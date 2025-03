10 Aplikasi Pengingat Terbaik untuk Tetap Mengerjakan Tugas di Tahun 2025 (Gratis & Berbayar)

Ah, pengingat. Di mana kita akan berada tanpa mereka?

Di antara daftar tugas, multitasking, dan mengukir momen-momen berharga untuk diri sendiri, otak Anda tidak dapat mengikuti semua informasi yang diprosesnya dalam satu hari. Inilah sebabnya mengapa aplikasi pengingat sangat penting.

Tapi bagaimana Anda menemukan aplikasi pengingat yang membantu dan bukannya menghambat? Di situlah saya masuk! Saya telah melakukan riset dan menemukan 10 aplikasi pengingat terbaik di pasaran, lengkap dengan harga, ulasan, kelebihan, dan kekurangannya.

Mari kita mulai.

10 Aplikasi Pengingat Terbaik di Tahun 2024 (Gratis & Berbayar)

Saatnya memberi otak Anda asisten virtual dalam bentuk aplikasi pengingat yang mengagumkan. Apakah Anda mencari aplikasi pengingat terbaik atau yang berbayar, saya punya jawabannya untuk Anda 🙂

1. ClickUp - Terbaik untuk Manajemen Proyek

Coba Pengingat ClickUp secara Gratis

Ya, ClickUp menempati posisi teratas. ✨ Tentu, Anda mungkin sudah menduganya, tetapi saya menaruhnya di sini karena ini membuat seluruh tim kami tetap bekerja! ClickUp telah memenangkan beberapa penghargaan dan menduduki posisi teratas dalam beberapa daftar, tetapi saya tidak akan membuat Anda bosan dengan detailnya saat Anda mencoba untuk mengaturnya.

Sebagai gantinya, saya ingin memberi tahu Anda tentang fungsionalitas Pengingat ClickUp dan daftar tugas. Anda bisa membuat notifikasi untuk diri sendiri dan anggota tim dalam hitungan detik dan menambahkan file serta lampiran sebagai pengingat untuk membuat hidup lebih mudah. Semua itu mudah diubah, diatur, dikomentari, diperbarui, dan (yang terbaik dari semuanya) dikustomisasi.

ClickUp adalah aplikasi pengingat gratis yang fantastis dengan banyak fitur dalam paket Gratis Selamanya. Dan dengan fitur yang fleksibel pelacakan tujuan tanggal jatuh tempo yang fleksibel, templat daftar tugas , dan templat pemblokiran waktu adalah solusi sempurna untuk tim dengan berbagai ukuran.

Buat daftar tugas yang jelas dan multifungsi untuk mengelola ide dan pekerjaan Anda dengan mudah dari mana saja sehingga Anda tidak akan pernah melupakan apa pun lagi

Berbicara tentang tim, ClickUp memiliki lebih dari 1.000 integrasi dan bekerja di perangkat apa pun yang Anda inginkan, sehingga sangat baik untuk tim lintas platform. Jadi ClickUp siap membantu Anda, apakah Anda menginginkan aplikasi iOS atau Android, fungsionalitas peramban, atau unduhan desktop.

Apakah saya menyebutkan bahwa ClickUp memiliki ratusan fitur fungsional lainnya untuk menyederhanakan hidup? Ya, ini lebih dari sekadar aplikasi daftar tugas-ini adalah asisten pribadi yang bisa menyederhanakan setiap aspek dari hari kerja Anda. Aplikasi ini merupakan alternatif yang sangat baik untuk outsourcing manajemen proyek .

Fitur ClickUp

Pengingat ClickUp dilengkapi dengan pengaturan personalisasi, kode warna, dan fitur lainnya untuk membantu Anda memenuhi tenggat waktu dan tetap terorganisir setiap hari

Kotak masuk berfungsi sebagai aplikasi kalender dan pengelola tugas untuk memudahkan melacak pengingat Anda

tab "Berikutnya," "Selesai," dan "Tidak Terjadwal" memungkinkan Anda melacak apa yang akan datang, apa yang telah Anda selesaikan, dan pengingat yang tidak memiliki tanggal jatuh tempo

Atur pengingat menggunakan lampiran dan file seperti foto, memo suara, atau lokasi peta agar Anda dan tim tetap berada di jalur yang benar

Sinkronkan pengingat dan tanggal jatuh tempo dengan aplikasi kalender Anda berkat 1.000+ integrasi dengan alat bantu seperti Kalender Google, Kalender Outlook, Zoom, Amazon Alexa, Microsoft Teams, dan Zendesk

Atur pengingat, pemberitahuan, dan pengingat berulang untuk tim Anda menggunakan opsi "pengingat yang didelegasikan" dan atur semuanya dengan profil tim

Kelebihan ClickUp

Banyak ulasan yang menyebutkan manajemen waktu dan tugas yang sukses menggunakan versi gratis ClickUp

Pemblokiran waktu dan fitur notifikasi memudahkan untuk memvisualisasikan hari kerja Anda dan tetap fokus pada tugas

Menyederhanakanpemantauan karyawan menggunakan pengingat yang didelegasikan dan profil tim

Kekurangan ClickUp

Beberapa ulasan pengguna melaporkan fitur yang tersedia tidak berguna

Mungkin perlu menyegarkan tugas saat mengedit bersama pengingat

Harga ClickUp

Gratis Selamanya (Pengingat ClickUp tersedia dalam paket gratis!)

(Pengingat ClickUp tersedia dalam paket gratis!) Tak Terbatas: $7/bulan per pengguna

$7/bulan per pengguna Bisnis: $12/bulan per pengguna

$12/bulan per pengguna Perusahaan: Hubungi kami untuk harga

Peringkat dan ulasan ClickUp

G2: 4.7/5 (6.000+ ulasan)

4.7/5 (6.000+ ulasan) Capterra: 4.7/5 (3.000+ ulasan)

2. nTask - Terbaik untuk Kolaborasi

melalui nTask nTask adalah pilihan lain bagi siapa saja yang mencari aplikasi pengingat gratis. Ini akan membantu Anda mengetahui bagaimana memprioritaskan pekerjaan Anda dengan daftar tugas, pengingat, pemberitahuan, tanggal jatuh tempo, dan fungsi kolaborasi. Anda juga bisa melihat status tugas untuk melacak posisi tim Anda dalam proyek apa pun. 👀

Sebagai aplikasi pengingat yang praktis, nTask juga memiliki fungsionalitas lintas platform yang baik, menyediakan pengingat tugas untuk tim Anda di hampir semua perangkat. Aplikasi ini juga dirancang untuk membantu mengatur tugas-tugas pribadi, jadi apakah Anda perlu membuat pengingat untuk mendapatkan lebih banyak susu atau menyelesaikan proyek, aplikasi ini akan membantu Anda menyelesaikannya.

nFitur-fitur nTask

Membuat kolaborasi menjadi lebih mudah dengan fungsionalitas lintas platform untuk perangkat web, iOS, dan Android

Lihat daftar dan status tugas berdasarkan tanggal jatuh tempo yang direncanakan dan aktual

Gunakan fitur penugasan tugas dan manajemen proyek untuk mengetahui perkembangan tim Anda

Berbagai alat bantu manajemen proyek dan rapat untuk membantu mengelola area lain dalam alur kerja Anda

Integrasi dengan alat bantu populer seperti Google Kalender, Outlook, Slack, Zoon, dan Zapier

kelebihan nTask

Ulasan melaporkan manajemen proyek yang lebih baik berkat kemampuan untuk membuat tim

Mudah untuk membuat dan mengatur setiap tugas agar tetap berada di jalurnya

Pelacakan waktu yang sukses menjadi mudah dengan notifikasi yang bermanfaat

nKelemahan Task

Beberapa pengguna melaporkan kebutuhan akan lebih banyak fitur

Kurangnya opsi kustomisasi dapat membuat kalender sulit diatur

harga nTask

Premium: $ 4/bulan per pengguna

$ 4/bulan per pengguna Bisnis: $12/bulan per pengguna

$12/bulan per pengguna Perusahaan: Hubungi nTask untuk harga

peringkat dan ulasan nTask

G2: 4.4/5 (15+ ulasan)

4.4/5 (15+ ulasan) Capterra: 4.2/5 (100+ ulasan)

Periksa ini aplikasi daftar periksa harian !

3. Todoist - Terbaik untuk Mengelola Tugas

melalui Pencatat tugas (Todoist)Todoist adalah salah satu aplikasi pengingat harian yang paling banyak digunakan dalam daftar ini berkat fitur-fiturnya yang luas, opsi penambahan cepat, dan antarmuka yang ramping. Ini adalah pengatur daftar tugas sederhana yang dirancang untuk membantu Anda menyelesaikan tugas-tugas di tempat kerja dan kehidupan pribadi Anda.

Salah satu fitur paling populer dari Todoist adalah sistem streak, yang membuat daftar tugas Anda lebih menarik dan membantu memotivasi Anda untuk menyelesaikannya. Dan karena dioptimalkan untuk pendelegasian, fitur ini juga berguna bagi manajer proyek yang berusaha menjaga tim mereka tetap pada tugasnya. 📋

Fitur Todoist

Tambahkan tugas dengan cepat untuk menjaga daftar tugas Anda tetap diperbarui sesibuk apa pun Anda

Aplikasi pengingat fungsionalitas lintas platform untuk perangkat Android dan iOS

Antarmuka pengguna yang ramping membuat tampilan tugas mudah dipahami

Memprioritaskan tugas, memberikan komentar proyek, membuat pengingat, dan mengubah tanggal jatuh tempo dengan mudah

Mendelegasikan tugas kepada anggota tim agar semua orang mengetahui hal yang sama

Kelebihan Todoist

Laporan akhir tahun menunjukkan kemajuan Anda secara keseluruhan pada tugas-tugas daftar tugas

Mudah membuat dan memprioritaskan tugas dengan tanggal jatuh tempo dan pendelegasian

Beberapa ulasan menyebutkan tanggapan positif dari tim mereka tentang fitur Kudos

Kontra Todoist

Ulasan menyebutkan pengingat harian yang tidak diinginkan tentang semua tugas yang belum selesai, tanpa mempedulikan prioritas

Bisa menimbulkan masalah kolaborasi jika semua anggota tidak memiliki rencana yang sama

Versi gratis tidak memiliki beberapa fitur

Harga Todoist

Versi gratis

Pro: $5/bulan per pengguna

$5/bulan per pengguna Bisnis: $8/bulan per pengguna

Peringkat dan ulasan Todoist

G2: 4.4/5 (700+ ulasan)

4.4/5 (700+ ulasan) Capterra: 4.6/5 (2.000+ ulasan)

Lihat ini_ Alternatif todois !

4. Yang Harus Dilakukan Microsoft - Terbaik untuk Pengguna Microsoft

melalui Yang Harus Dilakukan Microsoft Microsoft To Do adalah aplikasi daftar tugas sederhana yang mengelola tugas-tugas profesional dan pribadi dalam satu dasbor yang mudah. Aplikasi ini memungkinkan Anda melihat cuplikan semua yang perlu Anda lakukan dalam sehari atau memperbesar daftar tertentu sesuai kebutuhan. Dan bagian terbaiknya? Aplikasi ini sepenuhnya gratis! 🙌

Microsoft To Do memungkinkan Anda mengatur tanggal jatuh tempo dan pengingat untuk setiap tugas dan menandai tugas yang paling penting agar tetap terlihat. Anda juga dapat menggunakan "langkah" (alias subtugas) untuk memecah tugas yang lebih besar dan menambahkan catatan ke setiap tugas sesuai kebutuhan.

Fitur Microsoft To Do

Pembuatan tugas memungkinkan Anda untuk mengatur penerima tugas, membuat tanggal jatuh tempo, seret dan lepas di antara daftar, dan menerapkan pembaruan massal

Prioritas tugas memungkinkan Anda untuk mengurutkan daftar tugas berdasarkan tugas yang paling mendesak

Mengatur pengingat atau ketergantungan tugas untuk membantu Anda menentukan urutan tugas yang perlu dilakukan

Tugas berulang membuat hari-hari Anda lebih mudah, menghilangkan pekerjaan ekstra yang tidak perlu, terutama saat Anda menetapkan tugas

Microsoft To Do pro

Tugas Microsoft To Do secara otomatis disinkronkan dengan tugas Outlook sehingga Anda dapat melihat daftar Anda di kedua tempat

Ulasan pengguna Outlook dan Microsoft melaporkan antarmuka yang sederhana dan mudah digunakan

Gratis digunakan oleh semua pengguna yang memiliki akun Microsoft

Kekurangan Microsoft To Do

Di antara aplikasi pengingat terbaik dalam daftar ini, To Do kurang terintegrasi dengan aplikasi lain

Ulasan pelanggan terbaru melaporkan kurangnya pembaruan dan fitur baru

Antarmuka pengguna tidak memiliki banyak fitur kustomisasi, dan beberapa orang menganggapnya tidak menarik

Harga Microsoft To Do

**Gratis

Peringkat dan Ulasan Microsoft To Do

G2: 4.4/5 (50+ ulasan)

4.4/5 (50+ ulasan) Capterra: 4.6/5 (2.000+ ulasan)

Lihatlah ini_ Alternatif yang bisa dilakukan Microsoft !

5. TickTick - Terbaik untuk Penggunaan Individu

via CentangCentangTickTick adalah aplikasi pengingat lainnya yang menyediakan versi gratis untuk semua pengguna. Dan karena menemukan aplikasi pengingat terbaik bisa jadi sulit, sangat menyenangkan memiliki opsi yang bisa Anda coba secara gratis. 🙌

Aplikasi ini dirancang untuk individu dan bisnis dari semua ukuran, dengan fitur penjadwalan kerja untuk membantu Anda mengelola tugas, tenggat waktu, file, dan korespondensi dari satu dasbor. Dan karena fitur ini membuat pengingat otomatis, fitur ini akan membantu Anda dan anggota tim Anda menghindari tugas yang terlupakan sehingga Anda semua dapat tetap berada di jalur yang benar.

Fitur TickTick

Fitur komunikasi memungkinkan kolaborasi dengan anggota tim dan orang-orang dalam kehidupan pribadi Anda

Ciptakan kebiasaan untuk penggunaan profesional dan pribadi dan lacak jejak Anda untuk meningkatkan produktivitas dan kesuksesan

Mengatur tugas dan proses Anda ke tanggal yang telah lalu atau yang akan datang, dan mengatur pengingat atau pengatur waktu sehingga Anda tidak akan pernah melewatkan tenggat waktu

fitur "Peringatan yang Mengganggu" dan beberapa pengingat untuk satu tugas membantu mengatasi godaan untuk mengabaikan peringatan tanpa melihatnya

Pengatur waktu Pomodoro adalah fitur aplikasi pengingat hebat yang memberi tahu Anda kapan waktunya untuk beristirahat

Kelebihan TickTick

Pengguna melaporkan keberhasilan dengan fitur saran pintar dan daftar serta pengingat berulang

Ulasan menyebutkan bahwa fitur yang minimal membuat aplikasi ini mudah dipelajari

Fitur tugas berulang atau menyarankan tugas berulang

Kontra TickTick

Beberapa ulasan menyebutkan pengalaman buruk dengan layanan pelanggan

Dapat menimbulkan masalah dengan sinkronisasi, mengakibatkan data hilang

Harga TickTick

Versi gratis

Premium: $ 2,79/bulan per pengguna

Peringkat dan ulasan TickTick

G2: 4.5/5 (80+ ulasan)

4.5/5 (80+ ulasan) Capterra: 4.7/5 (100+ ulasan)

Membandingkan_ Todoist Vs TickTick !

6. ProofHub - Terbaik untuk Tim Perusahaan

melalui ProofHub ProofHub adalah aplikasi pengingat dan manajemen proyek yang dirancang untuk bisnis dan tim besar, dan sarat dengan fitur kolaborasi. Dari pelacakan waktu hingga obrolan dan pengumuman, aplikasi ini memiliki semua yang dibutuhkan manajer proyek untuk membuat anggota tim terus melanjutkan tugas.

ProofHub dirancang untuk kurva pembelajaran yang minimal, membuat integrasi dengan anggota tim menjadi lebih efisien. Dan karena tersedia dalam berbagai bahasa, ini merupakan pilihan populer di kalangan perusahaan multinasional yang mengelola pekerja jarak jauh. ✨

Fitur-fitur ProofHub

Opsi untuk pengguna tak terbatas pada kedua paket membuat kolaborasi lebih mudah untuk tim besar

Rencanakan, jadwalkan, dan jalankan proyek dengan mudah berkat fitur kolaborasi

Dioptimalkan untuk bekerja dengan anggota tim jarak jauh

Alat online berfungsi pada perangkat iOS atau Android apa pun

Fitur kolaborasi mencakup hal-hal seperti obrolan, diskusi, transfer file, dan pengumuman

Tersedia dalam 10 bahasa

Kelebihan ProofHub

Ulasan menyebutkan keberhasilan dengan papan tugas dan alur kerja khusus tim

Sinkronisasi yang mulus untuk sebagian besar perangkat

Kekurangan ProofHub

Beberapa pengguna melaporkan bahwa tim mereka menjadi tidak nyaman menggunakan aplikasi ini setelah beberapa bulan

Harga mungkin terlalu tinggi untuk tim dan bisnis yang lebih kecil

Harga ProofHub

Esensial: $50/bulan

$50/bulan Kontrol Utama: $99/bulan

Peringkat dan ulasan ProofHub

G2: 4.5/5 (80+ ulasan)

4.5/5 (80+ ulasan) Capterra: 4.5/5 (80+ ulasan)

7. Twobird - Aplikasi Pengingat Gratis Terbaik

via Twobird Twobird bisa dibilang sebagai salah satu aplikasi pengingat gratis terbaik dalam daftar ini karena 100% gratis. Meskipun mereka berencana untuk menambahkan paket premium dengan fitur tambahan di masa mendatang, semua alat aplikasi saat ini tersedia secara gratis.

Alih-alih berfungsi seperti alat terpisah, Twobird mengubah kotak masuk Anda menjadi daftar tugas multitasking, hotspot pencatatan, dan platform komunikasi. Aplikasi ini akan mengirimkan daftar belanja, catatan tim, dan lainnya ke kotak masuk Anda untuk akses yang cepat dan mudah. 🌻

Fitur Twobird

Terintegrasi dengan Gmail dan Outlook untuk membantu mengelola tugas Anda dari kotak masuk alih-alih menggunakan banyak alat

Mengatur pengingat dan catatan dari kotak masuk Anda dan menjaganya tetap teratur dalam kalender langsung

Menggunakan akun email yang ada untuk mengelola daftar tugas, daftar belanja, tugas, tugas, dan pengingat

Identifikasi tugas-tugas Anda yang paling penting dengan bantuan identifikasi tugas cerdas Twobird

Kelebihan Twobird

Seluruh aplikasi ini gratis untuk digunakan, sehingga ideal untuk bisnis kecil, wirausaha, dan penggunaan pribadi

Bagikan catatan dengan orang yang tidak menggunakan TwoBird dan izinkan mereka untuk mengedit catatan dari peramban mereka

Kontra Twobird

Kurangnya umpan balik pelanggan pada situs ulasan populer

Fitur yang tersedia terbatas, dan tidak ada paket berbayar untuk membuka lebih banyak alat

Hanya mendukung akun email Gmail dan Outlook dibandingkan dengan aplikasi daftar tugas lainnya

Harga Twobird

**Gratis

Peringkat dan ulasan Twobird

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

8. Any.do - Terbaik untuk Perencanaan

via Any.do Any.do adalah aplikasi manajemen tugas berbasis web yang dirancang dengan fitur-fitur sederhana untuk mempermudah pembelajaran bagi anggota tim. Aplikasi ini dapat membantu manajemen proyek untuk tim dengan berbagai ukuran sambil menjaga kehidupan pribadi Anda tetap teratur.

Dengan daftar tugas, tugas, perencana harian, dan kalender, Any.do berfokus pada fitur-fitur utama aplikasi pengingat tanpa menambahkan banyak kekacauan. Aplikasi ini memiliki versi gratis, jadi Anda bisa mencobanya sebelum membeli, yang selalu menjadi bonus. 🤩

Fitur-fitur Any.do

Fitur manajemen proyek memudahkan untuk membuat daftar tugas dan tugas untuk Anda dan tim Anda

Perencana harian membantu Anda merencanakan setiap hari untuk tetap mengetahui apa yang perlu Anda selesaikan dan kapan

Kalender memberi Anda top-downtampilan jadwal kerja Anda dan tugas-tugas pribadi

Pengingat dan pemberitahuan membantu Anda tetap berada di jalur yang benar

Fitur obrolan dan kolaborasi membantu kerja tim berjalan dengan lancar

Dapat digunakan dengan perangkat iOS atau Android apa pun

Kelebihan Any.do

Tersinkronisasi dengan Kalender Google untuk manajemen tugas yang mudah

Memprioritaskan tugas harian agar lebih mudah diselesaikan

Fitur-fitur sederhana membuat aplikasi ini mudah dipelajari

Any.do kontra

Tidak memiliki banyak fitur yang ada pada aplikasi serupa

Beberapa ulasan menyebutkan masalah dengan waktu respons layanan pelanggan

Beberapa pengguna kesulitan untuk terhubung Any.do ke kalender mereka dan melaporkan masalah dengan sinkronisasi

Harga Any.do

Personal: Gratis

Gratis Premium: $3/bulan per pengguna

$3/bulan per pengguna Tim: $5/bulan per pengguna

Peringkat dan ulasan Any.do

G2: 4.1/5 (150+ ulasan)

4.1/5 (150+ ulasan) Capterra: 4.4/5 (150+ ulasan)

9. Capsicum - Terbaik untuk Perencanaan Harian

via Capsicum Capsicum adalah aplikasi daftar tugas dan perencana hari yang dirancang khusus untuk pengguna iOS. Aplikasi ini dioptimalkan untuk penggunaan pribadi daripada penggunaan profesional, dengan fitur-fitur yang dirancang untuk merencanakan hari-hari Anda, melacak kebiasaan sehat dan mendorong entri jurnal.

Capsicum juga membantu para profesional memeriksa perkiraan tugas yang akan datang, mencatat proyek, dan merencanakan hari kerja agar tetap teratur. Desainnya terinspirasi oleh perencana hari fisik dan dapat membantu para profesional yang beralih ke manajemen tugas digital.

Fitur Capsicum

Gunakan Pintasan Siri untuk melacak dan menambahkan kebiasaan saat dalam perjalanan; pintasan ini juga memungkinkan pengingat kebiasaan berbasis lokasi

Buat beberapa buku catatan untuk mengelola berbagai aspek kehidupan Anda

Gunakan daftar tugas bulanan, mingguan, dan harian untuk mengatur tugas Anda

Menyinkronkan acara dan tugas dengan kalender Apple

Halaman catatan mendorong entri jurnal dan catatan kasual yang tidak terkait dengan tugas apa pun

Kelebihan Capsicum

Efisien untuk pengguna iOS

Uji coba gratis 14 hari dihitung setiap hari aplikasi digunakan, bukan 14 hari berturut-turut

Kontra Capsicum

Kurangnya umpan balik pelanggan pada situs ulasan populer

Hanya tersedia untuk pengguna iOS

Harga Capsicum

Bulanan: $1,99/bulan per pengguna

Peringkat dan ulasan Capsicum

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

10. Google Keep - Terbaik untuk Pengguna Google Workspace

via Google KeepGoogle Keep adalah aplikasi pencatat dan pengingat yang gratis bagi siapa saja yang memiliki akun Gmail. Aplikasi ini memungkinkan Anda membuat daftar, pengingat, dan daftar tugas dengan cepat dan mudah. Anda juga bisa menyimpan gambar dan mengintegrasikan Keep dengan Kalender Google.

Google Keep berguna bagi pekerja lepas dan bisnis kecil yang perlu melacak banyak proyek, tetapi juga fungsional untuk penggunaan pribadi. Dan karena Anda bisa mengedit tugas dan daftar kapan pun Anda mau, Anda bisa dengan mudah membuat catatan singkat di mana saja dan mengembangkannya nanti.

Fitur Google Keep

Mengatur, memfilter, dan menemukan catatan Anda berdasarkan warna dan kategori

Gunakan gambar dan file audio sebagai tugas dan pengingat

Dapat digunakan di hampir semua ponsel, tablet, atau komputer

Kemampuan untuk berbagi daftar dengan orang lain untuk kolaborasi sederhana dan sinkronisasi waktu nyata

Kelebihan Google Keep

Perangkat lunak sederhana yang mudah digunakan dan intuitif untuk pengguna Gmail yang sudah ada

Pengguna melaporkan lebih banyak produktivitas dan kesenangan berkat fitur personalisasi

Google Keep kontra

Ulasan melaporkan fitur terbatas untuk pengolah kata

Mungkin lambat pada beberapa perangkat iOS

Harga Google Keep

Versi gratis

Tak Terbatas: $5/bulan per pengguna

$5/bulan per pengguna Bisnis: $12/bulan per pengguna

$12/bulan per pengguna Business Plus: $19/bulan per pengguna

$19/bulan per pengguna Perusahaan: Hubungi Google untuk mengetahui harga

Peringkat dan ulasan Google Keep

G2: N/A

N/A Capterra: 4.7/5 (150+ ulasan)

Apa yang Harus Anda Cari dalam Aplikasi Pengingat?

Aplikasi pengingat seharusnya membantu otak Anda melacak segala sesuatu, mulai dari tugas-tugas penting di tempat kerja hingga daftar tugas harian untuk penggunaan pribadi. Otak manusia sering lupa-penelitian menunjukkan bahwa orang melupakan 50% informasi baru dalam waktu satu jam setelah menerimanya. Setelah 24 jam, Anda telah melupakan 70% dari informasi tersebut; setelah seminggu, angka tersebut melonjak menjadi 90%!

Aplikasi pengingat dapat membantu mengisi kekosongan tersebut. Berikut ini beberapa poin penting yang harus diperhatikan saat memilih aplikasi terbaik untuk tugas harian Anda:

Kompatibilitas lintas platform: Aplikasi pengingat harian terbaik untuk Anda dan tim Anda harus mendukung perangkat iOS dan Android agar dapat digunakan oleh semua orang. Anda tidak pernah tahu; anggota tim Anda mungkin menginginkannya di iPad, iPhone, Apple Watch, Android, Android Wear, Outlook, Gmail, browser, desktop Windows atau Mac, atau yang lainnya

Aplikasi pengingat harian terbaik untuk Anda dan tim Anda harus mendukung perangkat iOS dan Android agar dapat digunakan oleh semua orang. Anda tidak pernah tahu; anggota tim Anda mungkin menginginkannya di iPad, iPhone, Apple Watch, Android, Android Wear, Outlook, Gmail, browser, desktop Windows atau Mac, atau yang lainnya Antarmuka pengguna yang intuitif : Aplikasi yang sulit digunakan tidak akan membantu siapa pun. Jadi, carilah aplikasi yang mudah digunakan, memiliki antarmuka yang minimalis, dan menawarkan banyak pilihan tutorial

: Aplikasi yang sulit digunakan tidak akan membantu siapa pun. Jadi, carilah aplikasi yang mudah digunakan, memiliki antarmuka yang minimalis, dan menawarkan banyak pilihan tutorial Efektif pemberitahuan : Jika Anda tidak memperhatikan ketika aplikasi memberi tahu Anda, Anda tidak akan mendapatkan manfaat darinya. Cari aplikasi dengan fitur pengingat berbasis lokasi, pengingat pesan teks, pengingat tugas pop-up, opsi tunda, dan widget untuk memastikan mereka terlihat

Jika Anda tidak memperhatikan ketika aplikasi memberi tahu Anda, Anda tidak akan mendapatkan manfaat darinya. Cari aplikasi dengan fitur pengingat berbasis lokasi, pengingat pesan teks, pengingat tugas pop-up, opsi tunda, dan widget untuk memastikan mereka terlihat Tambahan cepat tugas: Sangat mudah untuk lupa menambahkan tugas jika aplikasi Anda membuatnya menjadi tugas. Jadi, aplikasi pengingat terbaik memiliki fitur penambahan cepat seperti perintah suara dan saran cerdas 🛠️

Sangat mudah untuk lupa menambahkan tugas jika aplikasi Anda membuatnya menjadi tugas. Jadi, aplikasi pengingat terbaik memiliki fitur penambahan cepat seperti perintah suara dan saran cerdas Fitur tambahan: Semakin banyak yang bisa dilakukan aplikasi pengingat tugas Anda, semakin baik. Carilah fitur tambahan seperti subtugas, tugas berulang, dan pencatatan

Tidak masalah untuk memiliki standar yang tinggi di sini! Ketika Anda menemukan aplikasi pengingat yang luar biasa, Anda tidak perlu khawatir akan melupakan apa pun, dan Anda dapat menyelesaikan berbagai hal dengan lebih efisien.

Jangan Pernah Melewatkan Tenggat Waktu dengan Aplikasi Pengingat

Saatnya memilih aplikasi pengingat dan mengucapkan selamat tinggal pada tenggat waktu yang terlewat. Aplikasi-aplikasi ini akan membuat Anda tetap berada di jalur yang benar untuk mendekatkan Anda pada rekam jejak yang sempurna dalam kehidupan pribadi dan pekerjaan. Anda bahkan dapat meluangkan waktu untuk bersenang-senang dan bersorak-sorai untuk tetap berada di puncak performa! 🙌 Coba ClickUp hari ini !