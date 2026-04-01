Dapatkan Lebih Banyak Manfaat dari Claude dengan ClickUp AI

ClickUp atau Claude? Anda tidak perlu memilih.

Tim Anda telah memilih Claude sebagai standar AI. Hal ini membuat ClickUp semakin berharga, bukan sebaliknya. Claude adalah mesin penalaran untuk pengguna tingkat lanjut. ClickUp AI adalah lapisan kecerdasan untuk seluruh organisasi. Claude membutuhkan data terstruktur untuk melakukan penalaran, dan ClickUp adalah sistem yang menyediakannya.

Sementara itu, ClickUp AI terus memperkaya ruang kerja Anda, menggerakkan agen yang berjalan tanpa perlu perintah, dan memberikan AI kepada setiap orang di setiap tim dalam alur kerja yang sudah mereka gunakan.

Claude menangani penalaran mendalam lintas sistem untuk pengguna teknis Anda. ClickUp AI menangani 95% sisanya dari tenaga kerja Anda. Bersama-sama, keduanya menawarkan cara cerdas untuk menerapkan AI di tempat kerja.

Cara Kerja ClickUp AI

ClickUp AI adalah rangkaian lengkap fitur AI yang terintegrasi ke dalam platform tempat tim Anda sudah mengelola pekerjaan.

Alih-alih memperlakukan AI sebagai add-on terpisah yang tidak memiliki konteks pekerjaan Anda, ClickUp menawarkan Converged AI Workspace pertama di dunia — tempat AI memahami tugas, dokumen, dan percakapan Anda secara mendalam untuk memberikan dukungan yang relevan, kontekstual, dan menghemat waktu di setiap bagian alur kerja Anda.

Inilah yang membuatnya mungkin:

ClickUp Brain

ClickUp Brain adalah lapisan kecerdasan bawaan di dalam ClickUp. Fitur ini membuat seluruh ruang kerja Anda menjadi lebih cerdas, baik saat data dibaca oleh manusia maupun saat Claude mengambilnya melalui MCP.

Prioritaskan tugas untuk ditindaklanjuti dari ruang kerja Anda menggunakan respons yang sadar konteks dari ClickUp Brain

@mention Brain : Tandai Brain seperti rekan tim di tugas, dokumen, atau obrolan apa pun. Ini adalah asisten cerdas Anda yang siap 24/7 : Tandai Brain seperti rekan tim di tugas, dokumen, atau obrolan apa pun. Ini adalah asisten cerdas Anda yang siap 24/7

Ambient Answers : AI menjawab pertanyaan secara otomatis di obrolan dan utas komentar, sehingga manusia tidak perlu melakukannya : AI menjawab pertanyaan secara otomatis di obrolan dan utas komentar, sehingga manusia tidak perlu melakukannya

Kecerdasan konteks : Memantau seluruh konteks pekerjaan untuk menangkap dan memperbarui basis pengetahuan secara terus-menerus

Pencarian Perusahaan : Ajukan pertanyaan dalam bahasa alami, dapatkan jawaban dari tugas, dokumen, obrolan, komentar, dan lampiran. Menghormati izin ruang kerja : Ajukan pertanyaan dalam bahasa alami, dapatkan jawaban dari tugas, dokumen, obrolan, komentar, dan lampiran. Menghormati izin ruang kerja

Kolom Kustom AI : Kolom yang terisi otomatis berdasarkan konten tugas: sentimen, penilaian prioritas, klasifikasi kategori, dan ringkasan. Tidak perlu memasukkan perintah.

Manajer Proyek AI: Merangkum proyek secara otomatis di dasbor, mendeteksi hambatan, menyarankan penanggung jawab, dan menghasilkan pembaruan status berdasarkan aktivitas nyata

📮Wawasan ClickUp: 62% responden kami mengandalkan alat AI percakapan seperti ChatGPT dan Claude. Antarmuka chatbot yang familiar serta kemampuannya yang serbaguna—untuk membuat konten, menganalisis data, dan banyak lagi—mungkin menjadi alasan mengapa alat ini begitu populer di berbagai peran dan industri. Namun, jika pengguna harus beralih ke tab lain untuk mengajukan pertanyaan kepada AI setiap kali, biaya peralihan dan biaya pergantian konteks yang terkait akan bertambah seiring waktu. Namun, tidak demikian halnya dengan ClickUp Brain. Alat ini berada tepat di Ruang Kerja Anda, mengetahui apa yang sedang Anda kerjakan, dapat memahami perintah teks biasa, dan memberikan jawaban yang sangat relevan dengan tugas Anda! Rasakan peningkatan produktivitas 2x lipat dengan ClickUp!

Super Agen

Super Agents adalah rekan tim AI yang dapat Anda konfigurasi dengan instruksi, pemicu, alat, pengetahuan, dan memori melalui Super Agent Builder.

Gunakan Super Agent Builder tanpa kode dari ClickUp untuk meluncurkan agen kustom Anda dalam hitungan menit, bukan jam

Anda dapat menandai mereka, menugaskan pekerjaan kepada mereka, mengirim pesan langsung (DM) di obrolan, dan bahkan menyebut mereka (@mention) langsung di tempat Anda bekerja. Mereka bertindak seperti rekan tim manusia, mengambil langkah-langkah yang diperlukan secara mandiri untuk menyelesaikan pekerjaan yang ditugaskan.

Anda tidak perlu memberi perintah pada setiap langkah. Mereka mengerjakan tugas secara mandiri.

Setiap departemen memiliki paket agen siap pakai yang sudah tersedia:

Departemen Agen Manajemen proyek Agen Penerimaan, Agen Penugasan, Agen Manajemen Proyek, Agen Jawaban Langsung Pemasaran Agen Singkat, Agen Konten, Agen Merek, Agen Intelijen Langsung Produk & Teknik Agen PRD, Agen Triage, Agen Codegen, Agen Live Answers SDM Agen Onboarding, Agen Pulse Check, Agen Pelatih, Agen Jawaban Langsung Kepemimpinan Agen Pengingat Tujuan, Agen Penyelarasan, Agen Hasil Utama, Agen Pembaruan Status Penjualan Agen khusus untuk alur kerja penjualan

Bell Direct membuktikan bahwa dengan ClickUp, Anda tidak memerlukan tim teknis untuk mengadopsi AI secara efektif.

Dengan menggunakan ClickUp Super Agents, tim tersebut mengotomatiskan alur kerja penerimaan dan penyortiran dari awal hingga akhir tanpa perlu menulis kode atau menambahkan alat baru.

Autopilot dan Ambient Agents

Ini adalah agen yang selalu aktif dan berjalan di latar belakang tanpa perlu diminta. Bayangkan:

Ringkasan dasbor yang dihasilkan setiap pagi

Pembaruan status dikirim tanpa perlu check-in

Tugas disortir dan diarahkan secara otomatis berdasarkan prioritas

Item yang terlambat ditandai dan ditindaklanjuti

Data diperkaya secara terus-menerus di seluruh ruang kerja

Agen Bersertifikat

Untuk alur kerja yang risikonya cukup tinggi sehingga memerlukan pengembangan khusus, Insinyur Terdepan ClickUp akan merancang dan menerapkan agen yang disesuaikan dengan proses spesifik organisasi Anda. Dengan Agen Bersertifikat, Anda mendapatkan pengaturan eksklusif serta penggunaan tanpa batas.

👀 Tahukah Anda? Agen Bersertifikat ClickUp mendapat skor 96 dari 100 dalam perbandingan langsung rencana proyek yang siap dieksekusi. Pesaing terdekat hanya mencapai 61, sementara sebagian besar lainnya tertahan di angka 40-an dan 50-an. Secara praktis, tim dapat beralih dari ide → rencana → pelaksanaan dalam satu langkah, dengan sedikit intervensi manusia. Itulah yang membuat Certified Agent menonjol dalam perbandingan ini.

Rapat AI

Dengan ClickUp Calendar dan AI Notetaker, tim dapat menjadwalkan rapat sesuai konteks dan mencatat poin-poin penting secara otomatis.

Biarkan ClickUp AI mengotomatiskan rapat Anda, mulai dari penjadwalan hingga pencatatan dan ringkasan

Gunakan perintah bahasa alami untuk memeriksa kalender tim guna mengetahui ketersediaan dan menjadwalkan rapat

Ikuti rapat langsung dari dalam ClickUp, tanpa perlu berpindah tab

Dapatkan catatan rapat otomatis di Kotak Masuk ClickUp Anda—dengan label pembicara, ringkasan, topik utama, dan keputusan yang ditandai

AI mengekstrak poin tindakan dari catatan rapat dan mengubahnya menjadi Tugas ClickUp yang dapat dilacak

Pelacakan tindak lanjut terhubung dengan proyek yang relevan

Ringkasan diposting ke Ruang ClickUp yang relevan

Setiap peserta rapat dapat melihat apa yang telah dibahas, apa yang perlu dilakukan selanjutnya, dan siapa yang bertanggung jawab.

Berbagai pilihan model AI dalam satu platform

ClickUp bersifat netral terhadap model. Pengguna dapat beralih antara ChatGPT, Claude (termasuk Opus 4.6), Gemini, dan lebih dari 12 model AI teratas lainnya langsung dari bilah alat ClickUp tanpa perlu meninggalkan platform.

Akses berbagai model AI dengan harga satu model menggunakan ClickUp Brain

Brain menggunakan model-model ini di balik layar untuk kecerdasan ruang kerja, dan Super Agents dapat dikonfigurasi untuk memanfaatkan model apa pun yang tersedia. Admin dapat membatasi model mana saja yang tersedia per ruang kerja.

Ini berarti tim Anda sudah mendapatkan kemampuan penalaran Claude di dalam ClickUp, yang diterapkan pada konteks kerja secara keseluruhan.

Apa yang Ditawarkan Claude

Claude adalah mesin penalaran yang kuat, dan ketika digunakan bersama ClickUp, ia menambahkan kecerdasan lintas sistem yang sesungguhnya:

Claude Code : Pemrograman agen yang terintegrasi langsung dengan terminal. Pengeditan multi-file secara otonom, refactoring, dan debugging. Ideal untuk pengembang : Pemrograman agen yang terintegrasi langsung dengan terminal. Pengeditan multi-file secara otonom, refactoring, dan debugging. Ideal untuk pengembang

Claude Cowork : Agen kerja berbasis pengetahuan. Bayangkan spreadsheet, laporan, dan analisis data yang berjalan secara otonom

Claude Desktop: Asisten AI serbaguna untuk pekerjaan mendalam, penelitian, dan analisis individu

Claude terhubung ke ClickUp melalui MCP (Model Context Protocol), sebuah standar terbuka yang memungkinkan alat AI apa pun membaca dan menulis ke sistem eksternal. Server MCP ClickUp memberikan Claude akses penuh ke tugas, dokumen, komentar, Bidang Kustom, dan pencarian.

🌟 Ini adalah hal yang baik. Semakin banyak alat AI yang terhubung ke ClickUp melalui MCP, semakin penting peran ClickUp sebagai sistem konteks.

Empat Alasan Mengapa ClickUp dan Claude Lebih Baik Digunakan Bersama-sama

Alih-alih bersaing, ClickUp dan Claude saling melengkapi dalam hal analisis, pelaksanaan, dan adopsi di seluruh tim. Keduanya menggabungkan penalaran mendalam dengan konteks operasional, sehingga Anda dapat mengubah pemikiran cerdas menjadi pekerjaan yang terorganisir dan efisien.

Begini caranya:

1. Analisis dengan Claude, kodifikasi dengan ClickUp

👉🏼 Claude sangat ahli dalam analisis—melakukan riset, mensintesis, mengeksplorasi seperti apa alur kerja yang mungkin, mengumpulkan data dari berbagai sistem, dan menghasilkan rekomendasi. Itulah yang menjadi keunggulan mesin penalaran.

🏆 ClickUp adalah tempat di mana wawasan tersebut diubah menjadi alur kerja yang terstruktur.

Analisis berubah menjadi tugas-tugas dengan penanggung jawab dan tenggat waktu

Rekomendasi tersebut menjadi Super Agent yang berjalan setiap kali status berubah

Penelitian tersebut disusun ke dalam dokumen yang terhubung dengan proyek

Hasil yang hanya dilakukan sekali menjadi proses yang dapat diulang dan terkelola, yang dijalankan oleh seluruh organisasi.

Claude membantu Anda menentukan apa yang harus dilakukan. ClickUp AI membantu Anda melakukannya secara nyata, dalam skala besar, untuk setiap tim, tanpa perlu ada yang memberikan perintah lagi.

2. AI bersama untuk organisasi vs. AI pribadi untuk individu

👉🏼 Apa yang Anda buat di Claude tetap menjadi milik Anda: keterampilan Anda, konfigurasi MCP Anda, konteks proyek Anda. Jika Anda membuat sesuatu yang hebat, anggota tim lainnya tidak akan bisa melihatnya, menggunakannya, atau memanfaatkannya.

🏆 ClickUp AI dirancang untuk dibagikan:

Super Agents terlihat di ruang kerja. Ketika satu orang membuat agen, seluruh organisasi mendapat manfaatnya

Otomatisasi ClickUp berlaku untuk semua orang, bukan hanya orang yang mengaturnya

Kolom Kustom AI tersedia untuk seluruh tim

Basis pengetahuan bersama dapat diakses oleh setiap pengguna dan setiap agen

3. Kecerdasan yang selalu aktif vs. jawaban sesuai permintaan

👉🏼 Claude bekerja saat ada yang memintanya. Jika tidak ada yang meminta, tidak akan terjadi apa-apa.

🏆 ClickUp AI bekerja secara terus-menerus, baik ada yang memperhatikan atau tidak:

Brain memperkaya data di latar belakang: merangkum proyek, mengisi Bidang Kustom, dan memperbarui basis pengetahuan

Autopilot Agents memantau ruang kerja 24/7: menandai item yang terlambat, menyortir tugas baru secara otomatis, dan menghasilkan ringkasan dasbor

Super Agents dipicu oleh peristiwa alur kerja: perubahan status, tugas baru, penyebutan, dan jadwal

Ruang kerja menjadi semakin cerdas setiap jamnya tanpa perlu ada yang mengendalikannya secara aktif. Anda tidak menggunakan ClickUp AI seperti cara Anda menggunakan Claude. ClickUp AI berjalan dengan sendirinya.

4. Kedalaman konteks yang membuat Claude lebih cerdas

ClickUp AI terus memperkaya data yang ada di ruang kerja Anda. Jadi, ketika Claude terhubung ke ClickUp melalui MCP, ia tidak membaca data tugas mentah. Ia membaca informasi yang telah diproses sebelumnya: ringkasan yang dihasilkan oleh Brain, Bidang Kustom yang diklasifikasikan oleh AI, serta wawasan proyek terstruktur yang dibuat tanpa perlu diminta oleh siapa pun.

Lingkaran yang saling memperkuat:

🤝 Hasilnya: Claude menghasilkan output yang lebih baik karena ClickUp AI telah melakukan pekerjaan berat dalam mengorganisir, merangkum, dan mengklasifikasikan data sebelum Claude memprosesnya. Dan ketika Claude menghasilkan output, ClickUp AI mengambilnya dan menjaga siklus ini terus berlanjut.

📮 Wawasan ClickUp: Survei kematangan AI kami menunjukkan bahwa akses ke AI di tempat kerja masih terbatas—36% orang tidak memiliki akses sama sekali, dan hanya 14% yang mengatakan bahwa sebagian besar karyawan benar-benar dapat bereksperimen dengannya. Ketika AI terhalang oleh izin, alat tambahan, atau pengaturan yang rumit, tim bahkan tidak mendapat kesempatan untuk mencobanya dalam pekerjaan nyata sehari-hari. ClickUp Brain menghilangkan semua hambatan tersebut dengan menempatkan AI langsung di dalam ruang kerja yang sudah Anda gunakan. Anda dapat memanfaatkan berbagai model AI, membuat gambar, menulis atau men-debug kode, mencari di web, merangkum dokumen, dan banyak lagi—tanpa perlu berpindah alat atau kehilangan fokus. Ini adalah mitra AI yang selalu siap, mudah digunakan, dan dapat diakses oleh semua orang di tim.

Alat AI yang Tepat untuk Kasus Penggunaan yang Tepat

Intinya bukan untuk menggantikan Claude dengan ClickUp AI. Melainkan untuk menggunakan AI yang tepat untuk tugas yang tepat.

Contoh penggunaan Alat terbaik Mengapa Penelitian dan analisis mendalam Claude Penalaran lintas sistem, sintesis konteks panjang Pemrograman dan debugging berbasis agen Kode Claude Perubahan multi-file yang otonom dan terintegrasi langsung dengan terminal Pengintegrasian data lintas sistem Claude + MCP Menggabungkan data dari ClickUp, Salesforce, dan basis data Pembaruan status proyek ClickUp AI Selalu aktif, dihasilkan secara otomatis dari aktivitas nyata Draf konten di dalam dokumen ClickUp AI Dalam konteks, terhubung dengan brief dan tugas Pertanyaan seputar pekerjaan Otak Jawaban instan dari tugas, dokumen, obrolan, dan komentar Penerusan tugas dan penyortiran Super Agen Berbasis peristiwa, sadar ruang kerja, dan terbatas pada izin Catatan rapat dan tindak lanjut Rapat AI Perekaman otomatis, pembuatan tugas Pemantauan latar belakang Agen Autopilot 24/7, tanpa perlu perintah, selalu aktif Alur kerja khusus untuk proyek berisiko tinggi Agen Bersertifikat Dirancang khusus, didukung FDE, tanpa batasan Pekerjaan mendalam yang personal Claude Desktop Pemikiran mandiri, penyusunan draf, eksplorasi Alur kerja tim yang dibagikan Super Agen Terlihat oleh seluruh organisasi, dikelola di tingkat ruang kerja

🔑 Wawasan utama: Claude menangani pekerjaan pribadi, mendalam, dan lintas sistem. ClickUp AI menangani alur kerja bersama yang berlaku untuk seluruh tim dan selalu aktif. Dengan kedua fitur ini, Anda telah mencakup seluruh organisasi.

Apa Artinya Ini bagi Organisasi Anda

Untuk setiap anggota tim

AI yang langsung berfungsi begitu mereka membuka ClickUp, tanpa perlu pengaturan MCP, perintah terminal, atau keterampilan prompt. Brain menjawab pertanyaan mereka, agen menangani pekerjaan berulang, Bidang Kustom mengklasifikasikan tugas secara otomatis, dan catatan rapat ditulis secara otomatis.

Untuk pengguna tingkat lanjut

Claude Code, Claude Cowork, dan Claude Desktop untuk penalaran mendalam, pemrograman, dan orkestrasi lintas sistem. Server MCP ClickUp memberi mereka akses penuh ke ruang kerja. Apa yang mereka bangun di Claude dikembalikan ke ClickUp, di mana agen memprosesnya lebih lanjut.

Siemens India telah melihat hal ini diterapkan. Tim Layanan Proyek mereka mengintegrasikan keahlian manajemen proyek (PM) yang diakumulasikan selama 150 tahun ke dalam alur kerja berbasis AI ClickUp. Waktu yang dibutuhkan untuk tinjauan risiko portofolio berkurang dari 12–15 jam menjadi 15 menit, dan seorang manajer proyek yang baru bergabung selama tiga bulan kini dapat memanfaatkan kecerdasan yang sama seperti seorang veteran berpengalaman.

Untuk tim IT dan pimpinan

Satu platform AI yang terkelola dengan SSO, izin, dan postur kepatuhan yang sama seperti bagian lain dari ClickUp. Bersertifikat ISO 42001 untuk manajemen AI, tanpa penyimpanan data oleh mitra AI, dan kontrol admin terpusat atas model, agen, dan kemampuan mana yang diaktifkan. Bandingkan hal tersebut dengan 200 instance Claude terpisah yang berjalan di seluruh organisasi tanpa visibilitas terpusat mengenai apa yang dilakukan AI terhadap data perusahaan.

Untuk strategi AI Anda

ClickUp bersifat model-agnostik, sehingga hari ini tim Anda mungkin lebih memilih Claude Opus 4.6, tetapi besok model terbaik bisa saja berasal dari tempat lain sama sekali. ClickUp mengintegrasikan model-model terbaru tanpa memerlukan siapa pun untuk membangun ulang alur kerja, melatih ulang agen, atau mengonfigurasi ulang koneksi MCP. Strategi AI Anda tetap fleksibel meskipun lanskap model terus berubah.

Pemikiran Mendalam Bertemu dengan Eksekusi Nyata dengan ClickUp AI dan Claude

Claude mungkin menjadi standar AI Anda di tingkat model. ClickUp AI adalah cara agar kecerdasan tersebut dapat diterapkan secara operasional di seluruh organisasi Anda.

Sebagai AI kerja paling lengkap dan peka konteks di dunia, Brain membuat ruang kerja menjadi lebih cerdas dari dalam. Super Agents memberikan setiap tim rekan kerja AI yang beroperasi 24/7, sementara Certified Agents membantu mengelola alur kerja yang kompleks, berisiko tinggi, dan disesuaikan.

Claude memanfaatkan kecerdasan yang diperkaya dari sumber eksternal melalui MCP.

Bersama-sama, keduanya saling melengkapi.