menghubungkan dokumen langsung ke tugas, mengubah langkah-langkah yang telah direncanakan menjadi tugas dengan satu klik, serta menyematkan tabel, tampilan, dan peta jalan, semuanya dalam satu dokumen.

Biarkan tim hybrid Anda berkolaborasi dalam perencanaan dan penyusunan strategi dengan ClickUp Docs

Anda juga mendapatkan fitur ClickUp Assign Comments, di mana pemimpin tim dan manajer dapat memberikan umpan balik dan menugaskan umpan balik tersebut kepada karyawan yang relevan.

Misalnya, katakanlah Anda memiliki tim konten hybrid yang bekerja dari zona waktu yang berbeda. Mereka dapat menggunakan dokumen untuk merencanakan arah editorial ke depan, dengan bagian-bagian untuk ide topik, tenggat waktu, dan penulis yang ditugaskan. Setiap penulis menambahkan masukan mereka secara asinkron, sementara editor memberikan komentar dan menandai rekan tim yang tepat untuk pembaruan.

Lalu ada ClickUp Chat, yang membantu Anda menjaga percakapan tetap berada di dalam alur kerja, terlepas dari lokasi kerja tim Anda. Membahas tenggat waktu atau meninjau umpan balik tentang suatu tugas? Fitur obrolan bawaan menampilkan konteks lengkap bersamaan dengan pekerjaan tersebut.

Jaga agar tim jarak jauh dan di kantor tetap terhubung dalam alur kerja dengan ClickUp Chat

Tim konten hybrid Anda dapat mengoordinasikan jadwal penerbitan, menangani perubahan mendadak, dan dengan cepat memberi tahu rekan tim saat draf baru siap, sehingga komunikasi di tempat kerja hybrid tetap efisien dan relevan.

ClickUp Whiteboards adalah kanvas virtual tempat brainstorming real-time dan asinkron berpadu dengan pelaksanaan proyek. Anda dapat menambahkan catatan tempel, bentuk, teks, dan penghubung, atau menggambar secara bebas, serta menghubungkannya langsung ke tugas dan dokumen.

Biarkan tim hybrid dan tim di kantor Anda berdiskusi untuk merumuskan strategi dan merinci langkah-langkah tindakan dengan ClickUp Whiteboards

Kesulitan memantau jam kerja yang dapat ditagih untuk karyawan jarak jauh? Fitur Pelacakan Waktu Proyek ClickUp dapat membantu Anda memantau bagaimana waktu digunakan.

Pantau berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk setiap tugas agar proyek tetap berjalan sesuai rencana dengan ClickUp Project Time Tracking

Aktifkan dan hentikan timer langsung pada tugas, catat waktu secara manual, dan lacak jam kerja di berbagai perangkat untuk mengelola jadwal kerja hybrid Anda dari desktop, web, aplikasi seluler, atau ekstensi Chrome.

Selain itu, ClickUp menawarkan beberapa templat manajemen proyek yang luar biasa untuk tim jarak jauh.

Rencanakan transisi organisasi Anda ke model kerja hybrid dengan Template Rencana Kerja Jarak Jauh ClickUp

Mulailah dengan Template Rencana Kerja Jarak Jauh ClickUp untuk membuat rencana komprehensif dalam transisi ke kerja jarak jauh. Anda dapat merinci harapan dan peran masing-masing anggota tim serta mengatur dan memantau kemajuan tugas-tugas yang berkaitan dengan transisi tersebut.

Template berguna lainnya adalah Template Perencana Harian ClickUp, yang memungkinkan karyawan jarak jauh dan hybrid mengelompokkan dan memprioritaskan tugas mereka serta melacak kemajuan.

Fitur terbaik ClickUp

Keterbatasan ClickUp

Para pemula mungkin merasa fitur-fitur yang begitu lengkap ini sedikit membingungkan pada awalnya

Harga ClickUp

Peringkat dan ulasan ClickUp

G2: 4,7/5 (lebih dari 10.200 ulasan)

Capterra: 4,6/5 (lebih dari 4.400 ulasan)

Apa yang dikatakan pelanggan nyata tentang ClickUp?

Seorang pengulas TrustRadius mengatakan:

ClickUp telah membuat penyelarasan asinkron menjadi jauh lebih sederhana dan efektif. Dengan membangun kerangka kerja untuk merumuskan dan mengorganisir tujuan serta hasil, tim jarak jauh dapat memahami ekspektasi dan memberikan pembaruan status dengan lancar. Brainstorming menggunakan papan tulis digital sangat mudah, mengatur ulang prioritas juga mudah, dan menambahkan gambar referensi, dll., semuanya berjalan dengan sangat lancar.

ClickUp telah membuat penyelarasan asinkron menjadi jauh lebih sederhana dan efektif. Dengan membangun kerangka kerja untuk merumuskan dan mengorganisir tujuan serta hasil, tim jarak jauh dapat memahami ekspektasi dan memberikan pembaruan status dengan lancar. Brainstorming menggunakan papan tulis digital sangat mudah, mengatur ulang prioritas juga mudah, dan menambahkan gambar referensi, dll., semuanya berjalan dengan sangat lancar.

Q. Apa saja cara untuk meningkatkan kolaborasi dalam kerja hybrid? Berikut adalah beberapa tips untuk meningkatkan kerja sama tim dalam tim hybrid atau jarak jauh: Tetapkan aturan komunikasi yang jelas: Tentukan kapan harus menggunakan obrolan, email, atau rapat untuk menghindari kebingungan dan beban kerja yang berlebihan

Ciptakan visibilitas bersama: Jaga transparansi tujuan, tugas, dan kemajuan melalui dasbor atau pembaruan mingguan

Fitur kolaborasi asinkron: Memungkinkan anggota tim berkontribusi lintas zona waktu dengan rekaman rapat, komentar, dokumen bersama, dan alat komunikasi kerja hybrid

Minta umpan balik secara rutin: Periksa apa yang berjalan dengan baik dan sesuaikan proses berdasarkan masukan tim

Gunakan alat kolaborasi secara efektif: Manfaatkan dokumen bersama, papan tulis digital, dan alat manajemen proyek untuk memastikan semua orang tetap selaras

2. Robin (Pilihan terbaik untuk pengelolaan ruang kantor hybrid)

via Robin

Laporan menunjukkan bahwa tingkat keterisian kantor secara keseluruhan telah meningkat dua kali lipat, dari 30% menjadi 60%. Dalam lingkungan kerja hybrid, hal ini menimbulkan tantangan seperti memantau jumlah karyawan yang kembali bekerja dan kebutuhan ruang kantor yang diperlukan.

Robin adalah perangkat lunak manajemen tempat kerja hybrid yang dirancang khusus untuk kantor fleksibel. Fitur unggulannya adalah analitik tempat kerja, yang memberikan wawasan real-time kepada tim mengenai penggunaan ruang, sehingga mereka dapat mengambil keputusan yang lebih cerdas terkait ketersediaan meja, alokasi ruang rapat, dan perencanaan ruang jangka panjang.

Platform ini juga memungkinkan Anda mengumpulkan dan menganalisis umpan balik karyawan untuk meningkatkan efektivitas model kerja hybrid.

Fitur terbaik Robin

Pesan meja dan ruang rapat lebih awal untuk menghindari konflik

Periksa siapa saja yang ada di kantor dan rencanakan hari Anda sesuai dengan itu

Gunakan peta interaktif untuk menemukan orang, ruangan, atau meja yang tersedia

Hubungkan Microsoft Teams, Outlook, dan Google Workspace untuk mengelola kolaborasi hybrid tanpa perlu berganti alat

Tetapkan aturan pemesanan meja berdasarkan tim, hari, atau zona kantor

Pantau tren kehadiran untuk merencanakan dengan lebih baik dan mengurangi kepadatan

Keterbatasan Robin

Pemesanan ruang melalui Microsoft Outlook bisa bermasalah

Mengedit lantai memakan waktu cukup lama

Harga Robin

Penetapan harga khusus

Peringkat dan ulasan Robin

G2: 4,5/5 (lebih dari 200 ulasan)

Capterra: 4,7/5 (lebih dari 70 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Robin?

Sebuah ulasan di G2 mengatakan:

Sangat intuitif digunakan, sehingga memudahkan pemesanan ruang kantor dengan mudah dan tanpa repot. Perusahaan kami baru-baru ini pindah ke ruang kantor “hoteling” yang memiliki jumlah ruang kantor dan ruang rapat terbatas. Platform Robin diintegrasikan untuk mencegah pemesanan ganda dan memantau lalu lintas di kantor. Pemberitahuan email untuk check-in dan konfirmasi juga sangat berguna.

Sangat intuitif digunakan, sehingga memudahkan pemesanan ruang kantor dengan mudah dan tanpa repot. Perusahaan kami baru-baru ini pindah ke ruang kantor “hoteling” yang memiliki jumlah ruang kantor dan ruang rapat terbatas. Platform Robin diintegrasikan untuk mencegah pemesanan ganda dan memantau lalu lintas di kantor. Pemberitahuan email untuk check-in dan konfirmasi juga sangat berguna.

3. Cisco Webex (Pilihan terbaik untuk manajemen rapat)

melalui Cisco Webex

Cisco Webex adalah platform yang memudahkan rapat hybrid. Dengan fitur penghilang kebisingan dan pengenalan gerakan, interaksi virtual terasa lebih manusiawi dan inklusif. Asisten AI terintegrasi menyediakan terjemahan real-time dan ringkasan diskusi, serta dapat menyusun pesan.

Fitur seperti ruang diskusi kecil, jajak pendapat, dan sesi tanya jawab yang dimoderasi membantu menjaga rapat tetap terstruktur dan menarik. Selain itu, Webex mendukung pesan, panggilan, dan berbagi file dalam satu platform.

Fitur terbaik Cisco Webex

Jadikan rapat virtual lebih interaktif dengan ruang diskusi kecil, jajak pendapat langsung, dan fitur lainnya

Kirim pesan, lakukan panggilan, dan bagikan file dalam satu platform untuk memperlancar komunikasi

Integrasikan dengan Microsoft Teams, Google Workspace, dan alat kalender untuk tetap terkoordinasi

Lindungi alat kerja jarak jauh Anda dengan fitur keamanan dan kepatuhan tingkat perusahaan

Lacak analitik rapat dan kelola perangkat dengan kontrol TI bawaan

Keterbatasan Cisco Webex

Alat manajemen kerja hybrid memiliki kurva pembelajaran yang curam

Pilihan penyesuaian antarmuka yang terbatas dibandingkan dengan pesaing

Harga Cisco Webex

Gratis

Webex Meet: $14,50/bulan per pengguna

Webex Suite: $25 per bulan per pengguna

Webex Enterprise: Harga disesuaikan

Peringkat dan ulasan Cisco Webex

G2: 4,3/5 (lebih dari 20.000 ulasan)

Capterra: 4,4/5 (lebih dari 7.000 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Cisco Webex?

Sebuah ulasan di G2 mengatakan:

Yang paling saya sukai dari Webex Suite adalah semua yang saya butuhkan tersedia di satu tempat. Rapat, pesan, dan panggilan telepon semuanya terintegrasi. Kualitas video dan audionya sangat baik, dan fitur seperti peredam bising serta terjemahan real-time benar-benar membuat perbedaan, terutama dalam rapat yang ramai atau internasional. Saya juga menyukai bagaimana platform ini terintegrasi dengan baik dengan alat yang sudah saya gunakan, seperti Google Workspace atau Microsoft 365, yang membuat segalanya menjadi lebih mudah dan efisien.

Yang paling saya sukai dari Webex Suite adalah semua yang saya butuhkan tersedia di satu tempat. Rapat, pesan, dan panggilan telepon semuanya terintegrasi. Kualitas video dan audionya sangat baik, dan fitur seperti peredam bising serta terjemahan real-time benar-benar membuat perbedaan, terutama dalam rapat yang ramai atau internasional. Saya juga menyukai bagaimana platform ini terintegrasi dengan baik dengan alat yang sudah saya gunakan, seperti Google Workspace atau Microsoft 365, yang membuat segalanya menjadi lebih mudah dan efisien.

4. OfficeRnD Hybrid (Pilihan terbaik untuk mengoptimalkan dan menyesuaikan ruang kantor)

via OfficeRnD Hybrid

Sekitar 49% dari seluruh ruang kerja tidak dimanfaatkan secara optimal, dengan rata-rata pemanfaatan kurang dari satu jam per hari. OfficeRnD dapat mengoptimalkan cara ruang kantor Anda digunakan dan dibagikan, memastikan tim hybrid Anda memiliki semua yang dibutuhkan untuk rapat yang efektif.

Anda dapat menetapkan aturan pemesanan cerdas yang membuat penjadwalan tetap sederhana dan bebas stres. Dan saat situasi menjadi sibuk, manajer kantor dan admin dapat turun tangan untuk memesan ruang atas nama orang lain, memastikan semua orang mendapatkan ruang yang tepat pada waktu yang tepat.

Fitur terbaik OfficeRnD Hybrid

Analisis tren tingkat hunian dengan analitik tempat kerja bawaan

Terintegrasi dengan Microsoft Teams, Google Workspace, dan Slack

Pesan meja dan ruang kerja melalui ponsel untuk akses yang mudah saat bepergian

Buat portal karyawan bermerk untuk pengalaman yang konsisten

Kelola pengunjung dengan alat check-in dan pelacakan akses

Tetapkan jadwal dan izin kerja hybrid sesuai dengan kebijakan perusahaan

Batasan OfficeRnD Hybrid

Platform ini bisa jadi cukup mahal bagi startup dengan anggaran terbatas

Navigasi platform ini tidak terlalu ramah pengguna

Harga OfficeRnD Hybrid

Harga mulai dari: Mulai dari $265/bulan

Grow: Mulai dari $532/bulan

Skala: Harga disesuaikan

Peringkat dan ulasan OfficeRnD

G2: 4,6/5 (lebih dari 150 ulasan)

Capterra: 4,5/5 (lebih dari 30 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang OfficeRnD Hybrid?

Sebuah ulasan di G2 mengatakan:

Fitur penyesuaian yang memungkinkan kami menyesuaikan produk dan branding sesuai dengan kebutuhan bisnis kami. Dukungan teknisnya juga cepat dan efisien, serta platform ini terus berkembang dan semakin baik dengan biaya yang terjangkau bagi bisnis kami.

Fitur penyesuaian yang memungkinkan kami menyesuaikan produk dan branding sesuai dengan kebutuhan bisnis kami. Dukungan teknisnya juga cepat dan efisien, serta platform ini terus berkembang dan semakin baik dengan biaya yang terjangkau bagi bisnis kami.

🧠 Fakta Menarik: Pekerja jarak jauh penuh waktu menghasilkan emisi gas rumah kaca kurang dari 50% dibandingkan dengan mereka yang bepergian ke kantor.

5. Miro (Pilihan terbaik untuk brainstorming kolaboratif antara tim jarak jauh dan tim hybrid)

melalui Miro

Pekerjaan hybrid dan jarak jauh menawarkan fleksibilitas dan keseimbangan kerja-hidup yang lebih baik, tetapi juga dapat membuat tim merasa terputus. Faktanya, 45% karyawan jarak jauh dan hybrid mengatakan bahwa berkolaborasi dan terhubung lebih sulit dibandingkan di kantor tradisional.

Miro membantu menjembatani kesenjangan tersebut dengan platform kolaborasi visual yang dirancang khusus untuk tim hybrid. Kanvas digital bersama yang disediakan oleh alat ini mendukung kerja tim secara real-time maupun asinkron, sehingga proses brainstorming, perencanaan, dan pengembangan terasa alami.

Dengan alat seperti catatan tempel, diagram, pemungutan suara, dan templat rencana komunikasi, Miro mengubah masukan yang tersebar menjadi tindakan terstruktur. Miro AI mempercepat pekerjaan dengan mengubah ide kasar menjadi hasil yang lebih baik.

Fitur terbaik Miro

Sematkan papan ke dalam dokumen, wiki, atau presentasi

Lacak perubahan dengan kursor real-time dan riwayat aktivitas

Sajikan ide menggunakan mode presentasi Miro untuk panduan langkah demi langkah yang terstruktur

Akses papan dari desktop, tablet, atau perangkat seluler

Kolaborasi yang aman dengan SSO, kontrol akses, dan izin admin

Keterbatasan Miro

Kinerja dapat melambat pada papan kerja besar dengan banyak kolaborator aktif

Paket gratis membatasi jumlah papan dan tidak menyediakan akses ke fitur-fitur lanjutan

Harga Miro

Gratis

Paket Pemula: $8 per bulan per pengguna

Bisnis: $16 per bulan per pengguna

Perusahaan: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Miro

G2: 4,7/5 (lebih dari 8.100 ulasan)

Capterra: 4,7/5 (lebih dari 1.600 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Miro?

Sebuah ulasan di G2 menulis:

Pengalaman kolaboratif ini telah menjadi standar industri. Terutama untuk berbagi dan meninjau animasi, sangat mudah untuk menyelaraskan gambar-gambar storyboard, serta mengunggah pratinjau GIF berukuran kecil dari urutan lengkap. Sayangnya, tidak ada cara yang benar-benar memungkinkan untuk mengunggah file MP4 berukuran penuh. Hal ini tentu akan membuat proses meninjau animasi di sana bersama tim besar dan mendapatkan umpan balik instan menjadi semakin sulit

Pengalaman kolaboratif ini telah menjadi standar industri.

Terutama untuk berbagi dan meninjau animasi, sangat mudah untuk menyelaraskan gambar-gambar storyboard, serta mengunggah pratinjau GIF berukuran kecil dari urutan lengkap.

Sayangnya, tidak ada cara yang benar-benar memungkinkan untuk mengunggah file MP4 berukuran penuh. Hal ini tentu akan membuat proses meninjau animasi di sana bersama tim besar dan mendapatkan umpan balik instan menjadi semakin sulit

6. Flowlu (Pilihan terbaik untuk mengelola proyek kolaboratif berskala kecil)

via Flowlu

Tim dengan kinerja rendah empat kali lebih mungkin menggunakan 15 atau lebih alat, karena waktu berharga terbuang untuk mengelola tumpukan alat yang rumit daripada mengerjakan tugas sebenarnya.

Flowlu mengatasi masalah ini dengan platform kolaborasi hybrid yang menggabungkan manajemen proyek, CRM, penagihan, berbagi pengetahuan, dan komunikasi dalam satu platform.

Tim dapat melacak tugas menggunakan papan Kanban, diagram Gantt, dan catatan waktu, sambil memantau beban kerja dan tenggat waktu. Anda dapat membangun basis pengetahuan internal, mengotomatiskan alur kerja, dan mengelola transaksi melalui saluran penjualan yang dapat disesuaikan.

Selain membantu Anda mengelola tim hybrid, perangkat lunak ini juga memungkinkan Anda membuat faktur, mengelola keuangan, dan menghasilkan laporan, dengan integrasi yang dapat disesuaikan dengan mulus ke dalam infrastruktur teknologi yang sudah ada.

Fitur terbaik Flowlu

Kelola proyek dengan papan Kanban, diagram Gantt, dan otomatisasi tugas

Lacak waktu, tenggat waktu, dan beban kerja untuk mendukung kepemimpinan tim yang kuat

Buat basis pengetahuan internal untuk mengonsolidasikan informasi dan mengurangi kebingungan

Kelola prospek, transaksi, dan hubungan pelanggan dengan alat CRM bawaan

Kirim faktur profesional dan lacak pembayaran dengan alat keuangan terintegrasi

Batasan Flowlu

Mungkin tidak ideal untuk mengelola proyek teknis yang kompleks dan berskala besar

Antarmuka pengguna ini fungsional, tetapi kurang menarik secara visual dibandingkan beberapa alternatif lainnya

Harga Flowlu

Gratis

Tim: $49/bulan per tim

Bisnis: $99/bulan per tim

Professional: $199/bulan per tim

Enterprise: $329/bulan per tim

Peringkat dan ulasan Flowlu

G2: 4,7/5 (lebih dari 190 ulasan)

Capterra: 4,8/5 (lebih dari 350 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Flowlu?

Sebuah ulasan di G2 mengatakan:

Perangkat lunak manajemen proyek dan tugas all-in-one. Setiap fitur memiliki API tersendiri. Hal ini memudahkan integrasi dengan perangkat lunak lain. Mudah digunakan. Layanan dukungan pelanggannya juga luar biasa. Dukungan CRM-nya juga bagus.

Perangkat lunak manajemen proyek dan tugas all-in-one. Setiap fitur memiliki API tersendiri. Hal ini memudahkan integrasi dengan perangkat lunak lain. Mudah digunakan. Layanan dukungan pelanggannya juga luar biasa. Dukungan CRM-nya juga bagus.

7. WorkInSync (Pilihan terbaik untuk manajemen ruang kantor perusahaan)

via WorkInSync

Mengkoordinasikan penggunaan ruang rapat di kantor besar dan berbagai lokasi bisa menjadi tantangan, terutama dalam model kerja hybrid. WorkInSync menyederhanakan operasional tempat kerja dengan platform terpusat yang dirancang untuk tim yang tersebar dan jadwal yang berubah-ubah.

Perangkat lunak ini menyederhanakan pemesanan ruang dan meja, penjadwalan karyawan, serta menyediakan informasi ketersediaan secara real-time melalui satu dasbor terpadu. Aturan pemesanan cerdas, denah lantai interaktif, dan akses seluler membantu menghindari konflik dan ketidakhadiran.

Dengan fitur seperti check-in tanpa kontak dan analisis tempat kerja yang terperinci, WorkInSync membantu Anda mengoptimalkan ruang dan meningkatkan pengalaman karyawan. Perangkat lunak ini juga mendukung pengambilan keputusan yang lebih cerdas dan berbasis data di seluruh tempat kerja hybrid Anda.

Fitur terbaik WorkInSync

Lihat ketersediaan secara real-time untuk menghindari konflik jadwal

Tetapkan aturan pemesanan cerdas untuk mengelola kapasitas dan mencegah pemesanan ganda

Gunakan denah lantai interaktif untuk mencari dan memesan ruang

Jadwalkan hari kerja di kantor dan sinkronkan dengan kalender tim

Pantau tren kehadiran untuk merencanakan penggunaan ruang kerja secara lebih efektif

Batasan WorkInSync

Pengaturan awal bisa jadi rumit, terutama saat mengonfigurasi denah lantai dan kebijakan pemesanan

Tidak dilengkapi dengan alat kolaborasi bawaan, sehingga memerlukan platform terpisah untuk pesan dan rapat

Harga WorkInSync

Standar: $3/bulan per pengguna (ditagih setiap tiga bulan)

Professional: $4,50/bulan per pengguna (ditagih setiap tiga bulan)

Enterprise: $6,75/bulan per pengguna (ditagih setiap tiga bulan)

Peringkat dan ulasan WorkInSync

G2: 4,7/5 (lebih dari 200 ulasan)

Capterra: 4,8/5 (lebih dari 140 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang WorkInSync?

Sebuah ulasan di G2 berbunyi:

Fitur pemesanan meja dari WorkInSync telah merevolusi cara tim kami bekerja. Opsi layanan mandiri ini memungkinkan kami memesan meja kapan pun kami membutuhkannya, tanpa harus bergantung pada staf administrasi. Kemampuan untuk memesan meja langsung melalui aplikasi seluler sangatlah praktis. Saya senang bisa melihat tata letak ruang kerja dan menemukan rekan kerja dengan mudah

Fitur pemesanan meja dari WorkInSync telah merevolusi cara tim kami bekerja. Opsi layanan mandiri ini memungkinkan kami memesan meja kapan pun kami membutuhkannya, tanpa harus bergantung pada staf administrasi. Kemampuan untuk memesan meja langsung melalui aplikasi seluler sangatlah praktis. Saya senang bisa melihat tata letak ruang kerja dan menemukan rekan kerja dengan mudah

👀 Tahukah Anda? Tiga dari empat karyawan melaporkan mengalami keterlambatan dan kehilangan waktu akibat masalah teknis saat memulai rapat.

8. Pult (Pilihan terbaik untuk penjadwalan kerja hybrid)

via Pult

Jika tim Anda sedang kewalahan mengatur hari kerja di kantor, pemesanan meja, dan koordinasi ruang rapat, Pult dapat membantu menata kekacauan tersebut. Pult menawarkan cara terpusat untuk mengelola jadwal kerja hybrid dengan visibilitas real-time mengenai siapa yang akan datang, kapan, dan di mana.

Baik Anda bekerja secara hybrid, jarak jauh, atau di antara keduanya, Pult membuat koordinasi kantor menjadi lebih mudah dan lebih terprediksi.

Fitur terbaik Pult

Rencanakan jadwal kerja hybrid dan bangun rutinitas kerja di kantor yang konsisten

Pesan ruang rapat dan meja kerja menggunakan denah lantai real-time

Otomatiskan proses check-in dengan pelacakan kehadiran berbasis Wi-Fi

Tetapkan aturan pemesanan yang cerdas untuk mengelola ruang secara efektif

Pantau tingkat hunian dan penggunaan ruang dengan analisis terperinci

Batasan Pult

Bergantung pada adopsi yang konsisten di seluruh tim untuk memberikan nilai maksimal

Pengaturan denah lantai mungkin memerlukan input manual atau bantuan dari tim dukungan Pult untuk memastikan keakuratan

Harga Pult

Paket Pemula: $2,20 per pengguna per bulan

Pertumbuhan: Harga disesuaikan

Bisnis: Harga khusus

Perusahaan: Harga khusus

Harga dalam Euro telah dikonversi ke USD*

Peringkat dan ulasan Pult

G2: 4,7/5 (lebih dari 30 ulasan)

Capterra: Ulasan belum cukup

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Pult?

Seorang pengulas G2 mengatakan:

Pult cerdas dan sederhana. Aplikasi ini tepat mengatasi masalah kami: siapa yang akan datang ke kantor dan apakah dia masih memiliki meja kerja? Pengaturannya mudah, rekan kerja menyukainya, dan layanannya bagus!

Pult cerdas dan sederhana. Aplikasi ini tepat mengatasi masalah kami: siapa yang akan datang ke kantor dan apakah dia masih memiliki meja kerja? Pengaturannya mudah, rekan kerja menyukainya, dan layanannya bagus!

9. Collabora Online (Pilihan terbaik untuk pengeditan dokumen dengan tim hybrid)

melalui Collabora Online

Alat pengeditan dokumen standar dapat mempersulit kolaborasi, terutama bagi tim hybrid yang harus menghadapi masalah file yang tersebar dan perbedaan versi. Collabora Online menawarkan paket aplikasi kantor berbasis browser untuk pengeditan dokumen, spreadsheet, dan presentasi secara real-time.

Perangkat lunak ini mendukung format Microsoft Office dan dilengkapi dengan fitur-fitur seperti komentar langsung, kursor real-time, riwayat versi, dan izin pengeditan.

Tim dapat menghostingnya di server mereka sendiri atau menggunakan konfigurasi cloud, menjadikannya pilihan praktis bagi mereka yang mengutamakan fleksibilitas open-source dan kontrol yang lebih besar atas data mereka.

Fitur terbaik Collabora Online

Lacak perubahan di antara pengguna dan tinjau riwayat versi secara detail

Lindungi konten dengan izin tingkat perusahaan dan enkripsi ujung ke ujung

Bekerja sama dalam mengedit dokumen tanpa perlu menginstal perangkat lunak desktop tambahan

Sesuaikan antarmuka dan fiturnya agar sesuai dengan kebutuhan organisasi Anda dengan fleksibilitas open-source

Batasan Collabora Online

Antarmuka pengguna mungkin terlihat ketinggalan zaman dibandingkan dengan platform yang lebih baru

Mengonversi file antar format terkadang dapat menyebabkan ketidakkonsistenan tata letak atau format

Harga Collabora Online

Collabora Online Development Edition: Gratis

Collabora Online for Business: $2,03 per bulan per pengguna

Collabora Online for Enterprise: Harga disesuaikan

Peringkat dan ulasan Collabora Online

G2: Ulasan belum cukup

Capterra: 4,7/5 (lebih dari 100 ulasan)

🧠 Fakta Menarik: Mark Zuckerberg, pendiri Facebook, sangat meyakini bahwa suhu ruangan rapat yang dingin dapat meningkatkan produktivitas, sehingga ia mengatur termostat pada suhu 59°F (15°C).

10. Zulip (Terbaik untuk percakapan berurutan berdasarkan topik)

melalui Zulip

Beralih antar alat dan mencari pembaruan bisa memakan waktu dan mengganggu konsentrasi, terutama bagi tim hybrid yang mengelola percakapan yang tumpang tindih. Faktanya, karyawan menghabiskan 61% waktunya untuk memperbarui, mencari, dan mengelola informasi di berbagai sistem yang tersebar.

Zulip menawarkan platform obrolan tim sumber terbuka yang menggabungkan pesan instan dengan urutan percakapan bergaya email, sehingga memudahkan untuk mengikuti diskusi tanpa kehilangan konteks.

Alat komunikasi kerja hybrid ini sangat berguna ketika ada banyak topik yang dibahas secara bersamaan, sehingga anggota tim dapat tetap terorganisir dan merespons sesuai waktu mereka masing-masing. Dengan opsi self-hosting, Zulip juga memberikan organisasi kontrol yang lebih besar atas data dan komunikasi internal mereka, menjadikannya pilihan yang tepat untuk kolaborasi hybrid yang terstruktur.

Fitur terbaik Zulip

Atur percakapan dengan utas berdasarkan topik untuk komunikasi yang lebih jelas

Dukung kolaborasi asinkron dengan memungkinkan balasan terhadap topik tertentu kapan saja

Tetap ikuti perkembangan diskusi tanpa harus repot dengan riwayat obrolan yang tak ada habisnya

Integrasikan dengan lebih dari 100 alat seperti GitHub, Jira, dan Zapier untuk alur kerja yang lancar

Pilih antara hosting di lokasi untuk kontrol data penuh atau Zulip Cloud untuk kenyamanan

Keterbatasan Zulip

Model percakapan berurutan mungkin memerlukan waktu bagi pengguna yang terbiasa dengan tata letak obrolan tradisional untuk menyesuaikan diri

Antarmukanya terasa ketinggalan zaman dibandingkan dengan alat-alat yang lebih modern seperti Slack atau Microsoft Teams

Harga Zulip

Zulip Cloud Gratis

Zulip Cloud Standard: $8/bulan per pengguna

Zulip Cloud Plus: $12 per bulan per pengguna

Zulip Self-hosted Gratis

Zulip Self-hosted Basic: $3,50/bulan per pengguna

Zulip Self-hosted Business: $8/bulan per pengguna

Zulip Self-hosted Enterprise: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Zulip

G2: 4,6/5 (lebih dari 90 ulasan)

Capterra: 4,9/5 (lebih dari 100 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Zulip?

Seorang pengulas di G2 menulis:

Saluran dan utas percakapan sangat berguna untuk mengelompokkan berbagai percakapan. Antarmuka web/desktopnya nyaman dan intuitif. Dukungan dan dokumentasinya sangat efektif.

Saluran dan utas percakapan sangat berguna untuk mengelompokkan berbagai percakapan. Antarmuka web/desktopnya nyaman dan intuitif. Dukungan dan dokumentasinya sangat efektif.

Sederhanakan Kolaborasi dengan Perangkat Lunak Terbaik untuk Kerja Hibrida: ClickUp

Meskipun banyak dari perangkat lunak kerja hybrid di atas menawarkan fitur-fitur yang solid untuk komunikasi, penjadwalan, atau berbagi dokumen, hanya sedikit yang menyatukan semuanya dalam satu platform. Beberapa unggul dalam manajemen kantor, sementara yang lain menyediakan alat kolaborasi yang luar biasa.

Jika Anda tidak ingin mengorbankan satu hal demi yang lain, pilihlah ClickUp, perangkat lunak kerja hybrid untuk manajemen proyek. Mulai dari perencanaan proyek dan manajemen tugas hingga obrolan tim, dokumen, papan tulis, pelacakan waktu, dan dasbor, ClickUp menyatukan alur kerja seluruh tim Anda, baik yang bekerja jarak jauh, di kantor, maupun hybrid.

Ingin cara yang lebih inovatif dan lancar untuk mengelola kerja hybrid? Daftar ke ClickUp hari ini dan hadirkan kejelasan, koordinasi, serta kendali pada pengaturan kerja hybrid Anda.