Notion vs. Confluence: Perbandingan Lengkap (2026)

Sebagian besar tim yang memilih antara Notion dan Confluence mengira mereka memilih antara fleksibilitas dan struktur—tetapi keputusan sebenarnya adalah apakah dokumentasi Anda harus dipisahkan dari pekerjaan Anda yang sebenarnya. Penelitian telah menunjukkan bahwa 62% karyawan sudah menghabiskan terlalu banyak waktu untuk mencari informasi.

Perbandingan ini menguraikan bagaimana basis data berbasis blok Notion bersaing dengan hierarki Confluence yang terintegrasi dengan Jira, mencakup kemampuan AI, fungsi pencarian, keamanan perusahaan, dan lainnya. Kami juga membahas biaya tersembunyi dari memisahkan wiki Anda dari proses eksekusi.

Notion vs. Confluence Sekilas

Berikut ini adalah perbandingan singkat antara Notion dan Confluence.

Fitur / Kategori Notion Confluence ClickUp Pilihan terbaik untuk Startup, tim kecil hingga menengah, dan individu yang menginginkan ruang kerja yang dapat disesuaikan Perusahaan, tim pengembangan perangkat lunak, organisasi yang menggunakan Jira Tim yang menginginkan dokumen, tugas, obrolan, dan AI dalam satu platform tanpa perlu mengelola alat terpisah Keunggulan utama Fleksibilitas berbasis blok dengan basis data relasional dan ruang kerja all-in-one Dokumentasi terstruktur dengan integrasi mendalam ke ekosistem Atlassian Ruang kerja terintegrasi yang menggabungkan dokumentasi, manajemen proyek, obrolan, dan AI dalam satu sistem Kemampuan AI Notion AI untuk bantuan penulisan, tanya jawab, dan pengisian otomatis; termasuk dalam paket Business/Enterprise Atlassian Intelligence untuk ringkasan, pembuatan konten, dan pencarian bahasa alami ClickUp Brain: AI kontekstual yang mencakup dokumen, tugas, komentar, dan obrolan; dapat menjawab pertanyaan, menghasilkan konten, merangkum pembaruan, dan mengotomatiskan pelaporan Fungsi basis data Database relasional canggih dengan berbagai tampilan (Kanban, Kalender, Galeri, Daftar) Pengaturan halaman dasar dengan fitur basis data yang terbatas; bergantung pada makro Database tugas bawaan dengan Bidang Kustom, hubungan, rumus, dan lebih dari 15 tampilan (Daftar, Papan, Gantt, Kalender, dll.)—sepenuhnya terintegrasi dengan pelaksanaan Pencarian Pencarian dasar; dapat mengalami kesulitan dengan ruang kerja yang besar Pencarian teks lengkap yang andal dengan operator lanjutan dan CQL Pencarian semantik yang didukung AI di seluruh tugas, dokumen, komentar, dan obrolan; memprioritaskan konten wiki yang terverifikasi Integrasi Lebih dari 100 integrasi melalui API; sinkronisasi satu arah ke Jira/GitHub/Asana Integrasi asli dengan Jira/Trello/Bitbucket; lebih dari 3.000 aplikasi di Marketplace Lebih dari 1.000 integrasi; penghubungan tugas ke dokumen secara native; mengurangi kebutuhan akan tumpukan alat eksternal seperti PM, wiki, dan chat Keamanan/Kepatuhan SOC 2, GDPR; Enterprise kini memenuhi syarat HIPAA SOC 2, ISO 27001, HIPAA, FedRAMP; Atlassian Guard untuk kontrol tingkat lanjut SOC 2, ISO 27001, HIPAA; SSO/SAML, SCIM, izin terperinci, log audit Kurva pembelajaran Sedang (kanvas kosong bisa membingungkan) Sulit bagi pengguna non-teknis Sedang; hierarki yang terstruktur mengurangi kekacauan sambil tetap mempertahankan fleksibilitas

Tabel ini menyoroti dilema mendasar: Notion menawarkan ruang eksperimen kreatif, sementara Confluence menyediakan perpustakaan korporat. Pilihan Anda bergantung pada apakah Anda lebih mengutamakan fleksibilitas yang tidak terstruktur atau konsistensi yang terkelola.

Alih-alih memaksa Anda memilih di antara dua ekstrem, platform yang benar-benar efektif seharusnya menawarkan fleksibilitas dan struktur.

Gambaran Umum Notion

Notion adalah ruang kerja terintegrasi yang menggabungkan dokumen, wiki, basis data, dan proyek ke dalam satu platform yang sangat dapat disesuaikan. Inti dari Notion adalah arsitektur berbasis blok, yang berarti setiap bagian konten—mulai dari satu baris teks hingga gambar atau basis data lengkap—adalah blok yang dapat dipindahkan. Hal ini memungkinkan Anda merancang halaman dan alur kerja yang sesuai dengan kebutuhan Anda tanpa perlu menulis kode apa pun.

melalui Notion

Kelebihan:

Penyesuaian yang sangat fleksibel: Editor berbasis blok memungkinkan Anda membuat tata letak, dasbor, dan basis data yang unik dari awal

Konsolidasi all-in-one: Platform ini menggabungkan wiki, dokumen, dan pelacakan proyek ringan, yang dapat mengurangi penggunaan alat yang berlebihan bagi tim kecil

Ekosistem templat yang dinamis: Perpustakaan templat yang sangat lengkap membantu Anda dengan cepat menangani kasus penggunaan umum seperti kalender konten atau catatan rapat

Antarmuka modern dan intuitif: Desainnya yang rapi dan fitur kolaborasi real-time mendorong adopsi oleh tim

Database relasional: Anda dapat menghubungkan informasi antar database yang berbeda, sehingga membentuk jaringan Anda dapat menghubungkan informasi antar database yang berbeda, sehingga membentuk jaringan database relasional yang terhubung

Kekurangan:

Kebingungan menghadapi kanvas kosong: Fleksibilitas yang tinggi bisa menjadi pedang bermata dua, sering kali menyebabkan ruang kerja yang tidak teratur dan tidak konsisten tanpa adanya orang yang khusus mengelola strukturnya

Kinerja pada skala besar: Ruang kerja dengan ribuan halaman atau basis data besar dapat menjadi lambat dan tersendat

Fungsi offline terbatas: Sebagian besar fitur memerlukan koneksi internet yang stabil agar dapat berfungsi dengan baik

Pencarian dasar: Fungsi pencarian kesulitan menemukan informasi di ruang kerja yang besar dan kompleks serta tidak dilengkapi dengan operator penyaringan lanjutan

Kurva pembelajaran yang curam untuk fitur-fitur canggih: Menguasai kemampuan lanjutan seperti hubungan basis data dan rumus memerlukan investasi waktu yang signifikan

Inilah yang dikatakan seorang pengulas G2 tentang Notion:

Saya sangat menyukai templatnya, karena sangat menghemat waktu. Memusatkan semua dokumen kami memang bagus, tetapi fitur “publish to web” adalah fitur terbaik untuk membagikan halaman tertentu ke pihak eksternal. Selain itu, AI-nya benar-benar berguna untuk merapikan catatan yang berantakan atau memberikan titik awal yang bagus untuk dokumen apa pun.

Saya sangat menyukai templatnya, karena sangat menghemat waktu. Memusatkan semua dokumen kami memang bagus, tetapi fitur “publish to web” adalah fitur terbaik untuk membagikan halaman tertentu ke pihak eksternal. Selain itu, AI-nya benar-benar berguna untuk merapikan catatan yang berantakan atau memberikan titik awal yang bagus untuk dokumen apa pun.

Gambaran Umum Confluence

melalui Confluence

Confluence adalah platform dokumentasi berorientasi perusahaan dari Atlassian yang memfasilitasi pengelolaan pengetahuan terstruktur, terutama di dalam tim pengembangan perangkat lunak. Platform ini mengorganisir informasi dalam hierarki yang ketat berupa Spaces (untuk tim atau proyek) dan Pages yang bersarang. Keunggulan utamanya adalah integrasi yang mulus dan native dengan produk Atlassian lainnya, seperti Jira.

Kelebihan:

Organisasi terstruktur: Hierarki yang diterapkan pada Spaces dan Page Trees memastikan bahwa Hierarki yang diterapkan pada Spaces dan Page Trees memastikan bahwa struktur organisasi informasi tetap konsisten dan mudah dikelola, bahkan saat perusahaan berkembang

Integrasi Jira yang mendalam: Integrasi Jira yang mendalam merupakan fitur unggulannya, memungkinkan tim untuk menyematkan masalah, melacak kemajuan, dan menghubungkan dokumentasi secara langsung dengan pekerjaan pengembangan

Keamanan tingkat perusahaan: Menyediakan sertifikasi kepatuhan yang kuat, termasuk HIPAA dan FedRAMP, dengan kontrol keamanan canggih yang tersedia melalui Atlassian Guard

Pencarian yang andal: Platform ini dilengkapi dengan mesin Platform ini dilengkapi dengan mesin pencarian teks lengkap yang kuat menggunakan Confluence Query Language (CQL), yang ideal untuk menelusuri volume dokumen yang sangat besar

Pasar aplikasi yang luas: Dengan lebih dari 4.000 aplikasi di Atlassian Marketplace, Anda dapat memperluas fungsionalitas Confluence agar sesuai dengan alur kerja khusus

Kekurangan:

Kurva pembelajaran yang curam: Antarmuka, skema izin, dan sistem makro dapat terasa rumit dan menakutkan bagi pengguna non-teknis, seringkali memerlukan pelatihan formal

Kaku dan tidak fleksibel: Struktur halaman sangat membatasi, sehingga menyulitkan pembuatan dokumen yang menarik secara visual atau diformat secara kreatif

Fungsi basis data yang buruk: Tidak memiliki kemampuan basis data relasional bawaan, sehingga memaksa tim untuk mengandalkan tabel dasar atau aplikasi pihak ketiga yang rumit untuk melacak data terstruktur

Ketergantungan pada ekosistem: Anda hanya akan mendapatkan nilai penuh dari Confluence jika Anda sudah terintegrasi secara mendalam dengan ekosistem Atlassian. Hal ini dapat secara signifikan meningkatkan total biaya kepemilikan

Pengalaman editor yang ketinggalan zaman: Editor halaman terasa kurang intuitif dan lebih rumit dibandingkan dengan editor berbasis blok modern

Inilah yang dikatakan seorang pengulas G2 tentang Confluence:

Saya menggunakan Confluence sebagai sumber informasi tunggal yang terpercaya untuk semua informasi terkait perusahaan, panduan produk, ikhtisar tim, peta jalan proyek, perencana proyek dan tim, serta wiki perusahaan. Saya menghargai Confluence karena menyediakan lokasi pusat tidak hanya untuk menyimpan informasi yang dapat dibagikan, tetapi juga untuk membuat informasi ini dengan mudah menggunakan pembuat halaman yang mudah digunakan. Saya senang bahwa Confluence dapat diakses oleh seluruh perusahaan, sehingga semua orang dapat berkolaborasi dan berbagi informasi yang relevan dan terkadang sangat penting.

Saya menggunakan Confluence sebagai sumber informasi tunggal yang terpercaya untuk semua informasi terkait perusahaan, panduan produk, ikhtisar tim, peta jalan proyek, perencana proyek dan tim, serta wiki perusahaan. Saya menghargai Confluence karena menyediakan lokasi pusat tidak hanya untuk menyimpan informasi yang dapat dibagikan, tetapi juga untuk membuat informasi ini dengan mudah menggunakan pembuat halaman yang mudah digunakan. Saya senang bahwa Confluence dapat diakses oleh seluruh perusahaan, sehingga semua orang dapat berkolaborasi dan berbagi informasi yang relevan dan terkadang sangat penting.

Jika Anda sedang mempertimbangkan Confluence secara khusus dan ingin melihat bagaimana ClickUp dibandingkan dalam praktiknya, tonton perbandingan berdampingan ini yang menunjukkan perbedaan utama dalam alur kerja dan fitur.

📮ClickUp Insight: Pergantian konteks secara diam-diam menggerogoti produktivitas tim Anda. Penelitian kami menunjukkan bahwa 42% gangguan di tempat kerja berasal dari berpindah-pindah platform, mengelola email, dan berpindah-pindah antara rapat. Bagaimana jika Anda dapat menghilangkan gangguan yang merugikan ini? ClickUp menyatukan alur kerja (dan obrolan) Anda dalam satu platform yang terintegrasi. Mulai dan kelola tugas Anda dari obrolan, dokumen, papan tulis, dan lainnya—sementara fitur yang didukung AI memastikan konteks tetap terhubung, dapat dicari, dan mudah dikelola!

Perbandingan Fitur Notion vs. Confluence

Berikut perbandingan kedua platform tersebut berdasarkan fitur-fitur utama:

Kemampuan AI

Anda membutuhkan AI yang memahami konteks pekerjaan Anda dan membantu Anda memajukannya, bukan sekadar AI yang menulis email. Tanpa ini, tim Anda akan membuang-buang waktu untuk merangkum catatan rapat secara manual dan mencari jawaban yang tersembunyi di dalam tugas atau komentar.

Notion AI terintegrasi langsung ke dalam ruang kerja. Fitur ini dapat membantu Anda menulis dan merangkum konten, namun kekuatan sebenarnya berasal dari fitur-fitur seperti pengisian otomatis properti database dan menjawab pertanyaan berdasarkan konten ruang kerja Anda. Anda juga dapat menginstruksikan AI Agent untuk melakukan tindakan atas nama Anda.

melalui Confluence

Confluence memanfaatkan solusi AI Atlassian, Rovo, yang menghubungkan pengetahuan di seluruh ekosistem Atlassian. Rovo dapat merangkum halaman, membantu Anda menulis konten, dan melakukan pencarian dengan bahasa alami. Keunggulan utamanya adalah kemampuannya untuk mengambil konteks dari halaman Confluence dan masalah Jira, sehingga memberikan jawaban yang menghubungkan dokumentasi dengan pekerjaan pengembangan.

🏆 Kesimpulannya: Seri Kedua platform menawarkan alat penulisan dan ringkasan AI yang andal. Notion AI terasa lebih terintegrasi dalam alur kerja sehari-hari berkat kemampuan basis datanya. Atlassian Intelligence jelas menjadi pilihan terbaik bagi tim yang sangat bergantung pada Jira, karena menjembatani kesenjangan antara tugas dokumentasi dan pengembangan.

Pengeditan dokumen dan kolaborasi

Pengalaman pengeditan sangat berbeda antara kedua alat ini—dan preferensi alur kerja tim Anda harus menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan ini.

Notion menggunakan editor berbasis blok yang fleksibel. Artinya, Anda dapat menyeret dan meletakkan teks, gambar, basis data, dan elemen tertanam untuk membuat tata letak halaman kustom. Aplikasi ini mendukung kolaborasi real-time dengan indikator kehadiran dan komentar langsung, serta memungkinkan Anda membuat halaman bersarang untuk mengatur informasi.

Confluence menyediakan editor halaman yang lebih tradisional dengan bilah alat pemformatan standar. Aplikasi ini menggunakan “makro” untuk menambahkan konten dinamis seperti daftar isi atau masalah Jira. Kolaborasi berlangsung secara real-time dengan fitur pengeditan bersama, dan Anda dapat meninggalkan komentar baik secara langsung di teks maupun di tingkat halaman untuk memberikan umpan balik.

🏆 Kesimpulannya: Tergantung Notion menawarkan pengalaman pengeditan yang lebih modern dan fleksibel, sehingga ideal untuk dokumen kreatif dan dinamis. Editor terstruktur dan sistem blueprint Confluence lebih cocok untuk tim yang perlu memastikan konsistensi pada dokumentasi formal seperti persyaratan produk atau spesifikasi teknis.

Fungsi basis data

Tim kesulitan memahami data proyek yang tersebar di berbagai dokumen statis dan spreadsheet. Anda mencoba melacak tugas, sumber daya, atau kalender konten, tetapi alat dokumentasi Anda tidak dapat menyaring, mengurutkan, atau menghubungkan informasi. Hal ini memaksa Anda untuk mengelola data penting di luar alat utama Anda, sehingga menciptakan silo data dan pekerjaan pembaruan manual.

Di sinilah Notion memiliki keunggulan yang signifikan. Notion dilengkapi dengan basis data relasional yang lengkap yang dapat ditampilkan sebagai tabel, papan, kalender, garis waktu, atau galeri. Anda dapat membuat hubungan antar basis data yang berbeda, menggunakan rumus untuk menghitung data, dan membuat tampilan yang difilter sesuai kebutuhan spesifik.

melalui Notion

Confluence tidak memiliki fungsi basis data bawaan. Anda dapat membuat tabel sederhana, tetapi tidak dapat menyaring, mengurutkan, atau menampilkannya dengan cara yang berbeda. Untuk mendapatkan fitur serupa basis data, Anda harus menyematkan masalah Jira atau membeli aplikasi pihak ketiga dari Atlassian Marketplace.

🏆 Kesimpulannya: Notion menang di putaran ini. Notion adalah pemenang tak terbantahkan di sini. Jika tim Anda perlu melacak data terstruktur apa pun—baik itu daftar proyek, CRM, atau kalender konten—database bawaan Notion jauh lebih unggul. Confluence sama sekali tidak dirancang untuk tujuan ini.

Pencarian dan navigasi

Fitur pencarian Notion cepat dan sederhana untuk ruang kerja yang lebih kecil. Anda dapat menggunakan pintasan keyboard untuk mencari dengan cepat di seluruh halaman dan basis data Anda. Namun, seiring pertumbuhan ruang kerja Anda, fitur pencariannya bisa menjadi lambat dan kesulitan menampilkan hasil yang paling relevan, serta tidak dilengkapi dengan operator pencarian lanjutan.

Confluence mampu menangani jumlah dokumen yang sangat besar, dan kemampuan pencariannya mencerminkan hal tersebut. Platform ini menawarkan fitur pencarian teks lengkap yang kuat dengan operator lanjutan dan bahasa kueri Confluence (CQL) miliknya sendiri. Hal ini memungkinkan Anda menjalankan kueri yang sangat spesifik untuk menemukan tepat apa yang Anda butuhkan, bahkan di ruang kerja dengan jutaan halaman.

🏆 Kesimpulannya: Confluence yang menang Untuk dokumentasi skala perusahaan, fitur pencarian Confluence lebih tangguh dan andal. Fitur pencarian Notion memadai untuk penggunaan pribadi atau tim kecil, tetapi tidak cukup tangguh saat basis pengetahuan Anda berkembang.

💡 Tips Pro: Jangan repot-repot mencari jawaban—biarkan ClickUp Brain MAX menampilkannya secara instan. Alih-alih hanya mengandalkan pencarian kata kunci, Brain MAX memahami konteks. Ajukan pertanyaan dalam bahasa alami seperti “Apa yang telah kita putuskan mengenai pembaruan harga kuartal kedua?” dan sistem ini akan memindai dokumen, tugas, komentar, dan obrolan untuk memberikan jawaban yang disintesis—lengkap dengan tautan ke sumber informasi yang akurat. Bagi tim perusahaan, hal ini menjadi lebih berdaya guna. Brain MAX memprioritaskan konten Wiki yang terverifikasi, menghormati izin akses yang terperinci, dan menampilkan informasi yang paling relevan berdasarkan peran dan akses Anda. Artinya, Anda mendapatkan jawaban lebih cepat tanpa mengorbankan tata kelola.

Integrasi dan ekosistem

Apakah Anda terus-menerus menyalin dan menempelkan tautan serta pembaruan antara wiki Anda dan alat manajemen proyek atau komunikasi Anda? Pergantian konteks ini menimbulkan hambatan dan meningkatkan kemungkinan bahwa dokumentasi Anda akan menjadi usang.

Notion menawarkan integrasi bawaan dengan alat-alat populer seperti Slack, Google Drive, dan GitHub, serta koneksi ke lebih dari 100 aplikasi pihak ketiga melalui API publiknya.

Keunggulan terbesar Confluence adalah integrasi bawaan dengan rangkaian produk Atlassian, terutama Jira. Anda dapat menyematkan masalah, papan, dan peta jalan Jira langsung ke halaman Confluence, sehingga menciptakan hubungan yang erat antara dokumentasi dan pekerjaan pengembangan. Atlassian Marketplace menawarkan lebih dari 4.000 aplikasi dan integrasi.

🏆 Kesimpulannya: Sekali lagi, tergantung. Jika tim Anda aktif menggunakan Jira, Confluence adalah pilihan yang jelas. Integrasi bawaan Confluence lebih mendalam dan lebih mulus daripada apa pun yang ditawarkan Notion. Namun, jika tim Anda menggunakan beragam alat khusus, API dan kemampuan penyematan Notion yang lebih luas mungkin lebih berguna.

Skalabilitas dan fitur perusahaan

Seiring pertumbuhan perusahaan Anda, Anda khawatir alat dokumentasi yang digunakan tidak akan mampu mengikuti perkembangan. Anda memerlukan keamanan tingkat lanjut, izin akses yang terperinci, dan sertifikasi kepatuhan untuk memenuhi persyaratan hukum dan TI. Alat yang dirancang untuk tim kecil dapat menjadi beban besar, karena tidak memiliki tata kelola dan kontrol yang dibutuhkan oleh manajemen pengetahuan perusahaan untuk beroperasi dengan aman.

Notion telah menambahkan fitur-fitur perusahaan seperti penyediaan SCIM, log audit, dan izin lanjutan. Notion memiliki sertifikasi kepatuhan utama seperti SOC 2 dan menawarkan kelayakan HIPAA pada paket Enterprise-nya. Namun, sifatnya yang fleksibel dapat menyulitkan pengelolaan dalam skala besar, dan beberapa perusahaan melaporkan masalah kinerja pada ruang kerja yang sangat besar.

Confluence dirancang untuk perusahaan sejak awal. Platform ini menawarkan berbagai sertifikasi kepatuhan, termasuk FedRAMP, serta menyediakan fitur keamanan yang lebih canggih melalui Atlassian Guard. Sistem izin yang terstruktur dan manajemen pengguna terpusatnya mampu menangani kompleksitas organisasi besar.

🏆 Kesimpulannya: Confluence menang di putaran ini. Confluence adalah platform yang lebih matang dan tangguh untuk perusahaan besar dengan kebutuhan keamanan dan kepatuhan yang ketat. Notion sedang mengejar ketertinggalan, tetapi masih lebih cocok untuk startup dan perusahaan menengah yang tidak memerlukan tingkat tata kelola yang sama.

Kemudahan penggunaan dan kurva pembelajaran

Anda akan berinvestasi pada alat baru, tetapi jika alat tersebut terlalu rumit atau tidak intuitif, adopsi akan gagal. Hal ini mengakibatkan pemborosan uang dan kembali ke cara kerja lama yang kacau dengan dokumen dan email yang tersebar.

Notion memiliki antarmuka modern dan rapi yang terasa intuitif pada awalnya. Namun, pendekatan “kanvas kosong” ini bisa terasa menakutkan bagi pengguna baru, dan tanpa panduan yang tepat, ruang kerja dapat dengan cepat menjadi berantakan. Menguasai fitur-fiturnya yang lebih canggih, seperti basis data, membutuhkan investasi waktu yang cukup besar untuk mempelajarinya.

Antarmuka Confluence terasa lebih tradisional dan bisa terasa kaku bagi pengguna yang terbiasa dengan aplikasi modern. Penggunaan makro dan sistem izin yang rumit membuat kurva pembelajaran menjadi curam, terutama bagi anggota tim yang tidak memiliki latar belakang teknis. Meskipun strukturnya memberikan batasan yang jelas, hal ini mengorbankan kemudahan penggunaan.

🏆 Kesimpulannya: Seri Tidak ada pemenang yang jelas di sini, karena kedua alat ini menghadirkan tantangan pembelajaran yang berbeda. Notion lebih mudah untuk dimulai, tetapi lebih sulit untuk dikuasai dan dikelola. Confluence lebih sulit untuk dimulai, tetapi menyediakan lingkungan yang lebih terstruktur, meskipun kaku.

Haruskah Anda Memilih Notion atau Confluence?

Memilih di antara kedua alat ini sering kali terasa seperti kompromi yang menjengkelkan. Anda terpaksa memilih antara alat yang fleksibel namun berisiko menjadi kacau, atau alat yang terstruktur namun terasa terlalu membatasi. Keputusan ini semakin sulit karena tidak ada satu pun alat yang benar-benar menyelesaikan masalah yang lebih besar: ketidakcocokan antara tempat Anda mendokumentasikan pekerjaan dan tempat Anda benar-benar melakukannya.

Pilih Notion jika:

Anda adalah startup atau tim kecil yang mengutamakan kecepatan dan fleksibilitas daripada proses yang kaku

Anda memerlukan basis data yang kuat untuk melacak proyek, pelanggan, atau konten di tempat yang sama di mana Anda menulis dokumen

Anda mengutamakan antarmuka pengguna modern dan bersedia menginvestasikan waktu untuk membangun alur kerja kustom

Pilih Confluence jika:

Anda adalah perusahaan besar dengan persyaratan keamanan dan kepatuhan yang ketat

Tim pengembangan perangkat lunak Anda sangat bergantung pada ekosistem Jira

Anda memerlukan pendekatan yang sangat terstruktur dan top-down dalam manajemen pengetahuan dengan fitur pencarian yang andal

Bahkan setelah Anda memilih, Anda kemungkinan besar akan menghadapi masalah penyebaran pekerjaan. Tim Anda tetap akan membutuhkan alat manajemen proyek terpisah, aplikasi obrolan untuk komunikasi, dan perangkat lunak khusus lainnya. Fragmentasi ini menguras produktivitas.

Begini cara seorang pengguna Reddit merangkumnya:

Confluence sangat bagus karena terhubung ke JIRA sehingga banyak orang (termasuk saya) menggunakannya karena kami sering berinteraksi dengan pengembang perangkat lunak. Saya sangat menyukainya untuk mengelola proyek-proyek kecil dan membuat wiki yang mudah dipahami karena dirancang sebagai tambahan wiki untuk pengembang perangkat lunak dan menurut saya sangat mudah digunakan. Aplikasi ini tidak mencolok dan memang tidak perlu demikian. Confluence memang memungut biaya sedikit demi sedikit dengan langganan tambahan kecil untuk fitur-fitur yang menyenangkan. Notion adalah wiki yang sangat fleksibel, tetapi sangatlah dapat disesuaikan sehingga Anda bisa menghabiskan banyak waktu dan terjebak dalam berbagai pilihan templat, serta harus membuat struktur sendiri. Jika Anda kreatif dan ulet, Notion adalah pilihan yang tepat. Jika Anda lebih menyukai struktur yang sudah tersedia, saya merekomendasikan Confluence.

Confluence sangat bagus karena terhubung ke JIRA sehingga banyak orang (termasuk saya) menggunakannya karena kami sering berinteraksi dengan pengembang perangkat lunak. Saya sangat menyukainya untuk mengelola proyek-proyek kecil dan membuat wiki yang mudah dipahami karena dirancang sebagai tambahan wiki untuk pengembang perangkat lunak dan menurut saya sangat mudah digunakan. Aplikasi ini tidak mencolok dan memang tidak perlu demikian. Confluence memang memungut biaya sedikit demi sedikit dengan langganan tambahan kecil untuk fitur-fitur yang menyenangkan.

Notion adalah wiki yang sangat fleksibel, tetapi sangatlah dapat disesuaikan sehingga Anda bisa menghabiskan banyak waktu dan terjebak dalam berbagai pilihan templat, serta harus membuat struktur sendiri. Jika Anda kreatif dan ulet, Notion adalah pilihan yang tepat. Jika Anda lebih menyukai struktur yang sudah tersedia, saya merekomendasikan Confluence.

ClickUp sebagai Alternatif untuk Notion dan Confluence

Buat basis pengetahuan bergaya wiki dengan ClickUp Docs, yang dapat dicari dalam hitungan detik dengan AI

Perdebatan antara fleksibilitas Notion dan struktur Confluence mengabaikan masalah yang lebih besar. Keduanya pada dasarnya adalah alat dokumentasi, yang memaksa pekerjaan Anda berada di sistem terpisah. Hal ini menimbulkan masalah yang terus-menerus terkait penyebaran konteks. Tim menghabiskan berjam-jam mencari informasi yang mereka butuhkan untuk melakukan pekerjaan, berpindah-pindah antar aplikasi, mencari berkas, dan mengulang pembaruan di berbagai platform.

Atasi fragmentasi ini dengan ruang kerja AI terintegrasi pertama di dunia. ClickUp menggabungkan dokumen, tugas, komunikasi, dan AI Anda ke dalam satu platform terpadu.

Seperti yang disebutkan oleh seorang pengguna,

Yang paling saya sukai dari ClickUp adalah betapa mulusnya semua fitur bekerja bersama. Kombinasi antara Chat, Whiteboards, dan Spaces memungkinkan kami untuk melakukan brainstorming, menugaskan, dan melacak pekerjaan, semuanya di satu tempat. Platform ini fleksibel, visual, dan sangat dapat disesuaikan, sehingga sempurna untuk mengelola berbagai tim dan proyek lintas departemen. Fitur Wiki juga membantu kami menggantikan SOP dan dokumen orientasi yang tersebar dengan satu sumber informasi yang terpercaya.

Yang paling saya sukai dari ClickUp adalah betapa mulusnya semua fitur bekerja bersama. Kombinasi antara Chat, Whiteboards, dan Spaces memungkinkan kami untuk melakukan brainstorming, menugaskan, dan melacak pekerjaan, semuanya di satu tempat. Platform ini fleksibel, visual, dan sangat dapat disesuaikan, sehingga sempurna untuk mengelola berbagai tim dan proyek lintas departemen. Fitur Wiki juga membantu kami menggantikan SOP dan dokumen orientasi yang tersebar dengan satu sumber informasi yang terpercaya.

Dengan ClickUp, Anda mendapatkan fleksibilitas editor dokumen modern yang dipadukan dengan struktur sistem manajemen proyek yang kuat. Platform ini menyesuaikan diri dengan kebutuhan tim Anda, baik Anda adalah startup yang perlu bergerak cepat maupun perusahaan besar yang membutuhkan tata kelola.

Kumpulkan semua pengetahuan perusahaan Anda di satu tempat dengan Sistem Manajemen Pengetahuan ClickUp

Berikut ini gambaran singkat tentang apa yang dapat Anda lakukan dengan ClickUp:

💡 Tips Pro: Gunakan Wiki Upkeep Super Agent untuk menjaga kebersihan manajemen pengetahuan. Alat ini menandai dokumen yang sudah usang sehingga tim Anda dapat menjaga basis pengetahuan tetap terkini dan dapat diandalkan. Anda juga dapat menyesuaikannya untuk membuat tugas tindak lanjut. Pelajari cara membuat Super Agents Anda sendiri di ClickUp:

Notion vs. Confluence: Alat Manajemen Pengetahuan Mana yang Lebih Unggul?

“Pemenang” dalam perdebatan Notion vs. Confluence sepenuhnya bergantung pada prioritas tim Anda. Jika Anda adalah startup yang membutuhkan alat serba guna yang fleksibel dengan kemampuan basis data yang kuat, Notion adalah pilihan yang tepat. Jika Anda adalah perusahaan besar, terutama yang menggunakan Jira, yang membutuhkan dokumentasi terstruktur dan keamanan yang kokoh, Confluence adalah pilihan yang lebih tradisional dan lebih aman.

Namun, kedua alat ini beroperasi berdasarkan asumsi yang sudah ketinggalan zaman: bahwa dokumentasi harus terpisah dari pelaksanaan. Pemisahan ini adalah akar penyebab pekerjaan yang meluas dan produktivitas yang menurun—persis hal yang dihilangkan oleh ruang kerja AI terintegrasi ClickUp.

ClickUp adalah pilihan yang tepat jika:

Tim Anda sudah bosan mengelola wiki dan alat manajemen proyek secara terpisah

Anda ingin dokumentasi yang terintegrasi langsung dengan hasil kerja

Anda membutuhkan fleksibilitas dan tata kelola

Anda sedang berusaha mengurangi penyebaran SaaS alih-alih menambahkan alat lain

Jika Notion melambangkan fleksibilitas dan Confluence melambangkan struktur, ClickUp melambangkan konvergensi.

Manajemen kerja yang efektif bukan sekadar memiliki wiki yang lebih baik; melainkan memiliki satu platform tempat pengetahuan dan tindakan bersatu.

Bagi tim yang lelah dengan pergantian konteks yang terus-menerus dan ingin dokumentasi terintegrasi langsung ke alur kerja mereka, ClickUp menawarkan solusi terpadu. Mulailah secara gratis dengan ClickUp.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Notion menawarkan manajemen proyek yang ringan melalui basis data fleksibelnya, yang dapat diubah menjadi papan Kanban atau garis waktu. Aplikasi ini sangat cocok untuk pelacakan tugas umum, tetapi Jira adalah alat yang dirancang khusus untuk pengembangan perangkat lunak dengan fitur-fitur canggih seperti perencanaan sprint dan integrasi DevOps yang mendalam, yang tidak dimiliki Notion.

Ya, migrasi memang mungkin dilakukan, tetapi sering kali memerlukan pembersihan manual yang signifikan. Anda dapat mengimpor konten Confluence ke ClickUp Docs atau menggunakan pengimpor Notion untuk menarik data, tetapi kemungkinan besar Anda perlu mengatur ulang struktur halaman dan integrasi.

Confluence, ketika dipadukan dengan Jira, telah lama menjadi standar industri bagi tim pengembangan perangkat lunak berkat integrasi bawaan yang memungkinkan pengaitan masalah dengan dokumentasi. Meskipun Notion dapat digunakan oleh tim pengembang yang lebih kecil, platform ini tidak menawarkan tingkat integrasi alur kerja TI yang sama mendalamnya.

Bagi perusahaan, kelemahan terbesar Notion adalah potensi masalah kinerja saat digunakan dalam skala besar serta fitur tata kelola dan kepatuhan yang belum matang. Kelemahan utama Confluence adalah kurva pembelajaran yang curam bagi pengguna non-teknis serta strukturnya yang kaku dan terkesan ketinggalan zaman.